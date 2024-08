Quel est le coût réel de la rotation des employés pour votre entreprise ?

Imaginez que vous formiez un employé pendant six mois et que vous le voyiez déposer son préavis de deux semaines à la fin du septième mois. Frustrant, n'est-ce pas ? Pour ne rien arranger, sa démission déclenche une réaction en chaîne où d'autres employés font de même. Ce cycle se produit lorsque vous ne surveillez pas et ne gérez pas la rotation du personnel.

La rotation du personnel désigne le nombre d'employés qui quittent une organisation au cours d'une période donnée.

Il existe quatre types de rotation du personnel : les départs volontaires, les départs involontaires, les départs à la retraite et les mutations internes.

Alors que les autres types sont encore gérables, la rotation volontaire se produit soudainement. Son impact est considérable : un taux élevé de rotation du personnel diminue le moral, le chiffre d'affaires et la productivité, perturbe la stabilité de l'organisation et est souvent le signe d'une mauvaise gestion.

La plus importante rotation volontaire des temps modernes a eu lieu en 2021 : c'est la Grande Démission.

Les bas salaires, l'absence de perspectives d'évolution de carrière et le manque de flexibilité des structures de travail après la pandémie ont poussé des millions d'Américains à quitter leur emploi, et la tendance s'est poursuivie en 2022.

La grande démission a atteint son apogée entre novembre 2021 et avril 2022 4.5 millions de personnes quittent leur emploi chaque mois. Cet exode a inquiété les entreprises et les a poussées à innover de nouvelles stratégies pour attirer et retenir les talents.

Le coût réel de la rotation des employés

Tout employeur le comprend intuitivement, et les statistiques du travail le confirment : La rotation du personnel coûte cher. Conserver un employé existant, bien formé et qui sait comment les choses fonctionnent coûte beaucoup moins cher que d'embaucher et de former à nouveau de nouveaux employés.

Mais comment faire pour calculer le coût exact de la rotation du personnel ? Jack Altman, du Huffington Post, a mis au point une formule qui se présente comme suit :

| Le taux de rotation des employés = (coûts d'embauche + coûts d'intégration + coûts de développement + temps non utilisé) X (nombre d'employés X pourcentage annuel de rotation)

Par exemple, supposons que votre entreprise compte 50 employés avec un taux de rotation annuel de 20 %. Le coût du processus d'embauche, de l'intégration, de la formation et de la perte de productivité s'élève à 100 000 $.

Dans ce cas, le coût de la rotation du personnel serait de = 100 000 $ X 50 X 20 %, soit 1 000 000 $.

Pour simplifier le calcul, seuls les coûts quantifiables sont inclus dans cette formule, tels que les dépenses liées à l'embauche, à l'intégration des employés, à la formation et au développement, ainsi que le temps non utilisé entre le départ d'un employé et l'arrivée du nouvel employé.

D'après l'étude L'étude de Gallup le remplacement d'un employé coûte entre la moitié et le double du salaire annuel de l'employé. Avec la montée en flèche des coûts de la main-d'œuvre, ce nombre ne fait qu'augmenter

Cependant, le coût réel de la rotation des employés va au-delà de la perte monétaire. Il comprend également des coûts intangibles que vous ne pouvez pas mesurer en nombre.

Coûts directs et indirects associés à la rotation du personnel

Nous pouvons diviser le coût de la rotation du personnel en deux grands titres : les coûts directs et les coûts indirects.

Coûts directs

Les coûts directs sont ceux que vous pouvez calculer en nombre, comme par exemple :

Coût de recrutement : Il s'agit des dépenses de temps et d'argent liées à la publication des annonces, à l'organisation des entretiens avec les candidats potentiels, à la présélection et au travail administratif

Il s'agit des dépenses de temps et d'argent liées à la publication des annonces, à l'organisation des entretiens avec les candidats potentiels, à la présélection et au travail administratif Les coûts de formation: Il s'agit des dépenses consacrées à la formation et au développement d'un nouvel employé afin qu'il s'intègre bien dans votre écosystème

Coûts indirects/non monétaires

Ces coûts ne sont pas numériquement palpables mais ont un effet durable sur la culture de l'entreprise, tels que :

Baisse du moral des employés: Les changements inattendus dans la structure de l'équipe entraînent souvent une baisse de l'engagement et du moral des employés, ce qui augmente le risque de voir davantage de personnes quitter le marché du travail

Les changements inattendus dans la structure de l'équipe entraînent souvent une baisse de l'engagement et du moral des employés, ce qui augmente le risque de voir davantage de personnes quitter le marché du travail **Perte de productivité : votre équipe perd de la productivité pendant le processus de recherche, d'intégration et de formation du remplaçant

C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises sont sensibles à la rotation du personnel et mettent en œuvre des programmes de fidélisation des employés qui augmentent la satisfaction et l'engagement au travail de leur personnel.

Causes d'un taux élevé de rotation du personnel

Plusieurs facteurs sont à l'origine d'un taux élevé de rotation du personnel, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'organisation :

**Lorsque les entreprises n'offrent pas de rémunération et d'augmentation de salaire adéquates en fonction des paramètres, des responsabilités et du coût de la vie de leurs employés, elles invitent ces derniers à quitter le navire

**Le manque d'avantages sociaux : le fait de ne pas fournir les avantages essentiels tels que l'assurance maladie, les prestations de retraite, la garde d'enfants, les primes, le travail flexible et les possibilités de développement personnel est l'une des principales causes du taux élevé de rotation du personnel

Faible satisfaction au travail: En l'absence d'un bon système de rémunération et d'avantages, les employés perdent leur motivation, et la satisfaction au travail et la loyauté s'envolent par la fenêtre. Ils deviennent des "démissionnaires silencieux", ne faisant que le strict minimum d'efforts pour conserver leur emploi et changeant d'entreprise dès qu'ils trouvent une meilleure opportunité

En l'absence d'un bon système de rémunération et d'avantages, les employés perdent leur motivation, et la satisfaction au travail et la loyauté s'envolent par la fenêtre. Ils deviennent des "démissionnaires silencieux", ne faisant que le strict minimum d'efforts pour conserver leur emploi et changeant d'entreprise dès qu'ils trouvent une meilleure opportunité Pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée: L'absence d'horaires de travail structurés affecte l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de l'employé. Les longues heures de travail ne leur laissent que peu de temps à consacrer à leur famille ou à d'autres intérêts. Une telle installation pousse les membres de l'équipe à trouver des échappatoires

L'absence d'horaires de travail structurés affecte l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de l'employé. Les longues heures de travail ne leur laissent que peu de temps à consacrer à leur famille ou à d'autres intérêts. Une telle installation pousse les membres de l'équipe à trouver des échappatoires Une direction et une culture d'entreprise toxiques: Les dirigeants qui font de la microgestion, manquent d'empathie et ne reconnaissent pas le bon travail des membres de leur équipe créent un environnement de travail difficile, ce qui pousse les meilleurs talents à démissionner

Les dirigeants qui font de la microgestion, manquent d'empathie et ne reconnaissent pas le bon travail des membres de leur équipe créent un environnement de travail difficile, ce qui pousse les meilleurs talents à démissionner **Les possibilités de perfectionnement et les promotions basées sur les performances augmentent la satisfaction des employés et favorisent la loyauté. Sans cela, les employés se sentent bloqués et sous-estimés et quittent le lieu de travail à la recherche d'un rôle plus gratifiant

Stratégies pour réduire la rotation des employés

Si votre entreprise a du mal à fidéliser ses employés, il est temps d'aller plus loin et de faire les choses différemment.

En tant que propriétaire d'entreprise ou responsable des ressources humaines, vous devez créer un environnement de travail où les employés sont bien rémunérés, se sentent valorisés et bénéficient de nombreuses possibilités de développement personnel et professionnel, afin qu'ils ne ressentent pas le besoin de partir.

Bien qu'il puisse être difficile de lutter contre le départ involontaire, suivez ces stratégies pour créer une culture de travail florissante et réduire le départ volontaire :

1. Actualiser les processus d'intégration

Les mêmes vieux e-mails préformatés et les manuels ennuyeux suffisent à endormir vos employés (plus encore s'il s'agit de la génération Z). Vous devez améliorer les choses pour que l'expérience des employés soit attrayante dès le début.

Envoyez des e-mails personnalisés, proposez un plan de cheminement, planifiez des entretiens individuels et assurez-vous que l'intégration se déroule sans heurts. Revoyez votre programme d'intégration avec des sessions interactives, des moyens de briser la glace, des programmes de mentorat et la définition d'objectifs clairs pour améliorer les taux de fidélisation des employés.

En ce qui concerne la documentation, vous pouvez vous inspirer des documents suivants des modèles de manuels pour les employés pour remodeler vos processus d'intégration.

Faites passer des messages essentiels dans une forme pas si ennuyeuse que cela avec le modèle de manuel de l'employé de ClickUp

Par exemple, Modèle de manuel de l'employé de ClickUp vous permet de communiquer des informations sur les antécédents de votre entreprise, le code de conduite, les politiques de communication, et plus encore, d'une manière personnalisée afin de refléter votre marque d'employeur unique.

Vous pouvez même ajouter des graphiques, des émojis et des GIF pour briser les longs murs de texte de la politique afin que les employés se sentent excités de le parcourir.

2. Améliorer les programmes de développement et de formation des employés

Au lieu de mettre en place des programmes de formation et de développement à l'emporte-pièce, procédez à une évaluation approfondie des besoins afin d'identifier les lacunes en matière de compétences des employés. Dressez une liste restreinte des problèmes courants dans des services spécifiques et essayez d'y remédier dans le cadre de vos sessions de formation.

45 % des membres de votre équipe de marketing de contenu ont des difficultés avec le référencement technique. Pour y remédier, vous pouvez collaborer avec des experts du secteur et créer des modules de formation personnalisés sur le référencement technique.

Vous avez également besoin de puissants logiciel de formation des employés afin que les employés puissent suivre leur progression, accéder au programme à partir de l'appareil de leur choix et donner leur avis sur la formation. Et voilà, vous avez construit un programme qui ajoute de la valeur à l'ensemble des compétences de votre équipe.

ClickUp Docs vous permet d'écrire, de modifier et de collaborer en temps réel et d'ajouter des commentaires pour communiquer avec les membres de l'équipe

Astuce: Utilisez Documents ClickUp pour créer une base de connaissances institutionnelle centralisée ou un $$$a d'apprentissage où les employés peuvent accéder à du matériel de formation, des tutoriels et des bonnes pratiques, favorisant ainsi une culture de l'apprentissage continu.

Créez un espace ou un dossier dédié dans ClickUp Docs pour vos documents de formation. Dans cet Espaces/Dossiers, vous pouvez créer des documents individuels pour les différents sujets, modules ou catégories de votre programme de formation. Cette structure hiérarchique vous aidera à organiser votre contenu de manière logique.

ClickUp Docs assiste également la mise en forme de texte riche, ce qui vous permet de présenter votre contenu de formation de manière attrayante et visuelle. Utilisez des titres, des puces, des blocs de code et d'autres options de mise en forme pour structurer efficacement votre contenu. En outre, vous pouvez intégrer des images, des vidéos et d'autres éléments multimédias pour améliorer l'expérience d'apprentissage.

Grâce à la recherche en texte intégral, les employés peuvent facilement trouver des informations ou des sujets spécifiques dans vos supports de formation. Vous pouvez également contrôler les permissions d'accès afin de vous assurer que seules les personnes autorisées peuvent afficher ou modifier le contenu de la formation.

3. Reconnaître les employés

La reconnaissance et les récompenses, telles que l'augmentation du salaire d'un employé, encouragent les employés à faire mieux, leur donnent le sentiment d'être appréciés et renforcent leur loyauté.

Vous pouvez motiver votre personnel de différentes manières, notamment :

Des incitations financières sous forme d'augmentations de salaire, de primes, de partage des bénéfices, d'actions, de cartes-cadeaux, de bons de voyage, d'allocations d'apprentissage et de remboursement des frais de scolarité

sous forme d'augmentations de salaire, de primes, de partage des bénéfices, d'actions, de cartes-cadeaux, de bons de voyage, d'allocations d'apprentissage et de remboursement des frais de scolarité Les incitations non financières telles que les programmes de formation pour le développement professionnel,les programmes de récompense des employés pour célébrer les réussites, et des congés supplémentaires

Votre système de reconnaissance des employés doit parfaitement équilibrer les avantages monétaires et non monétaires. Ces aspects sont nécessaires pour accroître la satisfaction générale et le moral de votre personnel.

4. Identifier les obstacles à un stade précoce

Les obstacles sont normaux. Mais lorsque vous les laissez s'accumuler, ils peuvent perturber votre flux de travail.

Utilisez un système de surveillance des employés pour comprendre les défis auxquels vos employés sont confrontés. Ceux-ci peuvent concerner les compétences, les ressources, les échéanciers ou toute autre chose. Lorsque vous identifiez ces obstacles à un stade précoce, vous pouvez doter vos employés des ressources nécessaires pour les surmonter efficacement.

Par exemple, si un nouvel employé a du mal à livrer les projets dans les délais, confiez-lui un partenaire de projet qui lui apprendra les ficelles du métier et l'aidera à être plus efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-1.gif Vue Charge de travail de ClickUp /$$img/

Identifier les capacités et allouer les ressources efficacement pour éviter la sur- ou sous-utilisation des ressources avec la vue Charge de travail de ClickUp

Avec Vue Charge de travail de ClickUp et la vue de la charge de travail de Pulsation ClickApp avec Pulse, vous pouvez contrôler qui travaille sur quelles tâches, visualiser la quantité de travail assignée à chaque membre de l'équipe pendant une période donnée et comparer la charge de travail de chaque personne avec la capacité qui lui a été paramétrée.

Cela peut vous aider à recueillir des commentaires et des sentiments en temps réel de votre équipe, ce qui vous permet d'identifier et de traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

5. Proposer un travail flexible Une étude de McKinsey indique que 87 % des travailleurs acceptent le travail télétravail lorsqu'ils en ont l'occasion. Une autre étude de

Sondage McKinsey la flexibilité du lieu de travail est la principale raison pour laquelle les employés retournent sur leur lieu de travail.

On peut affirmer sans risque de se tromper que le fait d'offrir des modalités de travail flexibles vous aidera à conserver vos employés et à en attirer de nouveaux.

Vous pouvez permettre aux employés de travailler entièrement à distance ou leur proposer des installations hybrides pour combiner le meilleur des deux mondes. Donnez la priorité au bien-être et à la satisfaction globale des employés et laissez-les choisir un mode de travail qui maximise leur productivité.

Et si vous craignez une collaboration à distance inefficace ou inefficiente, essayez les solutions suivantes L'affichage du chat de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-20-1400x928.png ClickUp Discuter /$$$img/

Avec ClickUp Chat, la communication au sein de l'équipe est centralisée et permet de partager des mises à jour, de lier des ressources et de collaborer de manière transparente

La Vue Équipe permet aux équipes distantes de communiquer en temps réel, en favorisant un sentiment de connexion et d'immédiateté grâce à la messagerie instantanée, aux commentaires et aux @mentions.

Le plus beau ? Toutes les discussions au sein de Chat View sont centrées sur les tâches. Cela garantit que toutes les discussions, décisions et informations pertinentes sont documentées et accessibles dans le cadre de la tâche ou du projet.

De plus, vous pouvez partager des fichiers liés à la tâche dans les fils de discussion, ce qui simplifie le processus de partage du travail, de fournisseur prestataire et de révision sans avoir recours à des outils externes.

6. Mettre en place un processus de retour d'information

Un retour d'information constructif sur les performances aide les employés à progresser dans la bonne direction - il leur fait prendre conscience de ce qu'ils font bien et de ce qui doit être amélioré. Un sondage de Workleap indique que 83 % des employés préfèrent recevoir un retour d'information, qu'il soit positif ou négatif.

Les modèles d'évaluation des performances peuvent vous aider à mettre en place un système de retour d'information transparent sur votre lieu de travail et à promouvoir le développement professionnel de vos employés.

Évaluez les performances de vos employés sur une période donnée grâce au modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Par exemple, Modèle d'évaluation des performances de ClickUp permet l'auto-évaluation et recueille les évaluations des pairs et des supérieurs. Personnalisez ce modèle et réalisez des évaluations trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

7. Mener des entretiens de sortie

Lorsqu'un employé décide de partir, organisez un entretien de départ avec lui. Après avoir remis leur lettre de démission, les employés sont plus enclins à révéler honnêtement les problèmes qu'ils ont rencontrés dans votre entreprise et ce qui les a incités à quitter le navire.

Utilisez ces informations pour affiner vos systèmes existants et offrir un meilleur environnement de travail aux employés restants, afin de réduire le taux de rotation du personnel.

Exploitez les formulaires personnalisables de ClickUp pour créer des sondages et des enquêtes

Utiliser L'affichage du formulaire de ClickUp pour créer des modèles d'entretiens de départ, garantissant ainsi une approche cohérente et structurée pour recueillir des informations précieuses.

Vous pouvez également créer d'autres sondages, demandes et enquêtes sur les réactions des employés, suivre les réponses des employés et utiliser les informations recueillies pour prendre de meilleures décisions.

8. Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation des employés avec une plateforme RH unifiée

Gérer et déployer correctement ces stratégies peut s'avérer difficile, en particulier dans les entreprises disposant d'un effectif important.

Pour simplifier les choses, vous avez besoin d'un puissant système de gestion des RH doté des outils nécessaires pour planifier, créer et mettre en œuvre des stratégies de fidélisation des employés adaptées à votre entreprise ou à votre organisation.

Et quoi de mieux que ClickUp ? La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp rationalise l'embauche, l'intégration, la formation, le développement et d'autres processus RH, vous aidant ainsi à réduire le taux de rotation du personnel. Voyons comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce logiciel :

Organisez les demandes d'emploi et les informations sur les candidats grâce à ce logiciellogiciel de base de données des employés. Automatiser la prise de contact et définir des paramètres personnalisés pour faire progresser les candidatures dans le processus de recrutement avec peu ou pas de travail manuel

ClickUp vous aide à gérer un grand nombre de demandes d'emploi et de fichiers connexes dans une forme structurée

Divisez les grands modules de formation en petits morceaux grâce aux tâches et intégrez les documents et autres ressources connexes dans les tâches pour un accès rapide. Les employés peuvent suivre leur progression, collaborer avec les membres de l'équipe et clarifier les requêtes à l'aide de commentaires

Ne submergez pas vos employés avec d'énormes documents de formation - décomposez-les en petites actions traçables et ajoutez des statuts personnalisés le cas échéant avec les tâches ClickUp

Personnalisez le système RH en fonction de vos besoins grâce à des champs personnalisés, des statuts, des checklists et des rappels

Configurez des champs personnalisés et adaptez la plateforme RH de ClickUp aux paramètres uniques de votre entreprise

Paramétrez un ordre des opérations facile à comprendre pour l'embauche, l'intégration et la formation avec les dépendances

Lorsque votre tâche dépend d'autres tâches, utilisez Dépendances sur ClickUp pour marquer les tâches comme étant en attente, bloquées ou liées

Gardez un onglet sur l'engagement, la performance et la charge de travail des employés avec des tableaux de bord personnalisables, générez des rapports en temps réel et identifiez rapidement les goulots d'étranglement potentiels

ClickUp génère des rapports en temps réel pour vous aider à prendre des décisions fondées sur des données

Synchronisez vos calendriers Google, Outlook, Zoom ou iCal avec ClickUp, connectez-les à vos tâches et gérez efficacement votre emploi du temps. Ne manquez plus jamais un entretien, un tête-à-tête ou une réunion d'équipe

ClickUp s'intègre à l'outil de calendrier de votre choix et vous permet de garder le contrôle de votre emploi du temps

En outre, les fonctions de ClickUp logiciel de gestion des employés offre des solutions prêtes à l'emploi et personnalisables Modèles RH . Les responsables des ressources humaines peuvent utiliser ces modèles pour accélérer leurs flux de travail quotidiens.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUps-Corrective-Action-HR-Template-1.png Identifiez les domaines à améliorer, définissez les obstacles et leurs causes profondes, dressez la liste des solutions, suivez les indicateurs de performance et gérez les échéanciers des projets avec le modèle d'action corrective pour les ressources humaines de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193373674&\_ga=2.180582375.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Par exemple, lorsqu'un projet ne se déroule pas selon vos forfaits, utilisez le modèle d'action corrective de ClickUp Modèle de RH pour les actions correctives pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et élaborer un forfait pour y remédier.

Le rôle de l'assurance maladie et des avantages sociaux des employés

Il ne suffit pas de faciliter la vie professionnelle de vos employés. Vous devez également veiller à ce qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour maintenir leur productivité.

Dans un contexte de crise du coût de la vie et d'inflation des frais médicaux, les employés apprécient une assurance maladie familiale complète. En plus de la couverture habituelle, proposez un forfait qui inclut les problèmes de santé mentale, l'assurance des yeux et l'assurance dentaire.

Pour les petites organisations qui ont du mal à faire face aux tarifs élevés de l'assurance médicale, les arrangements de remboursement des frais de santé (HRA) peuvent constituer une alternative viable. Il vous permet de rembourser les frais médicaux admissibles de l'employé en franchise d'impôt.

Une autre option est une allocation de santé imposable, qui vous permet d'étendre la couverture médicale aux employés internationaux et aux entrepreneurs indépendants.

Vous pouvez également proposer des abonnements d'entreprise ou des remboursements pour des programmes de bien-être tels que des abonnements à des clubs de gym ou de sport.

L'ajout de ces avantages à l'ensemble des prestations offertes aux employés ne représente qu'une petite partie du coût total pour l'entreprise. En revanche, ils auront un impact positif durable sur votre culture de travail, le bien-être de vos employés et leur maintien en poste.

Réduire la rotation du personnel : La voie à suivre

Le chiffre d'affaires est le plus touché, mais les conséquences d'un taux élevé de rotation du personnel vont bien au-delà. Elle affecte la réputation de l'entreprise et fait hésiter les nouveaux talents à rejoindre votre organisation. La main-d'œuvre existante perd le moral et prévoit de se retirer, ce qui résulte en un cycle vicieux.

Les dirigeants doivent faire un effort supplémentaire et concevoir des politiques et des pratiques favorables aux employés afin d'éviter un nouvel exode et de maintenir une main-d'œuvre heureuse et en bonne santé qui se présente volontairement au travail. Les gestes symboliques ne suffiront pas : vos stratégies de fidélisation doivent s'aligner sur l'évolution des normes du lieu de travail.

En tant que logiciel de gestion des talents clickUp vous permet de forfaiter des stratégies de rétention sur mesure pour votre organisation et de les appliquer correctement. Vous pouvez gérer vos employés plus efficacement, rationaliser l'intégration et la formation, comprendre leurs attentes et leurs défis, et les impliquer dans des programmes de récompense à l'aide d'une seule plateforme. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !

FAQ communes

1. Quelles sont les conséquences financières de la rotation du personnel ?

Le coût de la rotation du personnel comprend à la fois des coûts tangibles et intangibles. Les coûts tangibles comprennent la perte de revenus et les coûts de recrutement et de formation, tandis que les coûts intangibles se rapportent au moral des employés, à la perte de productivité et à la mauvaise réputation de l'entreprise.

2. À faire pour mesurer le coût de la rotation du personnel ?

Vous pouvez mesurer le coût de la rotation du personnel à l'aide de la formule de Jack Altman :

| Le taux de rotation des employés = (Embauche + Intégration + Développement + Temps non utilisé) X (Nombre d'employés X Pourcentage de rotation annuelle)

3. Quels sont les coûts de la rotation du personnel ?

Les coûts liés à la rotation de la main-d'œuvre comprennent une baisse du résultat net de l'entreprise, une faible productivité, une baisse du moral de l'équipe et la difficulté d'attirer de nouveaux talents.