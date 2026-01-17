Las 12 mejores alternativas a Method CRM para 2026

Method CRM funciona bien si su empresa utiliza QuickBooks o Xero, pero su enfoque exclusivo en la contabilidad puede resultar limitante.

Es posible que su equipo tenga dificultades cuando un proceso no encaja perfectamente en ese mundo centrado en la contabilidad. Esto es especialmente cierto cuando se cierra un acuerdo y comienza el trabajo real, lo que le obliga a cambiar a otra herramienta y repetir las mismas actualizaciones en varias plataformas.

Esta guía analiza 12 alternativas a Method CRM que resuelven este problema de traspaso, comparando sus capacidades de CRM, su potencia de automatización, sus funciones de gestión de proyectos y su capacidad para mantener intacto el contexto del cliente desde el primer contacto hasta la entrega final.

¿Por qué optar por alternativas a Method CRM?

Cuando los datos de ventas se encuentran en un lugar y la ejecución de los proyectos en otro, se pierde impulso. Su equipo pierde tiempo transfiriendo información manualmente y se pierde la visión completa del cliente. Si se siente limitado por las opciones de personalización o la falta de funciones sólidas de gestión de proyectos, es hora de considerar una alternativa.

Estas son las razones clave por las que podría estar buscando un cambio:

Ecosistema de integración limitado: más allá de sus integraciones contables básicas, las opciones son escasas, lo que dificulta la conexión con otras herramientas esenciales.

Sin gestión de proyectos integrada: puede realizar el seguimiento de los clientes potenciales, pero una vez que se gana un acuerdo, tiene que pasar a un sistema independiente para gestionar el trabajo real, lo que crea una desconexión.

Funciones básicas de automatización: la automatización del flujo de trabajo carece de la potencia y la flexibilidad necesarias para gestionar procesos complejos de varios pasos a medida que tu equipo crece.

Preocupaciones sobre la escalabilidad: muchos equipos en crecimiento se dan cuenta de que rápidamente alcanzan el límite de lo que Method CRM puede hacer, lo que les obliga a realizar una difícil migración más adelante.

Datos de clientes aislados: la información de sus clientes queda atrapada en la fase de ventas y no fluye de forma natural hacia los equipos responsables de la entrega y la asistencia.

Las alternativas modernas resuelven estos problemas proporcionando entornos de trabajo convergentes. Reúnen su CRM, proyectos, documentos y comunicación del equipo en un solo lugar, eliminando la proliferación de herramientas que ralentiza su trabajo.

Alternativas a Method CRM de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen:

ClickUp Superagentes de IA; CRM y proyectos unificados; automatización de la conversión de acuerdos a proyectos. Todos los tamaños (equipos que acortan la distancia entre el equipo de ventas y la entrega) Gratis para siempre; planes personalizados disponibles. Salesforce Sales Cloud Einstein IA; Massive AppExchange; Personalización ilimitada. Corporación (grandes organizaciones con ciclos de ventas complejos y globales) Planes de pago desde 25 $/usuario/mes. HubSpot CRM Herramientas de inbound marketing; CRM básico gratuito; secuencias de correo electrónico. Pymes y medianas empresas (equipos centrados en el marketing que amplían la generación de clientes potenciales) Gratis; planes de pago desde 15 $/usuario/mes. Zoho CRM Zia IA; Canvas UI Studio; parte de la suite Zoho One con más de 50 aplicaciones. Pequeñas empresas (equipos que buscan funciones avanzadas con un presupuesto limitado) Planes de pago desde 14 $/usuario/mes. Pipedrive Canales visuales Kanban; indicaciones basadas en actividades; documentos inteligentes. Pequeñas y medianas empresas (equipos de ventas centrados en el impulso) Planes de pago desde 19 $/usuario/mes. monday CRM Tableros visuales sin código; paneles de control entre tableros; alta flexibilidad. Todos los tamaños (equipos que desean flujos de trabajo altamente visuales y personalizados) Planes de pago desde 12 $/asiento/mes. Dynamics 365 Nativo de Microsoft 365; análisis de Power BI; sincronización con LinkedIn. Corporaciones (organizaciones que ya utilizan ampliamente la suite de Microsoft) Planes de pago desde 65 $/usuario/mes. Nutshell Marketing por correo electrónico integrado; procesos sencillos; automatización de procesos. Equipos pequeños (equipos de ventas que se encargan de sus propias actividades de marketing) Planes de pago desde 19 $/usuario/mes. Bigin by Zoho Centrado en el proceso; Telefonía integrada; Formularios web Microequipos/Individuales (Nuevos usuarios que encuentran abrumadores los CRM estándar) Gratis; planes de pago desde 9 $ al mes. ActiveCampaign Creador de automatización avanzado; Seguimiento del sitio; Puntuación de clientes potenciales Con gran énfasis en el marketing (equipos centrados en el cultivo sofisticado de correos electrónicos) Planes de pago desde 15 $ al mes. Insightly Vinculación de relaciones; Entrega integrada de proyectos; Objetos personalizados. Proveedores de servicios para pymes (equipos que gestionan la entrega de proyectos posventa) Planes de pago desde 29 $/usuario/mes. Freshsales Freddy IA; Teléfono/correo electrónico integrados; Secuencias de ventas Mercado medio (equipos de rápido crecimiento que utilizan IA para puntuar clientes potenciales) Gratis; planes de pago desde 11 $/usuario/mes.

Las mejores alternativas a Method CRM que puedes utilizar

Hemos analizado cada herramienta desde la perspectiva de los principales retos a los que se enfrentan los usuarios de Method CRM. Nuestra evaluación se ha centrado en las capacidades de CRM, la facilidad de integración con otras herramientas, las funciones de gestión de proyectos y la capacidad de realizar la automatización de los flujos de trabajo. Elimine la proliferación de herramientas utilizando el único entorno de trabajo verdaderamente convergente, ClickUp, mientras que otras herramientas destacan en áreas específicas. ✨

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión del trabajo basada en IA con capacidades CRM integradas)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una plataforma integral con ClickUp.

Method CRM funciona bien cuando su objetivo es realizar el seguimiento de las operaciones dentro de un sistema basado en la contabilidad. La fricción comienza en el momento en que se cierra una operación. Los datos de los clientes residen en el CRM, mientras que el trabajo real se lleva a cabo en otro lugar. Los proyectos comienzan sin contexto, los equipos de entrega tienen que reconstruir las expectativas y las promesas de ventas se encuentran en los correos electrónicos en lugar de en el sistema de registro.

ClickUp está diseñado para equipos que desean gestionar todo el ciclo de vida del cliente en un solo lugar. En lugar de tratar el CRM y la ejecución de proyectos como fases separadas, ClickUp los conecta dentro de un único flujo de trabajo. Los clientes potenciales, los acuerdos, el trabajo de entrega, la documentación y la comunicación conviven en el mismo entorno de trabajo, por lo que el contexto no desaparece cuando cambia la propiedad.

Durante la fase de ventas, los equipos utilizan la estructura CRM de ClickUp para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, las cuentas y las oportunidades en los procesos que reflejan cómo se venden realmente. Los detalles de los clientes, el valor de las transacciones, los cronogramas y las notas permanecen adjuntos a cada registro a través de Campos personalizados, lo que proporciona a los equipos de ventas y entrega una visión compartida de la relación a medida que evoluciona. Esto elimina la necesidad de recrear o reinterpretar la información más adelante.

Cuando un acuerdo se marca como ganado, la automatización toma el control. ClickUp Automations puede convertir instantáneamente el acuerdo en un proyecto de entrega, asignar propietarios, establecer cronogramas y notificar a los equipos adecuados sin necesidad de coordinación manual. En lugar de depender de traspasos o mensajes de seguimiento, el sistema garantiza que el trabajo comience de inmediato con una propiedad y unas expectativas claras.

Los superagentes de ClickUp amplían aún más este enfoque sin intervención. Pueden ayudar a clasificar las solicitudes entrantes, generar actualizaciones de tareas, gestionar los seguimientos rutinarios y avanzar en el trabajo basándose en reglas o contextos predefinidos. Esto reduce la necesidad de comprobaciones constantes y actualizaciones de estado, lo que permite a los equipos centrarse en la ejecución en lugar de en la coordinación.

Los superagentes de ClickUp pueden gestionar los flujos de trabajo de principio a fin, sin intervención humana.

A medida que avanza el trabajo, ClickUp sigue siendo el centro operativo. Las tareas, las dependencias y los hitos conviven con la información de los clientes, mientras que ClickUp Brain ayuda a los equipos a comprender rápidamente lo que está sucediendo en los acuerdos y proyectos. Puede resumir la actividad, detectar riesgos y proporcionar contexto instantáneo sin tener que buscar en registros o paneles.

La colaboración y la retención de conocimientos se producen allí donde ya se desarrolla el trabajo. Los contratos, las propuestas, los manuales de procedimientos y los albaranes se documentan en ClickUp Docs y se enlazan directamente con las tareas y los clientes. Las conversaciones tienen lugar en ClickUp Chat, vinculadas al trabajo al que hacen referencia, en lugar de dispersarse por diferentes herramientas. Es tu CRM más una capa de ejecución impulsada por IA, respaldada por un contexto profundo.

Las mejores funciones de ClickUp

Plantilla CRM de ClickUp: obtenga un marco listo para usar para gestionar su canal de ventas, con fases personalizables para clientes potenciales, cuentas y acuerdos, para que pueda empezar a realizar el seguimiento del progreso de inmediato.

ClickUp Brain: utilice el asistente de IA integrado para redactar comunicaciones con los clientes, resumir el historial de transacciones y obtener sugerencias inteligentes basadas en sus datos de CRM, todo ello dentro de ClickUp.

ClickUp Automatizaciones: cree flujos de trabajo personalizados sin necesidad de programar para mover automáticamente los acuerdos entre fases, asignar tareas de seguimiento o enviar notificaciones cuando cambia el estado de un acuerdo.

Paneles de ClickUp: cree paneles de ventas visuales para realizar el seguimiento de métricas clave como el valor del canal, las tasas de conversión y el rendimiento del equipo utilizando datos en tiempo real de su entorno de trabajo de ClickUp. cree paneles de ventas visuales para realizar el seguimiento de métricas clave como el valor del canal, las tasas de conversión y el rendimiento del equipo utilizando datos en tiempo real de su entorno de trabajo de ClickUp.

Campos personalizados de ClickUp: adapte su CRM a su proceso exacto añadiendo campos flexibles para realizar el seguimiento de cualquier dato que necesite, como el valor de la operación, la fuente del cliente potencial o las fechas de renovación del contrato.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Asegúrate de que el flujo del contexto del cliente sea sin problemas desde el equipo de ventas hasta la entrega, reuniendo CRM, gestión de proyectos, documentos y comunicación del equipo en una sola plataforma.

Funciones nativas de IA con ClickUp Brain: la IA comprende el contexto de su entorno de trabajo para realizar la automatización de tareas, redactar comunicaciones y ofrecer información sin necesidad de herramientas de terceros.

Altamente personalizable sin necesidad de código: puede crear un CRM que se adapte exactamente a su flujo de trabajo utilizando Campos personalizados, estados y Automatizaciones, sin necesidad de ayuda de desarrolladores.

Contras:

Curva de aprendizaje para equipos que se inician en plataformas altamente personalizables.

La aplicación móvil tiene menos funciones que la versión de escritorio.

Las automatizaciones avanzadas de varios pasos requieren un tiempo de configuración inicial.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de un usuario dice:

ClickUp es extremadamente versátil y me permite crear soluciones para prácticamente cualquier caso o proceso empresarial. ¡Las automatizaciones y los agentes de IA también son muy potentes! Puedo realizar la configuración de acciones automáticas mediante lógica o mediante indicaciones de IA para ejecutar casi cualquier acción que se me ocurra en ClickUp. Por último, el ritmo de las actualizaciones del producto. Cada mes hay actualizaciones de funciones realmente significativas y la empresa está muy comprometida con su crecimiento.

ClickUp es extremadamente versátil y me permite crear soluciones para prácticamente cualquier caso o proceso empresarial. ¡Las automatizaciones y los agentes de IA también son muy potentes! Puedo realizar la configuración de acciones automáticas mediante lógica o mediante indicaciones de IA para ejecutar casi cualquier acción que se me ocurra en ClickUp. Por último, el ritmo de las actualizaciones del producto. Cada mes hay actualizaciones de funciones realmente significativas y la empresa está muy comprometida con su crecimiento.

2. Salesforce Sales Cloud (la mejor opción para CRM a nivel corporativo con amplia personalización)

a través de Salesforce

Si cree que su empresa ha superado la estructura más simple de Method CRM y se está topando con un muro debido a sus límites de personalización, Salesforce es la alternativa de nivel corporativo. Su complejo proceso de ventas se ve obligado a adaptarse a un sistema rígido y no puede crear los flujos de trabajo específicos que su organización necesita para escalar de manera eficaz. Este es un problema común para las empresas que necesitan más potencia.

Salesforce Sales Cloud está diseñado para resolver este problema ofreciendo una personalización casi ilimitada. A diferencia de Method CRM, que se basa en QuickBooks, Salesforce es una plataforma sobre la que se puede construir. Con su plataforma Lightning y el mercado AppExchange, puede crear un CRM que refleje perfectamente sus operaciones de ventas únicas y complejas, integrándose con casi cualquier otro sistema empresarial que utilice.

La IA, llamada Einstein, ayuda con la puntuación predictiva de clientes potenciales y la previsión, mientras que sus herramientas de elaboración de informes le proporcionan una visibilidad profunda de todos los aspectos de su ciclo de ventas. Sin embargo, esta potencia conlleva una complejidad significativa. La implementación de Salesforce suele requerir administradores dedicados o consultores externos, lo que lo hace más adecuado para grandes organizaciones con recursos para invertir en la configuración y el mantenimiento continuo.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

Einstein IA: ayuda a los equipos de ventas a centrarse en los clientes potenciales de mayor valor con puntuación predictiva de clientes potenciales, información sobre oportunidades y captura automatizada de actividades.

Ecosistema AppExchange: amplía las funciones mucho más allá del CRM básico con miles de integraciones preconfiguradas y aplicaciones de terceros.

Plataforma Lightning: le permite crear aplicaciones personalizadas, flujos de trabajo y automatizaciones adaptadas a los complejos procesos de ventas de las corporaciones.

Informes y previsiones avanzados: proporciona una visibilidad profunda del estado del canal de ventas y las previsiones de ingresos con paneles de control altamente personalizables y previsiones basadas en IA.

Ventajas y desventajas de Salesforce Sales Cloud en la nube

Ventajas:

Personalización ampliada y escalabilidad para satisfacer las complejas necesidades de la corporación.

Un amplio ecosistema de integración a través de su AppExchange.

Capacidades de IA líderes en el sector con su función Einstein.

Contras:

Una curva de aprendizaje pronunciada que requiere recursos de administradores dedicados.

La implementación es compleja y a menudo requiere contratar a un consultor.

Puede resultar abrumador y excesivamente caro para equipos pequeños.

Precios de Salesforce Sales Cloud en la nube

Paquete inicial: 25 $ por usuario al mes.

Pro Suite: 100 $ por usuario al mes.

Corporación: 175 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Sales Cloud?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Salesforce Sales Cloud es la perfecta integración que ofrece tanto para el agente de IA como para el SDR humano. Su capacidad para centralizar los datos es clave. Esta alta frecuencia de uso permite a la IA identificar los clientes potenciales realmente interesantes, sobre los que el SDR humano puede actuar al instante. La facilidad de uso y la sencilla implementación del sistema nos permiten empezar a trabajar desde el primer momento. Además, el fiable soporte al cliente garantiza que cualquier problema se resuelva rápidamente. Esta colaboración fluida es lo que realmente impulsa la eficiencia y maximiza las conversiones.

Lo que más me gusta de Salesforce Sales Cloud es la perfecta integración que ofrece tanto para el agente de IA como para el SDR humano. Su capacidad para centralizar los datos es clave. Esta alta frecuencia de uso permite a la IA identificar los clientes potenciales realmente interesantes, sobre los que el SDR humano puede actuar al instante. La facilidad de uso y la sencilla implementación del sistema nos permiten empezar a trabajar desde el primer momento. Además, el fiable soporte al cliente garantiza que cualquier problema se resuelva rápidamente. Esta colaboración fluida es lo que realmente impulsa la eficiencia y maximiza las conversiones.

3. HubSpot CRM (la mejor opción gratuita de CRM con automatización de marketing)

a través de HubSpot

¿El coste de un CRM con todas las funciones es un obstáculo para su equipo? Es posible que se sienta atrapado, ya sea pagando por una herramienta con más funciones de las que necesita o perdiéndose una automatización de marketing crucial porque es demasiado cara. Esta es una frustración común para las pequeñas empresas y las startups que buscan una solución potente pero accesible.

HubSpot CRM aborda esto directamente con su popular modelo freemium. El CRM básico es completamente gratis y no tiene límites de usuarios, lo que lo convierte en una opción atractiva para los equipos que abandonan Method CRM y quieren probar una plataforma antes de comprometerse económicamente.

La herramienta incluye herramientas de marketing integradas, como secuencias de correo electrónico, páginas de destino y flujos de trabajo de captación de clientes potenciales, que proporcionan una conexión directa entre sus campañas y sus registros de CRM. La interfaz es limpia e intuitiva, lo que permite una rápida adopción. Tenga en cuenta que, aunque el CRM gratis es generoso, para acceder a funciones de ventas y marketing más avanzadas es necesario pasar a la versión de pago «Hubs», lo que puede resultar costoso a medida que su equipo crece.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

CRM básico gratuito: obtenga gestión de contactos, seguimiento de operaciones y elaboración de informes básicos sin coste alguno para un número ilimitado de usuarios.

Integración con Marketing Hub: consiga una visibilidad completa del embudo de ventas con una conexión perfecta entre sus campañas de marketing y el proceso de ventas.

Secuencias de correo electrónico y flujos de trabajo: cree secuencias de seguimiento automatizadas y flujos de trabajo de captación de clientes potenciales directamente dentro del CRM.

Programador de reuniones: utilice la herramienta de programación integrada que se sincroniza con su Calendario y registra automáticamente las reuniones en los registros de contactos.

Ventajas y desventajas de HubSpot CRM

Ventajas:

Un generoso plan Free sin límites de usuarios para las funciones básicas de CRM.

Excelentes funciones de automatización de marketing para equipos centrados en el inbound.

Una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima.

Contras:

Para acceder a funciones avanzadas es necesario realizar costosas actualizaciones a diferentes hubs.

Las opciones de personalización son más limitadas en comparación con las alternativas de nivel de corporación.

La plataforma puede resultar restrictiva a medida que sus procesos de equipo de ventas se vuelven más complejos.

Precios de HubSpot CRM

Free

Plataforma para clientes principiantes: desde 16 $ al mes.

Plataforma profesional para clientes personalizados: desde 1300 $ al mes.

Plataforma para clientes de Enterprise: Desde 4300 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM:

G2: 4,4/5 (más de 29 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Una reseña de un usuario dice:

Fue fácil de configurar, aunque nunca antes había utilizado HubSpot. Ofrece muchas funciones útiles, desde la gestión de nuestro canal de ventas hasta la automatización de los flujos de trabajo. También es nuestra base de datos de clientes. Me gusta que tenga muchas integraciones fáciles, lo que nos permite comunicarnos con otras plataformas que utilizamos. El soporte al cliente es bastante rápido y útil.

Fue fácil de configurar, aunque nunca antes había utilizado HubSpot. Ofrece muchas funciones útiles, desde la gestión de nuestro canal de ventas hasta la automatización de los flujos de trabajo. También es nuestra base de datos de clientes. Me gusta que tenga muchas integraciones fáciles, lo que nos permite comunicarnos con otras plataformas que utilizamos. El soporte al cliente es bastante rápido y útil.

4. Zoho CRM (la mejor opción para pequeñas empresas que buscan un CRM asequible)

a través de Zoho CRM

Si busca más potencia que la que ofrece Method CRM, pero le preocupan los altos costes de las soluciones de corporación, es posible que se sienta atrapado en medio. Este es un reto frecuente para las pequeñas y medianas empresas que aspiran a competir con las grandes corporaciones.

Zoho CRM es líder en valor en este ámbito, ya que ofrece un conjunto completo de funciones de CRM a precios mucho más accesibles. Para los equipos que abandonan Method CRM debido a limitaciones de coste o funciones, Zoho ofrece más funcionalidad por cada dólar gastado. Su asistente de IA, Zia, ayuda con la puntuación de clientes potenciales y las predicciones de acuerdos, mientras que su función Blueprint le permite crear flujos de trabajo visuales para estandarizar su proceso de ventas.

Además, Zoho CRM forma parte del amplio ecosistema Zoho One, que combina el CRM con docenas de otras aplicaciones empresariales. Esto crea un paquete profundamente integrado para equipos que buscan consolidar su conjunto de software más allá del CRM, cubriendo todo, desde las finanzas hasta los recursos humanos, en una sola suscripción.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Asistente Zia IA: obtenga ayuda con la puntuación de clientes potenciales, las predicciones de acuerdos y la detección de anomalías para ayudar a su equipo a priorizar sus esfuerzos de manera eficaz.

Automatización de procesos de Blueprint: utilice el generador visual de flujos de trabajo para estandarizar sus procesos de ventas y garantizar la coherencia en todo el equipo.

Estudio de diseño Canvas: personalice el aspecto de la interfaz del CRM para adaptarla a las preferencias de su equipo sin necesidad de escribir código.

Integración con el ecosistema Zoho: conéctese a la perfección con Zoho Books, Proyectos, Desk y otras muchas aplicaciones de la suite Zoho.

Ventajas y desventajas de Zoho CRM

Ventajas:

Excelente valor, con funciones completas a precios muy competitivos.

Las potentes capacidades de IA con Zia están disponibles en todos los planes de pago.

Un amplio ecosistema para equipos que desean aplicaciones empresariales totalmente integradas.

Contras:

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con las plataformas CRM más modernas.

Algunas de las funciones más avanzadas están reservadas para los planes de nivel superior.

Los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden variar en función del nivel de su plan.

Precios de Zoho CRM

Estándar: 20 $ al mes por usuario.

Profesional: 35 $ al mes por usuario

Enterprise: 50 $ al mes por usuario.

Ultimate: 65 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM

G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?

Una reseña de un usuario dice:

Zoho CRM destaca como una opción fiable y asequible, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Su interfaz intuitiva facilita la navegación, aunque dominar algunas de las funciones más avanzadas puede requerir un poco más de tiempo. El proceso de configuración es fácil de seguir, gracias a las instrucciones claras y las plantillas prediseñadas que ayudan a optimizar la experiencia. Zoho CRM está diseñado para el uso diario y destaca en la gestión de las actividades de ventas en curso y las relaciones con los clientes. La plataforma ofrece un sólido conjunto de funciones, que incluyen automatización, análisis e información basada en IA, todas las cuales aportan un valor sustancial. El soporte al cliente suele ser receptivo, pero la calidad de la asistencia puede variar en función del nivel de suscripción. La integración con otros productos de Zoho y servicios de terceros es fluida y flexible, lo que convierte a Zoho CRM en una solución versátil para diversas necesidades empresariales.

Zoho CRM destaca como una opción fiable y asequible, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Su interfaz intuitiva facilita la navegación, aunque dominar algunas de las funciones más avanzadas puede requerir un poco más de tiempo. El proceso de configuración es fácil de seguir, gracias a las instrucciones claras y las plantillas prediseñadas que ayudan a optimizar la experiencia. Zoho CRM está diseñado para el uso diario y destaca en la gestión de las actividades de ventas en curso y las relaciones con los clientes. La plataforma ofrece un sólido conjunto de funciones, que incluyen automatización, análisis e información basada en IA, todas las cuales aportan un valor sustancial. El soporte al cliente suele ser receptivo, pero la calidad de la asistencia puede variar en función del nivel de suscripción. La integración con otros productos de Zoho y servicios de terceros es fluida y flexible, lo que convierte a Zoho CRM en una solución versátil para diversas necesidades empresariales.

5. Pipedrive (ideal para equipos de ventas centrados en la gestión visual del proceso de ventas)

a través de Pipedrive

Cuando su CRM no le guía sobre qué hacer a continuación, los representantes pueden perder la concentración y las oportunidades pueden estancarse. Pipedrive fue creado por vendedores para resolver precisamente este problema.

Su filosofía se centra en la venta basada en actividades, lo que significa que da indicaciones a su equipo para que se centre en las acciones tangibles (llamadas, correos electrónicos y reuniones) que hacen avanzar los acuerdos. La pieza central de la plataforma es su canalización Kanban visual, que hace que la progresión de los acuerdos sea intuitiva y satisfactoria de gestionar.

La herramienta le ayuda a ver exactamente lo que hay que hacer en cada operación, lo que garantiza que no se pierda ningún seguimiento. Está diseñada intencionadamente para ser una herramienta de ventas pura. Esto significa que, aunque destaca en la gestión del flujo de trabajo, necesitará integrar otras herramientas para una gestión de proyectos o una automatización del marketing más sólidas.

Las mejores funciones de Pipedrive

Gestión visual del proceso: una interfaz Kanban de arrastrar y soltar facilita ver en qué punto se encuentra cada operación y qué pasos hay que dar a continuación.

Venta basada en actividades: la plataforma le anima a programar actividades para cada operación, lo que garantiza que sus representantes actúen de forma coherente.

Smart Docs: optimice su flujo de trabajo de propuestas con documentos rastreables que cuentan con firmas electrónicas y se pueden rellenar automáticamente con datos de CRM.

Asistente de ventas con IA: obtenga sugerencias proactivas para sus próximos pasos, consejos de rendimiento e información sobre sus acuerdos.

Ventajas y desventajas de Pipedrive

Ventajas:

Un canal visual excepcionalmente intuitivo que requiere una formación mínima.

El enfoque centrado en la actividad mantiene a los equipos de ventas orientados a la acción y responsables.

Una interfaz limpia y despejada que no abruma a los usuarios con funciones innecesarias.

Contras:

Capacidades limitadas de gestión de proyectos una vez cerrada la venta.

Las funciones de automatización de marketing requieren complementos o integraciones de terceros.

La elaboración de informes es menos personalizable que la que encontraría en alternativas de nivel de corporación.

Precios de Pipedrive

Essential: 24 $ al mes por usuario.

Avanzado: 44 $ al mes por usuario

Profesional: 64 $ al mes por usuario.

Potencia: 79 $ al mes por usuario.

Enterprise: 129 $/mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Una reseña de un usuario dice:

Muy centrado en las actividades adecuadas, y no en formularios o casillas de verificación engorrosos. Las integraciones entre el acceso al ordenador y al teléfono son instantáneas y realmente útiles. Lo uso todos los días, esté donde esté. Después de haber utilizado otros CRM durante muchos años, creo firmemente que Pipedrive es el mejor para mis necesidades, que se centran en el equipo de ventas con un gran seguimiento del servicio.

Muy centrado en las actividades adecuadas, y no en formularios o casillas de verificación engorrosos. Las integraciones entre el acceso al ordenador y al teléfono son instantáneas y realmente útiles. Lo uso todos los días, esté donde esté. Después de haber utilizado otros CRM durante muchos años, creo firmemente que Pipedrive es el mejor para mis necesidades, que se centran en el equipo de ventas con un gran seguimiento del servicio.

6. monday CRM (la mejor para flujos de trabajo personalizables y colaboración en equipo)

vía Monday

Si te frustra la estructura rígida de Method CRM y te gustaría poder crear un flujo de trabajo de ventas que se adapte exactamente a tus necesidades, no eres el único. Muchos equipos consideran que los CRM estándar les obligan a encajar en un molde, en lugar de adaptarse a sus procesos únicos.

monday CRM se basa en el sistema operativo monday.com Work OS, altamente flexible, y ofrece una solución para equipos que buscan libertad visual y estructural. Si ya utiliza monday.com para la gestión de proyectos, el CRM le resultará una extensión natural. Su interfaz sin código y de arrastrar y soltar le permite crear un CRM personalizado con tableros, columnas y paneles sin necesidad de conocimientos técnicos.

Este enfoque visual facilita la visualización de todo el proceso de ventas de un vistazo y la colaboración con su equipo en tiempo real. Sin embargo, al tratarse de un producto más reciente creado sobre una plataforma de trabajo general, algunas de las funciones específicas de ventas que se encuentran en los CRM dedicados pueden estar menos desarrolladas o requerir una configuración creativa.

Las mejores funciones de monday CRM

CRM basado en tableros visuales: utilice tableros altamente personalizables con más de 25 tipos de columnas para realizar el seguimiento de cualquier dato de ventas que pueda imaginar.

Automatizaciones sin código: cree potentes automatizaciones de flujos de trabajo utilizando una sencilla lógica «si-entonces», sin necesidad de un desarrollador.

Paneles de control cruzados: extraiga datos de múltiples tableros de ventas y proyectos y los integre en tableros de control unificados para obtener una visibilidad completa del ciclo de vida del cliente.

Ecosistema monday.com: intégrese a la perfección con la gestión del trabajo de monday para facilitar el traspaso de los equipos de ventas a los equipos de proyectos posventa.

Ventajas y desventajas de monday CRM

Ventajas:

Una interfaz muy visual e intuitiva que requiere muy poca formación.

Flexibilidad de personalización excepcional sin necesidad de escribir código.

Potentes funciones de colaboración ideales para la venta en equipo.

Contras:

Al ser un producto CRM más reciente, su conjunto de funciones es menos maduro que el de sus competidores consolidados.

Algunas funciones específicas de CRM pueden requerir soluciones creativas para su implementación.

El precio por asiento puede provocar aumentos inesperados de los costes a medida que crece su equipo.

Precios de Monday CRM

Básico: 12 $ al mes por usuario.

Estándar: 17 $ al mes por usuario.

Ventaja: 28 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday CRM

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday CRM?

Una reseña de un usuario dice:

Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos a clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes, sin esfuerzo. El Centro de flujo de trabajo es otra característica destacada, que ofrece una automatización mejorada similar a las declaraciones «si esto, entonces aquello», que impulsan mi trabajo y evitan el estancamiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y dinero.

Me encanta la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que etiqueta automáticamente los correos electrónicos a clientes y clientes potenciales, lo que hace que el seguimiento sea increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las funciones de IA, me ayuda a extraer información crucial, como fechas de seguimiento y detalles importantes, sin esfuerzo. El Centro de flujo de trabajo es otra característica destacada, que ofrece una automatización mejorada similar a las declaraciones «si esto, entonces aquello», que impulsan mi trabajo y evitan el estancamiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y dinero.

7. Dynamics 365 (la mejor para la integración en el ecosistema de Microsoft)

a través de Dynamics 365

¿Su organización ya utiliza Microsoft? Si es así, probablemente haya notado la fricción que supone utilizar una herramienta como Method CRM que no tiene una conexión nativa con Outlook, Teams o SharePoint.

Dynamics 365 Sales es una solución sólida para este punto débil. Es la elección natural de CRM para cualquier organización profundamente involucrada en el ecosistema de Microsoft, ya que ofrece una integración nativa y perfecta que otras plataformas no pueden igualar. La herramienta se integra con toda la pila empresarial de Microsoft, lo que proporciona una experiencia unificada para su equipo.

Sin embargo, su verdadero valor reside en su integración con Power Platform. Puede utilizar Power BI para realizar análisis avanzados, Power Automate para realizar la automatización de flujos de trabajo complejos y Power Apps para crear aplicaciones empresariales personalizadas. Esto la convierte en una solución orientada a las corporaciones con la complejidad correspondiente, ideal para aquellas que cuentan con la experiencia necesaria para gestionar el entorno de Microsoft.

Las mejores funciones de Dynamics 365

Integración nativa con Microsoft: disfrute de una integración profunda y lista para usar con Outlook, Teams, SharePoint y Excel.

Conectividad con Power Platform: amplíe las capacidades de su CRM con paneles de Power BI, flujos de trabajo de Power Automate y aplicaciones personalizadas de Power Apps.

Integración con LinkedIn Sales Navigator: obtenga una conexión integrada con LinkedIn para realizar potentes ventas sociales e investigar clientes potenciales.

Información basada en IA: utilice el análisis de relaciones, la puntuación predictiva y la inteligencia conversacional para orientar sus esfuerzos de ventas.

Ventajas y desventajas de Dynamics 365

Ventajas:

Integración perfecta e inigualable para organizaciones centradas en Microsoft.

Power Platform amplía significativamente las capacidades sin necesidad de desarrollo personalizado.

La plataforma incorpora potentes funciones de IA y análisis.

Contras:

La implementación es compleja y suele requerir conocimientos especializados de Microsoft.

La interfaz de usuario puede parecer menos intuitiva que otras alternativas CRM más modernas.

El modelo de licencia, con sus múltiples módulos, puede resultar confuso de navegar.

Precios de Dynamics 365

Profesional del equipo de ventas: desde 65 $ al mes.

Sales Enterprise: desde 105 $ al mes.

Premium para el equipo de ventas: desde 150 $ al mes.

Microsoft Relationship Sales: desde 162 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Dynamics 365

G2: 4,0/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 5700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dynamics 365?

Una reseña de un usuario dice:

Utilizo principalmente Dynamics 365 CRM para gestionar las acreditaciones de nuestros socios y revisar su historial con nosotros como clientes. Es increíblemente útil tener toda esa información en un solo lugar, ya que facilita el seguimiento de las interacciones, mantiene los registros actualizados y garantiza que estamos apoyando a nuestros socios de manera eficaz. Las herramientas de elaboración de informes y la integración con las aplicaciones de Microsoft son una verdadera ventaja y facilitan mucho la colaboración.

Utilizo principalmente Dynamics 365 CRM para gestionar las acreditaciones de nuestros socios y revisar su historial con nosotros como clientes. Es increíblemente útil tener toda esa información en un solo lugar, ya que facilita el seguimiento de las interacciones, mantiene los registros actualizados y garantiza que estamos apoyando a nuestros socios de manera eficaz. Las herramientas de elaboración de informes y la integración con las aplicaciones de Microsoft son una verdadera ventaja y hacen que la colaboración sea mucho más fluida.

8. Nutshell (la mejor opción para un CRM sencillo con marketing por correo electrónico)

vía Nutshell

Nutshell combina un CRM sencillo con funciones integradas de marketing por correo electrónico. Está diseñado para equipos pequeños que buscan simplicidad sin sacrificar las herramientas esenciales necesarias para el crecimiento. Puede crear y enviar campañas de correo electrónico, secuencias automatizadas y boletines informativos directamente desde el CRM, con todos sus contactos sincronizados automáticamente.

Este enfoque integral le ahorra tiempo y dinero.

El enfoque de Nutshell en la simplicidad significa que puede carecer de algunas de las funciones avanzadas de personalización o elaboración de informes que requieren las organizaciones más grandes. Sin embargo, para los equipos pequeños, proporciona una solución limpia y eficaz para gestionar tanto las ventas como el marketing en un solo lugar.

Las mejores funciones de Nutshell

Marketing por correo electrónico integrado: cree y envíe campañas de correo electrónico y boletines informativos directamente desde su CRM, sin necesidad de utilizar una herramienta independiente.

Automatización del proceso: configura la asignación automática de clientes potenciales, la creación de tareas y la progresión por fases en función de los desencadenantes que definas.

Secuencias de correos electrónicos personales: envíe secuencias de correos electrónicos automatizados individuales para una comunicación personalizada que se adapta a sus necesidades.

Integración con Google Workspace: Aproveche las ventajas de la profunda integración con Gmail y Google Calendar para sincronizar el correo electrónico y la programación de forma fluida.

Ventajas y desventajas de Nutshell

Ventajas:

La combinación de las funciones de CRM y marketing por correo electrónico elimina la necesidad de utilizar herramientas independientes.

Una interfaz limpia e intuitiva diseñada para que los equipos pequeños la adopten rápidamente.

Excelente soporte al cliente con un equipo altamente receptivo.

Contras:

Opciones limitadas para la personalización avanzada.

Las capacidades de elaboración de informes son menos sólidas que las que se encuentran en las alternativas de corporación.

Menos integraciones de terceros en comparación con plataformas más grandes.

Precios de Nutshell

Fundación: 19 $ al mes por usuario.

Crecimiento: 32 $ al mes por usuario.

Ventaja: 49 $ al mes por usuario.

Empresa: 67 $ al mes por usuario

Corporación: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Nutshell

G2: 4,3/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nutshell?

Una reseña de un usuario dice:

Nutshell es fácil de adoptar y utilizar a diario por los equipos de ventas. La interfaz es limpia, los procesos son flexibles y admite un proceso de ventas estructurado sin resultar pesado ni excesivamente complejo. Proporciona una visibilidad sólida de los acuerdos y la actividad, lo que facilita la gestión y la formación del equipo.

Nutshell es fácil de adoptar y utilizar a diario por los equipos de ventas. La interfaz es limpia, los procesos son flexibles y ofrece compatibilidad con un proceso de ventas estructurado sin resultar pesado ni excesivamente complejo. Proporciona una visibilidad sólida de los acuerdos y la actividad, lo que facilita la gestión y la formación del equipo.

9. Bigin by Zoho CRM (ideal para equipos pequeños que se inician en el CRM)

vía Bigin

¿Es usted un equipo muy pequeño o un emprendedor individual que encuentra abrumadores incluso los CRM «simples» como Method CRM? La complejidad, el coste y la sobrecarga de funciones de la mayoría de las plataformas CRM pueden suponer un gran obstáculo para quienes están empezando.

Bigin by Zoho CRM puede ayudarle. Se trata de un CRM básico, centrado en el proceso de ventas, diseñado específicamente para equipos pequeños y personas que se inician en el CRM. Elimina todas las funciones complejas y se centra en lo esencial: gestionar los contactos y visualizar el proceso de ventas. Esto lo convierte en el primer paso ideal para aquellos que abandonan Method CRM en busca de algo mucho más sencillo.

Con Bigin, puede configurar múltiples canales para diferentes procesos, utilizar la telefonía integrada para realizar y registrar llamadas, y crear formularios web para captar clientes potenciales. Está diseñado para una configuración rápida y un uso inmediato.

Las mejores funciones de Bigin by Zoho CRM

Múltiples canales: gestiona diferentes procesos de ventas, como nuevos negocios y renovaciones, en canales visuales separados y fáciles de entender.

Telefonía integrada: realice y reciba llamadas directamente desde el CRM, con todas las actividades registradas automáticamente.

Formularios web: cree formularios sencillos para captar clientes potenciales en su sitio web que introduzcan nuevos contactos directamente en su canal de ventas.

Ruta de actualización de Zoho CRM: migra fácilmente todos tus datos a la plataforma completa de Zoho CRM cuando tu equipo supere las capacidades de Bigin.

Ventajas y desventajas de Bigin by Zoho CRM

Ventajas:

Una interfaz extremadamente sencilla y limpia diseñada para los recién llegados al CRM.

Configuración rápida que requiere una configuración mínima para empezar a trabajar.

Una entrada asequible para equipos muy pequeños y usuarios individuales.

Contras:

Las opciones de personalización son muy limitadas en comparación con los CRM con todas las funciones.

Es probable que los equipos superen sus capacidades en uno o dos años.

Hay menos integraciones disponibles que con Zoho CRM completo.

Precios de Bigin by Zoho CRM

Free

Express: Desde 9 $ al mes.

Premier: Desde 15 $ al mes.

Bigin 360: Desde 21 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bigin by Zoho CRM?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Bigin es su simplicidad y claridad. Permite diseñar procesos personalizados y organizar el proceso empresarial sin la complejidad de los CRM más grandes, lo que facilita su adopción por parte del equipo. Es muy útil para las pymes que necesitan organizar su proceso de ventas, centralizar la información y mejorar el seguimiento de las oportunidades. La personalización de las fases y los campos permite adaptarlo a los procesos reales sin abrumar a los usuarios.

Lo que más me gusta de Bigin es su simplicidad y claridad. Permite diseñar procesos personalizados y organizar el proceso de la empresa sin la complejidad de los CRM más grandes, lo que facilita su adopción por parte del equipo. Es muy útil para las pymes que necesitan organizar su proceso de ventas, centralizar la información y mejorar el seguimiento de las oportunidades. La personalización de las fases y los campos permite adaptarlo a los procesos reales sin abrumar a los usuarios.

10. ActiveCampaign (la mejor para el marketing por correo electrónico con funciones de CRM)

a través de ActiveCampaign

¿Su principal reto es nutrir a los clientes potenciales a través de sofisticadas campañas de correo electrónico basadas en el comportamiento? Si utiliza Method CRM, es probable que le frustre su falta de automatización del marketing.

ActiveCampaign resuelve este problema dando un giro radical al modelo tradicional de CRM. Se trata de una potente herramienta de automatización de marketing que incluye un CRM muy eficaz, lo que la hace perfecta para equipos cuyo proceso de ventas depende en gran medida del seguimiento por correo electrónico. Su generador visual de automatización es el mejor de su clase y le permite crear flujos de trabajo complejos que responden a la apertura de correos electrónicos, los clics en enlaces y las visitas al sitio web.

La herramienta puntúa automáticamente a los clientes potenciales en función de su compromiso, segmenta su público con precisión y desencadena tareas para su equipo de ventas cuando un cliente potencial se vuelve prometedor. Si bien sus funciones de CRM son sólidas, son secundarias en comparación con sus capacidades de automatización de marketing. Los equipos que necesitan una gestión profunda y compleja del proceso de ventas pueden encontrarla limitada en comparación con un CRM de ventas dedicado.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Generador de automatización avanzado: utilice un generador visual de flujos de trabajo para crear secuencias de automatización complejas y desencadenadas por comportamientos.

Seguimiento del sitio: supervise el comportamiento de los visitantes de su sitio web y use las páginas que visitan como desencadenantes de automatizaciones.

Puntuación de clientes potenciales: puntúa automáticamente a tus clientes potenciales en función de su compromiso y datos demográficos para ayudar a tu equipo de ventas a priorizar su alcance.

Entrega de correos electrónicos: benefíciese de una sólida reputación y potentes herramientas de entrega para garantizar que sus correos electrónicos lleguen a la bandeja de entrada.

Ventajas y desventajas de ActiveCampaign

Ventajas:

Funciones de automatización de marketing líderes en el sector.

Sofisticadas funciones de puntuación de clientes potenciales y segmentación de audiencias.

Altas valoraciones de entrega de correo electrónico y buena reputación.

Contras:

Las funciones de CRM son menos robustas que las que encontrará en las plataformas CRM dedicadas.

La interfaz puede resultar compleja para los usuarios que solo se centran en tareas de CRM.

Hay una curva de aprendizaje para dominar las funciones avanzadas de automatización.

Precios de ActiveCampaign

A partir de 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ActiveCampaign?

Una reseña de un usuario dice:

ActiveCampaign es el alma de mi empresa. Sin él, mis esfuerzos de marketing no tendrían ni de lejos el mismo éxito y no podría enviar mensajes con información relevante a los posibles clientes de mi programa de forma oportuna. Y Active Intelligence es como tener un investigador de mercado, un redactor publicitario, un diseñador gráfico y un consultor en mi equipo de marketing.

ActiveCampaign es el alma de mi empresa. Sin él, mis esfuerzos de marketing no tendrían ni de lejos el mismo éxito y no podría enviar mensajes con información relevante a los posibles clientes de mi programa de forma oportuna. Y Active Intelligence es como tener un investigador de mercado, un redactor publicitario, un diseñador gráfico y un consultor en mi equipo de marketing.

11. Insightly (la mejor para la gestión de proyectos con integración CRM)

a través de Insightly

¿Su trabajo comienza solo después de cerrar un trato? Para muchas empresas basadas en servicios, el proceso de ventas es solo el preludio de un proyecto complejo. El uso de una herramienta como Method CRM crea una gran desconexión: en el momento en que un trato se marca como «cerrado-ganado», todo el valioso contexto del cliente queda atrás y su equipo de proyecto tiene que empezar desde cero en un sistema independiente.

Insightly cubre precisamente esta necesidad. Se trata de un CRM que incluye gestión de proyectos integrada, lo que le permite convertir una oportunidad ganada directamente en un proyecto con un solo clic. Todos los contactos, correos electrónicos y notas del proceso de ventas se transfieren, lo que elimina el tedioso traspaso y garantiza que su equipo de entrega disponga de toda la información.

Su función de vinculación de relaciones le permite conectar contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos, lo que le ofrece una vista completa y de 360 grados de sus relaciones con los clientes. Aunque Insightly logra salvar la brecha entre las ventas y los proyectos, cabe señalar que ni su CRM ni sus funciones de gestión de proyectos son tan completas como las que encontraría en herramientas especializadas y de primera clase para cada categoría.

Las mejores funciones de Insightly

Gestión de proyectos integrada: convierta las oportunidades ganadas directamente en proyectos, conservando todo el contexto del cliente y eliminando la transferencia manual de datos.

Vinculación de relaciones: conecte contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos para visualizar el historial completo y la red de relaciones con sus clientes.

Barra lateral de Gmail y Outlook: acceda a sus datos de CRM y registre correos electrónicos directamente desde su bandeja de entrada sin tener que cambiar de aplicación.

Objetos personalizados: cree estructuras de datos personalizadas para adaptarse a la información específica del sector o a los requisitos empresariales únicos.

Ventajas y desventajas de Insightly

Ventajas:

El exclusivo traspaso de CRM a proyecto elimina la pérdida de contexto cuando se cierra un acuerdo.

La potente visualización de relaciones ofrece una imagen completa del cliente.

Una buena opción para equipos que necesitan tanto CRM como gestión básica de proyectos.

Contras:

Ni las funciones de CRM ni las de gestión de proyectos son tan completas como las herramientas especializadas.

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con alternativas más modernas.

Las capacidades de automatización son más limitadas que las de muchos de sus competidores.

Precios de Insightly

CRM Plus: 29 $ al mes por usuario

Profesional: 49 $ al mes por usuario

Enterprise: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Insightly

G2: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Insightly?

Una reseña de un usuario dice:

Lo que más me gusta de Insightly es cómo combina CRM y gestión de proyectos en una sola plataforma, lo que permite realizar el seguimiento del cliente desde el primer contacto hasta la entrega. Además, es muy fácil de usar, con flujos de trabajo claros y una sólida integración con el correo electrónico y el Calendario.

Lo que más me gusta de Insightly es cómo combina CRM y gestión de proyectos en una sola plataforma, lo que permite realizar el seguimiento del cliente desde el primer contacto hasta la entrega. Además, es muy fácil de usar, con flujos de trabajo claros y una sólida integración con el correo electrónico y el Calendario.

12. Freshsales (la mejor para la puntuación de clientes potenciales y la automatización de ventas basadas en IA)

¿Sus vendedores dedican demasiado tiempo a perseguir clientes potenciales fríos y no lo suficiente a los clientes potenciales que están listos para comprar?

Freshsales, parte del ecosistema Freshworks, aborda este problema con su asistente de IA, Freddy. Se trata de un CRM moderno diseñado para ayudar a los equipos de ventas a trabajar de forma más inteligente, no más dura. Freddy AI proporciona puntuación predictiva de clientes potenciales, información sobre acuerdos y recomendaciones sobre las mejores acciones a seguir, lo que permite a su equipo centrar su energía en las oportunidades con más probabilidades de cierre.

Además de sus capacidades de IA, Freshsales incluye herramientas integradas de teléfono y correo electrónico, lo que le permite comunicarse con clientes potenciales y registrar todas las actividades sin salir del CRM. También se integra de forma nativa con otros productos de Freshworks, como Freshdesk, lo que lo convierte en una opción sólida para los equipos que ya utilizan la suite Freshworks para el soporte al cliente o el marketing.

Las mejores funciones de Freshsales

Freddy IA: Obtenga puntuaciones predictivas de clientes potenciales, información sobre acuerdos y recomendaciones inteligentes a lo largo de todo el proceso de ventas.

Teléfono y correo electrónico integrados: utilice las funciones nativas de llamadas y correo electrónico con registro y seguimiento automáticos de todas las comunicaciones.

Secuencias de ventas: cree secuencias de automatización multicanal que combinen correos electrónicos, llamadas telefónicas y tareas para garantizar un seguimiento coherente.

Ecosistema Freshworks: Aproveche la integración nativa con Freshdesk, Freshmarketer y otros productos de la suite Freshworks.

Ventajas y desventajas de Freshsales

Ventajas:

Se puede acceder a potentes capacidades de IA a precios asequibles, en la gama media del mercado.

Las herramientas de comunicación integradas reducen la necesidad de utilizar marcadores o clientes de correo electrónico independientes.

Una interfaz limpia y moderna con navegación intuitiva.

Contras:

La profundidad de las capacidades de Freddy IA varía significativamente en función del nivel de su plan.

Tiene menos integraciones de terceros que algunas de las plataformas CRM más grandes.

La personalización de la elaboración de informes es más limitada que la que encontrará en las alternativas de nivel empresarial.

Precios de Freshsales

Crecimiento: 11 $ al mes por usuario.

Ventaja: 47 $ al mes por usuario.

Enterprise: 71 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Freshsales

G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales?

Una reseña de un usuario dice:

Me gusta lo rentable que es Freshsales; por el precio, obtienes un paquete completo con muchas funciones, como secuencias y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos. Fue muy fácil configurarlo todo, ya que proporciona instrucciones paso a paso. Creamos campos de cuentas y empresa, y Freshsales proporciona plantillas para otras cosas. Probamos el estado del correo electrónico sin conectar las bandejas de entrada y, a continuación, lo probamos con la configuración de DKIM, SPF y DMARC en Freshsales. Puedes utilizar Secuencias para enviar correos electrónicos utilizando cierta lógica, como enviar seguimientos a los clientes que han abierto los correos electrónicos. Te permite enviar campañas de correo electrónico de automatización y, con el correo electrónico masivo, podemos enviar un solo correo electrónico como campaña y personalizar todos los aspectos de cada correo electrónico.

Me gusta lo rentable que es Freshsales; por el precio, obtienes un paquete completo con muchas funciones, como secuencias y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos. Fue muy fácil configurarlo todo, ya que proporciona instrucciones paso a paso. Creamos campos de cuentas y empresas, y Freshsales proporciona plantillas para otras cosas. Probamos el estado del correo electrónico sin conectar las bandejas de entrada y, a continuación, lo probamos con la configuración de DKIM, SPF y DMARC en Freshsales. Puedes utilizar Secuencias para enviar correos electrónicos siguiendo una lógica determinada, como enviar seguimientos a los clientes que han abierto los correos electrónicos. Te permite enviar campañas de correo electrónico automatizadas y, con el correo electrónico masivo, podemos enviar un solo correo electrónico como campaña y personalizar todos los aspectos de cada correo electrónico.

Mejora tus métodos con ClickUp.

Method CRM funciona mejor cuando la contabilidad es el centro de sus operaciones. Pero para los equipos en los que el trabajo real comienza después de firmar el acuerdo, ese modelo se desmorona rápidamente. El contexto se fragmenta, la entrega se ralentiza y los equipos terminan uniendo herramientas solo para que los clientes sigan avanzando.

Las mejores alternativas a Method CRM resuelven este problema manteniendo conectadas las ventas, la ejecución y la colaboración. Algunas destacan en la gestión del flujo de trabajo. Otras se centran en la automatización del marketing o la personalización empresarial. La elección adecuada depende de dónde se produzcan actualmente más fricciones en su empresa.

Si su mayor reto es el traspaso del equipo de ventas a la entrega, ClickUp destaca por su diseño. No solo realiza el seguimiento de las relaciones con los clientes, sino que las convierte en trabajo estructurado, automatiza las transiciones y mantiene intacto el contexto desde la primera conversación hasta la entrega final.

En última instancia, la meta no es sustituir Method CRM por otro silo. Se trata de elegir un sistema que respalde la forma en que se realiza realmente el trabajo. Prueba ClickUp y comprueba cómo te ayuda a centrarte en lo importante.

Sí, la mayoría de las alternativas de esta lista funcionan independientemente del software de contabilidad. Plataformas como ClickUp, HubSpot y Pipedrive ofrecen sólidas capacidades de CRM sin necesidad de QuickBooks o Xero, aunque muchas ofrecen integraciones contables como complementos opcionales.

Method CRM está diseñado para pequeñas empresas que utilizan QuickBooks, lo que lo convierte en un producto muy especializado. Salesforce es una plataforma de corporación con una gran capacidad de personalización que a menudo resulta demasiado compleja y cara para equipos pequeños. Para las pequeñas empresas que no están vinculadas a QuickBooks, alternativas como ClickUp o Zoho CRM suelen ofrecer un mejor equilibrio entre potencia y asequibilidad.

Céntrate en la visualización del proceso, la automatización del flujo de trabajo y la flexibilidad de integración, ya que estas son áreas comunes en las que Method CRM puede resultar limitante. Y lo más importante, busca una plataforma que conecte tus datos de CRM con tus flujos de trabajo de gestión de proyectos para eliminar la brecha de contexto entre el cierre de un acuerdo y la entrega del trabajo.