ClickUp Presents: The Table, São Paulo

An Exclusive Dinner Series for Executive Leaders Driving AI Innovation
At ClickUp, we're all about pushing boundaries, and our executive events are no exception.
The Table is an intimate, invite-only dining experience crafted for senior leaders navigating the complexities of AI adoption and the future of work.
No slides. No sales pitches. Just a trusted space for candid conversations with fellow executives over an exceptional meal.
Attendance is exclusive. Seats are curated.
Uma série exclusiva de jantares para líderes executivos que impulsionam a inovação em IA
Na ClickUp, gostamos de ir além, e nossos encontros com líderes não são exceção.
The Table é um jantar íntimo, somente por convite, pensado para altos executivos que estão enfrentando os desafios de adotar IA e se preparar para o futuro do trabalho.
Sem apresentações. Sem discursos comerciais. Apenas um espaço de confiança para conversar com franqueza com outros líderes, em torno de uma grande mesa e de uma experiência gastronômica excepcional.
Vagas limitadas. Cadastre-se com o seu e-mail corporativo e aguarde a confirmação.
AI is evolving rapidly, and most leaders are quietly experimenting, adapting, and learning as they go.
The Table is where those conversations happen—openly, honestly, and meaningfully.
You bring your insights. We'll set The Table.
A IA está avançando em alta velocidade, e a maioria dos líderes está testando, ajustando e aprendendo no caminho.
The Table é o espaço onde essas conversas acontecem de verdade — de forma aberta, honesta e com sentido. Você traz seus aprendizados e perspectivas. Nós preparamos The Table.
7:00 PM:
Welcome and Happy Half Hour.
Boas-vindas e coquetel de recepção
7:30 PM:
Begin with a group toast to innovation, followed by a carefully curated meal
Brinde em grupo à inovação, seguido por um jantar cuidadosamente escolhido
9:30 PM:
Coffee, dessert and closing remarks.
Café, sobremesa e palavras de encerramento
Rubaiyat Faria Lima
Av. Brig. Faria Lima, 2954 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01451-001, Brazil
Time / Horário: 7:00-10:00 PM
Host /Anfitrião Executivo: Devin Stoker, Director, Solutions Center of Excellence