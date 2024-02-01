Construire une structure d'équipe agile optimisée

Demandez à n'importe quelle équipe de développement de logiciels comment elle gère plusieurs projets livrables et les processus de développement, et leur réponse indiquera les méthodologies de développement Agile.

La méthodologie Agile, ou cadre de gestion de projet Agile, suit une approche itérative de la gestion de projet. Les projets sont décomposés en phases plus petites, et chaque phase est achevée grâce à une amélioration et une collaboration continues et à diverses étapes de planification, d'exécution et d'évaluation.

D'après Radix agile est l'une des méthodologies de gestion de projet les plus utilisées dans le monde aujourd'hui, et environ 61% des entreprises utilisent Agile pour le développement de logiciels.

Mais qu'est-ce qu'une équipe Agile et comment pouvez-vous adopter cette approche pour votre gestion de projet et votre processus de développement de logiciels ?

Ce guide vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est parti !

**Qu'est-ce qu'une équipe Agile ?

'Agile' est désormais synonyme de rapidité, de flexibilité et de centrage sur le client.

Les équipes agiles ne se limitent pas aux processus et aux sprints ; elles sont composées d'individus responsabilisés qui partagent une vision commune et s'épanouissent dans l'apprentissage et l'adaptation continus. Ainsi, l'équipe Équipe agile comprend un groupe de personnes aux compétences différentes (et multiples) qui travaillent ensemble dans une succession de phases pour achever un projet.

Les structures des équipes agiles sont souvent de petite taille, de sorte que chaque membre de l'équipe est soigneusement sélectionné pour remplir un ou plusieurs objectifs de l'entreprise. Cela signifie également que chaque membre de l'équipe possède des compétences multiples et doit travailler en collaboration pour achever les phases avec succès.

Telles sont les principales caractéristiques de la structure d'équipe Agile :

Multi-compétence: Chaque membre de la structure de l'équipe Agile doit contribuer à plus d'une discipline Cross-functional: Bien que chaque membre de l'équipe soit un expert dans un domaine, il possède également des compétences supplémentaires qui ajoutent de la valeur à l'ensemble de la structure de l'équipe Collaborative: Puisque les équipes Agile travaillent ensemble pour atteindre un seul objectif, elles doivent collaborer, communiquer, partager des idées, se former les unes les autres, offrir de l'aide et travailler en bonne intelligence avec les autres équipes et les autres membres Non hiérarchique: Pour faciliter la collaboration, les équipes Agiles ne sont pas hiérarchiques. La structure de l'équipe Agile est plate, et les responsabilités et les comptes sont partagés de manière égale

Structures d'équipe traditionnelles et agiles

Maintenant que nous comprenons une structure d'équipe agile, comprenons la différence fondamentale entre les équipes agiles et les équipes traditionnelles.

Les équipes traditionnelles

Les équipes traditionnelles suivent souvent la méthodologie waterfall, qui utilise une séquence linéaire. Ici, les managers forfaitent et créent une stratégie d'avancement, et l'équipe exécute ce plan. L'équipe exécute ce plan la dynamique de l'équipe sont définies en fonction des responsabilités, des objectifs et de l'expertise spécifiques des membres de l'équipe.

Ainsi, les équipes traditionnelles sont souvent :

Suivent la méthodologie traditionnelle de gestion de projet et ont une hiérarchie définie. Il y a des employés, des chefs d'équipe, des managers, des cadres de niveau C, et ainsi de suite

Les tâches sont définies par les managers et attribuées aux équipes, qui sont déléguées aux membres par l'intermédiaire des chefs d'équipe. Le rôle et les activités quotidiennes de chacun sont définis

Le modèle traditionnel laisse peu de place au partage des compétences et à l'échange d'expériencesla collaboration interfonctionnelle car chaque membre de l'équipe est recruté en fonction de ses compétences spécifiques et se voit attribuer des tâches en conséquence

Le modèle traditionnel travaille pour les grandes organisations qui ont besoin d'une hiérarchie et d'une gestion de projet linéaire pour obtenir les résultats escomptés. Il convient également aux projets qui ne s'écartent généralement pas beaucoup des forfaits ou à ceux dont l'achèvement est soumis à des échéanciers stricts

Équipes agiles

La méthodologie Agile, en revanche, consiste à achever un projet par phases itératives. Étant donné que chaque phase requiert des personnes aux compétences très variées, la structure de l'équipe diffère de l'approche traditionnelle en cascade.

ClickUp Gantt Chart View pour une Équipe Produit, qui affiche une vue réaliste des tâches et des livrables pour la gestion d'une équipe agile

Une équipe Agile est un groupe de personnes polyvalentes capables de mener à bien chaque phase et le projet par elles-mêmes.

Une équipe Agile est souvent de petite taille (5 à 10 membres) et comprend des membres qui possèdent ensemble toutes les compétences nécessaires pour achever le projet

Les équipes agiles sont très collaboratives. Étant donné que chaque phase passe par toutes les étapes du développement en peu de temps, il doit y avoir une bonne communication et..collaboration au sein de l'équipe Une structure d'équipe Agile comprend des personnes aux compétences multiples qui peuvent travailler dans un environnement interfonctionnel. Il en résulte que les membres enseignent et apprennent les uns des autres. Cela signifie également que les tâches ne sont pas strictement assignées et que les membres expérimentés de l'équipe agile peuvent choisir les tâches en fonction des besoinsles exigences du projet et de leurs compétences

Enfin, les équipes agiles ne sont pas hiérarchisées. La structure d'une équipe est plate, et chaque membre est également responsable et compte pour la vitesse d'exécution du projet agile

Ce contraste apparent met en évidence la grande différence de philosophie et d'approche. Alors que les structures traditionnelles privilégient la prévisibilité et le contrôle, l'approche agile s'appuie sur la flexibilité et l'adaptation.

En adoptant les principes fondamentaux de la transversalité, l'analyse des processus les équipes Agile débloquent un nouveau niveau de réactivité, d'adaptabilité et de centrage sur le client grâce à l'utilisation de la méthode Agile, de l'autonomie et du développement itératif.

Types de structures d'équipes agiles

Bien qu'une structure d'équipe agile n'ait pas de rôles fixes, certaines exigences sont communes à la plupart des projets. Ainsi, une équipe agile type comprendra les éléments suivants :

Généraliste

L'équipe agile généraliste est une équipe dont chaque membre possède un large intervalle de compétences qu'il maîtrise, mais n'est généralement expert dans aucune d'entre elles. Comme chaque membre de l'équipe est polyvalent (et que les compétences se chevauchent), ils peuvent atteindre leurs objectifs grâce à la collaboration et au travail d'équipe. Deux membres qui connaissent le développement Front-end peuvent travailler ensemble et combler les lacunes de chacun en matière de connaissances.

Cette structure fonctionne bien pour les petites équipes et peut ne pas convenir pour les rôles (ou tâches) critiques qui requièrent l'intervention d'experts.

Spécialiste

Un spécialiste est quelqu'un qui est expert dans une niche particulière. L'équipe Agile spécialisée est constituée d'un groupe de ces spécialistes. Chaque spécialiste possède une compétence de base et est responsable de son domaine. Dans cette approche, les rôles et les responsabilités sont souvent définis automatiquement en fonction de la spécialité de chaque membre.

Cette méthodologie est à l'opposé de la structure généraliste et est employée lorsque les projets (ou les tâches) sont critiques.

Hybride

Comme vous l'aurez deviné, l'équipe Agile hybride est un mélange hétérogène de généralistes et de spécialistes. Dans ce modèle, les spécialistes prennent en charge des tâches complexes au sein de la phase dont ils sont experts, tandis que les généralistes comblent les lacunes et maintiennent la cohésion de l'équipe.

Les équipes agiles sont souvent hybrides. Les généralistes au sein de l'équipe lui permettent d'être flexible et adaptable (ce qui distingue la méthodologie Agile), et les spécialistes assurent la qualité des résultats.

Parallèle

Dans les trois premiers modèles, la structure de l'équipe et les livrables restent plus ou moins les mêmes entre chaque itération.

Dans la structure parallèle, les équipes changent de tâches à chaque itération. Une équipe qui a travaillé sur les systèmes back-end lors d'une itération peut travailler sur le développement front-end lors de l'itération suivante.

Cela permet aux différentes itérations de se dérouler en parallèle tout en permettant aux membres de contribuer à d'autres domaines du projet. Les membres peuvent se perfectionner au cours du processus et apporter de nouvelles perspectives à chaque domaine au sein de l'itération.

Sous-équipe

Bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la méthode Agile, il se peut que vous voyiez une structure qui y ressemble beaucoup, appelée structure de sous-équipe.

Dans cette approche, l'équipe Agile peut faire partie d'une équipe plus grande ou de plusieurs équipes Agile travaillant ensemble. Chaque équipe Agile est responsable d'une partie particulière de l'itération, mais la phase n'est achevée que lorsque toutes les équipes y parviennent.

Des sous-équipes sont souvent formées lorsque les phases sont trop importantes pour être gérées par une seule structure d'équipe Agile.

Rôles et responsabilités clés dans une équipe Agile

Bien que l'équipe Agile ne soit pas hiérarchisée, le cadre Agile exige une structure organisationnelle.

Voici la structure de l'équipe Agile et les rôles reconnus dans le manifeste Agile :

Propriétaire du produit

Le propriétaire du produit est chargé de comprendre les besoins des parties prenantes et des clients, de les communiquer à l'équipe et de veiller à ce qu'ils soient réunis tout au long du cycle de vie du projet Agile.

créer des statuts personnalisés dans ClickUp pour définir les objectifs et les livrables d'un projet_

Pour ce faire, le propriétaire du produit se réunit régulièrement avec les parties prenantes et l'équipe pour s'assurer que le projet est sur la bonne voie. Il offre également des conseils en cas de besoin, car c'est lui qui comprend le mieux les besoins du client.

Team lead ou Scrum master

Le chef d'équipe (ou scrum master dans Scrum) est essentiellement responsable de tous les membres de l'équipe et de leur production. Il choisit les personnes, constitue l'équipe, facilite la collaboration, gère les tâches et les flux de travail, dirige les réunions, etc.

Le chef d'équipe est chargé de veiller à ce que l'équipe travaille selon les principes énoncés dans le manifeste Agile.

Selon le type de pratique Agile, ce rôle peut porter différents noms. Les responsabilités, cependant, restent les mêmes. Le chef d'équipe Les équipes Agile Scrum , par exemple, le chef d'équipe est appelé le Scrum Master.

Membres de l'équipe

Il s'agit de tous les membres de l'équipe Équipe de développement de produits agile . Selon le type d'entreprise et d'équipe, les membres peuvent être des développeurs, des concepteurs, des testeurs, des spécialistes du marketing, des vendeurs, etc. Au sein de l'informatique et du développement de logiciels (où la méthode Agile est la plus populaire), les rôles typiques définis sont :

Développeur : Il écrit le code et construit le produit et est responsable de l'ingénierie du produit et de sa réalisation

: Il écrit le code et construit le produit et est responsable de l'ingénierie du produit et de sa réalisation Concepteur : Il crée le flux utilisateur et définit l'esthétique visuelle du produit

: Il crée le flux utilisateur et définit l'esthétique visuelle du produit Testeur : Il teste le produit pour détecter les bugs et autres problèmes en simulant des scénarios. Le développeur et le testeur travaillent ensemble pour créer un produit sans bug

En fonction de la structure définie, chaque membre de l'équipe peut être un généraliste, un spécialiste ou les deux. Les membres de l'équipe travaillent avec le chef d'équipe pour atteindre les objectifs définis par le propriétaire du produit afin de satisfaire les parties prenantes.

Consultants/Experts en la matière

L'une des fonctionnalités clés du cadre Agile est qu'il permet la flexibilité et l'adaptabilité. Cela signifie que le projet peut évoluer pour répondre aux demandes et aux paysages changeants du marché au fur et à mesure des itérations.

Ces changements nécessitent certaines compétences ou expertises qui ne font pas partie de la structure de l'équipe Agile. Dans ce cas, le chef d'équipe peut demander l'aide d'une PME ou d'un consultant. Ces personnes sont des spécialistes d'une niche et travaillent souvent pendant de courtes durées avec une équipe, au cours desquelles elles offrent assistance et conseils.

exemple de la façon dont les équipes de développement peuvent facilement ajouter une logique conditionnelle aux formulaires dans ClickUp_

Manager une équipe agile spécialisée, les équipes de développement peuvent utiliser des formulaires spécialisés pour saisir les détails de la demande et transmettre les demandes aux équipes spécialisées.

Parties prenantes

Les parties prenantes sont les principaux intéressés d'un projet. Elles sont affectées par le résultat et l'influencent également. Une partie prenante peut être un client, un investisseur, un conseil d'administration, etc.

Leurs besoins définissent la forme du projet et toutes les stratégies ultérieures. Les parties prenantes ne sont pas souvent impliquées dans les activités quotidiennes et communiquent généralement par l'intermédiaire du propriétaire du produit.

Construire une structure d'équipe agile efficace

Après avoir compris la méthodologie Agile, ses avantages et le fonctionnement des équipes Agile, vous pouvez envisager de mettre en œuvre Agile vous-même. Nous aimerions partager avec vous certaines étapes de la mise en place d'une structure d'équipe Agile efficace :

Choisir des méthodes agiles

Il existe différentes méthodes agiles telles que Scrum, Kanban, etc. Choisissez une ou plusieurs de ces méthodes en fonction du secteur d'activité et du type de travail. La méthode pèsera lourd sur la structure et le fonctionnement de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprint-Tableau-view-1400x971.png Gérer les Sprints dans l'affichage Tableau /$$img/

affiche du Tableau Kanban qui aide les gestionnaires de projet à gérer efficacement les sprints dans les projets Agile_

Définir le niveau de compétence

Allez-vous constituer une équipe généraliste ou une équipe de spécialistes, ou opter pour l'approche hybride ? Cette décision influencera les personnes que vous embaucherez et la façon dont l'équipe sera structurée.

Promouvoir l'adaptabilité

L'adaptabilité est ce qui distingue le cadre Agile. Promouvoir ce sens de l'adaptabilité au sein de l'équipe également. Dès le départ, chaque membre de l'équipe doit savoir que l'on attendra de lui qu'il apprenne de nouvelles compétences, qu'il travaille dans des rôles différents, etc.

Suivre les étapes de Tuckman pour le développement d'un groupe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Tuckmans-team-development-stages.png

/$$$img/

les étapes du développement d'un groupe selon Tuckman_ via Alun Gather Good En règle générale, il s'agit des quatre phases par lesquelles passe chaque membre d'une équipe Agile :

S'appuyer fortement sur le lead et le propriétaire du produit pour les guider Se sentir à l'aise dans leur rôle et prendre des responsabilités de front sans avoir besoin d'être guidé Les liens se renforcent avec les autres membres de l'équipe et commencent à accepter les responsabilités de l'équipe Commencent à donner le meilleur d'eux-mêmes et à fournir des résultats optimaux

Utiliser la technologie

La technologie peut grandement accélérer votre parcours dans la méthode Agile. Des solutions logicielles telles que ClickUp fournit aux propriétaires de produits et aux chefs d'équipe tous les outils nécessaires pour gérer efficacement une équipe Agile.

Des fonctionnalités telles que les tâches et sous-tâches, les tableaux blancs et les diagrammes de Gantt permettent aux équipes de mettre en œuvre le cadre Agile et aux responsables de suivre la progression.

la vue Gantt ClickUp avec les tâches et les dépendances permet de gérer efficacement les tâches dépendantes_

Gérer les équipes agiles avec ClickUp

Les propriétaires de produits et les leaders peuvent gérer les équipes plus efficacement avec les bons outils. Logiciel de gestion de projet ClickUp est l'un de ces outils.

un ensemble de tableaux de bord sur ClickUp avec des objectifs d'équipe pour aider chaque département à comprendre son rôle et ses efforts dans un projet_ ClickUp Agile fournit des gestionnaires de projet, Des équipes Scrum et les équipes de développement avec toutes les fonctions nécessaires à la mise en place et à la gestion d'une équipe Agile et de ses paramètres. Depuis les tâches et les la gestion de la charge de travail à l'analyse et aux rapports, gérez tout à partir d'une seule plateforme.

Avec la Diagramme organisationnel de ClickUp , vous pouvez travailler efficacement sur la gestion d'une équipe Agile et prendre une longueur d'avance. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser notre outil prêt à l'emploi Modèles Agile prêts à l'emploi pour gérer les ressources individuelles, définir les relations et vous aider à adopter un environnement agile pour vos équipes.

Si vous souhaitez adopter des méthodologies agiles pour vos organisations et permettre à vos équipes de travailler dans un environnement agile, vous pouvez utiliser les modèles Agile pour gérer les ressources individuelles et définir les relations Développement agile de produits et la collaboration d'équipe, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

FAQs

1. À fait une équipe Agile ?

Les équipes Agile sont composées d'individus multifonctionnels et autogérés sélectionnés pour réaliser une tâche particulière dans le cadre d'un projet. Ces personnes sont choisies pour leur expertise Business spécifique et peuvent travailler sur leurs domaines d'activité respectifs pour aider à atteindre un objectif commun.

Cette équipe agile spécialisée collabore entre les départements, ce qui permet à plusieurs projets interfonctionnels de se dérouler simultanément avec un minimum de temps d'arrêt et de retards.

2. Quels sont les différents rôles dans la méthode agile?

Les différents rôles dans la méthode Agile sont les suivants : les parties prenantes, les propriétaires de produits, le chef d'équipe, les managers de projet Agile et les membres de l'équipe.

**3. Quelle est la structure idéale d'une équipe Agile ?

L'équipe agile idéale doit avoir une structure plate, ce qui signifie que tous les membres de l'équipe ont le même compte à rendre et la liberté de travailler de manière indépendante. La taille de cette équipe est petite ou allégée, avec 3 à 10 personnes.

Cela permet à l'équipe de rester compte de ses activités et d'améliorer la communication interne afin que l'équipe fonctionne sans heurts. Cela aide également les gestionnaires de projet à répartir efficacement les activités et à gérer une telle équipe.

**4. Pourquoi la structure Agile est-elle nécessaire ?

Une structure Agile est un cadre permettant de gérer de petites équipes en fonction des activités du projet, des flux de travail et des rôles de l'équipe. Elle est cruciale car elle garantit que chaque membre de l'équipe connaît ses livrables et ses objectifs tout en encourageant une communication active et la transparence. Elle aide les équipes à se faire confiance, à accepter le changement et à s'épanouir dans un environnement dynamique.

**5. Comment des outils logiciels tels que ClickUp peuvent-ils aider à organiser une équipe Agile ?

Des outils comme ClickUp sont construits à partir de cadres agiles, aidant les gestionnaires de projet à travailler sur plusieurs projets sans risques. Étant donné qu'une équipe agile est autogérée, le suivi du travail quotidien et des cibles peut représenter un défi pour les chefs d'équipe et les propriétaires de produits.

L'interface intuitive et les fonctionnalités puissantes de ClickUp rationalisent le flux de travail, stimulent la transparence et permettent à tout le monde d'être sur la même page. ClickUp utilise des éléments visuels pour afficher une vue claire des tâches, en décomposant les livrables et les ressources et en suivant la progression des projets en attente. Le responsable de projet peut ainsi prendre des décisions en temps voulu et garantir la réussite de la livraison du produit.