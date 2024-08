Coaching agile : importance, défis et meilleures pratiques

Avez-vous déjà entendu l'expression "l'agilité est un état d'esprit" ?

Pour les praticiens sérieux, l'agile est une philosophie et une façon de faire les choses plutôt qu'un processus prescriptif. On dit qu'il ne faut pas " faire " mais " être " agile.

Cela peut signifier différentes choses en fonction de la maturité de votre équipe. Par conséquent, les équipes interprètent l'agile de la manière qui leur convient le mieux et continuent de s'améliorer à partir de là.

Cependant, vous avez besoin d'une pratique cohérente pour que l'ensemble de l'équipe l'adopte de la même manière. Vous avez besoin de conseils et de garde-fous. C'est précisément ce que fait un coach agile.

Qu'est-ce que le coaching agile ?

Le coaching agile est le processus qui consiste à aider les équipes à adopter le mode de travail agile. Il s'agit notamment de guider les organisations, les équipes et les individus pour qu'ils adoptent et mettent en pratique les principes agiles.

Bien qu'il soit généralement utilisé par les équipes de développement de logiciels, toute organisation à travers le marketing, la fabrication, la construction, etc. peut utiliser les techniques agiles. Un coach agile permet cela en :

Formant les équipes et en animant des ateliers sur les pratiques agiles

En encadrant et en guidant l'équipe tout au long du projet

Améliorer les processus, la collaboration et l'amélioration continue

Éliminant les obstacles sur le chemin de la livraison de la valeur personnalisée

Permettre l'alignement entre les entreprises et l'ingénierie

Étendre les pratiques agiles à l'ensemble de l'organisation

Soutenir une culture agile à long terme

Un scrum master effectue du coaching agile pour les individus et les équipes. Le titre de "coach agile" est réservé à un praticien expérimenté qui travaille avec plusieurs équipes et la direction de l'organisation pour faire évoluer les programmes agiles. Dans l'ensemble, ils remplissent tous deux des rôles quelque peu similaires.

Éléments du coaching agile

Le coaching agile combine les exigences de l'entreprise, la livraison de la technologie et la science du comportement pour améliorer les résultats du projet. Cela implique un certain nombre d'éléments contrastés. Voici ce que cela implique.

1. Comprendre les objectifs de la méthode agile

Avant d'aborder le comment de l'agile, il est nécessaire de savoir pourquoi. Les objectifs agiles les plus courants sont :

L'adaptabilité à l'évolution des besoins

Livraison fréquente d'un logiciel de travail

Collaboration entre l'entreprise et l'ingénierie

Développement durable

Excellence technique et bonne conception

Satisfaction du client

Amélioration continue

Un coach agile aide les équipes à comprendre les objectifs suivants transformation agile et travailler à leur réalisation.

Par exemple, pour l'objectif d'amélioration continue, le coach agile invite, instructions et rétrospectives rapidement. Ils aideront l'équipe à recueillir des commentaires et à optimiser les performances dans les sprints à venir.

2. Évaluer les performances actuelles

Lorsqu'une équipe adopte la méthode agile, il est essentiel de connaître son point de départ. Un coach agile aidera l'équipe à évaluer les performances actuelles à travers des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, tels que la productivité, l'efficacité, la fréquence de déploiement et l'expérience des développeurs.

À cette étape, le coach agile observera également les mentalités et les croyances des membres de l'équipe pour évaluer l'état de préparation.

3. Identifier les domaines problématiques

Grâce à des discussions avec les équipes ainsi qu'à une observation minutieuse, les coachs agiles notent les domaines problématiques.

Au cours des premières étapes de l'adoption de la méthode agile, les problèmes les plus courants sont la réticence à modifier les exigences ou la difficulté à décomposer les fonctionnalités en tâches pouvant être achevées en une semaine. À des étapes ultérieures, des difficultés peuvent survenir dans la conduite de rétrospectives transparentes ou dans le déploiement suffisamment fréquent.

Le coach aidera les équipes agiles à identifier ces défis en leur sein et les guidera pour les surmonter efficacement.

4. Aborder les problèmes avec un état d'esprit agile

Une fois les problèmes identifiés, il est temps de passer à l'action. Un coach agile aidera les équipes à adopter une culture agile avec les changements qu'elle apporte dans l'état d'esprit, les pratiques et les outils. Cela peut inclure

Des rituels agiles comme les réunions de résumé rapide et les rétrospectives

Un parti pris pour la collaboration plutôt que pour la compétition

Des prises de décision autonomes et des équipes autogérées

Des outils tels quelogiciel Kanban gratuit ou les Tableaux Scrum

Cependant, il est essentiel de noter que la transformation agile ne concerne pas uniquement les équipes de développement. L'adoption réussie de l'agile nécessite une stratégie de leadership . Un coach agile travaille également avec les dirigeants de l'entreprise pour aligner tout le monde sur les valeurs agiles et opérer un changement positif.

5. Faciliter la collaboration et la communication au sein de l'équipe

Un coach agile élimine les lacunes en matière de communication. Ils accompagnent les équipes pour qu'elles tiennent toutes les parties prenantes informées, pratiquent la transparence et la clarté dans la communication, et prennent de l'avance sur les défis dans l'exécution du projet.

affiche ClickUp Chat pour une collaboration en temps réel_

6. Gérer les conflits

Le changement est synonyme de conflit. Dans un premier temps, un coach agile joue un rôle crucial dans la résolution de ces conflits. À long terme, il aide les équipes à renforcer leur capacité à résoudre les conflits par elles-mêmes.

Bien que les éléments ci-dessus soient les principaux éléments du coaching agile, ce n'est pas tout. Les coachs agiles contribuent de manière significative à chaque phase du développement de logiciels. Voyons à quoi cela ressemble.

Phases du coaching agile

Lorsqu'une équipe ou une organisation de développement logiciel adopte la méthode agile, elle valide la transformation de presque tous les aspects de ses systèmes actuels. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut être omniprésent.

Voici un aperçu des contributions d'un coach agile au processus de développement logiciel.

Planification

Le forfait agile est fondamentalement différent de celui du développement logiciel traditionnel. Elle consiste à décomposer un logiciel complexe en petites unités indépendantes qui peuvent être développées et déployées en sprints, généralement de deux semaines.

La première tâche d'un coach agile est d'aider les équipes à adopter cette approche en :

Décomposant les fonctionnalités du produit en histoires d'utilisateurs et en tâches

En créant un carnet de commandes sain et aligné sur l'entreprise

En hiérarchisant les éléments du carnet de commandes en fonction de leur valeur pour l'entreprise

Définir des paramètres et des critères d'acceptation pour les résultats

Construire

Pendant le développement du logiciel, les équipes retombent souvent dans leurs vieilles habitudes. Un coach agile garde un œil sur de telles instances et guide l'équipe en douceur en :

S'assurant que tout le monde participe à chaque réunion

En utilisant des outils agiles tels que le Tableau Scrum ou Kanban pour la gestion de projet

Faciliter les résumés rapides quotidiens pour aider l'équipe à synchroniser son travail et à résoudre rapidement les points de blocage

Permettre aux membres de l'équipe d'aborder le développement avec un état d'esprit d'entreprise

tableau Kanban ClickUp pour gérer les tâches et la capacité en un coup d'œil_

Test

L'un des objectifs principaux du développement agile de logiciels est l'excellence technique. Les tests jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Les coachs agiles mettent l'accent sur la qualité des logiciels en aidant les équipes :

Définir clairement les critères d'acceptation

Adopter des pratiques de développement piloté par les tests (TDD) pour améliorer l'efficacité et la qualité

Mettre en place des pipelines d'intégration et de déploiement continus

Automatiser le processus de test pour un retour d'information plus rapide et une identification plus rapide des problèmes

Amélioration continue

Qu'est-ce que l'agilité sans l'amélioration continue ? Les coachs agiles mettent en place des paramètres pour que les équipes d'ingénieurs puissent :

Réfléchir sur leurs processus et leurs résultats

Échanger un retour d'information ouvert et honnête

Mener des rétrospectives pour célébrer ce qui a bien fonctionné et forfaiter pour corriger ce qui n'a pas fonctionné

Optimiser les indicateurs de performance et améliorer les résultats

Faire appel à des experts externes pour l'apprentissage continu

Comme vous le voyez, le rôle d'un coach agile est de pousser doucement les équipes à faire toutes les choses qu'elles font depuis des années d'une manière fondamentalement différente. Si cela vous semble représenter beaucoup de travail, vous avez raison.

Voici pourquoi tout ce travail en vaudrait la peine.

Avantages du coaching agile

Le travail d'un coach est d'aider les équipes d'ingénieurs à faire de l'agile correctement. Cependant, il ne peut pas se permettre d'aller trop vite et de perturber la dynamique existante. Ils doivent donc observer, donner un coup de pouce et guider lentement les équipes dans la bonne direction, en les convainquant de ses avantages.

Une meilleure compréhension des pratiques agiles par les équipes

L'agile n'est pas un processus prescriptif mais un changement d'état d'esprit, il est donc facile de mal le comprendre. Un coach agile aide à clarifier ce que signifie l'agile pour l'équipe, son contexte et ses besoins.

Par instance, si une équipe a organisé des réunions de manière traditionnelle, elle peut avoir des difficultés à délimiter dans le temps des résumés rapides de 15 minutes. Si une équipe a toujours construit à partir d'une "description de fonctionnalité", elle peut avoir des difficultés avec les "histoires d'utilisateurs" Un coach agile désambiguïse ces éléments.

Réduire les risques de retard et d'échec des projets

Les valeurs agiles mettent l'accent sur le retour d'information. Elles encouragent les équipes agiles à construire par petits incréments, à montrer des démonstrations régulières et à mener des revues. Elles aident les équipes à identifier rapidement les problèmes et les risques afin de les atténuer ou de réinitialiser les attentes avec le client.

En interne, ils aident également à établir des contrôles réguliers pour s'assurer que l'équipe est sur la bonne voie. Ils apportent des outils tels que les diagrammes de burnup et de burndown pour évaluer la progression.

Amélioration de la productivité et des performances

Le coaching agile aide les équipes à rationaliser les processus et à éliminer les inefficacités. Un coach agile aide les équipes :

Décomposer le travail en sprints gérables afin de pouvoir se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée

Réduire le temps consacré aux réunions et aux tâches administratives inutiles

Se concentrer sur les objets du projet et les besoins de l'entreprise

Planifier et gérer le travail de manière durable afin d'éviter l'épuisement tout en maintenant un haut niveau de performance

Meilleure prise de décision

Un coach agile apporte de la clarté au processus de pensée de l'équipe. Ils aident à créer un environnement sûr pour l'expérimentation et l'apprentissage à partir des échecs. Ainsi, ils responsabilisent les équipes agiles et décentralisent la prise de décision.

Amélioration de la communication au sein de l'équipe

Les coachs agiles facilitent la communication. Ils utilisent des cadres de travail, des modèles et des outils agiles pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Ils donnent aux membres de l'équipe les moyens de faire part de leurs préoccupations ou de donner l'alerte s'ils constatent quelque chose d'anormal. Ils encouragent les gestionnaires de projet à parler ouvertement aux clients, ce qui renforce la confiance.

Aussi incommensurables que soient les paramètres, un bon coaching agile s'accompagne de son lot de défis. Mais pas de panique ! Vous pouvez être un bon coach agile avec les bons outils et processus.

Le coaching agile aborde les défis à travers trois dimensions : Technologiques, liés aux processus et comportementaux. Il a également un impact sur les niveaux de l'organisation, de l'équipe et de l'individu.

Les défis qui en découlent peuvent être complexes. Plus important encore, le manque d'outils appropriés peut compliquer les choses.

Pour relever ces défis, il faut un outil de gestion de projet robuste et agile comme ClickUp et une armure d'interventions. Examinons chacune d'entre elles.

Défi 1 : La résistance au changement

Personne n'aime le changement, surtout s'ils pensent que leurs systèmes actuels fonctionnent suffisamment bien. Le premier défi auquel les coachs agiles sont confrontés est la résistance au changement. Cette résistance peut se manifester sous forme de scepticisme, de tentatives timides ou d'opposition pure et simple.

En tant que coach agile, vous pouvez les surmonter en :

Rendre les changements agiles : Appliquez l'état d'esprit agile à la gestion du changement. Apportez les changements de manière progressive, recueillez les commentaires et avancez ensemble.

Démontrer les résultats : S'il est essentiel d'expliquer et de former l'équipe aux avantages de l'agile, il est plus convaincant de démontrer l'efficacité. Utilisez des études de cas et des exemples pour illustrer le changement.

Imbibez la propriété : En tant que coach, il est important d'être un guide et non un manager. Impliquez les membres de l'équipe dans le processus de changement pour leur donner un sentiment de propriété.

Célébrez les petites victoires : Remarquez chaque amélioration et célébrez-la. Encouragez les premiers à adopter le changement et faites-en vos champions.

Si vous êtes un nouveau coach agile, en voici quelques-uns modèles de forfaits de formation pour structurer vos initiatives.

Défi 2 : Des processus peu clairs

Lorsque les équipes adoptent la méthode agile, les structures d'équipe traditionnelles sont brisées au profit d'équipes interfonctionnelles autogérées. Les rôles et responsabilités traditionnels sont remplacés par l'autonomie et l'indépendance, ce qui peut déstabiliser les choses.

Par exemple, dans une équipe qui découvre la méthode agile, des processus de planification de sprint peu clairs peuvent aboutir à des objectifs mal définis, ce qui entraîne un manque de concentration et d'orientation pendant le sprint. En tant que coach agile, mettez en place des paramètres et des processus clairs.

Définissez clairement le travail : Utilisez Tâches ClickUp pour définir en détail les histoires d'utilisateurs. Ajoutez des descriptions, des délais, des utilisateurs et des tâches secondaires pour vous assurer que tout le monde est sur la même page.

cliquez sur les tâches pour une gestion granulaire des tâches

Documentez les flux de travail : Notez vos processus agiles et vos flux de travail sur ClickUp Documents et partagez-les avec l'équipe. Pour faire bonne mesure, utilisez également ClickUp AI pour résumer des documents plus longs.

Optimiser les processus : Examinez et affinez régulièrement les processus en fonction du retour d'information et des performances de l'équipe. Établissez un consensus sur les nouveaux processus et encouragez les membres de l'équipe à en prendre possession. Utiliser des modèles agiles pour accélérer l'adoption.

Défi 3 : Outils de gestion de projet inefficaces

Le développement de logiciels agiles est un réseau complexe de choses à faire. Sans le bon outil, le projet risque de souffrir d'une mauvaise gestion des tâches, d'une faible visibilité et d'une difficulté à hiérarchiser le travail.

La première chose que font les coaches agiles d'entreprise est de trouver le meilleur outil pour le projet. L'agilité de ClickUp de ClickUp est spécialement conçu à cet effet.

Gestion de projet complète : ClickUp vous permet de gérer les tâches, les flux de travail, les échéanciers, les conversations, les objectifs, etc. C'est un outil de gestion de projet agile tout-en-un qui ne ressemble à aucun autre.

Visibilité : Tableaux de bord ClickUp vous donnent une visibilité en temps réel de vos projets. Vous pouvez consulter les diagrammes d'épuisement et d'avancement, gérer les charges de travail, ajuster les échéanciers en fonction des dépendances, et tout voir en un seul endroit.

le tableau de bord ClickUp pour des rapports en temps réel_

Automatisation : Automatisations ClickUp vous permet de réduire la charge de travail. Choisissez parmi plus de 100 automatisations pour rationaliser les flux de travail, mettre à jour les statuts/dates/assignés, etc.

Défi 4 : Mise à l'échelle des pratiques agiles

Votre révision du concept peut réussir, mais la mise à l'échelle de l'agilité dans l'ensemble de l'organisation est un tout nouveau jeu de balle. En tant que coach agile d'entreprise, vous avez du pain sur la planche.

Tirez parti de votre réussite : Une fois que vous avez réussi à démontrer les avantages de la méthode agile au sein d'une équipe, servez-vous-en pour convaincre l'ensemble de l'organisation. Utilisez les données et les enseignements pour optimiser vos efforts de mise à l'échelle.

Recrutez des champions de la méthode agile : Identifiez ceux qui croient en l'agilité et inscrivez-les comme vos champions. Demandez-leur de vous aider à jouer le rôle de coachs juniors pour leurs équipes.

Suivez la progression : Utilisez Objectifs ClickUp pour votre parcours agile. Visualisez la progression et procédez aux ajustements nécessaires.

ClickUp Objectifs pour le suivi de la progression

Défi 5 : Résultats incohérents de la formation/du coaching

Tout le monde ne reçoit pas la formation/le coaching de la même manière. Une équipe peut compter un novice achevé, un enthousiaste agile et un praticien chevronné, chacun ayant besoin de différents types de coaching.

Bien que de nombreux logiciels de formation est disponible aujourd'hui, ils pourraient ne pas être aussi efficaces. Pour garantir l'efficacité du coaching agile, tenez compte des éléments suivants.

Comprendre les compétences actuelles : Modèle de matrice de formation de ClickUp permet d'analyser les forces et les faiblesses de l'équipe et de l'individu. Utilisez les enseignements de cette analyse pour personnaliser votre coaching.

Créer un forfait d'entraînement : Utilisez Le modèle de cadre de formation de ClickUp pour rationaliser le processus de formation, fixer des objectifs réalistes et suivre la progression en temps réel.

Concevoir une bonne combinaison de formation : Utilisez une combinaison de méthodes de formation, telles que des ateliers, des exercices pratiques et des études de cas réels, pour répondre aux différents styles d'apprentissage.

Favoriser l'apprentissage entre pairs : Encouragez les membres expérimentés de l'équipe à partager leurs idées et leurs expériences avec les nouveaux. Créez également une culture du retour d'information et du partage des connaissances.

cliquez sur les documents pour collaborer ensemble sur des idées

FAQ sur le coaching agile

1. Quels sont les trois niveaux d'intervention d'un coach agile ?

Les trois niveaux d'intervention d'un coach agile sont le produit, l'équipe et le leadership.

Au niveau du produit, les coachs agiles apportent une culture centrée sur le client et la pensée design. Ils aident les équipes à adopter un état d'esprit axé sur le produit pour les logiciels qu'elles construisent.

Au niveau de l'équipe, un coach agile se concentre sur les aspects culturels et comportementaux. Il met l'accent sur la collaboration, la transparence, l'ouverture, le retour d'information, etc.

Au niveau de la direction, les coachs agiles aident l'organisation à identifier ses angles morts et à rester sur la voie de l'agilité.

2. À quoi un coach agile fait-il quotidiennement ?

Fondamentalement, un coach agile écoute, observe et parle aux gens tout au long de la journée. Ils guident les individus et les équipes pour qu'ils adoptent l'agile de manière efficace. Il n'y a pas deux jours identiques, mais certaines des tâches qu'ils effectuent sont :

Rejoindre les standups et aider à éliminer les bloqueurs

Participer aux réunions de scrum et aider à forfaiter les sprints

Planifier la feuille de route avec le chef de projet et apporter son assistance à l'affinement du carnet de commandes

Aider le chef de projet à estimer les efforts et à prévoir les échéanciers

Organiser des sessions de formation et de coaching en groupe

3. À quelles qualifications dois-je faire pour être un coach agile ?

Un coach agile doit maîtriser la méthode agile et être capable de persuader les gens de manière positive. Il peut s'agir d'une expertise dans les domaines suivants :

Les pratiques agiles telles que Scrum, Kanban, SAFe, etc.

La gestion de projet, y compris les tâches, les échéanciers, les diagrammes de Gantt, etc.

Outils et rapports, tels que la matrice RACI, les diagrammes burnup/burndown, les bugs, les wikis, etc.

Communiquer avec un large intervalle d'acteurs internes et externes

Résoudre efficacement les conflits interpersonnels

Pour vous démarquer, vous pouvez également envisager d'obtenir une certification agile, telle que Certified Scrum Master ou Certified Enterprise Coach.

Coach like a Champ avec ClickUp

Si l'agilité est un état d'esprit, ce n'est pas un changement qui se fait d'un seul coup. L'adoption de l'agilité nécessite une validation permanente de l'amélioration continue et du développement durable.

Lorsque les choses se gâtent - comme c'est souvent le cas dans les équipes de développement logiciel très performantes - les Teams ont tendance à revenir à ce qui leur est familier, ce qui fait dérailler l'adoption de la méthode agile. C'est pourquoi le rôle d'un coach agile est crucial.

Les coachs agiles agissent comme des guides, poussant les équipes dans la bonne direction et les ramenant sur la bonne voie. Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp est la meilleure arme d'un coach agile. Il vous aide à mettre en place les paramètres et les tableaux de bord nécessaires pour aider l'équipe à s'aider elle-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !