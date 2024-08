Cómo utilizar los gráficos Burn Up para la gestión ágil de proyectos

¿Quiere saber más sobre los gráficos de consumo y cómo utilizarlos?

¿Qué es un gráfico de consumo?

Un gráfico de quemado es un representación visual del progreso de su proyecto que destaca:

El trabajo completado

y el trabajo total del proyecto.

Es una forma sencilla de que los gestores de proyectos ágiles realicen un seguimiento de lo que se ha completado en comparación con el total alcance del trabajo . Esto facilita la estimación de si las cosas van según el plan o no.

¿Cómo se lee un gráfico de consumo?

He aquí un ejemplo de un buen gráfico de consumo:

Desglosémoslo. Un gráfico de combustión muestra..:

La cantidad de trabajo (tus puntos de historia) representada en el eje vertical (eje y)

El tiempo total del proyecto (sprints) representado en el eje horizontal (eje x)

Además de los dos ejes, hay dos líneas presentes en el gráfico de burn up:

La línea verde es la línea de trabajo completado y representa el trabajo que tu equipo ha completado hasta el momento

La línea gris es la línea de trabajo total y representa el trabajo total que tienes pendiente (el alcance de tu proyecto)

Aquí tienes un análisis más detallado de ambas líneas:

A. Línea de trabajo completada

Esta línea destaca el trabajo que tu equipo ha completado hasta el momento. Utilízala para saber cuánto te falta para completar un proyecto. Recuerde que un proyecto está completo cuando la línea de trabajo completado coincide con la línea de trabajo total.

También puedes utilizarlo para graficar cuánto trabajo ha completado tu equipo durante cada sprint (iteración). Esta es una manera fácil de identificar cuándo tu equipo fue más productivo.

Tu línea de trabajo completada es también una buena manera de motivar a tu equipo mostrándoles cuánto han logrado ya. Es una forma sencilla de mostrarles cuánto esfuerzo tienen que hacer para completar una iteración

B. Línea de trabajo total

Esta línea del gráfico representa el alcance total del trabajo de su proyecto (la cartera de proyectos pendientes).

Como los clientes pueden añadir elementos pendientes a mitad del progreso, esta línea podría aumentar debido a lo siguiente ampliación del alcance . Por ejemplo, en el gráfico que hemos destacado antes, la línea de trabajo total aumentó durante la quinta iteración. Esto se debió probablemente a que el cliente añadió algunos elementos pendientes en esa fase.

Sin embargo, en casos menos frecuentes, la línea de trabajo total puede incluso descender si un cliente reduce el presupuesto elementos pendientes en su producto o sprint backlog.

(Aunque no cuentes con que esto ocurra)

¿En qué se diferencian los gráficos de burn up y burn down?

Mientras que burnup y gráficos de quemado son clave para Proceso ágil de gestión de proyectos pero no son lo mismo.

Un gráfico de burnup muestra el trabajo que ha completado en comparación con su totalalcance del proyecto mientras que un gráfico de agotamiento muestra la cantidad de trabajo restante en un proyecto.

Un gráfico burnup contiene una línea de trabajo completado y una línea de alcance del proyecto. Un gráfico de agotamiento contiene una línea de trabajo ideal restante y una línea de trabajo real restante.

Aunque difieren, los gráficos burn up y burn down son clave en el proceso ágil de gestión de proyectos.

¿Cuáles son las líneas de trabajo restante ideal y real en un gráfico de burn down?

La línea de trabajo restante ideal destaca cuánto trabajo le quedaría si un proyecto progresara según lo planificado

La línea de trabajo real restante indica la cantidad real de trabajo que le queda. Comparando estas dos líneas se obtiene una estimación del grado de adelanto o retraso.

Para qué se usan los gráficos de Burn Up:

Los gráficos de avance son una buena manera de hacer un seguimiento de lo que ha logrado y mantener un control sobre la ampliación del alcance de su proyecto

Gráficos de avance se utilizan para identificar cuánto trabajo queda con respecto al tiempo total que se ha reservado para un proyecto

Las ventajas clave de utilizar gráficos Burn Up en lugar de Burn Down

Los gráficos de avance tienen dos problemas principales:

1. Un gráfico de desgaste depende en gran medida de una planificación precisa del proyecto

Como tu línea de trabajo restante ideal se basa en lo que has planificado, hacerlo bien es esencial.

Si ha subestimado el tiempo que tardará un lanzamiento, su gráfico de desgaste de lanzamientos retrasará constantemente a su equipo de proyecto. Por el contrario, si ha sobrestimado el tiempo que tardará su plan de lanzamiento, ¡siempre irá por delante de lo previsto!

Ventajas del gráfico de reducción de lanzamientos

Como no hay estimaciones planificadas en los gráficos burn up, no tendrá que enfrentarse a este problema. Todo lo que tiene que hacer es un seguimiento preciso de su progreso a medida que avanza en un proyecto.

2. Los gráficos de desglose no realizan un seguimiento de la cartera de productos

Este es otro de los principales problemas con la mayoría de los gráficos.

El gráfico sólo refleja los puntos añadidos (tareas completadas). No puede supervisar un cambio de alcance en caso de que se hayan añadido elementos a su cartera de productos durante este tiempo.

Esto puede dificultar la determinación del progreso de su plan de trabajo:

Solamente debido a la adición de puntos de historia (trabajo terminado) a su gráfico

debido a la adición de puntos de historia (trabajo terminado) a su gráfico Se debe al progreso real en la resolución de elementos del backlog del producto

Como su gráfico de reducción de lanzamientos puede no estar correlacionado con la finalización real del backlog, podría tener una estimación inexacta del progreso del sprint.

De este modo, podría estar completando trabajo, pero como el alcance de su proyecto sigue aumentando, ¡no está más cerca de alcanzar su meta!

Ventaja del gráfico de avance

Como los gráficos de burnup incluyen una línea para los cambios de alcance, pueden ofrecerle estimaciones precisas del progreso, incluso cuando se produce una ampliación del alcance. Esto evita que el burnup muestre datos inexactos sobre el backlog

sin embargo, como los usos de los gráficos burnup y burndown difieren, tendrás que utilizar ambos para adoptar la metodología ágil

Cómo ayudan los gráficos Burnup a la gestión de proyectos Agile

Los gráficos de burnup son una parte esencial de los proyectos ágiles.

He aquí cómo:

A. Realiza un seguimiento de lo que has conseguido con cada sprint

Los gráficos de Burnup hacen increíblemente fácil el seguimiento del progreso de tus sprints. A medida que tu progreso se marca a través de sprints, puedes ver dónde has hecho el mayor progreso y dónde las cosas se ralentizaron.

Esto también puede ser muy útil para Equipos Scrum .

¿Cómo?

Un scrum master puede revisar sus burnups para ver qué falló y trabajar en las soluciones con el equipo scrum durante sus reuniones diarias

B. Supervisa el alcance de su proyecto

A diferencia de otros gráficos, los gráficos de burnup también controlan el alcance del proyecto. Esto le da contexto cuando está monitoreando el progreso de su proyecto.

Por ejemplo, si un proyecto está tardando más de lo previsto, eche un vistazo a la línea de alcance para ver si se ha producido un cambio en el mismo. Esto explicaría por qué va retrasado, aunque no parezca haber ningún problema.

Comprender el alcance de tu trabajo puede ser increíblemente útil a la hora de justificar retrasos ante clientes y otras partes interesadas. Si un cliente está preocupado por la duración de un proyecto, el propietario del producto puede poner de relieve la desviación de la trayectoria prevista del proyecto, lo que explicaría la ampliación del alcance.

¿Cuál es la mejor herramienta de gráficos Burnup para la gestión ágil de proyectos?

ClickUp es la mejor herramienta de gráficos de burn up para Gestión ágil de proyectos

cree potentes gráficos de avance que le ayudarán a seguir el progreso de su proyecto.

Por suerte, la metodología ágil es exactamente lo que el ClickUp herramienta de gestión de proyectos para la que se ha creado ClickUp A continuación le presentamos algunas de las funciones clave de ClickUp para la gestión de proyectos:

1. Gráficos

Como ya hemos mencionado, ClickUp puede ayudarle a crear un gráfico de seguimiento de su proyecto.

A diferencia de otros gráficos, los de ClickUp son muy fáciles de leer y entender Por eso son perfectos para clientes y usuarios.

El gráfico de burnup de ClickUp es un widget de Sprint en Panel de ClickUp .

En el gráfico de desgaste de ClickUp, la cantidad total de trabajo pendiente (líneas de alcance) es de color gris y el eje vertical representa Puntos de sprint (o puntos de historia).

La línea verde representa el trabajo completado a lo largo del tiempo (se muestra en el eje horizontal).

Una vez completado todo el trabajo, la línea verde se cruzará con la línea gris, indicando que el proyecto está completado.

Añade tareas adicionales a tu proyecto o Sprint, y verás un aumento en la línea gris que representa la cantidad total de trabajo pendiente.

¿Cómo se crea un gráfico de agotamiento en ClickUp?

En primer lugar, cree o vea un panel de control

Haga clic en + Añadir un widget

Selecciona Sprint Widgets o busca el gráfico Burn up.

Asigne un nombre al gráfico (opcional, puede cambiar el nombre más adelante)

Selecciona los datos y las opciones para tu gráfico Burn up

Haz clic en Añadir widget 🎉

sin embargo, los gráficos Burn up no son todo lo que le ofrece ClickUp

En Panel de ClickUp puede ver otros datos de sus proyectos en un solo lugar.

Los widgets son los bloques de construcción de cada panel y le ayudarán a obtener información sobre:

Sprints

Documentos

Tablas

Conversaciones

Y mucho más

Incluso puedes personalizarlo:

La fuente de datos de cada widget: como datos de listas de sprint o campos personalizados

como datos de listas de sprint o campos personalizados El periodo de tiempo: como un periodo de 30 días o un intervalo fijo

como un periodo de 30 días o un intervalo fijo El tipo de carga de trabajo: como la capacidad del sprint basada en los puntos de una historia

