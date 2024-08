10 Meilleures alternatives et concurrents de Keap en 2024

Toutes les entreprises reposent sur les ventes, et la gestion de la relation client (GRC) est au cœur de cette activité.

La gestion de la relation client comprend la recherche de nouvelles données et la gestion des données clients, puis l'utilisation de ces données pour lancer des campagnes de marketing ciblées campagnes de marketing ciblées pour faire progresser ces clients dans votre équipe commerciale.

Si vous êtes un propriétaire d'entreprise débutant, vous pouvez peut-être gérer cela avec une simple feuille de calcul. À mesure que votre entreprise se développe, vous feriez bien de passer à un logiciel d'automatisation du marketing. Logiciel d'automatisation des tâches s'occupe pour vous du travail de routine - dans ce cas, votre processus CRM - ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important : trouver des stratégies pour développer votre entreprise. 📈

Le Keap est un outil de marketing populaire - et il existe également de nombreuses alternatives au Keap sur le marché aujourd'hui.

Voyons ce que Keap peut faire pour vous, puis comparons-le aux logiciels de gestion de la relation client proposés par d'autres fournisseurs. Vous pourrez alors décider quelle plateforme CRM sera la plus à même de faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Qu'est-ce que Keap (Infusionsoft) ?

Keap est une plateforme d'automatisation des ventes et du marketing conçue pour aider les entreprises à se développer. Anciennement connu sous le nom d'Infusionsoft, Keap offre des services de CRM, ainsi que des services de marketing et d'automatisation des ventes automatisation des ventes ainsi qu'une plateforme de paiement.

Leur produit phare, qui s'appelait autrefois Infusionsoft, est maintenant connu sous le nom de Keap Max Classic. Il est destiné aux entreprises de commerce électronique avec des équipes commerciales qui ont besoin d'une solution d'automatisation du marketing sophistiquée.

Via Clap de fin Keap permet de capturer des prospects à l'aide de pages d'atterrissage intégrées et simplifie la gestion de l'information gestion des contacts avec une segmentation avancée. Il maintient l'engagement des prospects, en les faisant progresser dans le parcours client à l'aide de campagnes personnalisées de marketing par SMS et par e-mail. 📤

Une fois que le client est prêt à acheter, Keap le facture automatiquement et lui facilite le paiement via des intégrations avec vos outils de paiement existants. Tout au long de l'équipe commerciale, les fonctionnalités de rapports vous aident à suivre et à contrôler exactement ce qui se passe afin que vous puissiez affiner si nécessaire.

Keap fait un excellent travail, mais ce n'est pas la seule option. Il existe de solides concurrents de Keap à utiliser comme plateforme d'automatisation du marketing ou comme solution de gestion de la relation client.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'automatisation du marketing

Lorsque vous êtes à la recherche d'un logiciel d'automatisation du marketing, il est important de savoir ce que vous recherchez CRM pour votre entreprise de services ou de vente au détail, il y a des fonctionnalités spécifiques à privilégier. La plupart des logiciels de CRM offrent une combinaison des fonctionnalités d'automatisation des ventes suivantes :

Génération de leads grâce à des pages d'atterrissage personnalisées

Gestion des contacts pour que vous soyez toujours au top de votre base de données, ce qui facilite le marketing et le service client 🙋‍♀️

Évaluation des prospects pour vous aider à maximiser les chances de conclure une vente

Modèles de CRM qui s'alignent sur votre processus de gestion du pipeline, garantissant que la communication de suivi est toujours pertinente

Capacité de messagerie SMS et automatisation des e-mails avec des modèles d'e-mails personnalisables

Des outils de publication sur les médias sociaux pour diffuser rapidement votre message

Des outils de gestion de projet qui vous aident à intégrer vos tâches de marketing dans votre flux de travail

Des fonctionnalités de rapports avancées pour vous aider à évaluer l'efficacité des processus de vos équipes commerciales et marketing

Que vous recherchiez CRM pour une startup ou logiciel de marketing d'entreprise pour une grande entreprise établie, vous aurez besoin d'au moins certaines, voire de toutes ces fonctionnalités de CRM commercial pour gérer les relations avec les clients et bien d'autres choses encore.

10 Best Keap Alternatives in 2024

Si vous craignez que Keap ne puisse pas correspondre aux besoins de votre Business, au budget de votre petite entreprise ou à vos forfaits, nous sommes là pour vous aider. Voici les meilleures alternatives à Keap disponibles aujourd'hui.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/crm-clickup-template.png Alternatives à Keap : Vue Tableau de ClickUp /$$$img/

ClickUp rationalise votre processus de vente grâce à des outils de gestion des prospects et des tâches

ClickUp est une solution SaaS qui va bien au-delà de l'automatisation du marketing et des logiciels de gestion de projet - bien qu'elle le fasse aussi brillamment. Ce concurrent de Keap combine CRM et la gestion de projet la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet sont des outils qui permettent d'automatiser le processus de vente et la gestion des tâches, tout en facilitant tous les autres aspects de votre flux de travail. ClickUp CRM suit tous vos clients, vous montre exactement où ils en sont dans le pipeline et gère votre engagement avec eux. Suivez la taille moyenne des affaires, la valeur à vie des clients, la distance qui vous sépare de votre chiffre d'affaires cible et bien d'autres statistiques utiles à l'assistance à la prise de décision. La fonction IA de ClickUp vous aide à vendre plus rapidement et plus efficacement. À partir de quelques mots-clés, vous pouvez rédiger tout ce que vous voulez - notes de contenu, articles de blog ou e-mails promotionnels. Résumer réunion avec les clients les notes ou autres documents volumineux doivent être identifiés comme des éléments importants de l'information et de la communication éléments d'action pour le suivi, et bien d'autres choses encore. 📝

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

Pour vous faciliter encore plus la vie, ClickUp propose un intervalle étendu de intégrations avec tous vos outils de travail favoris, de manière native ou via Zapier. Exécutez votre campagne d'e-mail à l'aide de Microsoft Outlook, Gmail ou Mailchimp.

Publiez vos messages sur les médias sociaux directement sur Facebook, Instagram ou Twitter. Organisez des réunions sur Zoom ou Microsoft Teams, et travaillez en toute transparence avec d'autres outils marketing comme Salesforce ou HubSpot.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérez toutes les données de vos clients à l'aide d'un outil pratiqueModèle de CRM ClickUp pour une gestion efficace des prospects

Visualisez vos comptes de la manière que vous préférez, que ce soit sous forme de liste, de tableau ou de Tableau Kanban

Réorganisez votre affichage en quelques secondes grâce à la fonction "glisser-déposer"

Communiquez avec vos clients et vos collègues directement à partir d'un hub d'e-mails central au sein de la plateforme ClickUp

Liez les documents et les tâches à des clients personnalisés afin d'avoir toutes les données dont vous avez besoin à portée de main

Contrôlez l'accès aux données avec des permissions que vous pouvez gérer

Collaborer surprojets marketing en temps réel avec votre équipe

Accédez au système basé sur le cloud depuis n'importe où, y compris sur des appareils Android ou iOS

Limites de ClickUp

L'application mobile de gestion de projet n'est pas encore tout à fait au niveau de la version de bureau

Bien que le système soit très intuitif, avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, il peut être légèrement écrasant au début

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI: 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. HubSpot

via HubSpot Cette alternative à Keap est destinée aux startups et aux petites entreprises qui cherchent à économiser de l'argent sur leur CRM en utilisant un forfait Free. Elle convient également aux départements marketing des grandes entreprises qui gèrent des milliers de contacts.

La solution logicielle HubSpot CRM dispose d'une base de données centrale qui sous-tend tous ses produits principaux, notamment le marketing, les ventes, les opérations, la gestion du contenu, le commerce et le service à la clientèle. Cela garantit que les informations correctes sont toujours disponibles, que vous suiviez des prospects, travailliez sur votre pipeline de vente ou fournissiez une assistance client.

Le forfait Free vous offre des outils de base pour générer et segmenter des prospects, puis assurer leur suivi par e-mail. Vous pouvez également publier des messages sur les médias sociaux et suivre vos analyses dans le logiciel de gestion de la relation client.

Les forfaits Starter et Professional offrent davantage d'options de marquage et de segmentation, ainsi qu'un plus grand nombre d'e-mails par mois. Ils vous offrent également d'autres fonctionnalités telles qu'une plateforme de paiement, plusieurs devises et des rapports personnalisés.

Le forfait Enterprise est celui qui offre le plus de flexibilité et de contrôle sur vos équipes commerciales et vos efforts de gestion des contacts.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Utilisez le constructeur de pages par glisser-déposer pour créer des pages d'atterrissage qui capturent des prospects

Segmentez les leads et les prospects en fonction de leurs sources

Automatisez les tâches telles que la rédaction de contenu, plus identifiez les insights utiles à partir de vos données clients en utilisant l'IA intégrée

Rationalisez vos relations avec les clients et les interactions avec les clients potentiels grâce au chat en direct et aux chatbots

Les limites de HubSpot

Bien que la version gratuite soit un bon début, si votre entreprise se développe considérablement, vous devrez bientôt passer à une version payante de cette solution d'automatisation du marketing et d'e-mail marketing

Les forfaits de niveau supérieur deviennent rapidement beaucoup plus onéreux

Tarifs de HubSpot

Gratuit: Free

Free Débutant: 18$/mois pour 1.000 contacts marketing

18$/mois pour 1.000 contacts marketing Professionnel: 800$/mois pour 2,000 contacts marketing

800$/mois pour 2,000 contacts marketing Enterprise: 3,600$/mois pour 10,000 contacts marketing

G2: 4.4/5 (10,300+ reviews)

4.4/5 (10,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,800+ reviews)

3. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign propose des logiciels de CRM, d'automatisation des ventes et du marketing, d'e-mail marketing et de service client.

Ce concurrent de Keap vous aide à créer des pages d'atterrissage et des formulaires pour capturer les détails des prospects et suivre les interactions avec votre site. Le système assure un suivi automatique par e-mail et informe votre équipe commerciale si le visiteur est intéressé par un complément d'information.

Vous pouvez également suivre les affaires en cours et entretenir automatiquement les leads jusqu'à ce qu'ils prennent leur décision commerciale. 🎉

Le plan des automatisations (disponible uniquement à partir de l'offre Professional) vous montre l'ensemble du cycle de vie du client sur tous vos canaux. Ensuite, si vous repérez des problèmes, elle vous permet de mettre à jour votre automatisation pour qu'elle soit plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Automatisez les e-mails, les SMS et les messages sur les réseaux sociaux

Attribuez des scores d'engagement à vos leads et définissez des notifications pour assurer le suivi des dates importantes

Surveillez les performances de votre équipe commerciale et de votre pipeline

S'intégrer à plus de 900 autres solutions logicielles, comme Slack, Zapier, WordPress et Shopify

Limites d'ActiveCampaign

Ce n'est pas un système de CRM achevé, car il se concentre davantage sur les équipes commerciales que sur le marketing

C'est une bonne valeur pour commencer, mais au fur et à mesure que votre équipe commerciale grandit, vous aurez probablement besoin de mettre à niveau votre forfait

Il n'offre pas de véritables fonctionnalités de gestion de projet si vous en avez besoin dans votre processus

Prix d'ActiveCampaign

Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Professionnel: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (10,300+ reviews)

4.5/5 (10,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,200+ reviews)

4. Ontraport

via Ontraport Ontraport est une alternative à Keap qui offre une grande partie des mêmes fonctionnalités. Destinée aux moyennes et grandes entreprises, sa solution d'automatisation du marketing vous aide à automatiser vos processus de vente et de marketing.

Utilisez la fonction simple de glisser-déposer pour créer de belles pages web personnalisées et des formulaires conçus pour capturer des prospects. Configurez ensuite des formulaires de commande à l'aide de modèles à fort taux de conversion.

Tous les prospects capturés sont ajoutés à votre base de données CRM, et les visites sur les pages de votre site web ainsi que les commandes passées sont également enregistrées.

Si vous utilisez WordPress, vous pouvez intégrer Ontraport dans votre site WordPress. La plateforme de paiement sécurisée se connecte à plusieurs passerelles et vous permet de proposer des forfaits de paiement, de gérer les abonnements, et plus encore. 💸

Les meilleures fonctionnalités d'Ontraport

Créez jusqu'à quatre versions de vos pages web pour les tests A/B

Suivez automatiquement vos sources de prospects afin d'optimiser la gestion des prospects

Voir une représentation visuelle de votre pipeline afin d'identifier rapidement les prospects les plus prometteurs

Évoluez facilement lorsque vous êtes prêt - chaque forfait successif offre des fonctionnalités plus avancées

Limites d'Ontraport

Les forfaits commencent avec seulement 500 contacts, et si vous en avez plus, vous devrez payer un supplément

Ce n'est pas la plateforme la plus simple, et la courbe d'apprentissage initiale peut être assez raide

Certaines fonctionnalités de gestion de projet, d'e-mail marketing et de marketing des médias sociaux font défaut

Prix d'Ontraport

Essai gratuit: 14 jours

14 jours Base: À partir de 24 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

À partir de 24 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs Plus: À partir de 83 $/mois pour 10 utilisateurs maximum

À partir de 83 $/mois pour 10 utilisateurs maximum Pro : à partir de 124 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: à partir de 124 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise: À partir de 249 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (80+ avis)

5. Freshsales

via Vente de produits frais Freshsales est une équipe commerciale CRM avec des fonctionnalités d'automatisation. Il vous aide à attribuer automatiquement des leads et des tâches à votre équipe commerciale, à créer des rappels et à envoyer des e-mails, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre tâche principale, à savoir vendre davantage.

Freesales simplifie également la production de documents - contrats, devis et factures - qui doivent être exempts d'erreurs. L'IA de Freshsales, connue sous le nom de Freddy, fait le scoring des leads pour vous afin que vous puissiez facilement faire le suivi des leads à fort potentiel.

Cet outil de gestion de pipeline fait également des recommandations pour améliorer votre stratégie commerciale afin que vous puissiez conclure plus d'affaires.🤝

Freshsales meilleures fonctionnalités

Créez rapidement des e-mails personnalisés à l'aide de la fonction glisser-déposer

Donnez à votre équipe de service personnalisé l'accès à une source d'information unifiée afin qu'elle puisse mieux assister les clients

Utilisez Freshsales en déplacement via une application mobile iOS ou Android

S'intégrer à plusieurs plateformes utiles comme WooCommerce, Big Commerce, Asana, et Mailchimp

Les limites de Freshsales

Free n'est pas disponible sur le forfait gratuit, et plus vous voulez utiliser l'IA, plus vous devrez payer pour des forfaits plus élevés

Le système peut être lent si vous travaillez avec de grands paramètres de données, en particulier sur les applications mobiles

Tarifs Freshsales

Free: Gratuit pour un maximum de trois utilisateurs

Gratuit pour un maximum de trois utilisateurs Croissance: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Pro : 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (590+ avis)

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Cette alternative de Keap fait partie de la suite plus large d'outils d'entreprise Zoho. Cet outil d'automatisation du marketing et de gestion des équipes commerciales vous aide à capturer et à segmenter les prospects, à suivre les transactions et à dialoguer avec les clients par le biais de plusieurs canaux.

Rendez votre journée encore plus productive en automatisant les parcours clients, les campagnes et les flux de travail, ainsi que les affectations, les validations et les escalades. 🙌

Demandez à l'IA (appelée Zia) des prédictions et les prochaines étapes pour vos leads, en fonction de leurs profils personnalisés, afin de vous aider à conclure l'affaire. Les paramètres analytiques avancés vous permettent de paramétrer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour vous donner les informations que vous recherchez.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

L'interface utilisateur est intuitive et réactive, ce qui la rend facile à utiliser

Interagissez avec vos clients par e-mail, en discutant ou sur plusieurs canaux de médias sociaux

Une fois inscrit, Zoho CRM peut être mis en œuvre très rapidement

Zoho CRM s'intègre à plus de 800 applications, dont Microsoft 365 et Google Workspace

Les limites de Zoho CRM

L'étendue de l'intervalle des fonctionnalités peut demander du temps et de la pratique pour être à l'aise avec

Certains utilisateurs aimeraient plus d'options de personnalisation pour mieux correspondre aux besoins de leur entreprise

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $40/mois par utilisateur

$40/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.0/5 (2,400+ reviews)

4.0/5 (2,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,300+ reviews)

7. Pipedrive

via Pipedrive Conçu par des vendeurs, Pipedrive est excellent pour la gestion des prospects. Il vous aide à définir les étapes de votre pipeline (en partant de zéro ou en utilisant l'un de ses modèles), puis à importer ou à ajouter vos affaires existantes. Ensuite, utilisez les formulaires web personnalisables pour capturer plus de prospects directement à partir de votre site web.

La technologie IA ainsi que des analyses utiles identifient les équipes commerciales pour vous aider à concentrer vos efforts là où il y a le plus de chances de conclure l'affaire. Vous pouvez ensuite programmer des rappels automatiques pour vos prochaines étapes afin de vous assurer que vous continuez à faire progresser vos leads dans le pipeline. Chaque niveau de forfait successif vous offre davantage d'automatisation et de personnalisation. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Mettez à jour vos affaires en les faisant glisser dans votre pipeline de vente visuel très pratique

Personnalisez votre communication en utilisant la segmentation et les filtres pour créer des listes ciblées

Consultez l'historique complet de vos contacts ainsi que les notes pour chacun de vos prospects

Personnalisez vos rapports pour afficher des détails sur vos pistes, vos ventes et les revenus générés

Limites de Pipedrive

Bien qu'il offre certaines fonctionnalités marketing, ce concurrent de Keap est principalement conçu pour les équipes commerciales

Il est destiné aux petites entreprises, donc si vous souhaitez augmenter votre échelle ou si vous avez besoin de fonctionnalités plus complexes, il ne fonctionnera peut-être pas pour vous

Prix de Pipedrive

Essentiel: $14.90/mois par utilisateur

$14.90/mois par utilisateur Avancé: $27.90/mois par utilisateur

$27.90/mois par utilisateur Professionnel: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Power: $64.90/mois par utilisateur

$64.90/mois par utilisateur Enterprise: $99.00/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,800+ reviews)

8. Agile

via Agile Nimble est un CRM destiné aux solopreneurs, aux vendeurs et aux équipes Business. Conçue pour améliorer les relations, cette alternative de Keap rassemble des données commerciales et sociales grâce à l'appariement des profils sociaux.

Créez de nouvelles fiches de contact ou mettez à jour les fiches existantes directement à partir de votre boîte de réception Outlook, Gmail ou LinkedIn, des médias sociaux ou de n'importe quel autre endroit en ligne. Vous pouvez également automatiser des flux de travail entre les services, utilisez des modèles pour gagner du temps et suivez les e-mails de groupe pour savoir exactement qui a ouvert vos e-mails ou cliqué sur un lien - et quand il l'a fait. 📫

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Combinez les données des clients provenant de plusieurs sources en un seul contact unifié

Segmentez les clients potentiels de façon à ce que vous puissiez nourrir chaque type de client de la manière la plus appropriée

Paramétrez des rappels d'activité pour relancer les abonnés ou achever d'autres tâches

Gérez toutes vos activités à partir d'un tableau de bord clients et équipes commerciales

Les limites de Nimble

Il n'y a qu'un seul forfait, qui permet d'enregistrer 25 000 contacts, mais vous devez payer un supplément pour des fonctionnalités plus avancées comme la recherche de données de contact en ligne ou l'envoi et le suivi de messages de groupe personnalisés

Pour certains utilisateurs, il est plus difficile de gérer et de fusionner les contacts en double

Prix de Nimble

24,90 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,800+ reviews)

9. Salesforce

via SalesforceSalesforce CRM existe depuis un certain temps. Son produit Customer 360 est une solution logicielle d'automatisation du marketing achevée, ce qui en fait une alternative viable à Keap. Avec un CRM central agissant comme une source unique de vérité, il donne à votre personnel toutes les informations dont il a besoin pour fournir un excellent service à la clientèle.

Rassemblez des données sur les clients et leur comportement à partir de sources multiples et analysez-les. Utilisez ces informations pour gérer votre pipeline et conclure des affaires. Restez maître de vos tâches et communiquez et collaborez avec toutes vos parties prenantes internes et externes via Slack, qui fait désormais partie de l'univers Salesforce.

Les forfaits Sales Cloud sont tarifés en fonction de l'augmentation de leurs fonctions, l'automatisation et l'IA n'étant disponibles que sur les forfaits les plus élevés. 🤖

En prime, pour ceux qui sont soucieux de l'environnement, Salesforce est neutre en carbone.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Visualisez toutes vos interactions avec un client d'un seul coup d'œil, ainsi que des échéanciers et des aperçus en temps réel

Utilisez Einstein - l'IA de Salesforce - pour automatiser vos flux de travail et augmenter votre productivité

Travaillez de n'importe où, sur n'importe quel appareil, car Salesforce est basé sur le cloud

S'intégrer à des milliers d'autres applications et services partenaires

Les limites de Salesforce

Salesforce s'adresse davantage aux entreprises et n'est donc pas forcément abordable pour les petites entreprises

Bien qu'un essai gratuit soit disponible, il n'y a pas de forfait gratuit. Vous devrez donc payer pour l'utiliser

Prix de Salesforce

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Professionnel: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

$165/mois par utilisateur Unlimited: $330/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (18,200+ reviews) pour Salesforce Sales Cloud

4.3/5 (18,200+ reviews) pour Salesforce Sales Cloud Capterra: 4.4/5 (17 800+ avis)

10. Agile CRM

via CRM agile Ce concurrent de Keap offre des fonctions de vente, de marketing et de service d'assistance. Il s'adresse aux grandes entreprises qui ont également besoin de fonctionnalités de gestion des opérations et des projets.

Créez des pages d'atterrissage pour capturer des prospects, et évaluez ces prospects afin de consacrer votre temps aux bons clients potentiels. Suivez ensuite vos affaires pour les faire progresser dans le pipeline commercial.

Optimisez votre marketing par e-mail grâce aux tests A/B et au suivi des e-mails, et publiez facilement des messages sur les médias sociaux dans le cadre de votre stratégie marketing. Il existe également un logiciel de service d'assistance, qui vous aide à gérer la billetterie et les accords de niveau de service, entre autres choses. 🎧

Les meilleures fonctionnalités d'Agile CRM

Gérez et évaluez vos prospects, et planifiez des rendez-vous à partir du système

Glissez-déposez pour créer des échéanciers pour vos projets d'équipe commerciale et de marketing

Accédez à vos données clients en temps réel depuis votre application mobile, où que vous soyez

Agile CRM s'intègre à de multiples fournisseurs, prestataires, comme Zendesk, Shopify, Stripe et Freshbooks

Limites d'Agile CRM

Certains utilisateurs estiment que la fonction e-mail pourrait être améliorée

Le service client n'est pas toujours le meilleur, surtout si vous voulez annuler votre contrat

Prix d'Agile CRM

Free: Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs

Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs Démarrage: 8,99 $/mois par utilisateur

8,99 $/mois par utilisateur Régulier: $29.99/mois par utilisateur

$29.99/mois par utilisateur Enterprise: $47.99/mois par utilisateur

G2: 4.0/5 (340+ commentaires)

4.0/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (480+ avis)

Booster l'engagement des clients et fermer les contrats avec les meilleures alternatives de Keap

Les systèmes de gestion de la relation client ont évolué de manière exponentielle depuis l'époque où ils se contentaient de stocker les coordonnées des clients. Les systèmes de gestion de la relation client ont évolué de manière exponentielle depuis l'époque où ils se contentaient de stocker les informations relatives aux clients, d'automatiser les équipes commerciales et les tâches marketing, et fournissent des informations puissantes qui vous aident à conclure des affaires. 🎯

Mon travail est une solution logicielle d'automatisation du marketing efficace, mais il existe d'autres plateformes qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux. L'une des meilleures plateformes de gestion de la relation client à considérer est ClickUp.

ClickUp est un guichet unique lorsqu'il s'agit de gérer tous les aspects de vos ventes et de votre marketing. Avec un puissant CRM qui garde une trace de tous vos clients et de toutes vos transactions, une IA qui automatise de nombreuses tâches banales et un vaste intervalle d'intégrations, il est difficile de faire mieux. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui pour gagner du temps, créer plus d'engagement avec vos clients et conclure ces affaires.