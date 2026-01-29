ClickUp Presents: The Table, São Paulo

An Exclusive Dinner Series for Executive Leaders Driving AI Innovation



At ClickUp, we're all about pushing boundaries, and our executive events are no exception.



The Table is an intimate, invite-only dining experience crafted for senior leaders navigating the complexities of AI adoption and the future of work.



No slides. No sales pitches. Just a trusted space for candid conversations with fellow executives over an exceptional meal.



Attendance is exclusive. Seats are curated.





Uma série exclusiva de jantares para líderes executivos que impulsionam a inovação em IA



Na ClickUp, gostamos de ir além, e nossos encontros com líderes não são exceção.



The Table é um jantar íntimo, somente por convite, pensado para altos executivos que estão enfrentando os desafios de adotar IA e se preparar para o futuro do trabalho.



Sem apresentações. Sem discursos comerciais. Apenas um espaço de confiança para conversar com franqueza com outros líderes, em torno de uma grande mesa e de uma experiência gastronômica excepcional.



Vagas limitadas. Cadastre-se com o seu e-mail corporativo e aguarde a confirmação.