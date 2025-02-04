Les 10 meilleurs substituts du lait à ne pas oublier

Ce n'est pas un secret que le mastering compétences en matière de gestion des tâches est la sauce secrète de la productivité. Un peu comme un site web bien optimisé est essentiel pour capturer des prospects, logiciel de gestion des tâches est essentiel pour aider les organisations à achever leurs projets et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Le bon outil peut vous aider à à suivre l'évolution des tâches plus efficacement et de rationaliser votre flux de travail.

Pour ceux qui connaissent déjà Remember The Milk, l'application web de gestion des tâches et du temps, vous savez la valeur d'un système fiable pour gérer vos tâches quotidiennes.

Cependant, à mesure que nos besoins évoluent, notre chasse aux logiciels qui répondent aux exigences de base des modèles de liste de tâches et nous permettent de gérer les charges de travail avec finesse, évolue elle aussi.

La recherche d'alternatives à Remember The Milk n'implique pas le remplacement d'un outil fiable. Au lieu de cela, nous visons à améliorer votre boîte à outils avec des fonctionnalités supplémentaires, des options de personnalisation et de meilleures capacités d'intégration.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Remember The Milk ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Remember The Milk, il est essentiel de prendre en compte plusieurs fonctionnalités clés qui améliorent vos capacités de gestion des tâches. Le bon outil devrait aider à organiser les tâches quotidiennes et à améliorer la productivité globale. Et pour les utilisateurs à la recherche de Des outils de productivité pour le TDAH , trouver applications avec liste de choses à faire est un excellent point de départ.

Les 10 meilleures alternatives à Remember The Milk à utiliser en 2024

Simplifiez votre recherche avec notre liste curatée des 10 meilleures alternatives à Remember The Milk, adaptées aux divers besoins et préférences des utilisateurs.

Plongez dans l'aventure et découvrez celle qui vous convient le mieux !

1. ClickUp

Restez informé sur tous vos projets, personnes et tâches en utilisant le tableau de bord ClickUp

ClickUp offre une solution complète aux équipes qui souhaitent gérer efficacement les tâches et les projets. Le tableau de bord Liste à faire de ClickUp fournit les outils nécessaires à la gestion de projets personnels et complexes, ce qui en fait une application populaire de choix parmi les professionnels de différents champs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-444.png Tâches ClickUp /$$img/

Gérer facilement les tâches d'une équipe et utiliser des vues personnalisées comme la vue ClickUp Tableau pour déléguer le travail plus efficacement

Vues multiples

La plateforme est conçue pour répondre à différents flux de travail grâce à ses multiples options d'affichage, notamment les vues Liste, Tableau et Calendrier, ce qui la rend polyvalente pour différents projets et préférences d'équipe. Par exemple,

Vue Liste : Offre une liste directe et linéaire de tâches, préférée par ceux qui apprécient une approche simple et directe du travail

Offre une liste directe et linéaire de tâches, préférée par ceux qui apprécient une approche simple et directe du travail Vue Tableau : Imite les tableaux Kanban, permettant une représentation visuelle des flux de travail avec des tâches déplacées d'une étape à l'autre, idéal pour la gestion de projet visuelle

Imite les tableaux Kanban, permettant une représentation visuelle des flux de travail avec des tâches déplacées d'une étape à l'autre, idéal pour la gestion de projet visuelle Affichage du Calendrier : Utile pour la gestion des délais et de la planification, cet affichage place les tâches sur un Calendrier, aidant à visualiser les responsabilités sensibles au temps

Utile pour la gestion des délais et de la planification, cet affichage place les tâches sur un Calendrier, aidant à visualiser les responsabilités sensibles au temps Vue Gantt diagramme : Pour les projets nécessitant une planification détaillée et un suivi des dépendances des tâches, la vue diagramme Gantt affiche un échéancier complet

Définir des priorités dans ClickUp pour mieux distinguer ce qui doit être fait tout de suite et ce qui peut attendre

Paramètres de priorité

L'accent mis par ClickUp sur les paramètres de priorité et les rappels vous permet de ne pas perdre de vue vos tâches.

Par exemple, les paramètres de priorité de ClickUp vous permettent de classer les tâches en fonction de leur urgence, ce qui vous aide à vous concentrer sur ce qui nécessite une attention immédiate. Les priorités peuvent être personnalisées mais suivent généralement la structure Urgent, Élevé, Normal et Faible.

Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir l'efficacité, car elle dirige votre attention vers les tâches les plus critiques en premier, garantissant ainsi le respect des échéanciers du projet.

Tâches ClickUp

Tirer parti Les tâches ClickUp et la fonctionnalité Modèle de gestion des tâches ClickUp avec le modèle de gestion des tâches ClickUp, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, améliorer votre productivité et vous assurer que rien n'est laissé au hasard.

Ce modèle convient à tous les types de projets et de flux de travail, avec six affichages différents et des champs personnalisés pour la personnalisation. Pour mieux se concentrer, il divise toutes les tâches en trois listes : Éléments d'action, Idées et Carnet de commandes.

Les tâches sont les unités fondamentales de ClickUp, représentant des éléments individuels qui doivent être achevés. Leur intervalle va de simples tâches personnelles à des parties complexes d'un projet plus vaste. Dans ClickUp, chaque tâche peut être décrite en détail, assignée à des membres de l'équipe, assortie d'une date d'échéance et étiquetée avec des priorités.

Ce niveau de détail vous permet de gérer efficacement votre charge de travail et de vous assurer que chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire.

Champs personnalisés: ClickUp permet d'ajouter des champs personnalisés aux tâches afin que vous puissiez adapter les détails des tâches aux exigences spécifiques des projets, telles que le suivi du budget, l'allocation du temps ou d'autres indicateurs critiques

ClickUp permet d'ajouter des champs personnalisés aux tâches afin que vous puissiez adapter les détails des tâches aux exigences spécifiques des projets, telles que le suivi du budget, l'allocation du temps ou d'autres indicateurs critiques Sous-tâches et checklists: Les tâches complexes peuvent être décomposées en sous-tâches ou checklists plus faciles à gérer pour faciliter l'achevé et le suivi de la progression

Les tâches complexes peuvent être décomposées en sous-tâches ou checklists plus faciles à gérer pour faciliter l'achevé et le suivi de la progression Commentaires et pièces jointes: Les tâches offrent une assistance pour la communication en cours de tâche et l'ajout de pièces jointes, ce qui permet de centraliser toutes les informations et discussions nécessaires

Modèle de plan des tâches de ClickUp pour la gestion de projet vous aide à organiser les tâches de votre projet. Vous pouvez créer des sous-tâches et les assigner aux membres de l'équipe avec des contrôles d'accès précis.

Vous pouvez également utiliser des échéanciers et des diagrammes de Gantt pour suivre la progression du projet, voir les calendriers des tâches et vous assurer que tout est prêt pour le jour du lancement !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Accédez aux vues Liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt pour répondre aux différentes préférences en matière de flux de travail

Définissez des priorités pour les tâches, afin de vous concentrer sur ce qui est le plus important

Soyez informé des échéances et des tâches importantes pour vous assurer qu'elles sont achevées en temps voulu

Créez des statuts personnalisés en fonction du flux de travail spécifique de votre équipe

Travailler en collaboration avec votre équipe sur des projets grâce aux commentaires, à la modification en cours d'exécution et à l'utilisation de l'outil de gestion de projet ClickUp Documents et en discutant

Gagnez du temps avec La gestion de projet par l'IA de ClickUp qui crée des sous-tâches, génère des résumés des notes de réunion, paramètre les mises à jour du projet, etc

Intégrer ClickUp à un large intervalle d'autres outils, en améliorant l'efficacité du flux de travail

Les limites de ClickUp

Pour les nouveaux utilisateurs, le large tableau de fonctionnalités de ClickUp peut sembler impressionnant et il faut un peu de temps pour utiliser pleinement ses capacités

Certains utilisateurs ont mentionné que le système de notifications peut être trop complexe ou difficile à adapter à leurs préférences

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Todoist

via Todoist Todoist est l'un des gestionnaires de tâches et l'une des applications de liste de tâches les plus populaires du marché, et il est utilisé par des millions de particuliers et d'entreprises dans le monde entier. Elle compte parmi les alternatives les plus connues de Remember the Milk.

Connue pour sa simplicité et ses puissantes capacités de gestion des tâches, Todoist offre une approche rationalisée de l'organisation des tâches et des projets.

Grâce à son interface intuitive, son organisation flexible des tâches et son système de rappel robuste, il assiste les individus et les équipes dans la gestion de leur charge de travail en toute simplicité.

Malheureusement, la version gratuite ne fait pas l'objet d'une assistance pour bon nombre de ces fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez vos tâches par projets, dates d'échéance et niveaux de priorité, et personnalisez votre flux de travail

Respectez vos échéances et vos priorités grâce à des rappels et des notifications en temps voulu

Collaborez avec votre équipe en attribuant des tâches, en partageant des projets et en commentant des tâches

Gérez vos tâches de n'importe où, sur n'importe quel appareil

Limites de Todoist

La version gratuite de Todoist est quelque peu restreinte, avec des limites sur le nombre de projets, de tâches et de rappels

Certaines des fonctionnalités les plus avancées, notamment les libellés, les rappels et les rapports détaillés, ne sont disponibles que dans les versions premium

Prix de Todoist

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 8$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (770+ avis)

4.4/5 (770+ avis) Capterra: 4.7/5 (2,200+ avis)

Compare Notion Vs Todoist_* !

3. Volition

via Volition sur Producthunt Volition est un nouvel entrant dans la catégorie des outils de gestion des tâches, se positionnant comme une excellente alternative à Remember The Milk.

Il se distingue des autres Applications GTD et Remember the Milk alternatives en se concentrant sur l'auto-motivation et la psychologie derrière la productivité, en mélangeant les fonctionnalités traditionnelles de gestion des tâches avec des approches innovantes pour vous aider à atteindre vos objectifs quotidiens et à long terme.

Par exemple, Volition offre une fonctionnalité légère d'estimation Pomodoro, vous permettant d'estimer facilement la durée nécessaire aux tâches par incréments de 25 minutes. Sa liste de tâches s'intègre de manière transparente aux estimations de durée, vous fournissant une compréhension claire du temps nécessaire à chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Volition

Simplifiez l'estimation de la durée grâce aux estimations Pomodoro légères de Volition

Lier les tâches aux estimations de durée pour une planification et une exécution transparentes

Faciliter la réflexion avec la fonctionnalité intégrée de journal quotidien de Volition

Les limites de Volition

Le plus grand défi pour Volition est étrange : ses utilisateurs sont prêts à payer pour des fonctionnalités avancées, mais le développeur est réticent à les construire et à les facturer

Prix de Volition

Free Forever

Volition évaluations et critiques

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

4. Trello

via Trello Trello et Kanban sont presque devenus synonymes. Il s'agit de l'un des outils de gestion des tâches Kanban les plus en vue disponibles en ligne. Réputé pour sa disposition simple, basée sur des cartes, Trello vous permet de gérer visuellement des tâches, des projets et des flux de travail grâce à des tableaux, des listes et des cartes personnalisables.

Cette flexibilité en fait un outil idéal pour les individus, les équipes et les entreprises qui cherchent à rationaliser la collaboration et à améliorer la productivité dans le cadre de divers projets.

La force de la plateforme réside dans sa capacité à s'adapter à de multiples cas d'utilisation, de la simple liste de tâches à faire à des scénarios de gestion de projet complexes. Grâce à un vaste tableau de Power-Ups (terme utilisé par Trello pour désigner les intégrations), vous pouvez connecter Trello à d'autres applications et services, tels que Slack, Google Drive et Dropbox.

De plus, l'outil d'automatisation intégré à Trello, Butler, automatise les tâches et les processus quotidiens, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts manuels en paramétrant des règles, des commandes et des opérations planifiées.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez les tâches et les projets de manière visuelle grâce au système de cartes de Trello, qui fournit un aperçu instantané du statut des projets

Personnalisez les tableaux en fonction de votre flux de travail en créant des listes et des cartes pour différents projets,

Favorisez le travail d'équipe et la transparence grâce à des outils de collaboration qui permettent d'attribuer des tâches, de les commenter, de joindre des fichiers et de fixer des paramètres d'échéance directement sur les cartes afin que les membres de l'équipe soient en phase

Améliorer la productivité et le flux de travail en connectant Trello à d'autres applications et services

Automatiser les tâches récurrentes et les processus avec l'outil d'automatisation intégré à Trello, Butler

Les limites de Trello

Si Trello est excellent pour les projets de petite ou moyenne taille, les équipes plus importantes ou les projets aux besoins complexes pourraient avoir du mal à tout gérer efficacement, compte tenu de son vaste tableau de fonctionnalités

Le forfait de base de Trello offre des fonctionnalités limitées en matière de rapports et d'analyse

Prix de Trello

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Premium: $12.50/mois par utilisateur

$12.50/mois par utilisateur Forfait Enterprise: $17.50/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ reviews)

5. Super productivité

via Super productivité Super Productivity offre un mélange unique de fonctionnalités de gestion des tâches conçues pour les développeurs, les indépendants et tous ceux qui cherchent à maximiser leur productivité en mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité.

Contrairement à un outil de gestion des tâches traditionnel, Super Productivity intègre le suivi du temps et la gestion des projets directement dans votre flux de travail, ce qui en fait une alternative intéressante à Remember The Milk en 2024.

Tout d'abord, Super Productivity intègre le suivi du temps de manière transparente dans la gestion des tâches afin que vous puissiez contrôler efficacement le temps passé sur chaque tâche. De plus, il fournit une organisation détaillée des tâches avec des sous-tâches, des notes et des pièces jointes, ce qui facilite la gestion complète des projets.

Vous pouvez également consulter l'historique de votre travail grâce à la fonctionnalité Mon travail, qui permet d'analyser les schémas de productivité et de procéder aux ajustements nécessaires. L'outil s'intègre à des services populaires tels que GitHub, GitLab et Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Super Productivity

Intégration transparente du suivi du temps dans la gestion des tâches

Organisez méticuleusement les tâches avec des sous-tâches, des notes et des pièces jointes

Consultez l'historique de votre travail en toute simplicité grâce à la fonctionnalité Worklog

Rationaliser le flux de travail en l'intégrant à des services populaires

Augmentez votre productivité grâce au chronomètre Pomodoro intégré

Limites de Super Productivité

Certains utilisateurs peuvent trouver le tableau des fonctionnalités et des options de personnalisation écrasant au début

Bien qu'il existe une application mobile, l'expérience et les paramètres sont plus limités que pour la version bureau

La conception de Teams est davantage axée sur la productivité individuelle, ce qui peut limiter son efficacité pour les collaborations au sein d'équipes plus importantes

Prix de Super Productivité

Free Forever

Super Productivity évaluations et critiques

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Les choses

via Les choses Things est une plateforme de gestion de projet élégante et puissante qui offre une solution élégante pour la gestion des tâches, des projets et des délais. Conçu pour se concentrer sur la simplicité et la facilité d'utilisation, Things offre une interface intuitive qui aide les utilisateurs à organiser leur vie avec un minimum d'efforts.

Son mélange unique de conception d'applications et de fonctions l'inclut dans notre liste d'alternatives à Remember The Milk, en particulier pour les utilisateurs de l'écosystème Apple. Elle vous permet de gérer les tâches sur l'ensemble des appareils avec la synchronisation iCloud.

Avec des fonctionnalités telles que la saisie en langage naturel, la planification de projets et l'affichage Aujourd'hui, Things vous encourage à vous concentrer sur ce qui est important sans vous laisser submerger par le désordre des tâches quotidiennes.

Meilleures fonctionnalités de Things

Simplifiez la gestion des tâches grâce à une interface propre et conviviale

Travaillez plus efficacement grâce à la possibilité d'ajouter rapidement des tâches en utilisant la saisie en langage naturel

Créez un fichier détaillédes forfaits de projet en divisant les grands objectifs en tâches gérables et en incorporant des jalons

Concentrez-vous sur les tâches quotidiennes grâce à la fonctionnalité Affichage Aujourd'hui

Gérer les tâches sur tous les appareils Apple grâce à la synchronisation iCloud

Limites de Things

Things est disponible exclusivement pour iOS, macOS et watchOS, ce qui limite son utilisation aux utilisateurs de produits Apple

Comparé à d'autres outils de gestion des tâches, Things porte une étiquette de prix premium, avec des achats séparés requis pour chaque plateforme (iPhone, iPad et Mac)

Prix de Things

iPhone et Apple Watch: 9,99 $, frais uniques

9,99 $, frais uniques iPhone et Apple Watch: 9,99 $, frais uniques iPad: 19,99 $, frais uniques

iPad: 19,99 $, frais uniques Vision Pro: 29,99 $, frais uniques

29,99 $, frais uniques Mac: 49,99 $, frais uniques

G2: 4.4/5 (25+ commentaires)

4.4/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (140+ commentaires)

7. Quire

via Quire Quire est un outil dynamique et convivial de gestion des tâches et des gestion de projet qui offre une nouvelle perspective sur l'organisation des tâches et des projets. Son approche innovante de la gestion des tâches utilise une liste de tâches imbriquées et permet de décomposer les projets en sous-tâches gérables.

La plateforme promeut le travail d'équipe grâce à son environnement de travail collaboratif, où les membres peuvent partager des tâches, engager des discussions et recevoir des mises à jour. Avec un système intégré de Tableau Kanban intégré vous permet de visualiser la progression des tâches et le flux de travail de manière dynamique, ce qui facilite le suivi et la gestion des tâches.

Quire rationalise encore davantage les flux de travail en s'intégrant à des outils populaires tels que Slack, Google Agenda et GitHub.

Les meilleures fonctionnalités de Quire

Mieux gérer le travail avec des tâches et des sous-tâches dans une structure hiérarchique

Travailler de manière collaborative dans un environnement de travail partagé où les membres peuvent partager des tâches, discuter dans les commentaires et recevoir des mises à jour

Visualisez la progression des tâches et le flux de travail de manière dynamique grâce à la vue Tableau Kanban intégrée

Rationaliser les flux de travail et la connexion en s'intégrant aux outils les plus courants

Maintenir la productivité en déplacement grâce à l'accessibilité mobile

Limites de Quire

Une courbe d'apprentissage lente, compte tenu du vaste tableau de fonctionnalités

Certains utilisateurs peuvent trouver que les options de personnalisation des affichages de tâches et des notifications sont moins nuancées par rapport à d'autres plateformes

Prix de Quire

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Professionnel: $10.95/mois par utilisateur

$10.95/mois par utilisateur Premium: $18.95/mois par utilisateur

$18.95/mois par utilisateur Enterprise: $24.95/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (70+ commentaires)

4.6/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (220+ commentaires)

8. TickTick

via TickTick TickTick est un outil de gestion des tâches polyvalent et riche en fonctionnalités. Il s'agit d'une alternative convaincante à Remember The Teams pour les individus et les équipes qui cherchent à stimuler la productivité. En mettant l'accent sur une conception intuitive et un large tableau de fonctionnalités, TickTick répond à un large éventail de besoins en matière de gestion des tâches, des simples listes à faire au suivi de projets complexes.

Il s'intègre parfaitement à la vie quotidienne grâce à des rappels, des calendriers et des fonctionnalités de suivi des habitudes.

L'adaptabilité de TickTick à travers les appareils et les plateformes, les options de personnalisation et les outils de productivité en font une solution robuste pour rationaliser le processus de gestion des tâches, améliorer l'organisation et stimuler l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Accédez aux tâches depuis n'importe où grâce à la disponibilité multiplateforme de TickTick

Gestion complète des tâches avec assistance pour les tâches, les sous-tâches, les tâches récurrentes et les niveaux de priorité

Améliorer la productivité grâce à l'intégration du calendrier pour la planification des tâches et un chronomètre Pomodoro pour améliorer la concentration pendant les sessions de travail

Favoriser l'adoption d'habitudes positives grâce à l'intégration d'un outil de suivi des habitudes

Faciliter le travail d'équipe et l'organisation de la famille grâce au partage des tâches et des listes

Les limites de TickTick

Certains utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'intervalle des fonctionnalités, surtout s'ils recherchent une solution simple de gestion des tâches

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement

Prix de TickTick

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Premium: $35.99/an

TickTick évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

9. À faire

via À faire À faire, il est plus facile que jamais de rester organisé et productif. En mettant l'accent sur un design épuré et des fonctionnalités conviviales, Any.do fournit une plateforme intuitive pour gérer les tâches, paramétrer les rappels et planifier les évènements.

Ses capacités d'intégration vous aident à garder le contrôle de vos tâches sans effort, ce qui améliore la productivité et réduit le stress. De plus, la fonctionnalité d'entrée vocale permet d'ajouter des tâches rapidement et sans les mains. Le travail collaboratif est facilité par le partage des tâches et des listes, ce qui favorise le travail d'équipe et la coordination entre les amis, la famille ou les membres de l'équipe.

En outre, la fonctionnalité de planification quotidienne vous invite à passer en revue et à forfaiter votre journée chaque matin, ce qui permet de hiérarchiser les tâches et de gérer efficacement le temps.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Gérez les tâches de manière transparente sur les plateformes iOS, Android, web et bureau

Collaborer efficacement avec les membres de l'équipe à l'aide de tâches et de listes partagées

Obtenez un aperçu complet des obligations quotidiennes

Hiérarchisez les tâches et gérez efficacement votre temps

Limites d'Any.do

Certains utilisateurs peuvent trouver que les options de personnalisation de la gestion des tâches et l'interface sont limitées par rapport à d'autres outils

Prix d'À faire

Free Forever pour toujours

Premium : 5$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 5$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Famille : 8$/mois pour 4 utilisateurs (facturé annuellement)

: 8$/mois pour 4 utilisateurs (facturé annuellement) Teams : 8$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.2/5 (193 commentaires)

4.2/5 (193 commentaires) Capterra: 4.4/5 (169 commentaires)

10. Trié

via Trié Sorted se distingue comme un outil de gestion des tâches innovant, combinant le meilleur de la gestion des calendriers et des tâches en une expérience singulière et rationalisée. Grâce aux puissantes fonctionnalités de Sorted, la gestion des tâches et des calendriers devient transparente et intuitive.

Par exemple, la fonctionnalité d'hyperplanification organise automatiquement les tâches en fonction de vos évènements, optimisant ainsi votre journée pour une productivité maximale. La fonctionnalité d'Échéancier unifié regroupe les tâches, les évènements et les notes en une vue cohérente, offrant un aperçu complet des activités de votre journée.

De même, Magic Select vous aide à organiser facilement les tâches et les évènements grâce à des gestes intuitifs, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur.

Sorted affiche également des vues personnalisables pour répondre à divers besoins de planification, notamment des listes, des vues journalières et des vues sur trois jours. La fonctionnalité Seamless Syncing de la plateforme garantit également que vos tâches et votre planning restent synchronisés sur tous les appareils Apple, offrant ainsi une expérience de planification cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Sorted

Planifiez automatiquement des tâches en fonction de vos évènements grâce à Hyper-Scheduling

Combinez les tâches, les évènements et les notes dans un échéancier cohérent grâce à l'Échéancier unifié

Organisez et ajustez facilement les tâches et les évènements par de simples gestes grâce à Magic Select

Affichez plusieurs vues pour répondre à vos différents forfaits, notamment des vues par liste, par jour et sur trois jours, grâce aux vues personnalisables

Synchroniser les tâches et les plannings sur tous les appareils Apple avec Seamless Syncing

Limites du tri

Sorted n'est actuellement disponible que pour iOS et macOS

Les fonctionnalités et l'interface uniques de Sorted peuvent nécessiter une période d'adaptation pour que les nouveaux utilisateurs puissent capitaliser pleinement sur ses capacités

Prix de Sorted

Free Forever forever

iOS Pro: $14.99/an par utilisateur

$14.99/an par utilisateur macOS Pro: $24.99/an par utilisateur

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Améliorez vos compétences en matière de gestion des tâches avec la bonne alternative à Remember The Milk

Trouver le bon outil de gestion des tâches peut avoir un impact significatif sur votre flux de travail, votre efficacité et votre réussite globale dans la gestion de vos projets et de vos tâches quotidiennes.

En explorant les alternatives à Remember The Milk, la sélection d'un outil qui s'aligne sur vos besoins personnels ou ceux de votre équipe est cruciale, qu'il s'agisse de la mise en lot des tâches ou la gestion d'une liste de priorités .

Chaque alternative mentionnée offre des fonctionnalités uniques, de la conception intuitive et de la compatibilité multiplateforme aux outils avancés de gestion des tâches et de collaboration. Choisissez celle qui répond le mieux à vos besoins.

Avec ses fonctionnalités polyvalentes et son interface intuitive, ClickUp dispose de tous les outils pour perfectionner votre flux de travail et booster l'efficacité de votre gestion de projet. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement !