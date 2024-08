10 meilleurs logiciels P&ID pour les diagrammes de tuyauterie et d'instrumentation en 2024

La création de schémas détaillés de tuyauterie et d'instrumentation (P&ID) peut s'avérer difficile, en particulier lorsque vous êtes confronté à un logiciel difficile à utiliser, dépourvu de fonctionnalités clés ou tout simplement peu propice à la collaboration entre équipes.

Ces problèmes peuvent vous ralentir et nuire à la qualité de votre travail.

Mais vous n'avez plus à vous inquiéter. Nous avons rassemblé les 10 meilleurs logiciels d'identification et de dessin qui répondent à un large intervalle de besoins et de cas d'utilisation. Alors restez dans les parages pour découvrir celui qui vous convient le mieux et préparez-vous à rendre vos projets P&ID beaucoup plus fluides. ✨

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel P&ID ? ?

Lorsque vous êtes à la recherche du meilleur logiciel P&ID, recherchez les fonctionnalités clés suivantes pour trouver celui qui répondra à vos besoins :

Une interface intuitive qui minimise la courbe d'apprentissage du logiciel P&ID

Possibilité de créer des P&ID en 2D et/ou en 3D

Une bibliothèque de modèles pour démarrer les projets et les projets en coursoptimiser les flux de travail* Bibliothèques de symboles normalisées pour des conceptions claires, professionnelles et cohérentes

Importation et exportation de diagrammes dans les formes de fichiers souhaitées

Flexibilité pour travailler sur le web, le bureau, les applications mobiles, ou une combinaison des trois

Assistance pour la collaboration en temps réel, les commentaires et la rétroaction

Intégration avec le stockage cloud (comme Google Drive),outils de prototypageles logiciels de collaboration en équipe et d'autres applications Business

Une documentation complète et une assistance client fiable

Les 10 meilleurs logiciels de P&ID à utiliser en 2024

Plongeons directement dans les 10 meilleures solutions logicielles P&ID qui sont garanties pour optimiser vos flux de travail de conception, produire des dessins P&ID professionnels et répondre à vos objectifs de votre projet . 💪

La fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes telles que des flux d'utilisateurs, des wireframes et des diagrammes d'ingénierie

ClickUp est un logiciel complet de création d'organigrammes outil de gestion de projet pour gestion de l'ingénierie les projets et les opérations, et pratiquement tous les autres domaines de votre entreprise.

La plateforme a Cartes mentales ClickUp qui est très pratique pour cartographier vos idées et déterminer le flux de vos projets. Vous avez besoin d'intégrer ces idées dans un forfait ? Il existe des centaines de modèles pour vous aider à le faire rapidement. ⚡️

Ce site comprend Le modèle de cartographie des processus de ClickUp . Il est parfait pour normaliser vos flux de travail P&ID, que vous conceviez des systèmes P&ID à partir de zéro, que vous effectuiez des contrôles de maintenance ou que vous amélioriez des systèmes existants.

Lorsque l'heure est au brainstorming pour les systèmes P&ID, Les Tableaux blancs de ClickUp constituent un espace idéal pour le travail en équipe. Le stylo, les notes adhésives et les formes facilitent la conception d'organigrammes et d'esquisses de diagrammes. Vous pouvez également intégrer les cartes mentales de ClickUp, Documents ClickUp vous pouvez insérer des images, des liens et des fichiers dans le Tableau blanc pour obtenir un meilleur aperçu de vos idées et de vos ressources.

Vous avez eu une idée pendant le session de brainstorming qui doit être exécutée ? Convertissez le texte en une tâche directement dans ClickUp Tableau blanc. Grâce à la fonction gestion des tâches vous pouvez facilement assigner ces tâches aux membres de l'équipe, ajouter une date limite et joindre les détails et les pièces nécessaires pour faire la tâche terminée.

Ainsi, tout le monde est sur la même page et rien ne passe à travers les mailles du filet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à ClickUp via ses applications web, bureau et mobile

Documentez les procédures opératoires normalisées et les processus d'entreprise dans ClickUp Docs

Partagez les commentaires et les mises à jour avec votre équipe via les @mentions, les commentaires et la discussion

Planifiez des tâches récurrentes comme les contrôles de maintenance dans l'affichage Calendrier et recevez une notification lorsqu'elles sont presque dues ⏰

Connectez-vous à plus de 1 000 applications tierces, notamment Gmail, Outlook, Github, Zoom et Microsoft Teams

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités du web et du bureau ne sont pas disponibles sur l'application mobile

ClickUp ne dispose pas d'une bibliothèque de symboles P&ID standard pour la conception de vos systèmes

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Lucidchart

via Diagramme lucide Lucidchart est un logiciel de logiciel d'organigramme qui transforme vos idées, forfaits et processus complexes en diagrammes simples et colorés. Il dispose de plusieurs bibliothèques de formes et de symboles pour la conception d'organigrammes, de plans de processus, de diagrammes P&ID, de cartes mentales, d'images fil de fer et de diagrammes diagrammes d'affinité .

Si vous ne voulez pas construire ces conceptions à partir de zéro, il existe plus de 900 modèles P&ID et d'ingénierie pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également importer et modifier des fichiers existants à partir de Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io et OmniGraffle.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Partagez des liens vers votre document Lucidchart et définissez des paramètres de permission tels que "modifier", "modifier et partager", "commenter" et "afficher"

Collaborez avec votre équipe via des modifications en cours, des @mentions, des discussions et des mentions en temps réel

Paramétrez le statut d'un document pour indiquer aux collaborateurs s'il est en cours de révision, approuvé ou rejeté

Intégrez Lucidchart à plus de 50 applications, notamment Slack, Confluence, Jira, Figma et Loom

Lucidchart limites

Il n'y a pas d'application bureau

Le forfait Free est limité à trois documents modifiables, 60 formes par document et 100 modèles

Lucidchart prix

Free

Individuel: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: $9.00/mois par utilisateur

$9.00/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (4,900+ reviews)

4.5/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

3. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax est un logiciel de outil de création de diagrammes qui vous permet de créer plus de 280 types de diagrammes y compris les diagrammes P&ID, les organigrammes, les cartes mentales, les wireframes, les forfaits et les schémas électriques.

Avec EdrawMax, vous avez accès à plus de 1 500 modèles natifs (couvrant l'ingénierie, l'UI & UX, la gestion de produits et les entreprises) et 20 000 autres via sa bibliothèque de modèles communautaires.

EdrawMax meilleures fonctionnalités

Assistance dans plus de 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand

Partage de documents Edraw via des liens, des e-mails, des médias sociaux ou des codes QR

Importez des fichiers Visio, SVG et CAO et exportez les diagrammes finaux dans plus de 10 formes, y compris PDF, JPG, Excel, HTML et PS/EPS

Utilisez EdrawMax sur le Web, sur votre bureau (Windows, MacOS et Linux) et sur vos appareils mobiles (Android et iOS)

EdrawMax limites

Le forfait Free est limité à trois fichiers modifiables et restreint l'accès aux modèles

Les diagrammes exportés sur le forfait gratuit contiennent un filigrane

EdrawMax Tarification

Free

Formule d'abonnement semestriel: 69

69 Formule d'abonnement annuel: 99

99 Forfait perpétuel: 245

245 Teams & Business: 119 $/an par utilisateur

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

4. M4 PLANT

via USINE M4 M4 Plant est un logiciel de conception d'usines en 2D et 3D de toutes tailles. Il comprend 17 modules, dont les isométries de tuyauterie, les diagrammes de tuyauterie et d'instrumentation, la structure en acier, les conduits de chauffage, de ventilation et de climatisation, et le routage électrique.

L'une des fonctionnalités clés de M4 Plant est la génération de nomenclatures, de listes de pièces et de listes de lignes à n'importe quelle étape de la conception. Cette fonction est très utile pour estimer les coûts et s'assurer que tous les matériaux et composants nécessaires sont pris en compte tout au long du projet. ✔️

Les meilleures fonctionnalités de M4 PLANT

Créez de nouveaux catalogues de symboles ou étendez les catalogues existants avec des symboles P&ID personnalisés

Concevoir des symboles P&ID personnalisés en sauvegardant des parties de vos conceptions P&ID

Effectuez des vérifications pour éliminer les erreurs et optimiser les conceptions 🎯

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de la plateforme grâce à une documentation détaillée et à des tutoriels vidéo

M4 Limites de l'usine

Il n'y a pas de forfait Free, mais un essai gratuit de 30 jours est disponible sur demande

Modèles et intégrations natives limités

M4 PLANT Tarification

M4 Factory: $196/mois

$196/mois M4 Piping: 196$/mois

196$/mois M4 Plant: $240/mois

M4 PLANT évaluations et critiques

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

5. SmartDraw

via SmartDraw SmartDraw est un autre outil de diagramme convivial pour créer des organigrammes, des cartes mentales, des conceptions de tuyauterie, des wireframes, des forfaits d'espace et bien d'autres encore. Il dispose de bibliothèques de symboles dédiées à chacune de ces conceptions. Ainsi, pour vos schémas de tuyauterie et d'instrumentation, vous pouvez choisir parmi plus de 300 symboles pour produire des conceptions professionnelles.

Une fonctionnalité pratique consiste à installer SmartDraw Apps à l'intérieur de Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira et Trello, pour collaborer sur vos diagrammes sans quitter ces applications. Et lorsque vos conceptions sont prêtes, vous pouvez partager un lien ou les exporter au format PDF, PNG ou SVG.

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Utilisez l'application web de SmartDraw dans plus de 100 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand et l'italien 🌍

Démarrez avec l'un des 30+ modèles d'ingénierie, de flux de processus et d'identifiants

Importez des pochoirs Visio, des fichiers Visio et Lucidchart, et exportez les diagrammes finaux vers Visio, PDF, SVG, PNG et JPG

Accès à une documentation détaillée et à un service client réactif

Limites de SmartDraw

Les prix sont indiqués mensuellement, mais vous serez facturé annuellement

Le logiciel n'est accessible que via le web et en tant qu'application bureau Windows

Il n'y a pas de forfait Free, mais un essai gratuit de 7 jours

SmartDraw prix

Individuel: 9,95 $/mois

9,95 $/mois Teams: $8.25/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum)

$8.25/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum) **Site : à partir de 2 995 $/an (prix fixe pour l'ensemble de votre organisation)

Évaluations et critiques de SmartDraw

G2: 4.6/5 (260 commentaires)

4.6/5 (260 commentaires) Capterra: 4.1/5 (100+ reviews)

6. Procad P&ID

via Procad P&ID Procad P&ID est un logiciel P&ID spécialisé pour la conception de tuyauteries et d'installations en 2D et 3D. Il dispose d'une vaste bibliothèque de symboles standardisés pour les moteurs, les vannes, les échangeurs de chaleur, et plus encore, avec des options pour personnaliser ces symboles en fonction de vos besoins spécifiques. 🛠️

Vos dessins Procad sont enregistrés au format DWG, le format de fichier mis en forme par les applications de CAO les plus répandues comme AutoCAD. De cette façon, il est facile de les partager avec des parties prenantes externes qui peuvent les afficher et les modifier dans le logiciel de leur choix. Lorsque vous récupérez les fichiers, Procad les scanne et signale toute modification, vous donnant la possibilité de l'accepter ou de la rejeter.

Procad P&ID meilleures fonctionnalités

Générer des nomenclatures de vannes et des listes d'équipements, d'instruments et de numéros de lignes pour un dessin ou un projet entier

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de la plateforme grâce à la formation de démarrage gratuite et aux tutoriels en ligne

Utiliser des outils d'automatisation tels que l'auto-route, l'auto-soudure et l'auto-joint pour accélérer les conceptions

Recevoir des alertes automatiques lorsque des modifications sont apportées à des dessins existants

Procad P&ID limites

Il n'y a pas de forfait Free, seulement un essai gratuit de 15 jours

Procad P&ID n'a pas d'application web et mobile, il fonctionne uniquement sur un système d'exploitation Windows 10 (ou plus récent)

Procad P&ID Tarification

Si vous possédez déjà le logiciel AutoCAD, vous bénéficiez d'une réduction de 25 % :

Mensuel: à partir de 75$/mois

à partir de 75$/mois Prépaiement d'un an : À partir de 60 $/mois

À partir de 60 $/mois prépayé de 3 ans: à partir de 49 $/mois

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

7. Sphera

via Sphère Sphera propose des services et des logiciels pour améliorer la sécurité et les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur le lieu de travail. Leur plateforme de gestion des risques et du développement durable, SpheraCloud, dispose d'un module P&ID pour rationaliser la planification de l'isolement avec les procédures de verrouillage/étiquetage.

Téléchargez un fichier PDF de vos schémas sur la plateforme et marquez-le avec des points d'isolation et des règles. Votre équipe bénéficie ainsi d'une visibilité totale sur le statut de l'équipement et les zones de risque potentiel. 🚩

Les meilleures fonctionnalités de Sphera

Naviguez facilement dans l'interface intuitive de SpheraCloud

Approfondissez la gestion des risques en vous connectant à d'autres modules tels que le risque de sécurité des processus, l'assurance de la conformité et la gestion des déchets

Accédez à des services de conseil pour une stratégie d'entreprise dans des domaines tels que l'ESG, l'analyse comparative de la durabilité et l'empreinte carbone de l'entreprise

Limites de Sphera

Il n'y a pas de forfait ou d'essai gratuit

Sphera n'a pas d'application bureau

Certains utilisateurs constatent des décalages occasionnels

Sphera prix

Contact pour la tarification

Évaluations et critiques de Sphera

G2: 4/5 (11 commentaires)

4/5 (11 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

8. IronCAD

via IronCAD IronCAD n'est pas un logiciel de P&ID à proprement parler, mais il est parfait pour la conception de produits en 2D et en 3D. Il est pratique lorsque vous devez effectuer des tâches d'identifiant et de description du produit en même temps que votre travail de conception CAO. 🤹‍♂️

Contrairement à la plupart des logiciels de CAO, IronCAD dispose d'un outil TriBall qui permet de déplacer et de manipuler des objets très facilement et rapidement. Vous pouvez également augmenter les capacités d'IronCAD avec des modules complémentaires pour l'analyse des contraintes, l'analyse des mouvements et la création de rendus réalistes de modèles 3D.

Les meilleures fonctionnalités d'IronCAD

Accès à une vaste bibliothèque de composants et de pièces standard pour accélérer la conception

Inscrivez-vous au cours gratuit pour débutants d'IronCAD ou réservez des sessions de formation individuelle pour apprendre les fonctionnalités de la plate-forme

Résoudre rapidement les problèmes grâce à l'assistance d'un service client invité, instructions et fiable

Les limites d'IronCAD

IronCAD n'a pas d'application web et ne fonctionne que sous Windows

Il n'y a pas de forfait Free (mais vous pouvez demander un essai gratuit de 30 jours)

L'assistance technique est un module complémentaire payant à partir de $$$$a

IronCAD prix

Pack de démarrage: 199

199 Perpétuel (12 mensualités): $779

$779 Perpétuel (paiement unique): $8,490

Évaluations et critiques d'IronCAD

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.3/5 (60 commentaires)

9. Paradigme visuel

via Paradigme visuel Visual Paradigm est un logiciel de modélisation et de diagramme de système permettant de créer des conceptions visuelles. Créez ces conceptions à partir de zéro ou choisissez parmi plus de 800 organigrammes, diagrammes de flux de processus (PFD), P&ID et diagrammes de flux d'énergie modèles de fil de fer pour démarrer votre travail.

En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez utiliser Visual Paradigm dans le cloud, sur site ou dans une installation hybride.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm

Bénéficiez des fonctionnalités clés de Visual Paradigm sur la version gratuite de l'application web et de l'application bureau (Visual Paradigm Community)

Examinez les commentaires des collaborateurs sur votre conception, répondez-y et apportez les modifications nécessaires

Personnalisez votre interface avec des menus, des barres d'outils et des raccourcis personnalisés

Les limites de Visual Paradigm

Certaines des fonctionnalités du bureau ne sont pas disponibles dans l'application Web

Les intégrations natives sont limitées

Visual Paradigm prix

Modeler: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Standard: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $89/mois par utilisateur

Cotes et évaluations de Visual Paradigm

G2: 4.3/5 (17 commentaires)

4.3/5 (17 commentaires) Capterra: 4.3/5 (18 commentaires)

10. AutoCAD

via Autodesk AutoCAD, un logiciel de conception CAO d'Autodesk, est similaire à IronCAD. Mais AutoCAD va plus loin avec AutoCAD Plant 3D, qui combine ses fonctions de CAO avec des fonctionnalités de P&ID et de tuyauterie en 3D.

Si vous n'avez besoin que d'un logiciel P&ID 2D peu coûteux, AutoCAD LT est fait pour vous. AutoCAD et AutoCAD LT travaillent sur les appareils Windows, MacOS et Linux. Et lorsque vous achetez l'une ou l'autre version, vous avez accès aux applications web et mobiles d'AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD meilleures fonctionnalités

Assistance dans 14 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le polonais, le chinois et l'italien

Ouverture de plusieurs fichiers AutoCAD au cours d'une même session

Suivi des modifications apportées à un document AutoCAD partagé via un journal d'activité 📝

Utilisez AutoCAD avec d'autres produits Autodesk tels que Revit, Fusion 360, Civil 3D et Inventor

AutoCAD limites

Les nouveaux utilisateurs doivent passer par une courbe d'apprentissage abrupte

Il n'existe pas de version gratuite, mais vous pouvez accéder à un essai gratuit de 15 jours

L'application bureau consomme beaucoup de puissance de calcul et prend du temps à charger les dessins

AutoCAD prix

AutoCAD : 245 $/mois par utilisateur

: 245 $/mois par utilisateur AutoCAD LT: 60$/mois par utilisateur

60$/mois par utilisateur AutoCAD Web: 100$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (40 commentaires)

4.5/5 (40 commentaires) Capterra: 4.7/5 (2,900+ reviews)

Optimisez vos Flux de travail P&ID et produisez des conceptions de qualité

Chacun de ces logiciels P&ID possède des fonctionnalités uniques permettant d'améliorer votre processus de création de diagrammes et vos conceptions. Évaluez chacun d'entre eux avec soin afin de choisir le logiciel P&ID qui correspond parfaitement à votre flux de travail et à vos préférences dans l'industrie des procédés.

Et si vous recherchez un outil tout-en-un de création de diagrammes, de brainstorming et de gestion de projet, jetez un coup d'œil à ClickUp. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil, rester synchronisé avec votre équipe et l'intégrer facilement à votre pile technologique. 🙌 Ouvrez un compte ClickUp gratuit et essayez-le pour votre prochain projet P&ID.