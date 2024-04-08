Lundi ou travail d'équipe ? Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Choisir entre les outils de gestion de projet se résume souvent à trouver ce qui convient le mieux aux besoins de votre équipe. Tout comme l'installation parfaite d'un bureau ou d'un espace de travail personnel peut avoir un impact significatif sur la productivité, la sélection de l'espace adéquat, comme Monday vs. Teamwork, est tout aussi importante.

Dans votre recherche du logiciel de gestion de projet idéal, vous avez besoin de plus qu'une simple liste des meilleurs programmes et alternatives. Les guides de comparaison directe vous donnent une analyse approfondie et détaillée des raisons pour lesquelles l'un est meilleur que l'autre. Notre guide Monday vs. Teamwork se penche sur les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, ainsi que sur les avantages comparatifs.

Nous aborderons ensuite une troisième option, le système de gestion de projet qui incarne l'installation parfaite d'un bureau et le sentiment d'être dans la peau de Boucles d'Or.

Qu'est-ce que Monday ?

Monday.com, également appelé Monday, est une solution de gestion de projet très répandue. Les utilisateurs peuvent être invités à participer à différents projets et les administrateurs peuvent créer des projets personnalisés tableaux de bord des projets ou utiliser des modèles standard pour faire travailler tout le monde.

Monday.com facilite la communication et la collaboration entre les équipes internes, les équipes client-fournisseur et les équipes composées de divers travailleurs indépendants. Il offre des niveaux d'accès robustes, des affichages multiples et des outils complexes pour créer des flux de travail afin d'incorporer autant d'automatisation que possible pour rationaliser les projets récurrents.

Via Monday.com Achevé comme un "système d'exploitation du travail" achevé plutôt que comme une simple plate-forme de gestion de projet, Monday.com est bien plus qu'un simple alternative au travail en équipe .

Il dispose de tableaux, de vues, de tableaux de bord et d'outils d'administration pour que chaque entreprise puisse gérer des projets dans le style qu'elle préfère. La plateforme basée sur le cloud assiste également des options d'automatisation entièrement personnalisables et des centaines d'intégrations avec des outils de niveau entreprise tels que Trello, Shopify et Mailchimp.

Monday fonctionnalités

Monday est une plateforme plus robuste que beaucoup de ses concurrents. Elle offre des personnalisations nuancées, davantage de fonctionnalités, des affichages améliorés et une complexité accrue. Bien que la maîtrise de toutes les capacités de Monday soit souvent un long parcours, Monday offre suffisamment de fonctionnalités pour que ses utilisateurs puissent immédiatement accéder à des avantages significatifs. Parmi ses principales fonctionnalités figurent la gestion des tâches, une interface conviviale et l'automatisation.

Gestion des tâches

Les équipes et les individus peuvent paramétrer des tâches récurrentes qui se déclenchent automatiquement dans le cadre d'un flux de travail planifié à l'avance. L'affichage initial en grille permet aux administrateurs et aux gestionnaires de projet d'ajouter des colonnes de détails, de champs, de dates d'échéance et d'autres fonctions. Ces champs peuvent ensuite être paramétrés pour se mettre à jour automatiquement au fur et à mesure que les tâches s'achèvent.

Les utilisateurs individuels peuvent organiser les champs de manière à obtenir les informations dont ils ont besoin d'un seul coup d'œil, et il n'est pas nécessaire de naviguer dans de multiples onglets et fenêtres pour faire le travail terminé.

Chaque tâche est un enregistrement distinct qui peut contenir toutes les ressources et tous les détails dont les travailleurs ont besoin. Mais les tâches peuvent également être utilisées comme modèle pour des projets futurs ou comme données dans des rapports robustes.

Interface facile à utiliser

Monday est à la fois incroyablement complexe et facile à utiliser, et il réussit les deux parce que l'interface est très intuitive. Les nouveaux employés qui n'ont jamais utilisé la plateforme n'ont peut-être pas toutes les réponses, mais ils peuvent naviguer rapidement dans les outils et les nouvelles tâches. Les utilisateurs plus expérimentés ou curieux peuvent plonger plus profondément dans la plateforme pour la faire fonctionner mieux pour leur style.

Pratiquement tout le monde peut faire fonctionner la plateforme. Avec quelques tutoriels, les nouveaux utilisateurs peuvent également acquérir un niveau intermédiaire de confort avec le programme.

Il est facile de passer d'une vue à l'autre (échéancier, diagramme de Gantt, tableau Kanban, etc.), de communiquer à l'aide d'outils intégrés à la plateforme et de rechercher des documents ou des tâches dans la section Logiciel Kanban .

Via Monday.com

Automatisation pour les équipes non techniques

Les équipes non techniques composées de spécialistes du marketing, de comptables, d'équipes RH et de toutes les personnes concernées peuvent rapidement mettre en place des automatisations de type "si ceci, alors cela", sans code ni accès au niveau administrateur.

De nombreux écosystèmes de travail robustes nécessitent l'intervention d'un développeur ou d'un expert en informatique pour personnaliser la plateforme. Monday.com est conçu pour que n'importe qui puisse cliquer, glisser-déposer et réorganiser les déclencheurs pour créer des flux de travail automatisés.

Les utilisateurs peuvent accéder à une liste d'automatisations préconfigurées, qui ressemblent à des commandes de phrases avec des champs vides. En saisissant des périodes, des éléments, des noms de programmes intégrés et même des collègues dans les champs appropriés, les utilisateurs créent des déclencheurs automatiques et peuvent faire avancer le travail sans se poser de questions.

Combiné aux intégrations elles-mêmes, cela peut transformer Monday.com en un hub puissant pour l'automatisation de grandes parties de chaque projet. Même ceux qui recherchent des capacités améliorées peuvent accéder à des fonctionnalités avancées et à des automatisations à l'échelle de l'entreprise au sein de la plateforme.

Prix de Monday

Free

Basic: 6$/mois par place

6$/mois par place Standard: 10$/mois par place

10$/mois par place Pro: $22/mois par place

$22/mois par place Enterprise: Contact pour plus de détails

Qu'est-ce que le travail d'équipe ?

Teamwork est une solution de gestion d'un projet qui donne aux équipes professionnelles une collaboration en temps réel et des outils de gestion des tâches. Les utilisateurs peuvent travailler comme ils le souhaitent, avec des vues personnalisables telles que des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des tableaux et des listes. Grâce à ses différents affichages de tableau de bord, les professionnels peuvent :

Gérer les personnes en coordonnant et en attribuant les tâches, en automatisant la gestion de la charge de travail et en contrôlant la disponibilité

Gérer des projets en assignant des tâches et sous-tâches, en affichant la progression et en utilisant des jalons

Le travail d'équipe est principalement conçu pour les organisations de service à la clientèle en contact direct avec les clients. La gestion des clients fait donc tout autant partie de Teamwork que la gestion des projets.

Via Travail d'équipe Les utilisateurs trouveront des tableaux de bord qui se concentrent sur chaque compte client pour surveiller leurs budgets, leur rentabilité, le temps passé sur le compte et les heures facturables par rapport aux heures non facturables passées sur le compte. Teamwork coordonne également l'activité et la communication pour une meilleure gestion des comptes et une meilleure expérience des clients.

Les membres de l'équipe, les chefs d'équipe et les équipes de direction peuvent tous interagir avec l'écosystème de gestion de projet basé sur le cloud de Teamwork de la manière qui correspond le mieux à leur rôle et à leurs responsabilités.

Avez-vous besoin d'une vue de liste de tâches pour les tâches quotidiennes, ou avez-vous besoin de voir les plus gros goulots d'étranglement dans votre département à la fin du trimestre ? Vous pouvez générer des rapports et utiliser des affichages qui vous donnent les informations clés que vous recherchez.

Fonctionnalités de travail en équipe

Mon travail est une gestion de projet facile à utiliser qui couvre toutes les bases de la gestion du travail des clients. Mais sur un marché en ligne qui regorge de solutions de gestion de projet différentes, il est important de connaître les fonctionnalités les plus remarquables de chaque plateforme. Voyez si ces trois fonctionnalités répondent à un besoin unique de votre organisation.

Fonctionnalités de suivi du temps

Lorsque votre entreprise fournit des services à des clients, le suivi du temps ne fait pas seulement partie des indicateurs clés de performance ; c'est un élément essentiel pour l'entreprise. Teamwork offre un tableau robuste d'outils de suivi du temps afin que chaque minute soit comptabilisée.

Suivez facilement les heures facturables et non facturables et voyez ce qu'il reste du budget. Vous pouvez également plonger dans les données pour découvrir les goulets d'étranglement et les inefficacités.

En plus des feuilles de temps standardisées et du suivi du temps natif, Teamwork fournit aux utilisateurs des budgets de temps pour chaque projet afin que vos efforts de suivi partent toujours du bon pied.

Via Travail d'équipe

Options de rapports intégrés

Teamwork simplifie les rapports et les analyses grâce à ses rapports intégrés. Bien qu'il offre également de nombreux champs personnalisés et options de rapports, ses options standard aident les équipes en contact avec les clients très occupées à disposer d'un bon point de départ pour comprendre la gestion des opérations et de la charge de travail.

Accédez à des rapports sur les budgets, l'utilisation du personnel, les indicateurs des clients et l'achèvement des tâches. En plus des rapports détaillés sur les performances, la productivité et la charge de travail, vous pouvez générer des rapports sur l'état des projets et des rapports d'utilisation d'un simple clic.

Outils de gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines est une façon importante d'envisager la disponibilité de votre équipe. En considérant les heures de travail et la productivité de votre équipe comme des ressources, vous pouvez ajuster les charges de travail, assigner des tâches et contrôler l'efficacité avec encore plus de précision.

Le travail d'équipe vous donne les outils pour faire cela en suivant le temps passé sur différents types de tâches et en vous donnant un aperçu de la charge de travail ou de la disponibilité de chaque employé. Vous pouvez même déterminer quand votre équipe doit s'agrandir, qui est le plus apte à accomplir les différentes tâches et combien de temps les différents projets prendront aux différentes équipes.

Tarification du travail en équipe

Free pour un maximum de cinq utilisateurs

Starter: 8,99 $/mois par utilisateur

8,99 $/mois par utilisateur Deliver: $13.99/mois par utilisateur

$13.99/mois par utilisateur Croissance: $25.99/mois par utilisateur

$25.99/mois par utilisateur Échelle: Contacter pour plus de détails

Monday vs. Teamwork : Comparaison des fonctionnalités

Teamwork et Monday présentent tous deux de nombreuses similitudes. Ils offrent tous deux des environnements de travail personnalisables pour la gestion des tâches et des projets, qui s'intègrent à d'autres outils d'entreprise courants. Ils affichent plusieurs vues différentes, facilitent la communication et possèdent des communautés florissantes qui aiment travailler au sein de ces plateformes.

Mais malgré leurs fonctionnalités partagées, Teamwork et Monday.com ont leurs propres forces et faiblesses en ce qui concerne leurs outils de gestion de projet. Examinez ces trois fonctionnalités et ce que chaque plateforme apporte au tableau dans cette analyse Monday vs. Teamwork.

Affichages

Les diagrammes Gantt, les échéanciers, les listes et les autres vues offrent aux utilisateurs un moyen unique de voir beaucoup d'informations en un seul coup d'œil. Certains professionnels préfèrent travailler exclusivement dans une seule vue en permanence, tandis que d'autres préfèrent des vues particulières pour des tâches ou des projets spécifiques. Monday.com affiche davantage de vues, ce qui permet à un plus grand nombre de travailleurs d'obtenir de meilleurs résultats.

Monday

Monday affiche plus d'options de visualisation. Les vues Tableau sur cette plateforme sont notamment les suivantes :

Calendrier

Diagramme

Fichiers

Échéancier

Plan

Tableau Kanban

Cet éventail plus complet d'affichages et d'options de personnalisation convient à une plus grande variété de styles de travail.

Travail d'équipe

Teamwork affiche quatre vues différentes pour vous permettre de créer des tâches et de gérer des projets :

Listes Tableaux Kanban Tableaux Diagrammes de Gantt

Il affiche également des vues filtrées pour les tâches personnelles, des aperçus spécifiques aux clients et "Tout", mais ces vues supplémentaires fonctionnent davantage comme des aperçus sous-catégorisés.

Le tableau de bord OKR de ClickUp, qui fait partie de notre logiciel de gestion de projet tout-en-un, affiche des vues adaptées aux projets interfonctionnels, accroît l'efficacité grâce à l'automatisation et normalise les meilleures pratiques pour une réussite évolutive

Si vous envisagez de comparer Monday et Teamwork, mais que vous constatez que ni l'un ni l'autre ne correspond à votre façon de gérer les projets, ne vous contentez pas de cela. Envisagez plutôt une troisième option : $$$a ClickUp . ClickUp est gratuit logiciel de gestion de projet qui contient tout ce dont vous avez besoin pour faire du travail terminé.

Déçu par la poignée de fonctionnalités de Teamwork modèles de gestion de projet et que vous n'êtes pas impressionné par les centaines de modèles proposés par Monday ? ClickUp en a des milliers. Trouvez des modèles pour développement du projet , gestion du portfolio des projets , les projets Agile, les rapports sur le statut des projets et tout ce qui se trouve sur votre liste de choses à faire.

Améliorez la clarté de vos projets grâce aux types de tâches personnalisables et améliorez l'organisation de vos efforts de gestion de tâches

ClickUp est l'environnement de travail de gestion de projet tout-en-un par excellence pour les individus, les petites équipes et les grandes organisations. Les tableaux de bord et les affichages permettent d'organiser les tâches isolées ou les tâches séquentielles d'un projet de grande envergure en petits morceaux pour faciliter la gestion des tâches et la productivité. Les gestionnaires de projet peuvent créer des flux de travail automatiques et des processus de projet qui accélèrent le travail.

Mais Gestion de projet ClickUp offre plus que des listes de tâches et des outils de gestion de projet pour mener à bien les projets. Elles comprennent des centres de connaissances, des fonctionnalités de gestion des ressources, des bibliothèques de ressources et des Automatisations pour que tout le travail puisse se faire dans la plateforme.

Vous pouvez héberger les documents en progression à mesure qu'ils se rapprochent de la ligne d'arrivée, afficher les projets interservices et, une fois le travail terminé, examiner les données à l'aide de rapports et d'outils d'analyse afin d'améliorer encore les choses la prochaine fois.

2. Fonctionnalité rivale de ClickUp : Tâches

Les fils de discussion permettent d'organiser les discussions au sein d'une tâche afin que les utilisateurs n'aient pas à faire défiler tous les commentaires

Dans ClickUp, vous trouverez des fonctionnalités de tâches faciles à utiliser pour tous les membres de l'équipe. Les managers peuvent forfaiter et assigner des tâches Les tâches ClickUp et les collègues peuvent collaborer et les achever. Chaque utilisateur peut afficher le statut des Teams, ses propres tâches et la charge de travail des autres membres de son équipe.

Les utilisateurs peuvent afficher leurs listes de tâches et leurs projets dans plusieurs vues différentes, et les tâches sont personnalisables. Ajoutez des descriptions, des documents de processus, des échéances et des dizaines d'autres détails grâce à la fonction de personnalisation logiciel de gestion des tâches .

3. Fonctionnalité rivale de ClickUp : Tableaux Kanban

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

Polyvalent Vues du Tableau ClickUp Kanban sont l'une des options les plus populaires offertes par ClickUp, et ce pour de bonnes raisons. Les utilisateurs peuvent ouvrir leur tableau de bord avec une vue Tableau en place pour afficher toutes leurs tâches, le statut des différents éléments du projet et ce sur quoi d'autres personnes travaillent. Glissez-déposez les tâches dans le Tableau et affichez les détails clés dans l'interface intuitive sans avoir à ouvrir toutes les pages séparées.

Faites plus de travail Terminé en toute simplicité avec ClickUp

Il est important d'évaluer les avantages et les limites de Monday par rapport à Teamwork afin d'aligner les besoins spécifiques de votre équipe. N'oubliez pas que le bon choix permet des flux de travail efficaces et une productivité accrue.

ClickUp vous offre tous les outils et les fonctionnalités personnalisées dont vous avez besoin pour organiser votre environnement de travail virtuel à votre convenance. De plus, son utilisation est gratuite lorsque vous souscrivez au forfait Free Forever . Configurez votre environnement de travail dès aujourd'hui et explorez toutes les options, les affichages et les automatisations disponibles pour apprécier votre travail.