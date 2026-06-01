Wednesday, August 26, 2026 | 7:00 PM – 10:00 PM

ClickUp Presents: The Table, Bogotá


An Exclusive Dinner Series for Executive Leaders Driving AI Innovation

At ClickUp, we’re all about pushing boundaries, and our executive events are no exception.

The Table is an intimate, invite-only dining experience crafted for senior leaders navigating the complexities of AI adoption and the future of work.

No slides. No sales pitches. Just a trusted space for candid conversations with fellow executives over an exceptional meal.

Attendance is exclusive. Seats are curated.

Una serie exclusiva de cenas para líderes ejecutivos que están impulsando la innovación en IA

En ClickUp nos gusta ir un paso más allá, y nuestros encuentros con líderes no son la excepción.

The Table es una cena íntima, solo por invitación, pensada para altos directivos que están enfrentando los retos de adoptar IA y prepararse para el futuro del trabajo.

Sin presentaciones. Sin discursos comerciales. Solo un espacio de confianza para platicar con franqueza con otros líderes, alrededor de una gran mesa y una experiencia gastronómica excepcional.

Cupo limitado. Regístrate con tu correo corporativo y espera tu confirmación.

round-table

The Table & AI / The Table e IA

AI is evolving rapidly, and most leaders are quietly experimenting, adapting, and learning as they go.

The Table is where those conversations happen—openly, honestly, and meaningfully. You bring your insights. We’ll set The Table.

La IA está avanzando a toda velocidad, y la mayoría de los líderes está probando, ajustando y aprendiendo sobre la marcha.

The Table es el espacio donde esas conversaciones pasan de verdad; de forma abierta, honesta y con sentido. Tú traes tus aprendizajes y perspectivas. Nosotros ponemos The Table.

Agenda


7:00 PM: Welcome and Happy Half Hour.
Bienvenida y coctel de recepción.

7:30 PM: Begin with a group toast to innovation, followed by a carefully curated meal
Brindis grupal por la innovación, seguido de una cena cuidadosamente escogida.

  • Dinner and insights: A course-by-course conversation designed for senior leaders
    una conversación diseñada para líderes.

9:30 PM: Coffee, dessert, and closing remarks.
Café, postre y palabras de cierre.

Event Info

Location/Ubicación: El Don, Calle 94 # 14 - 14 Bogotá, Colombia

Time/Hora: 7:00 PM – 10:00 PM

Host/Anfitrión ejecutivo: Matt Dornfeld, Director, GTM Performance & Productivity

ClickUp

What to expect


  • A private, peer-level dinner for VP+ and C-suite leaders
  • Guided roundtable discussion—conversation first, always
  • Practical, real-world perspectives on AI acceleration inside organizations
  • A trusted environment built for candor and connection

    Qué puedes esperar
  • Una cena privada, entre líderes VP+ C-level.
  • Conversación guiada tipo mesa redonda.
  • Perspectivas prácticas sobre cómo acelerar la adopción de IA dentro de las organizaciones.
  • Un espacio de confianza, pensado para hablar con franqueza y generar conexiones.

See you there? / ¿Nos vemos ahí?

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