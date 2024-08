Triangle de la gestion de projet – ; Équilibrer le champ d'application, le temps et le coût

Les attentes des clients, la nature imprévisible des environnements de travail modernes et les ressources limitées sont autant de facteurs qui rendent la gestion des clients, de l'équipe et des projets difficile.

C'est pourquoi les gestionnaires de projet sont devenus un élément essentiel de presque toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, afin de gérer les projets et faciliter la communication entre le client et l'équipe.

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est le triangle de la gestion de projet, comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne, et comment vous pouvez utiliser les outils de gestion de projet pour vous aider à mettre en œuvre ce triangle dans votre rôle de gestionnaire de projet.

Après des décennies de recherche sur les bonnes pratiques en matière de gestion de projet, l'un des piliers fondamentaux du métier est désormais connu sous le nom de Triangle de la gestion de projet (TMP).

Le PMT, également connu sous le nom de Triangle d'or, Triangle de fer et Triangle des trois contraintes, est l'arme secrète de l'arsenal du gestionnaire de projet, car il fournit une aide visuelle et un cadre conceptuel et pratique pour une gestion réussie.

Le triangle de la gestion de projet existe depuis les années 1950 et continue d'évoluer. Aujourd'hui, il existe une version britannique et une version américaine (cette dernière étant notre sujet principal), ainsi qu'un Triangle Agile spécialement conçu pour les projets de développement Teams agiles . Néanmoins, 70 ans plus tard, les principes fondamentaux du Triangle de fer restent aussi efficaces aujourd'hui qu'ils l'étaient à leur création.

Voyons maintenant comment cela fonctionne.

Le Triangle d'or de la gestion de projet est une aide visuelle composée d'un triangle dont les trois côtés représentent les trois piliers de la gestion de projet qui affectent la qualité globale du produit final d'un projet (représenté par l'espace planaire au milieu du triangle).

Voici les trois éléments d'un triangle de projet :

Coût Durée **Champ d'application

via kindpng.com Il incombe au manager d'un projet de gérer ces trois facteurs dans la mesure où ils affectent l'équipe du projet, la qualité du produit final et, en fin de compte, la réussite du projet.

Le PMT fonctionne parce qu'il montre comment ces trois facteurs sont liés avec simplicité, ce qui le rend idéal pour la communication avec les clients . Chaque projet est établi avec un budget du projet (coût), un délai (coût) et un objectif final de taille, d'ampleur et de complexité variables ( portée du projet ).

Ce triangle représente également l'équilibre qui doit être maintenu entre les triples contraintes. En d'autres termes, si l'une des variables change, des ajustements doivent être apportés aux deux autres pour rétablir l'équilibre.

Par exemple, si une échéance est repoussée et que le temps disponible diminue, il faut alors augmenter les coûts ou réduire le champ d'application pour que la nouvelle échéance soit respectée et que le produit conserve sa qualité.

Les triples contraintes du triangle de la gestion de projet

La gestion de projet est également appelée le triangle de fer parce que les trois côtés (temps, coût du projet, portée) peuvent être considérés comme exerçant des forces opposées l'un contre l'autre.

En d'autres termes, les points du PMT s'éloigneront naturellement les uns des autres. Par exemple, si scope creep ou que les coûts commencent à monter en flèche, le triangle deviendra disproportionné et se brisera, et la qualité qu'il contenait sera perdue.

La qualité qu'il contient sera perdue la réussite d'un projet le gestionnaire de projet doit négocier soigneusement les relations entre les trois contraintes afin de maintenir un triangle solide et rigide. Cependant, il existe des types de relations spécifiques entre certaines contraintes qui ne peuvent être modifiées :

Relations directement proportionnelles

Relations inversement proportionnelles

Il est important de connaître la différence entre ces deux types de relations.

La relation entre le champ d'application, le coût et le temps est directement proportionnelle. Si vous augmentez le l'étendue d'un projet le coût et/ou le temps devront également augmenter. De même, si vous décidez de réduire la portée d'un projet, il sera possible de réduire parallèlement le coût et/ou le temps.

La relation entre le coût et le temps est toutefois inversement proportionnelle. Il faut équilibrer ces deux contraintes en les déplaçant dans des directions opposées.

Par exemple, si vous réduisez le budget d'un projet, vous devrez repousser (augmenter) son délai. De même, si vous deviez soudainement faire face à un manque de temps, il faudrait alors augmenter les coûts pour répondre aux nouvelles demandes.

Décomposons un peu plus chaque contrainte.

1. Temps

Les contraintes de temps imposées à un projet sont souvent parmi les plus difficiles à contrôler et peuvent même être hors de votre contrôle dès le départ. Dans le triangle du projet, le temps fait presque toujours référence à la date limite fixée par le client. Il s'agit de la date à laquelle il souhaite que le projet soit terminé les produits livrables du projet entre leurs mains.

Toutefois, il existe de nombreux autres éléments qui contribuent également à la contrainte de temps et dont le gestionnaire de projet doit être conscient.

Le temps comprend également les éléments suivants :

Le nombre d'heures que votre équipe devra passer sur le chantier

Le délai entre chaque tâche individuelle jalon du projet * Le temps de base nécessaire pour achever certains processus

Le temps supplémentaire requis comme tampon de sécurité

Des facteurs tels que le délai de livraison des ressources et des matériaux entrent en ligne de compte dans votre gestion de la première contrainte du triangle de fer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-4-1400x933.png Tableau de bord ClickUp /%img%/

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

Même si le délai établi reste fixe, les retards ou les bouleversements d'autres éléments dans la contrainte temporelle nécessiteront des ajustements au niveau du coût ou de la portée pour rééquilibrer le projet et assurer sa réussite.

Voici un aperçu des occurrences les plus courantes qui peuvent avoir un impact sur les contraintes temporelles d'un projet :

Retards de livraison des ressources et des matériaux provenant de fournisseurs tiers

L'ajout par le client de nouveaux produits à livrer dans le cadre d'un projet

Mauvaise estimation du temps nécessaire à certaines tâches ou à certains jalons du projet

La maladie ou l'absence de membres clés de l'équipe

Bien que le PMT exige des gestionnaires de projet qu'ils équilibrent ces trois contraintes pour fonctionner avec succès, il est également important de se rappeler qu'il y a des choses que vous pouvez faire de manière proactive afin de minimiser les ruptures de temps et les mieux gérer le temps . Il s'agit notamment de

Acheminer des ressources et des talents supplémentaires vers une tâche pour l'achever plus rapidement

Réévaluer la nécessité de votre calendrier de tâches et supprimer celles qui ne sont plus nécessaires

Constituer une équipe capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois

Trier les tâches en fonction des talents de l'équipe (c'est-à-dire confier les tâches les plus complexes aux travailleurs les plus qualifiés)

Gérer dès le départ les attentes des clients en matière de délais

2. Coût

Presque tous les projets sont assortis d'un paramètre budgétaire au début du travail. En tant que chef de projet, vous serez souvent chargé d'établir ce budget sur la base de votre perception et de l'estimation des coûts liés à un certain nombre de facteurs différents, notamment les matières premières, les installations, les stocks, l'équipement, les outils et le talent (le personnel).

Un bon budget est à la fois réaliste et tient compte du porte-monnaie du client, tandis qu'un mauvais budget ne tient pas compte de ses kPI financiers et est dépassé dès les premiers changements de temps et/ou de périmètre.

En tant que gestionnaire de projet, ce n'est pas toujours à vous de proposer un budget. Souvent, c'est le client qui établit le budget.

Par exemple, un client qui s'adresse à un garage automobile personnalisé pour remettre à neuf la vieille voiture de son père n'est peut-être prêt à dépenser que 20 000 $$a. C'est donc au gestionnaire de projet du garage qu'il revient de manipuler l'étendue du projet et les délais afin de répondre aux exigences budgétaires du client.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.gif Calculez facilement votre chemin critique en activant/désactivant un simple bouton dans ClickUp /%img%/

Affichez votre charge de travail en fonction des tâches restant à accomplir sur votre chemin critique en activant/désactivant un seul bouton dans ClickUp !

Si, dans ce scénario, le client fixe également un délai (et disons que ce délai est serré), le gestionnaire de projet doit alors restreindre considérablement la portée globale de la refonte afin de favoriser un équilibre entre les délais et les coûts.

Malheureusement, d'autres facteurs peuvent influer sur le coût et la réussite du projet. Voici une liste de facteurs courants qui ont une incidence négative sur la contrainte de coût d'un projet :

Des changements soudains dans le prix des matières premières

Coûts de recrutement supplémentaires suite à des changements de personnel

Formation supplémentairebesoins par le personnel pour des tâches spécialisées du projet

Nouveaux produits à livrer ajoutés à la portée du projet par un client

Voici ce que vous pouvez faire, en tant que gestionnaire de projet, pour mieux gérer les coûts :

Apprendre à allouer (et réallouer) efficacement les ressources entre chaque tâche et chaque jalon du projet

Négociez vos coûts avec les entrepreneurs et les fournisseurs pour les réduire au maximum

Envisager des alternatives moins coûteuses aux ressources onéreuses

Réduire la portée du projet en supprimant les tâches inutiles

Use these Modèles de proposition de budget !

3. Portée

La portée fait référence à la taille globale du projet. Il s'agit d'une contrainte plus difficile à définir, mais que l'on peut considérer tout simplement comme la vision finale du client.

La portée ou la taille d'un projet dépend d'un grand nombre de facteurs. Il s'agit notamment des éléments suivants :

La qualité globale du projet

Sa complexité, le nombre ou la taille des produits à livrer

Le niveau de détail requis

Le nombre de fonctionnalités du produit final

La capacité du produit final (par exemple, le nombre de festivaliers que peut contenir un lieu pop-up)

En résumé, plus un projet est complexe et impliqué (disons le lancement d'un nouveau satellite dans l'espace), plus sa portée est grande et plus il faudra lui consacrer de temps et de ressources pour maintenir l'équilibre du triangle du projet.

En revanche, plus un projet est simple, direct et éprouvé (par exemple, la construction d'une maquette de satellite pour le tournage d'un film dans l'espace), plus sa portée est réduite et moins il faudra de temps et de ressources pour assurer la réussite du projet.

Souvent, la portée est la variable qui peut être ajustée avec le plus de souplesse pour tenir compte des changements imprévus et inévitables apportés par le client ou un tiers.

La contrainte de portée du Triangle de gestion de projet peut être affectée par de nombreux éléments, notamment :

L'ajout de produits livrables par le client

L'élargissement du champ d'application

Réduction du budget du client

Modification de l'échéance du projet

Mauvaise planification des exigences du projet dès le départ

Voici quelques-unes des méthodes que vous pouvez utiliser en tant que gestionnaire de projet pour maintenir la portée d'un projet :

La mise en place d'un système de gestion des risquesun forfait de gestion du changement ouforfait de réussite* Prolonger votre délai

Réaffectation des ressources au projet ou à l'extérieur de celui-ci

Réévaluer la nécessité de chaque nouvelle tâche au fur et à mesure que vous l'abordez

Les avantages de l'utilisation d'un triangle de gestion de projet

Le triangle de gestion de projet n'est pas seulement une façon de concevoir la planification et la gestion de projets ; c'est un outil dont l'utilité est avérée et qui vous permettra de devenir un gestionnaire de projet plus performant.

La beauté du triangle de projet est qu'il offre de la flexibilité, parmi d'autres avantages, notamment :

1. Communication avec le client

Les clients peuvent venir vous voir avec une vision assez claire dans leur titre, mais cela ne veut pas dire qu'ils seront nécessairement conscients de la myriade de complexités, telles que votre ligne d'approvisionnement ou les exigences en matière de formation spécialisée. Vous pouvez utiliser le triangle de la gestion de projet comme une aide visuelle claire et concise pour vous aider à l'accueil du client et de mieux apprécier l'interaction entre le budget, le champ d'application et le délai.

2. Gestion du changement Un triangle de projet vous permet de voir et d'agir efficacement sur tout changement apporté à l'un de vos trois..

contraintes du projet . L'utilisation du PMT dans le cadre de la gestion de projet permet de créer des des forfaits de gestion du changement pour que votre équipe soit préparée et résiliente aux changements.

3. Clarification des priorités

Le fait d'être conscient de l'interaction entre les trois contraintes que sont le coût, le temps et le champ d'application vous permet d'établir rapidement les priorités clés d'un projet donné. En faisant cela, vous reconnaîtrez immédiatement vos indicateurs clés de performance ou vos jalons qui vous aideront à comprendre clairement ce que vous et chaque membre de l'équipe devez réaliser pour maintenir la qualité du produit final et assurer la réussite du projet.

4. Réduction des risques

Le triangle de gestion de projet réduit le risque global d'échec du projet. En gérant les attentes des clients, en veillant à ce que les changements inattendus des contraintes essentielles puissent être facilement absorbés et en fixant des paramètres clairs pour la portée du projet à l'aide d'un PMT, les gestionnaires de projet peuvent mieux contrôler le projet et l'ajuster en conséquence.

Qu'est-ce qu'un triangle agile ?

De conception et de fonction similaires au triangle de gestion de projet, les équipes et les professionnels Agile ont développé leur propre version, qu'ils appellent le Triangle Agile.

La motivation derrière la création du Triangle Agile était de créer plus de flexibilité. Le Triangle de gestion de projet traditionnel était trop rigide et pouvait être sensible aux changements au sein des triples contraintes.

Dans le Triangle Agile, les trois côtés (ou points) sont plutôt libellés : Valeur, Qualité et Contraintes. Remarquez qu'ici, l'ensemble du triangle de gestion de projet a été confiné à un seul côté ou coin du triangle agile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image5.jpg Triangle de gestion de projet traditionnel et triangle agile /$$img/

via Gestion de projet.com Les avantage de la méthode Agile Triangle est qu'il accorde une plus grande importance à la qualité du projet et à la valeur du produit final du projet pour le client. Les contraintes, même si elles restent au nombre de trois, deviennent un facteur singulier dans la gestion globale d'un projet.

Par exemple, si une équipe développe une application en utilisant le Triangle Agile pour la gestion de projet et que le client souhaite augmenter le nombre de fonctions que l'utilisateur final peut achever avec l'application (c'est-à-dire augmenter la valeur), le manager d'un projet devra diminuer la qualité globale de l'application et augmenter certaines ou toutes les contraintes (plus d'argent, plus de temps, plus d'envergure).

Mise en œuvre du triangle de gestion de projet

Vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais connaître la théorie qui sous-tend le triangle de gestion de projet et être capable de mettre cette théorie en pratique sont deux choses différentes.

Maîtriser le TMP et toutes les pièces jointes peut prendre des années et c'est un sujet que de nombreuses personnes étudient à l'université ou au collège dans le cadre de leurs diplômes en entreprise, en gestion, en entrepreneuriat et en finance.

Dans cette section, nous verrons comment vous pouvez appliquer vos connaissances théoriques nouvellement acquises au monde réel de l'entreprise et de la gestion de projet. Toutefois, il convient tout d'abord de mentionner que vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul. Aujourd'hui, les gestionnaires de projet et les clients ont accès à des outils d'entreprise numériques en ligne très impressionnants et très utiles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif ClickUp affiche /$$img/

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

L'un des outils numériques les plus populaires logiciel de gestion de projet est ClickUp, qui offre aux utilisateurs diverses fonctions permettant d'équilibrer efficacement les contraintes, de gérer le changement et d'organiser l'équipe.

Les chefs de projet peuvent s'appuyer sur ClickUp pour planifier, gérer et suivre leurs projets. Et comme la plateforme est entièrement personnalisable, les équipes peuvent la configurer pour assister leurs préférences en matière de flux de travail, qu'il s'agisse d'un processus traditionnel ou d'un processus de gestion de projet gestion de projet agile ou toute autre approche.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables offertes par ClickUp :

Visualisation Effacée des ressources par le biais dedes affichages personnaliséstelles que la vue Charge de travail

Un outil de suivi du temps global qui fonctionne partout

Une multitude de modèles pour gérer les flux de travail de l'équipe

Des outils de collaboration tels que les Tableaux blancs, l'affichage des discussions, l'attribution de commentaires, etc

Une fonctionnalité d'e-mail dans l'application qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails au sein de ClickUp

Suivez la progression de votre projet grâce à une interface intuitiveVue Tableau* Gérer le temps et les ressources avecDiagrammes de Gantt /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Tableau-View-.png Vue Tableau ClickUp /%img%/

Visualisez les flux de travail Agile avec ClickUp Tableau et définissez des tableaux par statut, date d'échéance, priorité, et plus encore pour mieux aligner votre équipe

Voyons comment ClickUp peut vous aider à mettre en œuvre les enseignements du Triangle de la gestion de projet dans un intervalle de scénarios.

1. Gestion des coûts

Dans tout projet, une grande partie du budget initial est rapidement engloutie en raison de l'inefficacité. Qu'il s'agisse de trop de temps passé à travailler sur des tâches de faible priorité ou d'une affectation efficace des ressources et d'une réduction des coûts grâce à la rationalisation de l'activité de l'équipe, la gestion des coûts est la clé de la maintenance d'un triangle de projet équilibré.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Money-Custom-Field-in-ClickUp-List-View.gif Champ personnalisé "argent" dans la vue Liste ClickUp /$$img/

Il est facile d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches afin de maintenir les budgets des projets sur la bonne voie Les fonctionnalités de gestion des ressources de ClickUp sont spécialement conçues pour accroître l'efficacité des équipes de toute taille, en particulier celles qui travaillent à distance. Elles offrent des fonctionnalités permettant de visualiser les ressources en un coup d'œil, d'améliorer la communication et la collaboration au sein de l'équipe et de suivre la progression.

2. Gestion du temps

Vous ne pouvez pas toujours modifier un délai fixé ni accélérer les paramètres d'une tierce partie, comme la livraison de matériel, par exemple. Certaines choses sont tout simplement hors de votre portée. C'est pourquoi, en tant que gestionnaire de projet, il est essentiel de bien gérer son temps l'échéancier général du projet et le temps de votre équipe.

ClickUp offre deux fonctionnalités uniques qui permettent aux gestionnaires de projet d'exceller dans la gestion du temps. Vous et votre équipe pouvez utiliser L'outil de suivi du temps global de ClickUp qui travaille à la fois activement et rétroactivement. Leur outil de suivi du temps est disponible sur tous les appareils, y compris les smartphones, ce qui signifie que votre équipe peut garder un onglet sur son travail où qu'elle se trouve, maximisant ainsi son efficacité et minimisant les perturbations de l'échéancier de votre projet.

En outre, vous pouvez utiliser leur Modèles de charge de travail pour les employés pour vous aider à gérer le temps de votre équipe, à allouer les ressources et à réévaluer la capacité de chaque membre de l'équipe à assumer de nouvelles tâches sur une base hebdomadaire glissante. Suivi de la charge de travail de votre équipe peut vous aider à attribuer des tâches nouvelles ou plus complexes aux membres de l'équipe ou à évaluer qui est à la traîne ou surchargé de tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Employee-Charge de travail-Template-by-ClickUp.png Gestion de la charge de travail et de la capacité dans la vue Charge de travail /$$img/

Visualisez la quantité de travail attribuée aux collaborateurs individuels ainsi qu'à chacune de vos équipes grâce à l'affichage de la charge de travail dans ClickUp

3. Gestion de l'étendue

Enfin, pour réussir en tant que gestionnaire de projet, vous devez être en mesure de négocier l'équilibre entre les coûts et le temps en manipulant et en gérant également la portée globale de votre projet. Il peut s'agir de l'élargir si vous disposez de plus de temps et d'argent que vous ne l'aviez imaginé, ou de le réduire dans certains domaines clés si vous manquez de ressources ou si votre échéance approche à grands pas.

ClickUp apporte une aide précieuse à la gestion de l'étendue du projet grâce à l'outil Modèle ClickUp d'étendue du travail . Vous pouvez utiliser cette ressource pour vous guider dans la collecte et la documentation de la portée du projet, des produits à livrer, des jalons, etc.

En outre, vous pouvez Modèle de décomposition de l'étendue du travail de ClickUp pour vous permettre de décomposer proprement la version macro des produits livrables de votre projet en micro-tâches et en jalons et de suivre la progression de votre équipe pour chacun d'entre eux au fur et à mesure.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Work-Breakdown-Template-by-ClickUp.png Structure de répartition du travail dans ClickUp Tableau blanc /%img%/

Décomposez la portée d'un projet en petits produits livrables, et suivez facilement les produits livrables pour chaque étape, et la phase de l'équipe impliquée dans ClickUp Tableaux blancs

Commencez à utiliser le triangle de projet et ClickUp pour gérer vos projets

Sans un gestionnaire de projet efficace, même les projets les plus simples sont voués à l'échec ; l'échec se mesure par la mesure dans laquelle un projet a respecté ou non son budget, son calendrier et son champ d'application. Il est intéressant de noter que si les grandes entreprises et les sociétés ont des gestionnaires de projet attitrés dans des rôles portant le titre, en réalité, chaque entreprise en a un.

Même si le petit café indépendant au coin de votre rue ne compte que trois membres du personnel, l'un d'entre eux exercera les fonctions de gestionnaire de projet, probablement sans même s'en rendre compte.

Et puisque chaque entreprise a besoin d'un chef de projet (et d'un bon chef de projet), il est primordial que chaque chef de projet ait accès aux bons outils pour son travail. Le triangle de la gestion de projet, associé à un logiciel de gestion comme ClickUp, est une combinaison gagnante. 🤝 Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! Rédacteur invité:

