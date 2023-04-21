Fomentar la colaboración y la creatividad: cómo las pizarras virtuales impulsan a las agencias creativas

Antes del auge del teletrabajo, los equipos creativos se reunían en reuniones rápidas para colaborar en una pizarra gigante.

¿Quién dice que eso tiene que cambiar solo porque nuestras circunstancias lo han hecho? ClickUp ha modernizado el proceso para empoderar a la fuerza laboral actual, cada vez más distribuida.

Las pizarras virtuales pueden ayudar a las agencias creativas a definir el alcance de los proyectos, crear tareas viables y revisar y aprobar el trabajo de manera eficiente, sin importar dónde se encuentren. Así es cómo:

Defina el alcance de su proyecto en las pizarras

Definir el alcance del proyecto es un paso crucial en el proceso creativo, ya que ayuda a los equipos a alinearse con una visión. Las pizarras de ClickUp proporcionan un espacio donde las agencias creativas y sus clientes pueden definir juntos el alcance del proyecto.

Los miembros del equipo creativo pueden intercambiar ideas, capturar los requisitos de los clientes y esbozar las metas del proyecto en tiempo real, lo que se traduce en un trabajo más eficiente y agradable

Con las pizarras virtuales de ClickUp, puedes crear fácilmente tantos tableros como necesites, lo que te permite mantener los proyectos organizados y accesibles.

Personalice fácilmente sus pizarras añadiendo documentos, tareas y mucho más

También puede utilizar funciones como rótulos codificados por colores, comentarios y adjuntos para proporcionar contexto adicional y pistas visuales sobre el alcance del proyecto. Imagine lo productivo que podría ser su equipo si todos estuvieran siempre en la misma página

Visualice los requisitos, las metas y los resultados de su proyecto con la plantilla de pizarra para el alcance del proyecto de ClickUp.

Ponga en marcha la lluvia de ideas, la creatividad y el desarrollo desde las pizarras hasta las tareas prácticas

Una vez definido el alcance del proyecto, es el momento de poner en marcha el proceso creativo y de desarrollo. Las pizarras de ClickUp proporcionan un lienzo para que las agencias creativas puedan intercambiar ideas, planificar conceptos creativos y desarrollar tareas perspicaces.

Los miembros del equipo pueden colaborar en tiempo real, añadiendo ideas, bocetos y notas a la pizarra. De hecho, estas pizarras se integran a la perfección con el software y las funciones de gestión de proyectos de ClickUp, lo que te permite convertir las ideas en tareas útiles con solo unos clics.

Puedes asignar tareas a los miembros del equipo, establecer fechas límite, añadir descripciones y adjuntar archivos sin siquiera salir del tablero, lo que te permite pasar de la ideación a la ejecución en un instante.

Utilice las pizarras de ClickUp para asignar tareas, etiquetar a las personas asignadas y todo lo necesario para poner en marcha su próxima colaboración

La flexibilidad de Pizarra no solo permite versatilidad, sino que también inspira creatividad e innovación. Con la posibilidad de añadir páginas web, vídeos, documentos, imágenes y mucho más, tu tablero se convierte en el lienzo definitivo para dar rienda suelta a tu potencial creativo.

Esto fomenta un entorno dinámico e imaginativo que estimula el flujo libre de ideas y el desarrollo de soluciones innovadoras.

Reúna a su equipo en torno a la plantilla de tablero de ideas de ClickUp para generar ideas, planificar proyectos y desarrollar tareas.

Bonus: Echa un vistazo a 10 plantillas gratuitas de tableros de inspiración para organizar tus ideas

Gestione las aprobaciones con los clientes y garantice la satisfacción con el producto final

Tras el proceso creativo y de desarrollo, es fundamental revisar y aprobar el trabajo antes de entregar el producto final a los clientes. Con una pizarra, los miembros del equipo pueden presentar su trabajo, mostrar maquetas de diseño y recopilar comentarios en tiempo real.

Las pizarras virtuales de ClickUp facilitan la colaboración con los clientes, incluso si no forman parte del equipo interno. Es fácil proporcionarles acceso y permitirles dejar comentarios, lo que agiliza el proceso de aprobación.

Colabora con clientes o equipos internos de forma más eficaz con pizarras virtuales para impulsar la innovación

Las pizarras son una herramienta revolucionaria para las agencias creativas. No solo proporcionan a los equipos modernos una plataforma colaborativa y visual, sino que también fomentan la creatividad, la innovación y la gestión eficaz de proyectos.

Al incorporar pizarras virtuales en el flujo de trabajo de su agencia creativa, alcanzará nuevos niveles de productividad y ofrecerá resultados excepcionales a sus clientes.

Empiece a priorizar sus tareas en función del impacto y el esfuerzo con la plantilla de matriz de impacto y esfuerzo de ClickUp