Las 11 mejores alternativas a Langdock para asistentes de IA seguros con seguridad

Un estudio reciente de McKinsey reveló que las empresas con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares lideran la adopción de GenAI y están rediseñando los flujos de trabajo más rápido que nadie.

La IA ya no es un proyecto secundario, sino que se está convirtiendo en una infraestructura cotidiana. Y plataformas como Langdock prometen unificar esa experiencia con chat, razonamiento y automatización en un solo lugar.

Pero, aunque Langdock reúne muchas cosas bajo un mismo techo, se queda corto en profundidad: las integraciones con límite, los flujos de trabajo rígidos y la retención de contexto inconsistente dificultan su escalabilidad más allá de casos de uso sencillos.

Este artículo explora esas limitaciones y presenta alternativas mejores diseñadas para equipos que quieren que la IA realmente funcione donde ellos trabajan.

Las 11 mejores alternativas a Langdock de un vistazo

Si Langdock te parece limitado, la buena noticia es que hay muchas alternativas más potentes y flexibles, dependiendo de si deseas una mejor búsqueda, flujos de trabajo con múltiples agentes, análisis de documentos o un entorno de trabajo convergente completo. Aquí tienes un resumen de las mejores opciones.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión unificada del trabajo con IA integrada Tamaño del equipo: desde startups hasta grandes corporaciones Vistas de carga de trabajo y cronograma, campos personalizados, tareas + documentos, automatizaciones, respuestas de IA basadas en el entorno de trabajo, más de 1000 integraciones. Free Forever; personalización empresarial disponible. Flowise Constructor visual para flujos de trabajo multiagente + RAGTamaño del equipo: Equipos de desarrollo + constructores técnicos Chatflows y Agentflows de arrastrar y soltar, llamadas a herramientas, aprobaciones HITL, conectores de bases de datos vectoriales, observabilidad. Gratis; los planes de pago comienzan en 35 $/usuario/mes. LlamaIndex Análisis centrado en documentos, RAG y coordinación de agentes Tamaño del equipo: equipos de datos + ingenieros de IA LlamaParse, LlamaExtract, SDK para agentes, puertas de flujo de trabajo, modelo amplio + compatibilidad con bases de datos. Gratis; los planes de pago comienzan en 50 $ al mes. AutoGPT Agentes autónomos continuos de bajo código Tamaño del equipo: Equipos de ingeniería que desarrollan automatización Agentes en la nube en horarios/eventos, encadenamiento de pasos, extensiones de API/herramientas, límites de costes, seguimiento. Precios personalizados Kore. /IA Búsqueda empresarial, servicio y automatización de procesos Tamaño del equipo: Equipos de servicio de medianas empresas y grandes empresas Constructor sin código + pro-código, orquestación multiagente, aceleradores de RR. HH./TI, RBAC, registros de auditoría. Nivel gratuito; precios personalizados. TensorFlow Creación y envío de modelos de aprendizaje automático a gran escala Tamaño del equipo: organizaciones de investigación e ingeniería de IA/ML API Keras, formación distribuida, canalizaciones TFX, TensorBoard, implementación multiplataforma. Free Haystack RAG de nivel de producción + canales de agentes Tamaño del equipo: Desarrolladores que envían sistemas de recuperación Componentes reutilizables, canalizaciones, registro, supervisión, integraciones LLM y almacén vectorial. Free TESS IA Entorno de trabajo unificado para más de 200 modelos de IA Tamaño del equipo: Individuos + equipos que necesitan acceso a múltiples modelos Cambio de modelo en un solo chat, créditos usados de forma compartida, estudio de agentes sin código, búsqueda web/social, herramientas de imagen. Planes de pago desde 7,99 $/usuario/mes. Simplificado Flujos de trabajo de marketing multiagente sin código Tamaño del equipo: equipos de marketing + creadores de contenido Redacción/diseño con IA, vídeos en clips, kits de marca, calendario social, colaboración y aprobaciones. Precios personalizados Akka. io Sistemas agenticos resilientes a escala de corporación Tamaño del equipo: Grandes organizaciones de ingeniería con sistemas distribuidos Orquestación duradera, recuperación de fallos, agentes y memoria Akka, streaming en tiempo real, SLA de alta disponibilidad. Gratis; planes de pago desde 10 $ al mes. IA modular Capa de computación unificada + modelo de baja latenciaTamaño del equipo: Equipos de infraestructura + plataforma de aprendizaje automático Portabilidad de hardware, servicio MAX, lenguaje Mojo, escalabilidad Mammoth, más de 500 modelos optimizados. Plan Free; precios por hora de GPU para terminales.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Langdock?

Muchos equipos, como Langdock, tienen sus ventajas, pero hay algunos aspectos que pueden ralentizarte.

Hay una curva de aprendizaje; la API aún está madurando para los asistentes y los flujos de trabajo, y algunos modelos llegan primero a determinadas regiones. Eso puede dificultar la confianza en una sola plataforma.

Qué buscar en las alternativas a Langdock:

Una auténtica interfaz de arrastrar y soltar, además de controles con intervención humana (Langdock ahora ofrece compatibilidad con la supervisión del flujo de trabajo en tiempo real).

Con un control total del linaje de los datos, la elección de modelos y las integraciones, Langdock admite flujos de trabajo independientes del modelo y el cumplimiento normativo de nivel empresarial.

Orquestación multiagente y cadenas de flujos de trabajo con seguimiento, aprobaciones y gestión de errores (ahora clave con el módulo «Workflows» de Langdock).

Posibilidad de intercambiar o traer tu propio LLM, integrar bases de datos vectoriales e incorporarlo en toda tu pila.

Automatización desde el primer día de tareas, análisis de datos y asistentes internos.

Descubre estrategias internas de gestión de proyectos de IA con ClickUp Brain para automatizar tareas, optimizar recursos e impulsar la colaboración en equipo.

Las mejores alternativas a Langdock

«La IA está aquí, la IA está en todas partes». En el último resumen de Google Cloud, hay 601 casos de uso de IA genérica en el mundo real, lo que supone un aumento de seis veces en un año, desde agentes de pedidos en autoservicios hasta copilotos bancarios y planificadores de fábricas.

Ese impulso recompensa a las herramientas que convierten los modelos lingüísticos en agentes de IA prácticos, se conectan a datos propios y potencian la automatización real de los flujos de trabajo sin complicaciones adicionales. Si Langdock te parece un poco limitado para tus necesidades, tiene sentido considerar opciones que se adapten a tu situación actual y se amplíen a medida que tu equipo crezca.

Muy bien, ahora vamos a hablar de las diferentes plataformas de IA y las mejores alternativas a Langdock.

1. ClickUp (la mejor plataforma de trabajo unificada con asistentes de IA y flujos de trabajo integrados)

Detecta patrones de proyectos anteriores y aprende más rápido con ClickUp Brain

Todos disponemos de las mismas 24 horas, pero los equipos las emplean de forma muy diferente. Si estás perdiendo tiempo buscando actualizaciones en chats, correos electrónicos, documentos y pestañas de IA aleatorias, eso es Work Sprawl.

Para ayudarte, ClickUp lo integra en un entorno de trabajo de IA convergente con contexto de trabajo real y automatizaciones sencillas para que el trabajo realmente avance.

Obtenga respuestas instantáneas en las que su equipo puede confiar con ClickUp Brain.

Obtenga respuestas instantáneas a partir de los datos de su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain

ClickUp Brain permite a cualquier persona formular preguntas naturales y obtener respuestas relacionadas con el documento, la tarea o el comentario exactos.

Un gestor de proyectos podría preguntar: «¿Qué ha cambiado en el plan de lanzamiento móvil de esta semana?», y recibir una respuesta breve con enlaces al trabajo en curso. Un responsable del equipo de ventas puede preguntar por los riesgos de renovación mencionados en las cuentas y acceder directamente a las notas originales.

Dado que las respuestas se basan en sus entornos de trabajo, los líderes obtienen contexto sin tener que estar pendiente de las notificaciones de estado. Es como un compañero de equipo útil, no una herramienta independiente.

Además, los largos hilos de discusión y las reuniones se convierten en resúmenes claros, tareas pendientes y fechas límite dentro del mismo entorno de trabajo. Tras el inicio, ClickUp Brain crea tareas con propietarios para el diseño, la copia, la integración de datos y el control de calidad, de modo que el plan esté listo para ejecutarse.

Durante el proyecto, recopila actualizaciones semanales, señala los obstáculos y sugiere los siguientes pasos. Obtienes menos gastos generales y más impulso. Con el tiempo, este sistema se convierte en tu forma sencilla de mantener los flujos de trabajo de razonamiento de varios pasos por el buen camino.

Vea ClickUp Brain en acción como su socio de IA para obtener respuestas instantáneas, una planificación más inteligente y un trabajo organizado sin esfuerzo.

Integración del conocimiento del entorno de trabajo para ahorrar tiempo

Resumir reuniones y crear tareas de seguimiento con ClickUp Brain .

ClickUp conecta tareas, documentos, comentarios, pizarras y chats, y luego permite a ClickUp Brain realizar búsquedas en todos ellos con una comprensión semántica similar a la de un motor de búsqueda.

Solicite todos los materiales relacionados con un cliente específico y obtenga tareas, documentos y decisiones en una sola lista. Pregunte qué pasos suelen retrasar un lanzamiento y vea los patrones en proyectos anteriores con enlaces a las notas originales.

Esta función reduce el tiempo de búsqueda y ayuda a gestionar los datos privados, ya que las respuestas permanecen dentro de tu entorno de trabajo.

Planifica, ejecuta y consulta el estado en un solo lugar con Clickup Docs.

Realiza la edición conjunta en tiempo real y mantén los comentarios organizados con los documentos de ClickUp

La mayoría de los equipos se enfrentan a actualizaciones dispersas y propietarios poco claros. ClickUp te ofrece listas, kanban, cronogramas y paneles que reflejan el trabajo real a medida que avanza.

ClickUp Docs se encuentra junto a las tareas, lo que facilita la toma de decisiones. Los Campos personalizados te permiten realizar el seguimiento de los detalles que interesan a los líderes.

Durante un resumen StandUp, puedes arrastrar fechas, cambiar propietarios y reordenar prioridades en cuestión de segundos. Es lo suficientemente sencillo para el uso diario y lo suficientemente estructurado para entornos de producción.

Reduce los traspasos y el trabajo manual con ClickUp Automatizaciones.

Establece un desencadenante y deja que los pasos rutinarios se ejecuten solos con ClickUp Automatizaciones.

ClickUp incluye un generador de automatizaciones y una biblioteca de plantillas para que los pasos rutinarios se ejecuten por sí solos.

Con ClickUp Automations, puedes desencadenar acciones cuando cambia un estado, cuando llega un formulario o cuando se acerca una fecha, y publicar automáticamente las actualizaciones a las personas adecuadas. Las personas asignadas dinámicamente dirigen el trabajo a los creadores, observadores o a un rol específico, para que nada se estanque.

También puede superponer indicaciones independientes del modelo cuando sea útil, convirtiendo una simple instrucción en un comentario o resumen coherente.

Captura información y genera resultados más rápidos con ClickUp Brain MAX.

Haz preguntas sobre todo el entorno de trabajo y obtén respuestas con citas utilizando ClickUp Brain Max.

ClickUp Brain MAX ofrece a los líderes búsquedas empresariales y búsquedas de documentos en todo el entorno de trabajo. Pregunta por los obstáculos del último trimestre, los temas de los comentarios de los clientes o los riesgos abiertos por hitos y obtén respuestas con enlaces contextuales.

ClickUp Talk to Text te permite proporcionar actualizaciones verbalmente, mientras que ClickUp perfecciona el texto, añade nombres como menciones y enlaza las tareas o documentos adecuados. Es una forma sencilla de mantener las notas actualizadas durante un día ajetreado.

💡 Consejo profesional: ¿Buscas más funciones de IA para aumentar tu productividad? Los agentes de ClickUp AI pueden encargarse de tareas pequeñas pero constantes para que las personas puedan mantenerse concentradas. Los agentes ambientales escuchan las preguntas del equipo y ofrecen respuestas detalladas con contexto o generan resúmenes semanales y controles de estado de forma automática. También puede crear su propio agente sin necesidad de código, eligiendo una indicación, el alcance de los recursos que desea supervisar y las acciones que desea realizar. Conéctese a Google Drive o GitHub y deje que un agente mantenga actualizadas las hojas de ruta, clasifique el trabajo pendiente o prepare las notas de lanzamiento mientras el equipo se encarga del envío.

Las mejores funciones de ClickUp

Permita a los equipos crear objetivos claros y resultados clave medibles que se mantengan conectados con el trabajo real.

Proporcione un seguimiento del progreso en tiempo real con paneles visuales y vistas personalizadas.

Facilita la colaboración entre departamentos mediante metas y actualizaciones compartidas.

Admite el soporte para la personalización con campos, estados y plantillas que se adaptan a diferentes flujos de trabajo.

También funciona como una aplicación de seguimiento de metas que se integra con Microsoft Teams, Google Workspace y Slack.

Limitaciones de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de funciones.

Requiere una configuración y actualizaciones constantes para obtener el máximo valor.

Las personalizaciones avanzadas pueden requerir más tiempo de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Este usuario de G2 señaló:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo.

2. Flowise (el mejor generador visual de código abierto para sistemas multiagente y flujos de trabajo RAG)

a través de Flowise

Las dificultades de su equipo son bastante específicas en este momento: desea ofrecer soluciones de IA reales sin depender de un solo proveedor, necesita agentes de IA autónomos que puedan extraer datos privados de forma segura y tiene que demostrar la gobernanza con registros y aprobaciones claros.

Flowise se dirige a ese mundo. Te ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para diseñar flujos de trabajo de IA complejos en múltiples herramientas, establecer conexiones con varios modelos de lenguaje y bases de datos vectoriales, y mantener a los humanos informados cuando las decisiones son delicadas.

Si estás evaluando alternativas a Langdock porque necesitas sistemas multiagente, generación aumentada de recuperación en múltiples fuentes de datos y la opción de ejecutar en las instalaciones, Flowise está diseñado para eso.

Las mejores funciones de Flowise

Compatibilidad con los modelos de razonamiento más recientes, incluidos OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 y Mistral Large 2.

Cree sistemas multiagente con Agentflow y coordine pasos paralelos o secuenciales.

Diseña asistentes de agente único con Chatflow, llamada de herramientas y generación aumentada con recuperación.

Incorpore documentos y fuentes de datos (PDF, DOC, CSV, SQL, web) y conecte reordenadores y recuperadores.

Inserta revisiones humanas en el proceso para aprobar o corregir resultados críticos.

Realice un seguimiento de las rutas de ejecución con registros de eventos y integre Prometheus + OpenTelemetry para obtener una mayor observabilidad.

Limitaciones de Flowise

Prepárese para una curva de aprendizaje en lo que respecta a los complejos gráficos de agentes y la lógica de ramificación.

Planifique con antelación la gobernanza para la expansión de modelos, almacenes de vectores y credenciales en todos los entornos.

Planifica el tiempo necesario para ajustar la calidad del RAG (fragmentación, recuperadores y reordenadores) para cada dominio.

Requiere sus propias cuentas de modelo/API y gestión de costes.

Precios de Flowise

Free

Starter : 35 $ al mes

Pro: 65 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Flowise

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Flowise

Este comentario de Reddit destacaba la función:

Flowise ofrece una excelente herramienta de IA de bajo nivel sin código para enlazar rápidamente una solución. Proporciona todos los componentes de IA nativos que necesitas.

3. LlamaIndex (el mejor marco de agentes centrado en documentos para el análisis sintáctico, RAG y la coordinación de flujos de trabajo)

a través de LlamaIndex

Tu equipo pasa la mayor parte del día trabajando con archivos PDF, tablas complejas y carpetas de SharePoint. No necesitas otro chatbot, sino respuestas en las que puedas confiar y una forma de automatizar el seguimiento.

LlamaIndex pone tus documentos en el centro, convirtiendo archivos desordenados en un contexto estructurado y fácil de buscar sobre el que realmente puedes construir.

Con el análisis y la extracción de LlamaCloud, esas feas tablas de varias páginas e imágenes incrustadas sobreviven al viaje, y los campos que te interesan se muestran limpios. A continuación, lo indexas y utilizas los SDK de LlamaIndex para poner en marcha RAG, chat y agentes que citan fuentes.

Las mejores funciones de LlamaIndex

LlamaParse V2 ofrece compatibilidad con archivos PDF extremadamente grandes, con muchas tablas y diseños complejos.

LlamaExtract extrae campos limpios y estructurados para aplicaciones posteriores.

Los flujos de trabajo (ahora GA) tienen compatibilidad con puertas de acceso, desencadenantes y revisión humana.

SDK en Python + TypeScript para agentes personalizados, RAG y canalizaciones.

Integre con modelos de lenguaje grandes , bases de datos vectoriales y fuentes de datos populares para adaptarse a su pila existente.

Se conecta a las principales bases de datos vectoriales y fuentes de datos de corporación.

Limitaciones de LlamaIndex

Espera que la propiedad de los ingenieros se encargue de conectar los SDK, los índices y las implementaciones, en comparación con los creadores de aplicaciones plug-and-play.

Planifica los costes de tokens y análisis sintáctico cuando proceses conjuntos de documentos muy grandes y con muchas tablas.

Traiga su propia interfaz de usuario o chat si necesita una experiencia de marca que no requiera conocimientos de desarrollo.

Utiliza MLOps ligeros para gestionar evaluaciones, versiones rápidas y calidad de recuperación a lo largo del tiempo.

Precios de LlamaIndex

Free

Starter : 50 $ al mes

Pro : 500 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LlamaIndex

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre LlamaIndex

Esta reseña de G2 destacó:

Como científico de datos que trabaja con modelos de lenguaje grandes (LLM), LlamaIndex me ha resultado muy útil para gestionarlos.

4. AutoGPT (la mejor plataforma de código abierto para agentes autónomos continuos y con poco código)

a través de AutoGPT

Si lideras un equipo, no te faltan ideas. Lo que te falta es tiempo y una ejecución coherente.

Has probado asistentes de IA que aún necesitan supervisión y has añadido otra pestaña a la lista, por lo que la verdadera pregunta no es «¿Puede escribir la IA?», sino «¿Puede ejecutar un proceso de principio a fin sin que tengas que estar pendiente?».

AutoGPT se centra en esa brecha con agentes que se activan mediante desencadenantes, siguen guiones predefinidos y le entregan resultados finales para su aprobación.

Los responsables de operaciones disponen de un lienzo de bajo código para encadenar pasos y revisar puertas, mientras que los ingenieros lo amplían con sus herramientas y datos cuando lo básico no es suficiente. Tú decides lo que el agente puede ver, dónde puede actuar y cuándo debe escalar, y estableces límites de coste y observabilidad para que se comporte en producción.

Las mejores funciones de AutoGPT

Ejecute agentes en la nube de forma continua con desencadenantes de eventos y programaciones.

Encadena herramientas, pasos y reseñas con el nuevo Toolchain Builder.

Patrones predefinidos para flujos de trabajo de contenido, investigación y operaciones de datos.

Amplíe con código abierto, API y sus propias herramientas para casos de uso personalizados.

Aprovecha una gran comunidad y ejemplos para acortar los ciclos de prototipado.

Limitaciones de AutoGPT

Prepárese para una configuración técnica para uso autohospedado y personalizaciones más personalizadas.

Presupuesta el uso de modelos/API cuando los agentes repiten, navegan o llaman a varias herramientas.

Planifica la supervisión humana para acciones arriesgadas y para mitigar las alucinaciones.

Aporte su propia interfaz de usuario de marca si necesita una experiencia de usuario final pulida.

Añade supervisión y medidas de seguridad para gestionar los reintentos, los fallos y las indicaciones repentinas a lo largo del tiempo.

Precios de AutoGPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AutoGPT

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Kore. ai (la mejor plataforma de agentes de corporación para la automatización de búsquedas, servicios y procesos)

a través de Kore.ai

Si eres responsable de la escalabilidad y la rendición de cuentas, tu problema no es la falta de IA, sino la falta de resultados. El trabajo se desarrolla en CRM, ITSM, HRIS, bases de conocimiento y bandejas de entrada, por lo que cada solicitud «simple» se convierte en una persecución.

Kore. ai se adapta a esas realidades con búsquedas empresariales en todos los silos, coordinación de múltiples agentes y controles estrictos de privacidad, acceso y auditoría.

Tu equipo diseña un lienzo sin código cuando la velocidad es importante y pasa al código profesional cuando necesitas una integración profunda. Puedes empezar con un acelerador tiltt preconstruido para RR. HH., TI o servicio al cliente, y luego ampliarlo con tus datos y modelos.

Las mejores funciones de Kore. ai

Unifique el conocimiento con la búsqueda empresarial en tickets, wikis, archivos y aplicaciones para responder en contexto.

Orquestación multiagente con historial, uso compartido de contexto y lógica de dominio.

Aceleradores preconfigurados para RR. HH., TI, banca, sanidad y comercio minorista.

Cree agentes con un diseñador sin código y amplíelos con código profesional, API y ganchos de eventos cuando sea necesario.

Controle la IA con acceso basado en roles, registros de auditoría, controles de privacidad y elección de modelos en toda su nube de registros.

Asistencia en tiempo real con sugerencias y resúmenes.

Limitaciones de Kore. IA

Prepárese para una curva de incorporación que le permitirá modelar su taxonomía, sus intenciones y sus políticas de gobernanza a nivel de corporación.

Planifica la gestión del gasto en LLM y búsquedas cuando se produzcan picos de uso en el servicio y el soporte para los empleados.

Asigna tiempo de integración para sistemas heredados complejos en los que los conectores listos para usar no son suficientes.

Ajusta la latencia y los fallbacks para el tráfico pico y los flujos de trabajo de larga duración en entornos regulados.

Precios de Kore. IA

Free

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Kore. IA

G2 : 4,6/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Kore. ai

El uso compartido de la reseña de G2:

Me gusta mucho la flexibilidad y la escalabilidad de la plataforma de Kore. IA. La interfaz sin código o con poco código ayuda a acelerar el desarrollo de bots, al tiempo que permite una personalización profunda para casos de uso complejos.

Me gusta mucho la flexibilidad y la escalabilidad de la plataforma de Kore. IA. La interfaz sin código o con poco código ayuda a acelerar el desarrollo de bots, al tiempo que permite una personalización profunda para casos de uso complejos.

6. TensorFlow (la mejor pila de ML de código abierto para crear y distribuir modelos a gran escala)

a través de TensorFlow

Todos los equipos que trabajan con IA acaban enfrentándose al mismo obstáculo: convertir una investigación sólida en sistemas fiables en producción.

Los modelos que parecen excelentes en los portátiles pueden desviarse, los flujos de datos se vuelven confusos y el traslado entre CPU, GPU, dispositivos móviles y la nube puede crear una variabilidad oculta.

TensorFlow aborda esto ofreciéndote un marco único desde la experimentación hasta la implementación, con Keras para compilaciones rápidas, TFX para canalizaciones y TensorFlow Serving y Lite para producción y vanguardia.

Puede ejecutar el mismo modelo en toda su pila, supervisarlo con TensorBoard y escalarlo con formación distribuida cuando lo necesite.

Las mejores funciones de TensorFlow

Cree modelos rápidamente con la API Keras de alto nivel y amplíe el entrenamiento con estrategias de distribución.

Impleméntalo en cualquier lugar utilizando TensorFlow Lite para móviles y dispositivos periféricos, TensorFlow.js para navegadores y Node, y sirviendo en contenedores y Kubernetes.

Coordine los procesos de producción con TFX, incluyendo la validación de datos, la evaluación de modelos y la entrega continua.

Inspeccione, depure y perfile experimentos con TensorBoard para acelerar la iteración y reducir las regresiones.

Aprovecha una amplia gama de modelos, conjuntos de datos de TensorFlow y modelos de Kaggle para acelerar el ajuste y la evaluación.

Limitaciones de TensorFlow

Prevé una curva de aprendizaje para los equipos que se inician en el aprendizaje profundo, la formación distribuida y la ejecución basada en grafos.

Planifica la alineación de versiones entre CUDA, cuDNN y controladores para evitar desviaciones en el entorno de las máquinas GPU.

Dedique tiempo a interpretar mensajes de error crípticos y a ajustar el rendimiento al pasar del prototipo a la producción.

Considera marcos más ligeros para proyectos muy pequeños en los que el espacio que ocupa TensorFlow puede ser innecesario.

Precios de TensorFlow

Free

Valoraciones y reseñas de TensorFlow

G2 : 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre TensorFlow

Esta reseña de G2 señala:

Llevo más de dos años utilizando TensorFlow. Lo he utilizado principalmente para tareas de clasificación de imágenes. Con algunos conocimientos sobre capas, podemos realizar un aprendizaje por transferencia que proporciona una mayor precisión.

7. Haystack (el mejor marco de código abierto para RAG de producción y canalizaciones de agentes)

a través de Haystack

Casi ocho de cada diez empresas utilizan ahora la IA en algún ámbito de su negocio, pero la mayoría de los equipos siguen teniendo dificultades para pasar de prototipos inteligentes a algo fiable en producción.

El problema es el siguiente: cuando se extraen datos de diferentes sistemas, se intenta mantener la precisión de la recuperación y se garantiza que todas las respuestas sean rastreables, las cosas pueden complicarse rápidamente.

Haystack se diseñó para esos momentos. Ayuda a los equipos a crear aplicaciones prácticas de IA que no se desmoronan tras su lanzamiento. Puede empezar poco a poco con un flujo de trabajo de búsqueda o recuperación y crecer hasta alcanzar pipelines multiagente sin tener que reescribirlo todo.

La herramienta establece una conexión natural con herramientas como OpenAI, Anthropic, Weaviate y Pinecone, a la vez que te ofrece visibilidad sobre lo que ocurre entre bastidores.

Para los desarrolladores y equipos de producto que valoran la estructura y la claridad por encima de las modas pasajeras, Haystack ofrece una forma estable de crear, probar e implementar IA que realmente funciona cuando aparecen usuarios reales.

Las mejores funciones de Haystack

Cree herramientas y agentes de recuperación y generación con componentes y procesos reutilizables.

Guarde y cargue canalizaciones para implementaciones repetibles y flujos de trabajo compatibles con K8s.

Conecta los principales LLM, bases de datos vectoriales y backends de búsqueda sin ataduras.

Añade registro y supervisión para ejecuciones trazables y una respuesta más sencilla ante incidencias.

Crea más rápido en el completo Studio con la función de arrastrar y soltar, y luego exporta al código cuando esté listo.

Envíe casos de uso de RAG y agentes con plantillas de corporación y guías de implementación.

Limitaciones de Haystack

Requiere propiedad de ingeniería para diseñar buenos procesos y realizar pruebas en torno a ellos.

Curva de aprendizaje para componentes personalizados y flujos de agentes avanzados.

Trabajo de integración para fuentes de datos heredadas que carecen de conectores listos para usar.

Seguirás necesitando tus propias opciones de UX y alojamiento para las aplicaciones de los usuarios finales.

Precios de Haystack

Free

Valoraciones y reseñas de Haystack

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Haystack

Esta reseña de G2 recoge:

Haystack es un potente marco de trabajo de código abierto en Python para crear procesos de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Ofrece una gama de componentes preconstruidos para tareas comunes de NLP, así como compatibilidad con varios modelos de lenguaje preentrenados y marcos de trabajo de aprendizaje profundo.

8. TESS AI (ideal para equipos que desean disponer de todos los principales modelos de IA en un entorno de trabajo compartido)

a través de tessai.io

Cada vez son más los equipos que utilizan la IA en el trabajo, pero para la mayoría de las personas eso sigue significando tener que cambiar entre docenas de pestañas y modelos solo para terminar una única tarea.

El problema es que resulta muy fácil perder tiempo cuando cada idea requiere una suscripción, un inicio de sesión o una clave de API diferentes.

TESS hace que la IA resulte accesible. Puedes conectar modelos como OpenAI, Gemini, Claude, Mistral y Leonardo en un solo chat, y estos aprenden unos de otros.

Las familias, los amigos y los equipos pueden utilizar créditos de forma compartida en lugar de comprar licencias individuales. Y con las herramientas integradas para la automatización, la generación de archivos y la edición de imágenes, puedes hacer todo, desde redactar informes hasta diseñar campañas, sin salir de la plataforma.

Es una idea sencilla terminada: un lugar donde el trabajo, el aprendizaje y la creatividad permanecen realmente conectados.

Las mejores funciones de TESS IA

Utiliza un único entorno de trabajo para acceder y combinar más de 200 modelos de IA para escribir, diseñar, programar y realizar automatizaciones.

Realiza el uso compartido de créditos con tu equipo o familia en lugar de pagar por usuario.

Crea tus propios agentes de IA en cuestión de minutos utilizando un estudio sin código.

Conecta modelos como OpenAI, Claude, ElevenLabs y Leonardo para crear flujos de trabajo con múltiples agentes.

Realiza tareas avanzadas como la generación de código, la exportación de archivos y búsquedas en tiempo real en la web o en redes sociales directamente en el chat.

Crea, corrige y mejora imágenes utilizando herramientas para rellenar, ampliar y eliminar fondos.

Limitaciones de TESS IA

Confía en un sistema de precios basado en créditos que puede confundir a los nuevos usuarios.

Experimenta incidencias ocasionales o retrasos en el rendimiento durante tareas de gran volumen.

Ofrece una personalización limitada en el diseño de informes y la visualización de agentes.

Necesita documentación más clara para usuarios nuevos o con menos conocimientos técnicos.

Precios de TESS IA

Go: 7,99 $ al mes por usuario.

Básico: 35 $ al mes para usuarios ilimitados.

PRO: 100 $/mes para usuarios ilimitados.

Equipo: 200 $/mes para usuarios ilimitados.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TESS IA

G2 : 4,7/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre TESS IA

Este usuario de G2 escribió:

El uso de múltiples herramientas de IA con Tess ha transformado por completo mi forma de trabajar e interactuar con la tecnología. La capacidad de integrar a la perfección diversas aplicaciones de IA permite una mayor eficiencia, creatividad y resolución de problemas.

9. Simplified (la mejor plataforma multiagente sin código para equipos de marketing modernos)

a través de Simplified

Los profesionales del marketing se despertaron este año con la ampliación de Performance Max por parte de Google, con nuevas funciones que prometen mejores resultados y más claridad sobre lo que los impulsa, lo que significa más formatos para probar y más creatividades para enviar cada semana.

Eso es emocionante, y también eleva la barra para tu equipo.

Gestionas ideas, textos, vídeos y diseños en una combinación de canales, y cada traspaso te ralentiza.

Quieres un lugar donde los resúmenes se conviertan en publicaciones, las publicaciones se conviertan en Clips y el Calendario se mantenga sincronizado. Simplified se adapta a esa realidad con un entorno de trabajo todo en uno que escribe, diseña, programa y mide en cuestión de minutos, para que tu equipo pueda pasar del borrador a la publicación sin tener que cambiar de herramienta.

Empieza con lo básico, como un calendario de uso compartido y algunas plantillas, y luego añade flujos de trabajo y aprobaciones de IA a medida que crezcas.

Y ahora, con los flujos de trabajo de IA y Agentic Orchestration, puedes automatizar tareas repetitivas, como los bucles de revisión y publicación, ¡sin tener que escribir una sola línea de código!

Las mejores funciones simplificadas

Crea y gestiona todo tipo de contenido (texto, imágenes, vídeos y publicaciones en carrusel) en un solo entorno de trabajo.

Automatice las operaciones de marketing con flujos de trabajo de agentes IA y una coordinación sin código.

Reutiliza vídeos largos y conviértelos en clips cortos para redes sociales con el generador de vídeos con IA y subtítulos.

Crea activos de marca utilizando fuentes, colores y voces bloqueados para cada plantilla.

Colabora en tiempo real en los flujos de trabajo de diseño, redacción y publicación.

Programa y analiza publicaciones en más de 30 plataformas sociales con un calendario unificado.

Integre con Canva, Shopify, Instagram y WordPress para simplificar la transferencia de contenido.

Limitaciones simplificadas

Experimenta un rendimiento más lento cuando realizas el trabajo con archivos de vídeo o diseño de gran tamaño.

Consume rápidamente los créditos de IA en los planes de nivel inferior, especialmente con la generación de vídeos.

Requiere ajuste manual para el tono o los matices en textos largos generados por IA.

Ofrece menos transiciones avanzadas o controles de cronograma que los editores dedicados.

Precios simplificados

Simplified Pro: 29 $ al mes

Simplified Business: 79 $ al mes

Crecimiento simplificado: 199 $ al mes.

Simplified Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas simplificadas.

G2 : 4,6/5 (más de 4980 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Simplified

Este usuario de G2 señaló:

Me gusta mucho cómo Simplified combina diseño, edición de vídeo, redacción con IA y colaboración en equipo en una sola plataforma. Las plantillas son modernas y variadas, lo que ahorra mucho tiempo.

10. Akka. io (la mejor plataforma de corporación para sistemas agenticos resilientes)

a través de Akka.io

Aprender a confiar es una de las tareas más difíciles de la vida.

— citado por Isaac Watts

Esa idea encaja perfectamente en el panorama actual de la IA. Todas las empresas quieren sistemas inteligentes que actúen por sí mismos, pero muy pocas pueden prometer que lo harán de forma fiable.

Akka hace un trabajo impresionante como columna vertebral invisible detrás de sistemas agenticos a gran escala, distribuidos y de larga duración.

En lugar de combinar múltiples marcos, Akka ofrece a los equipos un único lugar para diseñar, organizar y supervisar agentes que pueden pensar, coordinarse y actuar de forma segura a lo largo del tiempo.

Su motor de orquestación se encarga de la durabilidad y la recuperación, mientras que Akka Memory mantiene el contexto privado y accesible a la velocidad del rayo.

Las mejores funciones de Akka.io

Ejecute sistemas agenticos distribuidos y de larga duración con orquestación y recuperación de fallos integradas.

Cree e implemente agentes como servicios duraderos e independientes que se coordinan a través de API y Mensajes.

Almacena y fragmenta la memoria de forma segura con Akka Memory para un acceso a los datos rápido, privado y resistente.

Transmite y procesa datos en tiempo real, como señales de sensores, precios de mercado o entradas de vídeo, con baja latencia.

Garantiza el tiempo de actividad con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con una disponibilidad del 99,9999 % y una indemnización por pérdidas de fiabilidad.

Mantén el cumplimiento de 19 normas de seguridad globales, entre las que se incluyen SOC 2 Tipo II, PCI-DSS, ISO 27001 y el RGPD.

Limitaciones de Akka.io

Requiere una sólida experiencia en DevOps y sistemas de distribución para implementar y ajustar de manera eficaz.

Ofrece una curva de aprendizaje más pronunciada para equipos más pequeños que no están familiarizados con las arquitecturas basadas en eventos.

Las licencias y las protecciones de nivel corporativo pueden encarecer los casos de uso no empresariales.

Flexibilidad limitada del código abierto tras el cambio de Lightbend a un modelo de licencia BSL.

Precios de Akka.io

Akka. io: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Akka.io

G2 : 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Akka. io

Esta reseña de G2 decía:

Un buen modelo para el manejo asíncrono de mensajes sin las complejidades de los hilos y los bloqueos. Con Akka, podemos componer un sistema de actores y paso de mensajes.

11. IA modular (la mejor capa de computación unificada para la infraestructura de IA y la implementación de modelos)

a través de Modular IA

Si alguna vez ha intentado escalar sistemas de IA en diferentes GPU, sabrá lo difícil que es. Un modelo funciona perfectamente en NVIDIA, falla en AMD y se ralentiza en el hardware de la nube. Cada ajuste parece como empezar desde cero.

Modular IA se creó para poner fin a ese ciclo de soluciones improvisadas. Ofrece a los desarrolladores una plataforma unificada para crear, optimizar e implementar modelos en cualquier lugar.

Esa promesa no es solo teórica. Recientemente, Modular recaudó 250 millones de dólares para ampliar su Unified Compute Layer, una plataforma que ya alimenta las cargas de trabajo de IA de algunas de las empresas tecnológicas más importantes.

Con Mojo, su lenguaje de programación ultrarrápido, y la plataforma MAX para modelos de baja latencia, Modular ofrece un rendimiento de nivel corporativo con la flexibilidad del código abierto.

Las mejores funciones de la IA modular

Ofrece portabilidad de hardware en GPU de NVIDIA, AMD y Apple sin necesidad de reescribir el código.

Optimice la inferencia con MAX Platform para reducir la latencia hasta en un 70 % y los costes hasta en un 60 %.

Creado en Mojo, un lenguaje compatible con Python diseñado para cargas de trabajo de ML e IA de alto rendimiento.

Escala de 1 GPU a miles utilizando Mammoth, una capa de orquestación nativa de Kubernetes.

Ejecute más de 500 modelos GenAI preoptimizados o utilice los suyos propios.

Consigue fiabilidad empresarial con el cumplimiento de SOC 2, garantías de tiempo de actividad y soporte técnico dedicado.

Limitaciones de la IA modular

Requiere cierto tiempo de configuración para los equipos que pasan de los procesos tradicionales CUDA o PyTorch.

Involucra el aprendizaje de la sintaxis Mojo para equipos sin experiencia en programación de sistemas.

Ofrece integraciones de terceros limitadas más allá del ecosistema Modular en la actualidad.

Precios de IA modular

Comunidad: Free Forever

Punto final de la API por lotes: Pago por hora de GPU

Endpoint dedicado: Pago por hora de GPU

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IA modular

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Criterios clave para comparar alternativas a Langdock

Aquí tienes una tabla comparativa que puedes utilizar para elegir las alternativas a Langdock más adecuadas.

Criterio Por qué es importante Qué es lo que se considera bueno Comprobaciones rápidas Seguridad y gobernanza para datos privados. Necesitas mantener a salvo los datos confidenciales mientras los equipos trabajan con rapidez. SSO, SCIM, RBAC, registros de auditoría, residencia de datos, redacción activada de forma predeterminada, por defecto. ¿Dónde se almacenan los datos?, ¿quién puede ver las indicaciones?, ¿se pueden desactivar los registros?, ¿está disponible VPC o on-prem? Integración de datos y conocimiento El trabajo real se desarrolla en múltiples fuentes de datos y formatos. Conectores nativos, bases de datos vectoriales, búsqueda semántica, generación aumentada de recuperación, mecanismo de almacenamiento inteligente. ¿Qué fuentes de datos se sincronizan, con qué frecuencia, se pueden filtrar los datos personales, cómo se gestionan los datos no estructurados? Flexibilidad del modelo Cada tarea requiere un modelo de IA diferente. Utiliza varios modelos de lenguaje, cambia de proveedor, ajusta, enruta por tarea, iteración inmediata del modelo. Compatibilidad con claves BYO, límites de contexto, herramientas de evaluación, controles de costes por entorno de trabajo. Agentes y flujos de trabajo Los equipos quieren que los agentes de IA se encarguen de flujos de trabajo complejos de IA, no solo de chatear. Sistemas multiagente, encadenamiento de múltiples herramientas, capacidades de navegación web, intervención humana en el proceso. ¿Pueden los agentes llamar a API, ejecutar herramientas, navegar, programar tareas y recuperarse de fallos? Interfaz y DX Las personas adoptan herramientas que les parecen sencillas y flexibles. Interfaz de arrastrar y soltar y SDK limpios, se requieren conocimientos mínimos de programación, exportación a código para aplicaciones LLM. ¿Hay una interfaz de usuario de arrastrar y soltar, CLI, versiones y entornos para desarrolladores? Implementación y operaciones Debes enviar tus productos a entornos de producción con confianza. Rollbacks, staging, gestión de límites de velocidad, implementaciones azul-verde, compatibilidad multirregional. ¿Cómo implementamos modelos en múltiples plataformas? ¿Qué son los SLA y las cuotas? Observabilidad y medidas de protección Los resultados seguros y estables generan confianza. Evaluaciones, filtros de contenido, comprobaciones de políticas, control de versiones y alertas de desviación. ¿Podemos realizar el seguimiento del uso de las herramientas, la latencia y los errores, y añadir pasos de aprobación? Búsqueda y asistentes La gente necesita respuestas rápidas, no tener que buscarlas. Asistentes virtuales que utilizan el procesamiento del lenguaje natural sobre su corpus con análisis. ¿Las respuestas están fundamentadas?, ¿podemos ver las citas?, ¿podemos ajustar la clasificación? Automatización del flujo de trabajo La meta es reducir los pasos manuales y obtener resultados más rápidos. Automatizaciones, desencadenantes y herramientas de análisis de datos integrados para las tareas diarias. ¿Qué podemos automatizar desde el primer día y dónde necesitamos código personalizado? Control de acceso y uso compartido Tú decides cómo acceden los usuarios y qué pueden hacer. Roles granulares, claves a nivel de proyecto y registros de auditoría para gestionar aplicaciones complejas. ¿Podemos delimitar secretos, restringir la exportación y realizar un uso compartido seguro con equipos de IA?

Deja que la IA de ClickUp se encargue de ello por ti.

Has visto un montón de herramientas inteligentes. Algunas son excelentes en una parte del trabajo. Otras parecen prometedoras, pero se vuelven complicadas cuando empieza el trabajo de verdad. Lo que la mayoría de los equipos quieren es sencillo. Un lugar donde se guarden los planes, la gente se mantenga alineada y el trabajo se lleve a cabo.

ClickUp mantiene toda la información en un solo lugar. Las tareas, los documentos, las metas, las pizarras, el chat y las automatizaciones se encuentran juntos, para que no pierdas el hilo saltando de una pestaña a otra. Las vistas se adaptan a la forma de pensar de tu equipo. Listas para los planificadores. Tableros para los constructores. Diagrama de Gantt para los amantes de las líneas de tiempo.

Puede empezar de forma sencilla, añadir campos personalizados y automatizaciones solo cuando los necesite, y mantener su configuración ordenada a medida que crece.

Descubre cómo la conexión directa entre tareas ayuda a evitar que las ideas se pierdan. Los roles y los permisos están claros, lo que evita el caos. ¡Regístrate ahora en ClickUp!

Preguntas frecuentes FAQ

Langdock es una plataforma de IA que ayuda a los equipos a crear y gestionar asistentes internos. Conecta grandes modelos de lenguaje con los datos de la empresa, lo que permite a los empleados realizar consultas sobre documentos, automatizar tareas y generar información de forma segura dentro de su entorno de trabajo.

Algunos equipos buscan herramientas más flexibles, integraciones más sencillas u opciones de cumplimiento más sólidas. Otros pueden querer costes más bajos, una mejor personalización o interfaces más sencillas que no requieran una configuración extensa.

Herramientas como ClickUp Brain, Cohere Coral y Tess AI ofrecen controles de datos estrictos y entornos que cumplen con SOC 2 o el RGPD. Estas plataformas permiten a las empresas gestionar datos confidenciales de forma segura sin renunciar a las ventajas de la automatización basada en IA.

Las plataformas de código abierto, como Flowise y LangChain, pueden igualar a las soluciones de corporación en cuanto a flexibilidad y personalización, pero a menudo requieren más esfuerzo técnico para garantizar su seguridad y mantenimiento. Para los sectores regulados, las herramientas de nivel de corporación siguen siendo la opción más segura.

Algunos usuarios mencionan la personalización limitada, un ecosistema de integraciones más reducido y unos costes más elevados a medida que aumenta el uso de la IA. Para los equipos que necesitan un control total sobre su infraestructura, Langdock puede resultar restrictivo.

Sí, para la mayoría de los flujos de trabajo empresariales. ClickUp Brain lleva la IA directamente a tu entorno de trabajo, combinando la automatización de tareas, la búsqueda de documentos y el resumen inteligente, todo ello vinculado a tus proyectos ClickUp existentes. Ofrece una experiencia fluida sin tener que hacer malabarismos con múltiples plataformas.

Los chatbots siguen guiones preescritos, mientras que las plataformas de asistentes de IA aprenden el contexto, acceden a herramientas conectadas y ejecutan tareas complejas. Actúan como miembros activos del equipo en lugar de como respondedores estáticos.

La IA independiente del modelo significa que la plataforma puede establecer conexiones con cualquier modelo de lenguaje (OpenAI, Anthropic, Mistral o modelos personalizados) sin estar limitada a un solo proveedor. Esto garantiza la libertad de elegir lo que mejor se adapte a sus metas.

No se fije solo en el precio de la suscripción. Tenga en cuenta el tiempo que le ahorra, cómo se adapta a sus herramientas actuales y si se adapta a sus necesidades de datos. Un coste ligeramente superior suele compensar cuando la plataforma simplifica los flujos de trabajo, mejora el cumplimiento normativo y reduce la proliferación de herramientas.