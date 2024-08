Le leadership ESTJ : Traits de caractère et stratégies de réussite

Martha Stewart est écrivain et femme d'affaires.

Michelle Obama est avocate, auteur et ancienne Première dame des États-Unis.

Laura Schlessinger est une animatrice de radio et une auteure américaine.

À quoi ces personnes ont-elles en commun avec des parcours et des carrières clairement différents ? Elles sont toutes les trois d'incroyables leaders, dotés d'une grande capacité d'action styles de management et une approche décisive et disciplinée.

Tout cela est lié à leur type de personnalité - le type ESTJ (Extraversion, Sensation, Réflexion et Jugement). Les ESTJ sont des leaders naturels 17% des leaders dans le monde - le pourcentage le plus élevé parmi les 16 types de personnalité.

Que vous soyez un ESTJ ou une personne désireuse de comprendre et d'améliorer ses compétences en leadership, ce blog vous dotera des connaissances nécessaires pour devenir un meilleur leader.

Comprendre le leadership ESTJ

ESTJ signifie Extraversion, Sensation, Réflexion et Jugement. Les personnes ayant une personnalité ESTJ sont logiques, assertives, respectueuses des règles et des leaders qui prennent les choses en main. Les Fondation Myers-Briggs définit l'ESTJ comme suit :

pratique, réaliste, réaliste. Décisif, passe rapidement à l'application des décisions. Organise les projets et les personnes pour faire les choses et se concentre sur l'obtention de résultats de la manière la plus efficace. S'occupe des détails de routine. Ont un ensemble clair de paramètres logiques, les suivent systématiquement et veulent que les autres en fassent autant. Sont énergiques dans la mise en œuvre de leurs forfaits."_

Pour mieux comprendre l'ESTJ, nous devons comprendre le MBTI.

L'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) est l'un des outils d'évaluation de la personnalité les plus populaires. Il classe les personnes en 16 types de personnalité différents (ESTJ est l'un des types de personnalité) sur la base des éléments suivants :

Extraversion vs Introversion

Sensation vs. Intuition

Pensée vs. Sentiment

Jugement vs. Perception

Les personnes ayant une personnalité ESTJ sont souvent impliquées dans des sociétés, des associations, des clubs et des entreprises en tant que leaders. En tant que leaders, ils sont axés sur les tâches, transactionnels et superviseurs. Elles savent comment les choses devraient fonctionner et sont prêtes à tout faire pour que les choses se passent ainsi. Elles apprécient par-dessus tout l'ordre, l'organisation et la structure.

La personnalité ESTJ

Le type de personnalité ESTJ comporte quatre traits : Extraversion, Sensation, Réflexion et Jugement. Comprenons-les :

Extraversion: Ils sont extravertis et aiment être au centre de l'attention. Ils aiment être dans un environnement qui évolue rapidement et travailler sur les meilleures idées avec les autres

Ils sont extravertis et aiment être au centre de l'attention. Ils aiment être dans un environnement qui évolue rapidement et travailler sur les meilleures idées avec les autres **Ils se concentrent sur la réalité et prêtent attention aux faits concrets et aux idées pratiques

Réflexion: Elles sont pondérées, accordent une valeur primordiale à l'équité et prennent des décisions logiques

Elles sont pondérées, accordent une valeur primordiale à l'équité et prennent des décisions logiques **Ils respectent les règles et les délais, fournissent des instructions étape par étape et élaborent des forfaits détaillés

Les ESTJ sont très dépendants et travailleurs. Ils respectent grandement les règles et l'auteur et préfèrent achever leur travail à temps. Voici d'autres caractéristiques des personnes de type ESTJ. Ils :

Donnent des instructions précises et détaillées

Rapprochent les communautés et les familles en comprenant le bien et le mal

Ont un esprit de mentorat

Créent et suivent des forfaits avec diligence

Avoir une attitude tenace, même en période de stressmotiver et inspirer les équipes* Validation des traditions, des lois et des normes

Attendent des autres qu'ils respectent les mêmes principes qu'eux-mêmes

S'interrogent rarement sur les tâches qu'ils doivent achever

Accordent de l'importance à la maintenance du statut quo

S'affiche parfois comme têtu et inflexible

Prévisibles, pratiques, engagés, francs et honnêtes

Préfèrent s'engager dans des projets stimulants

Bien que toutes ces caractéristiques soient essentielles pour les personnes de type ESTJ, tout le monde ne les possède pas. Certains peuvent ne posséder que quelques-unes de ces fonctionnalités. De même, les personnes présentant ces fonctionnalités peuvent avoir des traits de caractère opposés.

Traits de leadership ESTJ

En raison de toutes les caractéristiques ci-dessus, les personnes ayant une personnalité ESTJ font de bons leaders. Leur validation à suivre les règles et à respecter l'auteur les aide à exceller dans les positions de supervision et de gestion.

Leur attitude de prise en charge, leur confiance en soi, leur esprit de décision et leurs convictions font d'eux des leaders qui n'ont pas peur de faire ce qui est juste et de garantir l'équité.

En tant que leader ESTJ, ils veillent à ce que les normes soient toujours réunies, que les attentes soient claires et que le produit final corresponde aux exigences. Ils suivent également un style de travail incroyablement orienté vers les détails.

Cependant, ces traits de caractère peuvent aussi les rendre inflexibles et rigides, car ils fixent des paramètres exceptionnellement élevés pour eux-mêmes et pour tous ceux qui les entourent.

Définir une vision et des objectifs

Au cœur du leadership ESTJ se trouve un sens aigu de la vision et de l'objectif. Les leaders ESTJ sont habiles à formuler une vision claire pour leurs équipes et leurs organisations, en aidant les autres à atteindre des objectifs communs.

Grâce à une compréhension approfondie de la mission et des valeurs de leur organisation, ils fournissent une orientation solide et ont une vision claire. Cette vision est généralement paramétrée par des étapes claires, spécifiques et modestes. Ils expriment clairement leurs exigences et leurs attentes.

Décomposez des objectifs vastes et complexes en petites étapes gérables grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Les ESTJ utilisent les ressources disponibles lorsqu'ils se fixent des objectifs, notamment les logiciels de forfaits stratégiques et des paramètres tels que la définition d'objectifs et la planification stratégique modèles de productivité afin de réduire le temps de travail et d'améliorer l'efficacité.

Cependant, ils peuvent avoir du mal à motiver leur équipe et leur personnel. À faire parce qu'ils se fixent des cibles petites et spécifiques qui, souvent, ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble de la situation.

Connexion avec les autres

Les leaders ESTJ sont très axés sur les tâches et organisés. Ils croient au respect des délais et à la livraison des tâches à temps. Ils veulent également que toutes les tâches soient achevées avec des normes élevées et rappelleront les membres de l'équipe si leur travail n'est pas à la hauteur.

restez organisé, facilitez la collaboration au sein de l'équipe et gérez des projets complexes avec le tableau Kanban de ClickUp_

Ils croient en la promotion d'une communication ouverte et transparente et donnent la priorité à un style clair et cohérent. Cela les aide à forger des connexions authentiques avec les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Cependant, l'approche directe peut également faire passer les leaders ESTJ pour des personnes contrôlantes et autoritaires aux yeux de certains membres sensibles de l'équipe. Il est donc essentiel d'utiliser des stratégies de management d'équipe et des conseils pour s'assurer que tout problème potentiel est résolu immédiatement.

Développer des compétences en leadership

Bien que les personnes ayant une personnalité ESTJ possèdent déjà de nombreuses et solides compétences en matière de leadership, il existe des compétences spécifiques qu'elles doivent développer. Il s'agit notamment de :

Partager des objectifs primordiaux

Alors que les ESTJ accordent de l'importance aux tâches et aux objectifs plus petits et plus faciles à gérer, de nombreuses personnes accordent de l'importance à l'inverse. Connaître la vision globale et ultime les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes au travail.

Il est donc essentiel de partager le pourquoi lorsque l'on partage le quoi._ Informer l'équipe de la manière dont une tâche particulière contribue à la réalisation de la vision globale les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Fournir un renforcement et des félicitations adéquats

Apprendre à féliciter l'équipe et à offrir un renforcement positif aide à motiver les membres de l'équipe. Il est essentiel de les remercier pour leur travail et de reconnaître leur validation.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici un conseil utile tiré d'un récent article de la revue Forbes article, "Vous devez faire l'éloge du processus qui mène à la performance. S'il existe des critères clairs, vous pouvez féliciter les gens de manière plus productive.'_

Comprendre la situation des autres

Les leaders ESTJ ont tendance à porter des jugements. À ce titre, si quelqu'un ne fait pas ce qu'ils attendent de lui, ils peuvent se montrer trop critiques. Cependant, il est crucial de comprendre leurs circonstances et de chercher plus d'informations avant de se former un formulaire. Cela les aidera à établir une meilleure connexion avec leur équipe.

Forces et faiblesses d'un leader ESTJ

Comme tout autre type de personnalité, les leaders ESTJ ont eux aussi des forces et des faiblesses. Les comprendre permet d'améliorer le leadership et de surmonter les difficultés.

Les points forts du style de leadership ESTJ

Voici quelques-uns des points forts du style de leadership ESTJ :

Efficacité

Les ESTJ sont des leaders naturels validés pour optimiser les processus et atteindre une efficacité et une efficience maximales. Ils sont doués pour rationaliser les opérations, identifier les inefficacités et mettre en œuvre des solutions stratégiques pour améliorer la productivité.

Leur état d'esprit organisé leur permet de créer des flux de travail bien définis, garantissant ainsi une exécution fluide des tâches et l'atteinte des objectifs dans les délais impartis. En outre, ils savent hiérarchiser les tâches et faire la part des choses entre les responsabilités urgentes et importantes, ce qui leur permet d'allouer les ressources à bon escient.

Exactitude

La précision est la marque de fabrique du leader ESTJ. Elle reflète la validation des ESTJ à prendre des décisions bien informées et précises. Ils excellent dans la collecte et l'analyse d'informations pertinentes. Leur prise de décision est basée sur les données recueillies, ce qui minimise les risques d'erreur.

Leur attachement à la rigueur et leur refus de tout compromis sur la qualité des décisions contribuent à susciter la confiance des membres de leur équipe et des parties prenantes.

Dévouement

Se donner à 100% dans tout ce qu'ils font est aussi naturel que de respirer pour les ESTJ. Qu'il s'agisse de construire une équipe multifonctionnelle ou de relever des titres, ils sont indéfectiblement validés pour obtenir des résultats optimaux.

On peut compter sur eux pour défendre la vision et les règles de l'organisation et aider les autres à faire de même. Ils inspirent une culture du travail, de la persévérance et de l'amélioration continue.

Intégrité

Les ESTJ fonctionnent avec une morale et une intégrité solides. Ils respectent l'autorité et suivent les commandes à la lettre. Ils alignent toujours leurs actions sur leurs valeurs et maintiennent une cohérence entre les paroles et les actes.

Cela permet de s'assurer que l'organisation et l'équipe ont un sens du respect et du devoir les uns envers les autres.

Force de caractère

Les ESTJ possèdent une forte volonté et la capacité de poursuivre une tâche sans relâche. Ils ne font pas une croix sur leurs convictions sans preuves évidentes. Ils font preuve de détermination face aux défis et les surmontent avec conviction.

Direct et honnête

Les leaders ESTJ accordent plus de valeur aux faits et aux preuves qu'aux idées abstraites. Ils considèrent donc les données comme extrêmement importantes. Leur style de communication est également direct et honnête, ce qui permet d'éviter toute ambiguïté.

Cette franchise contribue à créer un environnement propice à l'ouverture et à l'honnêteté. En tant que leader, ils fournissent un retour d'information constructif et communiquent les attentes.

Organisateurs

Dotés d'un talent inné pour l'organisation, les leaders ENTJ cherchent à rendre leur environnement aussi ordonné et structuré que possible. Ils excellent dans la création de systèmes et de processus bien définis, de la planification de projets à la coordination d'équipes.

Ils créent de la commande en établissant des rôles et des règles clairs et en distribuant les tâches de manière équitable. Une approche organisée permet d'exécuter les tâches de manière efficace, d'utiliser efficacement leurs ressources et d'atteindre des objectifs précis.

Faiblesses

Bien que les points forts ci-dessus fassent des ESTJ des leaders fantastiques, ils peuvent poser des défis majeurs s'ils ne sont pas travaillés. En voici quelques-uns :

Inflexible

Les ESTJ sont des adeptes des règles et sont validés par la façon traditionnelle de faire les choses. Cela peut les rendre rigides et inflexibles. Ainsi, lorsque quelqu'un leur présente des méthodes meilleures ou innovantes, ils peuvent avoir du mal à les accepter.

Cette rigidité peut avoir un impact sur leur capacité à être créatifs et ouverts d'esprit, car ils peuvent avoir l'impression qu'essayer quelque chose qui n'a pas fait ses preuves et qui est nouveau peut mettre en péril leur fiabilité.

Perfectionnisme

La recherche de l'excellence des ESTJ entraîne également une tendance au perfectionnisme. Cependant, cela peut conduire à un stress accru, à un épuisement potentiel et à une réticence à déléguer des tâches.

Pour créer un environnement de travail sain, il est essentiel de trouver un équilibre entre le maintien de normes élevées et la reconnaissance du besoin de flexibilité.

Judgmental

Les leaders ESTJ sont animés par un sens aigu des valeurs et des convictions. Cependant, ils oublient souvent que leurs convictions ne sont pas nécessairement celles de leur équipe. Par conséquent, ils peuvent juger les personnes qui choisissent des moyens non conventionnels et nouveaux pour obtenir des résultats.

À long terme, cela peut avoir un impact sur le moral de l'équipe et la collaboration. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve d'ouverture d'esprit face à des opinions et des méthodes différentes.

Résister au changement

La résistance au changement est un autre défi de taille pour les leaders ESTJ. Ils préfèrent la stabilité et les routines établies aux nouvelles circonstances. Cependant, cela peut conduire à la stagnation et réduire la productivité.

Pour surmonter cette difficulté, ils doivent s'efforcer de cultiver un état d'esprit d'adaptabilité, comprendre les avantages des changements et faire preuve de souplesse dans leurs.. stratégies de leadership .

Mal à l'aise avec l'expression des émotions

Les leaders ESTJ sont souvent mal à l'aise pour exprimer et gérer leurs émotions car ils privilégient la logique et l'objectivité. Cela peut les faire passer pour des personnes dures et indifférentes. Ce faible QE crée également des malentendus et leur fait croire qu'exprimer ses émotions est une faiblesse.

Il est crucial de développer des compétences en communication pour répondre aux préoccupations émotionnelles au sein de l'équipe et promouvoir une culture qui valorise la rationalité et l'expression des émotions.

Il devient plus facile de surmonter les défis avec les bons outils, un forfait stratégique et une attitude résiliente. Si vous pouvez gérer nombre d'entre eux avec quelques changements de comportement, vous avez besoin d'outils de gestion de projet tels que ClickUp pour en résoudre d'autres.

ClickUp est l'un des outils de gestion de projet les plus performants au monde meilleurs outils de gestion de projet . ClickUp vous aide à rester productif, à gérer plusieurs projets, à suivre la progression et à atteindre vos objectifs dans les temps, le tout sur une seule et même plateforme.

Voici quelques stratégies de leadership qui peuvent vous aider à maîtriser le leadership ESTJ :

Définir la vision

Définir et communiquer la vision est essentiel pour améliorer la collaboration et la motivation de l'équipe. Utiliser Objectifs ClickUp pour répartir les tâches en fonction des priorités.

définissez et organisez vos objectifs à l'aide de dossiers faciles à utiliser dans ClickUp Objectifs_

Il leur permet de fixer des cibles mesurables et réalisables, d'automatiser le suivi de la progression et de respecter le calendrier tout en les mappant à la vision. Cette fonctionnalité leur permet de partager les objectifs avec les membres de leur équipe et les parties prenantes concernées. De plus, ils peuvent paramétrer les tâches sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle.

Accueillir les autres

Les ESTJ représentent environ 9% de la population. Ainsi, sur leur lieu de travail, ils peuvent travailler avec d'autres ESTJ, mais aussi avec des personnes ayant d'autres types de personnalité.

Les ESTJ ont tendance à rejeter le point de vue des autres s'ils pensent qu'ils sont moins efficaces et incompétents. À long terme, cela engendre des malentendus et du ressentiment. Il est donc essentiel de faire preuve d'empathie et de comprendre les autres points de vue et styles de pensée.

Reconnaissez que les gens pensent et agissent de manière différente. Et la plupart du temps, ces affichages valent la peine d'être compris et écoutés.

Communiquez avec votre équipe

Il s'agit d'une extension du point précédent. Une communication saine est cruciale pour la réussite d'une équipe. Bien que la communication honnête et directe soit le point fort des ESTJ, la connexion avec leur équipe nécessite plus que cela.

connectez-vous avec les membres de votre équipe en utilisant la vue de discussion de ClickUp

C'est ici que ClickUp pour les Teams peut vous aider. Les leaders ESTJ peuvent accélérer leurs projets, utiliser l'automatisation pour accroître l'efficacité et planifier et hiérarchiser efficacement les priorités.

Ils peuvent partager des mises à jour et collaborer de manière transparente avec leur équipe en utilisant la vue Discuter de ClickUp. De plus, ils peuvent utiliser le Tableau blanc ClickUp pour organiser des sessions de brainstorming avec leur équipe et afficher leur point de vue.

Définir des paramètres réalistes

Les leaders ESTJ maintiennent des standards élevés en ce qui concerne la qualité du travail. Ils se fixent des paramètres ambitieux pour eux-mêmes et leurs collègues. Si cette méthode peut sembler être un excellent moyen d'assurer un travail de qualité, elle aboutit également à des déceptions.

Elle affecte également leur capacité à déléguer. Il est essentiel de se rappeler que tout le monde n'a pas le même niveau de performance. Certaines personnes mettent plus de temps à acquérir une compétence, tandis que d'autres en mettent moins.

Prendre du recul et s'en rendre compte peut les aider à mieux faire et à être plus patients avec les autres.

Être ouvert à l'innovation

L'innovation est la seule constante du monde - il est impératif d'être ouvert au changement. Bien que les ESTJ aient du mal à faire face au changement, cultiver un état d'esprit d'adaptabilité peut les aider. En utilisant des outils tels que ClickUp Brain peut également les aider à adopter l'innovation.

ClickUp Brain, la toute première IA qui connecte vos projets, vos documents, vos collaborateurs et les connaissances de votre entreprise, peut les aider à renforcer l'innovation et la productivité.

Créer du contenu unique et gagner en visibilité sur les charges de travail de votre équipe

Il promeut l'innovation en créant du contenu unique, en déterminant les prochaines étapes de tout projet et en apportant des réponses contextuelles.

Vous pouvez également utiliser des modèles tels que celui de ClickUp Modèle de gestion des idées d'innovation . Ce modèle permet de gérer plusieurs nouvelles idées, de les organiser et d'en assurer le suivi en temps réel.

Développer des compétences en matière de résolution des conflits

Les ESTJ ont du mal à exprimer leurs émotions et à comprendre les autres. Cela entraîne souvent des conflits lorsqu'ils travaillent dans un espace de collaboration. Pour y remédier, ils peuvent développer des compétences en matière de résolution des conflits avec un peu d'entraînement.

Accepter les émotions et comprendre qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre vie. Développer l'intelligence émotionnelle, favoriser une communication ouverte sur les sentiments et reconnaître l'importance de l'empathie leur permet de créer un style de leadership équilibré.

Ces compétences peuvent les aider à faire preuve de solidarité avec les autres et à trouver un équilibre entre émotion et logique.

Équilibrer le travail et le bien-être

La plus grande force et la plus grande faiblesse des ESTJ est leur engagement inébranlable envers l'excellence. Bien que cela puisse les aider à réussir, cela peut aussi devenir une raison pour laquelle ils négligent leur bien-être.

Une gestion efficace du temps, des paramètres réalistes en matière de travail et la priorité donnée à l'auto-prise en charge sont essentiels au maintien d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les leaders ESTJ peuvent également améliorer leur leadership en reconnaissant l'importance de leur bien-être personnel.

Déléguer efficacement

De nombreuses personnes de type ESTJ ont du mal à déléguer. Elles pensent que si elles peuvent faire quelque chose, elles doivent le faire. À tout faire par elles-mêmes, elles risquent cependant de ne pas réussir.

Leur désir d'atteindre la perfection peut les dissuader de déléguer, mais c'est impératif. L'utilisation d'un outil avancé comme Tâches ClickUp pour organiser et collaborer sur des projets permet de s'assurer que la délégation est prioritaire. Attribuez des commentaires comme éléments d'action, visualisez votre travail dans différents affichages, restez sur la bonne voie avec des tâches récurrentes, et plus encore avec Tasks.

vérifiez votre progression et vos dates d'échéance sur ClickUp_

ClickUp propose également plus de 15 affichages personnalisables que les utilisateurs peuvent adapter à leurs préférences. Ils bénéficient ainsi d'une plus grande visibilité sur les points forts et la progression de leur équipe, ce qui les aide à déléguer les tâches plus efficacement.

Embrassez la puissance du leadership ESTJ avec ClickUp

Les leaders ESTJ sont validés pour l'efficacité, la précision et l'intégrité. Ils croient en l'ordre, la structure et les traditions. Comprendre le style de leadership ESTJ les aide à exploiter ces forces et à se démarquer professionnellement.

Toutefois, n'oubliez pas que les types de personnalité MBTI ne sont pas absolus. Vous pouvez avoir d'autres fonctionnalités et aspects de votre personnalité que ceux décrits par le test.

L'utilisation d'outils tels que ClickUp permet d'optimiser vos stratégies, de rationaliser les processus et de garantir l'efficacité de votre équipe.

Vérifiez par vous-même en en vous inscrivant gratuitement !

FAQs

**Qu'est-ce que le type de leadership ESTJ ?

Le type ESTJ est l'un des 16 types de personnalité identifiés par le MBTI. Il signifie Extraversion, Sensation, Pensée et Jugement. Les traits communs du type de leadership ESTJ sont la sociabilité, l'esprit pratique, la prise de décision logique et une préférence pour la structure.

**Qu'est-ce que l'ESTJ a de particulier ?

Les ESTJ sont connus pour leur grand sens de l'organisation, leur efficacité et leur validation de l'excellence. Ce sont des leaders nés en raison de leur capacité à fixer des objectifs clairs, à prendre des décisions logiques et à être fiables.

**Quelles sont les faiblesses de l'ESTJ ?

Les ESTJ sont souvent perfectionnistes, jugent et résistent au changement. Ils peuvent également avoir du mal à exprimer leurs émotions.