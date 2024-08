Le pouls du progrès : Votre guide des meilleurs logiciels de gestion de clinique [avec avis et prix]

En tant que Dr. Miranda Bailey de la célèbre série télévisée Grey's Anatomy, a souligné un jour : "Les patients ne suivent pas d'horaires." Nous avons le sentiment que les directeurs de clinique diraient : "Les tâches administratives ne le font pas non plus"

Mais que se passerait-il si nous pouvions créer un emploi du temps qui s'adapte à la nature imprévisible des soins de santé ? Et si les médecins, les infirmières et le personnel administratif pouvaient canaliser leur énergie en fonction de la nature imprévisible des soins de santé ? de la paperasserie vers les soins aux patients ? 🧑‍⚕️

Et voici le clou du spectacle : Un outil logiciel de gestion de clinique qui pourrait faire de ces "rêves" une réalité ! Imaginez un monde médical où les tâches administratives sont rationalisées, où la paperasserie est une chose du passé et où votre clinique fonctionne comme une machine bien huilée. Intrigué ?

Nous vous proposons 10 solutions logicielles pour débloquer le plein potentiel de chaque entreprise de santé et faire en sorte que l'attention reste là où elle doit être : le bien-être des patients.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de clinique ?

Les tâches administratives s'envolent un sixième du temps de travail des médecins américains et jettent une ombre sur leur satisfaction professionnelle. Les logiciels de gestion des cabinets médicaux peuvent contribuer à ce bonheur en améliorant l'efficacité de la gestion des cabinets médicaux des opérations quotidiennes et les tâches administratives.

Les responsables de cliniques et de cabinets médicaux recherchent généralement une solution qui présente les caractéristiques suivantes :

Interface intuitive: La dernière chose dont vous avez besoin est un système qui donne l'impression de décoder un mystère médical. Une conception simple garantit une navigation fluide pour tous les membres de votre équipe de soins de santé. L'accessibilité mobile est un plus ! Gestion complète des patients: Du partage des ordonnances à la tenue des dossiers, vérifiez s'il assiste de manière transparente l'ensemble des tâches au cours du cycle de vie du patient Outils de facturation et de financement efficaces: Recherchez des fonctionnalités qui facilitent la gestion des factures, des demandes de remboursement et de l'information financièrerapports financiers sans effort Sécurité et conformité: Veiller à ce que le logiciel respecte les normes et réglementations de l'industrie, telles que leProtocoles de conformité HIPAAet qu'il fournit un environnement sécurisé pour tous vos dossiers médicaux Rappels de rendez-vous et l'assistance à la prise de rendez-vous : Look for software that not onlyplanifie les rendez-vous mais aussi qui envoie des rappels en temps utile pour réduire les absences Evolutivité: Choisissez une solution évolutive, qui s'adapte à l'évolution des besoins et à la taille de votre clinique ou cabinet médical

10 logiciels de gestion de clinique pour aider à fournir des services de santé de pointe !

Explorer les outils logiciels et comparer leurs fonctionnalités peut être un processus épuisant. Mais une fois de plus, le Dr Bailey de Grey's Anatomy a raison lorsqu'elle dit : "À un moment donné, il faut prendre une décision"

Nos analyses des 10 meilleurs logiciels de gestion de clinique ci-dessous vous aideront à faire le bon choix. Nous allons nous plonger dans le vif du sujet et faire tomber les barrières administratives dans le secteur des soins de santé ! 🩺

Automatisation de la prise de rendez-vous, suivi des dossiers d'assurance maladie grâce aux champs personnalisés et gestion de toutes les tâches personnalisées de la clinique grâce à ClickUp

Si vous pensez qu'il est préférable de consacrer votre temps aux patients plutôt que d'être noyé dans la paperasse, essayez un logiciel de gestion des patients outil de gestion de projet comme ClickUp ! C'est l'outil qu'il vous faut pour automatiser la prise de rendez-vous, gérer l'administration quotidienne et simplifier les tâches administratives ennuyeuses qui vous donnent le cafard. 😍

ClickUp's Suite pour les équipes de soins de santé est dotée d'un intervalle de fonctionnalités permettant d'assister les activités des cliniques et des cabinets médicaux, quelle que soit leur taille.

Par instance, Documents ClickUp est votre maestro organisationnel pour rationaliser tout, des dossiers des patients aux dossiers des cliniciens matériel d'accueil et la montagne de paperasse administrative qui tend à s'accumuler. Tirez parti de l'assistant de rédaction IA natif de la plateforme, ClickUp IA clickUp AI, pour créer une documentation professionnelle en quelques secondes.

Les silos de communication sont terminés car ClickUp permet de relier les documents et les tâches, offrant une connexion transparente entre les dossiers des patients et les soignants ou médecins liés. Vous devez discuter avec le service informatique, le service juridique ou le service des ressources humaines ? La plateforme communication interdépartementale comme le Afficher le chat et les commentaires exploitables, vous couvrent !

ClickUp offre une variété d'outils financiers et d'outils d'aide à la décision adaptés aux entreprises du secteur de la santé Modèles de gestion de la relation client (CRM) . Le modèle Modèle de gestion des patients ClickUp et Modèle de diagramme médical sont d'excellents outils pour personnaliser les forfaits de soins et rendre les dossiers accessibles.

Le modèle de gestion des patients ClickUp permet de suivre les statuts des patients, les médicaments, les médecins assignés, les assurances, etc

N'oublions pas de mentionner le Picasso de la visualisation de projet, le Tableau de bord ClickUp . Il vous aide à surveiller les employés et les tâches au sein de votre cabinet avec 15+ affichages . Les administrateurs apprécient les vues Liste ou Tableau classiques pour gérer les charges de travail, les inventaires médicaux et les informations sur les patients. Cependant, si vous préférez superviser plusieurs flux de travail pour les patients de l'hôpital, il est préférable d'utiliser l'affichage Liste ou Tableau gérer les ressources et des nominations, le Diagramme de Gantt et Affichages du Calendrier sont des options fiables !

Nous recommandons d'utiliser Automatisations ClickUp pour réduire la charge des tâches répétitives telles que la mise à jour des statuts des patients ou la création de checklists de conciergerie.

Outre les protocoles de sécurité standard du secteur, ClickUp permet des permissions et des contrôles d'accès avancés pour vous aider à maintenir l'intégrité des dossiers des patients.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Un seul point d'accèsPlateforme alimentée par l'IA pour stocker les horaires du personnel, les fournitures médicales et les informations sur les patients

Modèles gratuits pour simplifier le travail d'administrateur, de facturation et de documentation

Rappels personnalisables pour la gestion des horaires

plus de 15 affichages pour garder l'onglet sur les informations des patients, les rendez-vous, les charges de travail et les fournituresAutomatisation des tâches récurrentes c'est comme votre liste de tâches, mais en beaucoup plus simple, avec des beignets de tâches colorés pour vous permettre de rester sur la bonne voie. 🍩

AdvancedMD offre une expérience de flux de patients unifiée. Tous les antécédents et les données générales sont sur chaque écran, ce qui réduit le chaos d'un travail administratif confus ou redondant.

Et pour la cerise sur le gâteau, la plateforme permet un suivi facile des éléments suivants Programmes de surveillance des médicaments sur ordonnance (PDMP) pour se conformer à la prescription de substances réglementées.

Dans le logiciel de facturation d'AdvancedMD, les préférences en matière de diagrammes peuvent être maintenues de manière transparente grâce à des modèles gérés de manière centralisée.

Les meilleures fonctionnalités d'AdvancedMD

Solution de documentation sans papier en un seul clic

Horaires des patients accessibles grâce aux cartes de patients

Affichage des données PDMP

Gestion centralisée des modèles avec le logiciel de facturation

Limites d'AdvancedMD

Interface médiocre, selon certains utilisateurs

Les notes ne peuvent pas être rouvertes, modifiées ou supprimées

Prix d'AdvancedMD

Contacter la société

G2: 3.6/5 (50+ reviews)

3.6/5 (50+ reviews) Capterra: 3.6/5 (400+ avis)

6. Bureau NextGen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/NextGen-1400x568.png NextGen healthcare /$$img/

Via : Bureau NextGen NextGen Office est une autre plateforme complète de DSE, de gestion de cabinet et de gestion du cycle de revenus. Elle vous permet de créer des profils de patients basés sur le cloud, détaillant leurs antécédents médicaux, leurs allergies et leurs médicaments, accessibles à la fois au personnel et aux patients. Ses options de programmation personnalisables empêchent la surréservation, tandis que les modèles de programmation à code couleur rationalisent le regroupement des patients, garantissant ainsi une expérience transparente.

La fonction de prescription électronique de NextGen apporte une touche de modernité en permettant aux patients d'obtenir les bons médicaments au bon moment. Elle s'intègre aux bases de données PDMP de 40 États, ce qui facilite la conformité. 💊

Grâce à ses fonctionnalités de gestion du cycle des recettes et de rapports, NextGen apporte une assistance à la prise de décision éclairée. Vous pouvez établir des processus de facturation transparents, identifier les refus et accélérer les recouvrements pour une efficacité financière.

NextGen Office meilleures fonctionnalités

DSE basé sur le cloud

Entièrement conforme à la loi HIPAA

Options de planification personnalisables avec des modèles à code couleur

Gestion des rendez-vous en ligne pour les patients et le personnel

Fonction de prescription électronique intelligente

Limites de NextGen Office

Pas assez utile pour les pratiques de gestion des soins chroniques

Pas de fonctions d'automatisation

Prix de NextGen Office

Contacter la société

G2: 3.7/5 (100+ commentaires)

3.7/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (1 000+ avis)

7. DrChrono

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DrChrono.jpg DrChrono /$$$img/

Via : DrChrono Que vous exerciez en solo ou que vous fassiez partie d'une entreprise très active, DrChrono vous soutient. Ce logiciel de DME (dossiers médicaux électroniques) basé sur le cloud met l'accent sur les interactions en face à face avec les patients, ce qui permet de meilleurs diagnostics.

En quelques clics sur leur mobile ou leur ordinateur de bureau, les médecins peuvent tout faire, de la commande de laboratoires à la prescription de médicaments, en passant par la matérialisation de la dictée vocale.

DrChrono MBS (Medical Billing Software)travaille en toute transparence avec votre processus de soins de santé et rend les tâches de facturation plus faciles et plus efficaces. Il se synchronise avec le DSE, ce qui garantit l'exactitude des données et minimise les fautes de frappe gênantes sur les factures.

DrChrono simplifie la gestion du front-end en proposant une planification en ligne, des vérifications d'assurance en temps réel, des rappels de rendez-vous automatisés et un mode kiosque convivial pour les réceptionnistes.

Les meilleures fonctionnalités de DrChrono

Permet des interactions en face à face avec les patients

Dictée de la parole au texte pour gagner du temps

S'intègre au DSE

Application mobile sur iPhone, iPad ou Mac M-Series

Limites de DrChrono

Cher pour certains groupes de praticiens

L'assistance client doit être améliorée

Prix de DrChrono

Contacter l'entreprise

G2: 3.6/5 (30+ commentaires)

3.6/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (400+ avis)

8. Centricity EMR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Centricity-EMR.jpg Centricity EMR /$$$img/

Via : Centricity EMR Conçu pour les tablettes et les appareils mobiles, Centricity facilite la mobilité transparente des informations sur les patients, permettant aux médecins et au personnel de mettre à jour les dossiers lors de leurs déplacements. Développé par GE Healthcare, Centricity transcende les logiciels traditionnels en offrant une compatibilité avec de nombreux appareils médicaux et systèmes d'imagerie. Centricity couvre tout, de la prescription électronique aux tableaux de bord financiers perspicaces, garantissant ainsi des soins complets aux patients.

Le paramètre qui distingue Centricity est son intégration avec le système d'information de GE Healthcare Consortium pour l'amélioration de la qualité médicale qui affiche une vue d'ensemble des données du patient dans tous les paramètres de soins. Les fournisseurs, prestataires de soins peuvent accéder sans effort aux antécédents des patients et aux résultats des tests à partir d'un hub centralisé. 🌐

Ce système de gestion de cabinet médical convivial va plus loin avec des fonctionnalités telles que la recherche prédictive et le gain de temps l'entrée de données des méthodes de travail. Son Messager clinique permet une communication efficace avec les patients et les autres membres du personnel impliqués dans les soins.

Centricity EMR meilleures fonctionnalités

Gestion clinique et financière

Accès mobile à l'historique du patient

Assistance à différents paramètres de soins

Communication améliorée avec les patients et le personnel

Les limites du DME Centricity

L'entrée des données peut être difficile et laggy

L'application a tendance à se bloquer et à planter, ce qui nécessite une autre connexion

Prix du DME Centricity

Contacter la société

G2: 3.7/5 (20+ commentaires)

9. WriteUpp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/WriteUpp-1400x563.jpg WriteUpp /$$img/ ÉcrireUpp , acquis via Capterra La prise de rendez-vous, le traitement des paiements et l'automatisation de la facturation deviennent une seconde nature sur l'interface unifiée de WriteUpp, ce qui élimine les tâches administratives. Les gestionnaires peuvent créer, stocker et partager sans effort les notes des patients avec leurs collègues grâce à ce logiciel pour cliniques médicales.

La plateforme, principalement conçue pour les professionnels de la santé au Royaume-Uni, dispose d'une fonctionnalité de consultation vidéo intégrée assez solide, avec des options permettant de réserver en ligne et d'achever les formulaires de prétraitement.

La sécurité des données vous préoccupe ? WriteUpp vous couvre. Il crypte les données collectées conformément aux protocoles GDPR, garantissant ainsi la conformité de votre cabinet. L'intégration avec des applications tierces telles que Google Agenda, Gmail, Stripe et Xero ajoute à la commodité.

Meilleures fonctionnalités de WriteUpp

Création, stockage et partage de notes de patients avec des collègues

Modèles intégrés

Applications mobiles pour les appareils Android et iOS

Conformité avec les protocoles GDPR

Limites de WriteUpp

L'ajout de rapports résumés serait utile

Les fonctions de facturation peuvent être déroutantes pour le travail

Prix de WriteUpp

£14.95/mois par utilisateur

4,95€/mois supplémentaires par cabinet pour bénéficier des fonctionnalités de réservation en ligne

Evaluations et critiques de WriteUpp

G2: 4.6/5 (Moins de 10 avis)

4.6/5 (Moins de 10 avis) Capterra: 4.8/5 (Moins de 10 avis)

10. NueMD

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/NueMD.jpg NueMD /$$img/ NueMD , acquis via Capterra Adoptez la devise _"See Patients. NueMD s'occupe de tout, de la programmation et des rappels de rendez-vous à la facturation médicale et au suivi des demandes de remboursement. Il compare les demandes de remboursement à une vaste base de données et vous permet d'y apporter des modifications en cours.

cette solution de gestion de cabinet médical stocke les comptes dans le cloud, ce qui en fait une solution sûre et pratique. Pour gérer les soldes impayés, optez pour des lettres automatisées en guise de rappels et améliorez vos recouvrements. 📨

Naviguer dans les emplois du temps des patients est une promenade de santé, grâce aux mises à jour en temps réel sur les mobiles de l'équipe de NueMD. La solution suit tout, de l'arrivée au départ, et réduit les no-shows grâce aux rappels de rendez-vous. Et le plus beau, c'est qu'il est possible d'accéder à des progiciels personnalisables Vous pouvez accéder à des progiciels personnalisables pour près de 100 spécialités dans le domaine des soins de santé !

Les meilleures fonctionnalités de NueMD

Accès basé sur le cloud

Mises à jour en temps réel sur les appareils mobiles

Modèles de formulaires et de lettres personnalisables

Analyses perspicaces sur les comptes des patients

Limites de NueMD

Transparence limitée sur la protection des données personnelles

Difficile de naviguer dans les dossiers médicaux

Prix de NueMD

Contacter l'entreprise

G2: 3.9/5 (20+ reviews)

3.9/5 (20+ reviews) Capterra: 4.3/5 (400+ avis)

Conquérir l'Everest administratif de la santé avec ClickUp

Le logiciel de gestion de clinique arrive comme un super-héros, capé et prêt à vous sauver du chaos de la paperasserie. Bien que toutes les solutions dont nous avons parlé soient extraordinaires, vous hésiterez peut-être à en choisir une seule en raison du manque de transparence des prix.

Si vous hésitez encore, nous vous recommandons de vous inscrire à ClickUp !

Il se démarque par sa transparence, en présentant clairement ses fonctionnalités, ses avis et ses prix, et embarque un énorme intervalle de fonctions pour simplifier vos opérations et garder votre attention là où elle doit être - avec vos patients. 💗