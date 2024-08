10 meilleurs CRM pour les distributeurs afin de gérer les ventes en gros en 2024

Le commerce est une industrie dynamique, et les distributeurs en gros sont l'épine dorsale des chaînes d'approvisionnement. Vous savez qu'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) efficace n'est pas négociable, mais lequel est le meilleur ?

Le CRM pour la distribution en gros peut vous aider à élever votre opération, à rationaliser votre équipe commerciale et à propulser votre entreprise de vente en gros vers de nouveaux sommets. 🙌

Rejoignez-nous pour explorer les meilleurs CRM pour les distributeurs et tous ceux qui ont besoin d'outils logiciels pour gérer les clients et les produits dans un emplacement pratique et centralisé.

Que devriez-vous rechercher dans un CRM pour Distributeurs ?

Naviguer parmi des dizaines d'options lors de la sélection du meilleur CRM pour votre entreprise de distribution peut s'avérer décourageant. Tenez compte de ces facteurs clés pour assurer des opérations sans faille dans votre entreprise de distribution en gros :

Fonctionnalité en temps réel : Recherchez une solution logicielle CRM qui fournit des informations instantanées sur votre processus de vente, les interactions avec vos clients et la gestion de vos stocks

: Recherchez une solution logicielle CRM qui fournit des informations instantanées sur votre processus de vente, les interactions avec vos clients et la gestion de vos stocks Des tableaux de bord conviviaux : Privilégiez un logiciel de gestion de la relation client qui permet aux membres de votre équipe d'accéder facilement aux indicateurs, aux modules et à d'autres fonctionnalités clés

: Privilégiez un logiciel de gestion de la relation client qui permet aux membres de votre équipe d'accéder facilement aux indicateurs, aux modules et à d'autres fonctionnalités clés Les fonctionnalités de gestion de projet: Choisissez un outil qui crée une synergie entre la gestion de projet et la gestion des ventesCRM et gestion de projet pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché actuel 📈

Choisissez un outil qui crée une synergie entre la gestion de projet et la gestion des ventesCRM et gestion de projet pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché actuel Outils personnalisables : Trouvez un système CRM avec des outils personnalisables pour les besoins uniques de votre entreprise. De la gestion des prospects à l'automatisation des ventes, vous voulez une solution CRM que vous pouvez configurer pour correspondre à votre dynamique

: Trouvez un système CRM avec des outils personnalisables pour les besoins uniques de votre entreprise. De la gestion des prospects à l'automatisation des ventes, vous voulez une solution CRM que vous pouvez configurer pour correspondre à votre dynamique Intégration marketing: Recherchez des outils qui intègrent les données de l'entrepriselogiciel d'automatisation du marketing, créant ainsi une approche holistique de l'engagement client

Si nous avons manqué des fonctionnalités qui s'alignent sur vos objectifs d'entreprise, notez-les maintenant. Surtout, donnez la priorité à ce dont votre entreprise a besoin pour son caractère unique Stratégie CRM .

Les 10 Meilleurs CRM pour Distributeurs à utiliser

Ces solutions logicielles de CRM peuvent améliorer le marketing par e-mail, l'assistance client, la gestion des contacts et bien plus encore pour votre entreprise de distribution.

De la prévision au suivi, ces outils CRM de pointe ont ce qu'il faut pour suivre l'évolution du secteur de la distribution afin que vous n'ayez pas l'impression de jongler avec trop de choses à la fois. 🤹

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png CRM pour les distributeurs : La vue Liste de ClickUp /$$$img/

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil ClickUp CRM est le meilleur choix SaaS pour la distribution en gros et la gestion de projet tout-en-un. Mais ClickUp n'est pas seulement le meilleur logiciel CRM. C'est le premier logiciel de logiciel de gestion de projet gratuit prestataire d'une plateforme de gestion des tâches rationalisée et basée sur le cloud.

ClickUp's Outils d'IA pour la gestion de la relation client (CRM) offrent tout ce dont vous avez besoin pour donner à votre entreprise de distribution les moyens d'obtenir des informations fondées sur les données. 💡

Utilisez plus de 100 outils d'IA intuitifs pour améliorer vos processus d'entreprise. ClickUp IA peut rédiger des posts sur les médias sociaux, des campagnes d'e-mail, des notes de réunion et bien plus encore en quelques secondes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif CRM pour les distributeurs : rédaction d'un e-mail à l'aide de l'outil IA de ClickUp /$$img/

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

Vous en voulez plus ? Pas de problème. Les Automatisations ClickUp peuvent réduire le temps consacré aux processus fastidieux et à l'entrée de données, ce qui vous donne plus de temps pour conclure des affaires.

Améliorez la collaboration entre votre équipe commerciale, organisez les données clients et stimulez la rentabilité à chaque étape du cycle de vente. 💰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les tableaux de bord personnalisables vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte et facilitent la navigation de vos équipesFlux de travail CRM* L'intégration tierce transparente avec plus de 1 000 autres applications et outils vous permet de tout rassembler en un seul endroit

Plus de 1 000 modèles gratuits pour les éléments essentiels tels que la gestion des tâches, les feuilles de calcul des ventes, etcmodèles de plans de communication pour rationaliser les tâches quotidiennes

Compatibilité de l'extension de navigateur avec Chrome, Firefox et Edge ; l'application bureau est compatible avec Microsoft, Linux et Mac ; l'application mobile est compatible avec Android et iOS

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage avec tant de fonctionnalités, mais cela est résolu avec des tutoriels vidéo gratuits et des FAQ complètes

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants (mais vous avez toujours accès à des centaines d'outils CRM gratuits avec le forfait Free Forever)

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM-1.jpg CRM pour les distributeurs : La page Campagnes de Zoho CRM /$$img/

via Zoho CRM Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client complet qui facilite la gestion et l'optimisation des interactions avec les clients pour les activités de commerce de gros. La plateforme conviviale offre des fonctionnalités telles que la gestion des prospects, l'automatisation des ventes et l'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

La présence omni-canal facilite l'engagement des équipes d'assistance auprès des clients par le bon canal avec le bon message

Les outils d'automatisation vous permettent de mettre vos campagnes de marketing, vos contacts avec les clients et vos flux de travail en pilote automatique

Des analyses détaillées fournissent des informations permettant d'améliorer la fidélisation des clients, de mesurer les opérations commerciales en temps réel et de rationaliser les prévisions de ventes 📌

Intégration avec plus de 800 applications via la place de marché Zoho pour faciliter la vie de chacun

Limites de Zoho CRM

Certaines mentions mentionnent la nécessité d'améliorer l'interface utilisateur

Les fonctions personnalisées nécessitent l'utilisation d'un langage de programmation qui peut être rédhibitoire pour certaines équipes commerciales

Zoho CRM prix

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4/5 (2,500+ reviews)

4/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,500+ reviews)

3. Freshsales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Freshworks.jpg CRM pour les distributeurs : exemple de tableau de bord d'un contact dans Freshsales by Freshworks /$$img/

via Travaux de rafraîchissement Freshworks propose une suite de solutions d'engagement client et de productivité d'entreprise appelée Freshsales. Utilisez-la pour les représentants commerciaux de votre entreprise de distribution afin d'améliorer la gestion des ventes, l'assistance client, et plus encore. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Accédez à de multiples outils commerciaux conçus pour aider les petites entreprises à cibler la croissance du chiffre d'affaires et la productivité

Les fonctionnalités de CRM IA améliorent le parcours client grâce à des informations sur le comportement des clients sur votre application et votre site Web

Les fonctionnalités d'automatisation vous permettent de mettre la génération de tâches, les notifications et plus encore en pilote automatique

Les intégrations avec des outils de premier plan tels que Mailchimp et Trello permettent de tout mettre en commun

Limites des ventes de produits frais

Les commentaires des utilisateurs mentionnent des difficultés à localiser les informations sur les clients comme les fuseaux horaires et l'emplacement

Certains rapports font état de problèmes de bugs et d'un manque de fonctionnalités sur le forfait gratuit

Freshsales prix

Free: Gratuit pour 1 à 3 utilisateurs

Gratuit pour 1 à 3 utilisateurs Croissance: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: $83/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (7,100+ reviews)

4.5/5 (7,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

4. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png CRM pour les distributeurs : Sales Pipeline de HubSpot /$$img/

via HubSpot HubSpot est un site web populaire CRM pour les entreprises de services propose des logiciels de marketing, de service, de vente et de création de sites web. Utilisez-le pour gérer et entretenir les prospects, automatiser les tâches quotidiennes et obtenir des informations sur les interactions avec les clients afin de rationaliser la gestion de la relation client. 🤝💲

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Intégration avec des outils populaires tels que QuickBooks, Email, Zerys, et plus encore

Automatisations mettre la génération de plomb, le marketing par e-mail, et le suivi des prospects sur le pilote automatique

Suivez et gérez les équipes commerciales, les opportunités et les contrats à chaque étape du cycle de vie du client

Les outils d'analyse facilitent le suivi des indicateurs et l'analyse des performances commerciales grâce à des informations détaillées

Limites de HubSpot

Selon certains commentaires d'utilisateurs, les modules complémentaires peuvent être trop chers pour les entreprises au budget limité

Selon les avis, certaines fonctions sont manquantes par rapport à des logiciels CRM similaires (par exemple, la possibilité de sélectionner plusieurs contrats à la fois)

HubSpot prix

Débutant: 20$/mois

20$/mois Professionnel: $890/mois

$890/mois Enterprise: 3,600$/mois

G2: 4.4/5 (10,900+ reviews)

4.4/5 (10,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,900+ reviews)

5. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Creatio.jpg Tableau de bord de Creatio /$$$img/

via Création Creatio est un autre excellent Exemple de logiciel CRM pour l'automatisation des processus d'entreprise et tout ce dont vous avez besoin pour accroître la satisfaction des clients. Équipez vos vendeurs d'outils pour améliorer la productivité, stimuler les efforts de marketing et faire passer votre entreprise de distribution en gros à un autre niveau. 🤸

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

La plateforme permet ded'automatiser les flux de travail et le CRM pour les distributeurs et les grossistes sans aucune connaissance en matière de code

Des automatisations prêtes à l'emploi rationalisentcampagnes de marketing et la gestion des prospects

Ventes de bout en bout gestion du processus vous affiche une vue à 360 degrés de votre croissance, de la capture de leads, de la distribution, etc

Le chatbot tiers et les fonctionnalités natives de discussion en direct entrent en synergie pour une solution de communication efficace

Limites de Creatio

Les utilisateurs signalent que certaines intégrations peuvent être difficiles et nécessiter du développement

Selon certains avis d'utilisateurs, l'outil d'analyse manque de fonctionnalités disponibles avec d'autres outils CRM (par exemple, la fonctionnalité d'exportation et les variables calculées)

Creatio prix

Croissance: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Enterprise: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Unlimited: $85/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Creatio

G2: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

6. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/pipedrive-1400x722.png Vue Tableau Kanban de Pipedrive /$$img/

via Pipedrive Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client dotée d'outils conçus pour améliorer la gestion des équipes commerciales. Utilisez-la pour automatiser les tâches, suivre les affaires, améliorer l'expérience client et obtenir des informations précieuses pour favoriser la réussite des équipes commerciales. 🎯

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Les rapports de vente en temps réel vous donnent un aperçu de votre entonnoir de vente pour une meilleure définition des objectifs, des prévisions et des décisions de suivi de l'équipe

L'automatisation des ventes vous aide à entrer en connexion avec des clients personnalisés et à simplifier toutes les étapes de votre équipe commerciale

Les fonctions de gestion des leads, telles que la qualification et la hiérarchisation, aident votre équipe commerciale à tirer parti de chaque opportunité

La gestion du pipeline permet d'augmenter les taux de conversion grâce à des outils intuitifs tels que des indices de couleur pour marquer les affaires qui nécessitent une attention particulière

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs signalent que l'intégration avec des outils tiers peut être déroutante pour les membres de l'équipe qui ne sont pas techniciens

Selon les avis, les automatisations existantes n'éliminent pas la nécessité d'une entrée de données répétitive

Pipedrive Tarification

Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Avancé: 37,90 $/mois par utilisateur

37,90 $/mois par utilisateur Professionnel: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Power: $74.90/mois par utilisateur

$74.90/mois par utilisateur Enterprise: $119/mois par utilisateur

Les évaluations et les critiques de Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,700+ reviews)

4.2/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ reviews)

7. EngageBay

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Engagebay-The-Ultimate-User-Experience-Easy-to-Navigate-Engagebay-Review.png Vue Tableau Kanban d'EngageBay /$$img/

via EngageBay EngageBay est une suite CRM de distribution tout-en-un pour l'automatisation du marketing, des ventes et des services. Utilisez-la pour rationaliser les activités de marketing et de vente, améliorer l'accueil de vos clients et simplifier votre processus d'assistance client.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Accédez à des dizaines d'outils marketing conçus pour simplifier les campagnes d'e-mail, l'automatisation des ventes, la génération de leads, et bien plus encore 📩

Améliorez les interactions avec les clients grâce à la gestion des informations de contact, à l'automatisation des suivis et à une fonctionnalité d'assistance efficace

Des fonctionnalités de gestion de projet telles que les calendriers et la gestion du tempsle suivi des jalons gardez votre équipe sur le suivi

Facilitez l'acheminement des tickets, l'escalade et la création de tâches grâce à des automatisations préconstruites pour améliorer les processus de votre service client

Limites d'EngageBay

Les utilisateurs signalent un manque de tutoriels de dépannage et de FAQ pour les problèmes courants

Les options de modèles sont limitées et manquent souvent de la fonction "glisser-déposer"

EngageBay prix

Free

Basique: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Croissance: 64,99 $/mois par utilisateur

64,99 $/mois par utilisateur Pro: $119.99/mois par utilisateur

$119.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

8. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Salesforce-Sales-Cloud-1400x1012.png La page Pipeline de Salesforce /$$$img/

via Salesforce Salesforce est un CRM de premier plan pour la distribution en gros, avec des outils pour améliorer les campagnes de marketing et plus encore. Utilisez-le pour aider vos équipes de service à se connecter avec les clients et obtenir des informations exploitables sur l'expérience utilisateur afin de favoriser une croissance continue. 🌱

Salesforce meilleures fonctionnalités

L'équipe commerciale IA propose des dizaines d'outils conçus pour exploiter les données clients et amplifier votre impact

Les outils d'analyse renforcent la précision des prévisions, développent votre équipe commerciale et améliorent votre résultat net

Intégration transparente avec les principaux outils de gestion de projet et de marketing pour réunir le tout sur une seule plateforme

Des informations exploitables en temps réel aident votre équipe commerciale à conclure plus rapidement et à améliorer la gestion du pipeline

Salesforce limites

Certaines fonctionnalités ne sont pas intuitives et peuvent prêter à confusion

Certains utilisateurs signalent des bugs et des plantages fréquents, résultant en une perte de travail

Salesforce Tarification

Débutant: 25 $/mois par utilisateur facturé annuellement

25 $/mois par utilisateur facturé annuellement Professionnel: 80 $/mois par utilisateur facturé annuellement

80 $/mois par utilisateur facturé annuellement Enterprise: $165/mois par utilisateur facturé annuellement

$165/mois par utilisateur facturé annuellement Unlimited: $330/mois par utilisateur facturé annuellement

$330/mois par utilisateur facturé annuellement Unlimited+: 500 $/mois par utilisateur facturé annuellement

G2: 4.3/5 (18,000+ reviews)

4.3/5 (18,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

9. Method

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Method.jpg Informations sur le client dans la méthode /$$$img/

via Méthode Method est une plateforme de gestion de la relation client personnalisable conçue pour une intégration transparente avec QuickBooks. Elle permet de synchroniser facilement les paiements, les factures et les informations sur les clients entre les plateformes. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Method

La synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks et Xero peut éviter des mésaventures coûteuses et tenir votre équipe commerciale informée

Les portails de paiement en ligne vous permettent de traiter les paiements par carte de crédit et de conserver un flux de trésorerie positif

L'automatisation permet d'éviter les goulets d'étranglement et de laisser votre équipe commerciale se concentrer sur les tâches importantes

Les portails clients améliorent l'expérience des clients et leur permettent d'afficher et de mettre à jour leurs informations

Limites de la méthode

Certains rapports d'utilisateurs font état d'un manque de fonctionnalités de personnalisation permettant d'afficher les vues et de rendre la plateforme plus efficace pour les différentes équipes commerciales

Les bugs peuvent interférer avec les fonctions et prendre du temps à être corrigés

Méthode Tarification

Contact Management : 25$/mois par utilisateur facturé annuellement

25$/mois par utilisateur facturé annuellement CRM Pro: $44/mois par utilisateur facturé annuellement

$44/mois par utilisateur facturé annuellement CRM Enterprise: $74/mois par utilisateur facturé annuellement

Évaluations et critiques de Méthodes

G2: 4.4/5 (200+ reviews)

4.4/5 (200+ reviews) Capterra: 4.1/5 (90+ avis)

10. NetSuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/NetSuite.jpg Tableau de bord d'Oracle NetSuite /$$img/

via Oracle NetSuite Le logiciel d'entreprise basé sur le cloud d'Oracle NetSuite est livré avec des outils d'ERP, de CRM et de commerce électronique. Il s'agit d'une solution de gestion de la relation client populaire auprès des grossistes et des détaillants. Utilisez-le pour améliorer les relations avec les clients et stimuler la génération de leads à partir d'une plateforme unifiée facile à naviguer pour vos équipes marketing. 🕹️

NetSuite meilleures fonctionnalités

Automatisationsgagner du temps en prenant en charge des processus manuels tels que la comptabilité, les opérations et la gestion des stocks

Les outils ERP facilitent la gestion de plusieurs filiales, organisations et entités juridiques à partir d'une plateforme unique

Les outils d'analyse facilitent le contrôle des niveaux de stocks, la livraison des commandes dans les délais, l'amélioration de la satisfaction des clients et la réduction des coûts de possession

Les outils de comptabilité offrent une vue achevée de vos performances financières et de vos flux de trésorerie

NetSuite limites

Certains rapports d'utilisateurs font état de messages d'erreur peu utiles et d'un temps de réponse lent de la part de l'équipe du service clientèle

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte lorsqu'ils se familiarisent avec la plateforme

NetSuite prix

NetSuite ne fournit pas d'informations publiques sur ses tarifs. Les entreprises paient des frais de licence annuels basés sur le coût de la plateforme principale, des modules optionnels et du nombre d'utilisateurs, plus des frais d'installation uniques. Contactez l'équipe commerciale de NetSuite pour obtenir des informations sur les devis personnalisés.

G2: 4.4/5 (200+ reviews)

4.4/5 (200+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,400+ reviews)

Déclenchez la croissance stratégique dès maintenant

Trouver le meilleur CRM pour les distributeurs et les détaillants est plus facile lorsque vous choisissez parmi les meilleurs des meilleurs. 🏆

Optez pour des solutions de premier plan qui répondent aux besoins spécifiques du secteur, en offrant des fonctionnalités telles que la gestion des stocks et le suivi des commandes. Une fois que vous avez choisi une plateforme, vous pouvez vous concentrer sur l'optimisation de votre équipe commerciale pour plus d'efficacité.

Avec une interface conviviale et des fonctionnalités CRM robustes, ClickUp peut optimiser les équipes commerciales et dynamiser vos opérations de distribution et de vente au détail. S'inscrire à ClickUp pour une expérience transparente et gratuite.