10 Meilleures alternatives à l'application Hemingway en 2025 (Critiques & ; Prix)

Vous avez le syndrome de la page blanche ? Vous avez besoin d'améliorer votre marketing de contenu ou votre prose ? Vous n'êtes pas sûr de la ponctuation ?
Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. 🤷
Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être le plus fin des écrivains pour rédiger des textes convaincants. Outils d'écriture IA comme l'application Hemingway - ou l'une des nombreuses alternatives à l'application Hemingway - peuvent vous aider à produire d'excellents textes, sans erreur, avec l'aide de l'intelligence artificielle.
Si l'outil Hemingway est un outil de choix pour les blogueurs, les rédacteurs indépendants, les professionnels du marketing et d'innombrables autres créateurs de contenu, il fait preuve de certaines limites - et ce n'est pas le seul outil d'écriture en ville. ✍️
Explorons ce qu'il faut rechercher dans un éditeur de texte IA et affichons les détails de certaines des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway pour faire passer votre écriture au niveau supérieur.
Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une *application Hemingway* alternative?
Trouver des alternatives à l'application Hemingway implique de creuser un peu. Après tout, elle est populaire pour de bonnes raisons.
L'éditeur Hemingway est très utile en tant que Outil d'IA pour la relecture de textes qui analyse votre texte et génère un score de lisibilité, c'est-à-dire une mesure de la facilité ou de la difficulté de lecture de votre texte. Il propose également des suggestions de choix de mots pour simplifier les structures de phrases complexes grâce à son éditeur de style et à une vérification grammaticale avancée. ⚒️
Cependant, sa fonction est assez basique et peut ne pas convenir à votre style d'écriture. (Tout le monde n'a pas envie d'écrire comme l'auteur éponyme de l'application)
Heureusement, il existe d'excellentes alternatives à l'éditeur Hemingway, avec des capacités variables pour votre processus d'écriture.
Recherchez des outils de rédaction et de vérification grammaticale qui peuvent :
- Générer une copie en fonction des mots-clés et des directives que vous saisissez
- Vérifier les erreurs d'orthographe et de grammaire de base
- Suggère des moyens de rendre les structures de phrases compliquées plus claires et plus concises
- Met en évidence les mauvais choix de mots et propose des synonymes qui pourraient avoir un meilleur travail
- Repérer la voix passive et proposer des alternatives plus actives
- Rédiger le texte dans le style d'écriture de votre choix ✍️
Quelques-uns Outils d'IA pour l'écriture offrent même des astuces de productivité qui rationalisent votre flux de travail et vous font gagner du temps - et de l'angoisse. ⏳
Les 10 meilleures Application Hemingway Alternatives à utiliser en 2024
Lorsque vous cherchez des alternatives à l'éditeur Hemingway, réfléchissez aux fonctions dont vous avez besoin pour la tâche à accomplir afin de déterminer l'application qui répond le mieux à vos besoins. Pour vous aider à démarrer votre mission de recherche de la meilleure application de rédaction IA et du meilleur éditeur de style, voyons ce que chacune de ces alternatives à l'appli Hemingway peut faire.
1. ClickUp
Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans Docs
ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui vous aide à mieux rédiger - et bien plus encore. Les fonctions pratiques de ClickUp gestion du flux de travail les outils de gestion des flux de travail simplifient la planification, rationaliser les processus et la communication, et faire en sorte que tout soit terminé à temps.
Commencez par utiliser un modèle de calendrier de contenu pour forfaiter la création de votre contenu. Une fois que vous avez mis en place un aperçu et un calendrier, il est temps de commencer à écrire.
Utilisez l'outil ClickUp AI assistant d'écriture pour trouver des idées à partir d'invitations, instructions, générer un plan ou écrire des e-mails , des blogs, des posts sur les médias sociaux ou des pages web. L'assistant de rédaction alimenté par l'IA de ClickUp peut aider avec tous les types de copie de.. rédaction technique aux slogans de marketing.
Tout votre contenu est sauvegardé dans Documents ClickUp qui sont connectés à vos flux de travail. Tout est donc regroupé en un seul endroit facile à trouver. 🙌
En prime, ClickUp est si performant que vous n'avez pas besoin de Grammarly pour les contrôles grammaticaux. L'outil de relecture de ClickUp AI détecte les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les erreurs grammaticales et l'utilisation excessive d'adverbes.
Il modifie ensuite votre texte pour s'assurer qu'il est concis et attrayant, et fait même votre mise en forme pour vous, afin que votre document achevé ait un aspect tout à fait professionnel. Vos compétences en matière d'écriture viennent de s'améliorer considérablement !
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Utilisez un fichierCartes mentales ClickUp ouClickUp Tableaux blancs pour faire un remue-méninges sur votre contenu, puis transformez directement le texte en tâches réalisables et suivies
- Suivez la progression de votre forfait de création de contenu sur votre tableau blanc personnalisableTableau de bord ClickUp
- Maîtrisez le référencement de votre contenu dès le Front avec le tableau de bord /%href/Modèle de recherche et de gestion du référencement ClickUp
- S'intègre à d'autres outils tels que Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn et WordPress
- Utilisez l'application ClickUp sur Windows, Mac ou Linux, ainsi que sur votre appareil mobile
Limites de ClickUp
- L'application mobile ne travaille pas encore au même niveau que l'application bureau
- ClickUp IA n'est pas disponible dans la version gratuite
ClickUp Tarification
- Free Forever: Gratuit
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)
2. Grammarly
via Grammaire Grammarly est un correcteur orthographique et grammatical sous stéroïdes. Il utilise le traitement du langage naturel et l'IA pour vérifier les fautes, le manque de clarté et les mots, entre autres. L'outil fait des suggestions pour améliorer votre écriture afin que vous délivriez un document soigné, engageant et sans erreur. 📝
C'est l'une des alternatives à l'éditeur Hemingway les plus populaires auprès des professionnels de tous horizons. Utilisez-le pour concevoir de meilleurs e-mails, documents d'entreprise, contenus techniques et posts sur les médias sociaux.
Les meilleures fonctionnalités de Grammarly
- Gagnez du temps en générant du texte à l'aide de l'une des invitations IA de Grammarly
- Vérifiez votre ton pour vous assurer que vous vous exprimez de la bonne manière en fonction du contexte
- Utilisez le vérificateur de plagiat pour détecter les textes trop similaires à d'autres textes publiés
- Utilisez Grammarly sur votre bureau, votre mobile ou votre navigateur, ainsi que dans un large intervalle d'autres outils, y compris les applications de traitement de texte comme Microsoft Word et les applications de communication comme Gmail ou Slack
- Les forfaits payants de Grammarly Business sont parfaits pour les équipes de marketing afin de produire des écrits sans erreur
Les limites de Grammarly
- L'éditeur en ligne signale parfois à tort les erreurs de texte et de ponctuation correctes
- Vous aurez besoin d'une des versions payantes pour les fonctionnalités avancées comme l'ajustement du ton et la vérification du plagiat
Grammarly prix
- Free
- Premium: 30 $/mois par utilisateur
- Business: 75$/mois par utilisateur
- Entreprise: Contacter pour la tarification
Évaluations et critiques grammaticales
- G2: 4.7/5 (5,700+ reviews) pour Grammarly Business
- Capterra: 4.7/5 (6,900+ reviews) pour l'entreprise
Compare* Grammarly Vs Wordtune !
3. PaperRater
via PaperRater PaperRater relit votre manuscrit en vérifiant les erreurs d'orthographe, de grammaire et de ponctuation. Il vous suffit de sélectionner le type de document que vous rédigez et votre niveau d'éducation, puis de coller votre texte dans le navigateur ou de télécharger un fichier. L'outil d'IA vous donne un retour d'information immédiat - y compris la note à laquelle vous pouvez vous attendre - et vous fait des suggestions pour améliorer votre rédaction. 💯
Cet outil figure dans notre liste des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway car il propose des ressources pratiques pour l'écriture. Par exemple, vous trouverez des listes de mots couramment confondus, un outil d'enrichissement du vocabulaire et des réponses aux questions d'orthographe et de grammaire les plus fréquentes.
Les meilleures fonctionnalités de PaperRater
- Utilisez PaperRater en ligne, aucun téléchargement n'est nécessaire
- Obtenez vos résultats à partir du système basé sur le cloud en quelques secondes
- Détectez tout plagiat involontaire grâce à l'outil de détection de plagiat intégré
- À lire les statistiques détaillées que PaperRater fournit pour découvrir vos erreurs afin de faire mieux la prochaine fois
Les limites de PaperRater
- Il n'y a pas d'application mobile, il est donc préférable de l'utiliser sur votre bureau ou votre ordinateur portable
- Il n'est pas intégré à d'autres outils - vous devrez copier et coller votre version finale ailleurs pour la mettre en forme en vue de l'envoi
PaperRater prix
- Basic: Gratuit
- Premium: $14.95/mois
PaperRater évaluations et critiques
- G2: 4.5/5 (20+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (11 commentaires)
4. ProWritingAid
via ProWritingAid Cette alternative à l'éditeur Hemingway est populaire auprès des rédacteurs, des éditeurs, des étudiants et des entreprises professionnelles. Elle vérifie votre document en temps réel et suggère des corrections rapides pour tout problème de grammaire, d'orthographe ou de style d'écriture, vous aidant ainsi à apprendre au fur et à mesure. 💡
ProWritingAid offre des fonctionnalités IA avancées, telles qu'un vérificateur de plagiat et des outils comme Rephrase. Ce dernier transforme vos mots en fonction de vos instructions - vous pouvez les rendre plus longs ou plus courts, plus ou moins formels, ou ajouter des détails descriptifs pour les rendre plus attrayants. Vous pouvez également réécrire votre copie, la résumer ou demander à l'IA de la poursuivre automatiquement pour vous.
ProWritingAid meilleures fonctionnalités
- Assurez la cohérence au sein de votre équipe grâce à un dictionnaire interne et à des règles de style propres à la marque
- Choisissez parmi plus de 25 types de rapports différents pour vous donner un retour sur vos écrits
- Utilisez des plugins pour intégrer ProWritingAid à d'autres applications telles que Microsoft Office, Outlook, WordPress et Google Docs
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que vos données sont 100 % privées et sécurisées
ProWritingAid limites
- La version gratuite a des fonctions limitées et ne permet de modifier que 500 mots à la fois
- ProWritingAid ne dispose pas encore d'applications dédiées pour les appareils mobiles iOS ou Android
ProWritingAid Tarification
- Free: Gratuit
- Premium: 30 $/mois
- Premium Pro: 36$/mois
ProWritingAid évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (40+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (400+ avis)
5. Slick Write
via Slick Write Slick Write est un outil de modification en cours gratuit et rapide. Il vérifie votre orthographe, votre grammaire et votre style d'écriture et vous permet de les corriger en temps réel. L'index de lisibilité vous indique à quel niveau se situe votre texte, ce qui vous permet de vous assurer qu'il est adapté à votre public.
Utilisez les commentaires utiles de cette alternative à l'éditeur Hemingway pour améliorer votre vocabulaire, vos phrases et votre structure. Et si vous vous sentez reconnaissant, n'hésitez pas à leur laisser un conseil. 💸
Les meilleures fonctionnalités de Slick Write
- Tirez des enseignements de statistiques telles que votre index de voix passive, la variété de votre vocabulaire et l'utilisation d'adverbes et de pronoms
- Si vous n'êtes pas sûr de vous, consultez la liste utile des conseils de style
- Utilisez les options de personnalisation pour augmenter la police de caractère afin de faciliter la lecture
- Utilisez le jeu d'association de mots intégré pour surmonter votre bloc d'écriture et inspirer de nouvelles idées
Limites de Slick Write
- Les fonctions de Slick Write sont assez limitées
- Il n'y a pas d'application bureau ou mobile, vous devez donc être en ligne pour l'utiliser
Slick Write prix
- Free
Slick Write évaluations et critiques
- G2: Pas encore de commentaires
- Capterra: 4.4/5 (5 critiques)
6. Ginger
via Gingembre Ginger est conçu pour vous aider à écrire mieux et plus vite, en stimulant la productivité. Cette alternative à l'éditeur Hemingway est un outil Web alimenté par l'IA qui vérifie l'orthographe, la grammaire et la ponctuation, et propose des corrections au fur et à mesure que vous tapez. Il prédit également les mots et paraphrase les textes pour vous.
La version de base de cet outil IA est gratuite, mais il existe une version $$$a si vous souhaitez l'intégrer à des outils tels que Facebook, WordPress, Gmail et X.
Ginger meilleures fonctionnalités
- Utilisez le bouton "Corriger" pour trouver les problèmes de grammaire et le bouton "Reformuler" pour rédiger votre contenu d'une manière différente
- Double-cliquez sur n'importe quel mot pour afficher une liste utile de synonymes
- Traduisez votre texte en anglais dans plus de 40 langues 🌎
- Téléchargez l'application pour le bureau Windows ou Mac ou pour l'appareil mobile iOS ou Android
Gingembre limites
- La plateforme ne dispose pas d'un vérificateur de plagiat
- Certains utilisateurs estiment que les suggestions de Ginger ne sont pas toujours correctes
Ginger prix
- Free: Gratuit
- Ginger Premium: $13.99/mois par utilisateur
- Ginger Business: $29.97/mois pour 3 utilisateurs
Ginger évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (30+ reviews)
- Capterra: 4.0/5 (80+ avis)
7. PerfectIt
via Parfait Cette alternative à l'éditeur Hemingway est un outil de relecture et de modification en cours destiné aux professionnels. Il est particulièrement utile pour les écrits plus techniques comme les rapports, les contrats, les propositions, les articles et les livres. 📚
PerfectIt se concentre sur la cohérence de l'utilisation des mots dans l'ensemble de votre document. Il met également en évidence les abréviations non définies et s'assure que votre guide de style est appliqué dans l'ensemble du document.
Les meilleures fonctionnalités de PerfectIt
- Vérifie la cohérence de l'orthographe, des majuscules et de la ponctuation
- Appliquez le guide de style de votre entreprise ou de votre client, ou le Chicago Manual of Style intégré
- Partager facilement des feuilles de style avec des collègues
- Choisissez de travailler en anglais britannique, américain, canadien ou australien
Limites de PerfectIt
- PerfectIt ne fait pas de vérification grammaticale
- Le prix peut être un peu élevé pour l'utilisateur moyen
PerfectIt prix
- Professionnel: $90/an par utilisateur
- Elite: $119/an par utilisateur
- Teams: $129/an par utilisateur
- Enterprise: $149/an par utilisateur
Évaluations et critiques de PerfectIt
- G2: 4.8/5 (160+ commentaires)
- Capterra: 4.9/5 (370+ avis)
8. Linguix
via Linguix Linguix est une application de rédaction basée sur l'IA qui vérifie votre grammaire et s'assure que vos écrits sont clairs et efficaces. Le score de qualité du contenu mesure la lisibilité, l'engagement et la conformité au guide de style. 🎯
Utilisez cette alternative à l'appli Hemingway sur le site web de Linguix ou sur une multitude d'applications, notamment WordPress, Google Docs et Mailchimp.
Linguix meilleures fonctionnalités
- Protégez la réputation de votre marque en appliquant votre guide de style à toutes vos communications
- Utilisez l'extension du navigateur pour réécrire des phrases, les développer ou les raccourcir
- Mesurez les performances rédactionnelles de votre équipe afin d'identifier les points à améliorer
- Vérifiez les documents en anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol ou polonais
Linguix limites
- Les recommandations en matière d'orthographe et de grammaire ne sont pas toujours correctes
- Linguix ne propose pas de vérificateur de plagiat
Linguix Tarification
- Personal Free: Free
- Personnel Pro: $15/mois par utilisateur
- Business: 100$/mois pour 2 utilisateurs
Linguix évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (120+ reviews) Pour Business
- Capterra: 4.5/5 (90 commentaires)
9. INK
via INK INK est un assistant IA de marketing de contenu. Il se concentre sur la création de contenu pertinent, de haute qualité et optimisé pour votre audience.
Utilisez cette alternative de l'éditeur Hemingway pour faire des recherches sur les mots clés et créer des groupes de mots clés. Ensuite, il suffit de demander au rédacteur IA de composer des titres et des textes optimisés pour le référencement en utilisant ces mots-clés.
INK meilleures fonctionnalités
- Création rapide et facile de textes et de visuels optimisés pour le référencement 🛣️
- Obtenez un meilleur classement et augmentez votre taux de clics grâce au score sémantique de contenu de l'IA d'INK
- Protégez votre marque numérique à travers tous vos contenus
- Profitez des vidéos gratuites sur le marketing de contenu et de l'assistance de la communauté
Limites d'INK
- Le contenu achevé n'est pas toujours achevé la première fois
- INK n'est pas facilement abordable pour les petites entreprises
INK prix
- Professionnel: 39$/mois par utilisateur
- Enterprise: $99/mois pour 3 utilisateurs
INK évaluations et critiques
- G2: 4.9/5 (160+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (4 commentaires)
10. WhiteSmoke
via Fumée blanche WhiteSmoke est un outil de relecture en ligne qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour repérer des erreurs de grammaire non détectées auparavant et suggérer des modifications en cours pour améliorer votre copie.
Les meilleures fonctionnalités de WhiteSmoke
- Acceptez les corrections suggérées en un seul clic 🖱️
- Utilisez l'outil de plagiat pour vous assurer que votre texte est unique
- Traduisez vos textes dans plus de 50 langues
- Appliquez cette alternative à l'application Hemingway sur Windows ou MacOS, ainsi que sur des navigateurs comme Firefox, Safari, Opera et Microsoft Edge
Limites de WhiteSmoke
- Parfois, les traductions ne sont pas achevées
- Il n'y a pas de forfait gratuit pour l'essayer
WhiteSmoke prix
- Web: 10$/mois par utilisateur
- Premium: $13.33/mois par utilisateur
- Business: $22.99/mois pour 3 utilisateurs
Les évaluations et commentaires de WhiteSmoke
- G2: 4.6/5 (10 commentaires)
- Capterra: 3.8/5 (20+ avis)
Perfectionnez vos écrits avec les meilleurs outils de relecture et outils de modification en cours
Que vous créiez des documents techniques ou des textes de marketing de contenu, les outils de modification en cours vous permettent de gagner du temps et d'améliorer la qualité de votre texte.
Au strict minimum, la plupart des outils vérifient l'orthographe et la grammaire, mais beaucoup font bien plus. Par exemple, ils peuvent assurer la cohérence de l'ensemble de votre document ou travailler avec un vérificateur de plagiat pour s'assurer que votre copie est originale. ✅
Si l'application Hemingway est un coup de cœur, il existe de nombreuses autres options. L'une des meilleures alternatives à l'éditeur Hemingway est ClickUp. Cette application basée sur le cloud permet non seulement d'améliorer votre copie, mais aussi de rationaliser votre flux de travail, de stimuler votre productivité et d'améliorer la communication au sein de l'équipe, le tout en un seul endroit pratique et facile à utiliser. Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour que votre travail soit plus efficace à tous points de vue.✨