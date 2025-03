10 Meilleures alternatives à Supernotes pour la prise de notes en 2025

Supernotes est un outil de prise de notes populaire, prisé pour ses fonctionnalités d'organisation visuelle et son interface simple et intuitive. La plateforme est facile à utiliser et simplifie le processus de création, de modification en cours et de gestion des notes sans se sentir submergé par des fonctionnalités excessives ou par l'encombrement.

Si Supernotes excelle dans l'organisation des connaissances, de nombreux utilisateurs recherchent des outils de collaboration plus robustes ou une intégration plus transparente avec d'autres applications. En outre, certains pourraient trouver les paramètres de Supernotes limités par rapport à des applications multifonctionnelles comme Evernote ou Notion.

Ces plateformes alternatives de Supernotes offrent une gamme plus large d'outils de collaboration et d'intégration avec d'autres applications d'outils de productivité à côté des fonctions de prise de notes. Chacun offre un tableau plus large de fonctionnalités au-delà de ce que Supernotes fournit, comme la création de contenu améliorée par l'IA, la personnalisation étendue ou des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que le cryptage. Quel que soit votre choix, les meilleures alternatives à Supernotes peuvent satisfaire vos besoins organisationnels et aller au-delà des capacités de Supernotes.

Qu'est-ce qu'une alternative à Supernotes ?

Les alternatives à Supernotes les mieux évaluées sont les suivantes applications de prise de notes et des logiciels qui offrent des fonctions similaires à Supernotes, notamment l'organisation visuelle, l'assistance Markdown, la productivité et les fonctionnalités de recherche qui ont fait la réputation de Supernotes. En plus de permettre la prise de notes, Supernotes sert d'outil d'organisation des connaissances, facilitant la structuration et la gestion des informations.

Il existe plusieurs alternatives à Supernotes sur le marché qui offrent leur propre ensemble de fonctionnalités et d'avantages uniques, tels que les notes vocales et l'élégance notes autocollantes logiciel. Une ou plusieurs de ces alternatives à Supernotes peuvent être mieux adaptées à votre flux de travail préféré.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Supernotes ?

Lorsque vous cherchez une alternative à Supernotes, vous voulez quelque chose qui offre un ensemble de fonctionnalités similaires, mais d'une manière qui correspond mieux à vos paramètres. Lorsque vous examinez les options, tenez compte des facteurs suivants :

Organisation des notes: L'alternative que vous choisissez doit offrir un moyen flexible et facile à comprendre pour organiser vos notes, qu'il s'agisse de notes manuscrites numériques ou de notes texte traditionnelles

L'alternative que vous choisissez doit offrir un moyen flexible et facile à comprendre pour organiser vos notes, qu'il s'agisse de notes manuscrites numériques ou de notes texte traditionnelles Outils de collaboration: Si vous rédigez souvent des notes avec d'autres personnes, assurez-vous que le logiciel que vous envisagez possède un ensemble complet d'outils de collaboration pour vous aider à prendre des notesles notes de réunion et d'autres travaux partagés

Si vous rédigez souvent des notes avec d'autres personnes, assurez-vous que le logiciel que vous envisagez possède un ensemble complet d'outils de collaboration pour vous aider à prendre des notesles notes de réunion et d'autres travaux partagés **L'application de prise de notes doit pouvoir s'intégrer avec les outils pertinents, ce qui vous permet de synchroniser vos notes et de travailler en toute transparence avec d'autres applications

Fonctionnalité de recherche: Comme votre collection de notes s'agrandit rapidement, il peut être difficile de trouver une note spécifique. Une bonne fonctionnalité de recherche contribuera à atténuer ce problème et à faciliter la localisation des notes et des entrées de journal pertinentes

Comme votre collection de notes s'agrandit rapidement, il peut être difficile de trouver une note spécifique. Une bonne fonctionnalité de recherche contribuera à atténuer ce problème et à faciliter la localisation des notes et des entrées de journal pertinentes Interface intuitive: Le logiciel que vous utilisez doit avoir une interface facile à comprendre pour que vous puissiez créer des notes rapidement. Ceci est particulièrement important pour ceux qui préfèrent la prise de notes visuelle

Le logiciel que vous utilisez doit avoir une interface facile à comprendre pour que vous puissiez créer des notes rapidement. Ceci est particulièrement important pour ceux qui préfèrent la prise de notes visuelle Portabilité des données: L'application doit vous permettre d'enregistrer ou d'exporter vos notes dans une forme qui peut être facilement chargée par d'autres plateformes et outils, ce qui garantit que vos notes sont facilement transférables

L'application doit vous permettre d'enregistrer ou d'exporter vos notes dans une forme qui peut être facilement chargée par d'autres plateformes et outils, ce qui garantit que vos notes sont facilement transférables Coût: Les applications de prise de notes sont proposées dans une grande variété de structures de prix. Trouvez-en une qui non seulement corresponde à votre budget, mais qui vous fournisse autant de fonctionnalités pertinentes pour la prise de notes que vous en avez besoin

Les 10 meilleures alternatives à Supernotes à utiliser en 2024

Ci-dessous, vous trouverez plusieurs alternatives à Supernotes qui proposent des fonctionnalités de prise de notes et plus encore. Chaque application de prise de notes de la liste apporte son lot de fonctionnalités uniques qui la placent au-dessus des applications de notes courantes.

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui inclut des fonctionnalités de prise de notes grâce au ClickUp Bloc-notes fonctionnalité. Vous pouvez également prendre des notes rapidement et créer d'autres types de documents avec ClickUp Documents son outil de collaboration intégré éditeur de documents qui peut convertir un texte simple directement en une tâche exploitable. De plus, vous trouverez suffisamment d'options de mise en forme pour prendre de belles notes, créer des wikis, gérer vos connaissances personnelles, etc. Les Modèle de notes quotidiennes constituera une base facile à utiliser.

Les fonctionnalités de productivité de ClickUp sont les suivantes des outils de gestion de projet et la possibilité de créer des listes à faire sans avoir à consulter une autre application de prise de notes. L'application gestion des tâches cette fonction vous permet d'assigner des tâches liées à la rédaction ou toute autre tâche devant être achevée. L'IA de ClickUp les fonctionnalités de l'IA de ClickUp permettent d'élever les notes à un niveau supérieur, vous fournissant un contenu de qualité avec moins d'efforts. Les notes collaboratives aident les membres de l'équipe à travailler plus efficacement. En parlant de collaboration, l'outil de tableau blanc de ClickUp facilite le brainstorming des équipes et leur permet de rassembler rapidement des idées sur des notes autocollantes et des formes personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une suite complète d'outils de productivité, tels que la gestion de projet, les tableaux blancs numériques, une application de notes intégrée, et plus encore

Fournit des invites IA adaptées à des rôles spécifiques pour une création de contenu de haute qualité

La possibilité d'organiser et d'étiqueter les notes avec des pages imbriquées pour créer une structure facile à suivre

L'automatisation personnalisée et préconstruite permet de gagner du temps en réduisant la nécessité d'effectuer des actions de routine

L'intégration avec plus de 1 000 applications, dont de nombreux outils parmi les plus populaires du marché

Une bibliothèque de modèles personnalisés pour chaque aspect de votre entreprise vous aide à démarrer rapidement

Les limites de ClickUp

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version bureau

Le nombre de fonctionnalités peut rendre l'interface confuse pour les nouveaux utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)

2. Notion

Via Notion Notion est une autre application de productivité tout-en-un qui offre des fonctionnalités de prise de notes. Elle offre un environnement de travail polyvalent aux individus comme aux équipes. Vous pouvez créer de superbes notes, des bases de données, des listes de tâches et bien plus encore. Le logiciel est connu pour ses modèles personnalisables et sa modification en cours basée sur des blocs, ce qui facilite la prise de notes rapides qui sont structurées dans une forme qui est unique aux besoins de chaque utilisateur.

Notion meilleures fonctionnalités

Fournit un environnement de travail centralisé pour les wikis, les documents et les projets afin de réduire le nombre d'outils nécessaires dans la pile technologique

Les documents de nouvelle génération assistent la collaboration en temps réel, les commentaires et les intégrations pour offrir plus de puissance

Fonctionnalités de gestion de projet intégrées pour faciliter la planification, le suivi et l'exécution des projets

Intégration de Outils d'IA pour la prise de notes offre des suggestions de contenu, des analyses de données et des fonctions d'automatisation

Les options de visualisation personnalisables permettent aux utilisateurs d'afficher leurs données de la manière qui leur semble la plus logique

La fonction de glisser-déposer facilite la création rapide de notes, même pour les personnes ayant des compétences techniques limitées

Les limites de Notion

Certains utilisateurs ont rapporté des bugs occasionnels qui ont temporairement ralenti ou gelé l'application

Le grand nombre d'options peut submerger les nouveaux utilisateurs lorsqu'ils se familiarisent avec l'application

Le nombre limité d'intégrations par rapport à certaines alternatives a gêné certains utilisateurs

Prix de Notion

Free

Plus : 8 $/mois

Business : 15$/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Module complémentaire IA : 8 $/mois

G2 : 4.7/5 (4,500+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,500+ avis)

3. Workflowy

Via Workflowy Workflowy est une application de prise de notes au design minimaliste axée sur la création de listes et de schémas organisés pour préparer des notes en ligne de manière conviviale. L'interface simple et intuitive facilite la capture et la structuration de vos pensées, tâches et idées.

La plateforme permet une imbrication infinie pour organiser vos idées avec autant de notes enfants que nécessaire, ce qui en fait un outil puissant pour le brainstorming et la planification de manière linéaire et bien structurée.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Créez des listes à l'intérieur de listes à l'infini pour organiser vos notes de manière flexible

Faites un zoom avant et arrière sur n'importe quelle sous-liste pour vous concentrer facilement sur des tâches ou des sujets individuels

Utilisez des étiquettes pour catégoriser et filtrer les listes de manière efficace, ce qui facilite la recherche d'éléments connexes

Démarrez rapidement grâce à l'interface minimaliste et conviviale

Travaillez hors ligne et synchronisez automatiquement sur tous les appareils lorsque la connexion est rétablie

Partagez facilement vos notes et collaborez sur des listes avec les outils suivantscollaboration en temps réel des fonctionnalités pour les équipes

Limites de Workflowy

Certains utilisateurs signalent des ralentissements avec l'application dans certaines situations

L'interface n'est disponible qu'en anglais, ce qui constitue une barrière linguistique pour certains utilisateurs

Le design minimaliste a l'inconvénient de ne pas offrir autant de fonctionnalités que d'autres applications

Prix de Workflowy

Free

Mensuel : $4.99

Annuel : $49.00

G2 : 4.4/5 (22 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (13 commentaires)

4. Evernote

Via Evernote Evernote est une application très utilisée pour la prise de notes et l'organisation, connue pour sa facilité d'utilisation. Elle met fortement l'accent sur la prise de notes conviviale, la création et la synchronisation entre les appareils.

Des fonctionnalités telles que l'étiquetage des notes, la recherche et les fonctions d'organisation intuitives ont permis à cet outil de devenir l'une des applications de prise de notes les plus populaires.

Il vous permet de stocker et de récupérer différents types d'informations en un seul endroit. Vous pouvez créer des clips web et enregistrer des notes audio. Vous pouvez également écrire des notes à la main lorsque vous utilisez un écran tactile.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

La synchronisation automatique des notes sur tous les appareils permet d'actualiser les données et de les rendre accessibles partout et à tout moment

Améliorez vos notes avec du texte, des images, des notes vocales, des PDF et d'autres formes de documents

Combinez les notes avec des tâches et des calendriers pour une plateforme d'organisation puissante et unifiée

La fonction de recherche permet de retrouver rapidement le contenu de vastes collections de notes

Créez, affectez et gérez des tâches directement dans les notes, avec une assistance pour les dates d'échéance et les rappels

Intégration avec Google Agenda pour une meilleure fonction de planification

Limites d'Evernote

Les utilisateurs trouvent que la version gratuite est un peu plus limitée qu'ils ne le souhaiteraient

Le prix des forfaits premium est un peu élevé au goût de certains

L'exportation de données vers d'autres plateformes n'est pas aussi facile qu'elle pourrait l'être

Prix d'Evernote

Free

Personnel : 14,00 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (2 000 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (8 000 commentaires)

5. Dendron

Via Dendron Dendron est une application de prise de notes conçue pour les développeurs et les utilisateurs techniques. Elle est construite sur Visual Studio Code et comprend des fonctionnalités telles que l'organisation hiérarchique des notes, les liens retour et un ensemble étendu d'options de personnalisation.

Le logiciel excelle dans la gestion de grandes collections de notes et de base de connaissances afin d'assister les besoins d'information des grands projets de programmation et d'autres cas d'utilisation qui traitent d'informations complexes.

Le fait d'être basé sur VSCode permet également aux prestataires de bénéficier de fonctionnalités familières, telles que la coloration syntaxique et la coloration de code multilingue.

Dendron meilleures fonctionnalités

Les structures cohérentes mais flexibles offrent une excellente combinaison de familiarité et de personnalisation

Un système de types robuste garantit que les connaissances sont catégorisées de manière systémique

Les informations importantes sont mises en cache pour un accès plus rapide

Les outils de publication facilitent le partage des connaissances dans une forme de jardin numérique

La base VSCode offre un environnement de travail familier aux développeurs

Le code open-source est conçu dans un souci d'évolutivité

Les limites de Dendron

Il n'y a pas d'assistance pour les appareils mobiles

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer entre les notes

Les fonctionnalités de recherche ne sont pas aussi robustes que celles de certains concurrents

Prix de Dendron

Free et open-source

Dendron évaluations et critiques

Product Hunt : 5/5 (24 commentaires)

6. Obsidienne

Via Obsidienne Obsidian est une application de prise de notes qui se concentre sur la construction d'une base de connaissances personnelle à l'aide de notes reliées entre elles. Les systèmes de fichiers locaux permettent d'établir des liens bidirectionnels, des rétroliens et de visualiser des graphiques dans une forme attrayante mais facile à utiliser.

Le logiciel est idéal pour la gestion des connaissances et les tâches de réflexion créative qui bénéficient d'un réseau de pensées interconnectées. L'utilisation de notes Markdown permet une mise en forme facile et intuitive à la volée.

Obsidian meilleures fonctionnalités

Fournit une expérience de prise de notes privée et malléable qui s'adapte à votre processus de pensée unique

Les notes sont stockées directement sur l'appareil de l'utilisateur pour un accès hors ligne rapide et pratique

Des centaines de plugins et de thèmes permettent des options de personnalisation infinies

Des formats de fichiers ouverts et non propriétaires facilitent le transfert de données vers et depuis d'autres applications

Le graphique visuel des relations offre une représentation graphique des relations complexes entre les notes

Limites d'Obsidian

De nombreux utilisateurs ont trouvé que la courbe d'apprentissage du logiciel était plus raide que celle des autres options

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes pour synchroniser les notes entre les différents appareils

Le logiciel peut devenir lent lorsqu'il s'agit de grandes collections de notes

Prix d'Obsidian

Free Forever pour toujours

Utilisation commerciale : 50 $/an

Capterra : 4.9/5 (20 commentaires)

7. Cryptee

Via Cryptee Cryptee est un logiciel de prise de notes qui met l'accent sur la sécurité des données en fournissant des fonctionnalités de cryptage avancées pour tous vos documents. Vous pouvez créer et stocker des notes, des documents et des images avec un cryptage sécurisé.

La validation de la confidentialité fait de Cryptee un excellent choix d'outil de prise de notes pour toute personne ou entreprise qui doit donner la priorité à la protection et à la confidentialité des données ou qui souhaite pouvoir prendre des notes privées.

Les meilleures fonctionnalités de Cryptee

Le stockage sur support crypté assure la sécurité de toutes vos données sur la plateforme

Les documents créés et modifiés sur la plateforme bénéficient de la même technologie de cryptage sécurisée

Les fichiers sont cryptés sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être téléchargés pour une sécurité des données encore plus grande

L'éditeur de documents dynamique assiste les liens croisés, les hashtags, la mise en forme Markdown, et plus encore, pour une expérience d'écriture améliorée

S'intègre de manière transparente à des outils tels qu'Evernote et Word et exporte vers des fichiers PDF et Markdown pour une flexibilité maximale

Les dossiers fantômes vous permettent de masquer des données afin de créer des notes encore plus privées

Limites de Cryptee

Certains utilisateurs ont eu des problèmes pour synchroniser sur l'ensemble de leurs appareils

Le logiciel manque de fonctionnalités par rapport à certains de ses concurrents

L'interface utilisateur est moins intuitive que d'autres options

Prix de Cryptee

10 Go : 3 €/mois

400 Go : 9 €/mois

2 000 Go : 27 €/mois

Product Hunt : 3/5 (13 commentaires)

8. Logseq

Via Logseq Logseq est une application de gestion des connaissances et de prise de notes conçue autour des principes de la méthode Zettelkasten. Elle assiste les liens retour, les liens bidirectionnels et la visualisation des graphes pour vous aider à créer rapidement des bases de connaissances interconnectées.

Logseq est idéal pour les chercheurs, les universitaires et tous ceux qui souhaitent organiser leurs notes. Comme il s'agit d'un logiciel libre, Logseq est entièrement gratuit.

Meilleures fonctionnalités de Logseq

Un système robuste de gestion des tâches permet aux utilisateurs de rester organisés et sur la bonne voie

Permet d'annoter les fichiers PDF directement à partir du logiciel pour faciliter la révision des documents

L'assistance aux cartes flash facilite l'apprentissage et la mémorisation des informations stockées dans le logiciel

Les Tableaux blancs permettent un brainstorming visuel et un travail collaboratif dans le logiciel

Le code source ouvert assure une transparence et une sécurité accrues

Limites de Logseq

La progression du développement est plus lente que ne le souhaiteraient les utilisateurs

Les fonctionnalités de synchronisation ne sont pas assez fiables pour certains utilisateurs

Les nouvelles versions introduisent parfois des bugs

Prix de Logseq

Free et open-source

Logseq évaluations et critiques

Product Hunt : 5/5 (100+ reviews)

9. Roam

Via En itinérance Roam est un outil de prise de notes et de gestion des connaissances qui fournit un système unique de liens "au niveau du bloc" pour modifier les notes.

Le logiciel est construit autour de l'idée de créer des notes interconnectées en liant des blocs de texte individuels. Cette structure de document correspond mieux au travail du cerveau humain, ce qui permet d'explorer toutes vos notes de manière plus intuitive.

Roam meilleures fonctionnalités

La structure de prise de notes en réseau permet de documenter facilement un réseau d'idées et de concepts

Les fonctions de document et de base de données fusionnent de manière transparente pour un flux de travail plus productif

Fournit une organisation systématique de la recherche pour une conservation à long terme et une récupération facile

La structure de connaissance associée permet d'organiser les données de manière plus intuitive

Limites de Roam

Les utilisateurs disposant de très grandes bases de données ont signalé des problèmes de performance

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctions de la version bureau

Prix de l'itinérance

Pro : 15 $/mois

Croyant : 500 $/5 ans

Évaluations et critiques de Roam

Capterra : 4.4/5 (17 commentaires)

10. PNotes

Via PNotes PNotes, abréviation de Portable Notes, est une application légère de prise de notes conçue pour la création et la gestion simples et rapides de notes. Elle permet la création de notes en texte simple, ainsi que l'utilisation de textes enrichis et de tableaux pour une mise en forme plus créative.

PNotes est idéal pour les personnes qui préfèrent une expérience de prise de notes numérique sans fioritures et qui ont besoin d'un moyen simple de prendre des notes et d'organiser les informations importantes sur leur bureau.

Les meilleures fonctionnalités de PNotes

Un ensemble complet d'options de mise en forme, telles que le texte enrichi et les tableaux, permet de personnaliser l'organisation des données

La fonction de dessin gratuit offre un moyen supplémentaire de créer du contenu

Les notes peuvent être personnalisées grâce à l'utilisation d'apparences et de paramètres de transparence, individuellement ou en groupe

La planification et les rappels facilitent le suivi et la gestion des notes

Intégration avec les réseaux sociaux populaires pour la publication de notes

Limites de PNotes

Certains utilisateurs trouvent que la fonction "cliquer-déplacer" est trop sensible

Des utilisateurs ont exprimé le souhait de définir un emplacement personnalisé pour le stockage des notes plutôt que dans le dossier de l'application

Prix de PNotes

Free et open-source

PNotes évaluations et critiques

Sourceforge : 4.8/5 (76 commentaires)

Commencez votre voyage de prise de notes dès aujourd'hui

Parmi le tableau des alternatives à Supernotes, ClickUp brille par ses solides capacités de prise de notes, transcendant le simple gribouillage numérique. Sa compétence ne réside pas seulement dans la création de notes, mais aussi dans la mise en place d'environnements collaboratifs au sein des projets, afin de transformer vos notes détaillées en éléments d'action.

La suite ClickUp va au-delà de la prise de notes, englobant la gestion de projet par des outils d'IA et des interfaces intuitives. ClickUp permet aux équipes de transformer des idées éparses en concepts cohérents grâce au partage sans effort, à la rationalisation du flux de travail et à l'augmentation de la productivité.

Prêt à consolider les notes, les checklists et les tâches ? ClickUp peut vous aider à organiser vos notes, checklists et tâches en un seul endroit. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et faites passer vos compétences en matière de prise de notes au niveau supérieur.