Leadership efficace d'une équipe interfonctionnelle

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot "transversal" ?

Nous finissons par imaginer l'équipage (in)célèbre de Ocean's Eleven, où chaque membre apporte des compétences et une expérience uniques à la mission - de la planification stratégique aux prouesses technologiques.

À l'instar d'un hold-up, les projets au sein d'une entreprise sont couronnés de succès lorsque des personnes apportent leur expertise spécialisée en vue d'un objectif partagé. Pourtant, c'est souvent plus difficile que ce que les films veulent bien nous faire croire.

En réalité, de nombreuses équipes interfonctionnelles peinent à fonctionner.

Selon une étude de la Harvard Business Review, 75 % des équipes interfonctionnelles ne travaillent pas efficacement. Mais ce qui est surprenant, c'est que les équipes interfonctionnelles bénéficiant d'une solide assistance en matière de gouvernance ou de leadership affichent un taux de réussite de 76 % !

Vous voyez donc que nous ne vous décourageons pas de diriger une équipe interfonctionnelle. Nous aimerions que vous sachiez comment faire travailler de telles équipes.

C'est pourquoi nous avons rassemblé tous les conseils et ressources dont vous avez besoin pour bien diriger une équipe interfonctionnelle. Nous avons également dressé une liste de 10 compétences essentielles à acquérir pour apporter un changement fondamental à la dynamique de votre équipe lorsque vous passez à un poste de équipe interfonctionnelle structure.

Définir le leadership d'une équipe transversale

L'équipe interfonctionnelle direction d'équipe désigne la capacité d'un manager à diriger et à coordonner les membres d'une équipe ayant des compétences fonctionnelles différentes en vue d'atteindre des objets partagés.

Contrairement à une équipe traditionnelle, spécifique à une fonction - par exemple, lorsque chaque personne d'un service commercial est un cadre commercial (quel que soit son rang) - une équipe interfonctionnelle est composée de personnes issues de différents services, tels que les opérations, les ventes, la logistique, le marketing et les finances, qui s'occupent ensemble d'une tâche ou d'un projet spécifique.

Le leadership interfonctionnel met l'accent sur la facilitation de la collaboration, la gestion des tensions, l'alignement des contributions sur un objectif commun et la modélisation de comportements d'équipe constructifs afin de tirer le meilleur parti d'un groupe multidisciplinaire.

Quelques activités de leadership transversal fortement recommandées

Gérer le système et non les personnes

Faire preuve de patience et d'humilité

Utilisez votre pouvoir à bon escient et sans parti pris

Relever directement les défis du système

Développer de solides compétences en matière de communication

Se préparer à la probabilité de l'improbable et aux surprises en cours de route

L'importance de la direction d'une équipe interfonctionnelle

Comprenons le rôle que jouent les responsables d'équipes transversales pour rendre ces équipes efficaces :

Établir la commande: Un chef d'équipe aide à établir des lignes directrices sur les objectifs et les tâches ainsi que sur la stratégie requise pour atteindre ces objectifs, ce qui permet aux équipes de rester concentrées

Un chef d'équipe aide à établir des lignes directrices sur les objectifs et les tâches ainsi que sur la stratégie requise pour atteindre ces objectifs, ce qui permet aux équipes de rester concentrées Gérer la complexité: Les défis d'aujourd'hui requièrent des connaissances issues de plusieurs disciplines. Les ingénieurs, les spécialistes du marketing et les concepteurs doivent parler la même langue, et un leader interfonctionnel compétent joue le rôle d'interprète

Les défis d'aujourd'hui requièrent des connaissances issues de plusieurs disciplines. Les ingénieurs, les spécialistes du marketing et les concepteurs doivent parler la même langue, et un leader interfonctionnel compétent joue le rôle d'interprète Encourager l'innovation dans la diversité: De nouvelles perspectives conduisent à de nouvelles idées. Les leaders d'équipes transversales aident les équipes à innover en favorisant la collaboration et en brisant les silos

De nouvelles perspectives conduisent à de nouvelles idées. Les leaders d'équipes transversales aident les équipes à innover en favorisant la collaboration et en brisant les silos Rester agile: L'adaptation aux changements du marché nécessite une équipe agile. Les responsables d'équipes transversales simplifient la prise de décision et l'exécution, ce qui permet aux équipes d'aller de l'avant avec une meilleure concentration

L'adaptation aux changements du marché nécessite une équipe agile. Les responsables d'équipes transversales simplifient la prise de décision et l'exécution, ce qui permet aux équipes d'aller de l'avant avec une meilleure concentration Améliorer l'engagement des employés: Se sentir valorisé et écouté encourage les membres de l'équipe. Le leadership empathique permet aux équipes interfonctionnelles de stimuler le moral et l'engagement et d'accroître les performances

Les défis de la direction d'équipes transversales

Les équipes interfonctionnelles permettent souvent d'obtenir des résultats incroyables. Cependant, diriger une telle équipe peut s'avérer être une tâche considérable. C'est d'autant plus vrai si les membres de l'équipe sont habitués à la culture organisationnelle existante, fondée sur la hiérarchie.

Examinons les paramètres auxquels vous devrez faire face lors de la transition :

Les validations existantes: Les chefs d'équipe doivent soigneusement sélectionner les meilleurs éléments de chaque département. Cependant, il est important de comprendre que les individus sont engagés dans d'autres projets/tâches. Ils peuvent être validés par un projet ou par un manager d'équipe, ce qui signifie qu'ils n'opteront peut-être pas pour des équipes interfonctionnelles

Les chefs d'équipe doivent soigneusement sélectionner les meilleurs éléments de chaque département. Cependant, il est important de comprendre que les individus sont engagés dans d'autres projets/tâches. Ils peuvent être validés par un projet ou par un manager d'équipe, ce qui signifie qu'ils n'opteront peut-être pas pour des équipes interfonctionnelles Conflits et objectifs contradictoires: Les conflits au sein d'une équipe ou avec d'autres équipes peuvent avoir de graves conséquences sur l'issue d'un projet. Vous devez comprendre les conflits de tous les intérêts en jeu et fournir un prestataire en fonction de ce qui convient à l'entreprise

Les conflits au sein d'une équipe ou avec d'autres équipes peuvent avoir de graves conséquences sur l'issue d'un projet. Vous devez comprendre les conflits de tous les intérêts en jeu et fournir un prestataire en fonction de ce qui convient à l'entreprise Une brève baisse de productivité: La conversion d'une équipe fonctionnelle en une équipe interfonctionnelle entraîne des coûts pour l'entreprise, notamment une baisse potentielle de la productivité au cours des premiers jours. Évitez de fixer des objectifs irréalistes aux membres de l'équipe, car cela peut avoir un impact négatif sur leur productivité, la qualité de leur travail et leurs performances en situation de stress

Compétences essentielles pour la direction d'une équipe interfonctionnelle

Lorsque vous assumez un rôle de direction d'une équipe interfonctionnelle, vous devez posséder les compétences clés suivantes pour réussir.

1. La communication

Des études montrent qu'une communication efficace peut augmenter la productivité sur le lieu de travail de 20 à 25 % . Une mauvaise communication, en revanche, peut faire échouer votre projet ou votre objectif.

Votre communication doit inclure, sans s'y limiter, des réflexions, des objectifs, des jalons et des attentes. Fournissez une plateforme de communication ouverte entre les membres de l'équipe pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations et discuter d'idées et de solutions pour résoudre les problèmes.

Utiliser des stratégies de communication efficaces pour briser la glace entre les membres de l'équipe. Cela créera un environnement propice à l'épanouissement des idées. ClickUp un outil de collaboration d'équipe tout-en-un, peut vous aider à cet égard. Utiliser ClickUp Chat pour partager des mises à jour avec les membres de l'équipe en temps réel et les garder motivés. Les mentions @ et l'option permettant de rendre les discussions publiques pour plus de visibilité vous aideront à transmettre des informations importantes aux membres de votre équipe, qu'elles soient spécifiques à une tâche ou à un projet.

Utilisez ClickUp Chat pour que la communication inter-fonctionnelle se fasse sans effort

2. Pensée systémique

La pensée systémique permet de passer des éléments individuels (départements, rôles) aux relations interconnectées au sein de l'équipe et de l'organisation dans son ensemble.

Étant donné que les décisions prises dans un domaine fonctionnel ont un impact en cascade sur les autres, vous devez être en mesure d'anticiper les défis qui pourraient survenir en aval.

De même, vous devez reconnaître les opportunités d'exploiter et d'ajuster la stratégie globale.

Les silos masquent souvent des problèmes sous-jacents tels que des déséquilibres de pouvoir ou des schémas de communication peu clairs. Utilisez la pensée systémique pour mettre en évidence et traiter ces dynamiques afin d'optimiser la fonction globale de l'équipe.

En outre, guidez et encouragez les membres de votre équipe à acquérir des paramètres de compétences conformes aux objectifs du projet.

En centralisant les connaissances d'équipes disparates, Documents ClickUp vous aideront à développer et à affiner une perspective systémique. Utilisez les documents pour créer un référentiel partagé d'informations pertinentes pour l'ensemble des équipes, telles que des lignes directrices, des recherches, des idées et des bonnes pratiques. Cela vous aidera à créer des connaissances organisationnelles que tout le monde peut facilement rechercher et auxquelles tout le monde peut accéder.

Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour établir des lignes directrices afin d'aligner les objectifs de votre équipe sur ceux de l'organisation.

Utilisez ClickUp Docs pour créer des wikis et des ressources et les ajouter à n'importe quel espace de travail

Complétez les documents avec Cartes mentales ClickUp et des diagrammes pour cartographier les relations entre les objectifs, les équipes et les flux de travail au niveau des systèmes. La documentation des processus entre les fonctions dans Docs rendra également les dépendances plus visibles et favorisera la collaboration.

3. Connaissance des relations interpersonnelles

Être doué pour les relations interpersonnelles, ce n'est pas seulement être charmant et avoir le don de la parole. Il s'agit de savoir lire la pièce, d'établir des relations et de naviguer dans la dynamique sociale complexe au sein d'une équipe diversifiée.

Ingénieurs, concepteurs, spécialistes du marketing, chaque groupe de personnes parle un langage différent. Ce qui inspire un concepteur peut démotiver un ingénieur. Les compétences interpersonnelles vous aident à comprendre ces nuances de communication et à instaurer un climat de confiance entre les différentes disciplines.

Vous devez être à l'écoute des besoins et des aspirations de chacun, en utilisant des approches adaptées pour exploiter tout le potentiel de chaque membre de l'équipe. Créez un espace sûr pour un retour d'information honnête afin de permettre un apprentissage et une amélioration continus.

Cette compétence vous aide à naviguer entre les différentes perspectives, à arbitrer les conflits de manière constructive et à encourager la résolution collaborative des problèmes.

Organisez des réunions individuelles avec les membres de votre équipe à intervalles réguliers pour comprendre ce qui les motive et ce qui entrave leur progression. Vous pouvez utiliser Le modèle 1-on-1 de ClickUp pour garder une trace des rôles, des attentes et des commentaires des membres de votre équipe, le tout organisé en un seul endroit. Cela vous aidera à établir des relations interpersonnelles solides avec les membres de votre équipe et à les aligner sur les mises à jour, les priorités et les objectifs.

Gérez vos réunions 1:1 avec les membres de l'équipe en utilisant le modèle 1-on-1 de ClickUp

4. L'ingéniosité

Les budgets des projets sont limités et le temps est toujours compté. C'est pourquoi tout responsable interfonctionnel doit savoir faire preuve d'initiative. Lorsqu'il est confronté à un défi, il peut réutiliser les outils d'un autre service, tirer parti de l'expertise d'un membre de l'équipe ou négocier des solutions alternatives avec des partenaires externes.

Exploitez les ressources internes sous-utilisées ou faites appel aux solutions de l'équipe lorsque vous êtes confronté à une situation critique.

En tant que dirigeant plein de ressources, considérez les limites comme des leviers potentiels. Faites d'une réduction budgétaire une occasion de simplifier les processus ou transformez un délai non respecté en une expérience d'apprentissage pour l'équipe.

Utiliser des stratégies efficaces de collaboration au sein d'une équipe pour surmonter les obstacles et inspirer votre équipe.

5. Intelligence émotionnelle

En travaillant avec des personnes ayant des paramètres de compétences et des parcours professionnels différents, vous serez forcément confronté à différents types de problèmes qui vous seront communiqués différemment.

Dans de tels cas, l'intelligence émotionnelle vous aidera à reconnaître et à gérer vos émotions et celles des membres de votre équipe. Vous ne pouvez faire preuve d'empathie à l'égard des autres que lorsque vous comprenez leurs besoins et que vous leur apportez conseils et assistance si nécessaire.

Développez votre intelligence émotionnelle avec Le modèle de plan d'action pour l'intelligence émotionnelle de ClickUp . Identifiez les domaines à améliorer, fixez des objectifs et suivez votre progression vers une meilleure compréhension de votre équipe. En vous permettant d'analyser différents types d'émotions et en vous faisant prendre conscience de leur impact sur la productivité, ce modèle vous aidera à prendre davantage conscience de vous-même et à créer des partenariats productifs avec votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-344.png Modèle de plan d'action sur l'intelligence émotionnelle de ClickUp /$$img/

Suivez la progression de votre QE (quotient émotionnel) grâce au modèle de plan d'action pour l'intelligence émotionnelle de ClickUp

6. Prise de décision

Un leader doit avoir des compétences décisionnelles irréprochables pour franchir tous les obstacles. C'est d'autant plus important pour un chef d'équipe interfonctionnelle en raison de la diversité des compétences et de l'expertise de l'équipe.

Imaginez la situation : Vous êtes le manager d'un produit en charge du GTM (go-to-market) d'un nouveau produit qui nécessite une coordination entre les équipes d'ingénierie, de marketing et commerciales. L'équipe d'ingénieurs préconise de retarder le lancement d'un mois pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, l'équipe marketing a déjà programmé un grand salon et une campagne publicitaire autour de la date forfaitaire. L'équipe commerciale craint qu'un retard ne fasse manquer une période de vente cruciale avant la fin du trimestre.

En tant que responsable interfonctionnel, il vous incombe de prendre une décision décisive pour sortir de l'impasse et faire avancer le projet. À faire ?

Vous devez être prêt à peser les perspectives de chaque groupe, à analyser le contexte du marché et à évaluer les risques de chaque plan d'action alternatif.

Des outils tels que Modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp vous aidera à décomposer les options en profondeur et à déterminer ce qui semble le mieux convenir à l'équipe et au projet. Préparez les KPI pour prendre des décisions éclairées qui favorisent la réussite du projet et l'efficacité de l'équipe grâce à des informations correctes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-343.png Modèle personnel d'analyse SWOT de ClickUp /$$img/

Réalisez une analyse SWOT exploitable avec le modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp pour prendre des décisions éclairées

7. Travail d'équipe

Étant donné que les équipes interfonctionnelles sont composées de membres dont les compétences sont différentes, le travail d'équipe est un élément essentiel de la réussite de l'entreprise styles de travail fonctionnent ensemble, ils peuvent ne pas avoir la même vision ou les mêmes idées. En tant que dirigeant, il vous incombe de veiller à l'alignement organisationnel de tous les membres sur un objectif spécifique et de vous assurer qu'ils peuvent collaborer pour accomplir les tâches qui leur incombent.

Cela implique des sous-compétences telles que la responsabilité, l'appropriation des décisions et de leurs conséquences, et la liaison avec d'autres membres de l'équipe dont l'expertise est vitale pour atteindre l'objectif. Détection de la collaboration par ClickUp est une fonctionnalité conçue pour les équipes interfonctionnelles dont les membres doivent souvent travailler ensemble sur un même document.

En permettant la modification en cours en temps réel, elle vous permet de savoir qui travaille sur quoi, reflète instantanément les modifications et les mises à jour des informations et élimine le chaos et les allers-retours de la collaboration asynchrone. La modification en cours et l'échange de commentaires instantanés permettent également d'accélérer la prise de décision.

Mon travail en commun est gratuit grâce à ClickUp Collaboration Detection

8. Compétences organisationnelles

Comme vous réunissez des experts de différents services tels que la finance, les opérations, les ventes et le marketing, une organisation efficace joue un rôle essentiel.

Une culture de travail chaotique risque d'exercer une pression inutile sur votre équipe. En tant que dirigeant, il vous incombe de gérer les opérations de manière efficace. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de gestion des opérations pour garantir un alignement clair des tâches et responsabilités individuelles sur les objectifs généraux, obtenir un aperçu rapide des tâches attribuées et comprendre d'un coup d'œil l'état d'avancement.

Un outil qui vous permet d'avoir une approche holistique du projet est le suivant ClickUp affiche . Affichez votre travail comme vous l'entendez, grâce à l'assistance offerte par les listes, les tableaux et les calendriers. Vous pouvez personnaliser davantage les vues du projet avec une carte mentale, un suivi des activités, un échéancier et un suivi de la charge de travail, entre autres.

Rationalisez les tâches et utilisez les affichages ClickUp adaptables pour améliorer la productivité

9. Des objectifs effacés

Définir des objectifs clairs objectifs du projet les objectifs du projet, les jalons et les Objectifs sont essentiels pour mesurer la performance globale de votre équipe.

Il s'agit de produits livrables que vos clients utiliseront pour vérifier le flux du travail fait et estimer l'échéancier d'achèvement du projet. La définition d'objectifs vous aide également à allouer correctement les ressources telles que la main-d'œuvre, les machines, le capital, les efforts et le temps, ce qui permet d'achever le projet avec succès.

En tant que chef d'une équipe interfonctionnelle, vous pouvez fixer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) des objectifs de projet utiliser un projet antérieur ou similaire comme référence et trouver la meilleure stratégie de fixation des objectifs.

Utiliser Objectifs ClickUp pour définir des objectifs et les suivre en temps réel. Il suffit de créer des tâches en fonction des objets du projet, de définir des échéanciers et des cibles mesurables, et de suivre la progression.

Suivez la progression de votre équipe avec ClickUp Objectifs

10. Résolution de conflits

Les conflits sont certains lorsque des personnes issues de différents services travaillent ensemble au sein d'une équipe soudée. En effet, chaque personne apporte son point de vue et son processus de réflexion uniques sur le tableau.

En tant que chef d'une équipe interfonctionnelle, vous devez être ouvert aux points de vue de toutes les parties en conflit et tenter activement de les résoudre pour améliorer la situation la dynamique de l'équipe . Les conflits peuvent être d'ordre personnel, social ou professionnel. Quelle que soit leur nature, il vous incombe de gérer et de résoudre la situation afin d'éviter de nouveaux dilemmes.

L'absence de traitement d'un conflit peut nuire à la productivité ou rendre l'environnement de travail toxique.

La meilleure façon d'évaluer le point de vue des parties impliquées dans un conflit est d'analyser la manière dont il affecte l'issue du projet ou l'objectif et d'être juste envers les deux parties.

Armé de ces compétences, vous serez en mesure de sortir des impasses et de faire avancer les priorités stratégiques dans différents domaines d'expertise. Elles vous aideront à développer un leadership décisif pour gérer des équipes interfonctionnelles.

Modèles de leadership d'équipes interfonctionnelles

Tout comme nous avons des formulaires pour aider les équipes de logiciels d'accélérer les tâches, il existe des modèles de direction d'équipe interfonctionnelle qui vous aideront à traduire ces compétences et ces principes en actions.

1. Modèle de projet transversal ClickUp

Suivez un projet interfonctionnel avec le modèle de projet interfonctionnel de ClickUp

Le suivi d'un projet transversal est un véritable défi en raison de la nature variable et du nombre intimidant de tâches qu'il implique.

Mais avec Le modèle de projet transversal de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement et facilement créer des tâches et des sous-tâches et les assigner aux membres de l'équipe concernés. Comme il permet d'organiser le travail en fonction des différentes fonctions, il simplifie la communication et la collaboration interfonctionnelle.

Définissez des champs personnalisés et suivez la progression actuelle et en temps réel de n'importe quelle tâche ou sous-tâche grâce à ce modèle facile à utiliser.

2. Modèle de projet transversal ClickUp par départements

Suivez les projets par département avec une vue d'ensemble en utilisant le modèle ClickUp de projet transversal par département

Pour favoriser l'innovation et la réussite, un dirigeant doit avoir un contrôle achevé sur chaque aspect de son équipe et de son projet interfonctionnel. Avec Le modèle de projet interfonctionnel par départements de ClickUp les membres de l'équipe de projet doivent se mettre d'accord sur les tâches à accomplir, afin de minimiser les malentendus et les conflits entre les membres ou les jalons.

Avec des statuts personnalisés comme Bloqué et En cours, le modèle vous offre une interface unifiée pour suivre la progression à travers plusieurs départements ou équipes. Vous affichez une vue d'ensemble des tâches à venir et améliorez ainsi la planification et la gestion des tâches.

3. Modèle de plan de projet transversal ClickUp

Ajoutez des projets, des tâches et des sous-tâches et collaborez avec les parties prenantes grâce au modèle de plan de projet transversal ClickUp Modèle de plan de projet interfonctionnel de ClickUp facilite votre charge de travail en vous aidant à suivre l'évolution du projet les livrables du projet en un coup d'œil. Ajoutez facilement des membres pour collaborer au projet, attribuez des rôles et des responsabilités et suivez le statut actuel de n'importe quel jalon ou tâche.

Choisissez parmi diverses options pour afficher le statut du projet à travers les tâches, notamment les Listes, les diagrammes de Gantt ou les Documents, en fonction de vos préférences. Le modèle affiche une vue aérienne du projet pour une meilleure communication entre les membres de l'équipe. Il aide à partager la compréhension du forfait du projet, ce qui permet à votre équipe de respecter les délais.

Optimisez votre collaboration interfonctionnelle et l'efficacité de votre travail avec ClickUp

Acquérir toutes les compétences nécessaires pour diriger une équipe interfonctionnelle peut demander beaucoup de temps et d'efforts. Mais pensez à tous les avantages que cela apportera à votre organisation. Cela devrait être une motivation suffisante pour vous engager dans cette voie.

Et ClickUp sera toujours à vos côtés pour rendre cette tâche plus facile.

Optimisez votre productivité et atteignez vos objectifs grâce aux outils ClickUp. Organisez et visualisez facilement vos besoins en matière de gestion de projet transversal à l'aide de tableaux de bord, de tâches récurrentes, de statuts personnalisés, d'affichages et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à en récolter les fruits.

FAQ

**Q1. Pourquoi la direction d'une équipe interfonctionnelle est-elle essentielle dans le monde du travail d'aujourd'hui ?

Les exigences croissantes et la concurrence acharnée sur le lieu de travail d'aujourd'hui ont poussé les organisations et les entreprises à fournir les meilleurs services, produits et.. service à la clientèle, quel que soit le secteur d'activité. La direction d'une équipe interfonctionnelle est essentielle pour exploiter les diverses compétences, stimuler l'innovation et minimiser les risques potentiels.

**Q2. Quelles sont les fonctions nécessaires à la réussite de la direction d'une équipe interfonctionnelle ?

Parmi les compétences nécessaires à la réussite de la direction d'une équipe interfonctionnelle figurent la communication efficace, la résolution de problèmes et la prise de décision, la fixation d'objectifs et la résolution de conflits. En outre, les dirigeants d'équipes interfonctionnelles responsables doivent faire preuve d'empathie, d'émotivité et d'esprit critique pour comprendre leur équipe et veiller à ce que tout se passe bien.

**Q3. Comment des outils tels que ClickUp peuvent-ils améliorer le leadership d'une équipe interfonctionnelle ?

ClickUp est une plateforme tout-en-un où vous pouvez puiser dans les données et les points de contact des différents départements participants. La gestion de projet de ClickUp permettent d'afficher des vues personnalisées pour les projets interfonctionnels. ClickUp IA génère des sous-tâches, résume les fils de commande et rédige des mises à jour de manière autonome, ce qui vous permet d'accélérer les plans de votre projet. Agenda de la réunion des dirigeants de ClickUp de ClickUp est un autre outil formidable pour enregistrer et discuter des données cruciales lors des réunions de direction.