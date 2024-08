Qu'est-ce que l'écart de calendrier et comment le calculer ?

Vous avez certainement entendu parler de l'adage "le temps, c'est de l'argent" Si cet adage s'applique à presque tous les aspects du travail et de la vie, il est très proche de la vérité dans le domaine de la gestion de projet. C'est soit le temps, soit la qualité qui définit la valeur monétaire du projet.

La gestion des composantes d'un le triangle de la gestion de projet la gestion d'un projet avec des chevauchements de portée, de temps et de coûts est un exercice d'équilibre délicat. Il nécessite une utilisation consciente du temps et des ressources afin de fournir une valeur optimale qui corresponde aux attentes. Au cœur de cette orchestration des échéances et des produits à livrer se trouve le calendrier, l'épine dorsale de la réussite.

Un calendrier est un forfait méticuleusement élaboré qui dirige les activités depuis le début jusqu'à la planification et à l'exécution du projet l'exécution . Cependant, le parcours d'un projet est complexe. Les gestionnaires de projet chevronnés ont recours à la variance du calendrier pour faire face à de tels rebondissements.

Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet, de la formule de variance de calendrier à la manière de l'appliquer dans des projets réels.

Qu'est-ce que l'écart de calendrier?

Nous savons tous ce que signifie un calendrier. Il s'agit d'un échéancier que l'on souhaite suivre tout en atteignant un objectif fixé, qui est l'échéancier prévu.

Cependant, des évènements inattendus peuvent vous faire dévier de ce diagramme lors de l'exécution du projet. Votre calendrier réel inclura ces détours.

L'écart par rapport au calendrier (SV) mesure la différence entre le calendrier de référence et la progression réelle. Il s'agit d'un indicateur de performance clé qui indique si un projet est en avance, en suivi ou en retard sur le calendrier à un moment donné.

Comprendre l'écart de calendrier

Une formule rudimentaire de calcul des écarts par rapport au calendrier comporte deux éléments sous-jacents. Il s'agit des éléments suivants :

Valeur acquise (VE) : Elle indique le budget réel utilisé. Pour obtenir la VE, il faut multiplier le budget total du projet par le pourcentage du travail achevé à ce jour. Il s'agit d'une fenêtre sur le calendrier et les performances du projet Valeur forfaitaire (PV) : Elle représente l'utilisation prévue du budget du projet à une date donnée. Elle est calculée en multipliant le budget total du projet par le pourcentage du travail à achever à cette date. Elle permet d'évaluer si le projet est dans les temps en termes de progression prévue et si le projet est en cours de réalisationnivellement des ressources est nécessaire

Avoir une idée de ces variables permet de calculer la variance du calendrier en appliquant la formule suivante :

SV = EV - PV

Où,

SV = Écart par rapport au calendrier

VE = Valeur acquise

PV = Valeur forfaitaire

Certaines alternatives pour le calcul de l'écart de calendrier utilisent la formule suivante :

SV = BCWP - BCWS

Où,

BCWP = Coût budgété du travail effectué

BCWS = Coût budgété du travail programmé

Une fois que vous avez obtenu la valeur de l'écart de calendrier, vous pouvez l'interpréter de la manière suivante :

SV > 0 : Une variation positive du calendrier signifie qu'un projet est en avance sur son calendrier, ce qui signifie que la progression du projet est meilleure que ce qui était prévu

SV = 0 : Pas de variation signifie que le projet est dans les temps et que la progression réelle est alignée sur la progression prévue

SV < 0 : un écart négatif signifie que le projet est en retard sur le calendrier. Il indique que la progression réelle du projet est inférieure à ce qui était prévu

Le pourcentage d'écart par rapport au calendrier (SV%) indique la valeur en pourcentage de l'écart et offre un moyen plus facile de suivre un projet.

SV% = (SV/PV)*100

Comme pour la variance du calendrier, un SV% négatif indique que le projet est en retard, tandis qu'un SV% positif indique qu'il est en avance sur le calendrier.

À l'aide de cette formule de base, vous pouvez calculer d'autres écarts de calendrier indicateurs clés de performance de la gestion de projet pour suivre le calendrier et la progression du projet.

Schedule Performance Index (SPI)

L'indice de performance du calendrier (SPI) est le rapport entre la valeur acquise et la valeur forfaitaire. Cet indicateur de performance mesure l'efficacité de l'utilisation du temps dans un projet.

SPI = EV/PV

Une fois l'indice de performance achevé, vous pouvez l'interpréter comme suit :

SPI > 1 : Le projet est en avance sur le calendrier

SPI = 1 : le projet est dans les temps

SPI < 1 : Le projet a pris du retard

Lorsqu'il s'agit de calculer des nombres, utilisez un logiciel de gestion de projet pour faire les calculs.

Outils comme ClickUp offrent des champs de formule configurables pour simplifier les calculs liés au projet. En éliminant les calculs lourds et inutiles sans compromettre la précision, vous pouvez vous concentrer sur la gestion de projet.

Connexion entre les écarts de calendrier et la gestion de la valeur acquise

La gestion de la valeur acquise (EVM) est une méthodologie de gestion de projet qui combine les données relatives aux coûts, au calendrier et aux performances du projet afin d'obtenir une idée achevée de sa progression.

L'écart de calendrier (SV) est l'un des éléments sous-jacents de ce cadre plus large. Il s'agit de la différence entre la valeur forfaitaire (PV) et la valeur acquise (EV).

Tout écart par rapport au calendrier représente l'écart de coût correspondant dans le travail forfaitaire à faire à un moment donné. Il s'agit d'un indicateur de performance achevé, car toute variation de cette valeur peut indiquer si un projet est en retard, en avance ou à l'heure.

La mesure de la VS, combinée à d'autres indicateurs clés de performance tels que l'indice de performance des coûts, la durée restante du projet, le budget du projet, etc., constitue un ensemble complet d'indicateurs permettant d'analyser la santé du projet, de gérer le calendrier du projet et d'équilibrer les ressources tout au long de son cycle de vie.

Importance du calcul des écarts de calendrier

Le calcul des écarts par rapport au calendrier met en évidence les différentes variables ayant un impact sur la progression du projet. En restant attentifs à ces risques et à ces opportunités, les gestionnaires de projet peuvent intervenir pour respecter les délais. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'aider à la mise en œuvre du projet la gestion du temps du projet .

Voici une liste des raisons pour lesquelles les gestionnaires de projet doivent calculer les écarts de calendrier :

Évaluation de la performance

Les indicateurs tels que la variance du calendrier et d'autres indicateurs de performance contribuent à l'évaluation de l'efficacité du projet. Ils fournissent une évaluation claire et réaliste de la performance du projet en fonction de son calendrier. Par instance, une valeur positive pour SV signifie que le projet est en avance sur son calendrier estimé et vice versa.

La quantification de la santé du projet permet aux gestionnaires de projet de comparer les performances et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la progression et minimiser les risques. Elle permet également aux gestionnaires de projet d'identifier les domaines dans lesquels le projet est excellent ou insuffisant, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour maintenir le projet sur la bonne voie et améliorer ses performances.

Identification des problèmes

La variance du calendrier incarne une vigilance proactive. En calculant la progression réelle et en la mesurant par rapport à la progression prévue, les gestionnaires de projet peuvent l'utiliser pour détecter les risques potentiels les défis de la gestion de projet .

Même le moindre écart dans le calendrier agit comme un système d'avertissement précoce, signalant des problèmes potentiels ou des problèmes avec une tâche ou une phase spécifique au sein d'un projet.

Ces indicateurs permettent d'atténuer les risques, de mettre en œuvre des mesures correctives et de réaffecter les ressources de manière stratégique. L'intervention à un stade précoce permet d'éviter les problèmes en cascade et favorise un environnement de projet plus résilient et plus réussi.

Décision efficace

Le calcul des écarts par rapport au calendrier est essentiel pour faciliter une prise de décision efficace dans le cadre de la gestion des projets. En comparant la progression des projets, les gestionnaires de projet peuvent comprendre si un projet est en avance sur le calendrier.

Grâce à ces informations, ils peuvent décider judicieusement de la programmation des activités, de l'affectation des ressources, de l'ajustement des échéanciers, de l'implication des parties prenantes ou de la mise en œuvre de mesures correctives.

Par exemple, le professionnel de la gestion de projet peut réorienter les ressources vers les équipes qui présentent un écart négatif par rapport au calendrier, au détriment de celles qui obtiennent des résultats positifs. Ces ajustements améliorent les performances globales du projet grâce à une prise de décision stratégique pour une réalisation réussie du projet.

Communication avec les parties prenantes

gardez vos parties prenantes dans la boucle avec ClickUp_

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser les écarts de calendrier pour se faire une idée réaliste du calendrier du projet. Une fois qu'ils ont pris connaissance des faits, ils peuvent communiquer le statut actuel du projet aux parties prenantes. Le fait de rester en avance sur le calendrier inspirera confiance et satisfaction aux parties prenantes.

D'autre part, la divulgation proactive de tout retard ou contretemps potentiel par rapport au calendrier convenu favorisera la transparence et la responsabilité. En cas de contretemps ou de retard, les gestionnaires de projet peuvent également engager les parties prenantes à réajuster les attentes du projet en ce qui concerne la portée, les produits livrables et les échéanciers. Ils peuvent également demander des ressources supplémentaires pour achever le projet avec succès, si nécessaire.

Optimisation des ressources

Comme nous l'avons largement évoqué, les écarts de calendrier d'un projet peuvent contribuer à une gestion efficace des ressources. Les projets en avance sur le calendrier peuvent présenter des fonctionnalités sous-utilisées qui peuvent augmenter le coût du projet. Ces ressources restantes peuvent également être réaffectées à d'autres projets ou à des domaines critiques afin d'accélérer le développement du projet.

En revanche, lorsqu'un projet prend du retard, cela peut être dû à des restrictions de ressources ou à des inefficacités. Dans ce cas, le gestionnaire de projet peut optimiser l'affectation des ressources afin de remédier aux goulets d'étranglement dans les plus brefs délais, instructions à l'appui.

L'écart de calendrier est directement lié à l'écart de coût, car les ressources représentent généralement la plus grande partie du coût d'un projet. Il n'est donc pas surprenant qu'une fonctionnalité de la variance de calendrier soit la différence entre les coûts réels et les coûts prévus (BCWP-BCWS) !

Gestion des risques

Nous avons vu que l'écart de calendrier est directement lié à l'écart de coût, ce qui souligne l'importance de la gestion des risques la gestion des risques liés aux coûts du projet . De même, nous avons vu comment les écarts de calendrier permettent aux gestionnaires de projet de détecter rapidement les problèmes potentiels et de les étouffer dans l'œuf. Toutefois, le risque ne se manifeste pas toujours sous la forme de retards.

Les échéanciers accélérés où certaines parties d'un projet sont en avance sur le calendrier peuvent également constituer un risque, en particulier lorsque des dépendances sont en jeu, et la variance de l'échéancier peut aider à y remédier.

Avec des avantages aussi tangibles, le rôle des écarts de calendrier dans la détection et la gestion des risques devient évident. L'anticipation des risques possibles permet aux gestionnaires de projet de mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion et d'atténuation des risques.

Amélioration continue

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser l'analyse des écarts pour obtenir une visibilité sur les différentes tendances, les modèles et les connaissances qui émergent au fur et à mesure de la progression du projet. Par exemple, un écart de calendrier positif révèle des pratiques efficaces qu'ils peuvent reproduire. À l'inverse, un écart négatif met en évidence les inefficacités.

Cette évaluation systématique leur permet de tirer des enseignements de leur expérience et d'affiner les processus de planification des projets et les bonnes pratiques de gestion pour les projets futurs. Elle permet d'évaluer les capacités du manager de projet et d'apprécier les performances de l'équipe de projet. Des analyses régulières des écarts de performance permettront d'affiner de manière itérative les résultats du projet.

Exemples concrets d'écarts de calendrier

Prenons des exemples concrets pour illustrer la manière de calculer les écarts de calendrier.

Exemple #1 : Projet de construction

Supposons que vous gérez un projet de construction dont le budget total s'élève à 1 000 000$a. Le projet doit être achevé au cours des 12 prochains mois.

Vous calculez l'écart par rapport au calendrier après six mois. Pour ce faire, vous devez d'abord calculer les valeurs forfaitaires et acquises.

Valeur planifiée : Il s'agit du coût budgété du travail dont l'exécution est prévue à l'échéance des six mois. Par souci de simplicité, nous supposerons que 50 % du travail devrait avoir été achevé au sixième mois. À l'aide de ces données, calculez la VA comme suit :

VA = 50 % ✕ 1 000 000 $ = 500 000 $

: Il s'agit du coût budgété du travail dont l'exécution est prévue à l'échéance des six mois. Par souci de simplicité, nous supposerons que 50 % du travail devrait avoir été achevé au sixième mois. À l'aide de ces données, calculez la VA comme suit : Valeur acquise : Il s'agit du coût réel du travail terminé jusqu'à présent. Supposons que seulement 40 % du travail ait été achevé au sixième mois. Vous pouvez alors calculer la VE comme suit :

VE = 40 % ✕ 1 000 000 $ = 400 000 $

: Il s'agit du coût réel du travail terminé jusqu'à présent. Supposons que seulement 40 % du travail ait été achevé au sixième mois. Vous pouvez alors calculer la VE comme suit :

Calculons maintenant l'écart par rapport au calendrier :

SV = EV - PV

SV = 400 000 $ - 500 000

SV = -100 000

La valeur négative indique que le projet a pris du retard après six mois. Les gestionnaires de projet en prendront note et prendront des mesures correctives pour remettre le projet sur les rails.

Exemple #2 : Projet de développement de logiciels

Supposons que votre équipe développe une application logicielle dans un délai de huit mois. Vous disposez d'un budget d'une valeur de $$$a pour achever la tâche.

Vous décidez d'évaluer l'écart de calendrier du projet après deux mois. Une fois de plus, commencez par calculer les valeurs planifiées et acquises.

Valeur planifiée : En règle générale, vous devriez avoir achevé 25 % du travail au deuxième mois. Sur cette base, la valeur serait de :

VP = 25 % ✕ 600 000 $ = 150 000 $

: En règle générale, vous devriez avoir achevé 25 % du travail au deuxième mois. Sur cette base, la valeur serait de : Valeur acquise : Grâce à l'efficacité de l'équipe de projet, vous achevez 40 % du travail forfaitaire au cours du deuxième mois. En conséquence, il s'agirait de :

EV = 40 % ✕ 600 000 $ = 240 000 $

: Grâce à l'efficacité de l'équipe de projet, vous achevez 40 % du travail forfaitaire au cours du deuxième mois. En conséquence, il s'agirait de :

Calculons maintenant l'écart par rapport au calendrier :

SV = EV - PV

SV = 240 000 $ - 150 000

SV = 90 000

L'écart positif indique que le projet est en avance de 90 000 $ sur le calendrier au cours du deuxième mois. Sur la base de cette performance, les gestionnaires peuvent réaffecter les ressources et accélérer les tâches interdépendantes afin de respecter l'échéancier du projet.

Les exemples ci-dessus sont relativement simples et simplistes. Ils travaillent en partant du principe que le flux des projets est linéaire. Cependant, les projets du monde réel sont légèrement plus complexes, avec plusieurs interdépendances qui peuvent retarder ou accélérer l'échéancier du projet. Utilisez des outils numériques avancés tels que ClickUp pour la gestion de projet pour afficher une vue achevée du projet et de ses interdépendances.

gérer le calendrier du projet et les dépendances sur ClickUp_

À l'heure où ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète qui ne fait pas strictement des calculs de variance de calendrier ou de gestion de la valeur acquise, vous pouvez l'exploiter pour suivre et gérer les calendriers. Nous en parlerons plus en détail dans les sections suivantes.

Top Tips for Working With Project Schedule Variance (Conseils pour travailler sur les écarts de calendrier d'un projet)

Maintenant que vous savez ce qu'est un écart de calendrier et quels en sont les différents aspects, voyons comment l'utiliser pour améliorer l'efficacité et respecter le calendrier. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider :

Calculez périodiquement la valeur de l'écart de calendrier. Suivre cette valeur tout au long du cycle de vie du projet, depuis le processus de planification du projet jusqu'à son achèvement, afin de détecter rapidement les écarts et de procéder aux interventions opportunes correspondantes

Plutôt que de considérer les valeurs d'écart de calendrier dans le vide, les comparer à d'autres indicateurs tels que l'écart de coût, l'index de performance du calendrier, le travail achevé, etc. pour avoir une idée globale de la performance du projet

Établissez des valeurs prédéterminées pour les seuils et les tolérances de la VS afin d'identifier rapidement les cas où l'écart dépasse les limites acceptables et de déclencher des instructions invitées

Si les mesures correctives sont essentielles, vous devez également procéder à une analyse des causes profondes afin d'identifier ce qui a causé l'écart en premier lieu. Comprendre cet aspect permet d'éviter des occurrences similaires à l'avenir

Exploiter les données de SV pour la planification de scénarios. L'exploration des différents scénarios permet de mieux comprendre l'impact potentiel d'une modification de l'affectation des ressources ou de la portée du projet, ainsi que l'interaction des différents éléments du triangle du projet

Accorder une attention particulière aux tâches situées sur le chemin critique d'un projet, car toute modification de ces tâches aura une incidence sur les résultats et les échéanciers du projet

Utiliser des outils d'automatisation pour automatiser le calcul et l'analyse comparative des valeurs de la VS afin de les suivre et de les analyser plus efficacement

Comparer les valeurs de la VS aux données historiques et les planifier en fonction des normes du secteur afin d'obtenir une perspective relative de la performance du projet

Utiliser desmodèles de calendrier de projet personnalisables pour gérer les échéanciers et les calendriers des projets tout en gardant un œil sur les dépendances

Maintenir le cap avec ClickUp

Comme mentionné, ClickUp n'est pas une plateforme EVM. Cependant, ClickUp offre une gestion de projet personnalisée qui peut être modifié de manière appropriée pour répondre à cet objet.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour le suivi et la gestion des écarts de calendrier de la manière suivante :

Créez, assignez et suivez les tâches des membres de l'équipe du projet. Paramétrez les dates d'échéance de ces tâches pour vous assurer qu'elles respectent le calendrier. En suivant le travail achevé et les pourcentages de progression, vous pouvez calculer manuellement l'EV, la PV et la SV ou exporter des paramètres sur des tableurs tels que Google Sheets et Microsoft Excel pour une analyse approfondie

construire un calendrier de projet grâce à la gestion des tâches sur ClickUp_

Si le calcul manuel est trop compliqué, saisissez ces valeurs dans des champs de formules personnalisés et obtenez directement les calculs. L'accès à une telle fonctionnalité directement sur la plateforme elle-même évite le changement de contexte et vous permet de rester hyper-concentré

Intégrez des outils de suivi du temps pour capturer des données sur le temps passé sur une tâche et l'effort fourni. À défaut d'avoir une incidence directe sur l'EV, cela peut contribuer à une gestion efficace des ressources et fournir des données pour l'évaluation de l'achèvement des tâches, ce qui constitue une fonctionnalité indirecte de la gestion des écarts

Mettez en place des flux de travail automatisés qui se déclenchent lorsque les valeurs de la VS atteignent des paramètres critiques. De l'optimisation des ressources à la réalisation d'analyses détaillées de la cause première, ClickUp peut vous aider à orchestrer le plan d'action suivant

Si l'on ajoute la collaboration à l'ensemble de ces fonctionnalités, ClickUp s'impose comme l'outil de gestion de projet le plus performant du marché.

FAQs

L'écart de calendrier (SV) est calculé à l'aide de la formule suivante : SV = EV - PV

Ici, EV est la valeur acquise (valeur du travail effectué) et PV est la valeur forfaitaire (valeur du travail à faire). Il s'agit d'une mesure quantitative de l'écart entre la progression prévue et la progression réelle par rapport au calendrier.

**2. Que fait-on si l'écart par rapport au calendrier est négatif ?

Une VS négative indique que le projet est en retard sur le calendrier, et qu'il est temps d'enquêter et de trouver la cause profonde du retard. L'étape suivante consiste à prendre des mesures correctives.

**3. À quoi cela fait-il référence si la variance du calendrier est positive ?

Une VS positive signifie que le projet est en avance sur son calendrier. Dans ce cas, vous pouvez examiner tous les facteurs qui ont contribué à ce résultat positif et vous en inspirer pour d'autres projets à l'avenir.

Les chefs de projet peuvent contrôler efficacement les écarts de calendrier à l'aide d'un outil de gestion de projet de la manière suivante :

En mettant régulièrement à jour la progression et l'achevé des tâches

En exploitant les fonctionnalités intégrées de rapports et d'analyse

En définissant des seuils ou des tolérances pour les valeurs de SV afin d'afficher des notifications ou des alertes

En paramétrant des forfaits de gestion des risques basés sur des déclencheurs afin de minimiser les écarts

En procédant à un examen régulier des tendances cumulées en matière d'écarts de calendrier

**5. Quelle est l'importance des écarts de calendrier dans la gestion de projet ?

L'écart de calendrier permet d'évaluer quantitativement le respect de l'échéancier d'un projet. En procédant à une telle évaluation, les gestionnaires de projet peuvent l'utiliser pour :

Évaluer la performance et la santé du projet

Prendre des décisions éclairées sur la base du travail achevé

Identifier les domaines dans lesquels un projet est excellent ou insuffisant

Mettre en œuvre des mesures correctives pour maintenir le projet sur la bonne voie

Communiquer avec les parties prenantes internes et externes sur le statut du projet

Les écarts de calendrier peuvent contribuer à la gestion des risques du projet de la manière suivante :