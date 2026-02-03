Imagina esto: es lunes por la mañana, tienes abierto un documento de planificación de sprints, cinco pestañas con notas y alguien te envía un mensaje como este:

«¿Puedes resumir esto, extraer los elementos a tomar y convertirlo en tareas?» Podría utilizar Opus y dar por terminado el día. O podría utilizar Sonnet. O Haiku. Y, dependiendo del que elijas, obtendrás un resultado excelente... o rápido... o sorprendentemente caro. Esta guía desglosa las diferencias prácticas entre Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 y Haiku 4. 5, con ejemplos reales de lo que cada modelo hace mejor, cuándo vale la pena el coste y cómo configurar su equipo para que el resultado se convierta realmente en ejecución. Analicemos cómo elegir el mejor modelo Claude para el trabajo y por qué los equipos más inteligentes realizan la conexión directa de su IA al lugar donde se desarrollan los proyectos (¡con ClickUp!) en lugar de hacer malabarismos con herramientas de chat independientes.

¿Qué son los modelos Claude de Anthropic?

Probablemente haya oído hablar de los modelos de IA, pero los nombres pueden resultar confusos. Los modelos Claude de Anthropic son una familia de modelos de lenguaje grandes (LLM) creados para el trabajo profesional y empresarial. Piense en ellos como un equipo de asistentes de IA, en el que cada uno tiene habilidades diferentes. 🛠️

Estos modelos son conocidos por su gran capacidad de razonamiento, su enfoque en la seguridad y su amplia ventana de contexto (que es la cantidad de información que pueden recordar a la vez).

El principal reto para los equipos es elegir el modelo adecuado para el trabajo.

Si utiliza el modelo más potente para una tarea sencilla, está malgastando dinero .

Si utiliza un modelo ligero para una tarea compleja, obtendrá resultados deficientes.

🔮 Una rápida dosis de realidad: la mayoría de los equipos no «eligen un modelo Claude» como lo hacen los desarrolladores. Utilizan Claude a través de una aplicación de chat o una herramienta de entorno de trabajo, y la elección del modelo suele gestionarse entre bastidores mediante valores predeterminados o enrutamiento.

Cómo elegir el modelo Claude adecuado para su trabajo: Claude 4. 5 modelos de un vistazo

Si nombres de modelos como Opus, Sonnet y Haiku te hacen pensar «qué guay... pero ¿cuál uso realmente?», no eres el único.

Esta es una forma sencilla de entender la LineUp Claude 4. 5 de Anthropic: cada modelo está optimizado para un tipo de trabajo diferente, desde solicitudes rápidas cotidianas hasta razonamientos profundos y de alto riesgo.

Modelo Lo mejor para Velocidad Coste (por 1 millón de tokens) Claude Opus 4. 5 Razonamiento profundo, trabajo complejo de varios pasos, alta precisión. El más lento 5 $ de entrada / 25 $ de salida Claude Sonnet 4. 5 El mejor «conductor diario» en general para equipos Equilibrado 3 $ de inversión / 15 $ de rendimiento Claude Haiku 4. 5 Tareas rápidas, de gran volumen y sencillas. El más rápido 1 $ de inversión / 5 $ de rendimiento

Veamos más detenidamente lo que esto significa para usted y su equipo:

Claude Opus 4. 5: ideal para proyectos complejos que realmente le importan.

Piense en Opus 4. 5 como el especialista al que se recurre para los problemas más difíciles. Es el modelo insignia, diseñado para razonamientos complejos y de alto riesgo que requieren múltiples pasos para su resolución. Destaca en la comprensión de instrucciones matizadas y puede ejecutar varios tipos de tareas agenciales.

Este modelo da lo mejor de sí cuando una tarea requiere «tiempo para pensar». Su modo de pensamiento prolongado le permite deliberar sobre un problema antes de dar una respuesta. La contrapartida es que es más lento y consume más recursos, lo que lo hace excesivo para preguntas sencillas.

vía Anthropic

Claude Opus 4. 5 es ideal para:

Arquitectura de código compleja y refactorización en múltiples archivos.

Análisis estratégico en profundidad que requiere sopesar diferentes perspectivas.

Sintetizar información de varios documentos para un proyecto de investigación.

Cualquier tarea en la que la precisión y el razonamiento profundo sean más importantes que la velocidad.

Claude Sonnet 4. 5: el mejor «predeterminado» para el trabajo real.

Sonnet 4. 5 es el modelo versátil y fiable para su equipo. Ofrece el mejor equilibrio entre inteligencia y velocidad para la mayoría del trabajo profesional cotidiano. Es ideal para la programación, tiene una sólida capacidad de razonamiento y responde mucho más rápido que Opus sin el elevado precio. Todo esto lo convierte en el modelo en el que su equipo puede confiar durante todo el día.

Claude Sonnet 4. 5 es ideal para:

Redacción, reescritura y edición (blogs, correos electrónicos, documentos)

Soporte de codificación (funciones, revisiones, documentación, depuración)

Análisis y resumen de documentos y notas de reuniones.

Trabajos operativos diarios que requieren buen criterio

Responder a preguntas generales del equipo y gestionar las comunicaciones de la empresa.

🧠 Dato curioso: si utiliza Claude Sonnet 4. 5 para crear un agente de soporte al cliente, procesar 10 000 tickets de soporte (con un promedio de ~3700 tokens cada uno) le costará ~22,20 $ en total.

Claude Haiku 4. 5: el mejor en cuanto a velocidad y rentabilidad para tareas de gran volumen.

Haiku es el velocista del equipo. Es el modelo más rápido y eficiente, diseñado para tareas sencillas y de gran volumen. Ofrece respuestas casi instantáneas, lo que lo hace perfecto cuando se necesitan respuestas al instante.

También es especialmente bueno siguiendo instrucciones. Aunque es menos adecuado para el razonamiento profundo, puede utilizar Haiku para la mayor parte de las preguntas rutinarias de su equipo y reservar los modelos más potentes para cuando realmente los necesite. Esta es la forma más inteligente de optimizar el uso de la IA por parte de su equipo sin sacrificar la calidad.

Claude Haiku 4. 5 es ideal para:

Buscar rápidamente datos o definiciones

Creación de resúmenes sencillos de texto

Impulsando flujos de trabajo de automatización de gran volumen

Redacción automática de respuestas breves o plantillas con sugerencias en tiempo real mientras escribe.

Clasificación y etiquetado de tickets de soporte al cliente

El atajo que la mayoría de los equipos pasan por alto: distribuir el trabajo según su complejidad.

La forma más fácil de obtener mejores resultados y reducir costes es muy sencilla:

Utiliza Haiku para tareas rápidas.

Utilice Sonnet para la mayoría del trabajo.

Guarda Opus para los momentos en los que necesites la máxima precisión.

💡 Consejo profesional: La forma más rápida de desperdiciar una excelente respuesta de IA es dejarla en una ventana de chat separada donde nadie pueda volver a encontrarla. La solución es sencilla: lleva tu capa de IA al lugar donde ya se encuentran tus tareas, documentos, comentarios y flujos de trabajo. En el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, los resultados de la IA no flotan como texto suelto. Con ClickUp Brain, se convierten en trabajo conectado: Convierte los borradores en documentos ClickUp

Convierta las decisiones en tareas de ClickUp con propietarios y fechas límite.

Los usuarios de ClickUp están de acuerdo:

Lo que más me gusta de ClickUp es cómo centraliza todo mi flujo de trabajo, lo que me permite evitar la «fatiga de las aplicaciones» que supone saltar entre herramientas separadas para documentos, tareas y chat. La «vista Todo» es un cambio revolucionario para mí, ya que ofrece una perspectiva general de todos los proyectos de mi entorno de trabajo en una interfaz limpia. También considero que la profunda personalización de las más de 15 vistas diferentes, como los tableros Kanban y los mapas mentales, es esencial para adaptar la plataforma a mis procesos creativos específicos. La IA nativa, ClickUp Brain, ha mejorado drásticamente mi productividad al resumir instantáneamente largos hilos de comentarios y automatizar esas tareas administrativas repetitivas que solían consumir mi mañana.

¿Cuál es el mejor modelo Claude para cada tarea de trabajo?

Si aún no está seguro de qué modelo de Claude elegir para una tarea específica, simplifiquemos las cosas combinando cada modelo con categorías de trabajo comunes.

Programación y desarrollo de software

La codificación es uno de los puntos fuertes de todos los modelos Claude, pero es necesario adaptar el modelo a la complejidad de la tarea:

Opus 4. 5: utilícelo para tareas generales, como diseñar la arquitectura de software, refactorizar código en varios archivos o depurar un sistema realmente complicado. También es ideal para la codificación agencial, en la que la IA resuelve un problema paso a paso.

Sonnet 4. 5: es tu mejor opción para la programación diaria. Puede escribir funciones, ayudar con las revisiones de código, generar documentación y gestionar tareas de depuración estándar.

Haiku 4. 5: perfecto para trabajos rápidos como comprobar la sintaxis, generar fragmentos de código sencillos o crear plantillas estándar.

Redacción y creación de contenidos

Claude es excelente para escribir, especialmente porque puede adaptarse a tus directrices específicas de tono y estilo. Pero es posible que desees utilizar diferentes modelos para diferentes tipos de activos de contenido:

Opus 4. 5: ideal para desarrollar una estrategia de contenido extenso, redactar documentos técnicos complejos o garantizar una voz de marca coherente en un sitio web de gran tamaño.

Sonnet 4. 5: la opción ideal para la mayoría de los flujos de trabajo de creación de contenido , incluyendo la redacción de entradas de blog, textos de marketing y borradores de correo electrónico, así como la edición y revisión de contenido existente.

Haiku 4. 5: úsalo para redactar textos breves para publicaciones en redes sociales, asuntos de correos electrónicos o generar muchas variaciones de un solo texto publicitario.

Investigación y análisis

Si está tratando de tomar decisiones cualitativas basadas en datos, la amplia ventana de contexto de Claude es una gran ventaja. Puede ayudarle a sintetizar información de documentos muy largos en muy poco tiempo.

Opus 4. 5: perfecto para sintetizar investigaciones de múltiples fuentes, realizar un análisis competitivo en profundidad o proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en datos complejos.

Sonnet 4. 5: úsalo para resumir documentos individuales, analizar notas de reuniones para extraer elementos de acción o redactar informes a partir de un conjunto de datos.

Haiku 4. 5: ideal para extraer rápidamente datos de un documento, responder a preguntas sencillas sobre un texto u obtener un resumen rápido de un artículo.

Preguntas habituales del equipo

La mayoría de las preguntas en el trabajo son sencillas, como «¿Cuál es el estado de este proyecto?» o «Resumir este hilo de comentarios».

Haiku 4. 5 : ideal para respuestas rápidas y ligeras.

Sonnet 4. 5 : tu opción ideal cuando necesitas un resumen claro y fiable o los siguientes pasos a seguir.

Opus 4. 5: ideal cuando la pregunta implica un contexto complejo, prioridades contrapuestas o la toma de decisiones de alto riesgo.

👀 ¿Sabías que...? Anthropic afirma que se puede ahorrar hasta un 90 % en costes con el almacenamiento en caché de indicaciones y un 50 % con el procesamiento por lotes utilizando los modelos Claude Haiku y Sonnet.

Ahora, independientemente del modelo que utilices, tendrás que proporcionarle todo el contexto de tu trabajo para obtener una respuesta útil. Esto difícilmente te ahorrará tiempo.

Por eso necesitas una IA que se integre directamente en tu entorno de trabajo. Una IA como ClickUp Brain. Al estar integrada directamente en tu entorno de trabajo, puede generar respuestas justo donde se desarrolla el trabajo (en tareas, documentos y comentarios) sin necesidad de ir y venir constantemente.

Además, tu compañero de IA de escritorio, ClickUp Brain MAX, te ayuda a extraer contexto de tus aplicaciones conectadas (como Google Drive, Figma, Slack y otras), para que puedas tenerlo todo en un solo lugar.

🎥 Vea este vídeo para obtener más información sobre Brain MAX:

Claude vs. ChatGPT vs. Gemini para el trabajo

Si estás comparando Claude, ChatGPT y Gemini, estás haciendo la pregunta correcta. Pero es fácil quedarse atascado en el modo «¿cuál es el mejor?». La verdad es que los tres son buenos. La mejor pregunta es cuál se adapta mejor al trabajo que realizas con más frecuencia y cómo utiliza tu equipo la IA en el día a día.

Aquí tienes un desglose práctico:

Puntos fuertes Razonamiento, código, trabajo con contextos largos. Amplios conocimientos, ecosistema de complementos Integración con Google Workspace, multimodal. Estilo de escritura Sutil, sigue bien las guías de estilo. Versátil, conversacional Eficiente, factual Ideal para equipos que utilizan Acceso independiente a la API, flujos de trabajo de codificación. Necesidades diversas de complementos Documentos de Google, Sheets, Gmail

Claude: ideal para documentos largos, trabajo estructurado y redacción minuciosa.

Claude suele destacar cuando el trabajo es denso, como en el caso de archivos PDF largos, especificaciones detalladas, documentos de políticas o razonamientos de varios pasos en los que se necesita que el modelo sea coherente.

Elige Claude si tu equipo realiza muchas de las siguientes tareas:

Lectura de contexto largo + resumen

Redacción técnica y resultados estructurados

Planificación en varios pasos, codificación y trabajo de «seguimiento de los detalles».

Trabaja donde el tono y la claridad son importantes (documentos, correos electrónicos, comunicaciones con los clientes).

Dónde puede resultar menos ideal: si tu trabajo depende en gran medida de muchos complementos de terceros o si deseas un único ecosistema de «aplicaciones para todo».

ChatGPT: el mejor asistente integral + amplio ecosistema

ChatGPT suele ser la herramienta de IA predeterminada/a más fácil de usar, ya que es versátil y está ampliamente adoptada. Funciona bien en tareas de redacción, lluvia de ideas, análisis y codificación. Y es especialmente útil cuando se necesita un asistente de IA que pueda adaptarse a tareas totalmente diferentes en una sola sesión.

Elige ChatGPT si deseas:

Un modelo de uso general «que hace un poco de todo».

Ideación sólida, reescritura e iteración de contenido.

Un amplio ecosistema de herramientas e integraciones (dependiendo del plan).

Algo que la mayoría de su equipo ya sabe cómo usar.

Aspectos menos idóneos: los flujos de trabajo largos y con múltiples pasos pueden resultar confusos si no se cuenta con una estructura clara, y la calidad puede variar en función de la precisión de las indicaciones.

Gemini: ideal si utiliza el entorno de trabajo de Google Workspace.

Gemini es una opción muy recomendable para equipos que ya están profundamente integrados en el ecosistema de Google. Resulta especialmente útil cuando tu trabajo se desarrolla en Documentos de Google, Gmail, Slides o Sheets y quieres contar con el apoyo de la IA allí mismo.

Elija Gemini si su equipo pasa la mayor parte del día en:

Flujos de trabajo de Gmail + Documentos de Google

Elaboración de informes y planificación con gran cantidad de hojas

Colaboración y organización de archivos nativas de Google.

Tareas de productividad rápidas y «en flujo».

Dónde puede resultar menos ideal: si la mayor parte del contexto y los flujos de trabajo de su empresa se encuentran fuera de Google Workspace.

Muchos equipos no terminan eligiendo solo uno. Utilizan varios modelos, dependiendo del trabajo, como uno para escribir + documentos y otro para investigación o automatización.

La verdadera ventaja es asegurarse de que, sea cual sea el modelo que utilice, su equipo pueda acceder a él fácilmente. La calidad del resultado también debe ser constante. Y la mayor parte del ahorro de tiempo se obtendrá al conectar la IA al trabajo al que se supone que debe dar soporte.

Por otro lado, cuando tu equipo acaba utilizando una mezcla de todo, se puede producir una proliferación masiva de IA, es decir, la proliferación no planificada de herramientas y plataformas de IA sin supervisión ni estrategia. Dado que el 78 % de los empleados lleva sus propias herramientas de IA al trabajo, corres el riesgo de sufrir brechas de seguridad y de que el conocimiento de la organización se disperse por diferentes plataformas.

📮ClickUp Insight: El 22 % de nuestros encuestados sigue mostrándose cauteloso a la hora de utilizar la IA en el trabajo. De ese 22 %, la mitad se preocupa por la privacidad de sus datos, mientras que la otra mitad simplemente no está segura de poder confiar en lo que les dice la IA. ClickUp aborda ambas preocupaciones de forma directa con medidas de seguridad robustas y generando enlaces detallados a tareas y fuentes con cada respuesta. Esto significa que incluso los equipos más cautelosos pueden empezar a disfrutar del aumento de la productividad sin perder el sueño por si su información está protegida o si están obteniendo resultados fiables.

Cómo ClickUp Brain conecta los modelos de IA con su flujo de trabajo

La mayoría de las herramientas de IA son excelentes para responder preguntas, pero siguen estando fuera de su trabajo. Así que obtiene una respuesta útil... y luego vuelve a copiarla y pegarla en las tareas, reescribirla en un documento y buscar el contexto en diferentes pestañas.

ClickUp Brain le da la vuelta a eso. Incorpora la IA directamente a su entorno de trabajo, de modo que puede utilizar el contexto que ya se encuentra en sus tareas, documentos y conversaciones, y convertir las respuestas en acciones sin necesidad de realizar un traspaso complicado.

Así es como transforma su flujo de trabajo:

IA conectada: puede hacer preguntas sobre sus proyectos y obtener respuestas basadas en sus datos reales. Por ejemplo, puede escribir @brain en un comentario de una tarea y pedirle que resuma el hilo o sugiera los siguientes pasos.

IA conectada: puede hacer preguntas sobre sus proyectos y obtener respuestas basadas en sus datos reales. Por ejemplo, puede escribir @brain en un comentario de una tarea y pedirle que resuma el hilo o sugiera los siguientes pasos.

@menciona a Brain en un canal de chat de ClickUp, comenta o envía un mensaje directo para obtener asistencia de IA sensible al contexto en tu trabajo.

Acceso multimodelo: Deja de preocuparte por qué herramienta de IA utilizar. ClickUp Brain te permite acceder a Claude, ChatGPT y otros modelos desde una única interfaz, para que siempre puedas elegir el más adecuado para la tarea que tengas entre manos.

IA en contexto: genere contenido, resúmenes y elementos de acción directamente en un genere contenido, resúmenes y elementos de acción directamente en un documento o tarea de ClickUp . El resultado ya está donde debe estar, sin necesidad de copiar y pegar ni cambiar de contexto

Acceso multimodelo: Deja de preocuparte por qué herramienta de IA utilizar. ClickUp Brain te permite acceder a Claude, ChatGPT y otros modelos desde una única interfaz, para que siempre puedas elegir el más adecuado para la tarea que tengas entre manos.

IA en contexto: genere contenido, resúmenes y elementos de acción directamente en un documento o tarea de ClickUp. El resultado ya está donde debe estar, sin necesidad de copiar y pegar ni cambiar de contexto.

Idee, escriba y perfeccione los resultados con ClickUp Brain dentro de ClickUp Documentos.

Automatización consciente del trabajo: conecte los conocimientos de IA a sus flujos de trabajo. Por ejemplo, puede configurar la automatización inteligente para que la IA analice las solicitudes entrantes y las asigne automáticamente al miembro adecuado del equipo.

Automatización consciente del trabajo: conecte los conocimientos de IA a sus flujos de trabajo. Por ejemplo, puede configurar la automatización inteligente para que la IA analice las solicitudes entrantes y las asigne automáticamente al miembro adecuado del equipo.

💡 Consejo profesional: si quieres una IA que haga algo más que responder preguntas, ClickUp Super Agents está diseñado para funcionar como compañeros de equipo de IA similares a los humanos que viven dentro de tus flujos de trabajo. Pueden ver y comprender cómo se conecta el trabajo entre tareas, documentos, chats, reuniones, horarios y herramientas conectadas, por lo que son capaces de ejecutar flujos de trabajo las 24 horas del día con todo el contexto. A diferencia de las herramientas de chat independientes, los Super Agents están diseñados para operar dentro del conocimiento, los permisos y las barreras de seguridad de su empresa, lo que los hace mucho más prácticos para la ejecución real del equipo.

Con una IA verdaderamente integrada, eliminará las pérdidas de productividad derivadas de la dispersión del trabajo (o la fragmentación del trabajo entre múltiples aplicaciones). El contenido generado por la IA es inmediatamente procesable. Su asistente de IA se convierte en un verdadero miembro del equipo que comprende en qué está trabajando su equipo.

De la elección del modelo al impulso real

Elegir el modelo Claude adecuado es un primer paso inteligente. Utilice Haiku para tareas rápidas, Sonnet para la mayor parte de su trabajo diario y reserve Opus para cuando necesite un razonamiento profundo y complejo. El «mejor» modelo depende tanto de sus necesidades específicas como de los parámetros de referencia del sector.

Pero la mayor ventaja proviene de conectar la IA a su flujo de trabajo real. Cuando su asistente de IA tiene el contexto completo de sus proyectos, documentos y conversaciones, pasa de ser una simple herramienta a convertirse en un poderoso aliado. Los equipos que integran la IA directamente en sus sistemas de trabajo obtendrán un aumento de la productividad mucho mayor que los que utilizan herramientas de chat independientes.

¿Listo para experimentar una IA que realmente conoce tu trabajo? Empieza gratis con ClickUp y comprueba la diferencia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí, y este es el enfoque recomendado. Dirija las consultas sencillas a Haiku, el trabajo estándar a Sonnet y el razonamiento complejo a Opus para optimizar tanto el rendimiento como el coste.

Haiku es más rápido y eficiente para consultas rápidas y sencillas, mientras que Sonnet ofrece un razonamiento más sólido y matices para tareas que requieren mayor profundidad. La mayoría de los equipos utilizan ambos dependiendo de la tarea.

Opus 4. 5 es ideal para tareas complejas y de alto riesgo, como el análisis estratégico o la codificación en varios pasos. Para consultas sencillas, Sonnet o Haiku funcionarán igual de bien.