Los mejores conectores de Claude MCP para marketing: la pila que realmente gestiona tus campañas

Te pasaste una tarde conectando Claude a tu CRM, a tu plataforma publicitaria, a tus herramientas de análisis y a tu repositorio de contenido. Y luego no pasó nada. Los conectores MCP de Claude para marketing funcionan bien: puntos verdes, con autenticación, listos. Lo que falta es el trabajo en sí. Claude tiene acceso a todo y ninguna razón para tocar nada, como un nuevo empleado con derechos de administrador y sin formación inicial.

Esa es la parte que se omite en todos los resúmenes de «los mejores conectores». Un conector no es un elemento que se colecciona. Es una relación permanente entre Claude y un sistema de registro, y cada uno que dejes activado supone una carga silenciosa para cada conversación que inicies. Tres conectores integrados en un flujo de trabajo que realmente repitas serán más útiles que doce que hayas instalado y te hayas olvidado de ellos.

A continuación te indicamos cuáles merecen un puesto y qué debes indicarle a Claude una vez que estén activos.

Resumen Un conector de Claude MCP proporciona a Claude acceso en tiempo real y con autenticación a una herramienta externa, lo que te permite realizar consultas sobre datos reales y actuar en consecuencia sin necesidad de exportarlos. En el ámbito del marketing, HubSpot y Supermetrics se encargan de los datos de CRM y de las campañas. Klaviyo gestiona los correos electrónicos del ciclo de vida, y Amplitude se ocupa del análisis de productos. Ahrefs y Similarweb se encargan del SEO y del análisis de la competencia. Canva y Figma se ocupan de la parte creativa, mientras que Notion, Google Drive y Slack gestionan los briefings y los traspasos. En esta entrada del blog, analizamos los mejores conectores de Claude MCP para marketing, qué puede leer y modificar cada uno, cómo encadenarlos en un único flujo de trabajo de campaña y qué hacer cuando un conector deja de funcionar.

Los mejores conectores de Claude MCP para marketing de un vistazo

Conector Puesto principal en marketing Acceso ¿Sabes escribir? Ideal para Dónde se agota HubSpot CRM y análisis del proceso de ventas Datos de contactos, oportunidades, campañas y interacción Sí Equipos de ingresos y de ciclo de vida Las acciones masivas tienen un límite Supermetrics Elaboración de informes multicanal Datos procedentes de más de 200 fuentes de marketing y ventas Plazas limitadas Equipos de marketing de resultados Las publicaciones tienen un límite de cuatro plataformas publicitarias Klaviyo Gestión del ciclo de vida de las campañas Perfiles, segmentos, flujos, campañas y eventos Sí Equipos de comercio electrónico y retención La configuración de varias cuentas requiere más trabajo Amplitude Análisis del comportamiento de los productos Embudos, cohortes, experimentos y datos de funciones Plazas limitadas Crecimiento y marketing de producto Depende de un seguimiento preciso de los eventos Ahrefs SEO e investigación de contenidos Palabras clave, enlaces entrantes, posicionamiento y visibilidad mediante IA No Equipos de SEO y de contenido Las consultas consumen unidades de API Similarweb Análisis de la competencia y de mercado Datos sobre tráfico, audiencia, aplicaciones, palabras clave y mercado No Estrategia e investigación de la competencia Las estimaciones pueden diferir de los datos propios Canva Producción de recursos para campañas Diseños, plantillas, carpetas y recursos de marca Sí Equipos de contenido y creativos Algunas acciones requieren la versión Enterprise Figma Revisión del diseño y producción Archivos, marcos, componentes, variables y FigJam Sí Equipos de diseño, web y lanzamiento El servidor local tiene menos funciones Notion Resumen y gestión del conocimiento Páginas, bases de datos, estudios y registros de campañas Sí Contenido y gestión de campañas El acceso depende de los permisos del entorno de trabajo Google Drive Recuperación de archivos de campaña Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y archivos compartidos No Equipos con material de origen disperso Una mala organización de las carpetas debilita los resultados Slack Captura de decisiones y traspasos Mensajes, hilos, canales, archivos y lienzos Sí Equipos de campaña multifuncionales Chatear puede contener decisiones obsoletas

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. A continuación te ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué son los conectores de Claude MCP?

Una visión general de la función de MCP

Un conector de Claude MCP es un servidor del Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) al que se conecta Claude, lo que le permite acceder en tiempo real a una herramienta, fuente de datos o servicio externo. Anthropic revisa los conectores del directorio antes de incluirlos en la lista. Los conectores personalizados, que se añaden mediante una URL, no se revisan.

Anthropic afirma que los conectores te permiten integrar servicios como Google Drive, Slack o un CRM en una conversación de Claude. Funcionan en todos los entornos en los que opera Claude: en la web, en el escritorio, en Claude Code y a través de la API. Una vez conectado un servicio, Claude puede extraer datos de él y, en ocasiones, actuar directamente en su interior sin que tengas que pegar ni un solo archivo CSV.

MCP es un protocolo abierto que Anthropic publicó como código abierto a finales de 2024 para sustituir las integraciones fragmentadas y puntuales por un único estándar. Antes de eso, conectar un asistente de IA a HubSpot o Google Ads requería crear una API personalizada cada vez. MCP convierte todo eso en una única conexión reutilizable con la que puede comunicarse cualquier herramienta compatible con MCP.

Conectores de Claude frente a servidores MCP frente a conectores personalizados

Estos términos describen partes relacionadas del mismo sistema, pero no son intercambiables.

Un servidor MCP es la capa técnica que expone datos, herramientas y acciones a través del Model Context Protocol. Un conector de Claude es la conexión orientada al usuario que permite a Claude interactuar con ese servidor. La diferencia entre un conector de directorio y un conector personalizado radica principalmente en cómo se revisa, se detecta y se instala. Ambos se ejecutan en la misma infraestructura MCP.

Término Qué es Cuándo lo utiliza un profesional del marketing Servidor MCP Un servicio que expone los datos y las acciones de una aplicación a través del protocolo abierto Model Context Protocol Normalmente, la tecnología subyacente. Te enfrentas a ella directamente al añadir un servidor remoto o al crear una integración interna Conector de directorio Una integración MCP revisada que figura en la lista de conectores de Claude El procedimiento predeterminado para herramientas como HubSpot o Canva: busca el conector, conecta tu cuenta y realiza la autenticación Conector personalizado Un servidor MCP remoto añadido manualmente a Claude a través de su URL Resulta útil cuando una herramienta no se encuentra en el directorio, tu empresa gestiona su propio servidor o un proveedor ofrece un punto de conexión de corporación independiente

Anthropic evalúa los conectores del directorio en cuanto a seguridad, fiabilidad y compatibilidad antes de incluirlos en la lista. Los conectores personalizados utilizan el mismo entorno de ejecución y la misma infraestructura de llamada a herramientas, pero no han pasado por esa evaluación del directorio.

Esa revisión es útil, pero no supone una garantía de seguridad absoluta. Cada proveedor de conectores sigue teniendo sus propios términos y condiciones, política de privacidad, permisos y prácticas de tratamiento de datos. Con un conector personalizado, la decisión sobre la confianza recae en mayor medida en tu equipo, ya que Claude podría leer o modificar datos dentro del acceso que le concedas.

Los 11 mejores conectores de Claude MCP para marketing

El conector adecuado depende de dónde se almacenen tus datos de marketing y de lo que necesites que Claude haga con ellos. Algunos están diseñados principalmente para el análisis, mientras que otros pueden crear registros, actualizar campañas o generar recursos directamente.

Las entradas que aparecen a continuación se refieren al propio conector: qué puede leer Claude, qué puede modificar, dónde encaja en un flujo de trabajo de marketing y qué límites siguen requiriendo una revisión humana.

a través de HubSpot

El conector de HubSpot importa a Claude información en tiempo real del CRM, incluyendo contactos, empresas, oportunidades, tickets y productos, así como campañas, segmentos e historial de interacción. Esto significa que tu equipo puede preguntar sobre la evolución del ciclo de vida, los ingresos de las campañas, la calidad de los clientes potenciales o la actividad de correo electrónico sin necesidad de exportar nada, y Claude responde con resúmenes, tablas, diagramas o gráficos.

También gestiona determinadas acciones de escritura. Claude puede crear o actualizar registros y registrar llamadas, reuniones, notas, tareas y correos electrónicos. Esto significa que puede marcar los contactos de una campaña que no tengan un paso siguiente y, a continuación, generar tareas de seguimiento o actualizar algunas propiedades.

Para utilizar el conector de Claude ya preparado, conecta HubSpot a través del directorio de conectores de Claude y completa el flujo de OAuth. El conector se ajusta a los permisos de HubSpot que ya tiene cada usuario. HubSpot recomienda ajustar las herramientas de escritura en Necesita aprobación, para que puedas revisar cualquier cambio antes de que llegue al CRM.

HubSpot también cuenta con un servidor MCP remoto independiente para los equipos que crean conexiones personalizadas: https://mcp.hubspot.com

Prueba esta indicación:

Realiza un seguimiento de los contactos generados por nuestras campañas de pago del segundo trimestre a lo largo de cada fase del ciclo de vida. Muestra el tiempo medio de permanencia en cada fase, identifica los segmentos que generan el canal de ventas más cualificado y crea tareas de seguimiento para quienes hayan abierto recientemente un correo electrónico pero no hayan realizado ninguna acción posterior.

Plan: Requiere un plan de pago de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise). Disponible para los clientes de HubSpot en todos los niveles de HubSpot.

Ideal para: Equipos de ingresos y de ciclo de vida que buscan respuestas de CRM sin necesidad de exportar datos, además de un mantenimiento sencillo de los registros tras su aprobación. Limitaciones: El acceso de escritura sigue estando en fase beta pública, la creación y actualización masivas tienen un límite de 10 registros, y al activar la opción «Datos sensibles», se oculta el historial de interacción de lo que Claude puede ver.

2. Supermetrics: realiza la consulta de los datos de campañas multicanal desde un único lugar

vía Supermetrics

Supermetrics es una plataforma de datos de marketing. Su conector enlaza Claude con datos en tiempo real sobre publicidad, análisis, CRM, comercio electrónico y ventas procedentes de más de 200 fuentes de datos. Esa lista abarca desde Google Ads y Meta hasta GA4, Shopify, HubSpot y Search Console. La clave está en que Claude detecta una única conexión con Supermetrics, en lugar de un conector independiente para cada herramienta.

Es ideal para informes que normalmente requieren un montón de exportaciones. Puedes pedirle a Claude que compare el gasto, los ingresos, el CPA, el ROAS y los resultados de las campañas en todos los canales. Además, puede analizar un cambio inusual y convertir lo que encuentre en un resumen ejecutivo o en un panel de control que se pueda compartir. Supermetrics también afirma que Claude puede crear, pausar, iniciar o actualizar campañas publicitarias compatibles , y que cada cambio se pone en cola para que lo revises.

Configuración personalizada de MCP: Visita mcp.supermetrics.com para configurar el servidor MCP independiente de Supermetrics.

Prueba esta indicación:

Compara el rendimiento de Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads de la semana pasada. Muestra el gasto, los ingresos, el ROAS, el CPA y las cinco campañas más y menos eficaces. Señala los cambios inusuales, explica las posibles causas a partir de los datos disponibles y sugiere ajustes presupuestarios para su revisión por parte de un responsable.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude. El conector de directorio no requiere suscripción a Supermetrics; el servidor MCP independiente sí la requiere.

Ideal para: Profesionales del marketing de resultados que realizan la elaboración de informes en más canales de los que puede mostrar una sola plataforma. Limitaciones: Campaign solo envía datos a Google Ads, Meta, Microsoft Advertising y TikTok, no a las más de 200 fuentes de lectura.

El conector de Klaviyo proporciona a Claude acceso directo a tus informes de campaña, flujos, perfiles, segmentos y eventos. De este modo, los equipos de ciclo de vida pueden dejar de lado las indicaciones genéricas y formular preguntas basadas en el comportamiento de los clientes. Claude puede comparar los ingresos de las campañas, analizar un flujo de carritos abandonados, identificar a clientes interesados que aún no han comprado o comprobar cómo se ha creado un segmento. También gestiona operaciones de lectura y escritura. Claude puede crear campañas, asignar plantillas y redactar o traducir correos electrónicos. Además, actualiza perfiles, modifica la pertenencia a listas y gestiona las inscripciones. Incluso puede extraer elementos del catálogo y añadir imágenes de productos a partir de URL cuando preparas una campaña centrada en productos. Para una sola cuenta de Klaviyo, conéctate a través del directorio de conectores de Claude y completa el flujo de OAuth. Las agencias o equipos que gestionen varias cuentas pueden añadir Klaviyo como conector personalizado utilizando la URL oficial de MCP remota: https://mcp.klaviyo.com/mcp Prueba esta indicación: Compara el rendimiento de nuestro flujo de carritos abandonados durante los dos últimos meses. Localiza el paso en el que se produce la mayor caída, identifica a los clientes que han interactuado recientemente pero no han comprado y crea un borrador de campaña de reenganche para ese segmento utilizando nuestros patrones de asunto más eficaces de los últimos tiempos.

3. Klaviyo: Convierte los datos de clientes en tiempo real en campañas basadas en el ciclo de vida

vía Klaviyo

El conector de Klaviyo proporciona a Claude acceso directo a tus informes de campaña, flujos, perfiles, segmentos y eventos. De este modo, los equipos de ciclo de vida pueden dejar de lado las indicaciones genéricas y formular preguntas basadas en el comportamiento de los clientes. Claude puede comparar los ingresos de las campañas, analizar un flujo de carritos abandonados, identificar a clientes interesados que aún no han comprado o comprobar cómo se ha creado un segmento.

También gestiona operaciones de lectura y escritura. Claude puede crear campañas, asignar plantillas y redactar o traducir correos electrónicos. Además, actualiza perfiles, modifica la pertenencia a listas y gestiona las inscripciones. Incluso puede extraer elementos del catálogo y añadir imágenes de productos a partir de URL cuando preparas una campaña centrada en productos.

Para una sola cuenta de Klaviyo, conéctate a través del directorio de conectores de Claude y completa el flujo de OAuth. Las agencias o equipos que gestionen varias cuentas pueden añadir Klaviyo como conector personalizado utilizando la URL oficial de MCP remota: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Prueba esta indicación:

Compara el rendimiento de nuestro flujo de carritos abandonados durante los dos últimos meses. Localiza el paso en el que se produce la mayor caída, identifica a los clientes que han interactuado recientemente pero no han comprado y crea un borrador de campaña de reenganche para ese segmento utilizando nuestros patrones de asunto más eficaces de los últimos tiempos.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el Free.

Ideal para: Equipos de comercio electrónico y de fidelización cuyo próximo correo electrónico debe basarse en lo que los clientes han hecho realmente. Dónde se queda corto: Claude elabora el borrador de la campaña; el envío sigue estando en manos de una persona. Las agencias que gestionan varias cuentas necesitan el conector personalizado, no el de instalación con un solo clic.

4. Amplitude: Plantea preguntas sobre el comportamiento de los productos sin tener que rediseñar el panel

vía Claude

Amplitude es una plataforma de análisis de productos, y su conector incorpora esos datos de comportamiento a Claude. Los equipos de marketing y crecimiento pueden explorar sus gráficos, paneles, cohortes, experimentos y conmutadores de función directamente en el chat. Una pregunta que antes suponía enviar una solicitud al equipo de datos o aprender por tu cuenta a utilizar el generador de consultas de Amplitude se convierte en una frase que escribes y respondes de un solo tirón.

Claude puede comparar la activación por fuente de campaña, detectar en qué punto los usuarios abandonan un embudo, identificar los comportamientos relacionados con la retención o señalar los segmentos con mayor riesgo de pérdida de clientes.

Amplitude también ofrece un punto de conexión MCP remoto para una configuración personalizada: https://mcp.amplitude.com/mcp. Las cuentas alojadas en la UE deben utilizar: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude gestiona la autenticación a través de OAuth, por lo que no es necesario crear ni almacenar una clave de API.

Prueba esta indicación:

Compara los usuarios captados a través de la búsqueda de pago, las redes sociales de pago y la búsqueda orgánica durante las últimas ocho semanas. Muestra la activación, la completación de nuestro embudo principal y la retención a cuatro semanas por canal. Crea una cohorte para el segmento más sólido y elabora un gráfico que muestre los comportamientos que lo diferencian de los usuarios con baja retención.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el Free.

Ideal para: Profesionales del marketing de crecimiento y de producto que necesitan respuestas sobre el embudo de conversión y la retención sin tener que presentar una solicitud de datos. Dónde falla el sistema: La respuesta solo es tan buena como tu taxonomía de eventos. Un seguimiento inconsistente genera interpretaciones erróneas, aunque parezcan fiables.

5. Ahrefs: Realiza análisis de SEO desde dentro de Claude

vía Ahrefs

Ahrefs es un conjunto de herramientas de SEO, y su conector otorga a Claude acceso de lectura a la investigación de palabras clave, el análisis de la competencia, la comprobación de backlinks, el seguimiento de posiciones y la visibilidad de búsqueda mediante IA. En lugar de generar un informe cada vez, puedes plantear una pregunta más amplia y dejar que Claude integre varias comprobaciones de Ahrefs en un único chat. A continuación, puede plasmar todo eso en un resumen de investigación o en un plan de contenido.

Ahrefs cuenta con un servidor MCP remoto alojado, que puedes añadir a Claude como conector personalizado y realizar la autenticación mediante OAuth (o con una clave de ámbito MCP, que no es lo mismo que una clave de API v3 de Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Prueba esta indicación:

Compara nuestro dominio con el de tres competidores. Encuentra palabras clave de alta intención en las que ellos aparecen en los resultados y nosotros no, identifica las páginas que obtienen los backlinks más sólidos y muestra qué marcas reciben mayor visibilidad en las búsquedas con IA. Convierte los resultados en un resumen de contenido priorizado.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude como conector personalizado. Requiere un plan de pago de Ahrefs, Lite o superior.

Ideal para: equipos de SEO y de contenido que basan sus propuestas en datos reales sobre posicionamiento, enlaces entrantes y visibilidad mediante IA. Limitaciones: Es de solo lectura, por lo que no se publica nada. El MCP alojado también está pensado para clientes de IA compatibles, no como una API de uso general para scripts personalizados.

Ideal para: equipos de SEO y de contenido que basan sus propuestas en datos reales sobre posicionamiento, enlaces entrantes y visibilidad mediante IA. Limitaciones: Es de solo lectura, por lo que no se publica nada. El MCP alojado también está pensado para clientes de IA compatibles, no como una API de uso general para scripts personalizados.

6. Similarweb: compara el tráfico de la competencia y la demanda de la audiencia

vía Similarweb

Similarweb es una plataforma de inteligencia digital. Su conector de Claude importa a Claude datos sobre la web, aplicaciones, audiencias, palabras clave y mercados. Recurre a él cuando quieras saber de dónde obtienen su tráfico tus competidores, qué canales impulsan su crecimiento y cómo se sitúa una marca respecto a su categoría.

Esto le confiere una función diferente a la de Ahrefs. Ahrefs se centra en profundidad en los rankings de búsqueda y los backlinks. Similarweb, por su parte, adopta una perspectiva más amplia: fuentes de tráfico, composición de la audiencia, rendimiento de las aplicaciones y referencias del sector. Así, puedes comprobar si el crecimiento de un competidor proviene de las búsquedas, los medios de pago, las referencias, las redes sociales o el tráfico directo antes de decidir dónde profundizar.

Similarweb también ofrece un servidor MCP alojado para configuraciones personalizadas: https://mcp.similarweb.com

Prueba esta indicación:

Compara nuestra web con las de cuatro competidores durante los últimos seis meses. Desglosa el tráfico por canal y zona geográfica, muestra las principales palabras clave orgánicas de cada sitio web e identifica los segmentos de audiencia o de mercado en los que los competidores están creciendo más rápido que nosotros.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el gratuito/a, pero necesitarás una suscripción a Similarweb con acceso a la API (planes «Solo API», «Business» o «Enterprise»).

Ideal para: Estrategia e investigación de la competencia, cuando la cuestión se centra en el sector en general y no en tu propio sitio web. Limitaciones: Los números son estimaciones basadas en modelos, no datos analíticos de la competencia. Son útiles a modo orientativo, pero no son algo que se pueda defender en una presentación ante la junta directiva.

7. Canva: Crea recursos para campañas sin salir de Claude

vía Claude

Canva es una plataforma de diseño. A través de su conector, Claude puede buscar, crear, rellenar automáticamente y exportar diseños directamente desde tu cuenta de Canva. Para los profesionales del marketing, eso supone un trabajo de producción real. Puedes convertir un briefing en una presentación, crear gráficos para redes sociales, rellenar una plantilla con la imagen de marca con texto nuevo o recuperar un diseño perdido en un entorno de trabajo.

Lo realmente útil no es la generación de imágenes en sí misma. Claude puede trabajar con tu contenido y plantillas existentes de Canva. Eso lo hace mucho más eficaz a la hora de producir campañas de forma repetible. Podrías pedirle que busque la presentación de lanzamiento del último trimestre, resuma el mensaje, cree una nueva versión para otro público y exporte el resultado para su revisión.

Canva cuenta con un servidor MCP remoto oficial: https://mcp.canva.com/mcp

Prueba esta indicación:

Busca nuestra última presentación de lanzamiento de producto, resume el mensaje principal y crea una versión para socios de cinco diapositivas utilizando la misma imagen de marca. Mantén los argumentos de la presentación original, acorta el texto y exporta una copia para revisión.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude. Busca, crea y exporta trabajos en cualquier plan de Canva; las plantillas personalizadas con tu marca requieren los planes Pro, Teams o Enterprise; el autocompletado solo está disponible en el plan Enterprise.

Ideal para: Equipos de contenido y creativos que elaboran campañas repetibles a partir de plantillas existentes. Limitaciones: Comprueba a qué entorno de trabajo, carpetas, plantillas y recursos de marca de Canva tiene acceso la cuenta conectada. Además, Claude no puede evaluar si un diseño se ajusta a tu sistema de marca, a la normativa legal o al briefing de la campaña, a menos que dichos criterios figuren en el material de origen.

8. Figma: traslada los diseños de las campañas entre las fases de contexto, revisión y producción

vía Anthropic

Figma es una plataforma de diseño y creación de prototipos. El conector proporciona a Claude un acceso estructurado a tus archivos de Figma, desde componentes y variables hasta diseños y contenido de FigJam. Resulta especialmente útil cuando el trabajo de campaña se sitúa entre el diseño y el desarrollo. Piensa en páginas de destino, demostraciones de productos, presentaciones de lanzamiento y experiencias web.

El conector es bidireccional. Claude puede leer el contexto del diseño, generar código a partir de fotogramas de selección, crear diagramas de FigJam y volver a escribir contenido editable en el lienzo. De este modo, un equipo puede pasar de una interfaz en tiempo real a capas editables de Figma, revisar el diseño y, a continuación, incorporar los cambios aprobados a la versión final.

El punto de conexión MCP remoto recomendado por Figma es: https://mcp.figma.com/mcp; también ofrecen un punto de conexión local para escritorio: http://127.0.0.1:3845/mcp

Prueba esta indicación:

Revisa los bocetos de las páginas de destino seleccionadas comparándolos con los mensajes de nuestro informe de lanzamiento. Señala los textos que entren en conflicto con la posición aprobada, crea una lista de los elementos o recursos que falten y crea un diagrama en FigJam que muestre el flujo de revisión propuesto.

Plan: El servidor remoto funciona con todas las licencias y planes de Figma; el servidor de escritorio requiere una licencia Dev o Full en un plan de pago.

Ideal para: Equipos de diseño, web y lanzamiento que gestionan el trabajo de las campañas entre la fase de revisión y la de desarrollo. Limitaciones: Solo los clientes que figuran en el catálogo MCP de Figma pueden establecer conexiones, así que comprueba si el tuyo está incluido antes de planear algo en torno a ello.

9. Notion: convierte los conocimientos sobre las campañas en documentos de trabajo

vía Claude

El conector de Notion proporciona a Claude acceso de lectura y escritura a aquellas partes de tu entorno de trabajo a las que pueda acceder la cuenta conectada. Claude puede buscar páginas, recuperar el contexto de las campañas, crear nuevas páginas, realizar ediciones de contenido y actualizar entradas de la base de datos. Para los profesionales del marketing, esto resulta útil cuando los briefings, la posición, las directrices editoriales, los estudios y los indicadores de seguimiento de las campañas ya se encuentran en Notion.

Así, Claude puede recopilar decisiones repartidas por las páginas de lanzamiento o convertir un análisis finalizado en un resumen claro. Y, a diferencia de un conector de solo lectura, guarda el resultado directamente en Notion en lugar de dejarlo en el chat.

Servidor MCP remoto: https://mcp.notion.com/mcp

Prueba esta indicación:

Consulta el posicionamiento aprobado, el estudio de audiencia y las notas de lanzamiento de nuestra campaña de corporación. Crea un resumen de la campaña con el mensaje principal, los argumentos de apoyo, el plan de canales, las preguntas abiertas y los propietarios designados, y guárdalo en la base de datos de campañas.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el gratuito.

Ideal para: Equipos de contenido y de gestión de campañas cuyos briefings y herramientas de seguimiento ya estén integrados en la plataforma. Límites: El alcance de Claude depende de los permisos concedidos a través de Notion, y el acceso de escritura significa que puede modificar páginas activas y registros de la base de datos. Comprueba qué entorno de trabajo y qué páginas están incluidos en el alcance, y revisa las modificaciones resultantes antes de que Claude actualice un informe de referencia o un seguimiento de campaña.

Ideal para: Equipos de contenido y de gestión de campañas cuyos briefs y herramientas de seguimiento ya estén integrados en la plataforma. Límites: El alcance de Claude depende de los permisos concedidos a través de Notion, y el acceso de escritura significa que puede modificar páginas activas y registros de la base de datos. Comprueba qué entorno de trabajo y qué páginas están incluidos en el alcance, y revisa las modificaciones resultantes antes de que Claude actualice un informe de referencia o un seguimiento de campaña.

10. Google Drive: busca los archivos originales de una campaña

vía Claude

Google Drive es donde se acumula gran parte del trabajo de las campañas. El conector permite a Claude realizar búsquedas en Drive y trabajar con Docs, Sheets y Slides. Puede leer un documento de Docs, extraer datos de Sheets en formato CSV y extraer el texto de Slides. Esto resulta de gran ayuda cuando la información está dispersa entre archivos de investigación, hojas de cálculo de rendimiento, presentaciones y textos aprobados.

Podrías pedirle a Claude que busque la última presentación de mensajes, la compare con el texto definitivo de la página de destino y extraiga los resultados de una hoja de cálculo, todo ello sin necesidad de abrir cada archivo.

Prueba esta indicación:

Busca el último resumen de campaña aprobado, la presentación de posicionamiento y la hoja de cálculo de resultados para el lanzamiento del tercer trimestre. Compara los mensajes definitivos con los argumentos aprobados y, a continuación, resume los resultados por canal y cita el archivo de origen de cada dato.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el gratuito.

Ideal para: Equipos cuyo material de referencia está disperso en documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Dónde falla: Google Drive se conecta a través del flujo integrado de Google Workspace de Claude y de OAuth, y ofrece acceso de solo lectura. Una organización deficiente de las carpetas y nombres de archivos poco claros en tu Google Drive debilitan cada respuesta, y nada en Claude soluciona eso por ti.

11. Slack: Convierte las conversaciones sobre campañas en decisiones y traspasos de responsabilidades

vía Claude

El conector de Slack permite a Claude buscar mensajes, canales, hilos de conversación, archivos, usuarios y lienzos, y luego redactar o enviar mensajes. Por eso resulta muy útil para el trabajo de campaña que rara vez llega a plasmarse en un briefing formal. Piensa en comentarios de última hora, llamadas de lanzamiento, aprobaciones atascadas y cambios acordados en un hilo de conversación.

Claude puede resumir un largo proceso de lanzamiento, distinguir entre decisiones y sugerencias, y redactar una actualización clara del estado para las partes interesadas. También puede crear un lienzo de Slack para fijar el plan definitivo. Así se evita que el contexto importante se pierda en el historial de mensajes.

Prueba esta indicación:

Revisa el canal #q3-launch de los últimos siete días. Separa las decisiones definitivas, las cuestiones pendientes, los obstáculos y las acciones asignadas. Redacta un informe para las partes interesadas para su revisión y, a continuación, crea un lienzo con el estado de lanzamiento aprobado.

Plan: Disponible en todos los planes de Claude, incluido el Free.

Ideal para: Equipos de campaña multifuncionales en los que las decisiones se toman en hilos de conversación. Dónde se atasca el sistema: El chat muestra las decisiones sustituidas justo al lado de las actuales, y Claude no puede distinguir de forma fiable cuáles son unas y cuáles otras. Indica el briefing como criterio de desempate.

Los conectores son un sistema vivo, no un catálogo Todas las listas de «mejores conectores» tratan a los conectores como elementos que hay que coleccionar. Esa es una perspectiva errónea. Un conector es una relación permanente entre Claude y un sistema de registro, y las relaciones permanentes necesitan cuidados. Las autorizaciones caducan. Los proveedores lanzan nuevos objetos y retiran los antiguos. El acceso que concediste en enero sigue abierto en julio, apuntando silenciosamente a datos que ya no consultas. Hay un mecanismo concreto detrás de esto, y te supone un coste en cada chat. Los conectores se cargan a nivel de cuenta en lugar de por proyecto, por lo que cada uno que dejes activado inyecta las definiciones de su herramienta en cada nueva conversación que inicies. Un solo conector pesado puede incluir docenas de herramientas. Si activas doce, una parte considerable de la ventana de contexto ya habrá desaparecido antes de que escribas una sola palabra. Claude Code es la excepción, ya que puede delimitar los servidores por proyecto. Claude ofrece un ajuste de «cargar herramientas cuando sea necesario» destinado a evitar esto, aunque los usuarios han informado de que no siempre funciona, ya que las definiciones completas siguen cargándose por adelantado. Tómatelo como una ayuda, no como una garantía. Así pues, la solución es un hábito más que un ajuste. Antes de una sesión de trabajo, activa lo que la tarea requiera y desactiva el resto. Una vez al trimestre, abre tu lista de conectores y pregúntate cuáles has utilizado realmente; a continuación, desconecta el resto desde la herramienta de origen, no solo en Claude. Revocar el acceso OAuth allí donde lo concediste es la única forma de cerrar la puerta correctamente.

Cómo configurar un conector de Claude

Configurar un conector de directorio lleva unos minutos y no requiere código. El proceso es prácticamente el mismo para todas las herramientas de marketing que añadas.

En Claude, ve a Personalizado > Conectores y explora el directorio de conectores Busca el conector que desees y haz clic en Conectar Completa el flujo de OAuth en la pestaña del navegador que se abra. Inicia sesión en la propia herramienta y concede permiso a Claude dentro de los ámbitos que apruebes De vuelta en Claude, el conector aparece en tu chat y lo activas como fuente de datos para la conversación

Si una herramienta no aparece en el directorio, puedes añadir un conector personalizado. Ve a Personalizar > Conectores, haz clic en el +, selecciona Añadir conector personalizado e introduce el nombre y la URL del servidor MCP remoto. Añade las credenciales de OAuth en los ajustes avanzados si el servidor las requiere.

Un detalle de la configuración te ahorrará horas de confusión. Anthropic señala que los conectores personalizados acceden a tu servidor MCP desde la nube de Anthropic, no desde tu equipo local. Por lo tanto, un servidor protegido por el cortafuegos de tu empresa no funcionará a menos que incluyas los intervalos de IP de Anthropic en la lista de permitidos. Esto también se aplica a Claude Escritorio, que, por lo demás, se ejecuta en tu equipo.

Una nota más: en cualquier plan se puede añadir un conector personalizado, pero los usuarios de la versión gratuita tienen un límite de uno. Los conectores del directorio están disponibles en todos los planes.

MCP o plataforma de automatización: ¿cuál necesitas?

Los conectores de Claude pueden parecer otra versión de Zapier, Make o una integración nativa de aplicaciones. Aunque tienen puntos en común, resuelven problemas diferentes.

Una plataforma de automatización funciona mejor cuando la ruta está fijada. Se produce un desencadenante, le sigue una acción predefinida y se ejecuta la misma secuencia cada vez. Por ejemplo, cuando alguien envía un formulario de solicitud de campaña, se puede crear una tarea, asignarla al responsable de operaciones de marketing y enviar una alerta por Slack.

MCP funciona mejor cuando la ruta depende de lo que encuentre Claude. Puedes pedirle que investigue por qué han bajado las conversiones de pago, que compare los datos publicitarios con los resultados del CRM, que compruebe si ha cambiado el mensaje de la página de destino y que recomiende la siguiente acción. Claude decide qué fuentes conectadas examinar y cómo interpretarlas dentro de las reglas que tú establezcas.

Lee también: Gestión de campañas de marketing

Cómo integrar los conectores en un flujo de trabajo de campaña

Ya conoces los conectores. La verdadera ventaja surge cuando los encadenas en una secuencia. Un solo conector responde a una pregunta. Un flujo de trabajo va más allá y le indica a Claude el orden en el que debe trabajar, qué fuente prevalece cuando dos de ellas discrepan y en qué punto debe detenerse para que tú lo apruebes. Los conectores nunca se comunican entre sí por su cuenta. Claude ejecuta la secuencia, y tus instrucciones son las reglas de funcionamiento que sigue.

1. Empieza por el resumen de la campaña

Todo lo que venga después heredará lo que establezcas aquí, así que empieza por designar una página de referencia como fuente de verdad. Una vez que Claude considere esa página de Notion como la que tiene la última palabra, cada paso posterior se basará en la misma posición, la misma audiencia y los mismos mensajes aprobados.

«Utiliza el resumen de campaña aprobado para el tercer trimestre en Notion como fuente de referencia para la posición, el público objetivo, los detalles de la oferta y los mensajes aprobados. Señala cualquier fuente posterior que entre en conflicto con él.»

2. Revisa el material creativo comparándolo con el briefing

Ahora Claude evalúa el diseño en función de ese briefing, y los límites que hayas establecido son los que marcan el camino. Pídele que señale los conflictos en los textos y que no modifique el archivo hasta que lo apruebes. Detectar desviaciones es un uso adecuado del acceso al conector, mientras que la decisión sobre la marca sigue correspondiendo a una persona.

«Revisa el diseño de la página de destino comparándolo con el briefing de Notion. Señala cualquier afirmación, titular, llamada a la acción o lenguaje dirigido al público que entre en conflicto con la posición aprobada. No realices edición en el archivo hasta que yo apruebe los cambios propuestos.»

3. Comparar los resultados de las plataformas con los del CRM

Tras el lanzamiento, Claude lee los números publicitarios de Supermetrics y los resultados del CRM de HubSpot de una sola vez. El reto de la coordinación consiste en mantener ambos datos separados. Dado que una conversión en una plataforma publicitaria rara vez equivale a un cliente potencial cualificado, indica a Claude que los presente como métricas distintas para que los números reflejen la realidad.

«Extrae los datos de gasto, CPA y ROAS de Supermetrics. A continuación, utiliza HubSpot para mostrar los contactos creados, la progresión del ciclo de vida, el pipeline cualificado y los ingresos cerrados vinculados a esas campañas. Mantén las conversiones de las plataformas publicitarias y los resultados del CRM como métricas independientes.»

4. Convertir los resultados en un traspaso de responsabilidades al equipo

Por último, Claude redacta el informe y lo pone en la fase de publicación en Slack. La regla que hay que añadir aquí es un proceso de aprobación claro: haz que Claude redacte la actualización y te la muestre, y luego retén la publicación hasta que tú la apruebes.

«Redacta una actualización de Slack con el resumen ejecutivo, tres cambios significativos, las lagunas de datos sin resolver y los propietarios de las acciones. Muéstramela antes de publicarla en #marketing-performance.»

Esto proporciona al equipo un ciclo completo:

Resumen → revisión creativa → análisis de rendimiento → informe aprobado

No hay ninguna exportación a CSV entre ninguno de estos pasos. El mero acceso por sí solo no basta para constituir un flujo de trabajo. El orden, los criterios de desempate, las definiciones de las métricas y los puntos de aprobación son los elementos que convierten cuatro conectores en un bucle repetible. Los conectores proporcionan el acceso, Claude se encarga de la coordinación y tus instrucciones establecen las reglas.

Indicación que conecta todo el ciclo: Utiliza el resumen de campaña aprobado para el tercer trimestre en Notion como fuente de referencia para la audiencia, la posición, los detalles de la oferta y los mensajes aprobados. Revisa el diseño actual de la página de destino en Figma comparándolo con ese briefing. Lista cualquier conflicto en el texto o los mensajes, pero no realices ediciones en el diseño. A continuación, utiliza Supermetrics para obtener información sobre el gasto, el CPA, el ROAS y el rendimiento a nivel de campaña en Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads durante los últimos siete días. Utiliza HubSpot para mostrar los contactos creados, el movimiento a lo largo del ciclo de vida, el canal de ventas cualificado y los ingresos cerrados vinculados a esas campañas. Mantén separadas las conversiones de la plataforma y los resultados del CRM, y marca cualquier nombre de campaña o registro que no puedas hacer coincidir. Redacta un informe semanal conciso que incluya un resumen ejecutivo, una comparación de canales, los tres cambios más importantes y no más de cinco acciones recomendadas. A continuación, prepara una publicación en Slack para el canal #marketing-performance, pero espera a que te dé mi visto bueno antes de enviarla.

Aboli Gangreddiwar, un experto en marketing de ciclo de vida que ha escrito un análisis en profundidad sobre los MCP para profesionales del marketing, lo explica muy bien:

Me lo imagino como una especie de USB-C para tu pila de marketing. Si utilizas Databricks como CDP y HubSpot como ESP, MCP podría permitir que se comunicaran entre sí de una forma más fluida. No necesitarías abrir un ticket de BI cada vez que quisieras un nuevo campo de datos. »

Me lo imagino como una especie de USB-C para tu pila de marketing. Si utilizas Databricks como CDP y HubSpot como ESP, MCP podría permitir que se comunicaran entre sí de una forma más fluida. No necesitarías abrir un ticket de BI cada vez que quisieras un nuevo campo de datos. »

Ese es el cambio de una IA que habla de tu marketing a una IA que actúa sobre él. Si quieres una visita más amplia de dónde encaja la IA en el trabajo de marketing antes de ponerla en marcha, mira esto:

¿Son seguros los conectores de Claude para los datos de marketing?

Sí que pueden serlo. La seguridad depende de tres factores: el conector que elijas, los permisos que concedas y las acciones que se permita realizar a Claude. La mayoría de los conectores de directorios utilizan OAuth, por lo que inicias sesión a través de la plataforma de origen en lugar del uso compartido de una contraseña. Los servidores MCP personalizados pueden utilizar OAuth, claves de API u otros métodos, así que consulta primero la guía del proveedor.

En lo que respecta a los datos de marketing, sigue estas cuatro reglas:

Da preferencia a los conectores de directorio o a los servidores MCP propios. Anthropic señala que Anthropic señala que los conectores personalizados pueden enlazar a Claude con servicios que no ha verificado . Añade un punto final personalizado solo cuando provenga del propio documento del proveedor. Y confirma quién gestiona el servidor y a qué datos tiene acceso

Haz que las acciones de escritura requieran aprobación. Claude te permite ajustar cada herramienta en Siempre permitir , Necesita aprobación o Bloqueado . Empieza con acceso de solo lectura siempre que sea posible. Exige confirmación antes de que Claude modifique presupuestos, actualice registros del CRM, realice edición de audiencias, envíe Mensajes o sobrescriba documentos activos

Comprueba los permisos del usuario conectado. Claude hereda el acceso de esa persona en la plataforma de origen, por lo que solo puede ver o hacer lo que esa persona ya puede hacer. Los ámbitos de OAuth, los ajustes de la organización y los permisos específicos de cada herramienta pueden restringirlo aún más

Ten en cuenta que algunos datos pueden no estar disponibles. HubSpot, por ejemplo, HubSpot, por ejemplo, bloquea todo el historial de interacción cuando se activa la opción «Datos sensibles». Esto incluye correos electrónicos, llamadas, reuniones, notas y tareas. Por lo tanto, es posible que una respuesta sea incompleta por diseño

Añade esta instrucción a los flujos de trabajo confidenciales:

Lista todos los registros, campos, archivos o canales a los que no hayas podido acceder. No deduzcas los valores que faltan.

La vía más segura es sencilla. Concede el mínimo nivel de acceso útil, haz que las acciones con consecuencias requieran aprobación humana y amplía los permisos solo cuando un flujo de trabajo real lo requiera.

Por qué no funcionan tus conectores de Claude

Cuando un conector da problemas, la causa suele ser una de varias posibilidades previsibles. Rara vez se debe a tu indicación.

No se puede acceder al servidor : los conectores personalizados y remotos se conectan desde la nube de Anthropic, no desde tu equipo. Si tu servidor MCP se encuentra detrás de un cortafuegos o en una red privada, seguirá dando error hasta que incluyas los intervalos de IP de Anthropic en la lista de permitidos

El OAuth ha caducado silenciosamente : los tokens OAuth de los conectores personalizados no siempre sobreviven al reinicio de la aplicación. : los tokens OAuth de los conectores personalizados no siempre sobreviven al reinicio de la aplicación. El propio repositorio Claude Code de Anthropic documenta conectores que aparecen como «conectados» aunque no se haya cargado ninguna herramienta. La solución fiable es la indicación de autenticación dentro del chat, que se ejecuta una vez por sesión

El fallo se produce en el lado del servidor : los conectores remotos pueden dejar de funcionar en el lado del servidor aunque no haya cambiado nada por tu parte. Cuando una herramienta envía una actualización a su servidor MCP, tu conexión puede interrumpirse sin que sea culpa tuya

Límites del plan: los usuarios de la versión gratuita disponen de un único conector personalizado, y para utilizar varios conectores es necesario un plan de pago de Anthropic

Cómo ClickUp mantiene la conexión entre la pila de marketing

A estas alturas, los conectores ya han terminado su función. Claude ha extraído los números de los anuncios, los ha cotejado con el CRM y te ha proporcionado un análisis preciso de lo que ha funcionado. Entonces, alguien tiene que copiar esas recomendaciones en una herramienta de gestión de tareas, asignar propietarios, vincular el briefing y volver a explicar la decisión en la siguiente reunión de revisión. Una semana después, nadie sabe a ciencia cierta qué recomendaciones se aprobaron, cuáles se han puesto en marcha y cuáles están estancadas.

Esa es la laguna que cubre ClickUp. Los conectores incorporan los datos de las campañas a Claude. ClickUp mantiene el briefing, las decisiones, los entregables y el trabajo de seguimiento vinculados al mismo registro de campaña.

De la lectura de Claude a una tarea propia

Cuando Claude detecta una página de destino que está perdiendo conversiones, ClickUp Brain puede abrir la tarea en ese mismo momento, asignarle un propietario, establecer una fecha límite, enlazar el briefing de origen y dividirla en subtareas de redacción, diseño y control de calidad.

Utiliza ClickUp Brain para asignar tareas, establecer fechas límite, evaluar cargas de trabajo y mucho más

Y en cuanto a las comprobaciones que realizas en cada campaña, un «Superagente» de ClickUp se encarga de ellas de forma autónoma. Analiza las nuevas entradas según tus criterios, crea tareas de producción a partir de los briefings aprobados y te avisa de cualquier revisión estancada antes de que se pase el plazo. Tú decides qué fuentes consulta y qué acciones requieren tu aprobación, de modo que la automatización nunca se adelanta a la intervención humana.

Resumen, decisiones y estado en un único registro

Tu posición, tus mensajes publicitarios y tu historial de aprobaciones se encuentran en ClickUp Docs, justo al lado de las tareas que los hacen realidad. Y Brain lee ambos cuando le haces una pregunta. Así, el razonamiento que hay detrás de una decisión permanece junto al trabajo, en lugar de quedar enterrado en un hilo antiguo. Puedes redactar el próximo briefing en el mismo documento y hacer que Brain actualice la tarea enlazada sobre la marcha, sin que ambos pierdan nunca la sincronización.

A continuación, un panel de control de ClickUp reúne toda la campaña en una única vista en tiempo real: progreso por línea de trabajo, carga de trabajo y obstáculos, que se actualiza a medida que avanza el trabajo. Si le preguntas a Brain qué ha cambiado, este lee directamente esos datos en tiempo real, lo que sustituye en gran medida al ajetreo semanal de los informes de estado.

Plantilla lista para usar Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp para correlacionar tu campaña en cinco fases Si prefieres no crear esa estructura desde cero, la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp correlaciona una campaña en cinco fases: planificación, producción, lanzamiento, evaluación y retención. Los campos personalizados recogen el equipo, el canal, el presupuesto y el tipo de entrega, y dispones de un tablero de fases, un calendario y vistas predefinidas de lanzamiento y redes sociales.

La limitación real: Nada de esto convierte a ClickUp en un sustituto de las herramientas que albergan los datos de tus campañas en tiempo real. HubSpot, Supermetrics y el resto siguen siendo los propietarios de las cifras brutas, y si la mayor parte de tu trabajo se desarrolla en esas herramientas, los conectores especializados te mantienen más cerca de la fuente. ClickUp cobra protagonismo cuando la toma de decisiones y la ejecución necesitan compartir un mismo espacio.

Para quién es adecuado: Equipos de marketing que gestionan varias campañas a la vez, en los que las prioridades cambian constantemente y las partes interesadas quieren conocer el estado de las cosas sin tener que preguntar. A un profesional del marketing que trabaje en solitario y que envíe consultas de vez en cuando le resultará más complicado de lo que la situación requiere.

Decimal Point Analytics redujo el trabajo de marketing en un 40 % gracias a ClickUp Decimal Point Analytics se enfrentaba al mismo problema de dispersión: el contexto de las campañas, las solicitudes y la elaboración de informes se encontraban repartidos entre hojas de cálculo, formularios, hilos de correo electrónico y herramientas de IA independientes. Tras migrar a más de 800 empleados a ClickUp e integrar Brain en la rutina diaria del equipo de marketing, la empresa afirma que la producción de marketing es un 40 % más rápida y que se ahorran unas dos horas por persona al día en la creación de contenidos y la investigación. Los paneles en tiempo real sustituyeron a las presentaciones elaboradas manualmente para las revisiones de la dirección. La lección para los equipos que utilizan muchos conectores: importar datos a Claude agiliza el análisis, que es la parte más fácil de apreciar. La verdadera ventaja se aprecia más adelante, cuando las decisiones, las tareas y la elaboración de informes siguen conectados mucho después de que finalice el chat.

Los conectores le dan acceso a Claude. Pero tú sigues teniendo que asignarle una tarea.

El acceso es la parte fácil. La coordinación es el trabajo. Lo que distingue a un conjunto de conectores de Claude que realmente vale la pena de uno que simplemente está ahí sin más es el conjunto de reglas que establezcas en torno a él: qué fuente prevalece en caso de empate, cómo se define cada métrica y en qué momento Claude debe detenerse y esperar a que intervenga una persona.

Así que empieza por lo básico. Elige una tarea que realices cada semana, ya sea el análisis de rendimiento del lunes, la revisión creativa previa al lanzamiento o el análisis mensual de la competencia. Conecta solo los conectores que intervengan en esa tarea, en el orden en que los necesite. A continuación, ejecútala tantas veces como sea necesario hasta que la indicación deje de cambiar. Ese será tu primer flujo de trabajo, y te enseñará más sobre lo que realmente necesitas que cualquier instalación masiva.

Hay una laguna que los conectores por sí solos no pueden cubrir: el momento en que la información debe traducirse en acción. Claude puede indicarte que una página de destino está perdiendo conversiones, pero alguien tiene que encargarse de la solución, fijar el plazo y hacer un seguimiento hasta completar la tarea. Ahí es donde merece la pena mantener la toma de decisiones y la ejecución en un mismo lugar, y ahí es donde entra en juego ClickUp.

La plataforma de trabajo con IA convergente de ClickUp convierte una recomendación de Claude en una tarea asignada con el briefing, el propietario y el panel ya adjuntos. Así que no lo dudes y empieza a usar ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes sobre los conectores de Claude MCP

Depende del conector. Los de solo lectura, como Ahrefs y Similarweb, solo extraen datos, mientras que HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion y Slack admiten acciones de escritura, como crear registros, actualizar campañas o enviar mensajes. Puedes controlar esto para cada herramienta en Claude, ajustando cada una de ellas en «Permitir siempre», «Necesita aprobación» o «Bloqueado», así que asegúrate de que las acciones de escritura con consecuencias importantes requieran aprobación.

¿Es necesario saber escribir código para utilizar los conectores de Claude?

No. Los conectores del directorio se instalan con unos pocos clics y un inicio de sesión mediante OAuth, sin necesidad de código. Incluso un conector personalizado solo requiere un nombre y la URL de un servidor MCP remoto, aunque la creación del servidor MCP en sí es una tarea para desarrolladores si tu herramienta aún no ofrece uno.

¿En qué se diferencia MCP de una API convencional?

Una API es una integración personalizada que se crea para cada servicio, por lo que conectar Claude con HubSpot y Google Ads por separado solía suponer dos configuraciones distintas. MCP sustituye eso por un estándar abierto con el que puede comunicarse cualquier herramienta compatible con MCP. Anthropic lo convirtió en código abierto en 2024 con el objetivo específico de acabar con las integraciones fragmentadas y puntuales.

No con conectores propios específicos, pero sí a través de Supermetrics, que enlaza Claude con más de 200 fuentes, entre las que se incluyen Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads y Search Console mediante una única conexión. Claude detecta un único conector de Supermetrics en lugar de uno por cada plataforma y puede comparar el gasto, el ROAS y el CPA entre los distintos canales.

¿Son gratuitos los conectores de Claude?

La mayoría de los conectores de directorios están disponibles en todos los planes, incluido el gratuito, aunque los usuarios de la versión gratuita tienen un límite de un conector personalizado. Algunos conectores específicos, como el de HubSpot, requieren un plan de pago de Anthropic (Pro, Max, Team o Enterprise). El conector en sí suele estar incluido; el coste corresponde a la suscripción a Claude más cualquier cuenta de pago de la herramienta que se vaya a conectar.

¿Pueden los conectores de Claude sustituir a Zapier o Make?

No del todo. Los conectores de Claude son más adecuados para trabajos flexibles y con mucho contexto, en los que el siguiente paso depende de lo que detecte el modelo. Zapier, Make y herramientas similares son más adecuadas para automatizaciones fijas de «desencadenante-acción» que deben ejecutarse siempre de la misma manera. Muchos equipos utilizan Claude para analizar y tomar decisiones, y luego transfieren la acción aprobada a una automatización determinista.