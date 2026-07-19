Claude Skills para marketing: cómo convertir la estrategia de tu marca en una IA que la ponga en práctica

Las Skills de Claude convierten el manual de tu marca en reglas que la IA sigue en cada borrador. Esto es importante porque las herramientas de redacción basadas en IA tienen un problema de repetitividad bien documentado.

Una revisión de más de 130 estudios publicada en la revista Trends in Cognitive Sciences reveló que los resultados de los modelos de lenguaje convergen hacia los patrones más comunes de sus datos de entrenamiento. Dado que las marcas utilizan las mismas herramientas de IA, todas ellas producen la misma voz.

Una «Skill» de Claude evita eso. Carga tus reglas de voz, posición y formatos en el borrador antes de que el modelo escriba una sola palabra. Como la voz y el contexto te pertenecen a ti, la competencia no puede tomar un atajo para llegar al mismo resultado utilizando la misma herramienta.

Esta guía te muestra cómo crear Skills de Claude para marketing y cómo la IA, que ya conoce tu entorno de trabajo, puede llevar tu idea más allá.

En resumen: Una «Skill» de Claude es una carpeta con instrucciones, archivos de referencia y guiones que Claude carga automáticamente cada vez que una tarea se ajusta a su descripción, de modo que escribe en nombre de tu marca siempre de la misma manera. Crea una en cuanto hayas tenido que volver a explicar tres veces las mismas reglas de tono o formato a una IA. Los textos publicitarios, los briefings de campaña y los boletines informativos son los primeros candidatos obvios. Un profesional del marketing que trabaja por su cuenta y realiza tareas puntuales puede arreglárselas con una «Skill» independiente en claude.ai. Un equipo que se ve desbordado por herramientas inconexas sacará más partido al consolidar el trabajo en un entorno donde la IA pueda actuar sobre campañas en tiempo real. Esta guía abarca ambos casos.

¿Qué son las Skills de Claude?

Una «Skill» de Claude es una carpeta de instrucciones que Claude carga automáticamente cuando se da una tarea que coincide con ella. Cada «Skill» necesita un único archivo: SKILL.md. El archivo comienza con un breve bloque denominado «YAML frontmatter», que contiene el nombre de la «Skill», una descripción de cuándo utilizarla y las instrucciones. Una «Skill» también puede incluir archivos de referencia y scripts.

Anthropic ha creado las «Skills» para que Claude pueda completar una tarea siempre de la misma manera. Para un equipo de marketing, esa tarea consiste en redactar en consonancia con tu marca: el tono adecuado, las frases prohibidas, los argumentos de valor y los formatos que esperan los revisores.

Anthropic lanzó Skills en octubre de 2025. En diciembre de ese mismo año, publicó el formato como estándar abierto. Crea uno y funcionará en claude.ai, la API de Claude, Cowork y Claude Code.

¿Cómo funcionan las Skills de Claude?

Las Skills de Claude funcionan mediante divulgación progresiva. Claude carga cada capa de una Skill solo cuando la tarea lo requiere:

Al iniciar: Claude precarga únicamente el nombre y la descripción de cada Skill instalada

En caso de coincidencia: cuando tu solicitud se ajusta a una descripción, Claude lee el archivo SKILL.md completo de esa habilidad.

Bajo demanda: si el archivo SKILL.md hace referencia a archivos adicionales, como tu guía de estilo completa, Claude solo los abre cuando la tarea requiere ese nivel de detalle.

La estructura por capas existe porque el conocimiento de la marca es demasiado amplio para una sola indicación. Reglas de voz, marcos de mensajes, datos de productos, formulaciones legalmente seguras: en conjunto, superan lo que puede abarcar una indicación. Una Skill mantiene el archivo SKILL.md breve. La profundidad reside en los archivos de referencia que se cargan solo cuando es necesario.

La descripción tiene más peso que cualquier otra línea, ya que determina si la Skill se activa o no. Una descripción como «ayuda con el contenido» nunca funcionará. Una como «utilizar cuando el usuario solicite un texto publicitario, una página de destino o un correo electrónico con el tono de nuestra marca» generará contenido de marketing personalizado.

Las Skills también funcionan más allá del chat. Se ejecutan en Claude Code y en Claude Cowork, el agente de escritorio que lee tus archivos reales y ejecuta tareas de varios pasos en segundo plano. Por ejemplo, el equipo de crecimiento de Anthropic creó un flujo de trabajo de Google Ads en Claude Code. Este utiliza las Skills para garantizar la voz de la marca y la precisión del producto, y luego agrupa 15 titulares y 4 descripciones por anuncio en un archivo CSV que el equipo revisa y sube.

¿Cuál es la diferencia entre las Skills de Claude, las indicaciones, los agentes y el MCP?

Una «Skill» enseña a Claude a realizar una tarea repetible, mientras que una «indicación» es una instrucción puntual. Un agente de IA es un sistema que ejecuta por sí mismo tareas de varios pasos. MCP, abreviatura de «Model Context Protocol», conecta a Claude con herramientas externas como Google Ads o HubSpot.

Las cuatro se complementan entre sí en lugar de competir entre sí.

Capa Qué es Cuándo recurrir a ellas Indicación Una instrucción única que escribes en el chat Tienes una consulta rápida que no vas a repetir Skill Una carpeta que enseña a Claude una tarea repetible con el tono de tu marca A menudo realizas el mismo tipo de trabajo: briefings de campaña, variaciones de anuncios, páginas de destino Agente Un sistema que ejecuta de forma autónoma trabajos de varios pasos Quieres que un flujo de trabajo se complete de principio a fin sin que tengas que comprobar cada paso Servidor MCP Una conexión en tiempo real entre Claude y una herramienta externa Claude necesita datos actualizados de Google Ads, GA4, HubSpot o tu CMS

Las Skills y el MCP son los conceptos que más confusión generan. Un servidor MCP proporciona acceso a Claude: conecta a Claude con tu cuenta de Google Ads, los datos de GA4 o tu CMS. De este modo, Claude puede leer y escribir números reales en lugar de trabajar a partir de una exportación pegada.

Una «Skill» le indica a Claude qué hacer con ese acceso, con tu voz, siguiendo unas reglas preestablecidas.

Así, si conectas a Claude con Google Ads a través de MCP, podrá extraer los resultados de los titulares del mes pasado. Sin embargo, aún no conoce la voz de tu marca ni las convenciones sobre el número de caracteres. Ese conocimiento reside en la Skill.

¿Cuáles son las ventajas de crear una «Skill» de marketing en Claude?

Crear una Skill ofrece cuatro ventajas: te diferencias de la competencia, la duración de los ciclos de revisión es más corta, la voz se mantiene incluso cuando la gente se va y el activo mejora con el tiempo.

Destaca en una web llena de contenido homogéneo: El contenido generado por IA inunda ahora la web, pero la mayor parte nunca aparece en los resultados de búsqueda ni es citado. Graphite descubrió que El contenido generado por IA inunda ahora la web, pero la mayor parte nunca aparece en los resultados de búsqueda ni es citado. Graphite descubrió que el 86 % de los artículos que aparecen en los resultados de Google están escritos por personas. En el caso de los artículos citados por ChatGPT y Perplexity, la cifra es del 82 %. Una redacción distintiva es lo que garantiza un buen posicionamiento. Una «Skill» mantiene los resultados de tu IA lo suficientemente precisos como para situarse en ese 14 % ganador. Y puedes crearla en una tarde.

Ciclos de revisión más cortos: cuando tu editor señala el mismo problema de estilo en cada ronda, la corrección llega demasiado tarde. Una «Skill» corrige esos errores antes de que lleguen al borrador. Elimina las correcciones repetitivas que le quitan una semana de trabajo al editor, por lo que cada revisión avanza más rápido.

Tu voz perdura cuando la gente se va: cuando tu mejor redactor se toma un descanso o dimite, el nivel de calidad que mantenía suele desaparecer con él. La calidad de tus textos se debilita hasta que alguien cubre ese vacío. Una «Skill» mantiene ese nivel de calidad independientemente de quién redacte el borrador. El tercer borrador del nuevo empleado alcanza la misma barra que el de tu mejor redactor.

El recurso mejora con el tiempo: una indicación no vale nada en el momento en que cierras la pestaña. Una «Skill» conserva todas las correcciones que le introduzcas. Funciona mejor al sexto mes que el primer día. Eso la convierte en la única parte de tu configuración una indicación no vale nada en el momento en que cierras la pestaña. Una «Skill» conserva todas las correcciones que le introduzcas. Funciona mejor al sexto mes que el primer día. Eso la convierte en la única parte de tu configuración de flujo de trabajo de IA que se acumula en lugar de reiniciarse.

Romper con la monotonía es solo la mitad del trabajo Incorporar tu voz a una Skill es una buena idea. Te diferencia de la media del sector. Pero sonar diferente solo hace que te presten atención una vez. Sonar como tú mismo en todo momento es lo que hace que la gente te recuerde. El trabajo del Instituto Ehrenberg-Bass, el grupo responsable de How Brands Grow, pone de manifiesto algo muy sencillo: las personas reconocen una marca gracias a unas pocas señales que se repiten una y otra vez. La profesora Jenni Romaniuk señala una fuente de confusión que la mayoría de los equipos pasan por alto: las señales contradictorias de la propia marca. En pocas palabras, cuando cambias constantemente, compites contigo mismo por llamar la atención. Por ejemplo, cuando Tropicana cambió su conocido envase por uno más sencillo, los clientes ya no encontraban el cartón en las estanterías. Las ventas cayeron unos 26 millones de dólares antes de que volviera el diseño anterior un mes más tarde. Tu voz es un activo de marca al que se aplica la misma regla. Cada vez que se desvía, pierdes reconocimiento. Una guía de voz puede describir el objetivo, pero no puede mantener la coherencia cuando diez personas escriben al mismo tiempo. Sin embargo, una Skill sí que es capaz de mantener esa coherencia. No solo te diferencia de la competencia, sino que te mantiene fiel a ti mismo en cada borrador, de modo que el reconocimiento se acumula en lugar de disiparse. Ese tipo de coherencia, a la velocidad a la que la IA te permite publicar hoy en día, es lo único que una indicación nunca podrá ofrecerte.

¿Qué flujos de trabajo de marketing se adaptan a las habilidades de Claude?

Hay nueve flujos de trabajo de marketing que se adaptan mejor a las Skills de Claude: SEO y optimización de búsquedas con IA, anuncios de pago, gestión de contenidos, páginas de destino, correo electrónico, planificación de campañas de marketing, contenido generado por los usuarios (UGC) y guiones de vídeo, análisis de datos y redes sociales. Cada uno de ellos se repite siguiendo un patrón fijo, y esa es la prueba que realmente importa.

Si has tenido que volver a explicar tres veces a una IA cuál es la voz de tu marca o el formato de las directrices de contenido, ese conocimiento debe plasmarse en una Skill.

Esto es lo que abarca cada grupo:

SEO, GEO y AEO: Una «Skill» puede realizar una auditoría técnica, generar esquemas y optimizar páginas para que sean indexadas por los motores de respuestas basados en IA. Se integra mediante una conexión MCP con Search Console o con un rastreador de posicionamiento.

Anuncios de pago: Una «Skill» de redacción publicitaria genera titulares y descripciones para anuncios, cada uno de ellos comprobado previamente para que respete los límites de caracteres de Google. Además, se alternan según distintos enfoques, como los beneficios, las pruebas y las objeciones.

Operaciones de contenido: Una Skill de contenido redacta entradas de blog, elabora resúmenes, adapta un contenido extenso para convertirlo en un boletín informativo y publicaciones para redes sociales, y elimina los indicios de que ha sido generada por IA. Todo ello se hace siguiendo tu estructura y tu tono. Mantiene tu calendario lleno sin necesidad de trabajo manual.

Páginas de destino y diseño web: Una «Skill» genera una página de marketing o un micrositio de campaña según tu sistema de diseño, en lugar de una plantilla genérica. Una «Skill» genera una página de marketing o un micrositio de campaña según tu sistema de diseño, en lugar de una plantilla genérica. Claude Design añade el lienzo visual, con tu sistema de marca integrado, y lo exporta a PDF, PPTX o Canva.

Marketing por correo electrónico: Una «Skill» de correo electrónico Una «Skill» de correo electrónico redacta secuencias de ciclo de vida , variaciones de asunto y textos de campaña siguiendo tu lógica de segmentación y tu tono. Combínala con una conexión MCP a tu plataforma de envío, para que Claude trabaje a partir de datos reales de la lista.

Planificación de campañas y lanzamiento al mercado (GTM): Una «Skill» de briefing convierte una idea de una sola frase en un briefing completo con las secciones que esperan tus partes interesadas. Además, marca las incógnitas como preguntas abiertas en lugar de inventar respuestas.

Contenido generado por los usuarios (UGC) y vídeo: Una «Skill» de guiones se encarga de los vídeos explicativos de productos y de los guiones publicitarios al estilo UGC, adaptando cada uno de ellos a tus reglas de gancho, ritmo y duración. Se encarga de las tareas repetitivas, para que tu equipo pueda dedicar tiempo a las ideas que dan vida a un vídeo.

Análisis, atribución y optimización de la tasa de conversión (CRO): Una «Skill» de análisis realiza una auditoría de conversión o diagnostica una caída en las métricas siguiendo una metodología fija. Convierte un vago «el tráfico ha bajado» en una lista de soluciones priorizadas.

Marca social y personal: Una «Skill» social crea publicaciones para LinkedIn, textos para la distribución multicanal y redacción en nombre del fundador, cada uno con el tono y la extensión adecuados para el canal.

Resumen rápido: ¿Qué Skill deberías crear primero?

Empieza por la fila que se corresponda con tu tarea más habitual.

Caso de uso Empieza por crear esto Combínalo con Textos coherentes con la marca en todas partes Skill de voz de marca Recursos de salida existentes y una lista de frases prohibidas Redacción publicitaria para Google/RSA a gran escala Skill de redacción publicitaria Conexión de MCP con Google Ads y un script de exportación a CSV Visibilidad en búsquedas con IA Skill GEO/AEO Conexión de MCP con Search Console y una «Skill» de esquema de preguntas frecuentes Blog y flujo de contenido Skill de operaciones de contenido de contenido Un toque humano y tu plantilla de briefing Páginas de destino y elementos visuales de las campañas Diseño de Claude La Skill de voz de marca y tu sistema de diseño Convierte una idea en un briefing de campaña Habilidad de briefing de campaña Plantilla de plan de marketing y proyectos Reutiliza un recurso para crear muchos Habilidad de reutilización de contenidos Skill de voz de marca y reglas de formato por canal Correo electrónico de ciclo de vida y de campaña Skill de correo electrónico Conexión de MCP con tu ESP y tus reglas de segmentación Analiza una caída en las métricas Habilidad de análisis/CRO Conexión de MCP con GA4 y un archivo de metodología CRO

Hay una categoría que no encaja: la estrategia y el gusto. Una Skill no determinará tu posición, ni puede juzgar si el resultado conecta con tu público.

Considera cada borrador de Claude como un punto de partida y perfecciona cada resultado en función de lo que sabes sobre tu público objetivo. Para obtener resultados de calidad, proporciona al agente tus mejores recursos. De esta forma, el resultado se ajustará al nivel esperado, en lugar de a uno mediocre.

Cómo crear una «Skill» de Claude para marketing: 6 pasos sencillos

Crea una Skill de marketing en seis pasos: elige una tarea repetitiva, escribe el archivo SKILL.md, añade las reglas de la marca, divide el contenido extenso en archivos enlazados, pruébala con un briefing real y corrige lo que se desvíe.

Antes de crearlo: comprueba qué hay ya disponible No siempre tienes que empezar desde cero. Tres lugares que vale la pena consultar primero: El complemento de marketing propio de Anthropic. Desarrollado por la propia empresa y lo más parecido a un kit de inicio: comandos como /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit y /email-sequence. Ideal para hacerse una idea de cómo es una Skill bien diseñada.

La biblioteca de indicaciones de Anthropic. Indicaciones para tareas específicas probadas en la práctica (variantes de asuntos de correo, síntesis de entrevistas) que puedes incorporar a las instrucciones de una Skill.

Repositorios de la comunidad en GitHub. Existen amplias colecciones, algunas con decenas de miles de estrellas. Son útiles como referencia estructural, pero rara vez como recursos terminados.

Para crear el tuyo propio, sigue estos pasos:

Paso 1: Elige una tarea recurrente

La primera Skill adecuada surge del trabajo que ya repites. Echa un vistazo a tus conversaciones recientes con la IA y busca aquella tarea en la que siempre acabas pegando el mismo contexto. Una tarea está lista para convertirse en una Skill si se cumplen estas tres condiciones:

Le has dado a una IA la misma voz o las mismas reglas de formato al menos tres veces

La estructura permanece fija mientras que los datos de entrada cambian

Una lista de control por escrito podría servir para enseñar la tarea a un nuevo empleado

Los textos publicitarios, los briefings de campaña y los boletines informativos superan los tres criterios, ya que sus formatos y reglas se mantienen constantes de un lote a otro. La estrategia de posicionamiento no supera la prueba de la lista de control, porque la estrategia cambia de figura con cada decisión. El trabajo repetitivo pasa a la «Skill», y la toma de decisiones sigue recayendo en tu equipo.

Paso 2: Escribe el archivo SKILL.md

Crea una carpeta y añade un archivo «SKILL.md». Consta de tres partes:

Nombre: Asigna a la Skill un rótulo breve y específico, como nombre-de-la-marca-texto-publicitario

Descripción: Indica el desencadenante en una sola frase, por ejemplo: «Utilízalo cuando el usuario solicite redactar o actualizar el texto de un anuncio, un correo electrónico o una página de destino con el tono de la marca»

Instrucciones: Escribe las reglas en lenguaje sencillo debajo de la sección de encabezado.

Dedica la mayor parte de tu esfuerzo a la descripción, ya que es lo único que determina si la Skill se activa. Redáctala con las frases que tu equipo utiliza en las solicitudes reales. Si tus compañeros piden «actualización de RSA» mientras tú escribes «texto publicitario», la descripción debe incluir ambas cosas.

Paso 3: Añade el contexto de tu marca

Una Skill descargada incluye reglas genéricas, y esas reglas genéricas generan el texto genérico del que querías escapar al crear la Skill. Sustitúyelas por contenido exclusivo de tu equipo:

Reglas de tono redactadas como comandos, como «escribe en segunda persona»

Una lista de palabras, frases y mensajes que tu marca nunca debe utilizar

Tus propuestas de valor, expresadas con las palabras que utiliza tu mejor texto publicitario

Dos o tres artículos publicados que reflejen correctamente el tono de la marca

Pega directamente de tu guía de estilo real en lugar de resumirla de memoria. El resumen conserva las reglas que recuerdas y omite los detalles, pero son precisamente esos detalles los que hacen que la voz sea la tuya.

Consejo profesional: Si gestionas una sola marca, integra el tono de voz en la Skill. Si gestionas varias, mantén la Skill genérica e incorpora el contexto de la marca en un proyecto de Claude, de modo que una sola Skill sirva para todas las marcas.

Paso 4: Dividir archivos largos

Una Skill crece a medida que le vas introduciendo correcciones, y un archivo SKILL.md que supere una pantalla ralentiza todo el proceso. Cuando el tuyo llegue a ese punto, divídelo en partes enlazadas:

SKILL.md contiene el desencadenante, las reglas principales y los enlaces enlazados al resto.

references/style-guide.md contiene toda la información sobre el tono y el formato.

references/product-facts.md contiene afirmaciones verificadas, precios y descripciones de las funciones

references/ejemplos.md contiene tus mejores textos anteriores, ordenados por tipo de recurso

Claude abre cada archivo al que hace referencia solo cuando la tarea requiere ese nivel de detalle. Tu solicitud de texto publicitario carga las reglas de recuento de caracteres y omite la hoja de precios, por lo que la Skill sigue funcionando con rapidez independientemente de la cantidad de información que contenga.

Paso 5: Prueba con un briefing real

Ejecuta la Skill en una solicitud de campaña a medio elaborar, con los detalles que faltan y la presión de los plazos aún presentes. Una muestra impecable oculta las carencias, pero un briefing real pone de manifiesto el margen de mejora.

Ten en cuenta dos tipos de fallos distintos:

La Skill nunca se ha activado, lo que significa que la descripción no se ajustaba a tu formulación. Amplíala y añade la frase de solicitud que no funcionó.

La Skill se ha activado, pero la voz se ha desviado, lo que significa que hay una laguna en las instrucciones. Añade la regla específica que ha provocado la desviación.

Mantén ambas cosas separadas a la hora de diagnosticar. Corregir las instrucciones cuando el problema está en la descripción supone desperdiciar una ronda, y lo contrario, dos.

Paso 6: Incorpora las correcciones

La Skill mejora con el uso, y el ciclo es corto. Cuando el resultado se desvíe de la línea de la marca, dile a Claude qué ha fallado, corrige el borrador manualmente y, a continuación, incorpora esa corrección a la Skill o a sus ejemplos.

Cada ronda incorpora un elemento más de tu criterio al archivo. El siguiente borrador parte de una lógica más depurada, lo que reduce aún más las correcciones y las soluciones provisionales.

Cómo realizar el uso compartido de las «Skills» de marketing con todo tu equipo

Los equipos de marketing comparten las Skills de Claude de tres formas: enviando directamente carpetas comprimidas con las Skills, a través de la función de uso compartido integrada en los planes Team y Enterprise de Claude, o mediante un repositorio compartido de GitHub.

El envío directo es adecuado para socios externos, el uso compartido integrado, para equipos internos, y GitHub, para bibliotecas que necesitan revisión e historial de versiones. El factor decisivo es quién necesita la biblioteca de tu marca y con qué frecuencia cambia.

Opción 1: Comprimir y enviar

Una «Skill» es una carpeta, por lo que puedes comprimirla y enviarla por correo electrónico o por Slack. La otra persona la sube a sus ajustes de Claude, y esto funciona con cualquier plan.

Para enviar una «Skill»:

Busca la carpeta «Skill» en tu ordenador. Debe contener un archivo llamado SKILL.md.

Activa la barra lateral de la carpeta específica de la Skill y haz clic en Descargar

Descarga de la carpeta zip de las Skills de Claude

Para subir una «Skill» recibida:

Abre Claude y ve a Ajustes

Realiza la selección de Capacidades y comprueba que la opción «Ejecución de código y creación de archivos» esté activada, ya que las Skills no funcionan sin ella.

Activación de la ejecución del código y la creación de archivos para las Skills de Claude

Ve a «Personalizado» y, a continuación, a «Skills».

Selecciona Subir habilidad y elige el archivo zip

Subir una carpeta de Skills en Claude

Utiliza esta ruta cuando entregues una Skill de voz de marca a un autónomo o a una agencia colaboradora. Evítala dentro del equipo, ya que cada actualización de la guía de voz supone un nuevo archivo zip, una nueva subida y la falta de un registro de quién gestiona la versión actual. Una Skill de marketing cambia con más frecuencia que la mayoría, ya que las campañas, los mensajes publicitarios y las características de los productos varían cada mes. El problema de las actualizaciones afecta más a esta categoría que a las demás.

Opción 2: Compartir dentro de Claude (planes Team y Enterprise)

Claude cuenta con una función de uso compartido integrada en los planes Team y Enterprise. Puedes compartir una Skill con compañeros concretos o con toda tu organización, y los propietarios pueden distribuir una Skill a todo el mundo a la vez.

Antes de que nadie pueda realizar el uso compartido, el propietario de la organización debe activar la función:

Ve a «Ajustes de la organización» y, a continuación, a «Habilidades».

Activa «Ejecución de código y creación de archivos» y, a continuación, activa Skills

Para que los miembros puedan compartir contenido entre ellos, activa los interruptores de uso compartido en la misma sección, ya que el uso compartido está desactivado de forma predeterminada, por defecto.

Para el uso compartido de una Skill que hayas creado:

Ve a «Personalizado» y, a continuación, a «Skills».

Abre una Skill que hayas creado y selecciona Compartir

Introduce nombres o direcciones de correo electrónico, o realiza un uso compartido con toda la organización

Para implementar una Skill en toda la organización (solo propietarios):

Ve a los ajustes de la organización y, a continuación, a Habilidades

En la sección «Habilidades de la organización», realiza la selección de Añadir y elige el archivo zip.

La Skill llega a todo el mundo de inmediato, ya que está activada de forma predeterminada, por defecto.

Esta es la configuración predeterminada adecuada para un equipo de marketing interno. La Skill de la voz de la marca es el único recurso que todo profesional del marketing debería utilizar de forma idéntica, y la gestión por parte del propietario es la única forma de garantizar que nadie se salte la subida de archivos ni se quede atrás con respecto a una versión.

Opción 3: Un repositorio compartido de GitHub

Guarda cada Skill como una carpeta en un repositorio de GitHub, que es una carpeta de proyecto con uso compartido de datos que realiza el seguimiento de todos los cambios. Los compañeros de equipo descargan una copia sincronizada y obtienen la biblioteca completa de la marca, y los cambios se someten a revisión antes de que lleguen a nadie.

El departamento de marketing asigna una tarea concreta al paso de revisión: cuando alguien actualiza las propuestas de valor en la Skill de voz de marca, una segunda persona aprueba el cambio antes de que se envíe a los materiales de todos los profesionales del marketing. Dos convenciones mantienen la biblioteca en orden:

Añade una línea de versión (# Versión: 1.3) al principio de cada archivo SKILL.md y actualízala cada vez que realices un cambio, para que dos compañeros de equipo nunca utilicen, sin saberlo, versiones diferentes de la voz de la marca

Mantén el repositorio privado. Una «Skill» de marketing codifica el tono de voz, la posición y datos sobre productos aún no lanzados que no querrías hacer públicos.

Utiliza esta ruta si tu equipo utiliza varias herramientas, necesita un proceso de aprobación para los cambios en la marca o ya trabaja con Claude Code.

¿Cuál deberías elegir? Si quieres ceder una Skill a un socio externo: guárdala en un archivo zip. Si quieres estandarizar un equipo interno con un plan Team o Enterprise: compártela dentro de Claude. Si gestionas una biblioteca de marca en crecimiento con revisiones e historial: utiliza GitHub. Hay una capacidad que se aplica a las tres vías. Las Skills son combinables, lo que significa que Claude puede cargar tu Skill de voz de marca y tu Skill de formato de correo electrónico juntas en la misma tarea, de modo que la biblioteca funciona como un sistema independientemente de cómo la distribuyas.

4 habilidades de marketing que vale la pena crear primero con Claude

Cuatro Skills de Claude cubren la mayor parte del trabajo repetitivo de un equipo de marketing: un Skill de voz de marca, un Skill de redacción publicitaria, un Skill de briefing de campaña y un Skill de reutilización de contenidos.

Cada una surge de un flujo de trabajo que los equipos ya ejecutan cada semana. Y todas siguen la misma estructura: un archivo SKILL.md con una descripción del desencadenante, además de los archivos de referencia que transmiten la esencia de tu marca.

A continuación te mostramos cómo se aplican en la práctica.

1. Una Skill de voz de marca

Ejemplo de Skills de Claude para marketing sobre la voz de marca

Un equipo de seis personas redacta textos para anuncios, correos electrónicos y redes sociales, y cada texto debe tener el mismo tono. Cualquier solicitud de redacción desencadena esta Skill, y el archivo SKILL.md contiene cuatro componentes que se encargan de realizar el trabajo:

Texto de referencia: Dos o tres artículos publicados que reflejen adecuadamente el tono de la marca, en un archivo de ejemplos enlazados.

Descripción del desencadenante: La frase que activa la Skill, como por ejemplo: «Utilizar cuando el usuario escriba o realice la edición de cualquier texto dirigido a los clientes de la marca»

Reglas de tono: Tus comandos verbales, redactados como instrucciones: persona, longitud de las frases, ritmo

Lista de términos prohibidos: Las palabras, frases y afirmaciones que tu marca nunca utiliza

Lo que marca la diferencia: el texto de referencia. Claude se ajusta a los ejemplos con mayor fiabilidad que al seguir las reglas descritas. Una Skill con adjetivos que definen el tono, pero sin muestras reales, te ofrece una aproximación a tu voz, no tu voz propiamente dicha. La ventaja: todas las demás Skills de aquí la cargan como una capa. Crea esta primero y cada Skill posterior heredará la voz en lugar de tener que volver a definirla. Es la base sobre la que se sustenta el resto de tu biblioteca.

2. Una «Skill» de redacción publicitaria

Ejemplo de texto publicitario con Claude Skills

Ahora imagina a un especialista en marketing de rendimiento que actualiza los anuncios de búsqueda adaptables cada pocas semanas. Una solicitud con datos de la campaña y palabras clave es el desencadenante, y los componentes se reparten la tarea:

Normas de límite de caracteres: Las restricciones estrictas, 30 caracteres por título y 90 por descripción, se comprueban antes de la publicación.

Lista de control de enfoques: La combinación que todo conjunto de anuncios necesita, como beneficios, prueba social, llamada a la acción (CTA) y titulares que abordan las objeciones.

Afirmaciones prohibidas: Las afirmaciones sobre el producto que el departamento jurídico no ha aprobado, recogidas en un archivo de datos enlazado.

Formato de exportación: La estructura de columnas CSV que espera tu plataforma publicitaria

Lo que marca la diferencia: Hay que respetar los límites de caracteres. Una Skill que considere los 30 caracteres como una mera orientación te devolverá los titulares que hayas recortado a mano, lo que te obligará a volver a realizar el trabajo manualmente. La ventaja: elimina la parte más lenta de la producción publicitaria. Una vez que los límites y los ángulos están definidos en la «Skill», pasas de una página en blanco a un conjunto completo de textos listos para su revisión de una sola vez. Una persona sigue aprobando cada texto antes de su publicación.

3. Una «Skill» de briefing de campaña

Ejemplo de brief de campaña con Claude Skills

A continuación, imagina a un responsable de marketing que convierte ideas generales en informes listos para presentar a las partes interesadas. Una idea expresada en una sola frase es el desencadenante de la Skill, y la estructura se encarga del resto:

Plantilla de sección: Los títulos que esperan tus partes interesadas, en el orden en que los leen

Campos obligatorios: Las entradas imprescindibles en cualquier briefing, como el público objetivo, la partida presupuestaria y las métricas de éxito.

Regla de marcador de posición: La instrucción de marcar las incógnitas como preguntas abiertas en lugar de inventar respuestas

Briefings anteriores: Dos ejemplos claros en un archivo enlazado, para que el nivel de detalle y el tono se ajusten a lo que se aprobó anteriormente.

Lo que marca la diferencia: la regla de los marcadores de posición. Sin ella, la Skill inventa respuestas para rellenar los campos vacíos. Y un número presupuestario inventado que parezca real es peor que un campo en blanco que alguien sabe que debe rellenar. La ventaja: esta es la que más tiempo te ahorra. Una idea aproximada se convierte en un briefing estructurado y listo para presentar a las partes interesadas en cuestión de minutos. Y la regla de los marcadores de posición garantiza la transparencia sobre lo que aún se desconoce.

4. Una «Skill» de reutilización

Ejemplo de reutilización de Skills de Claude

Por último, piensa en un equipo de contenidos que convierta cada recurso de formato extenso en una semana de contenido para los canales. Una entrada de blog o la transcripción de un seminario web son los desencadenantes de la «Skill», y los componentes definen cada resultado:

Formatos de canal: las figuras concretas que elijas, como una sección del boletín informativo o un hilo, cada uno con sus propias normas de extensión

Reglas de extracción: qué extraer de la fuente, como la estadística más destacada para el boletín informativo

Notas de voz por canal: Cómo cambia el tono según el canal, sin que la voz de la marca se vea alterada

La Skill «La voz de la marca»: Se carga al mismo tiempo, ya que las Skills se crean en la misma tarea

Lo que marca la diferencia: la precisión con la que definas el formato de cada canal. Una petición vaga como «Haz algunas publicaciones en redes sociales» te dará un contenido genérico e impreciso. Indica a la Skill que quieres tres publicaciones en LinkedIn, cada una de menos de 150 palabras y basada en un argumento concreto de la fuente, y obtendrás contenido que podrás programar tal cual. La ventaja: multiplica el trabajo que ya has realizado, por lo que no hay que financiar ninguna nueva producción. Además, es aquí donde la composición se pone en práctica: una «Skill» mantiene el tono, mientras que otra remodela la estructura.

Cómo gestiona ClickUp los flujos de trabajo de marketing en un solo lugar

Creación de un resumen de campaña de marketing en ClickUp Brain

ClickUp te ofrece el mismo funcionamiento de las «Skills» dentro de un entorno de trabajo donde ya se encuentran tus campañas, briefings y equipo. En lugar de crear un archivo Markdown y distribuirlo como un archivo zip, le enseñas a la IA tu proceso una sola vez, y esta conserva ese conocimiento para todos los miembros del equipo.

Esto es lo que funciona especialmente bien para las Skills de marketing:

Enseña tus flujos de trabajo a ClickUp Brain sin necesidad de volver a proporcionar las indicaciones

Utiliza la función específica de Skills en ClickUp Brain. Describe un flujo de trabajo recurrente en lenguaje sencillo, como «redactar el texto publicitario siguiendo el tono de nuestra marca y respetando estas normas y este formato». Brain almacena esa instrucción.

La próxima vez que alguien del equipo solicite esa tarea, Brain la ejecutará de la misma manera. Cuando alguien corrija el resultado, Brain conservará esa corrección para futuras ejecuciones. Se trata del mismo ciclo iterativo que en el paso 6, pero nunca se crea un archivo SKILL.md.

Además, a diferencia de Claude, no es necesario añadir archivos enlazados de referencia dentro de una carpeta de Skills. Dado que tu guía de estilo, la información sobre los productos y los resúmenes de las campañas se encuentran en ClickUp Docs, Brain los consulta directamente al generar contenido. De esta forma, puedes estar seguro de que la IA siempre utiliza la versión más actualizada. Nadie tiene que volver a distribuir una carpeta cuando cambia la posición o caduca una afirmación.

Proporciona el contexto de tu marca a los Superagentes

Consigue textos para campañas o briefings con una mención a un «Super Agent». Se trata de un compañero de equipo basado en IA que recibe instrucciones, desencadenantes y conocimientos a través de un generador de lenguaje sencillo.

Indícale tu guía de estilo en ClickUp Docs y redactará el texto de la campaña o generará briefings utilizando esa guía como fuente de referencia. El resultado se convierte en una tarea con un propietario, un estado y una fecha límite dentro de tu flujo de trabajo. No se queda en una ventana de chat a la espera de que lo copies en un gestor de proyectos.

Mira este vídeo para crear tu primer «Superagente»:

Accede a Claude y a otros modelos lingüísticos desde un único entorno de trabajo

Con ClickUp Brain, dispones de Claude, GPT y Gemini en un único entorno de trabajo, sin necesidad de suscripciones independientes. Puedes elegir tú mismo el modelo o dejar que Brain lo seleccione en función de la tarea. Esto significa que utilizas el mismo razonamiento de Claude que impulsa las Skills independientes, junto con otros modelos, desde el mismo lugar donde se gestionan tus campañas.

Gestiona flujos de trabajo completos en un mismo lugar

Más allá de la IA, ClickUp para equipos de marketing gestiona la parte operativa del marketing en un mismo entorno de trabajo.

Automatiza la programación de contenidos, las aprobaciones y los traspasos con más de 100 automatizaciones predefinidas.

Realiza el seguimiento de los KPI de tus campañas en más de 50 tipos de tarjetas en los paneles de ClickUp , que se actualizan en tiempo real.

Recopila solicitudes creativas y dirígelas al flujo de trabajo adecuado con ClickUp Formularios

Intégralas con todas tus herramientas habituales, como HubSpot, Slack, Figma y Google Drive, para que los datos que tus Skills necesitan para actuar permanezcan conectados.

Limitaciones reales. Brain está diseñado para funcionar dentro del entorno de trabajo de ClickUp. Si necesitas una «Skill» portátil con scripts personalizados que se ejecute simultáneamente en claude.ai, la API y Claude Code, quizá te convenga más crearla fuera de ClickUp y mantenerla allí. Para quién es adecuado. ClickUp es la mejor opción cuando tu equipo de marketing ya gestiona campañas, calendarios de contenido y la coordinación en un único entorno de trabajo. O cuando quieres dejar de dividir el contexto entre una «Skill» en Claude y un gestor de proyectos en otro lugar.

Así es como se traduce esa consolidación en la práctica: un responsable de marketing que gestiona campañas, briefings y flujos de trabajo de IA desde un único entorno de trabajo:

Errores habituales con las Skills de marketing (y cómo solucionarlos)

Hay seis errores que hacen que la mayoría de las Skills de marketing no rindan al máximo: descripciones que se solapan, ejemplos que contradicen las reglas, no mencionar la marca en todas partes, datos de productos caducados, conjuntos de reglas que lo prohíben todo y realizar pruebas basándose en la redacción de una sola persona.

A continuación te explicamos cómo identificar y cerrar cada uno de ellos.

Dos Skills reclaman la misma solicitud. Creas un Skill de voz de marca y, a continuación, un Skill de redacción de correos electrónicos, y en ambas descripciones se hace mención del correo electrónico. Ahora Claude no sabe cuál de los dos se encarga de la tarea, por lo que el orden de carga varía de un día para otro y la calidad fluctúa en consecuencia.

Solución: Asigna a cada Skill su propio ámbito de actuación. Deja que la Skill de voz se encargue de todos los textos dirigidos al cliente, y que la Skill de correo electrónico se ocupe de la estructura de los mensajes, la secuencia y los asuntos. Añade una nota en sus instrucciones indicando que funciona junto con la Skill de voz, no en su lugar.

Las reglas y los ejemplos no coinciden, y los ejemplos prevalecen. Tu archivo SKILL.md prohíbe los signos de exclamación, pero una campaña real que has pegado como ejemplo utiliza dos. Claude se basa más en lo que muestras que en lo que dices, por lo que ese hábito prohibido sigue reapareciendo.

Solución: Comprueba que cada ejemplo cumpla tus normas antes de incluirlo en el paquete. Cada uno debe seguir las normas o llevar una nota de una línea, a modo de indicador de que es anterior a tu norma de no usar exclamaciones. Así, una contradicción se convierte en una oportunidad de aprendizaje.

La Skill utiliza el «nosotros», pero deja de funcionar cuando la utiliza un socio. Expresiones como «nuestro producto» y «nuestro tono» funcionan bien para un equipo interno. Pero si se envía la Skill a una agencia que gestiona tres clientes a la vez, Claude no tiene forma de saber a qué marca se refiere ese «nosotros».

Corrección: Menciona el nombre de la marca en todas partes, para que se perciba su tono específico. No supone ningún coste a nivel interno y mantiene la claridad de la Skill cuando pasa a manos de un autónomo o una agencia.

Los datos del producto se añaden y luego caducan. Alguien introduce de forma estática los precios y las funciones en marzo. Los precios cambian en junio, y la Skill sigue insertando los números antiguos en cada borrador, con un tono de marca perfecto. Eso es peor que no tener datos, porque los errores llegan ya aprobados.

Solución: Mantén los datos separados del tono. Las reglas de tono estables se mantienen en el archivo SKILL.md; los datos variables se trasladan a un único archivo de datos del producto con un propietario y una fecha de revisión indicada en la parte superior. De esta forma, cualquiera puede ver de un vistazo si está vencido.

Cada regla es un «no», por lo que Claude sabe qué debe evitar, pero no qué debe hacer. Una Skill creada a partir de 20 palabras prohibidas y sin ninguna orientación positiva solo empuja a Claude hacia un término medio genérico. Esto conduce precisamente a esa monotonía que estás intentando eliminar.

Solución: Empareja cada prohibición con su alternativa. No te limites a eliminar «aprovechar», indícale que utilice «usar». No te limites a pedirle que evite la exageración, indícale que mencione el número y deja que ese número respalde la afirmación. Intenta que haya más pendientes que cosas que no hacer.

La Skill se probó con las palabras del propio creador y de nadie más. El autor solicita una actualización del texto publicitario y es un desencadenante cada vez. Un compañero de equipo pide generar algunas variantes de RSA y no se carga nada. El peligro: Claude no se equivoca; simplemente responde de forma genérica, por lo que el compañero de equipo obtiene un borrador plausible sin que se aplique ninguna de tus reglas.

Solución: Antes del lanzamiento, recopila las frases reales de las solicitudes de tu equipo durante una semana a partir del chat y comprueba que la descripción se ajusta a todas ellas. A continuación, añade una indicación a las instrucciones, como comenzar cada borrador indicando el tipo de recurso y el canal en la primera línea, de modo que, si falta esa indicación, se detecte al instante que la Skill no se ha cargado.

Empieza con una «Skill» y crea un repositorio

Las Skills de Claude transforman lo que la IA sabe sobre tu marca. Sin ellas, todos los modelos se basan en los mismos datos de entrenamiento y generan los mismos resultados medios. Una vez que empiezas a utilizarlas, el modelo se basa en un tono personalizado, reglas y argumentos de venta, en todo momento.

El error que cometen la mayoría de los equipos es descargar un paquete de Skills genéricos y esperar mejores resultados. Eso solo sustituye una serie de resultados mediocres por otra. El valor reside en codificar tu propio criterio: el tono que impone un editor, casos prácticos reales y una estructura de contenido contrastada.

Empieza por el recurso que más a menudo produces. Plasmá tu voz en una única «Skill». Pruébala con un encargo real. Corrige lo que se desvíe y sigue corrigiéndolo. La «Skill» se perfecciona en cada ronda porque acumula tus correcciones en lugar de volver a empezar desde cero.

Si quieres tener la IA, el conocimiento de la marca y tus campañas en un mismo lugar desde el primer día, empieza a usar ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes sobre las Skills de Claude para marketing

¿Cómo puedo crear una «Skill» de Claude sin escribir código?

Para crear una «Skill» de Claude sin código, crea una carpeta con un archivo SKILL.md y añade un frontmatter YAML con un nombre y una descripción centrada en los desencadenantes. A continuación, escribe tus instrucciones en lenguaje sencillo. Carga el contenido con el tono propio de tu marca y dos o tres ejemplos de recursos. Después, pruébala con un briefing real y perfecciona los puntos en los que el tono no sea el adecuado.

¿Merece la pena instalar las habilidades de marketing de Claude creadas por la comunidad en GitHub?

Las habilidades de marketing de la comunidad de Claude en GitHub son útiles como modelos de referencia. Sin embargo, instalar muchas de ellas suele generar contenido genérico, ya que cada una refleja el criterio de un desconocido en lugar del de tu marca. Los repositorios públicos como anthropics/skills muestran cómo está estructurado un archivo SKILL.md. Merece la pena estudiarlo antes de crear una. Lo mejor es copiar la estructura, no el contenido: crea una habilidad que refleje tu propia voz, tu perfil de cliente ideal (ICP) y las frases prohibidas.

¿Puedo mantener privados los datos exclusivos de la marca en una Skill?

Sí, puedes mantener privados los datos exclusivos de tu marca en una Skill. Una Skill es un conjunto de archivos que tú controlas, por lo que las reglas de voz, la posición y la información sobre productos aún no lanzados permanecen en tu propio espacio de trabajo o repositorio. En los planes Team y Enterprise, los propietarios gestionan con quién se comparte una Skill. Almacenar la biblioteca en un repositorio privado de GitHub la mantiene interna y añade un historial de revisiones.

¿Es Claude la mejor IA para el marketing?

No existe una única IA que sea la mejor para el marketing; la más adecuada depende del trabajo en cuestión. Claude se utiliza ampliamente para ello gracias a su sólida capacidad de razonamiento sobre los datos de las campañas y a su amplio contexto, capaz de albergar una guía completa de la marca. Además, resulta útil su compatibilidad con las habilidades de agente y las conexiones MCP con herramientas como Google Ads y HubSpot. El factor diferenciador más importante no suele ser el modelo, sino si el conocimiento de tu marca y tu trabajo se encuentran en el mismo lugar.

¿Qué modelo de Claude deberías utilizar para el marketing?

Utiliza el modelo más potente que ofrezca tu plan para cualquier tarea relacionada con el texto (redacción, resúmenes, contenido extenso), ya que es el que mejor conserva el contexto y el ritmo de la marca a lo largo de un documento extenso. Los modelos más ligeros son adecuados para tareas rápidas, de gran volumen y de bajo riesgo, como variantes masivas de líneas de asunto. Las Skills funcionan igual en todos los modelos, por lo que la elección del modelo afecta a la calidad y al coste, pero no a que la Skill se ejecute.

¿Cuál es la diferencia entre una «Skill» de Claude y un GPT personalizado?

Ambos incluyen instrucciones reutilizables. Sin embargo, una «Skill» de Claude solo se activa en estos casos: cuando una tarea coincide con su descripción; puede agrupar scripts y varios archivos de referencia; y se ejecuta en claude.ai, la API y Claude Code como estándar abierto. Un GPT personalizado permanece dentro del ecosistema de OpenAI y se configura mediante un único conjunto de instrucciones. Para los equipos de marketing, la ventaja práctica es la portabilidad y la posibilidad de adjuntar una guía de estilo completa en forma de archivos enlazados.

¿En qué planes de Claude funcionan las Skills?

Las Skills funcionan en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise, siempre que la ejecución de código y la creación de archivos estén activadas. La función de uso compartido integrado, mediante la cual un propietario distribuye una Skill a toda la organización, está limitada a los planes Team y Enterprise. En los demás planes, para compartirla hay que comprimir la carpeta y enviarla.