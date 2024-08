10 Meilleures alternatives à WordAI pour l'écriture par l'IA en 2024

En 2022, le ChatGPT d'OpenAI a considérablement fait progresser la tendance de la technologie d'IA générative. Cependant, malgré son évolution, de nombreux spécialistes du marketing de contenu remettent en question l'efficacité de ces outils en raison de leurs sorties isolées, de faible qualité et compartimentées.

La majorité des logiciels d'IA manquent généralement d'expertise spécifique à l'industrie et peinent à adopter le style de la marque (Tone of Voice, ToV). Néanmoins, vous seriez surpris de voir comment certains de ces outils en ligne dépassent vos attentes aujourd'hui.

WordAi est un outil de paraphrase connu pour ses capacités avancées de réutilisation de contenu, ce qui en fait un outil de choix pour modifier et diversifier le contenu dans la distribution de contenu.

Et si je vous disais qu'il existe des alternatives à WordAI plus rentables et encore plus sophistiquées ?

Tout en examinant d'autres options comme WordAI, explorons les nouveaux outils disponibles pour créer du contenu à l'aide de l'intelligence artificielle. Il existe tout un intervalle de solutions innovantes qui s'adaptent aux différentes préférences !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à WordAI ?

Toute IA générative efficace assistant d'écriture s'appuie sur de grands modèles de langage et est formé à l'auto-supervision avec un minimum d'effort. Si vous cherchez à choisir l'une des meilleures alternatives à WordAI, tenez compte des fonctionnalités suivantes :

Développé sur des LLM : Les outils d'intelligence artificielle générative réussis dépendent de milliards de mots systématisés dans un cadre autosuffisant. Choisissez un outil doté d'un grand modèle de langage (LLM) pour générer un contenu convaincant et diversifié

: Les outils d'intelligence artificielle générative réussis dépendent de milliards de mots systématisés dans un cadre autosuffisant. Choisissez un outil doté d'un grand modèle de langage (LLM) pour générer un contenu convaincant et diversifié Flexibilité par rapport aux invitations : Vérifier sivos invites, instructions influencent et affectent les styles, les tons et les qualités des résultats

: Vérifier sivos invites, instructions influencent et affectent les styles, les tons et les qualités des résultats Convivialité : Les outils d'IA doivent être conviviaux. S'il y a des décalages, des temps d'arrêt dans la création du contenu ou des réponses lentes aux invites, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une alternative fiable à WordAI

: Les outils d'IA doivent être conviviaux. S'il y a des décalages, des temps d'arrêt dans la création du contenu ou des réponses lentes aux invites, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une alternative fiable à WordAI Abordabilité : Nous en sommes encore aux premiers jours de la tendance de l'IA générative. Les prix des outils de création de contenu ne devraient donc pas être trop élevés

Les 10 meilleures alternatives à WordAI à utiliser en 2024

1. ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

La plateforme de productivité ClickUp comprend les éléments suivants ClickUp IA clickUp IA est un assistant de rédaction IA intégré. ClickUp AI propose plus de 100 modèles prêts à l'emploi pour différentes tâches de marketing et de contenu, telles que la réécriture, la création de contenu et la rédaction de descriptions de produits.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

ClickUp AI excelle dans la création de textes, résumer de longues notes et organiser tous vos documents en un seul endroit. Utilisez l'IA avec ClickUp Bloc-notes pour faire du brainstorming et capturer des idées et les conserver au sein de la plateforme ClickUp.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp Documents dispose de différents modèles et formes que vous pouvez choisir. Personnalisez vos documents selon vos préférences et explorez ses fonctions de collaboration avec les membres de votre équipe.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Capacités multifonctionnelles: Générez ou réécrivez automatiquement des articles et des idées, et convertissez vos idées en plans. Créez du contenu et des études de cas de haute qualité, construisez des copies de pages d'atterrissage, des descriptions de produits, et plus encore, sans compromettre la qualité

Générez ou réécrivez automatiquement des articles et des idées, et convertissez vos idées en plans. Créez du contenu et des études de cas de haute qualité, construisez des copies de pages d'atterrissage, des descriptions de produits, et plus encore, sans compromettre la qualité Générateur d'études de performance de l'IA : ClickUp AI est développé de manière unique en partenariat avec des experts en milieu de travail à travers les industries et est facile à utiliser pour pratiquement tous les cas d'utilisation à haute valeur ajoutée

: ClickUp AI est développé de manière unique en partenariat avec des experts en milieu de travail à travers les industries et est facile à utiliser pour pratiquement tous les cas d'utilisation à haute valeur ajoutée Modèles : Économisez d'innombrables heures grâce à la solide bibliothèque de Modèles ClickUp pour concevoir des flux de travail et des plans de processus en un temps record

: Économisez d'innombrables heures grâce à la solide bibliothèque de Modèles ClickUp pour concevoir des flux de travail et des plans de processus en un temps record Suivi : Suivez la progression de votre projet personnel ou d'équipe grâce à Tâches ClickUp *Collaboration : Transformez vos idées en forfaits réalisables avec votre équipe grâce à des fonctionnalités avancées telles que les Tableaux blancs collaboratifs et les Cartes mentales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Plus de 1 000 intégrations:Suivi rapidepersonnalisez et simplifiez vos flux de travail en intégrant de nombreuses autres solutions deoutils de productivité dans votre tableau de bord ClickUp, notamment Slack, Google Drive, et bien d'autres encore

Les limites de ClickUp

Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités, il peut donc y avoir une courbe d'apprentissage (heureusement, il y a un centre d'aide détaillé, des webinaires, des modèles, des guides et de l'assistance pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plate-forme)

Les intégrations Slack ne sont pas encore parfaites

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Jasper

via Jasper Jasper est une copie d'IA polyvalente outil d'écriture qui imite la parole humaine à l'aide de modèles linguistiques d'apprentissage (LLM). Utilisez Jasper pour créer du contenu ou réécrire automatiquement des articles dans plus de 25 langues et une bibliothèque de modèles assez importante.

Jasper est un outil utile doté de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui améliorent votre processus de rédaction, telles que la création de contenu par lots, la personnalisation du ton et la détection du plagiat. Il est également efficace en tant qu'outil de paraphrase.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Créez des copies marketing avec des invitations vocales grâce à sa reconnaissance vocale

Générer des articles , des idées de marketing ou réécrire du contenu dans plus de 30 langues et différents formats

Rédigez des articles de blog, des publicités Facebook, des textes marketing, et plus encore avec l'IA multi-contenus

Limites de Jasper

Jasper est relativement plus cher que d'autres alternatives à WordAI

Jasper produit des résultats redondants pourles sujets techniques nécessitant un raisonnement subtil

Prix Jasper

essai gratuit de 7 jours

Forfait créateur : 39 $/mois

39 $/mois Forfait Teams: 99 $/mois

99 $/mois Forfait Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1500+ commentaires)

3. Tous les mots

via Tout mot Anyword est un logiciel de réécriture d'essais IA qui intègre la recherche client à l'aide d'algorithmes avancés pour analyser les préférences, les commentaires et les données du marché. Son intégration avancée de l'IA vous aide à créer du contenu qui répond aux besoins et aux préférences de votre public.

Anyword utilise le traitement du langage naturel et des algorithmes axés sur les données pour générer des textes pertinents pour votre cible, en créant des supports médiatiques et en identifiant le contenu dupliqué.

Il est également efficace en tant que spinner automatique d'articles et sert d'outil de paraphrase. Anyword reste l'un des meilleurs logiciels de réécriture d'essais en ligne.

Meilleures fonctionnalités d'Anyword

Créez des textes de marketing auxquels votre cible peut s'identifier grâce à l'intégration de la recherche sur les clients

Générez un nombre de mots illimité lorsque vous écrivez ou réécrivez du contenu sur n'importe quel forfait d'abonnement

Gagnez du temps grâce à la fonctionnalité " Créez votre propre cas d'utilisation " et produisez un article de blog de haute qualité qui correspond à la voix et au style que vous souhaitez adopter

Limites d'Anyword

Anyword ne s'intègre pas à d'autres programmes SaaS ou basés sur le cloud

Le logiciel ne fait pas d'application de bureau ou mobile, votre seule option pour y accéder est donc de passer par des navigateurs en ligne

Cet outil d'intelligence artificielle est hors de prix, et l'essai gratuit présente plusieurs limites

Prix d'Anyword

essai gratuit de 7 jours

Démarrage: 39 $/mois

39 $/mois Teams orientés données: 79 $/mois

79 $/mois Business: 349 $/mois

349 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1000+ reviews)

4.8/5 (1000+ reviews) Capterra : 4.8/5 (300+ commentaires)

4. Rytr

via Rytr Rytr est un logiciel gratuit de alternative à WordAI qui génère des articles uniques et des réécritures. Rytr est excellent pour tous les types de documents, même les sujets techniques, et il est doté d'un correcteur grammatical pour garantir une rédaction sans faille.

Rytr répond à tous les besoins d'un Assistant d'écriture IA , que ce soit pour les rédacteurs de contenu ou pour les cadres de niveau C ayant besoin d'un rédacteur personnel. En tant que réécrivain d'articles, il aide à générer diverses qualités de réécritures filées.

Rytr meilleures fonctionnalités

Accédez à plus de 20 tons et styles et créez un contenu de haute qualité dans plus de 30 langues

Créez des e-mails personnalisés texte marketingde contenu à court terme et de contenu personnalisé

Produire trois versions de texte et gérer l'analyse SERP (Search Engine Results Page)

Générer des messages engageants sur les médias sociaux et des textes pour le web

Les limites de Rytr

Le forfait Free a une limite de 100 000 caractères, et le programme gratuit a une limite de 10 000 caractères

La fonction de recherche de mots-clés n'est pas très sophistiquée et il n'y a pas de distinction claire entre chaque forfait, à l'exception de la limite de mots

Les articles filés manquent d'organisation et sont parfois répétitifs

Prix Rytr

Free Forever forfait gratuit

Forfait Economique: 9$/mois

9$/mois Forfait Unlimited: 29$/mois

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

5. SudoWrite

via Sudowrite Sudowrite est un outil d'écriture alimenté par l'IA qui aide à générer des ébauches et des premiers jets d'une manière qui élimine le bloc de l'écrivain. L'assistant d'écriture de l'IA vous aide à créer du contenu avec l'aide du modèle de langage naturel d'OpenAI.

Si vous cherchez à écrire de la fiction ou toute autre forme d'écriture créative, Sudowrite récupère d'excellentes idées d'histoires en fonction de vos données.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Sudowrite utilise différentes variantes de modèles de transformateurs, y compris GPT 3, GPT 3.5, GPT 4, et d'autres modèles de langage naturel modèles de traitement du langage naturel comme Claude 2 d'Anthropic

Idéal pour la génération d'idées, l'élaboration des grandes lignes, l'expansion du contenu et pour surmonter le bloc de l'écrivain

Créez des articles de fiction en utilisant les intrigues et les idées générées par Sudowrite

Les limites de Sudowrite

Chaque forfait d'abonnement comporte une limite de caractères. De plus, le forfait d'essai gratuit offre un accès à 500 mots par demande et aux fonctionnalités de base uniquement

Les incohérences dans le contenu généré dépendent fortement de la modification en cours. En outre, le contenu peut sembler ennuyeux, cliché ou inapproprié

Ne convient pas pour les blogs et les textes de marketing

Tarifs de Sudowrite

Hobby et étudiant: 19 $/mois

19 $/mois Professionnel: $29/mo

$29/mo Max: $100/mois

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Copier IA

via Copie.IA Copy.ai est un service de Outil d'IA pour la rédaction de textes publicitaires qui utilise le GPT-4 pour générer des articles de haute qualité à des fins diverses. Copy.IA vous aide grâce à son interface conviviale, sa vaste bibliothèque de modèles et ses fonctionnalités attrayantes. Cet article outil de réécriture génère du contenu très engageant, des textes pour les e-mails et des légendes pour les médias sociaux.

Une autre fonction intéressante de Copy IA est son Infobase, qui vous aide à sauvegarder des informations clés pendant que vous générez vos idées et votre copie. Infobase tire ces informations de vos contenus tout en les générant ou en les faisant tourner en fonction de vos commandes.

Ajoutez de nouveaux éléments à votre Infobase, tirez une nouvelle étiquette, puis mentionnez l'étiquette chaque fois que vous souhaitez y faire référence dans votre copie filée ou générée.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Explorez son énorme bibliothèque de modèles

Sauvegardez et réutilisez les informations importantes grâce à son Infobase

Copy.ai offre un haut niveau de sécurité

Auto-corrigez vos erreurs de grammaire et d'orthographe lors de la relecture

Utilisez la fonctionnalité Translator pour traduire avec plus de 25 langues au choix

Imitations de Copy.IA

Les utilisateurs se plaignent de problèmes de qualité du contenu, car l'assistant d'écriture IA passe souvent du TPG4 au TPG3 pendant les sessions

La majorité des rapports signalent qu'il est difficile d'annuler un abonnement et que le service client n'est pas réactif

Prix de Copy.IA

**Le forfait Free permet de rédiger jusqu'à 2000 mots par mois.

Pro: 49$/mois (strictement pour un seul utilisateur)

49$/mois (strictement pour un seul utilisateur) Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (170+ commentaires)

4.7/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

7. SurferSEO

via Surfeur SurferSEO est un outil basé sur le cloud qui vous aide principalement à optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche, et il dispose également d'un outil d'IA génératif appelé " Surfer IA "

Cet outil d'intelligence artificielle façonne des articles de blog de haute qualité semblables à ceux des humains tout en optimisant vos mots-clés cibles sans compromettre la qualité. Vous devez disposer d'un abonnement actif à SurferSEO pour explorer cet outil.

Surfer IA est une IA avancée qui propose des suggestions basées sur des données pour améliorer votre contenu. Surfer IA rationalisera votre processus de rédaction en quelques clics si vous cherchez à générer des textes publicitaires, à rédiger des articles ou à produire du contenu de qualité.

Meilleures fonctionnalités de SurferSEO

Explorez un moteur GPT-4 boosté avec une taille de contexte de 32$$a qui alimente l'outil avec plus de faits tout en générant du texte

Créez un style humain avec un minimum de répétitions et bénéficiez d'améliorations significatives dans les transitions entre les différentes sections de vos articles

S'intègre à d'autres outils de rédaction de contenu, notamment Jasper, pour améliorer le processus de modification en cours

Utilisez l'analyseur SERP de SurferSEO pour obtenir des informations complètes sur les performances de vos mots clés cibles sur les moteurs de recherche. Accédez aux informations concernant leur performance et leur visibilité

Optimisez votre contenu généré pour les moteurs de recherche avec SurferSEO

Limites de SurferSEO

Vous devez être abonné à la version premium de Surfer SEO pour utiliser Surfer IA, ce qui peut s'avérer coûteux pour certains

Prix de SurferSEO

Essentiel: $89/mo (Inclut 15 articles de l'éditeur de contenu)

$89/mo (Inclut 15 articles de l'éditeur de contenu) Avancé: $179/mois (Inclut 45 articles de l'éditeur de contenu)

$179/mois (Inclut 45 articles de l'éditeur de contenu) Max: $299/mo (Inclut 90 articles de l'éditeur de contenu)

$299/mo (Inclut 90 articles de l'éditeur de contenu) Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de SurferSEO

G2: 4.8/5 (450+ commentaires)

4.8/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (300+ avis)

8. Hypoténuse

Via Hypoténuse.IA Hypotenuse IA est un assistant d'écriture IA qui s'appuie sur GPT 4 pour produire des posts détaillés et des brouillons de copie dans plusieurs langues.

Générez du contenu conversationnel adapté au sujet et des procédures de recherche avec un minimum d'erreurs. Son détecteur de plagiat intégré offre également une plus grande flexibilité lors de la création ou de la modification de textes.

Hypotenuse meilleures fonctionnalités

Rationalisez le processus de rédaction, de la génération d'idées à la création de contenu, grâce à l'intelligence artificielle

Vérifiez facilement les faits de votre contenu, découvrez les sources de votre article et garantissez l'authentification et la crédibilité de votre contenu

Utilisez les scores de contenu pour améliorer la qualité de votre création de contenu

Explorez plusieurs langues avec plus de 25 langues disponibles

Limites de l'hypoténuse

Bien qu'il propose un large éventail de modèles personnalisables pour différents types de contenu, il offre des options limitées pour la modification du contenu

Formulé principalement pour la création de contenu pour le commerce électronique et les médias sociaux, il risque de ne pas être aussi efficace lorsqu'il est utilisé pour des types de contenu technique ou de long formulaire

Prix de l'hypoténuse

Forfait individuel: 29 $/mois (pour 50000 mots mensuels)

29 $/mois (pour 50000 mots mensuels) Plan Teams: $59/mo (pour une limite de 120000 mots par mois)

$59/mo (pour une limite de 120000 mots par mois) Entreprise:Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

9. HyperWrite IA

via HyperWrite HyperWrite est un assistant d'écriture IA qui vous aide à rédiger des contenus plus individualisés et plus cohérents. Si vous avez besoin d'un assistant personnel pour répondre à des e-mails volumineux, ce logiciel d'extension Chrome agit comme un assistant personnel qui génère des réponses aux e-mails en utilisant l'intelligence artificielle.

HyperWrite dispose de plusieurs fonctions intéressantes, comme TypeAhead, qui prédit les mots et les phrases au fur et à mesure que vous écrivez. La fonction de traduction universelle fournit également des traductions précises à travers différentes langues.

Les meilleures fonctionnalités d'Hyperwrite

Utilisez la fonctionnalité d'autocomplétion en ligne pour terminer votre contenu d'une simple touche

Accédez à des synonymes et à des alternatives de mots pour améliorer la qualité de la langue dans votre article de blog

Des fonctions telles que TypeAhead prédisent les mots et les phrases au fur et à mesure que vous écrivez

Agit comme un assistant personnel pour gérer efficacement les longs e-mails

Limites de Hyperwrite

Options de personnalisation limitées, car vous ne pouvez pas créer de modèles ou de formes personnels pour votre contenu

Certains utilisateurs indiquent qu'il fournit des résultats de contenu de qualité, mais qu'il manque l'aspect humain qui rend le contenu attrayant

HyperWrite est adapté à la rédaction de textes généraux et non romanesques, mais il n'est peut-être pas aussi efficace pour d'autres types de contenu

Prix d'Hyperwrite

Forfait Free Forever: gratuit pour toujours (15 générations par mois et 500 types par jour)

gratuit pour toujours (15 générations par mois et 500 types par jour) Forfait Premium: $19.99/mois (Générations illimitées et 200 crédits d'assistants)

$19.99/mois (Générations illimitées et 200 crédits d'assistants) Forfait Ultra: $44.99/mois (500 crédits d'assistant)

Hyperwrite évaluations et critiques

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Frase

via Frase.io Frase est un site web complet de Générateur de contenu IA et outil d'optimisation permettant d'intégrer la recherche de référencement à la rédaction de contenu IA. Il fait correspondre votre contenu à l'intention de l'utilisateur et à l'algorithme de recherche en analysant les meilleurs résultats à mesure que vous produisez du contenu à l'échelle.

Frase intègre les compétences de rédaction de l'intelligence artificielle aux fonctions de recherche SEO, ce qui en fait un générateur de contenu IA multifonctionnel et un assistant d'optimisation.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Fonctionnalité d'analyse des SERP et d'évaluation de la concurrence

Fait correspondre votre contenu à l'intention de l'utilisateur et à l'algorithme de recherche en analysant les meilleurs résultats pour vos mots clés

Limites de Frase

Pas de version Free

Répétitions constantes de texte, ce qui le rend inadapté aux utilisateurs

Prix de Frase

Solo: $14.99 par mois (par utilisateur)

$14.99 par mois (par utilisateur) Basic: $44.99 par mois (par utilisateur)

$44.99 par mois (par utilisateur) Teams: $114.99 par mois (3 utilisateurs et une option de $25/mois pour chaque membre supplémentaire de l'équipe)

G2: 4.9/5 (290+ commentaires)

4.9/5 (290+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

Le meilleur outil alternatif de WordAI pour la génération et la réécriture d'IA

Nous nous attendions tous à un crash sur les articles générés par l'IA lorsque Google a annoncé la mise à jour du contenu utile. Mais à notre grande surprise, Google l'a même assisté en présentant sa technologie d'IA générative.

Chacune des meilleures alternatives WordAI ci-dessus offre des fonctions de contenu hallucinantes uniques, alors choisissez un UVP qui s'aligne sur vos conditions. ClickUp AI est votre meilleure alternative de départ et est l'une des meilleures alternatives gratuites. WordAI peut produire de bonnes réécritures, mais ClickUp AI génère le contenu de meilleure qualité lorsqu'il est associé à d'autres.

Cependant, nous vous recommandons fortement de surveiller la modification en cours de chaque pièce de réécriture ou de génération pour une sortie de contenu de qualité qui plaira à votre cible. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !