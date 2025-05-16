10 modèles gratuits de contrats d'honoraires en Word et ClickUp

Travailler avec des clients sur la base d'un contrat d'honoraires est l'un des meilleurs moyens de s'assurer un flux régulier de revenus et d'établir une relation d'affaires durable. Pour donner le coup d'envoi de cette relation, vous devez rédiger un contrat d'honoraires.

Beaucoup d'entre nous hésitent à rédiger des documents juridiques tels que des contrats d'honoraires ou des contrats de travail, parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'il faut dire ou de ce qu'il faut inclure. C'est pourquoi les modèles de contrat d'honoraires sont si utiles : quelqu'un d'autre a fait tout le travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter les détails de votre projet et d'envoyer le document à votre client pour qu'il le signe !

Dans ce guide, nous verrons ce qu'est un modèle de mandat de représentation et ce qu'il faut rechercher lorsque l'on envisage différentes options. Nous partagerons ensuite les meilleurs modèles de mandat de représentation pour les entrepreneurs, les freelances et les fournisseurs de services professionnels. 🌻

Qu'est-ce qu'un modèle de mandat de représentation ?

Un contrat d'honoraires est un contrat entre deux parties dans lequel un fournisseur, prestataire s'engage sur le type et la quantité de travail fait pour un client sur une base mensuelle. Il peut s'agir d'un nombre spécifique d'heures ou d'un nombre paramètre de projets livrables par mois, et le client paie généralement d'avance. Les contrats d'honoraires sont typiques entre les agences et les entreprises clientes et leurs travailleurs indépendants (ou toute personne ayant un statut de travailleur indépendant).

Bien que vous puissiez rédiger votre propre contrat d'honoraires chaque fois que vous en avez besoin, le fait de disposer d'un bon modèle de contrat d'honoraires vous évite d'avoir à le faire. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois, vous pouvez vous appuyer sur l'expertise d'autres personnes pour créer un contrat solide à plusieurs reprises, en ne changeant que les informations nécessaires sur le client.

Les modèles de contrats d'honoraires vous font gagner du temps, et votre temps, c'est de l'argent. De plus, le bon modèle peut vous offrir les protections adéquates et vous permettre de savoir clairement à qui appartiennent les produits du travail, ce qu'il en advient, les limites des services fournis, ainsi que le mode et la date de paiement. 💰

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat d'honoraires ?

Il existe de nombreux modèles de contrats d'honoraires, mais comment faire pour savoir lequel utiliser ?

Les meilleurs modèles de mandat de représentation comprennent :

**La date d'entrée en vigueur et la durée du contrat

**Mon travail : le travail que vous vous êtes engagé à achever chaque mois

**Mon travail : comment le travail sera assigné et ce qui se passera si le client n'assigne pas toutes les heures ou tous les produits à livrer

**La facturation : comment vous vous attendez à être payé et quel est le montant en jeu, par exemple un taux horaire ou une provision mensuelle

Règlement des différends : Comment vous traiterez les problèmes ou les différends, par exemple en recourant à l'arbitrage

Comment vous traiterez les problèmes ou les différends, par exemple en recourant à l'arbitrage Entire agreement : Une section finale qui confirme la portée de l'accord

Une section finale qui confirme la portée de l'accord FAQ : Vous pouvez inclure une section facultative pour les questions fréquemment posées

Cette liste n'est pas exhaustive et chaque modèle sera légèrement différent. Recherchez un modèle qui corresponde à vos besoins et qui contribue à accélérer votre processus d'intégration. 🏃

10 modèles de contrat d'honoraires à utiliser en 2024

Les contrats d'honoraires sont un must-have si vous entreprenez un travail pour un client sur une base mensuelle et que vous voulez la protection d'être payé à temps et de fixer vos paramètres.

Le bon modèle simplifie le processus et signifie que tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les détails de votre client, de vérifier que vous êtes satisfait et de cliquer sur envoyer. Si le modèle est intégré à un service de logiciel de gestion de projet pour les indépendants , c'est encore mieux.

Dans cette optique, voici notre guide des meilleurs modèles de contrat d'honoraires à envisager d'utiliser dans votre entreprise cette année.

1. ClickUp Modèle de contrat de service générique

Préparez un modèle simple qui décrit les attentes des deux parties avec ce modèle de contrat de service générique

Tout d'abord, nous avons le Modèle générique de contrat de service par ClickUp . Comme son nom l'indique, ce modèle est idéal pour les entreprises de tout type et de toute taille. Et comme il s'agit d'un modèle ClickUp, il est achevé et personnalisable en fonction de vos besoins. ✔️

Ce modèle de contrat de service général vous permet de créer un contrat solide et officiel entre vous et votre client. Le modèle comporte de l'espace pour définir vos paramètres et votre offre de services, ainsi que pour préciser vos exigences en matière de service les attentes et les conditions de paiement et décrivez vos attentes en matière de performance et de livraison. Vous pouvez également mentionner si vous avez recours à des sous-traitants, ajouter une clause de non-divulgation et inclure toute autre condition ou détail pertinent pour votre projet.

Utilisez ce modèle d'accord de services lorsque vous êtes prêt à commencer à travailler avec un fournisseur de services nouveau client et qui souhaitent avoir une bonne base de départ. Il est idéal pour tout client et fournisseur, prestataire ou travailleur indépendant.

2. Modèle de contrat de travail ClickUp

Inspirez-vous de ce modèle de contrat de travail pour votre contrat d'honoraires

Si vous recherchez un modèle de contrat plus proche de ce que vous verriez en tant qu'employé, le modèle de contrat de travail de Modèle de contrat de travail par ClickUp peut être la meilleure option pour vous. 📝

Un modèle de contrat de travail comme celui-ci est généralement utilisé entre un employeur et un employé, et il détaille un large intervalle de sujets que les deux parties doivent connaître. Cette liste comprend la position de travail, les avantages sociaux, l'indemnisation des accidents du travail, les périodes d'essai, les vacances, le traitement des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle, ainsi que la divisibilité.

Pour de nombreux entrepreneurs, le langage utilisé dans ce modèle et les sections incluses peuvent ne pas être pertinents et pourraient brouiller les frontières entre le statut d'employé et celui d'entrepreneur. Néanmoins, il vaut la peine de le lire (et d'y réfléchir) lorsque vous déciderez de la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre vos propres contrats d'honoraires.

3. ClickUp Modèle de contrat de freelance

Formalisez vos accords de travail en freelance avec ce modèle de contrat de freelance

Bien qu'il s'appelle le Modèle de contrat de freelance par ClickUp ce modèle est idéal pour les entrepreneurs qui souhaitent signer un accord formel avec leurs clients. Comme son nom l'indique, ce modèle est idéal pour les freelances qui souhaitent signer un accord formel avec leurs clients. 💼

Le modèle de contrat de freelance contient tout ce dont vous avez besoin pour fixer les paramètres, les modalités de paiement et les paramètres attendus pour la durée de votre contrat d'honoraires. Le modèle comprend des sections pour votre calendrier de projet, la description des services, des informations sur la responsabilité, et plus encore.

Utilisez ce modèle si vous voulez travailler en toute sécurité avec vos clients et si vous voulez avoir l'air d'un professionnel tout en le faisant. Ce modèle est un point de départ idéal pour tous ceux qui veulent prendre leur travail de pigiste ou de contractuel au sérieux.

4. Modèle de suivi des dossiers juridiques ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Legal-Case-Tracking-Template.jpg Modèle de suivi des affaires juridiques de ClickUp /$$$img/

Organisez votre charge de travail et voyez rapidement sur quoi vous travaillez avec ce modèle de suivi des dossiers juridiques

Pour les juristes, un bon contrat d'honoraires ne signifie pas la fin de la paperasserie. Vous voudrez aussi un moyen de suivre vos dossiers. Le modèle de Modèle de suivi des dossiers juridiques par ClickUp est parfaitement adapté. ⚖️

Notre logiciel de flux de travail juridique et le modèle vous permet de suivre chaque dossier, de sorte que vous ne manquiez aucun détail clé, aucune date limite et aucun jalon. Avec tout en un seul endroit, vous pouvez vous sentir plus organisé et travailler de manière plus productive avec notre logiciel de gestion du flux de travail juridique logiciel de gestion de projet gratuit . Le modèle comprend des fonctionnalités telles que les détails de l'affaire, les parties prenantes, les échéanciers, les évènements, les notes et les mises à jour de statut, afin que vous puissiez examiner votre charge de travail en un coup d'œil.

Les professionnels du droit devraient envisager d'utiliser ce modèle pour mieux maîtriser leur charge de travail. Lorsqu'il est combiné à un solide mandat de représentation et à des logiciel de suivi du temps des avocats , ceci logiciel de gestion de projet juridique signifie que vous êtes sur la bonne voie pour avoir un cabinet magnifiquement organisé.

5. Modèle de contrat de ClickUp Consultant

Organisez votre entreprise de conseil avec ce modèle de contrat de conseil

Si vous êtes un consultant et que vous souhaitez un modèle conçu pour vous, consultez le modèle de contrat de conseil de Modèle de contrat de consultation par ClickUp . Les obligations d'un consultant sont souvent différentes de celles d'un fournisseur, prestataire standard, et ce modèle vous permet de ne rien oublier d'important. 🏢

A l'intérieur de ce modèle de consultation vous trouverez des fonctionnalités telles que des statuts, des champs et des affichages personnalisés, ce qui rend plus facile que jamais la mise en œuvre de votre document grâce à Tâches ClickUp . Le modèle lui-même vous permet de rationaliser votre processus et de présenter à vos clients un document unique décrivant vos attentes, le calendrier des paiements et l'étendue du travail.

Utilisez ce modèle si vous souhaitez un modèle d'accord prêt à l'emploi pour des services de conseil, plutôt qu'une option plus générique qui pourrait nécessiter une personnalisation supplémentaire pour qu'elle corresponde à vos besoins spécifiques. Associez-le à logiciel de suivi du temps pour les consultants pour enregistrer votre temps avec précision, puis facturer et établir des rapports sur vos activités chaque mois.

6. Modèle de contrat de services ClickUp

Paramétrez vos services et vos attentes en matière de paiement à l'aide de ce modèle de contrat de services

Pour les entrepreneurs et les free-lances qui souhaitent un terrain de jeu plus ouvert pour commencer, le modèle de contrat de services de ClickUp est un modèle de contrat de services Modèle de contrat de services par ClickUp pourrait être le modèle idéal pour vous. Ce modèle est plus simple que certains des autres sur cette liste, ce qui est parfait si vous avez déjà votre propre formulation personnalisée et des sections à ajouter. 🧰

Bien qu'il soit plus minimaliste que les autres modèles, ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Il y a de la place pour partager une vue d'ensemble de vos services et de votre offre, combien vous vous attendez à être payé et quand, et quelles sont vos attentes pour vous-même et votre client.

Ce modèle est une excellente option pour les entrepreneurs qui veulent une base propre et juridiquement solide. Vous pouvez ensuite personnaliser votre contrat et y ajouter votre propre personnalité avec l'assistance de Outils d'écriture IA .

7. ClickUp Modèle de contrat d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Business-Contract-Template-1400x676.png Modèle de contrat d'entreprise de ClickUp /$$$img/

Assurez la sécurité de vos contrats professionnels avec ce modèle de contrat d'entreprise

Les contrats spécialisés peuvent être intéressants, mais parfois ce que vous voulez vraiment, c'est un modèle qui couvre toutes les bases. Ce modèle Modèle de contrat d'entreprise par ClickUp comporte toutes les sections clés dont vous avez besoin pour être sûr d'être couvert. ✨

Ce modèle d'échantillon rassemble tous les éléments essentiels du contrat en un seul endroit, ce qui vous donne un document organisé que vous pouvez partager avec vos clients. À fait gagner du temps, mais aussi à éviter les erreurs de communication. Le modèle comprend des statuts, des affichages et des champs personnalisés pour une personnalisation rapide et facile.

Utilisez ce modèle de contrat d'entreprise si vous voulez un document officiel partagé avec vos clients qui décrit vos services, comprend des données de votre logiciel de suivi du temps en freelance et paramètre ce qui est attendu des deux parties.

8. Modèle de contrat d'honoraires Word par Signaturely

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Word-Retainer-Agreement-Template-by-Signaturely.jpeg Modèles de contrats d'honoraires en Word par Signaturely /$$$img/

via Signaturely

Bien que nous soyons convaincus que ClickUp vous offre la meilleure façon de créer, de collaborer et de partager des contrats et des accords, nous sommes conscients que parfois vous n'êtes pas en mesure de changer d'entrepreneur ou d'entreprise logiciel de conseil immédiatement. C'est pourquoi les quelques suggestions suivantes sont des modèles que vous pouvez utiliser avec Microsoft Word. 💻

Tout d'abord, nous avons le modèle de contrat d'honoraires Word. Ce modèle a été rédigé par des experts juridiques et comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer un contrat sûr entre deux parties.

Décrivez votre liste de paramètres, établissez votre barème d'honoraires et définissez vos attentes en matière de remboursement des dépenses engagées et d'autres détails. Comme tous les modèles de cette liste, vous pouvez le personnaliser autant que vous le souhaitez - ou conserver le libellé tel quel et ajouter simplement les coordonnées de votre client dans les espaces vides.

Ce modèle de contrat d'honoraires est idéal si vous avez l'habitude d'utiliser Microsoft Word.

9. Modèle de contrat d'honoraires Word par EasyLegalDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Word-Retainer-Agreement-Template-by-EasyLegalDocs.jpg Modèles de contrats d'honoraires en Word par EasyLegalDocs /$$$img/

via EasyLegalDocs

Si vous recherchez un modèle de contrat d'honoraires plus traditionnel que les autres modèles de cette liste, ce modèle de contrat d'honoraires Word pourrait être le bon choix. 📄

Alors que certains contrats peuvent être détaillés et comporter plusieurs pages, ce modèle est court et doux avec une seule page. Il comprend des sections pour les détails de votre entreprise, la durée du contrat, l'étendue des services, les honoraires, les dépenses remboursables et la relation entre les parties.

Comme il est court et simple, ce contrat est une bonne option pour les nouveaux freelances ou entrepreneurs qui ne veulent pas se perdre dans le jargon juridique - ou lorsque la valeur du contrat d'avances est suffisamment faible pour que vous ne soyez pas préoccupé par l'ajout de déclarations, de détails ou de protections supplémentaires.

10. Modèle de contrat d'agence de publicité Word par Template.net

via Template.net

Créer sa propre agence de publicité est une voie populaire pour de nombreuses personnes talentueuses, et lorsque vous atteindrez ce jalon, vous voudrez des accords, des contrats et des documents qui correspondent à votre statut et à votre style. 📣

Si vous dirigez une agence de publicité, pensez à ce modèle de contrat de rétribution d'agence de publicité dédié. C'est un bon mélange entre la simplicité et le détail, avec suffisamment d'espace pour couvrir vos services, les jalons et les attentes sans être écrasant à lire.

Ce modèle est une excellente option si vous cherchez un modèle Word, ou si vous êtes un utilisateur d'Apple Pages ou de Google Docs - ce modèle est compatible avec tous ces outils de modification de cours populaires.

Gagnez du temps avec ces modèles de contrat d'honoraires

Les modèles de contrats d'honoraires sont indispensables si vous prenez votre entreprise au sérieux. Non seulement ils font comprendre à vos clients que vous êtes digne de confiance et que vous savez comment travailler efficacement, mais ils vous permettent également de rester organisé et productif.

Utilisez ce guide pour vous aider à trouver le modèle de mandat de représentation gratuit qui répond à vos besoins, puis utilisez-le pour rationaliser vos processus d'entreprise et gagner du temps. Avec tant de modèles et de fonctionnalités pour la gestion des projets et des tâches, ClickUp est le meilleur endroit pour organiser votre entreprise de sous-traitance. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment il peut devenir votre unique source de vérité pour la façon dont vous gérez votre entreprise. 👀