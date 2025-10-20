El contexto es su ventaja competitiva en la era de la IA.

La paradoja de la IA: ¿por qué fracasamos a pesar del entusiasmo?

La IA está en todas partes. Es el tema central de las conversaciones en las salas de juntas, la estrella de los titulares tecnológicos y el foco de las inversiones masivas de las corporaciones. Es la promesa de progreso más sonada, pero también una de las decepciones más silenciosas.

He aquí la incómoda verdad: el 95 % de los proyectos piloto de IA fracasan. A pesar del aumento del 130 % en el gasto en IA, más del 80 % de las corporaciones afirman que la IA generativa no tiene un impacto tangible en toda la corporación.

¿Por qué?

La respuesta no es la falta de ambición o inteligencia. Es la falta de contexto.

Vivimos en la era de la expansión del trabajo , la expansión de la IA y la expansión del contexto , una tormenta perfecta de herramientas desconectadas, conocimientos fragmentados e inteligencia aislada.

¿El resultado? Una IA que, sencillamente, no tiene sentido sin contexto.

Expansión del trabajo: el espejismo de la productividad

La gestión de herramientas, notificaciones y actualizaciones manuales, también conocida como «expansión del trabajo», consume su jornada laboral y le impide realizar un trabajo significativo.

Las organizaciones modernas se están ahogando en un mar de aplicaciones y plataformas desconectadas.

El 60 % del tiempo de los empleados se desperdicia buscando información obsoleta .

Tres de cada cuatro empleados carecen de visibilidad sobre los proyectos .

Cada año se pierden 2,57 billones de dólares en valor económico debido a la ineficiencia.

La dispersión del trabajo no es solo un inconveniente, sino una amenaza existencial para la productividad y la innovación.

Los empleados saltan entre Slack, Confluence, Zoom, Notion, Trello y otras innumerables herramientas, cada una de las cuales contiene una pieza del rompecabezas, pero ninguna ofrece una visión completa. Las decisiones se pierden, las aprobaciones tardan una eternidad y la productividad desaparece silenciosamente.

El trabajo moderno es un laberinto de aplicaciones desconectadas y decisiones perdidas.

En lugar de avanzar en el trabajo, estamos moviendo información entre 17 bases de datos diferentes, cada una de las cuales nos cuesta tiempo, dinero y concentración.

Expansión de la IA: la falsa promesa de «más»

En nuestro afán por «hacer IA», nos olvidamos de preguntarnos: ¿sabemos siquiera lo que le estamos enseñando? Las organizaciones han implementado docenas de herramientas de IA desconectadas entre departamentos.

El 74 % de las empresas tienen dificultades para escalar la IA y convertirla en un impacto real en el negocio .

El 49,8 % de los trabajadores describen la política de IA de su empresa como «el salvaje oeste» .

El 60 % admite utilizar herramientas de IA públicas no autorizadas para el trabajo.

Esto es la expansión de la IA:

Herramientas aisladas que no pueden comunicarse entre sí.

Contexto desconectado : IA que no entiende sus flujos de trabajo ni su lenguaje.

Esfuerzos duplicados entre equipos que resuelven los mismos problemas.

Integraciones complejas que abruman al departamento de TI con soluciones improvisadas.

Resultados inconsistentes debido a la falta de una única fuente de información veraz.

La paradoja es clara: más IA, menos inteligencia.

Expansión del contexto: el asesino silencioso

En el centro tanto de la expansión del trabajo como de la expansión de la IA se encuentra la expansión del contexto: la fragmentación del conocimiento, los datos y los procesos de toma de decisiones.

Cuando el contexto se encuentra disperso en docenas de herramientas, incluso la IA más inteligente se ve reducida a conjeturas. Puede proporcionar a la IA indicaciones de marca, detalles de productos y estrategias, pero si no sabe lo que dijo su director general anoche o los matices de su mercado, el resultado siempre carecerá de algo fundamental.

El contexto es lo que hace que la inteligencia sea útil, tanto para los seres humanos como para la IA.

No contrataría a un nuevo empleado y esperaría que prosperara sin una descripción clara del puesto, acceso al conocimiento de la empresa y los recursos adecuados. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con la IA, implementándola en entornos fragmentados y esperando que aporte valor.

Solucionar la estupidez artificial: los tres pilares

1. Elimine la proliferación del trabajo

La proliferación del trabajo no es solo un problema tecnológico, es un problema empresarial.

Para solucionarlo, las organizaciones deben unificar sus flujos de trabajo, centralizar el conocimiento y romper los silos. Esto significa alejarse de un mosaico de aplicaciones desconectadas y avanzar hacia una única fuente de verdad.

2. Elimine las barreras al contexto

La IA solo es tan buena como los ejemplos y el contexto que se le proporcionan.

Las organizaciones deben proporcionar los mejores ejemplos de su clase, hacer que «lo que es bueno» sea innegable y dar a la IA acceso al contexto en tiempo real. Así es como se pasa de resultados genéricos a resultados verdaderamente diferenciados.

3. Deje de tratar la seguridad como algo secundario.

La proliferación de herramientas de IA ha creado una pesadilla en materia de seguridad.

Confíe solo en herramientas de IA que no retengan datos.

No entrene modelos con sus datos .

Exija las certificaciones de seguridad más exigentes (ISO 42001 y superiores).

La seguridad no es una función, es una base. En una era en la que la IA en la sombra está muy extendida, la seguridad debe integrarse en el ADN de todas las soluciones.

La tierra prometida: IA contextual y el entorno de trabajo de IA convergente

La consolidación de herramientas y la integración de la IA transformaron la productividad y la experiencia de este equipo, pasando del caos manual al éxito optimizado.

La solución no es más IA. Es IA contextual, como ClickUp Brain , que se integra directamente en su flujo de trabajo, aprende de su entorno de trabajo en tiempo real y ofrece resultados de IA relevantes, fundamentados y en tiempo real.

Para una interacción aún más profunda con la IA, ClickUp Brain MAX admite la transcripción directa por voz y la ejecución de tareas. También ofrece múltiples modelos de IA líderes, incluidos ChatGPT, Claude, Gemini y más, directamente desde la aplicación, con el contexto completo de su trabajo, y le permite comunicarse con su entorno de trabajo utilizando lenguaje natural. Es una IA que reconoce el contexto y está siempre activa.

Hable, escriba y piense de forma más inteligente con Talk to texto en ClickUp Brain MAX.

El entorno de trabajo de IA convergente pone fin a la expansión del trabajo, la expansión de la IA y la expansión del contexto:

Todas las aplicaciones de trabajo que necesita, unificadas en una sola plataforma.

Herramientas de IA y agentes que aprenden de su contexto vital.

Contexto vivo y en tiempo real para cada decisión.

Seguridad y cumplimiento normativo desde el diseño.

No se trata solo de un impulso a la productividad, sino de una ventaja estratégica. Permite que los seres humanos y la IA trabajen juntos, maximizando la productividad, la creatividad y la seguridad.

Madurez de la IA: de desconectada a convergente

Desde herramientas desconectadas hasta IA ambiental, vea dónde se encuentra su organización en el proceso de transformación de la IA.

Las organizaciones deben avanzar en su madurez en materia de IA mediante:

Evaluación de su infraestructura tecnológica y flujos de trabajo actuales

Identificar oportunidades para que la IA y los agentes aceleren los flujos de trabajo

Correlacionar flujos de trabajo de IA alineados con su nivel de madurez actual

El camino a seguir: soluciones profundas y conclusiones prácticas

No solucionamos los fallos de la IA con más modelos, sino con mejores sistemas. El cambio del bombo publicitario al impacto comienza con medidas prácticas y estructurales que anclan la inteligencia en el contexto. ⏩ Capacidad de IA: A pesar de los fracasos generalizados, hay señales claras de lo que funciona cuando el contexto está alineado. McKinsey estima que los casos de uso de la IA en las corporaciones podrían generar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares en valor en todos los sectores. Mientras tanto, PwC prevé que la IA podría aportar 15,7 billones de dólares al PIB mundial en 2030, de los cuales 6,6 billones provendrían solo de las ganancias en productividad. No se trata de especulaciones, sino de resultados posibles cuando la IA no solo se añade, sino que se integra con el contexto real, los flujos de trabajo y la alineación estratégica. Así es como las organizaciones pueden salvar esa brecha: convirtiendo la ambición en ejecución y el caos de la IA en claridad.

No solucionamos los fallos de la IA con más modelos, sino con mejores sistemas. El cambio del bombo publicitario al impacto comienza con medidas prácticas y estructurales que anclan la inteligencia en el contexto.

⏩ Capacidad de IA: A pesar de los fracasos generalizados, hay señales claras de lo que funciona cuando el contexto está alineado. McKinsey estima que los casos de uso de la IA en las corporaciones podrían generar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares en valor en todos los sectores. Mientras tanto, PwC prevé que la IA podría aportar 15,7 billones de dólares al PIB mundial en 2030, de los cuales 6,6 billones provendrían solo de las ganancias de productividad. No se trata de especulaciones, sino de posibles resultados cuando la IA no solo se añade, sino que se integra con el contexto real, los flujos de trabajo y la alineación estratégica.

Así es como las organizaciones pueden salvar esa brecha: convirtiendo la ambición en ejecución y el caos de la IA en claridad.

Audite sus flujos de contexto: correlacione dónde se encuentra el contexto en su organización. Detecte los cuellos de botella en el conocimiento, las decisiones aisladas y la información que se pierde en la traducción. Diseñe pensando en el contexto, no solo en la automatización: elija soluciones de IA que comprendan el lenguaje y los flujos de trabajo de su empresa, y que puedan acceder a su base de conocimientos viva y aprender de ella. Unifique su entorno de trabajo: avance hacia un entorno de trabajo de IA convergente en el que se unifiquen las herramientas, los datos y las capacidades de IA. Rompa los silos, centralice el conocimiento y convierta el contexto en el valor predeterminado. Haga que la seguridad sea innegociable: adopte soluciones de IA que no requieran retención de datos, ni entrenamiento de modelos con sus datos, y que cuenten con certificaciones líderes en el sector. Eduque a los equipos sobre los riesgos de la IA en la sombra y dótelos de herramientas seguras y autorizadas. Invierta en la gestión del cambio: la IA contextual y la convergencia tienen tanto que ver con la cultura como con la tecnología. Forme a los equipos para que piensen en sistemas, recompense la colaboración y convierta el contexto en un valor fundamental. Conecte la experiencia en el ámbito con la experiencia en IA: junte a expertos en el ámbito con especialistas en IA para acelerar el desarrollo de agentes de IA, perfeccionar las iteraciones y ofrecer valor más rápidamente. Aproveche el conocimiento del ámbito para garantizar que las soluciones de IA sean relevantes, prácticas y estén alineadas con las metas de la empresa.

Reconsidere el significado de «inteligente».

El futuro no pertenecerá a las organizaciones con más IA.

Pertenecerá a aquellos que sean más contextuales, que puedan unificar la inteligencia, los flujos de trabajo y la seguridad en un único sistema vivo.

No se conforme con una IA tonta.

No acepte la proliferación del trabajo, la proliferación de la IA o la proliferación del contexto como el coste de hacer negocios.

Exija más. Cree un entorno de trabajo de IA convergente. Convierta el contexto en su ventaja competitiva.

La era de la IA tonta y desconectada ha terminado. La era de la IA contextual, y del entorno de trabajo de IA convergente, ha comenzado. ¿Liderará o se quedará atrás?