10 Meilleures alternatives à l'application Hemingway en 2025 (Critiques & ; Prix)

Vous avez le syndrome de la page blanche ? Vous avez besoin d'améliorer votre marketing de contenu ou votre prose ? Vous n'êtes pas sûr de la ponctuation ?

Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. 🤷

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être le plus fin des écrivains pour rédiger des textes convaincants. Outils d'écriture IA comme l'application Hemingway - ou l'une des nombreuses alternatives à l'application Hemingway - peuvent vous aider à produire d'excellents textes, sans erreur, avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Si l'outil Hemingway est un outil de choix pour les blogueurs, les rédacteurs indépendants, les professionnels du marketing et d'innombrables autres créateurs de contenu, il fait preuve de certaines limites - et ce n'est pas le seul outil d'écriture en ville. ✍️

Explorons ce qu'il faut rechercher dans un éditeur de texte IA et affichons les détails de certaines des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway pour faire passer votre écriture au niveau supérieur.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une *application Hemingway* alternative?

Trouver des alternatives à l'application Hemingway implique de creuser un peu. Après tout, elle est populaire pour de bonnes raisons.

L'éditeur Hemingway est très utile en tant que Outil d'IA pour la relecture de textes qui analyse votre texte et génère un score de lisibilité, c'est-à-dire une mesure de la facilité ou de la difficulté de lecture de votre texte. Il propose également des suggestions de choix de mots pour simplifier les structures de phrases complexes grâce à son éditeur de style et à une vérification grammaticale avancée. ⚒️

Cependant, sa fonction est assez basique et peut ne pas convenir à votre style d'écriture. (Tout le monde n'a pas envie d'écrire comme l'auteur éponyme de l'application)

Heureusement, il existe d'excellentes alternatives à l'éditeur Hemingway, avec des capacités variables pour votre processus d'écriture.

Recherchez des outils de rédaction et de vérification grammaticale qui peuvent :

Générer une copie en fonction des mots-clés et des directives que vous saisissez

Vérifier les erreurs d'orthographe et de grammaire de base

Suggère des moyens de rendre les structures de phrases compliquées plus claires et plus concises

Met en évidence les mauvais choix de mots et propose des synonymes qui pourraient avoir un meilleur travail

Repérer la voix passive et proposer des alternatives plus actives

Rédiger le texte dans le style d'écriture de votre choix ✍️

Quelques-uns Outils d'IA pour l'écriture offrent même des astuces de productivité qui rationalisent votre flux de travail et vous font gagner du temps - et de l'angoisse. ⏳

Les 10 meilleures Application Hemingway Alternatives à utiliser en 2024

Lorsque vous cherchez des alternatives à l'éditeur Hemingway, réfléchissez aux fonctions dont vous avez besoin pour la tâche à accomplir afin de déterminer l'application qui répond le mieux à vos besoins. Pour vous aider à démarrer votre mission de recherche de la meilleure application de rédaction IA et du meilleur éditeur de style, voyons ce que chacune de ces alternatives à l'appli Hemingway peut faire.

1. ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans Docs

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui vous aide à mieux rédiger - et bien plus encore. Les fonctions pratiques de ClickUp gestion du flux de travail les outils de gestion des flux de travail simplifient la planification, rationaliser les processus et la communication, et faire en sorte que tout soit terminé à temps.

Commencez par utiliser un modèle de calendrier de contenu pour forfaiter la création de votre contenu. Une fois que vous avez mis en place un aperçu et un calendrier, il est temps de commencer à écrire.

Utilisez l'outil ClickUp AI assistant d'écriture pour trouver des idées à partir d'invitations, instructions, générer un plan ou écrire des e-mails , des blogs, des posts sur les médias sociaux ou des pages web. L'assistant de rédaction alimenté par l'IA de ClickUp peut aider avec tous les types de copie de.. rédaction technique aux slogans de marketing.

Tout votre contenu est sauvegardé dans Documents ClickUp qui sont connectés à vos flux de travail. Tout est donc regroupé en un seul endroit facile à trouver. 🙌

En prime, ClickUp est si performant que vous n'avez pas besoin de Grammarly pour les contrôles grammaticaux. L'outil de relecture de ClickUp AI détecte les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les erreurs grammaticales et l'utilisation excessive d'adverbes.

Il modifie ensuite votre texte pour s'assurer qu'il est concis et attrayant, et fait même votre mise en forme pour vous, afin que votre document achevé ait un aspect tout à fait professionnel. Vos compétences en matière d'écriture viennent de s'améliorer considérablement !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez un fichier Cartes mentales ClickUp ou ClickUp Tableaux blancs pour faire un remue-méninges sur votre contenu, puis transformez directement le texte en tâches réalisables et suivies

Suivez la progression de votre forfait de création de contenu sur votre tableau blanc personnalisable Tableau de bord ClickUp Maîtrisez le référencement de votre contenu dès le Front avec le tableau de bord /%href/Modèle de recherche et de gestion du référencement ClickUp S'intègre à d'autres outils tels que Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn et WordPress

Utilisez l'application ClickUp sur Windows, Mac ou Linux, ainsi que sur votre appareil mobile

Limites de ClickUp

L'application mobile ne travaille pas encore au même niveau que l'application bureau

ClickUp IA n'est pas disponible dans la version gratuite

ClickUp Tarification

Free Forever: Gratuit

Gratuit Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Grammarly

via Grammaire Grammarly est un correcteur orthographique et grammatical sous stéroïdes. Il utilise le traitement du langage naturel et l'IA pour vérifier les fautes, le manque de clarté et les mots, entre autres. L'outil fait des suggestions pour améliorer votre écriture afin que vous délivriez un document soigné, engageant et sans erreur. 📝

C'est l'une des alternatives à l'éditeur Hemingway les plus populaires auprès des professionnels de tous horizons. Utilisez-le pour concevoir de meilleurs e-mails, documents d'entreprise, contenus techniques et posts sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Gagnez du temps en générant du texte à l'aide de l'une des invitations IA de Grammarly

Vérifiez votre ton pour vous assurer que vous vous exprimez de la bonne manière en fonction du contexte

Utilisez le vérificateur de plagiat pour détecter les textes trop similaires à d'autres textes publiés

Utilisez Grammarly sur votre bureau, votre mobile ou votre navigateur, ainsi que dans un large intervalle d'autres outils, y compris les applications de traitement de texte comme Microsoft Word et les applications de communication comme Gmail ou Slack

Les forfaits payants de Grammarly Business sont parfaits pour les équipes de marketing afin de produire des écrits sans erreur

Les limites de Grammarly

L'éditeur en ligne signale parfois à tort les erreurs de texte et de ponctuation correctes

Vous aurez besoin d'une des versions payantes pour les fonctionnalités avancées comme l'ajustement du ton et la vérification du plagiat

Grammarly prix

Free

Premium: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Business: 75$/mois par utilisateur

75$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Évaluations et critiques grammaticales

G2: 4.7/5 (5,700+ reviews) pour Grammarly Business

4.7/5 (5,700+ reviews) pour Grammarly Business Capterra: 4.7/5 (6,900+ reviews) pour l'entreprise

Compare* Grammarly Vs Wordtune !

3. PaperRater

via PaperRater PaperRater relit votre manuscrit en vérifiant les erreurs d'orthographe, de grammaire et de ponctuation. Il vous suffit de sélectionner le type de document que vous rédigez et votre niveau d'éducation, puis de coller votre texte dans le navigateur ou de télécharger un fichier. L'outil d'IA vous donne un retour d'information immédiat - y compris la note à laquelle vous pouvez vous attendre - et vous fait des suggestions pour améliorer votre rédaction. 💯

Cet outil figure dans notre liste des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway car il propose des ressources pratiques pour l'écriture. Par exemple, vous trouverez des listes de mots couramment confondus, un outil d'enrichissement du vocabulaire et des réponses aux questions d'orthographe et de grammaire les plus fréquentes.

Les meilleures fonctionnalités de PaperRater

Utilisez PaperRater en ligne, aucun téléchargement n'est nécessaire

Obtenez vos résultats à partir du système basé sur le cloud en quelques secondes

Détectez tout plagiat involontaire grâce à l'outil de détection de plagiat intégré

À lire les statistiques détaillées que PaperRater fournit pour découvrir vos erreurs afin de faire mieux la prochaine fois

Les limites de PaperRater

Il n'y a pas d'application mobile, il est donc préférable de l'utiliser sur votre bureau ou votre ordinateur portable

Il n'est pas intégré à d'autres outils - vous devrez copier et coller votre version finale ailleurs pour la mettre en forme en vue de l'envoi

PaperRater prix

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: $14.95/mois

PaperRater évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.4/5 (11 commentaires)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid Cette alternative à l'éditeur Hemingway est populaire auprès des rédacteurs, des éditeurs, des étudiants et des entreprises professionnelles. Elle vérifie votre document en temps réel et suggère des corrections rapides pour tout problème de grammaire, d'orthographe ou de style d'écriture, vous aidant ainsi à apprendre au fur et à mesure. 💡

ProWritingAid offre des fonctionnalités IA avancées, telles qu'un vérificateur de plagiat et des outils comme Rephrase. Ce dernier transforme vos mots en fonction de vos instructions - vous pouvez les rendre plus longs ou plus courts, plus ou moins formels, ou ajouter des détails descriptifs pour les rendre plus attrayants. Vous pouvez également réécrire votre copie, la résumer ou demander à l'IA de la poursuivre automatiquement pour vous.

ProWritingAid meilleures fonctionnalités

Assurez la cohérence au sein de votre équipe grâce à un dictionnaire interne et à des règles de style propres à la marque

Choisissez parmi plus de 25 types de rapports différents pour vous donner un retour sur vos écrits

Utilisez des plugins pour intégrer ProWritingAid à d'autres applications telles que Microsoft Office, Outlook, WordPress et Google Docs

Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos données sont 100 % privées et sécurisées

ProWritingAid limites

La version gratuite a des fonctions limitées et ne permet de modifier que 500 mots à la fois

ProWritingAid ne dispose pas encore d'applications dédiées pour les appareils mobiles iOS ou Android

ProWritingAid Tarification

Free: Gratuit

Gratuit Premium: 30 $/mois

30 $/mois Premium Pro: 36$/mois

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

5. Slick Write

via Slick Write Slick Write est un outil de modification en cours gratuit et rapide. Il vérifie votre orthographe, votre grammaire et votre style d'écriture et vous permet de les corriger en temps réel. L'index de lisibilité vous indique à quel niveau se situe votre texte, ce qui vous permet de vous assurer qu'il est adapté à votre public.

Utilisez les commentaires utiles de cette alternative à l'éditeur Hemingway pour améliorer votre vocabulaire, vos phrases et votre structure. Et si vous vous sentez reconnaissant, n'hésitez pas à leur laisser un conseil. 💸

Les meilleures fonctionnalités de Slick Write

Tirez des enseignements de statistiques telles que votre index de voix passive, la variété de votre vocabulaire et l'utilisation d'adverbes et de pronoms

Si vous n'êtes pas sûr de vous, consultez la liste utile des conseils de style

Utilisez les options de personnalisation pour augmenter la police de caractère afin de faciliter la lecture

Utilisez le jeu d'association de mots intégré pour surmonter votre bloc d'écriture et inspirer de nouvelles idées

Limites de Slick Write

Les fonctions de Slick Write sont assez limitées

Il n'y a pas d'application bureau ou mobile, vous devez donc être en ligne pour l'utiliser

Slick Write prix

Free

Slick Write évaluations et critiques

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: 4.4/5 (5 critiques)

6. Ginger

via Gingembre Ginger est conçu pour vous aider à écrire mieux et plus vite, en stimulant la productivité. Cette alternative à l'éditeur Hemingway est un outil Web alimenté par l'IA qui vérifie l'orthographe, la grammaire et la ponctuation, et propose des corrections au fur et à mesure que vous tapez. Il prédit également les mots et paraphrase les textes pour vous.

La version de base de cet outil IA est gratuite, mais il existe une version $$$a si vous souhaitez l'intégrer à des outils tels que Facebook, WordPress, Gmail et X.

Ginger meilleures fonctionnalités

Utilisez le bouton "Corriger" pour trouver les problèmes de grammaire et le bouton "Reformuler" pour rédiger votre contenu d'une manière différente

Double-cliquez sur n'importe quel mot pour afficher une liste utile de synonymes

Traduisez votre texte en anglais dans plus de 40 langues 🌎

Téléchargez l'application pour le bureau Windows ou Mac ou pour l'appareil mobile iOS ou Android

Gingembre limites

La plateforme ne dispose pas d'un vérificateur de plagiat

Certains utilisateurs estiment que les suggestions de Ginger ne sont pas toujours correctes

Ginger prix

Free: Gratuit

Gratuit Ginger Premium: $13.99/mois par utilisateur

$13.99/mois par utilisateur Ginger Business: $29.97/mois pour 3 utilisateurs

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.0/5 (80+ avis)

7. PerfectIt

via Parfait Cette alternative à l'éditeur Hemingway est un outil de relecture et de modification en cours destiné aux professionnels. Il est particulièrement utile pour les écrits plus techniques comme les rapports, les contrats, les propositions, les articles et les livres. 📚

PerfectIt se concentre sur la cohérence de l'utilisation des mots dans l'ensemble de votre document. Il met également en évidence les abréviations non définies et s'assure que votre guide de style est appliqué dans l'ensemble du document.

Les meilleures fonctionnalités de PerfectIt

Vérifie la cohérence de l'orthographe, des majuscules et de la ponctuation

Appliquez le guide de style de votre entreprise ou de votre client, ou le Chicago Manual of Style intégré

Partager facilement des feuilles de style avec des collègues

Choisissez de travailler en anglais britannique, américain, canadien ou australien

Limites de PerfectIt

PerfectIt ne fait pas de vérification grammaticale

Le prix peut être un peu élevé pour l'utilisateur moyen

PerfectIt prix

Professionnel: $90/an par utilisateur

$90/an par utilisateur Elite: $119/an par utilisateur

$119/an par utilisateur Teams: $129/an par utilisateur

$129/an par utilisateur Enterprise: $149/an par utilisateur

Évaluations et critiques de PerfectIt

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (370+ avis)

8. Linguix

via Linguix Linguix est une application de rédaction basée sur l'IA qui vérifie votre grammaire et s'assure que vos écrits sont clairs et efficaces. Le score de qualité du contenu mesure la lisibilité, l'engagement et la conformité au guide de style. 🎯

Utilisez cette alternative à l'appli Hemingway sur le site web de Linguix ou sur une multitude d'applications, notamment WordPress, Google Docs et Mailchimp.

Linguix meilleures fonctionnalités

Protégez la réputation de votre marque en appliquant votre guide de style à toutes vos communications

Utilisez l'extension du navigateur pour réécrire des phrases, les développer ou les raccourcir

Mesurez les performances rédactionnelles de votre équipe afin d'identifier les points à améliorer

Vérifiez les documents en anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol ou polonais

Linguix limites

Les recommandations en matière d'orthographe et de grammaire ne sont pas toujours correctes

Linguix ne propose pas de vérificateur de plagiat

Linguix Tarification

Personal Free: Free

Free Personnel Pro: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Business: 100$/mois pour 2 utilisateurs

G2: 4.5/5 (120+ reviews) Pour Business

4.5/5 (120+ reviews) Pour Business Capterra: 4.5/5 (90 commentaires)

9. INK

via INK INK est un assistant IA de marketing de contenu. Il se concentre sur la création de contenu pertinent, de haute qualité et optimisé pour votre audience.

Utilisez cette alternative de l'éditeur Hemingway pour faire des recherches sur les mots clés et créer des groupes de mots clés. Ensuite, il suffit de demander au rédacteur IA de composer des titres et des textes optimisés pour le référencement en utilisant ces mots-clés.

INK meilleures fonctionnalités

Création rapide et facile de textes et de visuels optimisés pour le référencement 🛣️

Obtenez un meilleur classement et augmentez votre taux de clics grâce au score sémantique de contenu de l'IA d'INK

Protégez votre marque numérique à travers tous vos contenus

Profitez des vidéos gratuites sur le marketing de contenu et de l'assistance de la communauté

Limites d'INK

Le contenu achevé n'est pas toujours achevé la première fois

INK n'est pas facilement abordable pour les petites entreprises

INK prix

Professionnel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois pour 3 utilisateurs

INK évaluations et critiques

G2: 4.9/5 (160+ commentaires)

4.9/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (4 commentaires)

10. WhiteSmoke

via Fumée blanche WhiteSmoke est un outil de relecture en ligne qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour repérer des erreurs de grammaire non détectées auparavant et suggérer des modifications en cours pour améliorer votre copie.

Les meilleures fonctionnalités de WhiteSmoke

Acceptez les corrections suggérées en un seul clic 🖱️

Utilisez l'outil de plagiat pour vous assurer que votre texte est unique

Traduisez vos textes dans plus de 50 langues

Appliquez cette alternative à l'application Hemingway sur Windows ou MacOS, ainsi que sur des navigateurs comme Firefox, Safari, Opera et Microsoft Edge

Limites de WhiteSmoke

Parfois, les traductions ne sont pas achevées

Il n'y a pas de forfait gratuit pour l'essayer

WhiteSmoke prix

Web: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: $13.33/mois par utilisateur

$13.33/mois par utilisateur Business: $22.99/mois pour 3 utilisateurs

G2: 4.6/5 (10 commentaires)

4.6/5 (10 commentaires) Capterra: 3.8/5 (20+ avis)

Perfectionnez vos écrits avec les meilleurs outils de relecture et outils de modification en cours

Que vous créiez des documents techniques ou des textes de marketing de contenu, les outils de modification en cours vous permettent de gagner du temps et d'améliorer la qualité de votre texte.

Au strict minimum, la plupart des outils vérifient l'orthographe et la grammaire, mais beaucoup font bien plus. Par exemple, ils peuvent assurer la cohérence de l'ensemble de votre document ou travailler avec un vérificateur de plagiat pour s'assurer que votre copie est originale. ✅

Si l'application Hemingway est un coup de cœur, il existe de nombreuses autres options. L'une des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway est ClickUp. Cette application basée sur le cloud permet non seulement d'améliorer votre copie, mais aussi de rationaliser votre flux de travail, de stimuler votre productivité et d'améliorer la communication au sein de l'équipe, le tout en un seul endroit pratique et facile à utiliser. Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour que votre travail soit plus efficace à tous points de vue.✨