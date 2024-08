10 Meilleures alternatives à Mindgrasp AI en 2024 (Critiques & ; Prix)

Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, vous pouvez avoir l'impression de travailler dur. Vous devez bien écouter ou lire, prendre des notes détaillées, donner un sens à ce que vous avez écrit, résumer, puis essayer de vous souvenir de tout cela. C'est beaucoup. 👀

Heureusement, l'essor de l'intelligence artificielle nous a donné Outils d'IA pour faciliter l'expérience d'apprentissage, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Des outils comme Mindgrasp.IA, par exemple, ou l'une des nombreuses alternatives Mindgrasp IA.

Mindgrasp est un Outil d'IA pour la prise de notes qui lit des documents ou écoute du contenu vidéo pour vous (y compris des vidéos YouTube) et vous présente ensuite des notes résumées. Vous pouvez poser des questions pour vous aider à comprendre et à traiter les informations, et créer des flashcards et des quiz pour vous aider à les mémoriser.

Mindgrasp est extrêmement utile, mais ce n'est pas la seule solution application de prise de notes ou un outil d'étude IA. Certaines alternatives à l'IA Mindgrasp offrent également d'autres fonctions que les étudiants et les enseignants pourraient utiliser. 🧑‍🎓

Explorons quelques-unes des fonctionnalités offertes par ces types d'assistants d'étude pilotés par l'IA afin que vous sachiez de quoi ils sont capables. Nous verrons ensuite quelques excellentes alternatives à l'IA de Mindgrasp pour améliorer votre façon d'étudier (ou d'enseigner).

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une Alternative à l'IA de Mindgrasp ?

Il est toujours bon de connaître les options qui s'offrent à vous, et vous pourriez découvrir des outils dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés à rechercher dans les alternatives à Mindgrasp IA :

Outils de transcription alimentés par l'IA qui convertissent le texte ou la parole en forme écrite

Capacité de gestion des documents pour organiser vos notes afin que vous puissiez facilement trouver ce dont vous avez besoin

Automatisation des processus, comme résumer un contenu volumineux en quelques points clés, pour vous faire gagner du temps

Liens bidirectionnels pour que vous puissiez toujours retrouver les informations qui s'y rapportent

Simpleoutils de partage des connaissances pour que vous puissiez construire une base de connaissances qui profite aussi à d'autres 📚

Personnalisation pour que vous puissiez mettre en forme et styliser vos notes en fonction de votre travail

Une interface conviviale de l'outil IA pour vous permettre d'être rapidement opérationnel

Vous pouvez utiliser Mindgrasp pour certains de ces cas d'utilisation, mais pas tous, alors explorons d'autres options.

Les 10 meilleures Alternatives d'IA de Mindgrasp à utiliser en 2024

Ces alternatives à Mindgrasp IA offrent chacune différents types de fonctions. Considérez les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles pour vous aider à décider quel outil - ou combinaison d'outils - fonctionnera le mieux pour vous.

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans Docs

ClickUp est une excellente alternative à Mindgrasp AI - et bien plus encore. C'est un outil de productivité en ligne tout-en-un conçu pour rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration au sein des équipes. ✨ ClickUp Brain est un assistant IA qui assiste tous les aspects des études, de la planification, la prise de notes et le résumé à la création de contenu et au stockage de documents.

Utilisez l'un des nombreux Modèles de gestion de projet ClickUp pour créer un forfait d'étude et un plan d'action puis de suivre votre progression par rapport à vos objectifs. Pendant que vous étudiez, profitez du logiciel d'aide à la rédaction piloté par l'IA pour prendre des notes sur un.. ClickUp Bloc-notes ou dans un fichier Document ClickUp . Extrayez les points clés et créez des résumés à partir de vos notes ou d'autres ressources à l'aide de ClickUp Brain. 📝

Lorsque vous êtes prêt à commencer à travailler sur un travail, générez rapidement des idées à l'aide de l'un des nombreux modèles de brainstorming ou créer un aperçu de la carte mentale sur un site de Tableau blanc ClickUp . L'IA Writer for Work de ClickUp est à nouveau très utile pour générer du contenu à partir de votre plan, le modifier et le mettre en forme afin de produire un document professionnel exempt d'erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez la fonction intégréeLogiciel Tableau blanc pour visualiser la façon dont tout s'imbrique et vous aider à retenir l'information

Extraire automatiquement des points d'action de vos notes pour créer des tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Structurez et organisez vos notes à l'aide de pages imbriquées et d'étiquettes

Sauvegardez tous vos documents de manière centralisée sur la plateforme ClickUp

Traduisez votre contenu dans une multitude de langues, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et l'arabe 🌎

Utilisez ClickUp sur les appareils mobiles iOS ou Android ou sur le bureau

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est pas disponible sur la version gratuite, vous aurez donc besoin d'un forfait payant pour l'utiliser

Avec autant de fonctionnalités, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. OpenAI

via OpenAI OpenAI est une entreprise qui se concentre sur la recherche et la mise en œuvre de l'IA au profit de l'humanité. Elle est surtout connue pour avoir développé ChatGPT, un chatbot IA qui génère des réponses à des questions, en répondant de manière très humaine. L'API de ChatGPT est désormais utilisée par de nombreuses autres applications dans le monde entier. 🤖

L'API Whisper d'OpenAI n'est qu'une application parmi d'autres et elle transforme la parole en texte, ce qui en fait une alternative viable à l'IA Mindgrasp. Cet outil alimenté par l'IA possède également d'autres capacités qui en font une aide à l'étude précieuse.

OpenAI meilleures fonctionnalités

Transcrivez des conférences, des podcasts, des réunions Zoom ou des enregistrements de webinaires afin d'en avoir une trace écrite

Obtenez des réponses rapides à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet que vous étudiez (ou sur n'importe quel autre sujet)

Utilisez-le comme unassistant de rédaction pour créer du contenu à votre place

Demandez-lui de créer un quiz pour tester vos connaissances

OpenAI limites

La copie qu'elle génère n'est pas toujours exacte à 100 % sur le plan factuel et il se peut qu'elle ne passe pas un vérificateur de plagiat

Le système ne peut accéder qu'aux données de sa dernière mise à jour, il peut donc ne pas être au fait de l'actualité

OpenAI prix

Payez au fur et à mesure

G2: 4.7/5 (400+ avis)

4.7/5 (400+ avis) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

3. Google pour l'éducation

via Google pour l'éducation Plutôt qu'une alternative directe à Mindgrasp IA, Google for Education est conçu pour gérer le matériel pédagogique des classes et des écoles. Dans le cadre de l'environnement de travail Google, il fournit également une plateforme permettant aux étudiants et aux enseignants de communiquer et de collaborer en ligne.

L'offre gratuite Fundamentals propose des fonctions de base telles que Docs, Sheets, Forms et Slides, ainsi que des outils de communication, notamment Gmail, Google Meet et Chat. Les options payantes permettent aux établissements d'enseignement d'accéder à des fonctionnalités avancées telles que la sécurité, le contrôle d'accès et l'analyse, ainsi qu'à des intégrations et à des réunions avec des centaines de participants. 🧑‍🏫

Les meilleures fonctionnalités de Google pour l'éducation

Chargez les nouveaux devoirs sur la plateforme, qui est liée au Calendrier Google intégré, afin que tout le monde sache quand ils doivent être rendus

Téléchargez les devoirs et les évaluations achevés directement à partir de la plateforme

Utilisez le rapport d'originalité pour vérifier que les envois de vos élèves ne sont pas plagiés

Accédez au système basé sur le cloud depuis n'importe où

Limites de Google pour l'éducation

Certains utilisateurs estiment qu'il est difficile de naviguer dans l'interface utilisateur

Comme il s'agit d'un système en ligne, les difficultés techniques peuvent perturber le processus d'apprentissage

Google pour l'éducation prix

Contact pour la tarification

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (16 commentaires)

4. Kami

via Kami Kami est un autre outil qui assiste les enseignants et aide à personnaliser l'apprentissage afin qu'il soit plus attrayant pour tous. Il s'intègre à votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) afin que vous puissiez l'utiliser à la fois pour l'enseignement et les devoirs. ✅

Utilisez les outils d'annotation pour rendre les supports d'enseignement beaucoup plus intéressants et encouragez vos élèves à faire de même. Les élèves comme les enseignants peuvent également utiliser le système pour poser et répondre rapidement à des questions ou partager des enregistrements vocaux ou vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Kami

Créez ou personnalisez facilement des supports d'apprentissage, puis partagez-les avec votre classe

Regardez vos étudiants travailler en ligne en temps réel et vérifiez avec eux que tout va bien

Générez des quiz et des évaluations, puis affichez les notes en une seule fois

Intégrez d'autres outils d'enseignement populaires, tels que Google Classroom, Teams, OneDrive et Schoology

Les limites de Kami

Le plan de base vous donne accès à certaines fonctionnalités, mais vous aurez besoin d'un forfait payant pour les fonctions avancées comme la saisie vocale ou la notation et le suivi des évaluations

Certains enseignants estiment que le prix est un peu élevé s'ils paient eux-mêmes pour Kami

Kami prix

Basic: Gratuit

Gratuit Enseignant: 99 $/an

99 $/an École ou district: Contacter pour la tarification

Évaluations et critiques de Kami

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

5. EnhanceDocs

via EnhanceDocs EnhanceDocs utilise la fonction de recherche en langage naturel pour aider les gens à trouver des informations. Utilisez-le pour former votre équipe, intégrer les nouveaux employés ou offrir une assistance client en donnant aux utilisateurs des réponses rapides à leurs requêtes.

Pour répondre à une question, ce puissant outil effectue une recherche dans la documentation et les bases de connaissances existantes de l'entreprise, sur des plateformes telles que Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint et Confluence. Ensuite, il lie la requête directement au document pertinent. Il identifie également les questions fréquemment posées et formule des réponses, ce qui permet d'économiser des heures de recherche.

Les meilleures fonctionnalités d'EnhanceDocs

Rationalisez le flux de travail de votre équipe en lui donnant un accès rapide aux données dont elle a besoin pour achever ses tâches

Utilisez EnhanceDocs directement à partir d'outils de discussion comme Teams, Discord ou Slack

Extraire des données à partir de documents de toutes sortes, y compris les PDF

Ayez l'esprit tranquille en sachant que la sécurité de niveau entreprise protège toutes les informations sensibles de votre entreprise 🔐

Limites d'EnhanceDocs

Il n'y a pas encore assez d'avis pour savoir si cet outil fonctionne bien

Le Business est un peu élevé pour une petite entreprise

EnhanceDocs prix

Free

Pro: 1 000 $/mois

1 000 $/mois Business: 2 500 $/mois

2 500 $/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

via Chatbase Chatbase utilise le TPG pour créer des chatbots personnalisés et interactifs pour votre entreprise. Alternative à Mindgrasp IA, il prend des "notes" à partir d'un intervalle de sources de données, notamment des documents PDF et des sites web, puis va plus loin et transforme ces données en conversations de chatbot.

Des analyses puissantes permettent d'identifier et de signaler facilement les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui contribue à rationaliser les parcours des utilisateurs et à améliorer la satisfaction des clients. 😊

Les meilleures fonctionnalités de Chatbase

Utilisez-le pour dialoguer avec les clients et leur apporter une assistance ou pour générer des leads

Profitez du modèle freemium pour essayer le système avant de l'acheter

Ne payez que les modules complémentaires, comme les crédits de messages supplémentaires ou les chatbots, au fur et à mesure de vos besoins

Intégrez-le à des outils de discussion ou de médias sociaux tels que WhatsApp, Slack, Facebook Messenger et Zapier

Limites de Chatbase

Les utilisateurs non techniques trouvent souvent la courbe d'apprentissage un peu raide

Vous devrez payer un supplément pour supprimer l'image de marque de Chatbase ou utiliser votre propre domaine personnalisé

Chatbase prix

Free

Hobby: $19/mois pour 2 chatbots

$19/mois pour 2 chatbots Standard: 99$/mois pour 5 chatbots

99$/mois pour 5 chatbots Unlimited: $399/mois pour 10 chatbots

Évaluations et critiques de Chatbase

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 commentaires)

7. Navigateur LockDown

via Navigateur LockDown Lockdown Browser sécurise l'environnement de test en ligne sur les systèmes de gestion de l'apprentissage. Il est principalement utilisé par les établissements d'enseignement supérieur pour garantir l'intégrité des examens.

Cet outil supprime toutes les options du menu et de la barre d'outils, sauf celles qui sont absolument nécessaires, et empêche les étudiants d'accéder à tout autre outil susceptible d'être utilisé pour tricher. ❎

LockDown Browser meilleures fonctionnalités

S'intègre à un intervalle de systèmes LMS, y compris Moodle, Brightspace, Blackboard Learn et Canvas

Bloque les étudiants pour qu'ils puissent passer à d'autres applications

Rend impossible la copie et le partage des questions d'examen

Utiliser Lockdown Browser sur Mac, Windows, iPad et Chromebook

Les limites de LockDown Browser

Il n'est pas facilement accessible aux étudiants handicapés

Certains utilisateurs ont rapporté des bugs et des pépins qui ajoutent du stress au processus d'examen

LockDown Browser prix

Le prix est basé sur le nombre d'étudiants sur votre campus

LockDown Browser évaluations et critiques

G2: 3.7/5 (40+ reviews)

3.7/5 (40+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11 commentaires)

8. Expliquer comme si j'avais cinq ans

via Expliquer comme si j'avais cinq ans Explain Like I'm Five est un outil IA qui explique des sujets complexes dans un langage très simple, de sorte que même un enfant peut les comprendre. Il est utilisé par les étudiants pour apprendre de nouveaux concepts et par les enseignants pour les expliquer.

La base de connaissances de l'IA est créée par des personnes du monde entier qui apportent leur éclairage personnel, garantissant ainsi un intervalle de points de vue diversifié. 💡

Expliquer comme si j'étais cinq meilleures fonctionnalités

Trois questions gratuites par jour

Recevez des réponses rapides à toutes les questions que vous choisissez de poser

Spécifiez votre niveau de compréhension : basique, intermédiaire, avancé ou expert

Choisissez d'activer ou de désactiver le sarcasme, en fonction de ce que vous recherchez

Expliquer comme si j'avais cinq limites

Comme il n'existe pas de source unique de vérité, la fiabilité du contenu varie

Il n'y a pas encore assez d'avis pour juger du travail d'Expliquer comme si j'étais cinq

Expliquer comme cinq prix

Just Curious: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Tell Me All: 6,99 $/mois

Expliquer comme si j'étais cinq évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Academia

via Universités Academia est une base de connaissances constituée d'articles de recherche. Les universitaires peuvent télécharger leurs articles et mesurer leur impact, et tout le monde peut suivre les recherches des autres afin de rester au courant des derniers développements dans leur champ d'études. 📰

Les meilleures fonctionnalités d'Academia

Paramétrez des alertes de recherche pour les paramètres qui vous intéressent

Téléchargez des millions d'articles gratuitement lorsque vous vous inscrivez

Profitez des analyses intégrées pour suivre l'impact des documents de recherche que vous téléchargez

Utilisez cette alternative à Mindgrasp IA pour fournir des résumés détaillés du contenu de la recherche

Limites d'Academia

Vous devez vous connecter pour rechercher et accéder aux articles

Certains utilisateurs estiment que la fonction de recherche n'est pas très conviviale

Academia prix

Free

Premium pour les institutions: Contacter pour la tarification

Academia évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (20+ reviews)

4.1/5 (20+ reviews) Capterra: N/A

10. Flip

via Retourner Anciennement connu sous le nom de Flipgrid, Flip est une application Microsoft qui permet aux étudiants d'enregistrer des travaux vidéo, puis de les modifier et de les partager. C'est un outil d'étude alternatif pour les étudiants qui préfèrent parler plutôt qu'écrire - ou pour encourager les étudiants à trouver leur voix. 🙋

Les meilleures fonctionnalités

Invitez les élèves à rejoindre un groupe et contrôlez ce à quoi ils ont accès

Augmentez l'engagement en publiant des invitations, sous forme de texte ou de vidéo, et en invitant les élèves à partager leurs idées

Encouragez la collaboration avec leurs camarades de classe pour les aider à développer leurs idées

Utilisez Flip en tant qu'application Web ou pour téléphone portable

Limites de Flip

Le système peut être un peu déroutant pour les nouveaux utilisateurs

Les étudiants ne peuvent répondre que par vidéo - il n'y a pas d'autres options

Flip prix

Free

Flip évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (40+ commentaires)

4.6/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

Outils d'IA Rendre l'apprentissage beaucoup plus amusant

Les outils d'IA peuvent rendre le processus d'apprentissage plus efficace, et souvent beaucoup plus amusant, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Des applications de prise de notes et de transcription aux chatbots et bases de connaissances en tout genre, il existe une alternative IA Mindgrasp pour chaque type de tâche d'apprentissage. 🙌

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'étude IA disponibles à l'heure actuelle. Il vous propose des modèles de planification d'étude, des applications de prise de notes et des outils de brainstorming, ainsi qu'un assistant de rédaction IA capable de résumer les notes, de générer de la copie et de mettre en forme votre devoir pour qu'il ait fière allure. S'inscrire gratuitement à ClickUp et commencez dès aujourd'hui à travailler pour obtenir les meilleures notes. 💯