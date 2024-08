10 meilleures playlists de productivité pour vous aider à vous concentrer

Développement de bonnes habitudes de travail peuvent vous aider à éviter les tueurs de productivité . Mais parfois, même la meilleure installation de travail ne suffit pas à surmonter les distractions et l'ennui.

C'est alors que la musique peut venir à votre rescousse, à condition que vous choisissiez les morceaux adaptés à la tâche.

La musique est plus qu'une source de divertissement. Elle peut affecter votre cerveau de différentes manières, en fonction du type, du tempo et du volume du son.

Les recherches confirment qu'une musique adaptée peut améliorer votre concentration, votre humeur et votre mémoire, vous rendant ainsi plus productif au travail.

Par instance, une De l'école de médecine de l'université de Stanford a montré que la musique peut aider à mieux traiter et retenir les informations.

Mais comment faire pour choisir la bonne musique ? Tout dépend de l'objectif que vous poursuivez.

Parfois, vous aurez besoin d'instruments apaisants pour calmer vos nerfs avant un entretien. D'autres fois, vous aurez besoin d'une musique entraînante ou d'une musique de film pour vous motiver et vous donner de l'énergie.

Intégrer la musique dans votre stratégie et écouter de la podcasts sur la productivité et les listes de lecture pourraient offrir des perspectives supplémentaires pour optimiser votre routine de travail. 🎼

Avantages des listes de lecture de productivité au travail

Pouvez-vous croire qu'écouter Mozart peut vous rendre plus intelligent ? Ou que le fait de placer vos favoris à fond peut stimuler votre productivité ?

C'est vrai ! L'effet Mozart est une idée très répandue. Elle suggère que l'écoute de la musique classique de Mozart peut améliorer les capacités cognitives, telles que la concentration et la mémoire.

Ce concept est apparu dans les années 1990 sur la base d'études scientifiques qui ont montré un lien entre la musique de Mozart et le raisonnement spatio-temporel.

Le raisonnement spatio-temporel est la capacité à visualiser et à manipuler des images mentales dans l'espace et le temps. Il est essentiel pour les tâches qui nécessitent un forfait, comme jouer aux échecs ou faire des mathématiques. Selon la recherche, l'écoute de la musique de Mozart peut améliorer cette capacité pendant environ 15 minutes.

Bien que les mécanismes exacts à l'origine de cet effet n'aient pas été entièrement élucidés, écouter de la musique de Mozart avant de se livrer à un travail intellectuel est devenu une recommandation courante.

Ainsi, même si la musique de Mozart ne vous rend pas plus intelligent en général, elle peut vous donner un avantage à court terme dans des tâches spécifiques qui impliquent un raisonnement spatio-temporel.

Mais la musique de Mozart n'est pas la seule à pouvoir vous aider à mieux travailler. De nombreux types de playlists de productivité peuvent faire jaillir vos flux créatifs. Ces listes de lecture peuvent avoir un effet sur votre cerveau et votre corps, en influençant votre humeur, votre énergie et votre concentration.

Voici quelques avantages des différents types de musique de concentration au travail :

Listes de musique classique: Souvent associée à l'effet Mozart, la musique classique est toujours appréciée pour améliorer la concentration et le raisonnement spatio-temporel. Les compositions complexes agissent comme une nourriture pour le cerveau, ce qui rend ces playlists adaptées aux tâches nécessitant une concentration profonde et de la créativité

Souvent associée à l'effet Mozart, la musique classique est toujours appréciée pour améliorer la concentration et le raisonnement spatio-temporel. Les compositions complexes agissent comme une nourriture pour le cerveau, ce qui rend ces playlists adaptées aux tâches nécessitant une concentration profonde et de la créativité Listes de lecture de sons de la nature: En apportant les sons de la pluie, de l'eau qui coule et l'ambiance de la forêt à votre bureau de travail, les listes de lecture de sons de la nature peuvent aider à réduire le stress et à augmenter la concentration. Les sons apaisants et paisibles peuvent masquer les bruits de fond distrayants, créant ainsi un environnement calme qui favorise la concentration et la relaxation

En apportant les sons de la pluie, de l'eau qui coule et l'ambiance de la forêt à votre bureau de travail, les listes de lecture de sons de la nature peuvent aider à réduire le stress et à augmenter la concentration. Les sons apaisants et paisibles peuvent masquer les bruits de fond distrayants, créant ainsi un environnement calme qui favorise la concentration et la relaxation Listes de lecture hip hop Lo-Fi: Connue pour ses rythmes froids et ses voix minimales, une liste de lecture hip hop Lo-Fi est idéale pour améliorer la concentration dans un paramètre plus décontracté ou créatif. Le son répétitif et de basse fidélité contribue à créer une atmosphère détendue qui facilite les études ou le travail créatif

Connue pour ses rythmes froids et ses voix minimales, une liste de lecture hip hop Lo-Fi est idéale pour améliorer la concentration dans un paramètre plus décontracté ou créatif. Le son répétitif et de basse fidélité contribue à créer une atmosphère détendue qui facilite les études ou le travail créatif Bandes sonores de films: Les bandes sonores instrumentales d'un film peuvent évoquer des émotions et de la pulsion, ce qui en fait d'excellentes sources d'inspiration et de motivation. Ces listes de lecture présentent souvent des fonctionnalités dynamiques qui peuvent rendre les tâches banales plus attrayantes, ce qui stimule le moral et la productivité

Les bandes sonores instrumentales d'un film peuvent évoquer des émotions et de la pulsion, ce qui en fait d'excellentes sources d'inspiration et de motivation. Ces listes de lecture présentent souvent des fonctionnalités dynamiques qui peuvent rendre les tâches banales plus attrayantes, ce qui stimule le moral et la productivité Listes de lecture folkloriques : Ces morceaux se caractérisent par une instrumentation acoustique, des paroles réfléchies et une profondeur émotionnelle, créant ainsi une toile de fond réconfortante et inspirante pour la productivité. Alliant la narration folk à la sensibilité indie, elles offrent une atmosphère à la fois apaisante et stimulante pour les tâches qui requièrent concentration et créativité

Ces morceaux se caractérisent par une instrumentation acoustique, des paroles réfléchies et une profondeur émotionnelle, créant ainsi une toile de fond réconfortante et inspirante pour la productivité. Alliant la narration folk à la sensibilité indie, elles offrent une atmosphère à la fois apaisante et stimulante pour les tâches qui requièrent concentration et créativité Listes de lecture de concentration profonde: Proposant des fonctionnalités instrumentales avec des rythmes minimaux, des textures ambiantes et un tempo cohérent, ces listes de lecture visent à minimiser les distractions et à améliorer la concentration. Idéale pour les tâches exigeant une concentration intense, la musique soigneusement sélectionnée évite les perturbations, créant une zone de concentration profonde pour une productivité accrue

Pour faire de la musique une partie de votre forfait de productivité pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, vous devez expérimenter et trouver ce qui convient le mieux à vos préférences et à vos tâches. La clé est de sélectionner des listes de lecture qui améliorent votre environnement sans causer de distractions.

Vous pouvez combiner ces stratégies avec des outils de productivité tels que les applications de mise au point et applications de checklist quotidienne pour optimiser votre efficacité et votre efficience à achever les tâches.

Maintenant que nous avons une idée assez précise de ce que font ces listes de lecture, plongeons dans les dix meilleures listes de lecture pour.. améliorer la productivité !

10 playlists de productivité pour vous aider à vous concentrer en 2024

Nous avons sélectionné dix excellentes playlists pour améliorer votre concentration sur différentes tâches.

1. Listes de lecture de musique classique

Les listes de lecture de musique classique, en particulier celles dont le tempo est plus lent, les mélodies plus simples et les paroles minimales, peuvent contribuer à améliorer la concentration et l'attention. Les motifs prévisibles et l'absence de changements brusques de la musique classique permettent au cerveau de se concentrer sur les tâches sans distraction.

L'étude Mozart Effect de Gordon Shaw, Frances Rauscher et Katherine Ky, largement citée, suggère que l'écoute de Mozart peut améliorer le raisonnement abstrait.

Dans cette étude, un groupe a écouté Mozart, un autre a écouté des cassettes de relaxation et le troisième a supporté le silence. Le groupe Mozart a montré une augmentation de son QI lors de tests ultérieurs.

Bien que des études ultérieures n'aient pas réussi à reproduire les effets spectaculaires sur le QI, il est prouvé que la musique classique peut améliorer à court terme les tâches spatio-temporelles.

Une étude récente a montré que les élèves de l'école élémentaire suivant un cours de composition musicale obtenaient de meilleurs résultats qu'un groupe témoin en matière de compréhension de la lecture.

Vous êtes curieux ? Explorez les listes de lecture de musique classique telles que Mozart pour la productivité et Classique pour la productivité pour vous en convaincre.

2. Liste de lecture de musique d'ambiance

Les personnes qui ont besoin de se concentrer choisissent souvent une musique d'ambiance instrumentale pour ses rythmes relaxants et ses sonorités apaisantes. Les listes de lecture de musique d'ambiance proposent des compositions minimalistes et riches en textures qui contribuent à créer un environnement de travail propice à la concentration.

Par exemple, dans une Sondage Spotify menée auprès de 4 000 adultes aux États-Unis et au Royaume-Uni, 69 % des personnes interrogées ont choisi la musique d'ambiance comme étant le meilleur type de musique pour étudier, les rythmes plus lents étant l'ingrédient clé.

Si vous cherchez une musique d'ambiance géniale pour améliorer votre concentration, nous vous recommandons d'écouter Les projets ambiants de Brian Eno ou des albums comme Musique pour les aéroports . Vous pouvez également écouter des listes de lecture telles que Ambient Focus ou Ambiance minimale pour des sons apaisants et non distrayants.

3. Listes de lecture de sons de la nature et de bruits blancs

Les sons de la nature et les bruits blancs sont des choix populaires pour la relaxation et l'amélioration de la concentration, en particulier dans l'agitation dramatique de nos vies de travail.

Les sons de l'eau qui coule, du gazouillis des oiseaux ou du bruissement des feuilles créent une atmosphère apaisante, réduisent le stress et favorisent un sentiment de tranquillité.

Le bruit blanc, un son cohérent sur toutes les fréquences audibles, aide à masquer les bruits parasites, offrant ainsi un environnement plus paisible propice à la concentration.

Qu'il s'agisse des doux sons d'une forêt ou du bourdonnement constant d'un bruit blanc, ces éléments auditifs peuvent améliorer le bien-être et apporter une assistance à une ambiance paisible dans divers paramètres. Vous pouvez écouter des listes de lecture telles que Se concentrer avec les sons de la nature ou Bruit blanc pour étudier .

4. Bandes sonores de jeux vidéo

Surpris de trouver de la musique de jeux vidéo dans cette liste ? Il s'avère que de nombreux adeptes de la productivité aiment écouter de la musique à rythme élevé, comme les bandes originales de jeux vidéo, pour améliorer leur concentration. Les compositions soigneusement élaborées, conçues pour accompagner la jouabilité, comportent souvent des fonctionnalités répétitives et immersives.

Cette nature répétitive, combinée à la connexion émotionnelle avec le jeu, peut créer un environnement concentré et immersif pour l'auditeur.

L'absence de paroles réduit la charge cognitive, évitant les distractions, tandis que la nature dynamique de la musique complète le rythme changeant du jeu.

Sur Spotify, vous pouvez écouter des listes de lecture contenant des bandes originales de jeux tels que La Légende de Zelda , Final Fantasy et Skyrim .

5. Listes de lecture folk indie

La musique folklorique indépendante fait appel à des fonctionnalités acoustiques telles que la guitare, le piano, le violon et le banjo. Cela peut la rendre plus calme que la musique qui fait la part belle à la batterie et à l'électronique. Les listes de lecture proposant de la musique indie folk mélodique et instrumentale favorisent la concentration et créent un environnement de travail serein.

Des artistes populaires de l'indie folk comme Sufjan Stevens , Les cerfs-volants en papier et José González peut offrir une toile de fond à la fois douce et stimulante pour les tâches qui requièrent créativité et concentration.

De nombreux recueils de chansons folkloriques indie proposent des pistes qui équilibrent les humeurs sereines et réfléchies, ce qui en fait des compagnons idéaux pour les tâches qui requièrent un mélange de concentration et d'inspiration.

6. Listes de lecture sur la concentration

Cette liste de lecture est conçue pour minimiser les distractions, avec des fonctionnalités instrumentales et des chansons sans paroles qui favorisent une concentration profonde.

La musique soigneusement choisie contribue à créer un environnement propice à la concentration, ce qui est particulièrement utile pour les tâches complexes ou difficiles nécessitant une attention totale.

Les fonctionnalités des listes de lecture sont variées, du classique à l'électronique, et ont pour point commun le minimalisme et la clarté. Cette liste de lecture vous permet de faire abstraction du bruit et de vous concentrer sur votre travail.

Voici quelques listes de lecture que vous pouvez écouter Focus sur la profondeur et La meilleure musique pour une concentration profonde - Améliorer la concentration avec des sons harmoniques sur le lieu de travail .

7. Lo-Fi hip hop playlist

La nature apaisante et répétitive des rythmes lo-fi, associée à un minimum de voix ou de paroles, crée une atmosphère ambiante et apaisante propice à des niveaux de productivité élevés.

Ce type de musique comporte souvent des éléments de jazz et de hip-hop instrumental, contribuant à un rythme doux et régulier qui peut vous aider à maintenir votre concentration pendant diverses tâches.

Voici quelques listes de lecture de hip-hop $$$a sur lesquelles vous pouvez compter pour surmonter une dure journée de travail Chill Lofi Study Beats et Lofi Beats qui proposent généralement des suivis d'artistes tels que J Dilla, Nujabes, et divers producteurs en devenir dans le genre hip-hop lo-fi.

8. Listes de lecture jazz

Les listes de lecture de jazz proposent un mélange de morceaux de jazz doux, instrumentaux et classiques qui stimulent la créativité et améliorent l'humeur. Les playlists de jazz peuvent améliorer considérablement la concentration en raison de la nature dynamique et complexe du genre.

Les éléments d'improvisation, les mélodies apaisantes et les motifs rythmiques du jazz peuvent mobiliser l'esprit et le maintenir activement concentré sur la tâche à accomplir, sans être trop distrayant.

Vous pouvez écouter des listes de lecture de jazz telles que Classiques du jazz , Tableur de café Jazz et Late Night Jazz . Ces listes de lecture présentent généralement une fonctionnalité de suivis de légendes du jazz comme Miles Davis et John Coltrane, ainsi que ceux d'artistes de jazz contemporains.

9. Listes de lecture gratuites

Le stress ne doit pas nécessairement faire partie de la vie professionnelle. Les petites stratégies sont importantes pour rester calme.

Comme la liste de lecture Totalement Free Stress-Free l'écoute d'une musique entraînante peut vous aider à garder votre sang-froid lorsque votre liste de choses à faire vous semble interminable.

Comme la plupart des chansons comportent des paroles, cette liste de lecture peut ne pas permettre à certains de se concentrer suffisamment. Vous pouvez l'utiliser pendant les vingt premières minutes de votre session de travail, puis passer à une liste de lecture plus axée sur la concentration pour une concentration plus profonde.

Voici d'autres exemples de listes de lecture de ce type Musique de bien-être , Classique gratuit et Collection de musique d'Antistress .

10. Listes de lecture de rythmes binauraux

Tout d'abord, qu'est-ce que les battements binauraux ?

Les playlists de battements binauraux utilisent des tonalités de fréquences légèrement différentes pour créer une perception d'une seule nouvelle tonalité de fréquence. Cela permet d'accélérer les ondes cérébrales pour la concentration ou de les ralentir pour la relaxation.

Certaines études suggèrent qu'elles réduisent l'anxiété et améliorent la qualité de vie, mais le scepticisme est de mise.

Explorez une liste de lecture de musique de productivité telle que Binaural Beats Focus et Symphonie d'ondes cérébrales et décidez si les battements binauraux travaillent pour vous.

Avec un tel nombre de genres et d'artistes, vous ne serez plus jamais à court de musique pour vos sessions de travail ou d'étude. (De rien !)

La science derrière l'écoute de la musique et la productivité

La relation entre l'écoute de la musique et la productivité est un domaine de recherche fascinant, qui attire l'attention des psychologues et des neuroscientifiques.

Si vous vous demandez "Les listes de lecture pour la productivité fonctionnent-elles vraiment ?", vous n'êtes pas seul. Diverses études scientifiques se sont penchées sur la question et ont abouti à des conclusions précieuses pour améliorer l'efficacité au travail et la productivité personnelle.

Par exemple, une étude publiée dans la revue Journal of Music Therapy a constaté qu'une musique de fond d'un volume modéré peut améliorer les performances dans les tâches cognitives en améliorant l'humeur de la personne.

D'autre part, des recherches menées par le National Institutes of Health indique que la musique sans paroles est plus propice à la concentration et à la productivité, car les paroles peuvent entrer en concurrence avec les ressources cognitives nécessaires aux tâches de lecture ou d'écriture.

Cette conclusion est cruciale pour l'élaboration de listes de lecture axées sur la productivité, qui mettent l'accent sur la musique instrumentale ou les chansons au contenu lyrique minimal, considérées comme un meilleur choix pour le travail.

La nature de la tâche joue également un rôle essentiel dans l'influence de la musique sur la productivité. Les tâches plus banales et répétitives semblent bénéficier davantage de la musique d'ambiance, car elle fournit un fond agréable et stimulant qui peut rendre la tâche moins fastidieuse.

À l'inverse, le silence ou une musique douce, non intrusive et apaisante pourrait être plus bénéfique pour les tâches complexes nécessitant une profonde concentration.

La science qui sous-tend l'écoute de la musique et la productivité révèle une relation nuancée influencée par divers facteurs, notamment le type de musique, la nature de la tâche et les préférences individuelles.

Si les listes de lecture pour la productivité peuvent améliorer les performances pour des tâches et des individus spécifiques, la clé est de comprendre le contexte et la réaction personnelle à la musique.

Adapter la sélection musicale à la tâche spécifique et aux préférences personnelles semble être la stratégie la plus efficace pour utiliser la musique afin de stimuler la productivité.

Amplifiez votre concentration avec les meilleures fonctionnalités de productivité de ClickUp

La musique peut améliorer la productivité, à condition d'être utilisée de manière réfléchie et stratégique.

Pour compléter les avantages des listes de lecture de productivité, nous recommandons d'utiliser logiciel de travail numérique comme ClickUp.

ClickUp offre une variété de fonctionnalités conçues pour vous permettre, à vous et à votre équipe, d'organiser votre travail plus efficacement, de hiérarchiser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, et d'adopter.. des modèles de productivité qui conviennent le mieux à votre style de travail et à vos objets spécifiques.

1. Restez au fait des priorités urgentes avec les priorités de tâches ClickUp

Déposez vos éléments de haute priorité dans votre barre des tâches pour une meilleure visibilité en utilisant les priorités des tâches de ClickUp Priorités des tâches ClickUp permettent de gérer la charge de travail et de réduire le risque d'épuisement professionnel en séparant visuellement les tâches les plus urgentes de votre liste de projets.

En attribuant des des niveaux de priorité aux tâches, vous pouvez vous concentrer sur ce qui nécessite une attention immédiate, en veillant à ce que les délais critiques soient respectés et que le travail progresse sans heurts.

2. En faire plus avec les tâches ClickUp

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec ClickUp Tasks

Vous aimeriez avoir une liste de tâches personnelles qui pourrait également suivre les tâches de votre équipe et donner à chacun un aperçu de la progression réalisée. Vous avez besoin de Tâches ClickUp !

Simplifiez la gestion des tâches, y compris la fixation de délais, l'attribution de tâches aux membres de l'équipe et le suivi de la progression grâce à la flexibilité et à la personnalisation offertes par ClickUp Tasks.

Décomposez les tâches les plus importantes en sous-tâches plus petites, commentez les tâches pour collaborer avec votre équipe et partager les mises à jour en temps réel, et attribuez des commentaires en tant que éléments d'action pour accélérer le travail d'équipe.

Vous pouvez également créer des flux de travail sur mesure en utilisant des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et les dépendances dans ClickUp. Ce niveau d'organisation est crucial pour maintenir un aperçu clair des projets et des responsabilités en cours et facilite la productivité et la concentration.

3. Assurez une progression visible grâce au modèle de productivité personnelle de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Using-ClickUp-for-Productivity-Template-by-ClickUp.jpg Restez organisé et productif pour atteindre vos objectifs avec le modèle de productivité personnelle de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153 Télécharger le modèle /$$cta/ Modèle de productivité personnelle de ClickUp est l'outil idéal pour organiser efficacement les tâches individuelles et les classer par ordre de priorité. Ce modèle est conçu pour rationaliser le processus de planification et vous permettre de mettre en œuvre rapidement des stratégies de travail efficaces sans partir de zéro.

Affichez vos tâches comme vous le souhaitez grâce à des vues personnalisées, telles que les vues Liste et Tableau. Utilisez des statuts et des champs personnalisés pour personnaliser le modèle et suivre facilement la progression des tâches.

Le modèle offre également des fonctionnalités de gestion de projet, telles que les notifications en temps réel, la copie de tâches, la duplication de dossiers et la planification de tâches, qui visent toutes à améliorer la qualité de la gestion de projet le suivi de la productivité personnelle .

Booster la productivité avec les bonnes listes de lecture et les bons outils

La productivité n'a rien de sorcier. Il s'avère que tout ce dont vous avez besoin pour travailler au mieux, c'est d'un espace avec un minimum de distractions, d'une musique qui aide à se concentrer et d'un outil pour faire les choses terminées.

La capacité prouvée de la musique à dynamiser ou à calmer, combinée à l'organisation transparente des tâches ClickUp, peut vous aider à travailler plus intelligemment et à vous sentir mieux.

En utilisant les propriétés d'amélioration de l'humeur et de concentration de la musique et les fonctionnalités intelligentes et collaboratives de ClickUp, vous pouvez créer un environnement de travail qui stimule la productivité et contribue à un équilibre plus satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée.

L'essai de ClickUp est gratuit, alors pourquoi attendre ? Il est temps de créer votre environnement de travail idéal. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à accomplir davantage tout en appréciant le processus !

FAQ communes

1. Quelle est la meilleure musique pour augmenter la productivité ?

La meilleure musique pour la productivité varie d'une personne à l'autre. Toutefois, les genres instrumentaux tels que la musique classique, lo-fi ou la musique d'ambiance sans paroles distrayantes sont souvent recommandés pour leur capacité à améliorer la concentration.

2. À faire une liste de lecture pour la productivité ?

Il est facile de créer une liste de lecture pour la productivité. Choisissez des chansons instrumentales avec un minimum de paroles. Des plateformes comme Spotify vous permettent d'élaborer votre liste de lecture en y plaçant vos morceaux favoris pour rester concentré.

3. Quel genre de musique vous rend plus productif ?

Le genre qui vous rend plus productif dépend des préférences personnelles. Certaines personnes sont attirées par la musique classique ou les genres instrumentaux tels que la musique électronique ou ambiante, tandis que d'autres préfèrent la simplicité des rythmes lo-fi. Expérimentez différents genres pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous.