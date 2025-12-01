Las 12 mejores herramientas sin código para gestores de producto en 2026

En el vertiginoso mundo actual de la gestión de productos, contar con las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia a la hora de crear y ofrecer productos excepcionales.

Las herramientas sin código han supuesto un cambio revolucionario, ya que permiten a los gestores de producto optimizar sus flujos de trabajo, mejorar la colaboración y hacer realidad sus ideas sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos.

En esta publicación, exploraremos las mejores herramientas sin código para gestores de producto, analizando sus funciones clave, ventajas y limitaciones, ¡además de discutir cómo elegir la solución perfecta para tus necesidades específicas! 🚀

¿Estás intentando compaginar las hojas de ruta de los productos, los comentarios de los clientes, la colaboración del equipo y el establecimiento de prioridades, todo ello con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de usuario para tu producto?

Dirigir un equipo de gestión de productos con éxito no es tarea fácil.

Con un panorama tecnológico en constante evolución, los gestores de producto deben mantenerse al día de las últimas tendencias y herramientas, sin perder de vista al usuario final.

El enorme volumen de tareas y responsabilidades puede resultar abrumador e impedir que incluso los gestores de producto más experimentados, con excelentes habilidades de gestión de productos, alcancen sus metas de manera eficiente.

Y seamos realistas: no puedes hacerlo todo manualmente, por muy competente que sea tu equipo. Por eso necesitas contar con las mejores herramientas sin código en tu arsenal.

DIFERENCIAS ENTRE LAS HERRAMIENTAS SIN CÓDIGO Y LAS HERRAMIENTAS DE BAJO CÓDIGOMicrosoft Power Apps es un ejemplo de plataforma de desarrollo de bajo código que ofrece compatibilidad con el desarrollo rápido de aplicaciones. Las herramientas de bajo código, como Power Apps, pueden ser utilizadas por personas sin conocimientos de programación. Sin embargo, el problema es que, en algún momento del proceso, seguirá siendo necesario contar con un desarrollador para cerrar el proyecto.

La adopción de herramientas sin código puede suponer un cambio radical para los gestores de producto, transformando la forma en que abordan sus tareas diarias y sus objetivos a largo plazo. Estas son algunas de las ventajas clave que las herramientas sin código ofrecen a los gestores de producto:

1. Desarrollo acelerado

Las herramientas sin código permiten a los gestores de producto lanzar prototipos, iterar rápidamente y lanzar productos con mayor rapidez, lo que se acelera aún más con plantillas de lanzamiento de productos sin depender de recursos de desarrollo. Esto reduce significativamente el tiempo de comercialización y ayuda a mantenerse al día con las necesidades de los clientes, que cambian constantemente.

2. Colaboración mejorada

Las plataformas sin código fomentan una mejor comunicación y colaboración entre equipos multifuncionales. Al eliminar las barreras entre las partes interesadas con y sin conocimientos técnicos, estas herramientas garantizan que todos estén en sintonía, lo que da lugar a un proceso de desarrollo de productos más cohesionado.

3. Creatividad potenciada

Con las herramientas sin código, los gestores de producto pueden experimentar con nuevas ideas y conceptos sin preocuparse por las limitaciones técnicas. Esta libertad fomenta la innovación y ayuda a los gestores de producto a ofrecer experiencias de usuario excepcionales.

4. Rentabilidad

Al minimizar la necesidad de una programación y un desarrollo extensos, las herramientas sin código pueden reducir significativamente el coste total del desarrollo de productos, lo que permite a los gestores de producto asignar los recursos de forma más eficaz.

5. Escalabilidad y flexibilidad

Las plataformas sin código ofrecen a los gestores de producto la capacidad de ampliar sus aplicaciones y realizar cambios sobre la marcha con facilidad. Esta flexibilidad garantiza que los productos puedan adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y a los requisitos de los usuarios.

Incorporar herramientas sin código a tu kit de herramientas de gestión de productos puede mejorar drásticamente la eficiencia, la comunicación y la innovación, lo que, en última instancia, se traduce en mejores productos y clientes más satisfechos.

¡No pierdas la oportunidad de llevar la gestión de tus productos al siguiente nivel con estas potentes herramientas!

Extra: Herramientas de programación con IA

¿Qué caracteriza a una buena herramienta sin código para gestores de producto?

Seleccionar la herramienta sin código adecuada es esencial para maximizar los beneficios que ofrecen a los gestores de producto. Pero con tantas opciones disponibles, es fundamental saber qué factores hacen que una herramienta sin código destaque sobre el resto.

A continuación, te presentamos algunos aspectos clave que debes tener en cuenta a la hora de evaluar herramientas sin código para gestores de producto:

✅ Interfaz intuitiva

✅ Funcionalidad completa

✅ Integraciones perfectas

✅ Personalización y ampliabilidad

✅ Seguridad y cumplimiento normativo sólidos

✅ Comunidad activa y soporte

Teniendo en cuenta estos factores, podrás elegir con confianza una herramienta sin código que te permita a ti y a tu equipo de gestión de productos lograr mejores resultados de forma más rápida y eficiente. ⚡️

Vamos a profundizar en las mejores herramientas sin código para gestores de producto que te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo, tomar decisiones informadas y llevar tu producto a nuevas cotas. 📈

La mejor herramienta sin código para la gestión de proyectos, la colaboración en equipo y la productividad

Planifica múltiples proyectos, gestiona las dependencias y prioriza todo en tu cronograma de proyectos personalizado con la vista Gantt.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno diseñada para mejorar la colaboración y la productividad del equipo, ya que ofrece funciones avanzadas que permiten reunir todo el trabajo de tu equipo en un único lugar centralizado.

Lo que convierte a ClickUp en una de las mejores herramientas de gestión de proyectos actuales es su plataforma totalmente personalizable, fácil de usar y sin código. Esto significa que equipos de todos los tamaños, desde emprendedores individuales hasta pequeñas empresas, grandes corporaciones y todo lo que hay entre medias, pueden configurar ClickUp para adaptarlo a su flujo de trabajo y preferencias específicos, y ajustarlo a medida que crece su empresa, sin necesidad de conocimientos técnicos ni de programación. 👏

En cuanto a los gestores de producto y sus equipos, ClickUp puede ayudarte con lo siguiente:

Planificación estratégica : Crea una representación visual de tu plan, esboza ideas y correlaciona las mismas con flujos de trabajo y tareas con : Crea una representación visual de tu plan, esboza ideas y correlaciona las mismas con flujos de trabajo y tareas con ClickUp Whiteboards

Planes de trabajo y gestión de productos : Crea planes de trabajo claros para tu equipo con vistas de mapas mentales, Cronograma, diagrama de Gantt, lista o tabla. : Crea planes de trabajo claros para tu equipo con vistas de mapas mentales, Cronograma, diagrama de Gantt, lista o tabla.

Metas : Alinea tus objetivos y metas, y mantén el rumbo con ClickUp Metas

Colaboración en equipo : intercambia opiniones, recibe actualizaciones en tiempo real y mantente al tanto de todo con la vista de chat, los comentarios y mucho más

Seguimiento de errores y problemas : Organiza los comentarios y las prioridades y : Organiza los comentarios y las prioridades y simplifica el seguimiento de errores y problemas

Flujos de trabajo y automatización : Crea : Crea flujos de trabajo claros y ágiles y avanza rápidamente en el desarrollo gracias a la automatización

Informes en tiempo real y seguimiento del progreso : Realiza un seguimiento del rendimiento y del progreso hacia las metas con los paneles de ClickUp

Integra todas tus herramientas de feedback y desarrollo : Crea ciclos de feedback de los clientes para fundamentar las decisiones sobre el producto con integraciones para Zendesk, Intercom y Zapier. A continuación, realiza el seguimiento del progreso del desarrollo con integraciones nativas para GitHub, GitLab y Bitbucket.

Crea tu propia ClickApp personalizada con la API de ClickUp: La API de ClickUp te permite crear tus propias integraciones personalizadas y para integrar la función de la herramienta en aplicaciones de terceros te permite crear tus propias integraciones personalizadas y ClickApps

Utiliza las pizarras de ClickUp con objetos, tareas, relaciones y notas adhesivas para colaborar visualmente con tu equipo

Además, cualquier gestor de producto y equipo puede poner en marcha cualquier trabajo y ahorrar tiempo con las plantillas de ClickUp para lanzamientos de productos, informes y planificación estratégica, junto con otras plantillas de gestión de productos y de marketing de productos.

Descargar esta plantilla Adáptate y avanza más rápido con la plantilla de gestión ágil de productos de ClickUp

Las mejores funciones

Plataforma totalmente personalizable : personaliza cada parte de ClickUp y configúrala para que se adapte a tus necesidades con campos personalizados, estados personalizados, ClickApps y mucho más.

Más de 15 vistas personalizadas : elige entre más de 15 formas de visualizar tu trabajo, incluyendo el cronograma, el tablero, el diagrama de Gantt y mucho más.

Funcionalidad de arrastrar y soltar : esta función hace que realizar cambios en el entorno de trabajo de ClickUp sea más fácil y rápido. Solo tienes que arrastrar y soltar elementos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Capacidades de automatización : Acelera cualquier proceso con la automatización preconfigurada y configura recetas personalizadas con la automatización de ClickUp, sin necesidad de escribir código.

Documentación : almacena todos los documentos relacionados con proyectos, : almacena todos los documentos relacionados con proyectos, el alcance del trabajo y la empresa con ClickUp Docs

Gestión de recursos : Supervisa tus recursos con la vista «Carga de trabajo»

Capacidades de integración : conecta ClickUp con más de 1000 herramientas de trabajo para consolidar tus aplicaciones y optimizar tu flujo de trabajo

Disponible en todos los dispositivos : Disponible para escritorio, móvil (app para Android e iOS), voz y navegadores.

Guía para gestores de producto : Descubre cómo : Descubre cómo sacar el máximo partido ClickUp para la gestión de productos con esta guía definitiva

Biblioteca de plantillas: elige entre más de 1000 plantillas para cada caso de uso y equipo, incluyendo productos, : elige entre más de 1000 plantillas para cada caso de uso y equipo, incluyendo productos, desarrolladores de software , marketing,

Limitaciones

Puede llevar algo de tiempo acostumbrarse al amplio intervalo de funciones

Algunas tarjetas del panel no se pueden exportar en el plan Free

Algunas vistas no están disponibles en la app móvil

Precios

Free Forever: Plan Free con numerosas funciones

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (más de 5680 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 3540 opiniones)

2. Feathery

La mejor herramienta sin código para crear formularios potentes

Creación de un formulario personalizado con Feathery

Feathery es un potente creador de formularios para equipos de producto. Esta herramienta permite a los equipos de producto crear flujos dentro de la aplicación para la incorporación de usuarios, pagos, solicitudes y mucho más, sin necesidad de recursos de desarrollo.

Los usuarios pueden crear formularios totalmente personalizables con un editor visual similar al de Webflow, un potente generador de lógica y más de 5000 integraciones, entre las que se incluyen herramientas como Segment, Stripe y Firebase.

Las mejores funciones

Formularios con la imagen de marca : Crea formularios personalizados que se adapten a la identidad visual de tu marca

Editor de arrastrar y soltar : diseña y edita fácilmente diseños con una interfaz intuitiva para usuarios

Compatibilidad con lógica avanzada : Implementa lógica condicional compleja para crear formularios y flujos de trabajo dinámicos

Integraciones de aplicaciones : realiza la conexión y interactúa con más de 5000 aplicaciones para ampliar la funcionalidad

SDK de React y JavaScript : Utiliza kits de desarrollo de software fáciles de usar para desarrolladores que te permitirán realizar validaciones avanzadas y crear lógica personalizada. : Utiliza kits de desarrollo de software fáciles de usar para desarrolladores que te permitirán realizar validaciones avanzadas y crear lógica personalizada.

Limitaciones

Lleva más tiempo ponerse en marcha que con un sencillo creador de formularios como Google Forms

Las integraciones avanzadas, como Plaid, requieren un plan de pago

Precios

Gratis: Plan Free

Básico: 50 $ al mes

Pro: 400 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

Product Hunt: 4,7 sobre 5 (más de 20 reseñas)

3. Amplitude

La mejor herramienta sin código para el análisis de productos

Visualización de datos en Amplitude para tomar decisiones empresariales mejores y más fundamentadas

Amplitude es una potente plataforma de análisis de productos que ayuda a los gestores de producto a tomar decisiones basadas en datos mediante el análisis del comportamiento de los usuarios y la comprensión del impacto de las funciones en la interacción de los usuarios.

Ofrecer una vista global de las interacciones con los clientes permite a los equipos detectar cuellos de botella, identificar las funciones que funcionan y diseñar estrategias de forma eficaz.

Además, sus capacidades de análisis predictivo ofrecen información sobre el comportamiento futuro de los usuarios, lo que permite a los gestores de producto adelantarse a los acontecimientos. Esta herramienta es fundamental para los gestores de producto que desean optimizar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento.

Las mejores funciones

Análisis del comportamiento de los usuarios : realiza el seguimiento y analiza cómo interactúan los usuarios con tu producto para obtener información valiosa

Análisis de cohortes y segmentación : agrupa a los usuarios en función de características o comportamientos compartidos y analiza estos segmentos para obtener información más específica.

Elaboración de informes en tiempo real : Accede a datos e información actualizados en el momento en que se producen para tomar decisiones oportunas

Pruebas A/B y experimentación: Prueba diferentes versiones de tu producto o funciones y compara su rendimiento para optimizar la experiencia del usuario y su implicación

Limitaciones

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los principiantes

Capacidades limitadas de exportación de datos

Los precios pueden resultar elevados para equipos más grandes

Precios

Gratis: Plan Free

Crecimiento: Solicita una demostración

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (1964 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (52 opiniones)

4. Webflow

La mejor herramienta sin código para diseñar sitios web

Creación de un sitio web personalizado con Webflow

Webflow es una herramienta de diseño web adaptativo que permite a los gestores de producto diseñar, crear y lanzar sitios web visualmente impresionantes sin necesidad de escribir código.

Combina los elementos visuales del diseño con los aspectos técnicos del desarrollo, lo que ofrece una plataforma integral para crear sitios web profesionales y funcionales.

Gracias a sus funciones de CMS y comercio electrónico, Webflow también simplifica el proceso de gestión del contenido del sitio web y las transacciones en línea. Esta herramienta es imprescindible para los gestores de producto que buscan crear experiencias web atractivas e interactivas.

Las mejores funciones

Editor visual 2D : Utiliza una interfaz gráfica para diseñar y realizar la edición de tu proyecto en un espacio bidimensional.

Herramientas de diseño adaptativo : Crea diseños que se ajustan automáticamente y se ven muy bien en cualquier dispositivo, desde ordenadores de escritorio hasta teléfonos móviles

CMS : Gestiona fácilmente el contenido del sitio web, como entradas de blog y otras colecciones

Interacciones y animaciones personalizadas: Crea interacciones y animaciones únicas para mejorar la participación y la experiencia del usuario.

Limitaciones

Funciones nativas de comercio electrónico limitadas

Limitado al alojamiento de Webflow

Precios

Starter: Plan Free

Básico: 18 $ al mes

CMS: 29 $ al mes

Empresa: 49 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (469 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (18 opiniones)

5. Framer

La mejor herramienta sin código para la creación de prototipos

Diseña y publica sitios web adaptativos con Framer

Framer es una herramienta sin código que permite a los gestores de producto crear prototipos interactivos y de alta fidelidad sin necesidad de escribir código.

Tiende un puente entre el diseño y el desarrollo, lo que permite una colaboración fluida entre ambos.

Con su amplia biblioteca de componentes y sus numerosas opciones de personalización, Framer ofrece un entorno versátil para la creación de prototipos y las pruebas de usuario. Esta herramienta es perfecta para los gestores de producto que desean optimizar el proceso de diseño y mejorar la usabilidad del producto.

Las mejores funciones

Componentes interactivos : Utiliza componentes predefinidos o personalizados que respondan a las acciones del usuario, mejorando la interactividad de tus diseños.

Colaboración y uso compartido : Trabaja a la perfección con los miembros de tu equipo, comparte tus diseños y recopila comentarios dentro de la plataforma

Integraciones con herramientas de diseño : realiza la conexión con los programas de diseño más populares para agilizar el flujo de trabajo de diseño e importar o exportar recursos

Sistema de diseño integrado: Aprovecha un marco existente de estándares y componentes de diseño para mantener la coherencia en todos tus diseños

Limitaciones

Compatibilidad limitada con animaciones avanzadas

Es posible que se requieran conocimientos básicos de código para utilizar las funciones avanzadas.

Precios

Free: Plan Free

Mini: 10 $ al mes

Básico: 20 $ al mes

Pro: 30 $ al mes

Empresa: Precios personalizados

Opiniones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (55 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (16 opiniones)

6. Bubble

La mejor herramienta sin código para crear aplicaciones web

Crea aplicaciones interactivas y multiusuario para navegadores de escritorio y móviles con Bubble

Bubble es una plataforma sin código que permite a los gestores de producto diseñar, desarrollar y lanzar aplicaciones web con todas las funciones de forma sencilla.

Su editor visual y sus flujos de trabajo personalizables permiten crear prototipos y desarrollar productos rápidamente, reduciendo el tiempo y el esfuerzo que suelen requerir estas tareas.

Además, las potentes capacidades de integración de Bubble la convierten en una solución integral para crear aplicaciones complejas sin necesidad de escribir código. Esta herramienta es ideal para los gestores de producto que buscan una plataforma de desarrollo sólida y todo en uno.

Las mejores funciones

Editor de arrastrar y soltar : utiliza una interfaz intuitiva para diseñar y organizar elementos con facilidad, sin necesidad de escribir código.

Creador visual de bases de datos : Crea y gestiona bases de datos de forma visual, simplificando el proceso de organización y manipulación de datos

Flujos de trabajo personalizables : adapta tus procesos a las necesidades específicas de tu empresa para mejorar la productividad y la eficiencia

Amplio ecosistema de complementos: Aprovecha una amplia gama de complementos para obtener funciones adicionales y una integración perfecta con otras herramientas o plataformas

Limitaciones

Rendimiento limitado para aplicaciones a gran escala

Una curva de aprendizaje más pronunciada

No es adecuado para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas

Precios

Gratis: Plan Free

Mini: 10 $ al mes

Básico: 20 $ al mes

Pro: 30 $ al mes

Empresa: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,4 sobre 5 (55 opiniones)

Capterra: 4,6 sobre 5 (16 opiniones)

7. Retool

Crea herramientas internas con Retool

Retool es una plataforma sin código que permite a los gestores de producto crear rápidamente herramientas internas personalizadas conectándolas a sus bases de datos y API existentes.

Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y sus componentes predefinidos facilitan la creación de herramientas adaptadas a las necesidades específicas de tu empresa.

Además, las sólidas funciones de seguridad de Retool garantizan la protección de tus datos. Esta herramienta es una potente solución para los gestores de producto que buscan optimizar sus procesos internos y mejorar la eficiencia.

Las mejores funciones

Creador de interfaz de usuario de arrastrar y soltar : esta función te permite diseñar y organizar elementos en tu interfaz de usuario con facilidad, sin necesidad de escribir código.

Componentes predefinidos : utiliza elementos ya preparados para acelerar el proceso de desarrollo y mantener la coherencia en todo tu diseño

Integración con bases de datos y API populares : realiza la conexión sin problemas con una gran variedad de bases de datos y API, lo que te permite capturar, manipular y mostrar datos de diferentes fuentes de datos

Control de acceso basado en roles: Implementa diferentes niveles de acceso en función de los roles de los usuarios, garantizando que estos solo puedan acceder a la información y las funciones relevantes para sus roles.

Limitaciones

Personalización limitada del diseño

Los precios pueden resultar elevados para las corporaciones y los equipos más grandes

Precios

Gratis: Plan Free

Equipo: 10 $ al mes

Empresa: 20 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (159 opiniones)

Capterra: 4,4 sobre 5 (69 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Retool!

8. Airtable

La mejor herramienta sin código para el almacenamiento de datos

Uso de la función de elaboración de informes de Airtable para gestionar el proceso de ventas

Airtable es una herramienta de base de datos flexible y sin código que combina la facilidad de uso de una hoja de cálculo con la funcionalidad de una base de datos.

Permite a los gestores de producto organizar y visualizar los datos de diversas formas, lo que mejora la colaboración y la toma de decisiones.

Con sus formularios integrados y sus funciones de automatización, Airtable también simplifica la recopilación y el procesamiento de datos. Esta herramienta es una excelente opción para los gestores de producto que buscan mejorar la gestión de datos y optimizar los flujos de trabajo.

Las mejores funciones

Vistas personalizables : adapta la visualización y la organización de tus datos a tus necesidades específicas, lo que facilita su análisis e interpretación.

Formularios y automatizaciones integrados : Utiliza formularios ya preparados para recopilar datos y configura automatizaciones para optimizar las tareas repetitivas, mejorando así la eficiencia.

Amplio ecosistema de integración : conéctate a la perfección con una gran variedad de herramientas y plataformas, mejorando la funcionalidad y creando un flujo de trabajo unificado.

Colaboración y uso compartido: Trabaja junto con tu equipo en proyectos compartidos, comparte datos fácilmente y recopila comentarios, todo ello dentro de la plataforma.

Limitaciones

Funciones limitadas de elaboración de informes y análisis

Una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con las hojas de cálculo tradicionales

Precios

Gratis: Plan Free

Además: 12 $ por asiento al mes

Pro: 24 $ por asiento al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,6 sobre 5 (2126 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (1782 opiniones)

9. Zapier

La mejor herramienta sin código para la automatización de flujos de trabajo

Conecta servicios web y realiza la automatización de tareas repetitivas con Zapier

Zapier es una plataforma de automatización que permite a los gestores de producto conectar y automatizar tareas entre diversas aplicaciones, optimizando así sus flujos de trabajo.

Gracias a su interfaz fácil de usar y a sus amplias integraciones con aplicaciones, permite a los equipos automatizar tareas repetitivas y ahorrar un tiempo valioso.

Además, sus Zaps de varios pasos ofrecen la flexibilidad necesaria para crear flujos de trabajo complejos. Zapier es una herramienta de gran valor para los gestores de producto que buscan aumentar la productividad y optimizar las operaciones.

Las mejores funciones

Interfaz fácil de usar : esta función ofrece un diseño intuitivo y controles sencillos, lo que facilita a cualquier usuario la navegación y el uso de la plataforma

Zaps de varios pasos : configura secuencias de acciones de automatización en diferentes aplicaciones, lo que te permite crear flujos de trabajo complejos y automatizados con facilidad

Flujos de trabajo personalizables: Diseña y adapta tus flujos de trabajo para satisfacer tus necesidades específicas, mejorando la productividad y la eficiencia.

Limitaciones

Soporte limitado para automatizaciones complejas

Puede resultar caro si se utiliza de forma intensiva

Precios

Gratis: Plan Free

Además: 12 $ por asiento al mes

Pro: 24 $ por asiento al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,5 sobre 5 (1085 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (2577 opiniones)

10. Landbot

La mejor herramienta sin código para crear chatbots

Crea chatbots conversacionales, páginas de destino y sitios web conversacionales, encuestas interactivas, bots de generación de clientes potenciales y mucho más con Landbot

Landbot es un creador de chatbots sin código que ayuda a los gestores de producto a crear interfaces de conversación para sus productos y servicios.

Su editor de arrastrar y soltar y sus plantillas prediseñadas facilitan la creación de chatbots atractivos y basados en IA.

Además, las funciones de análisis y elaboración de informes de Landbot proporcionan información sobre las interacciones con los clientes, lo que ayuda a mejorar la participación y la satisfacción de estos. Esta herramienta es perfecta para los gestores de producto que buscan mejorar la comunicación y la compatibilidad con el cliente.

Las mejores funciones

Generador de arrastrar y soltar : Con esta función, puedes diseñar y organizar fácilmente los elementos de tu interfaz sin necesidad de tener conocimientos de código.

Plantillas prediseñadas : utiliza plantillas ya preparadas para acelerar el proceso de creación y garantizar al mismo tiempo un aspecto profesional y coherente.

Integraciones con plataformas populares : Realiza una conexión perfecta con otras herramientas y plataformas populares, mejorando la funcionalidad de la herramienta y permitiendo un flujo de trabajo unificado.

Análisis y elaboración de informes: Accede a información valiosa y genera informes detallados para realizar el seguimiento del rendimiento y tomar decisiones fundamentadas.

Limitaciones

Capacidades limitadas de procesamiento del lenguaje natural

Sin soporte mediante chatbot de voz

Los precios pueden resultar elevados en los planes de gama alta

Precios

Sandbox: Plan Free

Precio inicial: 39 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Empresa: 300 $ al mes

Opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (259 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (66 opiniones)

11. Glide

La mejor herramienta sin código para el desarrollo de aplicaciones móviles

Crea aplicaciones móviles, personaliza interfaces y mucho más con Glide

Glide es una plataforma sin código que permite a los gestores de producto crear aplicaciones móviles visualmente atractivas utilizando datos de Hojas de cálculo de Google.

Su intuitivo creador de aplicaciones y la sincronización de datos en tiempo real con Hojas de cálculo de Google permiten a los gestores de producto crear y mantener aplicaciones con facilidad.

Además, las plantillas personalizables y la amplia biblioteca de componentes de Glide permiten la creación de experiencias móviles únicas y fáciles de usar. Esta herramienta es una opción fantástica para los gestores de producto que desean desarrollar e implementar rápidamente aplicaciones móviles sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones

Creador de aplicaciones intuitivo : esta función ofrece una interfaz fácil de usar que simplifica el proceso de creación de aplicaciones, sin necesidad de conocimientos de código.

Sincronización de datos en tiempo real con Hojas de cálculo de Google : sincroniza tus datos con Hojas de cálculo de Google en tiempo real, asegurándote de que tu aplicación muestre siempre la información más actualizada.

Plantillas personalizables : Aprovecha las plantillas ya preparadas que puedes modificar para adaptarlas a tus necesidades, lo que agiliza el proceso de creación sin perder el aspecto profesional.

Amplia biblioteca de componentes: Utiliza una completa biblioteca de componentes predefinidos, lo que te permite añadir fácilmente diversas funciones y funcionalidades a tu app.

Limitaciones

Limitado a las Hojas de cálculo de Google como fuente de datos

No hay compatibilidad con las funciones de las aplicaciones nativas

Escalabilidad con límite para aplicaciones de gran tamaño

Precios

Pro: 99 $ al mes

Empresa: 249 $ al mes

Enterprise: 799 $ al mes

Opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (359 opiniones)

Capterra: 4,5 sobre 5 (92 opiniones)

12. Coda

La mejor herramienta sin código para la documentación

Combina documentos, hojas de cálculo y herramientas de creación en una única plataforma con Coda

Coda es una plataforma versátil sin código que permite a los gestores de producto crear documentos colaborativos, hojas de cálculo y aplicaciones, todo ello desde una única interfaz.

Al romper las barreras entre las herramientas de productividad tradicionales, Coda permite crear un entorno de trabajo más flexible y colaborativo.

Gracias a sus componentes personalizables y sus funciones de automatización, facilita flujos de trabajo optimizados y una gestión eficiente de las tareas. Esta herramienta es esencial para los gestores de producto que buscan mejorar la colaboración y la productividad en sus equipos.

Las mejores funciones

Lienzo flexible para documentos y hojas de cálculo : esta función te permite combinar a la perfección texto, datos y componentes interactivos en un único lienzo, creando un entorno de trabajo más dinámico y atractivo.

Componentes y plantillas personalizables : Aprovecha una variedad de elementos y plantillas modificables para diseñar tu entorno de trabajo según tus necesidades específicas.

Automatización e integraciones : Automatiza las tareas repetitivas y establece conexiones a la perfección con otras herramientas, mejorando la funcionalidad y optimizando los flujos de trabajo.

Funciones de colaboración y uso compartido: Trabaja junto con tu equipo en proyectos compartidos, comparte datos fácilmente y recopila comentarios, todo ello dentro de la plataforma.

Limitaciones

Funcionalidad limitada de las aplicaciones móviles

Una curva de aprendizaje más pronunciada para los principiantes

El rendimiento puede ser lento con documentos de gran tamaño

Precios

Gratis: Plan Free

Pro: 12 $ al mes

Equipo: 36 $ al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Opiniones de los clientes

G2: 4,7 sobre 5 (393 opiniones)

Capterra: 4,7 sobre 5 (87 opiniones)

Estas herramientas sin código ofrecen una amplia gama de funciones y funcionalidades para ayudar a los gestores de producto a optimizar sus flujos de trabajo, mejorar la colaboración y desarrollar productos innovadores. Ya se trate de aplicaciones de gestión de proyectos sin código, creadores de formularios o herramientas de automatización sin código, estas plataformas sin código pueden transformar tu forma de trabajar.

Al evaluar las mejores funciones y límites de cada herramienta, podrás tomar una decisión informada sobre cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades y requisitos específicos.

¿Estás listo para revolucionar la forma en que gestionas tu proceso de desarrollo de productos? Descubre ClickUp, la plataforma todo en uno de productividad y gestión de proyectos perfecta para los gestores de producto que buscan acelerar el desarrollo de productos, mejorar la colaboración y gestionar mejor sus productos.

Autor invitado:

Michael Kilcullen es responsable de crecimiento con más de 5 años de experiencia en SaaS B2B. Cuando no está en su escritorio, se le puede encontrar practicando surf, jugando al golf o al pickleball al aire libre bajo el sol de Florida.