10 meilleurs logiciels d'opérations marketing pour les équipes en 2024

Les logiciels d'opérations marketing peuvent améliorer l'efficacité de votre équipe marketing et vous aider à prendre de meilleures décisions sur la façon de dépenser chaque dollar de votre budget marketing. Le meilleur logiciel d'opérations marketing deviendra un hub centralisé pour vos efforts de marketing, vous donnant toutes les informations et les outils dont vous avez besoin pour créer des campagnes de marketing réussies.

Le choix d'un logiciel d'opérations marketing dépend des besoins spécifiques et du budget de votre équipe. Avez-vous vous êtes-vous renseigné sur les stratégies de marketing ? et vous voulez de meilleures options pour votre équipe de marketing ? Découvrez ce qu'il faut rechercher et dix options que vous devriez consulter en 2024.

Que rechercher dans un logiciel d'opérations marketing ?

Lorsque vous recherchez un logiciel d'opérations marketing, vous devez prendre en compte les besoins spécifiques et les points faibles de votre équipe marketing.

Vous avez du mal à organiser vos ressources numériques ? À faire un meilleur suivi de vos données pour la productivité ? Ou cherchez-vous des moyens de rationaliser votre flux de travail marketing ?

Les opérations de marketing ont un large champ d'application et peuvent revêtir des significations différentes selon les personnes. Il s'agit de définir vos objets et de trouver le bon outil pour vous aider à atteindre cet objectif.

En sachant ce dont vous avez besoin, il vous sera plus facile de trouver le bon logiciel d'opérations marketing. En général, vous devez rechercher un logiciel d'opérations marketing qui offre certaines de ces fonctions de base :

Gestion des campagnes : Le meilleur logiciel d'opérations marketing vous aidera à forfaiter, à exécuter et à suivre les campagnes sur différentes plateformes

Le meilleur logiciel d'opérations marketing vous aidera à forfaiter, à exécuter et à suivre les campagnes sur différentes plateformes **Le marketing vit et meurt grâce aux données, c'est pourquoi vous devez rechercher un logiciel d'opérations marketing qui offre de puissantes fonctionnalités d'analyse de données et de rapports

Intégration d'automatisations: Votre logiciel d'opérations marketing doit s'intégrer au reste de votre pile technologique afin que vous puissiez automatiser les tâches répétitives et établir des priorités globalesstandardisation des processus *Gestion du contenu: Si vous pouvez gérer votre contenu au sein de la plateforme, vous rationalisez votre flux de travail, y compris le processus de création et d'approbation, en achevant les tâches de votre liste à faire et en publiant aux dates indiquées sur votre /%href/calendrier marketing *Outils de collaboration: Les environnements de travail partagés et les canaux de communication sont d'excellents moyens de collaborer avec les membres de l'équipe, quel que soit leur lieu de travail

Bien entendu, vous devez vous assurer que le logiciel d'opérations marketing dispose d'une interface intuitive et facile à utiliser pour que vous puissiez mettre ses outils et fonctions au travail dès que possible. Le logiciel que vous choisissez doit également être adapté à votre budget. Vérifiez le coût total d'exploitation du logiciel et optez pour des essais gratuits lorsque vous le pouvez afin de tester les fonctionnalités avant de vous engager.

Les 10 meilleurs logiciels d'opérations marketing à utiliser en 2024

Accédez à vos objectifs et résultats clés (OKR) en créant un forfait détaillé sur la façon dont votre équipe marketing atteindra les objectifs, les budgets, etc Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp peut rendre votre équipe marketing plus efficace et vos campagnes plus performantes. L'utilisation de ClickUp comme logiciel de gestion des opérations marketing vous permet de créer un hub centralisé avec des environnements de travail personnalisés pour chaque projet, fonction et équipe.

Vous pouvez allouer des ressources, forfaiter vos achats de médias, collaborer à la création de contenu ou réfléchir à la prochaine grande campagne , le tout au sein d'une plateforme unique et intuitive.

ClickUp propose des modèles qui donnent un coup de fouet à vos efforts de marketing, en vous aidant à créer des environnements de travail ou en vous donnant des idées pour en construire de meilleurs. Commencez par le Modèle de plan marketing stratégique qui peut vous aider à identifier les opportunités sur votre marché et à créer un forfait marketing réalisable pour les saisir.

Vous voulez en faire encore plus en moins de temps ? ClickUp IA peut vous aider à rédiger un plan marketing, à rédiger des e-mails de campagne et à résumer les notes de vos réunions de planification stratégique en quelques secondes. C'est un excellent outil pour les équipes marketing qui veulent travailler plus intelligemment, et non plus durement, pour atteindre leurs objectifs objectifs marketing .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Vous permet de créer une plateforme centrale pour tous vos besoins en marketing, sans avoir à jongler avec plusieurs applications pour faire le travail

Mon travaille la gestion des ressources sans effort, vous permettant d'assigner des tâches et d'utiliser des outils de collaboration d'équipe pour travailler ensemble sur eux

Une création de contenu plus rapide avec une collaboration créative et une façon simplifiée de passer le processus d'approbation

Les outils IA vous aident à faire des tâches en quelques secondes au lieu de plusieurs heures, notamment en résumant vos notes de réunion, en rédigeant des e-mails et en écrivant des stratégies de campagne

Intégration d'automatisations avec plus d'un millier d'autres applications dans votre pile technologique, faisant de l'automatisation du marketing un jeu d'enfant

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver qu'il faut du temps pour s'habituer à l'interface et comprendre toutes les options disponibles au sein de la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7 par membre et par mois

$7 par membre et par mois Business: 12 $ par membre et par mois

12 $ par membre et par mois Enterprise: Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Happeo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Happeo-My-Stream.jpeg La vue My Stream de Happeo affiche l'intranet next-gen pour le logiciel Marketing Operations, intégrant Google Drive, Calendrier et Gmail, facilitant une co-création et un partage faciles et ciblés /$$$img/

Via Environnement de travail de Google Happeo est une plateforme intranet créée pour les environnements de travail Google qui affiche votre pile technologique de manière centralisée. Avec Happeo, vous pouvez créer une source unique de vérité pour votre équipe marketing. Gardez tout le monde sur la même page avec un excellent partage de documents, la gestion des actifs de la marque et un endroit pour les données des clients.

L'objectif de Happeo est de briser les silos de données pour créer de meilleures opportunités de collaboration tout en rendant les équipes plus efficaces et moins dépendantes de la communication par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de Happeo

La fonction de recherche universelle permet de trouver n'importe quoi, des documents de campagne aux actifs marketing, quel que soit l'endroit où ils sont stockés

Happeo devient une base de connaissances marketing où tout est stocké et où chacun a accès à ce dont il a besoin

Se connecte à tous vos outils marketing existants, y compris votre système CRM et vos plateformes d'analyse, pour afficher une vue d'ensemble de vos données marketing

Limites d'Happeo

Conçu exclusivement pour les environnements de travail Google, les utilisateurs non Google n'y auront pas accès

Prix de Happeo

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.5/5 (145+ commentaires)

4.5/5 (145+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (35+ commentaires)

3. Semrush

Via Semrush Semrush est un logiciel de gestion des opérations marketing populaire qui a commencé comme l'outil de recherche de mots clés préféré de tout le monde.

Semrush est une solution logicielle complète pour les opérations de marketing avec le référencement, la gestion des campagnes PPC, la gestion des médias sociaux et l'analyse des concurrents sur une seule plateforme. Il brille par ses outils d'analyse, qui donnent aux équipes marketing les informations nécessaires pour prendre des décisions basées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

D'excellentes fonctionnalités d'analyse vous donnent un aperçu des performances de vos campagnes et de ce que vos concurrents font de mieux

Trouvez des mots-clés de grande valeur et mettez-les au travail dans votre création de contenu, votre référencement et d'autres stratégies de marketing

Planifiez facilement des posts sur les médias sociaux et plus encore avec une analyse rapide des campagnes afin de pouvoir répondre aux tendances plus tôt

Les limites de Semrush

C'est l'un des logiciels d'opérations marketing les plus chers de cette liste, ce qui peut le mettre hors de portée des petites entreprises

Prix de Semrush

Pro: $129.95 par mois

$129.95 par mois Guru: $249.95 par mois

$249.95 par mois Business: $499.95 par mois

$499.95 par mois Réductions disponibles avec une facturation annuelle

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,100+ avis)

4. Dérive

Via Dérive Si vous souhaitez rendre votre marketing plus personnel et automatiser votre expérience client, vous voudrez jeter un coup d'œil à Drift. Drift est une plateforme de marketing conversationnel et d'engagement qui utilise la technologie IA pour se connecter avec les visiteurs de sites Web et les clients potentiels.

Drift peut accueillir les clients par leur nom, diffuser des messages ciblés, fournir une assistance personnalisée et améliorer les interactions avec les clients. Il offre également des analyses détaillées sur le comportement des clients afin que vous puissiez optimiser vos stratégies marketing en fonction de ces commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Les chatbots alimentés par l'IA offrent aux visiteurs du site Web une assistance plus personnalisée, allant de la réponse aux questions à la résolution des problèmes, sans ajouter de pression à votre équipe d'assistance client interne

Meilleure génération de leads grâce à des messages ciblés basés sur le comportement et les intérêts des visiteurs, ainsi que la possibilité de réserver rapidement des réunions avec l'équipe commerciale

Intégration d'automatisations avec votre logiciel de gestion de la relation client, votre plateforme d'automatisation du marketing et d'autres outils de votre pile technologique pour automatiser les flux de travail, la collecte de données et les rapports

Limites de Drift

Drift est un excellent complément à vos outils d'opérations marketing, mais il ne possède pas toutes les fonctionnalités d'une plateforme complète de gestion des opérations marketing

Prix de Drift

Premium: à partir de 2 500 $ par mois, facturé annuellement

à partir de 2 500 $ par mois, facturé annuellement Plans avancés et Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ commentaires)

5. Planable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image1-2-1400x1065.png Affichage du Calendrier du contenu de Planable /$$$img/

Via Planifiable Planable est une mise à jour de votre bon vieux calendrier marketing . Ce logiciel de gestion du flux de travail visuel rationalise le processus de création et d'approbation du contenu, ce qui facilite la diffusion rapide du contenu.

Les équipes marketing peuvent faire des brainstormings, créer, modifier et planifier du contenu écrit sur plusieurs canaux, de vos posts sur les médias sociaux à vos campagnes de marketing par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Obtenez une vue d'ensemble de votre contenu et assurez-vous que rien n'est oublié grâce à la fonctioncalendrier visuel du contenu, ce qui facilite la planification du contenu pour tous vos canaux de marketing sur un seul échéancier

D'excellents outils de rédaction facilitent la planification, la création et la modification du contenu directement dans la plateforme avec une collaboration en temps réel

Publiez facilement du contenu sur tous vos canaux directement à partir de Planable, en automatisant davantage vos opérations de marketing et en vous libérant du temps

Limites de Planable

Vous devrez vous appuyer sur d'autres plateformes pour suivre vos activités marketing jusqu'à ce que les rapports et les analyses soient développés

Prix à prévoir

Forfait Free disponible

Basic: 13 $ par utilisateur

13 $ par utilisateur Pro: 26 $ par utilisateur

26 $ par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Réductions disponibles avec la facturation annuelle

Planable évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (590+ commentaires)

4.6/5 (590+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

6. Unbounce

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Unbounce\_tips\_-\_image1.png Tableau de bord Unbounce /$$img/

Via Unbounce Unbounce utilise la puissance de l'IA pour vous aider à construire de meilleures pages d'atterrissage en vous donnant des recommandations personnalisées sur l'optimisation de votre trafic et la conduite de plus de conversions. Il dispose d'une interface drag-and-drop pour créer des pages d'atterrissage sans code et d'aspect professionnel en quelques minutes.

Meilleures fonctionnalités d'Unbounce

Le constructeur par glisser-déposer est facile et amusant à utiliser, et avec les nombreux modèles du site, vous pouvez construire des pages d'atterrissage uniques en quelques minutes

D'excellentes fonctionnalités de test A/B vous permettent de tester les pages d'atterrissage et de vous assurer que vous dirigez le trafic du site Web vers les pages d'atterrissage qui génèrent le plus de discussions

De nombreuses fonctions d'analyse pour aider les managers et les équipes marketing à analyser vos données et à comprendre comment les utiliser pour créer de meilleures pages d'atterrissage

Limites d'Unbounce

L'assistance client est parfois difficile à joindre

Prix d'Unbounce

Launch: 99$ par mois

99$ par mois Optimiser: 145 $ par mois

145 $ par mois Accélérer: 240 $ par mois

240 $ par mois Concierge: à partir de 625 $ par mois

à partir de 625 $ par mois Réductions disponibles avec la facturation annuelle

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.5/5 (250+ avis)

7. Influent

Via Influent Influitive vous aide à transformer des clients heureux et fidèles en ambassadeurs de marque passionnés. La plateforme vous permet d'identifier vos défenseurs les plus fidèles, puis de les engager avec du contenu et des ressources exclusifs. Elle gamifie leur sensibilisation, les encourageant à continuer à partager sur votre marque avec des incitations et des récompenses.

Avec Influitive, vous pouvez promouvoir des recommandations de bouche à oreille plus authentiques pour stimuler la croissance.

Les meilleures fonctionnalités d'Influitive

Vous aide à identifier vos clients les plus fidèles en fonction de l'historique d'achat, de l'influence sur les médias sociaux et de..d'autres indicateurs clés de performance marketing* Gamifie la défense de la marque avec des points, des badges et des classements qui encouragent les recommandations de bouche à oreille

Mon travail consiste à créer un programme de référence et de recommandation dans lequel vos clients souhaitent réellement s'engager et qui travaille à l'expansion de la reconnaissance de votre marque

Limites de l'influence

Les rapports sont assez limités, vous risquez donc d'avoir du mal à obtenir les indicateurs dont vous avez besoin pour mesurer votre retour sur investissement

Prix d'Influitive

Défense des intérêts des clients: à partir de 1 999 $ par mois

à partir de 1 999 $ par mois Communauté numérique: à partir de 3 499 $ par mois

Évaluations et critiques d'Influitive

G2: 4.5/5 (390+ commentaires)

4.5/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (240+ avis)

8. Trello

Via Trello Trello, c'est la gestion des opérations marketing en toute simplicité. La plateforme vous permet de créer des cartes, des listes et des tableaux illimités pour planifier vos initiatives marketing.

Son interface est simple et intuitive, ce qui permet de personnaliser chaque aspect en fonction de vos besoins spécifiques en matière de flux de travail. Trello facilite la collaboration avec vos équipes afin que vous puissiez rester concentré sur les tâches de marketing et en faire plus.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

L'interface conviviale facilite l'utilisation de la plateforme, même pour les membres de l'équipe ayant des connaissances techniques limitées

Les tableaux, les listes et les cartes vous permettent de tout organiser, des demandes de marketing aux notes de réunion, etc

D'excellentes options d'intégration vous permettent de connecter Trello à vos applications et programmes favoris pour une meilleure automatisation du travail

Limites de Trello

Les fonctionnalités clés peuvent ne pas convenir à ceux qui suivent une méthodologie Agile

Prix de Trello

Forfait Free disponible

Standard: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Premium: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 17,50 $ par utilisateur et par mois

17,50 $ par utilisateur et par mois Réductions disponibles avec la facturation annuelle

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23 000+ commentaires)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) de premier ordre qui héberge les données de vos clients. Ces données sont essentielles à la performance des campagnes de marketing.

Salesforce se connecte à la plupart des outils d'opérations marketing, ce qui vous permet d'afficher une vue d'ensemble des informations sur les clients et de mieux comprendre comment aborder vos campagnes marketing. C'est également un moyen pratique de mapper le parcours du client, afin de connaître ses points de douleur et de savoir où vous courez le risque d'un désabonnement. Si vous avez besoin d'un CRM solide dans votre boîte à outils marketing, Salesforce est une bonne option.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Salesforce propose Marketing Cloud, une suite d'outils qui travaillent avec le logiciel Salesforce pour automatiser vos opérations de marketing

L'analyse IA intégrée peut vous aider à comprendre vos clients et à vous engager plus efficacement avec eux

Des options d'intégration étendues avec AppExchange, un endroit pour trouver des applications et des intégrations tierces afin que vous puissiez étendre les fonctions de votre logiciel Salesforce

Limites de Salesforce

Salesforce peut être coûteux, de sorte que les petites entreprises peuvent avoir besoin de chercher ailleurs des solutions CRM complètes pour leurs opérations de marketing

Prix de Salesforce

Contact pour obtenir des informations sur les tarifs

G2: 4.3/5 (18 600+ avis)

4.3/5 (18 600+ avis) Capterra: 4.4/5 (18 100+ avis)

10. Zapier

Via Zapier Zapier n'est pas un logiciel d'opérations marketing. Mais c'est un outil que vous voudrez probablement utiliser en parallèle de vos autres outils.

Zapier est une plateforme d'automatisation du flux de travail qui vous aide à connecter vos applications et services favoris. Créez un Zap et automatisez les tâches répétitives afin de gagner du temps pour d'autres tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Facilite la connexion de toutes les applications de votre boîte à outils marketing, telles que votre CRM, votre plateforme d'e-mail marketing, vos outils de gestion des médias sociaux, etc

Les Zaps préconstruits vous permettent de créer rapidement des tâches automatisées, de la capture de prospects à la programmation de vos publications sur les médias sociaux

Élimine les silos de données et aide vos équipes marketing à se libérer des tâches administratives répétitives afin qu'elles puissent se concentrer sur la situation dans son ensemble

Limites de Zapier

Si vous rencontrez des problèmes lors de la création d'un Zap, il peut être difficile de trouver la cause du problème

Prix de Zapier

Des forfaits gratuits sont disponibles

Débutant: $29.99 par mois, facturé mensuellement

$29.99 par mois, facturé mensuellement Professionnel: 73,50 $ par mois, facturé mensuellement

73,50 $ par mois, facturé mensuellement Teams: $103.50 par mois, facturé mensuellement

$103.50 par mois, facturé mensuellement Entreprise: Contacter pour obtenir des informations sur les prix

Contacter pour obtenir des informations sur les prix Réductions disponibles avec une facturation annuelle

Zapier notes et évaluations

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

Rationalisez votre flux de travail marketing avec ClickUp

Le meilleur logiciel d'opérations marketing est plus qu'un ensemble d'outils marketing : c'est un système qui permet de rationaliser votre flux de travail, de donner à votre équipe les moyens d'être plus créative et plus efficace, et de vous aider à atteindre vos objectifs marketing.

En trouvant le logiciel le mieux adapté aux besoins et au budget de votre équipe, vous pouvez accroître votre efficacité et vous aider à atteindre ces indicateurs clés de performance si importants.

Vous voulez une plateforme d'opérations marketing qui vous aide à tout faire ? Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui.

ClickUp est une plateforme unifiée pour tous vos besoins en marketing, de la gestion des campagnes à la collaboration documentaire et plus encore. C'est un hub central pour tous vos besoins marketing. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui et voyez ce qu'il peut faire pour votre équipe marketing.