10 meilleures alternatives à Twilio pour mieux communiquer en 2024

Si vous êtes à la recherche d'un appareil programmable de communication programmable pour vos applications web ou mobiles, vous avez probablement entendu parler de Twilio. Bien qu'il s'agisse d'un choix populaire, il se peut qu'il ne corresponde pas parfaitement à vos besoins spécifiques

Par exemple, vous pourriez être à la recherche d'autres options avec des fonctionnalités différentes, de meilleurs modèles de tarification et un accès gratuit au support client. 🙌

Pour vous aider dans votre recherche, nous avons compilé cette liste des 10 meilleures alternatives à Twilio afin que vous ayez tout ce qu'il faut pour faire le bon choix.

Qu'est-ce que Twilio ?

Twilio est une plateforme de communication en tant que service (CPaaS) qui fournit des outils de développement pour intégrer des fonctions de messagerie vocale, textuelle et vidéo dans des applications Web et mobiles. Fondamentalement, Twilio vous aide à simplifier les communications avec les clients à l'aide d'API.

De nombreux utilisateurs apprécient Twilio parce qu'il s'intègre facilement dans leurs applications et qu'il dispose de kits de développement logiciel (SDK) dans les principaux langages de programmation tels que Python, Java et PHP. La documentation détaillée de Twilio aide également les nouveaux utilisateurs à démarrer rapidement leurs projets.

Cela dit, vous devez avoir de solides compétences en codage pour optimiser les capacités de Twilio. En outre, à mesure que votre volume de transactions augmente, les coûts peuvent rapidement augmenter - l'accès à un support client fiable commence à 250 $ par mois.

Que devez-vous rechercher dans une alternative à Twilio ?

Bien que Twilio soit un outil efficace pour aider les utilisateurs finaux à communiquer dans le mode qu'ils préfèrent, comme la messagerie texte, les appels téléphoniques ou le courrier électronique, il ne s'agit peut-être pas de la solution de communication d'entreprise la plus pratique.

Lorsque vous étudiez les alternatives à Twilio, recherchez des options qui :

Offrent une tarification rentable qui correspond à votre budget

S'intègrent facilement à vos applications Web et mobiles

S'adaptent à l'évolution de votre entreprise et de vos besoins en matière de communication

Prennent en charge les langages de programmation avec lesquels vous êtes à l'aise

Diffuser des messages dans les pays où réside votre public

Fournir les canaux de communication (texte, appel, vidéo, médias sociaux, etc.) dont vous avez besoin

Offrir une documentation complète et une assistance réactive

Les 10 meilleures alternatives à Twilio à utiliser en 2024

Vous n'avez pas envie de passer au crible d'innombrables options alternatives à Twilio ? Nous sommes là pour vous aider. Notre équipe d'experts en logiciels a réduit le nombre d'alternatives à Twilio à celles qui conviendraient le mieux à vos clients et à votre entreprise objectifs de communication d'équipe . Voyons ce que chaque option apporte à la table. 🕵️

1. Vonage

via Vonage Vonage est une plateforme CPaaS qui facilite l'ajout de fonctions de communication à votre application en fournissant des API SMS, vocales et vidéo. Elle dispose également d'API de vérification de l'utilisateur par SMS, voix, courriel, WhatsApp et authentification silencieuse.

Vonage et Twilio ont des modèles de tarification des appels différents. Alors que Twilio facture en arrondissant à la minute supérieure, Vonage facture à la seconde. Ainsi, vous ne payez que ce que vous utilisez et vous économisez de l'argent. 💰

Les meilleures caractéristiques de Vonage :

Mise en place d'une réponse vocale interactive (IVR) dans plus de 120 langues, dont l'anglais, le français et l'espagnol

Organiser des vidéoconférences in-app avec jusqu'à 16 000 participants

Créer des assistants virtuels sans code pour répondre aux demandes de renseignements par voix, SMS et plateformes de médias sociaux

Se connecter à plus de 40 outils externes, dont Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot et Microsoft Dynamics

Limitations de Vonage :

l'assistance prioritaire 24/7 commence à 750 $/mois, ce qui peut être prohibitif pour les petites entreprises aux budgets limités 💸

Frais mensuels supplémentaires pour les intégrations telles que Salesforce et SugarCRM sur le plan de démarrage

Prix de Vonage :

SMS API : A partir de 0,0076 $ par message sortant et 0,0061 $ par message entrant

A partir de 0,0076 $ par message sortant et 0,0061 $ par message entrant Voice API : À partir de 0,0043 $ par minute pour les appels sortants ou entrants

À partir de 0,0043 $ par minute pour les appels sortants ou entrants Vidéo API : A partir de 0,00395 $ par minute et par participant

A partir de 0,00395 $ par minute et par participant Vérification API : À partir de 0,053 $ par vérification réussie

Vonage ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (434 commentaires)

4.3/5 (434 commentaires) Capterra: 4.1/5 (299 commentaires)

2. Sinch

via Sinch Sinch est une plateforme omnicanale qui vous permet de communiquer avec vos clients par SMS, MMS, RCS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram. Elle dispose de SDK en Node.js, Java, .NET, PHP et Python, ce qui facilite l'intégration de ces canaux de communication dans votre appli. 📲

Outre la messagerie, Sinch prend également en charge les appels vocaux et vidéo au sein de votre app. Vous pouvez inclure une signature numérique à vos appels pour la confiance des clients et utiliser le masquage de numéro pour la confidentialité à la fois dans les appels et les SMS.

Les meilleures fonctionnalités de Sinch :

Vérifier les utilisateurs par SMS ou appels téléphoniques

Maintenir une liste de contacts active avec la fonction de recherche de numéro de téléphone

Personnaliser les messages en fonction des profils des clients et de leurs préférences en matière de communication

Utiliser des solutions de repli automatiques pour envoyer les messages qui n'aboutissent pas sur un autre canal

Limitations de Sinch :

Peu d'intégrations natives

L'équipe d'assistance peut prendre un certain temps pour répondre

Prix de Sinch :

Messages SMS : A partir de 0,0078 $ par message entrant ou sortant

A partir de 0,0078 $ par message entrant ou sortant MMS messages : A partir de 0,010 $ par message entrant et 0,018 $ par message sortant

Sinch ratings and reviews :

G2: 4.0/5 (28 commentaires)

4.0/5 (28 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

3. Podium

via Podium Podium est une plateforme basée sur le cloud pour les entreprises locales qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires la fidélisation des clients et la réputation en ligne. Envoyer le paiement, l'examen et la demandes de commentaires aux clients et répondre à leurs demandes sur plusieurs plateformes en ligne.

Vous pouvez également inscrire des clients potentiels sur votre liste de marketing et lancer des campagnes de textos en masse pour les transformer en clients. Podium suit les détails des clients, les interactions passées et l'historique des conversations pour vous aider à optimiser la communication avec vos clients les campagnes de marketing pour de meilleurs résultats. 📈

Les meilleures caractéristiques de Podium :

Accédez et répondez aux textes, aux chats sur le site web, aux appels, aux courriels, aux DM sur les médias sociaux et aux commentaires en un seul endroit

Personnaliser l'acheminement des messages en fonction du sujet ou de la disponibilité de l'équipe

Accepter les paiements en personne avec les lecteurs de Podium ou la fonction "tap-to-pay" de l'application mobile

Se connecter à plus de 180 outils externes comme Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail et Outlook

Limitations de Podium :

Le plan de démarrage est limité à trois membres de l'équipe et à 1 000 contacts

Support client incohérent

Prix de Podium :

Essentiel: $249/mois

$249/mois Standard: 409 $/mois

409 $/mois Professionnel: 599 $/mois

G2: 4.5/5 (1 479 commentaires)

4.5/5 (1 479 commentaires) Capterra: 4.3/5 (485 commentaires)

4. Amazon SNS

via Amazon SNS Amazon SNS (Simple Notification Service) est un service de messagerie push d'Amazon Web Services (AWS). Il utilise un modèle de publication/abonnement pour diffuser des messages aux clients (via SMS, e-mail et notifications push) et à d'autres applications HTTP et AWS.

Amazon SNS excelle dans la gestion de gros volumes de messages avec une grande fiabilité. Il est donc parfait pour envoyer des mises à jour importantes et coordonner des actions dans différentes parties de votre application.

Les meilleures caractéristiques d'Amazon SNS :

Accédez à un million de publications, 100 000 livraisons HTTP et 1 000 livraisons par e-mail gratuitement chaque mois

Créez des règles pour déterminer qui peut publier ou s'abonner à un sujet

Obtenez un résumé du nombre de sujets, d'abonnements et d'applications connectées sur votre tableau de bord 📊

Intégration transparente avec les services AWS tels que SQS (Simple Queue Service), Lambda et Kinesis Data Firehose

limitations d'Amazon SNS :

L'installation peut être complexe pour les nouveaux venus sur la plateforme AWS

Personnalisation limitée pour des cas d'utilisation uniques

Prix d'Amazon SNS :

Mobile push: 0,50 $ par million de notifications

0,50 $ par million de notifications Email: 2,00 $ par 100 000 notifications

2,00 $ par 100 000 notifications HTTP/s: 0,60 $ par million de notifications

Amazon SNS ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (87 commentaires)

4.3/5 (87 commentaires) Capterra: 4.6/5 (10 commentaires)

5. Plivo

via Plivo Plivo est une plateforme de communication en nuage qui offre des API SMS, des API vocales et des services de liaison SIP. Elle dispose de SDK dans les langages Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go et Java.

Pour les SMS, les fonctionnalités comprennent des rapports de livraison et la mise en file d'attente des messages pour les envois en masse. L'API vocale permet quant à elle de personnaliser l'identification de l'appelant, de détecter les répondeurs et de transcrire les messages vocaux.

Comme Twilio, Plivio a une large portée dans plus de 190 pays, ce qui est idéal si votre entreprise a un public international. 🌍

Les meilleures fonctionnalités de Plivio :

Sélection automatique des numéros locaux pour l'envoi de messages en masse afin d'instaurer la confiance et d'améliorer les taux de lecture

Recevoir des alertes d'échec de message avec des codes d'erreur pour le débogage

Utiliser des modèles pour créer des flux pour le renvoi d'appel, le routage d'appel, les enquêtes vocales et par SMS

Accéder à une documentation complète et à une assistance réactive

Limitations de Plivo :

Ne prend pas en charge la communication in-app et les médias sociaux

Assistance prioritaire via le portail de tickets à partir de 250 $/mois

Prix de Plivo :

SMS API : A partir de 0,00550 $ pour envoyer ou recevoir un message

A partir de 0,00550 $ pour envoyer ou recevoir un message Voice API : A partir de 0,01000 $ par minute pour les appels sortants et 0,00550 $ pour les appels entrants

A partir de 0,01000 $ par minute pour les appels sortants et 0,00550 $ pour les appels entrants sIP Trunking: Commence à 0,00650 $ par minute pour les appels sortants et à 0,00250 $ pour les appels entrants

Plivo ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (709 commentaires)

4.5/5 (709 commentaires) Capterra: 4.3/5 (85 commentaires)

6. MessageBird

via MessageBird MessageBird est une plateforme API de communication pour les interactions avec les clients via le chat en direct, les SMS, les e-mails, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram et Google Business.

Grâce à sa boîte de réception unifiée, vous pouvez gérer les messages de toutes ces plateformes dans un seul espace. Créer des flux de travail automatisés pour transférer des appels, acheminer des SMS vers des courriels, définir des rappels, et plus encore, en partant de zéro ou en utilisant des modèles. ✨

Les meilleures caractéristiques de MessageBird :

Ajouter des contacts manuellement ou les importer à partir de fichiers TXT, CSV ou XLSX

Centraliserparcours client des boutiques de commerce électronique, du CRM et des analyses d'applications pour des campagnes personnalisées

Exportation au format CSV des statistiques d'utilisation des SMS, des messages vocaux et de l'outil de création de flux

Connexion avec 15 plugins, dont Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce et Zapier

Limitations de MessageBird :

Les API peuvent parfois être lentes à répondre

Assistance prioritaire par e-mail à partir de 500 $ par mois

Prix de MessageBird :

SMS : A partir de 0,0069 $ par message

A partir de 0,0069 $ par message **Voix : à partir de 0,015 $ par minute pour les appels sortants et de 0,0033 $ pour les appels entrants

MessageBird ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (66 commentaires)

4.2/5 (66 commentaires) Capterra: 4.5/5 (150 commentaires)

7. Largeur de bande

via Largeur de bande Bandwidth est une plate-forme de développement qui vous permet d'ajouter des fonctions vocales et de messagerie à vos applications. Cela comprend la conférence jusqu'à 20 personnes, l'enregistrement des appels, la transcription en direct, la synthèse vocale et les SMS et MMS sans frais.

L'une des principales caractéristiques de Bandwidth est que vous pouvez ajouter une fonction d'appel d'urgence (alias 911 amélioré) à vos applications. Cette fonction est très pratique pour que la police, les pompiers ou les services médicaux puissent intervenir rapidement auprès de vos clients. Si votre application concerne la sécurité, la sécurité personnelle ou les soins de santé à distance, Bandwidth pourrait être votre nouveau meilleur ami. 👫

Les meilleures fonctionnalités de Bandwidth :

Utilisez l'email pour envoyer des SMS et recevez des réponses SMS dans votre boîte de réception

Suivez les volumes d'appels, les taux de livraison des messages et les performances de communication

Analysez les sentiments des clients afin de prendre les bonnes mesures

Bénéficiez d'une assistance clientèle gratuite via des formulaires de contact et des appels téléphoniques

Limitations de la bande passante :

Certaines API sont difficiles à utiliser

Ne s'intègre pas à Zapier

Prix de la bande passante :

Messaging API : Commence à 0,004 $ par message sortant

Commence à 0,004 $ par message sortant Voice API : Commence à 0,010 $ par minute pour les appels sortants et à 0,0055 $ pour les appels entrants

Commence à 0,010 $ par minute pour les appels sortants et à 0,0055 $ pour les appels entrants Authentification API : 0,05 $ par authentification

Bandwidth ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (374 commentaires)

4.5/5 (374 commentaires) Capterra: 4.6/5 (127 commentaires)

8. Infobip

via Infobip Infobip est un outil d'engagement client qui permet d'envoyer des campagnes marketing, des rappels et des réponses aux demandes de renseignements sur les canaux sociaux préférés de vos clients.

Personnalisez ses API pour atteindre vos clients par SMS, email, messages in-app, notifications push et divers canaux sociaux tels que WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber et Facebook Messenger.

Avec cette alternative à Twilio, vous bénéficiez d'un constructeur visuel qui vous permet de mettre en place des messages automatisés pour des événements tels que les inscriptions d'utilisateurs, les achats ou les anniversaires. De plus, les services d'Infobip Outils d'IA pour la gestion de la relation client aident à recommander des produits, à synchroniser parfaitement les messages et à identifier les clients à risque.

Les meilleures caractéristiques d'Infobip :

Capturer des prospects avec des formulaires en ligne 📝

Effectuer des tests A/B sur plusieurs canaux

Suivi des performances de la campagne et exportation des résultats sous forme de fichiers CSV et XLSX

Intégration avec des applications de commerce électronique et de gestion de la relation client telles que Salesforce, Hubspot, Shopify et BigCommerce

Limitations d'Infobip :

Le support client peut être long à répondre

Certains utilisateurs disent que les plans tarifaires sont chers

Prix d'Infobip :

Contact pour les prix

Infobip ratings and reviews :

G2: 4.4/5 (53 commentaires)

4.4/5 (53 commentaires) Capterra: 4.6/5 (13 commentaires)

9. Telnyx

via Telnyx Telnyx est une solution CPaaS qui propose des API de voix, de messagerie et de vérification des utilisateurs, ainsi que des services de liaison SIP. Contrairement à Twilio, elle propose des tarifs plus avantageux et un accès gratuit à une assistance clientèle 24/7. 📞

En outre, cette alternative à Twilio possède un réseau IP mondial privé. Cela garantit une communication de haute qualité dans le monde entier et une résolution plus rapide des problèmes d'appel.

Les meilleures caractéristiques de Telnyx :

Qualité des appels vocaux claire et cohérente

Les SDK sont disponibles en Python, Ruby, Node, PHP, Java et .NET

Possède un réseau multicloud avec AWS, Google Cloud et Microsoft Azure pour la redondance et un temps de disponibilité élevé

Une documentation complète et une équipe d'assistance réactive pour les entreprises

Limitations de Telnyx :

Une programmation avancée est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités

La configuration de la carte SIM IoT peut être complexe par rapport à d'autres solutions de communication

Prix de Telnyx :

Messaging API : A partir de 0,004 $ par message sortant ou entrant

A partir de 0,004 $ par message sortant ou entrant Voice API : A partir de 0,007 $ par minute pour les appels entrants et sortants

A partir de 0,007 $ par minute pour les appels entrants et sortants Vidéo API : A partir de 0,002 $ par minute et par participant

A partir de 0,002 $ par minute et par participant Vérification API : À partir de 0,03 $ par vérification

Telnyx ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (328 commentaires)

4.7/5 (328 commentaires) Capterra: 4.7/5 (47 commentaires)

10. Wati

via Wati Wati (WhatsApp Team Inbox) est une plateforme de messagerie WhatsApp avec des outils et des API prêts à l'emploi pour communiquer avec les prospects et les clients. Elle est facile à mettre en place, même pour les non-développeurs. Reliez votre compte WhatsApp Business, ajoutez vos contacts et lancez vos campagnes marketing. 🤹

Toutes les demandes des clients atterrissent dans une boîte de réception unifiée où votre équipe peut intervenir et régler les choses rapidement. Et si vous n'êtes pas là, mettez en place un chatbot avec le constructeur sans code pour maintenir la conversation.

Les meilleures fonctionnalités de Wati :

Voir qui, dans votre équipe, est en ligne ou hors ligne

Prévisualisez vos campagnes avant de les diffuser

Suivez les volumes de messages, les statuts des messages et les employés qui ont les temps de réponse les plus rapides

Connectez Wati à huit applications : Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make et Zapier

Limitations de Wati :

Le nombre d'utilisateurs est limité pour chaque plan, un utilisateur supplémentaire coûtant 30 $ par mois

Les plans sont limités à 1 000 conversations par mois, vous devrez donc acheter des crédits pour en obtenir davantage

Prix de Wati :

Standard: 39$/mois (5 utilisateurs)

39$/mois (5 utilisateurs) Pro: 69$/mois (5 utilisateurs)

69$/mois (5 utilisateurs) Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs (10 utilisateurs)

Wati ratings and reviews :

G2: 4.6/5 (205 commentaires)

4.6/5 (205 commentaires) Capterra: 4.5/5 (55 commentaires)

Autres outils de communication

Alors que ces options alternatives à Twilio se concentrent sur la personnalisation des interactions avec les clients, des outils comme ClickUp fournissent des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour soutenir votre stratégie de communication stratégies de communication sur le lieu de travail .

Des discussions sur les projets aux commentaires sur les tâches, en passant par les documents, tout est regroupé en un seul endroit. Il est ainsi facile de rester organisé, de maintenir le contexte et de suivre l'historique des communications avec tout le monde et à tout moment. 🎯

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches

ClickUp est un outil de gestion de projet avec de nombreuses fonctions de communication pour répondre aux besoins de votre équipe.

Utiliser Chat ClickUp pour des discussions spécifiques à un département ou à un projet. En plus du texte, vous pouvez télécharger des fichiers de votre ordinateur ou de votre espace de stockage dans le nuage directement dans le chat ou partager des fichiers vocaux et des fichiers d'images avec d'autres utilisateurs clips d'écran avec votre équipe.

Avec Docs ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez collaborer en temps réel sur des documents professionnels. Et grâce à ClickUp AI vous permet de lancer rapidement des idées et de générer des premières ébauches en quelques secondes.

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux courriels, et plus encore

ClickUp AI vous aide également à améliorer votre écriture, à résumer de longs documents, et même à transformer vos notes en éléments d'action . ✅

La gestion de ces actions est un jeu d'enfant grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp. Attribuez des tâches, fixez des échéances et vérifiez l'état d'avancement. Pour rendre vos flux de travail plus fluides, Les outils d'automatisation de ClickUp prennent en charge les tâches répétitives afin que votre équipe puisse travailler sur des sujets plus importants.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Visualiser les projets dans les vues Liste, Tableau, Kanban, Calendrier et Gantt

Accédez à des outils d'intelligence artificielle dans les descriptions de tâches, les commentaires, le chat et les documents

Marquer les membres de l'équipe avec des @mentions pour les avertir de votre commentaire

Connectez ClickUp avec plus de 1 000 applications via ses intégrations natives, Zapier et l'API ClickUp

Limitations de ClickUp :

Certaines fonctionnalités web et de bureau ne sont pas disponibles sur mobile

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

Il est temps d'améliorer votre expérience client

Twilio offre de nombreuses fonctionnalités utiles, mais ce n'est pas le seul jeu en ville pour intégrer les équipes et les clients communication avec les clients dans vos applications. Grâce à cette liste pratique d'options alternatives à Twilio, vous pouvez facilement évaluer chaque plateforme en fonction de vos besoins et trouver celle qui vous convient le mieux.

De plus, si vous êtes prêt à utiliser un outil pour rationaliser les opérations de votre entreprise, gestion de projet et interne plans de communication ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Ce guichet unique permet à votre équipe d'être sur la même longueur d'onde et d'accomplir son travail plus facilement et plus rapidement. De plus, avec plus de 1 000 intégrations, ClickUp fonctionne avec votre pile technologique actuelle pour un combo gagnant. 🏆 S'inscrire à ClickUp c'est gratuit !