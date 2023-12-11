10 meilleurs modèles d'évaluation de projet pour évaluer les projets

"Ce qui est mesuré est géré", a écrit Peter Drucker, l'un des penseurs et auteurs les plus connus et les plus influents en matière de théorie et de pratique de la gestion.

Ce dicton populaire s'applique également à la gestion de projet.

Selon le rapport annuel Wellingtone sur l'état de la gestion de projet (2021), 47 % des chefs de projet, des spécialistes PMO et des responsables de programme n'ont pas accès aux indicateurs clés de performance du projet en temps réel.

Il n'est donc pas étonnant que 66 % des organisations déclarent ne pas être en mesure de mener à bien leurs projets la plupart du temps.

Pour gagner au jeu de la gestion de projet, il est important de disposer d'un moyen réaliste d'évaluer vos étapes et de vérifier si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. C'est pourquoi un modèle d'évaluation de projet peut vous aider.

Mais comment savoir quel modèle vous convient le mieux ?

Utilisez cet article comme guide pour découvrir les 10 meilleurs modèles d'évaluation de projet, et choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre cas d'utilisation.

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation de projet ?

Un modèle d'évaluation de projet est un document utilisé pour évaluer les performances et l'efficacité d'un projet. Il comprend généralement des sections où sont consignés les détails clés du projet, les objectifs, les budgets, les délais, les produits livrables, la qualité, les risques, les problèmes, les enseignements tirés et les recommandations.

Que vous construisiez un gratte-ciel ou que vous lanciez une nouvelle application, un modèle d'évaluation de projet vous offre un moyen structuré d'analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré afin d'éclairer les projets futurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation de projet ?

Voici les éléments essentiels d'un bon modèle d'évaluation de projet :

Exhaustivité : Les bons modèles d'évaluation de projet couvrent tous les aspects de la performance du projet avec des sections pour les objectifs, le budget, le calendrier, les risques, les problèmes, la qualité, l'efficacité de l'équipe et plus encore.

: Les bons modèles d'évaluation de projet couvrent tous les aspects de la performance du projet avec des sections pour les objectifs, le budget, le calendrier, les risques, les problèmes, la qualité, l'efficacité de l'équipe et plus encore. Des objectifs et des mesures clairs : Le modèle doit vous permettre d'enregistrer les objectifs initiaux du projet et de définir les mesures de réussite du projet afin d'évaluer si ces objectifs ont été atteints. Trouvez des modèles qui vous permettent d'obtenir un retour d'information quantitatif en un coup d'œil

: Le modèle doit vous permettre d'enregistrer les objectifs initiaux du projet et de définir les mesures de réussite du projet afin d'évaluer si ces objectifs ont été atteints. Trouvez des modèles qui vous permettent d'obtenir un retour d'information quantitatif en un coup d'œil **Compilation des commentaires : le modèle doit permettre de compiler et d'analyser facilement les commentaires des parties prenantes en un seul endroit

Accessibilité : Un bon modèle d'évaluation de projet est convivial. Il est conçu pour des personnes réelles, pas seulement pour des experts en gestion de projet. Plus il est facile à utiliser, plus il est probable que votre équipe l'adoptera et l'intégrera dans la routine de votre projet.

: Un bon modèle d'évaluation de projet est convivial. Il est conçu pour des personnes réelles, pas seulement pour des experts en gestion de projet. Plus il est facile à utiliser, plus il est probable que votre équipe l'adoptera et l'intégrera dans la routine de votre projet. Personnalisation: Les projets sont comme des flocons de neige : il n'y en a pas deux identiques. Un bon modèle n'est pas une solution unique et s'adapte à votre projet.

Les projets sont comme des flocons de neige : il n'y en a pas deux identiques. Un bon modèle n'est pas une solution unique et s'adapte à votre projet. Rapports visuels: Les calendriers, diagrammes et graphiques visuels permettent d'établir des rapports d'évaluation fondés sur des données qui peuvent être facilement assimilées par toutes les parties prenantes

En choisissant un modèle conforme à ces critères, vous obtiendrez des évaluations de projet exploitables et pertinentes qui vous permettront d'améliorer la réalisation de vos projets.

10 modèles d'évaluation de projet à utiliser en 2024

Quelle que soit l'échelle et la portée de votre projet, ces divers modèles de ClickUp simplifieront les tâches suivantes le suivi du projet et l'évaluation pour vous et les membres de votre équipe.

1. Modèle d'évaluation de projet ClickUp

Le modèle d'évaluation de projet ClickUp vous permet de gagner du temps et de renforcer vos capacités de gestion de projet. Modèle d'évaluation de projet de ClickUp c'est comme avoir un assistant super efficace - il garde les choses organisées, détecte les problèmes potentiels et les domaines d'amélioration et veille à ce que la collaboration au sein de l'équipe soit toujours au rendez-vous.

Ce modèle est doté d'un grand nombre de fonctionnalités personnalisables, notamment :

Statuts personnalisés : pour suivre les différentes étapes de l'évaluation de votre projet

Champs personnalisés : pour catégoriser et ajouter des attributs qui donnent de la visibilité aux parties prenantes du projet

Vues personnalisées : pour construire votre flux de travail ClickUp, qui comprend des listes, des diagrammes de Gantt, des charges de travail, des calendriers, etc

Gestion de projet : pour améliorer le suivi de l'évaluation du projet à l'aide de balises, d'avertissements de dépendance, d'e-mails, etc

Et le meilleur ?

Tout cela est soigneusement présenté avec des visuels puissants en un seul endroit pour une compréhension rapide. 📊

Son utilisation est également très simple ! Six étapes suffisent : mise en place, définition des objectifs du projet, décomposition des tâches, suivi des progrès, résolution des problèmes et célébration des étapes importantes.

2. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Le modèle de rapport d'évaluation ClickUp permet de rassembler, d'analyser et de communiquer rapidement et efficacement des données organisées.

Vous voulez un moyen facile de suivre les performances de vos employés ? Modèle de rapport d'évaluation de ClickUp change la donne en ce qui concerne la saisie des mesures de performance et l'évaluation de l'efficacité opérationnelle.

Mais la véritable beauté de ce modèle réside dans sa polyvalence. Vous pouvez l'utiliser pour mesurer l'efficacité des programmes de formation des employés, évaluer les commentaires des clients ou contrôler la réussite de divers projets.

Le fait de disposer d'un format cohérent pour documenter les données d'évaluation permet de gagner du temps et favorise l'organisation logique des informations. Le plus grand avantage est qu'il vous aide à normaliser les rapports d'évaluation à l'échelle de l'organisation.

Grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées et les assignations multiples, ce modèle ClickUp vous aide à gérer des projets et à suivre les évaluations en toute simplicité.

Pour en tirer le meilleur parti, suivez les cinq étapes suivantes :

Recueillir des informations sur les objectifs de l'évaluation, les tâches et les activités utilisées, les critères d'évaluation et les résultats de l'évaluation Utiliser La vue tableau de ClickUp pour créer une feuille de calcul qui constituera la base de votre rapport d'évaluation. Incluez des détails tels que le titre de l'évaluation et le nom de l'évaluateur Ajoutez les données pertinentes en utilisant Champs personnalisés dans ClickUp Analysez les données que vous avez saisies à l'aide du champ Vue du tableau . Rechercher des modèles, des tendances et des corrélations afin d'évaluer les performances et d'identifier les domaines d'amélioration Créer des actions pour mettre en œuvre les changements avec Tâches ClickUpRédiger vos rapports d'évaluation est rapide et facile avec ClickUp.

3. ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet

Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp vous permet d'examiner les risques en fonction du niveau de menace, puis d'élaborer un plan approprié pour atténuer la menace Modèle d'analyse des risques de gestion de projet de ClickUp est un outil indispensable pour les équipes de projet.

Il permet aux équipes de repérer les risques, de déterminer leur probabilité d'apparition et de planifier des actions pour les éviter. Qu'il s'agisse d'un grand projet ou d'une simple liste de tâches, ce modèle garantit que votre projet reste sur la bonne voie, quels que soient les obstacles qui se présentent. 🕰

Utilisez ce modèle pour :

Estimer les risques potentiels et leur impact sur votre projet

Allouer des ressources et mettre en place des mesures d'atténuation

Classer les menaces par ordre de gravité

Garantir la livraison des projets dans les délais et dans le respect du budget

Les fonctions spéciales du modèle, telles que les balises, les dates d'échéance, les alertes et les commentaires, simplifient le suivi et la planification des risques.

Voici un guide simple en 5 étapes pour éviter que les risques ne fassent dérailler vos projets : Dressez la liste des risques à l'aide d'un document ClickUp, évaluez leur importance à l'aide de tâches ClickUp, définissez des objectifs ClickUp pour établir des plans d'action, utilisez les automatismes ClickUp pour recevoir des alertes afin de garder un œil sur les risques et mettez à jour votre liste de risques au fur et à mesure de l'avancement du projet.

4. Formulaire d'évaluation ClickUp Modèle de tâche

Examinez les performances de vos employés à l'aide d'un modèle de tâche simple et convivial.

Le Formulaire d'évaluation ClickUp Modèle de tâche est un modèle convivial permettant aux managers de vérifier les performances des membres de leur équipe. Il pose des questions simples sur les récompenses, le travail d'équipe, les compétences, etc. Une fois que quelqu'un a rempli le formulaire, celui-ci se transforme automatiquement en tâche dans ClickUp. Il est ainsi facile pour les managers de passer en revue les performances de chacun en un seul endroit.

Ce modèle ne s'adresse pas uniquement aux employés ; il fonctionne pour toute personne contribuant à un projet, comme les freelances ou les sous-traitants. Il permet également aux responsables de conserver une trace précise du travail et des progrès de chacun au fil du temps.

5. Modèle de note de projet ClickUp

Stockez et organisez toutes les informations relatives à un projet rapidement et facilement en utilisant le modèle de note de projet ClickUp Modèle de note de projet de ClickUp est comme un carnet de notes super-organisé pour vos projets. Il vous aide à conserver tous les détails du cycle de vie du projet en un seul endroit.

Vous pouvez facilement suivre les tâches, gérer les changements et recueillir les commentaires des différentes parties prenantes. ClickUp facilite l'invitation de membres ou d'invités pertinents à votre projet ou à votre espace de travail pour commencer à collaborer.

En plus de s'assurer que chaque membre de l'équipe conserve le contexte à tout moment, ce modèle vous permet également d'enregistrer les détails de manière cohérente, de vous assurer que rien d'important n'est oublié et d'analyser facilement l'état d'avancement de votre projet.

Pour l'utiliser, il suffit de rassembler les informations relatives au projet dans un document ClickUp, de configurer le modèle avec les détails du projet, d'ajouter des tâches pour chaque objectif et de les assigner aux membres de l'équipe.

Grâce aux notifications opportunes via ClickUp Automations, vous n'avez plus à vous soucier de manquer des mises à jour !

6. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Optimisez les évaluations des employés en utilisant notre modèle de rapport d'évaluation Doc et gardez tout concis, cohérent et objectif Modèle de rapport d'évaluation de ClickUp est un outil essentiel pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet ou d'un processus. Ce modèle simplifie la documentation et l'analyse des données, garantissant l'exactitude et la transparence de vos évaluations.

Que vous lanciez un produit ou meniez une enquête auprès des clients, ce modèle vous aide à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il vous facilite également la tâche en vous proposant des suggestions d'amélioration claires.

Utilisez ce modèle pour :

Disposer d'un format de rapport cohérent et facile à suivre

Résumer les données provenant de diverses évaluations

Comparer les résultats entre les évaluations

Améliorer le suivi de l'évaluation grâce à des outils pratiques Fonctionnalités de ClickUp comme les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les assignations multiples et les étiquettes de priorité

7. Modèle ClickUp Leçons apprises

Obtenir une vue plus personnalisée pour inclure ou supprimer le champ "action nécessaire" dans le modèle de leçons apprises

Dans le cadre de votre projet, Modèle de leçons tirées de la gestion de projet de ClickUp est un outil pratique pour l'examen des projets. Il vous aide à réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce que vous auriez pu faire mieux.

Cet outil convivial vous permet de documenter facilement les aspects réussis afin de pouvoir les reproduire, d'identifier et de corriger les lacunes et d'obtenir une vue d'ensemble claire de l'avancement de votre projet grâce à des outils faciles à utiliser outils de suivi des performances .

En capturant les apprentissages les plus importants de chaque projet, ce modèle vous aide, vous et votre équipe, à vous améliorer à chaque projet. 💪

La bonne nouvelle ? Ce n'est pas la seule Modèle de leçons apprises que vous avez à votre disposition. ClickUp offre une variété de modèles de revue de projet personnalisables y compris le modèle Rétrospective du projet ClickUp Le modèle et le ClickUp 4Ls Retro Template pour donner à votre équipe les moyens de mener à bien les projets à venir.

Vous avez besoin d'aide pour visualiser les résultats rapides de vos projets ? Consultez_ ClickUp's Project Summary Templates_ (Modèles de résumé de projet de ClickUp) .

8. Modèle de revue de gestion de projet ClickUp

Le modèle de revue de gestion de projet de ClickUp permet aux entreprises d'évaluer l'état actuel du projet et d'aider les équipes à déterminer s'il vaut la peine de poursuivre le projet Modèle de revue de gestion de projet de ClickUp permet de recueillir facilement les commentaires des parties prenantes, de repérer les points à améliorer et d'organiser le processus de révision de votre projet. Que vous gériez un seul projet ou plusieurs, ce modèle garantit que vos révisions sont approfondies et efficaces.

Les avantages comprennent le suivi de l'avancement, l'assurance que les tâches sont accomplies dans les délais, l'ajustement des ressources du projet en fonction des besoins et la possibilité pour chacun d'avoir une vue d'ensemble du projet. Grâce aux fonctionnalités personnalisées de ClickUp, il est facile d'éditer des tâches ensemble, d'afficher des calendriers et de collaborer sur différents aspects du projet.

Pour obtenir les meilleurs résultats avec ce modèle, ClickUp suggère de suivre un processus en quatre étapes : fixer des objectifs clairs, collecter des informations à l'aide de tableaux simples, examiner le déroulement du projet à l'aide de détails personnalisés et planifier les prochaines étapes à l'aide d'un diagramme visuel.

Ce modèle simplifie l'examen des projets, encourage le travail d'équipe et la prise de décision intelligente pour assurer la réussite des projets.

9. Modèle ClickUp Post-Mortem

Ouvrir une vue du tableau pour visualiser les tâches avec le modèle ClickUp Project Post-Mortem Modèle d'analyse rétrospective du projet ClickUp offre un moyen simple d'évaluer la réussite ou l'échec d'un projet. Il vous permet de recueillir et d'étudier les commentaires de toutes les personnes impliquées, en analysant les tendances à la fois dans la mise en œuvre du projet et dans la communication. ⚠️-> 🎯->📈

Il est utile à tous les chefs de projet, qu'ils débutent ou qu'ils aient beaucoup d'expérience.

Pourquoi ? Parce qu'il vous donne un moyen clair de noter les problèmes, les idées et les choses que vous avez apprises afin que vous et votre équipe puissiez résoudre les problèmes et faire mieux la prochaine fois.

Le modèle d'analyse rétrospective de projet de ClickUp comporte de nombreuses caractéristiques utiles pour l'examen rétrospectif d'un projet :

Statuts personnalisés : pour suivre l'évolution de chaque problème, de l'enquête à la nouvelle entrée, en passant par la résolution et/ou la non-résolution

Champs personnalisés : Pour obtenir une visibilité sur le secteur, les ressources, la catégorie et la cause première du projet

Vues personnalisées : Configurez les vues du projet en fonction de vos besoins. Choisissez entre le formulaire de saisie Insight, les tâches en attente, le statut,Modèles post mortemguide de démarrage, et plus encore

Gestion de projet : Améliorer le suivi des projets post mortem grâce aux réactions aux commentaires, aux automatismes, à l'IA, etc

Voici quelques autres Modèles de débriefing post-projet par ClickUp /href/* href/ * pour vous aider à améliorer vos futurs projets.

10. Modèle de journal de projet ClickUp

Gérez facilement le journal quotidien de votre projet en gardant une trace de chaque tâche individuellement avec le modèle de journal de projet ClickUp Modèle de journal de projet ClickUp vous aide à documenter chaque étape de votre projet, à assigner des tâches et à visualiser votre flux de travail, le tout en un seul endroit. Que votre projet soit petit ou grand, ce modèle vous permet de tout organiser, ce qui facilite le suivi des progrès et le respect des délais.

Il est doté de fonctionnalités telles que des statuts et des champs personnalisés, ainsi que diverses vues telles que Liste, Gantt et Calendrier. Vous pouvez ainsi personnaliser le modèle pour qu'il réponde aux besoins spécifiques de votre projet. De plus, vous bénéficiez de outils de gestion de projet comme le suivi du temps, les réactions aux commentaires et même l'assistance de l'IA.

Pour l'utiliser, commencez par rassembler les détails de votre projet et configurez le document avec le nom du projet et le calendrier. Ajoutez ensuite les tâches, les étapes et les échéances. Mettez régulièrement le journal à jour pour en garantir l'exactitude. Partagez-le avec votre équipe pour améliorer la collaboration et tenir tout le monde informé.

L'ajout de ce modèle à votre Espace de travail ClickUp est facile et constitue un excellent moyen de rationaliser la gestion de projet. Il est conçu pour aider les chefs de projet comme vous, restent organisés, communiquent efficacement avec l'équipe et, en fin de compte, garantissent la réussite du projet.

Êtes-vous prêt à utiliser les modèles d'évaluation de projet de ClickUp pour mener à bien vos projets ?

Faire passer un projet du point A au point B semble simple jusqu'à ce que les variables, les risques et les changements de périmètre fassent capoter les plans. Mais une livraison de projet réussie EST possible avec le bon co-pilote - les modèles d'évaluation de projet de ClickUp.

Ces modèles personnalisables apportent l'orientation et la clarté nécessaires aux projets incertains, qu'ils soient petits ou grands. Leur approche structurée vous aide à suivre en permanence les risques, ce qui permet de corriger rapidement le cap et d'éviter que des problèmes mineurs ne dégénèrent. Gestion des tâches en temps réel et des informations permettent aux équipes de collaborer plus intelligemment.

Et la plus grande récompense ? Non seulement des résultats fructueux, mais aussi une amélioration à chaque étape du processus. Grâce à des évaluations rigoureuses des projets, chaque initiative renforce les capacités de votre processus pour la suivante.

Vous pensez qu'il est difficile de trouver des modèles robustes ? Pas avec ClickUp !