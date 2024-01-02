6 stratégies et techniques de fixation d'objectifs pour développer votre entreprise

Beaucoup d'entre nous ont du mal à atteindre leurs objectifs de productivité, et nous avons l'impression que la journée est terminée avant d'avoir accompli tout ce qui était prévu à notre agenda. Mais nous pouvons surmonter cette difficulté et stimuler notre productivité en nous fixant des objectifs et en suivant les progrès accomplis dans leur réalisation. Cela nous aide à apprécier les progrès accomplis et nous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs au lieu de nous laisser distraire.

Cet examen détaillé du processus de fixation des objectifs est étayé par des recherches sur la manière dont les chefs d'équipe, les PDG et les chefs de projet obtiennent davantage de résultats en moins de temps. Par exemple, nous examinerons ce que sont les objectifs intelligents (et SMART) et comment les utiliser. En suivant les conseils présentés ci-dessous, vous serez en mesure de progresser régulièrement vers la réalisation de vos objectifs.

Importance de la fixation d'objectifs

Se fixer des objectifs est l'un des meilleurs moyens d'atteindre ses objectifs objectifs du projet . S'ils sont bien définis, les objectifs constituent une feuille de route réaliste vers le succès, ce qui élimine une partie du stress lié à l'incertitude et vous permet de mieux gérer votre temps. Les objectifs permettent également de rendre des comptes, ce qui peut favoriser l'adoption de meilleures habitudes de travail et de vie personnelle.

Types d'objectifs

Chaque type d'objectif a un rôle à jouer pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Incorporez ces types d'objectifs courants dans votre stratégie et vous verrez rapidement comment ils se complètent et augmentent votre productivité.

Objectifs à court terme ou à long terme

Les objectifs à court terme doivent être réalisés immédiatement ou dans un avenir proche. Par exemple, terminer une tâche dans le cadre d'un projet peut être un objectif à court terme.

Les objectifs à long terme, ou objectifs futurs, impliquent une vue d'ensemble. Par exemple, l'achèvement d'un projet spécifique peut être un objectif à court terme, et vous pouvez utiliser l'augmentation des revenus du projet achevé pour développer votre entreprise en tant qu'objectif à long terme. Les objectifs à court terme contribuent à la réalisation d'un avenir idéal.

Objectifs personnels et objectifs professionnels

L'une des façons les plus simples d'échouer dans la réalisation de ses objectifs est de s'épuiser. Cela se produit lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'équilibre entre le travail et la vie privée. Si vous vous concentrez trop sur un aspect de votre vie, l'autre en pâtit.

Dans ce cas, la productivité peut chuter et la santé mentale se dégrader. Les objectifs personnels peuvent sembler interférer avec votre vie professionnelle, mais en réalité, ils contribuent à maintenir votre motivation pour les objectifs professionnels à un niveau élevé.

Trouver un équilibre entre des activités telles que les objectifs de leadership avec des objectifs plus personnels pour compléter vos efforts.

Avantages de la fixation d'objectifs

Les objectifs peuvent être intimidants. Certaines personnes se demandent si le stress lié à la fixation d'un objectif en vaut la peine. Une fois que vous aurez commencé à vous fixer des objectifs et à suivre régulièrement leur évolution, vous constaterez qu'ils vous motivent plutôt qu'ils ne vous démotivent.

Concentration et orientation

La fixation d'objectifs vous permet de planifier votre journée et de vous tenir responsable de ce plan. Des objectifs bien organisés vous donnent un aperçu de ce que vous devez faire.

Cette approche permet de se concentrer plus facilement sur la tâche en cours et d'éviter les distractions lorsque vous passez d'une tâche à l'autre. Mieux encore, ce type d'orientation est un moyen facile d'accroître la productivité.

Motivation et engagement

Au fur et à mesure que vous progressez dans la réalisation de vos objectifs, vous vous sentirez bien dans votre peau chaque fois que vous en aurez atteint un. Lorsque l'un d'entre eux sera terminé et que le suivant commencera, le désir de retrouver ce sentiment vous aidera à trouver la motivation nécessaire pour vous atteler à la tâche.

Mesurer les progrès et les succès

Si l'on ne se fixe pas d'objectifs et que l'on ne mesure pas ses progrès, il est facile de tomber dans le piège et d'avoir l'impression de tourner en rond. Parfois, nous accomplissons beaucoup de choses sans nous en féliciter.

Mais lorsque vous vous fixez des objectifs et que vous essayez de les respecter, cela vous permet de revenir sur ce que vous avez fait. Vous constaterez souvent que c'est plus que ce que vous pensiez. Cela peut aider à empêcher les attitudes négatives de tuer la motivation.

Défis courants liés à la définition des objectifs

Un mauvais processus de planification lors de la définition des objectifs peut nuire à votre motivation au lieu de la renforcer. Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes qui peuvent survenir lors de la définition d'objectifs et la manière de les résoudre pour obtenir le sentiment positif que procurent des objectifs efficaces.

Manque de clarté

Si vous ne réfléchissez pas soigneusement à la planification de vos objectifs, vous risquez de créer des objectifs trop vastes. Lorsqu'il s'agit de s'asseoir et d'atteindre un tel objectif, vous n'avez pas la direction qu'un objectif bien planifié vous donne.

Lorsque vous fixez vos objectifs, rédigez toujours des objectifs clairs et faciles à comprendre. Vous devez connaître exactement les points de départ et d'arrivée de l'objectif afin de pouvoir l'atteindre efficacement.

Des attentes irréalistes

Lorsque vous commencez à fixer des objectifs, vous pouvez vous rendre compte que vous ne connaissez pas bien vos capacités. Vous risquez alors de vous fixer des objectifs qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez réaliser dans la journée. Sans objectifs réalistes, vous risquez de prendre du retard sur votre programme, d'être démotivé ou de vous épuiser.

Fixez-vous toujours des objectifs que vous pouvez atteindre dans le temps qui vous est imparti. Il se peut que vous ne connaissiez pas immédiatement votre capacité. Dans ce cas, jouez la carte de la prudence et fixez-vous des objectifs plus modestes.

Mauvaise gestion du temps

Même si vous parvenez à rester concentré sur votre tâche et à travailler sur vos objectifs, vous n'arrivez pas à terminer les choses importantes. Il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup d'objectifs d'importance variable. Il est préférable de consacrer votre temps à ceux qui sont les plus importants.

En classant vos objectifs par ordre de priorité, vous pouvez vous assurer que les tâches importantes sont toujours accomplies et que vous utilisez au mieux votre temps. De nombreuses techniques dont nous parlerons plus loin vous aideront à hiérarchiser vos objectifs en fonction de leur importance.

Stratégies et techniques de fixation des objectifs

Les problèmes évoqués précédemment ne sont pas nouveaux. Il s'agit de défis auxquels les personnes qui se fixent des objectifs sont confrontées depuis qu'il existe des objectifs. Ce qui est bien, c'est qu'il existe de nombreuses méthodes pour y remédier. Nous vous présentons ici quelques techniques de fixation d'objectifs que vous pouvez utiliser pour créer des objectifs plus efficaces.

1. Fixer des objectifs SMART

L'objectif Objectifs SMART est une technique de fixation d'objectifs conçue pour s'assurer que vous créez des objectifs que vous pouvez atteindre. Des objectifs qui vous aideront à rester motivé plutôt que de vous démotiver. Le nom SMART est un acronyme facile à retenir :

SMART: Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents, Limités dans le Temps

Ces cinq facteurs constituent un objectif qui maximise les chances de réussite. Examinons chacun d'entre eux :

Spécifique: Un objectif spécifique ne comporte aucune ambiguïté. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous devez savoir exactement ce qui doit être accompli

Un objectif spécifique ne comporte aucune ambiguïté. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous devez savoir exactement ce qui doit être accompli Mesurable: Vous devez être en mesure de suivre la progression de votre objectif. Les objectifs mesurables répondent à des questions telles que : Combien ? Combien ? Pendant combien de temps ?

Vous devez être en mesure de suivre la progression de votre objectif. Les objectifs mesurables répondent à des questions telles que : Combien ? Combien ? Pendant combien de temps ? Réalisables: Nous avons déjà parlé de l'importance des objectifs réalisables. Ils vous empêchent de viser trop haut et d'échouer

Nous avons déjà parlé de l'importance des objectifs réalisables. Ils vous empêchent de viser trop haut et d'échouer Pertinent: L'objectif que vous vous fixez doit être pertinent pour vous et pour les thèmes généraux de vos objectifs

L'objectif que vous vous fixez doit être pertinent pour vous et pour les thèmes généraux de vos objectifs Limités dans le temps: En vous donnant un délai pour les atteindre, les objectifs limités dans le temps vous aident à maintenir un sentiment d'urgence tout en donnant la priorité à vos progrès

2. Décidez de vos priorités

Nous avons vu précédemment qu'un objectif peut être urgent, important ou les deux à la fois. Les objectifs urgents doivent toujours être réalisés dans les temps. Il est donc important de disposer d'un cadre permettant de hiérarchiser vos objectifs. Une méthode courante est la matrice d'Eisenhower (ou matrice urgence-importance).

Il s'agit d'une technique de fixation des objectifs qui définit quatre quadrants en fonction de l'urgence ou de l'importance de l'objectif. Le quadrant dans lequel se situe un objectif vous indique comment vous devez le traiter.

La matrice d'Eisenhower

Urgent et important: Si un objectif est à la fois urgent et important, il doit figurer sur la liste des choses à faire immédiatement Non urgent mais important: Les objectifs importants qui n'ont pas besoin d'être réalisés immédiatement doivent être planifiés en fonction de leur importance Urgent mais pas important: Un objectif jugé urgent mais pas important peut devoir être réalisé immédiatement, mais pas par vous. Déléguez la responsabilité de ces objectifs Non urgent et non important: Un objectif qui n'est ni urgent ni important devrait être éliminé de votre liste de tâches

3. Utiliser des systèmes de contrôle continu

Les objectifs fonctionnent en vous aidant à suivre votre temps et en vous motivant à les réaliser. Mais sans un suivi constant, cette motivation risque de ne pas se concrétiser. Il existe plusieurs modèles de fixation d'objectifs qui peuvent vous aider à fixer des objectifs et à en assurer le suivi.

Passez au numérique avec la définition et le suivi d'objectifs

La meilleure façon de suivre vos objectifs est d'utiliser un application de suivi des objectifs . Avec ClickUp, vous disposez d'une application complète de suivi des objectifs ainsi que d'une plateforme de productivité complète. Objectifs de ClickUp vous permet d'assigner et de suivre des objectifs spécifiques pour une solution complète de suivi des objectifs, avec un tableau de bord hebdomadaire. Le fait de diviser les grands objectifs en cibles plus petites offre une flexibilité qui vous aide à rester sur la bonne voie. Par exemple, vous pouvez fêter les victoires, développer une stratégie de développement durable, etc plan de croissance lorsque vous souhaitez plus de structure, ou rester conscient des progrès accomplis.

4. Appliquer la méthode Get Things Done

Parfois, vous avez tellement d'idées en tête qu'il est difficile de savoir par où commencer. David Allen a mis au point la méthode "Getting Things Done" (GTD) pour vous aider à faire sortir ces idées de votre tête et à les organiser. La philosophie de base est de capturer toutes les tâches et les idées qui vous viennent à l'esprit, puis de les organiser de manière à les rendre faciles à gérer. A Modèle GTD peut vous aider à trier la méthode.

Les cinq étapes de GTD

Le cadre GTD se compose de cinq étapes. En suivant ce processus, vous obtiendrez une liste organisée des projets sur lesquels vous devez travailler et de ceux que vous pouvez mettre de côté.

Capturer: Rassemblez chaque tâche, idée, projet ou autre engagement et enregistrez-les à l'aide de la méthode de votre choix Clarifier: Analyser la signification de chaque élément. Décidez s'il vaut la peine d'y donner suite ou non. Si c'est le cas, décidez de l'étape suivante et du résultat Organiser: Placez tous les éléments pouvant faire l'objet d'une action dans des catégories. La façon dont vous les classez dépend de vous Réfléchissez: Revoyez régulièrement vos listes pour vous rafraîchir la mémoire et vous concentrer sur les bonnes tâches du moment Engagez-vous: Une fois que vos tâches et vos listes sont claires, commencez à les parcourir à l'aide de vosgestion des tâches de votre choix

5. Essayer les objectifs et les résultats clés (OKR)

La décomposition des tâches en un ensemble d'objectifs et de résultats clés est l'une des meilleures techniques de fixation d'objectifs pour l'ensemble d'une organisation. Elle permet de simplifier les objectifs difficiles et de suivre les objectifs stratégiques de l'entreprise à l'aide de résultats mesurables. Il existe plusieurs Logiciels OKR qui peuvent aider les entreprises à tirer le meilleur parti de ce cadre.

Principes de l'OKR

Les OKR impliquent des objectifs, qui sont des buts qualitatifs et orientés vers l'action. Ils doivent être clairs et faciles à mémoriser. Chaque objectif doit s'aligner sur la vision et la stratégie de votre entreprise.

Les objectifs devant toujours être mesurables, la seconde moitié des OKR correspond aux résultats clés. Ces paramètres seront utilisés pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Les OKR sont destinés à repousser les limites et sont conçus pour être très ambitieux tout en restant réalisables. En raison de cette difficulté supplémentaire, un taux de réussite de 60 à 70 % est généralement considéré comme bon. Si vous n'atteignez pas votre objectif, utilisez vos OKR pour explorer les possibilités suivantes les méthodologies d'amélioration des processus afin que vous puissiez continuer à vous efforcer d'atteindre le résultat souhaité.

C'est également la raison pour laquelle il s'agit d'objectifs au niveau de l'organisation. Les OKR sont plus efficaces pour créer des objectifs d'équipe et mesurer les progrès accomplis. S'ils étaient utilisés comme mesures des performances individuelles, la tentation de les simplifier par souci d'équité serait trop forte.

6. Gérer l'élargissement du champ d'application grâce à la prévision de projet

Certains projets, en particulier dans le domaine des logiciels, ont l'habitude d'atteindre des tailles ingérables. L'équipe propose plus d'idées géniales qu'il n'est possible d'en mettre en œuvre dans le temps imparti, et les tentatives de mise en œuvre se soldent par des délais non respectés et des lancements retardés. Prévision de projet peuvent aider à planifier la durée d'un projet, mais il est préférable d'aborder ce problème au stade de la définition des objectifs.

La méthode MoSCoW

Cette méthode permet de traiter les projets dont la taille augmente de façon exponentielle en classant les tâches par ordre d'importance. Les tâches sont classées en quatre catégories : "doit", "devrait", "pourrait" ou "ne" pas. La méthode tire son nom de la première lettre de chaque catégorie. Voici la signification de chacune d'entre elles :

**Ces tâches sont des exigences non négociables du projet. Il peut s'agir d'exigences légales, de fonctionnalités critiques ou de produits livrables clés

**Ces tâches sont importantes mais non critiques. Elles sont hautement prioritaires et doivent être incluses si possible parce qu'elles contribueront grandement au résultat final

**Il s'agit des éléments moins importants mais néanmoins souhaitables qui peuvent améliorer le projet, mais qui peuvent être plus facilement supprimés en cas de contraintes de temps

**Ces tâches ont été envisagées mais ne seront pas intégrées au produit final. Cela peut signifier qu'il s'agit de bonnes idées, mais qu'elles doivent être reportées à une version ultérieure

