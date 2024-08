Le cadre des cinq forces de Porter : Comment l'utiliser pour élaborer une stratégie concurrentielle

Vous avez probablement entendu parler de la recherche d'un " océan bleu un marché où vous pouvez être le seul acteur. En réalité, la concurrence est inévitable et le fait de l'accepter peut être bénéfique à votre entreprise à bien des égards.

La concurrence est le moteur de la croissance et de l'innovation, elle favorise l'amélioration continue et encourage la responsabilité et l'efficacité. Toutefois, pour vous démarquer, vous devez d'abord bien comprendre votre marché et la dynamique concurrentielle qui le façonne. C'est là qu'intervient le cadre des cinq forces de Porter.

Créé en 1979 par le professeur de la Harvard Business School Michael E. Porter (également connu pour avoir inventé analyse de la chaîne de valeur ), ce modèle analytique a changé la façon dont les entreprises envisagent la concurrence et la planification. Il ne s'agit pas seulement d'observer ses rivaux, mais de prendre en compte l'ensemble de la situation, y compris les fournisseurs, les clients, les concurrents nouveaux et potentiels et les produits alternatifs.

Dans cet article, nous décortiquerons en détail le cadre des cinq forces de Porter, en décrivant ses composantes essentielles et ses principaux atouts et inconvénients. Nous vous montrerons également comment mettre en œuvre le modèle à l'aide des outils suivants ClickUp clickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité de premier ordre.

Qu'est-ce que le cadre des cinq forces de Porter ?

Le cadre des cinq forces de Porter est un outil commercial utilisé pour comprendre la dynamique concurrentielle d'un secteur.

Avant la création du modèle, les entreprises se concentraient principalement sur les facteurs internes et la concurrence directe. Cependant, Porter a remis en question cette perspective et a apporté une approche holistique pour comprendre le paysage concurrentiel d'un secteur. Il a mis en lumière la manière dont les forces concurrentielles externes peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité et la position d'une entreprise sur le marché.

Porter a identifié les cinq facteurs clés, ou forces, qui façonnent la concurrence :

Le pouvoir des fournisseurs Le pouvoir des acheteurs La menace des nouveaux entrants La menace de produits ou services de substitution L'intensité de la rivalité entre les concurrents existants

En d'autres termes, même si vous pensez bien connaître vos concurrents actuels, ne croyez pas trop que vous resterez à leur hauteur. Un nouveau service numérique ou une autre innovation peut surprendre votre entreprise au moment où vous vous y attendez le moins et gommer votre avantage concurrentiel.

Analyse des cinq forces de Porter et analyse SWOT

Bien que l'analyse des cinq forces de Porter et l'analyse Analyse SWOT peuvent se ressembler, elles servent des objectifs différents dans les domaines suivants la planification stratégique .

Les cinq forces de Porter vous aident à comprendre la compétitivité de votre secteur. Il examine les facteurs externes pour évaluer l'intensité de la concurrence et la rentabilité du marché.

En revanche, l'analyse SWOT offre une perspective plus large. Elle s'intéresse à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, en identifiant les sforces, ffaiblesses, oopportunités et tmenaces de votre entreprise.

Supposons que vous souhaitiez ouvrir un nouveau café dans le quartier. Le modèle des cinq forces de Porter prévoit ce qui suit :

Analyser le nombre et l'influence des cafés existants (rivalité entre concurrents directs)

La disponibilité et l'influence des fournisseurs de grains de café et des fournisseurs d'équipement (pouvoir de négociation des fournisseurs)

La capacité des clients à choisir parmi les cafés concurrents (pouvoir de négociation des acheteurs)

La possibilité que de nouveaux cafés s'installent à proximité (menace de nouveaux entrants)

La possibilité que les clients se tournent vers des bars à thé ou à jus de fruits (menace de substituts)

Cette analyse vous aide à comprendre à quel point le marché local du café est concurrentiel et s'il serait judicieux de s'y implanter. ☕

Si l'on reprend l'exemple du café, une analyse SWOT examine les forces et les faiblesses internes ainsi que les opportunités et les menaces externes :

Les forces peuvent inclure votre expérience dans le secteur de l'hôtellerie ou un mélange de café unique que vous proposez

Les faiblesses peuvent être des fonds de marketing limités ou un manque d'espace de stationnement

Parmi les opportunités, on peut citer l'intérêt croissant de la population locale pour les cafés de spécialité

Les menaces peuvent être l'ouverture d'une nouvelle chaîne de cafés à proximité

Ainsi, alors que les cinq forces de Porter vous poussent à garder une longueur d'avance sur la concurrence, l'analyse SWOT vous aide à maximiser vos forces, à corriger vos faiblesses, à saisir les opportunités et à faire face aux menaces.

Lecture bonus : Utilisez le logiciel ClickUp Modèle d'analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses internes de votre entreprise, identifier les opportunités et les menaces externes et développer des stratégies de réussite !

Dressez la liste des aspects critiques de votre stratégie grâce au modèle gratuit d'analyse SWOT de ClickUp

Comprendre les cinq forces de Porter

Les cinq forces de Porter article de 1979 commence par une déclaration simple mais puissante :

l'essence de la formulation d'une stratégie est de faire face à la concurrence.

Cependant, la phrase suivante est encore plus percutante :

pourtant, il est facile de considérer la concurrence de manière trop étroite et trop pessimiste

Au lieu de considérer la concurrence comme une simple compétition entre rivaux existants, Porter introduit quatre aspects supplémentaires à prendre en compte : le pouvoir des fournisseurs et des acheteurs, la possibilité que de nouveaux concurrents entrent sur le marché et la menace que représentent les produits ou services alternatifs. Examinons de près chacun des cinq facteurs clés qui influencent la concurrence.

Force 1 : Rivalité concurrentielle

Selon le cadre des cinq forces de Porter, la rivalité concurrentielle est un facteur clé, mais pas le seul, qui influe sur la concurrence au sein d'un marché. Il s'agit de l'intensité de la concurrence entre les rivaux directs sur le marché.

Pour déterminer le niveau de concurrence au sein de votre secteur, commencez par examiner le nombre et la force relative des concurrents directs. Ensuite, réfléchissez à la vitesse de croissance du secteur, au coût de sortie du marché et aux dépenses publicitaires des autres entreprises.

Si un marché est très concurrentiel, vous pouvez vous attendre à des guerres de prix, à des périodes prolongées sans bénéfices et à des tactiques de marketing excessivement agressives. En revanche, un marché peu concurrentiel offre des possibilités de croissance et de bénéfices plus élevés.

Pour résoudre ces problèmes, vous devez déterminer ce qui fait la spécificité de votre produit et élaborer un plan pour vous démarquer. Par exemple, si vous vendez des chocolats faits à la main sur un marché rempli de grandes marques, vous pourriez vous concentrer sur l'utilisation d'ingrédients biologiques ou proposer des saveurs uniques pour attirer les clients. 🍫

Lecture bonus : Gardez un œil sur vos concurrents avec l'application Modèle de suivi des concurrents ClickUp .

Avec le modèle de suivi des concurrents de ClickUp, vous pouvez facilement suivre les activités et les performances de vos concurrents.

Force 2 : Menace de nouveaux entrants

La force "menace de nouveaux entrants" examine la probabilité d'entrée de nouveaux concurrents sur votre marché ou dans votre secteur d'activité. De faibles barrières à l'entrée et la fidélité à la marque, combinées à un accès facile aux canaux de distribution, se traduisent généralement par un marché très concurrentiel.

Voici d'autres facteurs à prendre en compte pour évaluer la menace de nouveaux entrants :

Les besoins en capitaux : Les coûts de démarrage élevés dissuadent les nouveaux arrivants

: Les coûts de démarrage élevés dissuadent les nouveaux arrivants Les réglementations gouvernementales : Des réglementations strictes peuvent limiter l'entrée sur le marché

: Des réglementations strictes peuvent limiter l'entrée sur le marché Économies d'échelle : Les entreprises établies peuvent produire plus efficacement et maintenir des prix plus bas

Force 3 : Pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs fait référence à la capacité des tiers, tels que les vendeurs et les fournisseurs d'équipement, à influer sur votre position concurrentielle et votre rentabilité.

Ce pouvoir est amplifié lorsqu'il y a peu de fournisseurs et pas de substituts ou dans le cas de produits et de matériaux d'approvisionnement uniques. Lorsque les fournisseurs disposent d'un pouvoir de négociation considérable, ils peuvent influencer de manière significative les prix, la qualité et la disponibilité des produits, ainsi que les conditions de vente. Pour atténuer ce facteur, essayez de diversifier votre base de fournisseurs ou de créer des solutions alternatives

Imaginez une petite boulangerie qui dépend d'un seul fournisseur de farine de blé. Si ce fournisseur devait augmenter ses prix ou faire des compromis sur la qualité, les bénéfices de la boulangerie s'en trouveraient amoindris. Pour gérer ce risque et contrôler le pouvoir de négociation du fournisseur, la boulangerie pourrait travailler avec plusieurs fournisseurs de farine ou expérimenter d'autres ingrédients comme la farine de seigle ou de maïs. 🥐

Force 4 : Pouvoir de négociation des acheteurs

Le pouvoir de négociation des acheteurs se rapporte à la capacité de vos clients à exiger des prix plus bas et une meilleure qualité des biens et services. Comprendre cette force vous permet d'innover dans votre portefeuille de produits afin de fidéliser vos clients, de réduire leur pouvoir de négociation et de conserver un avantage concurrentiel.

Le pouvoir de négociation des acheteurs dépend des facteurs suivants :

taille et concentration des acheteurs : Les acheteurs plus importants et plus concentrés ont plus de poids sur les prix

: Les acheteurs plus importants et plus concentrés ont plus de poids sur les prix Disponibilité d'alternatives : Si de nombreux produits similaires sont disponibles, les acheteurs peuvent facilement changer de produit, ce qui accroît leur pouvoir de négociation

: Si de nombreux produits similaires sont disponibles, les acheteurs peuvent facilement changer de produit, ce qui accroît leur pouvoir de négociation Sensibilité au prix de l'acheteur : Une sensibilité plus élevée signifie un plus grand pouvoir pour les acheteurs

: Une sensibilité plus élevée signifie un plus grand pouvoir pour les acheteurs L'importance du produit : Si votre produit est crucial pour les acheteurs, leur pouvoir diminue

: Si votre produit est crucial pour les acheteurs, leur pouvoir diminue Coût du changement de fournisseur : Des coûts de changement de fournisseur moins élevés amplifient le pouvoir des acheteurs

Force 5 : Menace de biens de substitution

La menace de produits de substitution mesure la probabilité que les consommateurs passent de votre produit à un produit alternatif qui sert le même objectif ou offre les mêmes avantages.

Si des produits de substitution sont facilement disponibles et proposés à des prix attractifs, votre position concurrentielle s'affaiblit. Pour atténuer cette force, vous devez innover, diversifier vos offres et cultiver la fidélité à la marque. Suivez de près les dernières tendances et avancées technologiques, car elles peuvent donner naissance à de nouveaux produits de substitution.

Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des ampoules à incandescence traditionnelles. Avec l'essor de la technologie LED, qui offre des alternatives à faible consommation d'énergie, les consommateurs pourraient opter pour de nouvelles ampoules LED.

L'entreprise d'ampoules pourrait réagir en investissant dans la recherche pour développer sa propre gamme d'ampoules LED. Elle pourrait également se concentrer sur la promotion des caractéristiques uniques de ses ampoules à incandescence, telles que l'ambiance lumineuse chaleureuse ou les designs rétro, afin de maintenir la fidélité des clients et de se différencier des concurrents à LED. 💡

Depuis son article de 1979 dans la Harvard Business Review introduisant le concept des cinq forces, Porter a écrit plusieurs livres développant son modèle, notamment On Competition. Dans cet ouvrage, Porter présente cinq étapes simples à suivre pour une analyse approfondie de la concurrence d'une analyse approfondie de l'industrie :

Commencez par définir clairement le secteur d'activité afin d'orienter votre analyse des cinq forces en présence Identifier les principaux acteurs du secteur et les classer selon des critères pertinents Analyser l'avantage concurrentiel de l'entreprise et de son secteur d'activité afin d'élaborer des tactiques gagnantes Analyser la structure globale du secteur, en se concentrant sur les facteurs qui affectent la rentabilité du secteur Après avoir effectué les étapes ci-dessus, procédez à une analyse détaillée des cinq forces concurrentielles, en tenant compte de leur impact et des changements potentiels Identifier les aspects de la structure du secteur qui pourraient être influencés par les concurrents, les nouveaux entrants ou votre entreprise, en mettant l'accent sur ce qui peut être modifié

Voyons comment mener cette analyse et créer des stratégies pour surpasser la concurrence du secteur en utilisant ClickUp, la plateforme leader de gestion de projet et de productivité.

Modèle des 5 forces de Porter

Comprendre et relever les défis d'un environnement concurrentiel est beaucoup plus facile à gérer avec un modèle de mise en œuvre du cadre des cinq forces de Porter . Nous recommandons spécifiquement le modèle Modèle ClickUp des 5 forces de Porter .

Pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre le secteur et à formuler des stratégies efficaces, ce modèle convivial et dynamique s'avère être un atout inestimable

Ce modèle est un outil précieux qui vous permet de faire la lumière sur les menaces imminentes et de documenter la taille et l'influence relative de vos rivaux directs, de vos fournisseurs et de vos acheteurs. Il vous donne une tableau blanc facile à utiliser avec diverses fonctions de collaboration en temps réel. Le modèle vous permet de visualiser les cinq forces de Porter à l'aide de cinq cercles codés par couleur :

Rivalité concurrentielle 🔴

Puissance d'achat 🟢

Menace de nouveaux entrants 🟣

Menace de substitution 🔵

Pouvoir du fournisseur 🟠

Chaque section vous aide à évaluer les forces concurrentielles, en précisant l'impact qu'elles ont sur votre entreprise. Vous pouvez même classer l'intensité de chaque force selon un risque faible, moyen ou élevé, ce qui permet d'approfondir votre analyse.

Les cadres trouvent ce cadre prêt à l'emploi particulièrement utile pour identifier les opportunités et les menaces du marché, maintenir ou augmenter la part de marché et la rentabilité, positionner les produits pour un succès à long terme et effectuer des analyses des lacunes pour améliorer les processus.

Créez des idées et collaborez avec les membres de votre équipe en utilisant les tableaux blancs ClickUp

Si vous trouvez le modèle ClickUp Porter's Five Forces et d'autres modèles de tableaux blancs ClickUp, vous pouvez les utiliser Modèles basés sur le tableau blanc trop contraignants, vous pouvez toujours partir de zéro et construire votre propre Tableau blanc ClickUp .

Utilisez ces toiles numériques infinies pour faire un brainstorming avec votre équipe et déterminer en collaboration les cinq forces qui façonnent votre paysage concurrentiel. Vous pouvez utiliser toutes sortes de formes et d'objets pour représenter vos meilleures idées et établir des liens entre elles.

En outre, vous pouvez transformer n'importe quel élément du tableau blanc en tâche d'un simple clic, comblant ainsi le fossé entre l'idéation et l'exécution. Cette fonctionnalité vous permet non seulement d'identifier et de visualiser les cinq forces en présence dans votre secteur d'activité, mais aussi d'élaborer des stratégies pour acquérir et conserver un avantage concurrentiel.

Dans les Mind Maps de ClickUp, vous pouvez facilement réorganiser les nœuds en fonction de leur structure hiérarchique Cartes mentales de ClickUp est un autre excellent outil pour réaliser l'analyse des cinq forces de Porter. Les cartes cartographie mentale cette technique vous permet de cartographier et d'établir facilement des liens entre les forces en présence dans votre secteur d'activité à l'aide de nœuds glissés-déposés.

Application des cinq forces de Porter à différents secteurs d'activité

Les entreprises actives dans des secteurs concurrentiels allant de le développement de logiciels et marketing à construction et santé peuvent tous utiliser le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre des problèmes spécifiques et élaborer des stratégies gagnantes sur leurs marchés respectifs.

En analysant systématiquement chacune des cinq forces, les entreprises peuvent évaluer la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés, de développer de nouveaux produits et services ou de former des alliances stratégiques.

Elles peuvent également déterminer le niveau de menace que représentent les nouveaux arrivants sur le marché, les rivaux existants ou les produits de substitution, et créer des stratégies appropriées différenciation des produits les stratégies d'innovation et de positionnement.

Illustrons le processus et les avantages de l'application du modèle des cinq forces de Porter à l'aide d'un exemple concret.

Exemple de l'immobilier

Si vous dirigez une société immobilière pour appliquer les cinq forces de Porter, il faut commencer par définir le "secteur" ou le créneau exact que l'on souhaite analyser. Par exemple, il pourrait s'agir de la construction et de la vente de condominiums de luxe à New York. 🏗️

Vous commencerez par identifier et dénombrer les principaux acteurs du secteur de l'immobilier haut de gamme à New York et dans ses environs. Vous vous apercevrez alors que la rivalité concurrentielle dans ce secteur est bien vivante. En outre, le pouvoir de négociation des acheteurs semble assez élevé en ce moment, étant donné qu'il y a plus d'appartements de luxe que de personnes désireuses de les acheter.

Et compte tenu du temps nécessaire pour obtenir les matériaux nécessaires à la construction des condominiums et de la rareté relative des ouvriers du bâtiment, le pouvoir de négociation des fournisseurs est également très élevé.

D'autre part, il n'est pas facile de construire et de vendre des biens immobiliers haut de gamme à New York : il faut de l'expérience dans les relations avec les organismes de réglementation, une excellente réputation et des antécédents pour prospérer dans ce domaine. De même, il n'y a guère d'alternative réaliste pour quelqu'un qui cherche un appartement de luxe à New York, ce qui rend la menace de substituts extrêmement faible.

Le résultat de l'analyse : Ce n'est probablement pas une bonne idée de se lancer dans la construction et la vente de biens immobiliers haut de gamme à New York sans expérience ou réputation préalable. Les barrières à l'entrée sont élevées et le créneau est dominé par quelques acteurs bien établis.

Les cinq forces de Porter : Forces et limites

Le modèle des cinq forces de Porter est un outil stratégique conçu pour vous donner une vision claire et analytique de votre paysage concurrentiel. Il n'est toutefois pas exempt de limites et d'inconvénients, comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous : 👇

Appliquer le cadre des cinq forces de Porter avec ClickUp

Le modèle des cinq forces de Porter vous aide à mieux comprendre votre concurrence et vous indique où concentrer vos efforts et vos investissements pour une croissance durable. En étudiant le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et en investissant dans la recherche et le développement, vous pouvez trouver des moyens de vous démarquer de vos concurrents.

Avec son modèles pratiques et des outils de collaboration comme les tableaux blancs et les cartes mentales, ClickUp facilite le processus d'application du modèle des cinq forces de Porter pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. S'inscrire dès aujourd'hui pour voir la plateforme en action - c'est gratuit.