les 10 meilleurs livres sur la définition d'objectifs pour atteindre vos objectifs en 2025

Vous vous demandez combien de personnes cochent joyeusement leurs objectifs comme « terminé » ? Quel est leur secret ?

Il est bien connu que des objectifs clairs vous permettent de rester dans un suivi, d'éviter la frustration et de tirer le meilleur parti des opportunités. En revanche, des objectifs irréalistes peuvent vous submerger et entraîner un épuisement professionnel.

Une étude de l'université du Texas a révélé que les entrepreneurs qui se lancent sans cesse des défis pour atteindre leurs objectifs réussissent et prospèrent. Le secret ? Décomposer les grands objectifs en tâches de taille modeste et réalisables.

C'est là tout le pouvoir de la définition d'objectifs. Mais comment définir des objectifs réalisables ?

Nous avons passé au crible les rayons des librairies pour trouver les 10 meilleurs livres sur les objectifs. Ils regorgent d'histoires de réussite inspirantes et de conseils pratiques pour vous aider à définir de meilleurs objectifs et à atteindre ceux qui sont en suspens.

Faisons de cette année la meilleure de toutes.

Les 10 meilleurs livres sur la définition d'objectifs pour vous aider à atteindre vos objectifs

1. Les 7 habitudes des gens efficaces, par Stephen Covey

À propos du livre

Auteur : Stephen Covey

Année de publication : 2020

temps de lecture estimé : *12 heures

Niveau recommandé : Débutant

Nombre de pages : 447

évaluations * 4,8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)

Vous avez toujours rêvé d'un guide qui vous aide à repenser votre approche de la vie et à atteindre la réussite sur le plan personnel et professionnel ? Eh bien, ce livre est le fournisseur, le prestataire de ce guide.

Les 7 habitudes des gens efficaces est un classique intemporel et influent. Auteur de cet ouvrage, Stephen R. Covey propose sept habitudes fondamentales pour cultiver un esprit proactif et fondé sur des principes.

Ce livre est plus qu'un simple recueil de conseils d'auto-assistance ; c'est un guide holistique pour la résolution de problèmes et le développement personnel. L'approche de Covey guide les lecteurs pour qu'ils soient proactifs, envisagent clairement leurs objectifs et hiérarchisent efficacement leurs tâches.

Que vous soyez un expert ou en quête de découverte de soi, ce livre vous fournit un plan d'action pour atteindre efficacement vos objectifs.

« La plupart des gens n'écoutent pas dans le but de comprendre, mais dans le but de répondre »

« La plupart des gens n'écoutent pas dans le but de comprendre, mais dans le but de répondre »

Points clés :

Rechargez régulièrement vos batteries : un mode de vie durable est la clé pour une efficacité à long terme

Prenez votre vie en main en étant proactif et en tenant compte de vos actions

Imaginez l'avenir que vous souhaitez, alignez vos actions sur cette vision et évitez les distractions en donnant la priorité à ce qui compte vraiment

Ce qu'en disent les lecteurs :

« Ce livre est un guide fantastique pour trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il vous aide à comprendre comment vous établissez votre connexion avec les autres ainsi qu'avec vous-même. Un excellent livre pour tous ceux qui sont prêts à s'adapter et à évoluer en fonction de leur situation, des circonstances et des moments difficiles de leur vie. »

2. Your Best Year Ever (Votre meilleure année) par Michael Hyatt

À propos du livre

Auteur : Michael Hyatt

Année de publication : 2019

temps de lecture estimé : *7 heures

Niveau recommandé : Débutant

Nombre de pages : 271

évaluations : * 3,8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Tomber sur Your Best Year Ever a été une véritable révélation. Le guide pragmatique de Micheal Hyatt change la donne pour tous ceux qui en ont assez de voir leurs grands objectifs passer au second plan dans le chaos de la vie quotidienne.

Hyatt, auteur chevronné et expert en leadership, simplifie votre chemin vers la réussite grâce à un plan en cinq étapes mettant l'accent sur la clarté, la motivation et les tactiques concrètes.

La capacité de Hyatt à décomposer des stratégies complexes en étapes pratiques est évidente tout au long du livre, dans lequel il partage un système puissant étayé par des recherches et des études de cas conçues pour vous aider

Surmontez les revers

Identifiez ce qui vous empêche d'avancer

Atteignez vos objectifs sans succomber à l'envie d'abandonner

Si vous recherchez une approche structurée pour définir vos objectifs personnels et professionnels, ce livre est fait pour vous. Il est temps de vivre la meilleure année de votre vie.

« L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs est que nous doutons de nos capacités. Nous pensons qu'ils sont hors de portée. »

« L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs est que nous doutons de nos capacités. Nous pensons qu'ils sont hors de portée. »

Points clés :

Travaillez simultanément sur les 10 domaines clés de la vie pour un parcours équilibré vers la réussite, tout en vous appuyant sur de bons alliés dans la vie

Surmontez stratégiquement les barrières mentales et progressez en tirant les leçons de vos erreurs et échecs passés

Fixez-vous des objectifs ambitieux qui vous motivent et vous poussent à vous dépasser, et adoptez une approche « peu à peu » pour aller plus loin

Ce qu'en disent les lecteurs :

quelle que soit la manière dont vous choisissez de suivre vos progrès, ce livre vous aidera. Il devrait être utilisé dans les écoles pour enseigner aux enfants comment réfléchir, s'adapter, se fixer des paramètres et les atteindre dans la vie. Ne vous contentez pas de le lire, mettez-le en pratique. »

3. Hard Objectifs (Des objectifs ambitieux) par Mark Murphy

À propos du livre

Auteur : Mark Murphy

Année de publication : 2010

temps de lecture estimé : *5 heures

Niveau recommandé : Débutant à intermédiaire

Nombre de pages : 192

évaluations* 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Cet ouvrage bouleverse les codes en matière d'objectifs et vous encourage à abandonner les normes habituelles pour vous fixer des objectifs ambitieux et sincères qui vous permettront de débloquer des exploits extraordinaires.

Mark Murphy, expert en leadership et cerveau derrière Leadership IQ, propose un guide pratique pour créer des objectifs qui créent une connexion émotionnelle, motivent votre cerveau et vous poussent à sortir de votre zone de confort.

Procurez-vous ce GPS pour la définition d'objectifs et embarquez pour un voyage qui vous permettra de vous libérer de l'ordinaire.

« Dans presque tous les cas où l'excellence est atteinte, c'est l'objectif qui stimule la motivation et la discipline, et non l'inverse »

« Dans presque tous les cas où l'excellence est atteinte, c'est l'objectif qui stimule la motivation et la discipline, et non l'inverse »

Points clés :

Comprenez les principes scientifiques qui vous permettront d'atteindre le niveau que vous souhaitez pour votre entreprise, votre carrière et votre vie

Convainquez-vous que la réalisation de vos objectifs est une nécessité, et non une option

Visualisez des techniques dans votre esprit pour commencer à atteindre vos objectifs avec un état d'esprit orienté vers la croissance

Ce qu'en disent les lecteurs :

*ce livre est idéal pour ceux qui ne savent pas vraiment comment se fixer des objectifs. Si vous rencontrez des problèmes personnels ou professionnels pour atteindre vos objectifs, ce livre est une véritable mine d'or. Il s'agit d'un enseignement indispensable à toute personne qui souhaite atteindre la réussite dans n'importe quel domaine

4. The Desire Map (La carte du désir) par Danielle LaPorte

À propos du livre

Auteur : Danielle LaPorte

Année de publication : 2014

temps de lecture estimé : *8 heures

Niveau recommandé : Débutant

Nombre de pages : 288

évaluations* 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Avez-vous déjà eu l'impression de courir sans cesse après vos objectifs et de cocher votre liste de choses à faire avant de mourir, pour finalement vous sentir insatisfait ? Le livre The Desire Map de Danielle LaPorte vous propose une approche centrée sur le cœur et significative pour définir vos objectifs.

Dans cet ouvrage, LaPorte propose un outil de planification de vie épanouissante qui ne manquera pas de bouleverser votre approche des objectifs. Elle fait preuve d'une passion sans complexe et d'un humour chaleureux, en se concentrant sur l'identification des sentiments que vous souhaitez éprouver en fonction de divers aspects de la vie tels que les moyens de subsistance, le corps, la créativité, les relations et la spiritualité.

Au final, vous apprendrez qu'il ne s'agit pas seulement de planifier vos journées, vos semaines ou vos mois, mais aussi de vous sentir bien et de réaliser des choses incroyables dans tous les domaines de votre vie.

« Vous ne pouvez pas toujours choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment vous vous sentez à ce sujet. »

« Vous ne pouvez pas toujours choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment vous vous sentez à ce sujet. »

Donnez un nouvel élan à votre vie grâce à vos désirs, la force motrice derrière vos actions

Faites confiance à vos sentiments pour vous guider dans les décisions complexes de la vie et surmontez vos faiblesses en vous acceptant tel que vous êtes

Acceptez les situations inattendues de la vie et évitez de poursuivre des objectifs qui vous angoissent

Ce qu'en disent les lecteurs :

« Ce livre a joué un rôle déterminant dans mon processus de guérison. J'apprécie énormément la clarté que j'ai acquise en définissant comment je voulais me sentir dans chaque domaine de ma vie. »

5. The One Thing, de Gary Keller

À propos du livre

Auteur : Gary Keller

Année de publication : 2013

temps de lecture estimé : *8 heures

Niveau recommandé : Débutant

Nombre de pages : 256

évaluations* 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Imaginez que vous ayez un livre qui résume la réussite en une seule règle d'or : concentrez-vous sur la seule chose qui facilite tout le reste, plutôt que de simplement travailler dur.

C'est précisément ce que fait Gary Keller dans son ouvrage The ONE Thing. Keller, un acteur majeur du secteur immobilier, dévoile ses secrets pour faire abstraction du bruit ambiant et accomplir davantage en en faisant moins.

Cet ouvrage souligne l'importance de hiérarchiser et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Oubliez le multitâche, l'auteur affirme que c'est un mythe. Il fournit plutôt des stratégies pour identifier et conquérir votre « seule chose ».

Si vous en avez assez des objectifs confus et que vous souhaitez gagner en productivité, en revenus, en pouvoir et en satisfaction pour vivre pleinement votre vie, ce livre sur la définition d'objectifs est fait pour vous.

« Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps pour faire tout ce que nous avons à faire, c'est que nous ressentons le besoin de faire trop de choses dans le temps dont nous disposons. »

« Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps pour faire tout ce que nous avons à faire, c'est que nous ressentons le besoin de faire trop de choses dans le temps dont nous disposons. »

Points clés :

Donnez la priorité aux choses que vous devriez faire plutôt qu'à celles que vous pourriez faire et établissez une hiérarchie des priorités afin de vous assurer d'utiliser votre temps et vos ressources de manière efficace

Comprenez la valeur de la progression individuelle grâce au développement lent et régulier de bonnes habitudes. Commencez par décomposer vos objectifs ambitieux en tâches réalisables pour créer une dynamique

Assumez le compte de vos décisions : la responsabilité personnelle contribue à la croissance

Ce qu'en disent les lecteurs :

« Je viens d'achever ce livre et je dois dire que je n'ai jamais rien lu de tel. Ce que j'ai appris a changé ma perspective et j'ai l'intention de mettre ces enseignements en pratique chaque jour pour travailler à concrétiser ma vision de ma vie future. »

6. Succeed (Réussir) par Heidi Grant Halvorson

À propos du livre

Auteur : Heidi Grant Halvorson

Année de publication : 2011

temps de lecture estimé : *9 heures

Niveau recommandé : Intermédiaire à avancé

Nombre de pages : 304

évaluations * 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Dans cet ouvrage, le Dr Heidi Grant, psychologue sociale, se penche sur les aspects scientifiques liés à la réalisation des objectifs. Elle démystifie certaines idées reçues et propose des stratégies pour rester motivé.

Ce livre vous apprend à vous fixer des objectifs à poursuivre avec persévérance, même dans l'adversité. Il vous propose également des étapes faciles à suivre pour développer votre volonté et la renforcer comme un muscle. Les conseils présentés dans cet ouvrage scientifique sur la définition d'objectifs ne s'appliquent pas uniquement aux objectifs personnels ; ils sont également précieux pour les parents, les enseignants, les entraîneurs et les employeurs.

« Les personnes qui cherchent à s'épanouir obtiennent souvent les meilleurs résultats, car elles sont beaucoup plus résilientes face aux défis. »

« Les personnes qui cherchent à s'épanouir obtiennent souvent les meilleurs résultats, car elles sont beaucoup plus résilientes face aux défis. »

Points clés :

Considérez la maîtrise de soi comme un muscle qui se renforce avec une pratique régulière et engagez-vous dans des activités quotidiennes disciplinées pour orienter vos actions vers vos objectifs

Fixez-vous des objectifs spécifiques, ambitieux mais réalisables, pour une satisfaction à long terme et une réussite optimale

Passez de la rêverie à des étapes concrètes, simulez mentalement votre réussite pour mieux vous préparer et croyez en vos capacités pour acquérir une véritable confiance en vous

Ce qu'en disent les lecteurs :

j'apprécie vraiment le flux de ce livre, qui commence par vous aider à vous comprendre vous-même et votre façon de penser, puis passe aux stratégies de définition d'objectifs une fois que vous avez une idée de ce qui travaille ou ne travaille pas pour vous. Des livres comme celui-ci redorent le blason des guides d'auto-assistance. »

7. Objectifs ! Par Brian Tracy

À propos du livre

Auteur : Brian Tracy

Année de publication : 2020

temps de lecture estimé : *7 heures

Niveau recommandé : Débutant à intermédiaire

Nombre de pages : 288

évaluations* 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Objectifs! est votre guide pour transformer vos aspirations en réalisations.

Ce n'est pas un livre sur la définition d'objectifs comme les autres : cet ouvrage inspirant est un cadre de référence accompagné d'un guide pratique rédigé par une conférencière motivatrice chevronnée et experte en développement personnel. L'approche pragmatique de Tracy fournit des stratégies pour réaliser des percées et explore la psychologie qui sous-tend la réalisation de vos objectifs.

Ce livre propose des exercices pratiques. Il couvre tout, de la gestion du temps à la manière de surmonter les revers, dans un style engageant, créant une approche structurée et pratique pour transformer vos rêves en réalité en atteignant vos objectifs

*les plus grands ennemis de la réussite et du bonheur sont les émotions négatives, quelles qu'elles soient

*les plus grands ennemis de la réussite et du bonheur sont les émotions négatives, quelles qu'elles soient

Points clés :

Utilisez le pouvoir de votre esprit pour transformer votre vie et éliminer la négativité afin de transformer votre parcours de définition d'objectifs

Fixez-vous des objectifs précis et ambitieux avec des échéances tout en alignant vos actions sur vos aspirations

Acceptez l'échec, préparez-vous bien à l'avance et prenez le contrôle de votre vie

Ce qu'en disent les lecteurs :

les idées présentées dans ce livre sont clairement exposées et très faciles à comprendre. Le petit exercice d'auto-évaluation à la fin de chaque chapitre aide vraiment à se fixer des objectifs, à identifier ses points forts et les domaines à améliorer. »

8. Think and Grow Rich (Pensez et devenez riche) par Napoleon Hill

À propos du livre

Auteur : Napoleon Hill

Année de publication : 1937

temps de lecture estimé : *9 heures

Niveau recommandé : Débutant à intermédiaire

Nombre de pages : 320

évaluations* 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

En 1937, Napoleon Hill a publié un excellent ouvrage qui continue de faire sensation dans le domaine de la motivation. Il ne s'agit pas d'un programme classique pour « devenir riche rapidement », mais d'un guide pour réussir qui est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était pendant la Grande Dépression.

Hill propose un parcours étape par étape vers la réussite financière, avec des objectifs clairs, une touche de positivité et beaucoup d'action. Et devinez quoi ? Il n'a pas inventé tout cela. Il a recueilli les précieux conseils de plus de 500 millionnaires, dont des personnalités telles que Thomas Edison et Henry Ford.

L'auteur souligne que pour débloquer la réussite, il ne suffit pas d'avoir des souhaits. Il faut un désir ardent de réaliser ses rêves. Vous devez examiner votre attitude envers vos objectifs.

Cette lecture enrichissante vous aidera à transformer vos objectifs en réussites grâce à des étapes concrètes et vous fera prendre conscience que la véritable richesse réside dans les amitiés durables, les liens familiaux et la paix intérieure.

« Lorsque vous essuyez un échec, acceptez-le comme un signe que vos plans ne sont pas solides, reconstruisez-les et reprenez le cap vers l'objectif que vous convoitez. »

« Lorsque vous essuyez un échec, acceptez-le comme un signe que vos plans ne sont pas solides, reconstruisez-les et reprenez le cap vers l'objectif que vous convoitez. »

Points clés :

Commencez à vous entourer de personnes intelligentes pour réaliser de grandes choses et développer des désirs suffisamment forts pour surmonter les obstacles

Utilisez des affirmations positives, reconnaissez le pouvoir du subconscient et adoptez une attitude ne jamais abandonner pour persévérer

Renforcez votre confiance en vous et votre plein potentiel de réussite en réaffirmant constamment votre foi

Ce qu'en disent les lecteurs :

« C'est un livre indispensable pour tout le monde. C'est le cadeau idéal pour les personnes de tout âge. Les concepts présentés sont inestimables et il faut le lire et le relire pour les ancrer dans votre subconscient. »

9. Big Potential (Grand potentiel) par Shawn Achor

À propos du livre

Auteur : Shawn Achor

Année de publication : 2018

temps de lecture estimé : *7 heures

Niveau recommandé : Intermédiaire

Nombre de pages : 240

évaluations* 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Cet ouvrage appelle à un changement de paradigme dans notre approche de la réussite.

Dans un monde obsédé par la réussite individuelle, Achor soutient que la poursuite isolée du succès limite votre potentiel, entraînant une augmentation du stress et une déconnexion.

S'appuyant sur des données issues des neurosciences, de la psychologie et du Big Data, Achor révèle que votre potentiel ne se limite pas à vos réalisations, mais qu'il est influencé par la manière dont vous contribuez à la réussite de votre entourage.

Si vous souhaitez exploiter le pouvoir de la réussite collective pour améliorer vos réalisations personnelles et votre bonheur, ce livre est fait pour vous.

« En refusant la lumière des louanges, nous l'éteignons. En la dirigeant vers les autres, nous l'amplifions. »

« En refusant la lumière des louanges, nous l'éteignons. En la dirigeant vers les autres, nous l'amplifions. »

Points clés :

Boostez votre réussite en faisant équipe avec d'autres personnes : ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration !

Élevez-vous en vous entourant d'influences positives et diverses, en les transformant en votre équipe de croissance et en adoptant un état d'esprit orienté vers le développement

Menez le changement ! Prenez conscience de votre pouvoir et n'oubliez pas le partage pour avoir un impact positif

Ce qu'en disent les lecteurs :

« J'adore ce livre ! De nos jours, de nombreuses pratiques de gestion semblent se concentrer sur votre valeur pour l'entreprise en tant qu'individu. Dans cet ouvrage, Shawn soutient que tout le monde travaille en équipe et que nous devrions essayer de constituer des équipes de classe mondiale, plutôt que de rechercher des employés de classe mondiale . »

10. The Art Of Setting Smart Objectifs (L'art de se fixer des objectifs intelligents) par Anisa Marku

À propos du livre

Auteur : Anisa Marku

Année de publication : 2019

temps de lecture estimé : *1 heure

Niveau recommandé : Débutant

Nombre de pages : 51

évaluations* 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)

Dans un monde où tout le monde aspire à l'épanouissement personnel, l'ouvrage d'Anisa Marku, The Art Of Setting Smart Goals (L'art de se fixer des objectifs intelligents), vous offre une vision claire et vous permet de bénéficier des conseils d'un coach expert en la matière.

Avec une approche terre-à-terre et pratique, Marku vous aide à trouver la réussite et l'épanouissement en démystifiant le processus de définition des objectifs. Le livre vous guide étape par étape :

Posez-vous les questions cruciales

Mettez-les par écrit

Visualiser la situation dans son ensemble

Trouver votre motivation intrinsèque : votre POURQUOI

Marku présente un cadre SMART simple mais puissant (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini) qui rend la définition d'objectifs intelligents réalisable et agréable.

« Chaque minute de chaque jour doit être planifiée, sinon les choses dérapent très vite. » – Anisa Marku

Points clés :

Découvrez les objectifs SMART et comment en créer un pour réussir à long terme

Récompensez-vous lorsque vous atteignez un objectif et faites de ce processus une habitude

Décomposez vos objectifs en tâches et en délais, et assumez la responsabilité des résultats

Ce qu'en disent les lecteurs :

« Ce livre fournit des détails complexes sur la manière de vous investir pour votre croissance future. Il vous donne des idées pour améliorer votre estime de soi et mieux connaître votre vie personnelle. C'est un livre court, mais très instructif. »

