Cartesia vs. Elevenlabs: comparación de [año]

La mayoría de los equipos eligen una plataforma de conversión de texto a voz basándose en una lista de funciones, y luego se dan cuenta demasiado tarde de que han optimizado lo que no debían. Los tiempos de respuesta ultrarrápidos no importan si tu podcast suena robótico, y las voces con calidad de estudio son inútiles si tu chatbot tiene un retraso de medio segundo.

Esta guía compara Cartesia IA y ElevenLabs en función de las métricas que realmente determinan el éxito o el fracaso de tu proyecto de voz, para que puedas dejar de dudar y empezar a distribuir audio que funcione.

Cartesia IA vs. ElevenLabs de un vistazo

Necesitas una herramienta de conversión de texto a voz (TTS) para generar audio con voz de IA, pero decidir cuál es la más adecuada para ti puede resultar complicado. El mercado se divide entre herramientas diseñadas para la velocidad y herramientas diseñadas para la calidad, y elegir la incorrecta puede arruinar tu proyecto. Este es el núcleo del debate entre Cartesia AI y ElevenLabs.

Para simplificarlo, aquí tienes un breve resumen.

Función/Categoría Cartesia IA ElevenLabs Punto fuerte principal Interacciones de voz en tiempo real y con baja latencia Audio ultrarrealista y emocionalmente expresivo. Lo mejor para Agentes de voz, soporte al cliente, telefonía Audiolibros, podcasts, locuciones profesionales Latencia ~40 ms (Sonic 3) Más alta (calidad optimizada) Biblioteca de voces Voces limpias de 8 kHz centradas en la telefonía Amplia biblioteca con profundidad emocional Clonación de voz Herramientas de diseño de voz Clonación de voz profesional Personalización Control de velocidad/volumen Temperatura, control emocional Precios* Los planes de pago comienzan en 5 $ al mes, facturados mensualmente. Los planes de pago comienzan en 5 $ al mes, facturados mensualmente.

La elección correcta depende totalmente de si necesitas velocidad para interacciones en tiempo real o expresividad emocional para crear contenido atractivo.

Antes de entrar en detalles técnicos, es útil comprender cómo estas plataformas de conversión de texto a voz encajan en el panorama más amplio de las aplicaciones de IA. Vea este vídeo para explorar varios casos de uso de la IA y descubrir cómo la tecnología de voz está transformando las industrias:

Panorámica de Cartesia IA

Cartesia AI es una plataforma de conversión de texto a voz diseñada específicamente para aplicaciones de voz en tiempo real en las que es fundamental una latencia mínima. Es la opción ideal para la IA de voz interactiva, como los bots de soporte al cliente, los programadores de citas y los asistentes telefónicos que necesitan ser receptivos.

Hay mucho en juego con el TTS, ya que los seres humanos estamos muy acostumbrados al habla humana. Cada milisegundo de retraso hace que una conversación resulte poco natural y torpe, lo que puede frustrar a los usuarios y provocar altas tasas de abandono. Tu bot acaba pareciendo, bueno, un bot. 🤖

Los agentes de voz deben responder al instante, y el 85 % de los responsables de atención al cliente están probando la IA conversacional en 2025.

Por eso necesitas una plataforma TTS diseñada desde cero para ofrecer velocidad.

Esto es lo que hace que Catesia IA sea tan rápida:

Modelos Sonic: los modelos de voz de Cartesia, incluidos Sonic 2 y Sonic 3, están diseñados para una síntesis rápida. El modelo Sonic 3 puede alcanzar una latencia de tan solo 40 milisegundos, lo que es lo suficientemente rápido para una conversación natural y fluida.

Optimización de la telefonía: sus voces están ajustadas para audio de 8 kHz, el estándar para líneas telefónicas. Esto reduce el ruido de fondo y garantiza la claridad durante las llamadas, aunque ello suponga sacrificar parte de la riqueza que se desearía para un podcast.

Enfoque basado en API: la plataforma está diseñada para desarrolladores que necesitan la plataforma está diseñada para desarrolladores que necesitan integrar una API de voz en sus aplicaciones, no para creadores de contenido que buscan una interfaz web sencilla.

Cartesia sacrifica algo de profundidad emocional a cambio de esta increíble velocidad. Las voces son claras y profesionales, pero pueden carecer de la expresividad matizada necesaria para contar historias o crear contenidos de venta persuasivos.

Precios de Cartesia

Gestionar los costes de un centro de contacto de gran volumen puede ser un quebradero de cabeza, especialmente con precios por carácter impredecibles. Cartesia utiliza un modelo de precios basado en créditos diseñado para equipos con un uso intensivo. La estructura de precios incluye generalmente:

Nivel gratuito: un número determinado de créditos para que los desarrolladores prueben la API y creen prototipos.

Plan Pro : 5 $ al mes

Startup : 49 $ al mes

Escala: 299 $ al mes

Enterprise: planes de precios personalizados disponibles para implementaciones a gran escala, como centros de contacto que procesan miles de llamadas al día.

Este modelo está diseñado para equipos con solicitudes frecuentes de API. Como siempre, debes verificar las tarifas exactas en el sitio web de Cartesia.

Panorámica de ElevenLabs

ElevenLabs es una plataforma de conversión de texto a voz famosa por producir algunas de las voces de IA más realistas y expresivas emocionalmente que existen. Se ha convertido en el estándar del sector para los creadores de contenido, editores y profesionales del marketing que necesitan audio de alta calidad que atraiga a los oyentes.

Las voces en off generadas por IA con software de voz en off basado en IA, del tipo que se utiliza en algunos audiolibros y vídeos, pueden sonar a veces monótonas y robóticas. Esto te saca completamente de la experiencia. Cuando tu contenido necesita conectar con la audiencia a nivel emocional, una voz genérica y sin vida simplemente no es suficiente.

Necesitas una plataforma TTS que priorice el realismo y la profundidad emocional por encima de todo.

He aquí por qué ElevenLabs es la mejor opción para contenidos de calidad:

Biblioteca de voces expresivas: la plataforma ofrece una amplia colección de voces predefinidas con una gran variedad de tonos, acentos y intervalos emocionales.

Clonación de voz profesional: puedes crear una réplica digital casi perfecta de una voz específica a partir de solo unos minutos de audio. Esto es perfecto para mantener la coherencia de la marca o para que el director ejecutivo narre los anuncios de toda la empresa.

Control emocional granular: con parámetros como el control deslizante de «temperatura», puedes ajustar con precisión el grado de expresividad o contención de una voz, lo que te proporciona un control de nivel profesional que puede con parámetros como el control deslizante de «temperatura», puedes ajustar con precisión el grado de expresividad o contención de una voz, lo que te proporciona un control de nivel profesional que puede mejorar la naturalidad en un 21 % mediante ajustes prosódicos.

Generación de contenido extenso: ElevenLabs está optimizado para textos más largos, manteniendo la prosodia natural (el ElevenLabs está optimizado para textos más largos, manteniendo la prosodia natural (el ritmo y la entonación del habla ) a lo largo de capítulos enteros de un audiolibro.

Este enfoque en la calidad conlleva una mayor latencia, lo que lo hace menos adecuado para agentes de voz en tiempo real. Sin embargo, para contenidos pregrabados como podcasts o locuciones de vídeo, el realismo sin igual merece la pena el tiempo de procesamiento adicional.

El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital.

Precios de ElevenLabs

Invertir en una calidad de voz premium puede parecer un gran compromiso, especialmente cuando no estás seguro de cuántos caracteres usarás cada mes. ElevenLabs ofrece un modelo de suscripción por niveles basado en límites de caracteres, para que puedas elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades de producción.

Los niveles disponibles suelen incluir:

Free

Starter: 5 $ al mes

Creador: 11 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Escala: 330 $ al mes

Empresa: 1320 $ al mes

Empresas: planes personalizados con soporte dedicado para las necesidades de las corporaciones.

La potente función Professional Voice Cloning suele estar reservada para los planes de nivel superior. Su calidad superior la hace ideal para cualquier proyecto en el que el rendimiento de la voz sea clave.

Comparación de funciones entre Cartesia IA y ElevenLabs

Estas son las capacidades específicas que más importan a la hora de elegir entre estas dos plataformas. Cada comparación de funciones incluye un veredicto rápido para ayudarte a tomar una decisión más rápida. 🛠️

Calidad y naturalidad de la voz

Cuando se crea audio, la voz es todo. Una voz clara y profesional puede ser perfecta para un menú telefónico, pero sonaría extraña narrando una novela policíaca.

Cartesia IA: Produce voces limpias y de sonido profesional. Están optimizadas para ofrecer claridad en entornos de telefonía, lo que significa que eliminan el ruido de fondo en las llamadas telefónicas. La calidad del sonido es fiable, pero puede resultar ligeramente mecánica, por lo que es ideal para conversaciones de transacciones en las que la meta principal es transmitir la información.

ElevenLabs: Conocida por producir algunas de las Conocida por producir algunas de las voces de IA más humanas del mercado. El audio incluye patrones de respiración naturales, inflexiones sutiles y matices emocionales genuinos. Destaca por transmitir un tono específico, ya sea una voz cálida y amigable para una llamada de ventas o una voz autoritaria para un módulo de formación.

🏆 El veredicto: ElevenLabs gana en cuanto a calidad de voz y naturalidad. Elige Cartesia solo cuando la claridad en un entorno telefónico ruidoso sea más importante que la profundidad emocional.

Latencia y rendimiento de velocidad

En una conversación en tiempo real, una latencia de 500 ms aumenta la superposición de voces y los silencios, lo que hace que las conversaciones resulten poco naturales. Si tu agente de voz con IA no puede seguir el ritmo, los usuarios se frustrarán y colgarán.

Cartesia IA: Diseñada para aplicaciones en tiempo real en las que la baja latencia es imprescindible. Su modelo Sonic 3 puede generar audio en tan solo 40 milisegundos, lo que permite un flujo de conversación natural. Utiliza audio en streaming, por lo que los usuarios escuchan la respuesta casi al instante.

ElevenLabs: da prioridad a la calidad del audio sobre la velocidad, lo que resulta en una mayor latencia. Aunque su modelo Flash v2. 5 es más rápido, sigue sin ser lo suficientemente rápido para la mayoría de los agentes de voz en tiempo real que requieren tiempos de respuesta inferiores a 100 ms. Es más adecuado para el procesamiento por lotes, en el que se genera un archivo de audio completo de una sola vez.

🏆 El veredicto: Cartesia gana en velocidad, sin lugar a dudas. Si estás creando un agente de voz en tiempo real o un sistema telefónico interactivo, su baja latencia es esencial.

Capacidades de clonación de voz

A veces, una voz prefabricada no es suficiente. Es posible que necesites replicar la voz de una persona específica para mantener la coherencia de la marca o crear una voz única para un carácter.

Cartesia IA: ofrece herramientas de «diseño de voz» que te permiten personalizar las voces existentes ajustando parámetros como la velocidad y el volumen. Sin embargo, no ofrece una verdadera clonación de voz personalizada a partir de una muestra de audio.

ElevenLabs: su función Professional Voice Cloning puede crear una réplica digital casi perfecta de una voz a partir de solo unos minutos de audio de alta calidad. Esto es increíblemente útil para crear una voz de marca coherente en todo tu contenido de audio. Las voces clonadas incluso conservan su intervalo emocional.

🏆 El veredicto: ElevenLabs es el claro ganador en cuanto a clonación de voz. Si necesitas crear una voz personalizada para tu marca o replicar el habla de una persona específica, su tecnología es mucho más capaz.

Personalización y control de la voz personalizada

¿Cuánto control necesitas sobre el resultado final? Algunos equipos quieren un resultado sencillo y fiable, mientras que otros necesitan dirigir la voz de la IA como si fuera un actor.

Cartesia IA: Simplifica las cosas con controles sencillos de velocidad y volumen. Al haber menos modelos de voz entre los que elegir, hay menos fatiga decisoria y los controles son fáciles de usar para los desarrolladores.

ElevenLabs: ofrece un control granular con parámetros para la «temperatura» (lo expresiva que es una voz) y la «estabilidad» (lo consistente que es). Esto te permite dirigir la voz para que suene alegre, triste o urgente, pero también conlleva una curva de aprendizaje más pronunciada.

🏆 El veredicto: ElevenLabs ofrece un control más detallado. Cartesia es una mejor opción para equipos que desean resultados fiables y consistentes sin necesidad de realizar una docena de ajustes.

Compatibilidad con idiomas y biblioteca de voces

¿Tu proyecto requiere varios idiomas o acentos regionales específicos? El tamaño y la diversidad de la biblioteca de voces pueden ser un factor decisivo.

Cartesia IA: ofrece compatibilidad con varios idiomas y voces optimizadas específicamente para telefonía. La biblioteca está más centrada y da prioridad a la claridad en las llamadas telefónicas frente a una amplia selección de acentos.

ElevenLabs: cuenta con una enorme biblioteca de voces que abarca numerosos idiomas, acentos y estilos de habla. Añade nuevas voces con regularidad y cuenta con compatibilidad para la clonación de voces multilingües, lo que permite que una voz clonada hable diferentes idiomas con fluidez.

🏆 El veredicto: ElevenLabs tiene una biblioteca de voces más amplia y diversa. Aunque la selección de Cartesia es suficiente para muchas aplicaciones empresariales, los equipos que necesiten acentos específicos o una amplia cobertura lingüística encontrarán más opciones en ElevenLabs.

Cartesia IA vs. ElevenLabs en Reddit

Los usuarios reales ofrecen una perspectiva valiosa más allá de las listas de funciones.

Un usuario de r/TextToSpeech, al hablar sobre el uso de Cartesia para vídeos, dijo:

Estamos creando videojuegos de voz a voz, por lo que la latencia y el coste son lo más importante para nosotros, pero hay un mínimo de calidad que estamos dispuestos a aceptar. Utilizamos Cartesia Sonic. Latencia inferior a 200 ms, alrededor de 2 $/hora (mucho más barato que muchas alternativas comerciales). Basado en clonación de voz. Controles de reproducción. Es lo mejor que hemos encontrado para nuestros requisitos tan específicos.

Estamos creando vídeos de voz a voz, por lo que la latencia y el coste son lo más importante para nosotros, pero hay un mínimo de calidad que estamos dispuestos a aceptar. Utilizamos Cartesia Sonic. Latencia inferior a 200 ms, alrededor de 2 $/hora (mucho más barato que muchas alternativas comerciales). Basado en clonación de voz. Controles de reproducción. Es lo mejor que hemos encontrado para nuestros requisitos tan específicos.

Por el contrario, un usuario de r/selfpublish compartió su experiencia con un proyecto de narración:

Tuve que utilizar ElevenLabs durante un tiempo en el trabajo y aproveché la oportunidad para probar la herramienta con fragmentos de mis propios escritos. El mejor elogio que puedo hacerle es que es una herramienta espectacular para la revisión. Utilizo con frecuencia las funciones de conversión de texto a voz de Microsoft Word para que me lean mis capítulos, lo que me ayuda a identificar errores tipográficos y frases incómodas que de otro modo no habría detectado. ElevenLabs es mucho, mucho mejor que Word en ese sentido.

Tuve que utilizar ElevenLabs durante un tiempo en el trabajo y aproveché la oportunidad para probar la herramienta con fragmentos de mis propios escritos. El mejor elogio que puedo hacerle es que es una herramienta espectacular para la revisión. Utilizo con frecuencia las funciones de conversión de texto a voz de Microsoft Word para que me lean mis capítulos, lo que me ayuda a identificar errores tipográficos y frases incómodas que de otro modo no habría detectado. ElevenLabs es mucho, mucho mejor que Word en ese sentido.

Tuve que utilizar ElevenLabs durante un tiempo en el trabajo y aproveché la oportunidad para probar la herramienta con fragmentos de mis propios escritos. El mejor elogio que puedo hacerle es que es una herramienta espectacular para la revisión. Utilizo con frecuencia las funciones de conversión de texto a voz de Microsoft Word para que me lean mis capítulos, lo que me ayuda a identificar errores tipográficos y frases incómodas que de otro modo no habría detectado. ElevenLabs es mucho, mucho mejor que Word en ese sentido.

Internet ha llegado a un consenso. Los desarrolladores que crean sistemas interactivos elogian la velocidad de Cartesia, mientras que los creadores de contenido que necesitan audio expresivo y de alta calidad casi siempre prefieren ElevenLabs.

Conoce ClickUp: la mejor manera de aprovechar Cartesia IA frente a ElevenLabs

Elegir una herramienta TTS es solo una pieza del rompecabezas. Tu equipo sigue atascado haciendo malabarismos con guiones en una app, comentarios en otra y planes de proyecto en una hoja de cálculo. Esta dispersión del trabajo, es decir, la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas desconectadas que no se comunican entre sí, crea un flujo de trabajo desordenado y desconectado en el que se pierde el contexto, se incumplen los plazos y aumenta la frustración.

Elimine la dispersión del trabajo trasladando todo su proceso de producción de contenidos a ClickUp, el entorno de trabajo de IA convergente: una única plataforma en la que conviven proyectos, documentos y conversaciones, impulsada por una IA contextual que entiende su trabajo.

En lugar de limitarte a generar audio, puedes gestionar todo el ciclo de vida de tu contenido, desde la idea hasta la publicación, en un solo lugar.

Elimine los documentos dispersos y colabore en tiempo real con ClickUp Docs. Escriba, edite y colabore en guiones y notas de programas en el mismo lugar donde gestiona sus tareas. Con la colaboración en tiempo real, sus escritores, editores y locutores pueden trabajar juntos simultáneamente, y cualquier comentario se puede convertir en una tarea viable para que los comentarios nunca se pierdan.

Acaba con los traspasos manuales y las constantes comprobaciones de estado con ClickUp Automations. Puedes configurar reglas sencillas para automatizar tu flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando el estado de un guion cambia a «Aprobado», puedes crear automáticamente una nueva tarea para el locutor y notificarlo al gestor del proyecto.

Convierte las notas dispersas de tus reuniones en tareas estructuradas con ClickUp AI Notetaker. Puede unirse a tus reuniones, proporcionar una transcripción completa y una grabación de vídeo, y generar un resumen con las decisiones clave y las tareas pendientes. Ahora, las sesiones de brainstorming y las revisiones de guiones se capturan al instante y se convierten en tareas.

Obtenga respuestas instantáneas y redacte contenido más rápido preguntando a ClickUp Brain. Como tiene todo el contexto de sus tareas, documentos y conversaciones, puede ayudarle a redactar guiones, resumir largos hilos de comentarios o responder preguntas sobre el estado de un proyecto. Incluso puede hacer una mención a Brain en un comentario de tarea, como si fuera un compañero de equipo.

¡Utiliza múltiples LLM desde una única interfaz!

Y la guinda del pastel: ClickUp Super Agents.

Crea un superagente con un contexto de trabajo del 100 % para crear un primer borrador de tu guion de audio y asígnaselo a tu experto en guiones. Genera tu voz en off con IA y, a continuación, configura tu agente para que lleve la tarea a producción. Cuando el estado cambie a «Voz en off lista»,

ClickUp no sustituye a tu herramienta TTS, sino que proporciona un hogar a todo tu flujo de trabajo de producción de audio.

el 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos.

¿Deberías elegir Cartesia IA o ElevenLabs para tu equipo?

A continuación te explicamos cómo decidir entre las dos plataformas.

Elige Cartesia IA si: Estás creando agentes de voz en tiempo real, Estás creando agentes de voz en tiempo real, bots de soporte al cliente o sistemas telefónicos interactivos en los que la velocidad es el factor más importante. Su baja latencia es inigualable.

Elige ElevenLabs si: Estás creando audiolibros, podcasts o locuciones de vídeo en los que la expresividad emocional y la calidad de la voz son fundamentales para atraer a tu público. Su clonación de voz también es muy superior.

En muchos casos, una empresa puede incluso utilizar ambas: Cartesia para su infraestructura de atención al cliente y ElevenLabs para su contenido de marketing.

Independientemente de la plataforma TTS que elijas, el flujo de trabajo que rodea a la creación de guiones, los bucles de retroalimentación y el seguimiento de proyectos necesita un hub para mantener todo organizado. Una voz potente solo es eficaz si el proceso que hay detrás es fluido.

Reúne todo el trabajo relacionado con tu contenido de voz en un solo lugar. Empieza hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.