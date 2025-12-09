ClickUp 4.0: el fin de la dispersión laboral

Durante años, los equipos han estado atrapados en un laberinto.

Hacer malabarismos con herramientas dispersas, cambiar de pestañas, buscar contexto y ver cómo se escapan horas preciosas.

Estos son los números que quitan el sueño a los líderes empresariales:

Expansión del contexto: Se pierden casi 2,5 horas al día cuando los miembros del equipo saltan de una conversación a otra, buscan archivos e intentan recuperar la concentración.

Expansión de la IA: cada día, los equipos dedican unos 60 minutos a manejar diferentes herramientas de IA que no funcionan juntas, lo que provoca frustración y esfuerzo innecesario.

Proliferación de aplicaciones: Se pierden otros 55 minutos mientras las personas cambian constantemente de una aplicación a otra, tratando de encontrar lo que necesitan y manteniéndose al día con flujos de trabajo dispersos.

Eso supone una pérdida de productividad de 2,5 billones de dólares a nivel mundial. Y pone de manifiesto un problema mucho más profundo: la mayor amenaza para la productividad no es la falta de esfuerzo, sino la forma en que se gestiona el trabajo.

En ClickUp, siempre hemos sabido que hay una forma mejor de hacer las cosas. Nuestra misión desde el primer día ha sido hacer que el mundo sea más productivo sustituyendo todo el software de trabajo y eliminando la dispersión de contextos.

Construimos rápidamente. Lanzamos sin descanso. Creamos una plataforma enorme y unificada. Pero ahora, los cimientos están completados. Esta es una nueva era para ClickUp. Una era definida no solo por la velocidad, sino por la obsesión por el trabajo bien hecho y la calidad sin concesiones.

Hemos imaginado algo sin precedentes: una plataforma en la que tus tareas, documentos, chats, reuniones y conocimientos convergen en un único sistema flexible. Meticulosamente diseñado hasta el último píxel. Una convergencia de software, personas e IA.

Presentamos la primera plataforma de IA convergente del mundo: ClickUp 4. 0

¿Qué es ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 es el lugar donde se desarrolla todo tu trabajo y colaboración.

La hemos rediseñado desde cero prestando atención a cada detalle. Todos los flujos de trabajo se sienten conectados. Cada experiencia se ha perfeccionado, pulido y mejorado para que resulte más fácil.

Cuando todo tu trabajo converge en un entorno de trabajo cuidadosamente diseñado y impulsado por IA, todo encaja a la perfección. En la práctica, eso se traduce en:

Un calendario que por fin entiende tus prioridades y bloquea automáticamente tu agenda en función de ellas.

Una IA que puede recordar al instante los elementos pendientes de esa llamada individual de la semana pasada.

Agentes que clasifican tus tareas, configuran proyectos y intervienen para responder a tus preguntas.

Un único entorno de trabajo, bellamente diseñado, que reúne tareas, documentos, metas, chat y automatización impulsada por IA.

ClickUp 4.0 se centra en el problema exacto que nos propusimos solucionar en un principio: la fragmentación causada por herramientas de trabajo desconectadas y un contexto disperso. Pero esta vez lo hemos resuelto prestando una atención meticulosa a la experiencia del usuario, haciendo que cada clic sea intuitivo.

Aquí es donde eso cambia, con un software creado según un nuevo estándar.

ClickUp 4.0 ofrece las funciones y actualizaciones más solicitadas por nuestra comunidad.

Estas mejoras eliminan la fricción, multiplican tu productividad y te devuelven el control de tu día. Estas son las novedades:

Navegación personalizada 4.0: todo lo que necesitas, exactamente donde lo necesitas

La barra lateral de ClickUp 4.0 es fluida y personalizable.

Esto marca el fin de la conmutación: ya no tendrás una pestaña para el chat, otra pestaña para ese POE y una ventana completamente nueva para tu IA.

En ClickUp 4.0, la nueva barra lateral unificada ofrece una jerarquía convergente, que reúne tareas, documentos, chat, pizarras, paneles, Calendario y mucho más para facilitar el acceso.

Navegación personalizada: crea tu propia barra lateral con secciones personalizadas para que puedas organizar tu trabajo a tu manera.

Jerarquía convergente: accede a tareas, documentos, chat, IA y mucho más desde un único espacio unificado.

Elementos fijados: mantén tu trabajo más importante en primer plano fijando espacios, listas o documentos en la barra lateral.

Filtrado rápido: accede al instante a espacios, mensajes no leídos o mensajes directos con los nuevos filtros de la barra lateral.

Una experiencia más limpia y sencilla: disfruta de una interfaz despejada e intuitiva que te permite concentrarte y controlar mejor tu trabajo.

Colaboración y chat con IA: contexto, capturado justo donde haces tu trabajo

La mayoría de las plataformas se limitan a agrupar herramientas. ClickUp 4.0 va más allá al hacer que todas las herramientas sean sensibles al contexto y estén interconectadas.

Cuando el chat, las reuniones, las notas de reuniones, la IA y las tareas se unifican en una sola plataforma, parece tan sencillo como pedirle a tu IA que cree y asigne tareas a partir de la llamada del viernes pasado, ¡y está terminado en segundos!

El entorno de trabajo de ClickUp ahora funciona como una única fuente de información y centro de colaboración para la gestión de proyectos integral.

Así es como tu flujo de trabajo permanece conectado sin esfuerzo en ClickUp:

Chat de IA unificado: ClickUp Chat ahora está convergido con el resto de tu trabajo. Todas las conversaciones están conectadas con tus tareas, documentos y proyectos. Se acabó cambiar de pestañas y buscar respuestas. Todo lo que necesitas está en un solo lugar, para que siempre estés al tanto y tu IA tenga un contexto completo.

Reuniones instantáneas: ¿Necesitas hacer una llamada? Inicia ¿Necesitas hacer una llamada? Inicia SyncUp , nuestra aplicación nativa de videollamadas y llamadas de audio, directamente desde el chat. Las reuniones, las notas y las tareas pendientes se registran y conectan. La nueva función Intranet Posts te permite difundir novedades, celebrar logros y mantener a todos informados, todo ello dentro de ClickUp.

AI Notetaker: Graba y transcribe reuniones con Graba y transcribe reuniones con AI Notetaker , para que se capture cada detalle, con resúmenes, conclusiones clave, acciones pendientes y mucho más.

Notas prácticas: convierte al instante las notas de reuniones y los hilos de chat en convierte al instante las notas de reuniones y los hilos de chat en tareas de ClickUp , para que ningún elemento se quede sin realizar.

Transcripciones con función de búsqueda: todas las conversaciones y transcripciones se pueden buscar a través de todas las conversaciones y transcripciones se pueden buscar a través de ClickUp Brain , mediante indicaciones de lenguaje natural.

Consigue ClickUp AI Notetaker para transcribir reuniones, crear tareas y acciones, y delegar trabajo.

Planificador personal: tu día, perfectamente organizado, de forma automática

El planificador personal de ClickUp 4.0 es tu superpoder para realizar el trabajo con concentración y mucho más.

Disfruta de un calendario personalizado con todas tus reuniones y tareas cuidadosamente organizadas para ti cada día. Por fin podrás olvidarte de planificar, reprogramar o coordinar cosas manualmente.

Cuando las cosas cambian, la IA ajusta tu calendario en tiempo real, para que siempre tengas tiempo para concentrarte y hacer lo que tienes que hacer.

Programación basada en IA: Deja que la IA se encargue del caos de la programación bloqueando automáticamente el tiempo para tus principales prioridades y reuniones.

Calendario integrado: vea los horarios de sus compañeros de trabajo, reserve reuniones con ellos y tenga la vista de su calendario como desee.

Bloqueo de tiempo: arrastra las tareas al Calendario para programarlas sin esfuerzo, asegurándote de asignar la cantidad adecuada de tiempo a cada tarea sin comprometerte en exceso.

Sesiones de concentración: reserva fácilmente tiempo para trabajar en profundidad y deja que la IA ajuste el resto a medida que cambian las prioridades.

Contexto dentro de las reuniones: enlaza eventos con tareas y documentos, para que todo esté conectado y sea procesable.

Teams Hub: claridad de principio a fin, sin necesidad de realizar seguimientos constantes

El Teams Hub es una forma completamente nueva de estar al día de en qué está trabajando tu equipo.

Los análisis, las prioridades y la capacidad se encuentran en un solo lugar, lo que proporciona a los gerentes una visibilidad instantánea de las cargas de trabajo del equipo. Ya no tendrás que adivinar en qué están trabajando las personas o si los plazos son realistas.

Tu Teams Hub incluye:

Visualización de la estructura organizativa: ve quién forma parte de cada equipo y consulta los perfiles individuales y de equipo para obtener más contexto.

Feeds de actividad en tiempo real: cada equipo tiene un feed, por lo que puedes ver la última actividad y las actualizaciones de cualquier equipo en ClickUp.

Prioridades clasificadas por orden de importancia: vea una lista clasificada por orden de importancia de aquello en lo que se centra todo el mundo en su Teams Hub y sepa exactamente qué posición ocupa una tarea en la lista de cada persona.

Capacidad y análisis: ve al instante en qué está trabajando cada uno, visualiza las capacidades del equipo e identifica dónde podrías tener escasez de recursos.

Puestas al día diarias impulsadas por IA: Deja que la IA resuma las actualizaciones clave para que siempre estés al tanto de todo.

Hojas de horas integradas: sepa exactamente cuánto trabajo es facturable y cuánto tiempo llevan realmente los proyectos con las hojas de horas integradas.

ClickUp Brain y Ambient IA Agents: tu productividad, multiplicada

Accede a múltiples LLM, realiza búsquedas web en tiempo real, obtén respuestas altamente contextuales a tus preguntas de trabajo y mucho más a través de ClickUp Brain.

Las funciones de ClickUp 4.0 reinventan por completo lo que significa tener compañeros de equipo digitales.

ClickUp Brain actúa como tu asistente de productividad siempre activo, listo para crear tareas, redactar documentos, resumir conversaciones y responder preguntas en el momento en que lo necesites.

Además, están los agentes de IA ambiental: asistentes inteligentes que saben cuándo ayudar sin que se les pida. Estos ayudantes personalizables y autónomos funcionan en segundo plano, enviando de forma proactiva actualizaciones de proyectos, respondiendo a preguntas en el chat y gestionando el trabajo repetitivo en el momento en que es necesario, no cuando te acuerdas de delegarlo.

El resultado es un entorno de trabajo en el que desaparecen las tareas rutinarias, la información fluye al instante y tu equipo tiene libertad para centrarse en el trabajo estratégico y de gran impacto.

Asistente de productividad: ClickUp Brain trabaja contigo y está equipado para llevar a cabo más de 500 flujos de trabajo diferentes.

Barra de comandos de IA: solo tienes que escribir un espacio para abrir la nueva barra de comandos de IA desde cualquier comentario y obtener acciones contextuales, como generar una tarea con todos los detalles del hilo, redactar una respuesta relevante o resumir un hilo de conversación largo.

Múltiples modelos de IA: interactúa directamente con ChatGPT, Claude, Gemini y muchos más, además de acceder a modelos premium y búsquedas web en tiempo real, todo desde una única interfaz.

Agente de respuestas en directo: cuando alguien hace una pregunta en ClickUp Chat, tu agente de respuestas en directo interviene automáticamente y proporciona una respuesta, por lo que no es necesario que lo haga una persona.

Agentes de IA personalizados para el trabajo: crea tus propios agentes correlacionándolos con desencadenantes personalizados y fuentes de conocimiento desde tu entorno de trabajo de ClickUp o aplicaciones conectadas.

Actualizaciones automáticas de proyectos: configura agentes para que se encarguen de las actualizaciones de estado por ti y recibe informes detallados diarios o semanales para ti o tu equipo sobre cualquier lista, tarea o chat.

💫 ¡Lleva lo mejor de ClickUp a tu ordenador de escritorio/PC con Brain MAX, una superaplicación de IA independiente! Tu centro de comandos ClickUp : encuentra al instante el contexto oculto en las tareas, recupera documentos y obtén actualizaciones en tiempo real sobre los proyectos, desde cualquier lugar.

Pregunta lo que quieras a los mejores modelos de IA : trabaja con GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet y otros sin tener que hacer malabarismos con las suscripciones.

Busca en todas las aplicaciones conectadas : localiza archivos ocultos y encuentra respuestas rápidamente, sin perder más tiempo buscando en Google Drive o en hilos de discusión.

Búsqueda profunda en la web : convierte horas de investigación en minutos con análisis basados en IA y citas claras en las que puedes confiar.

Haz cuatro veces más con Talk to Text: ¡Tú hablas, la IA escribe y realiza la edición! Utiliza el dictado perfeccionado por IA en cualquier app, personalizada para ti. ¡Tú hablas, la IA escribe y realiza la edición! Utiliza el dictado perfeccionado por IA en cualquier app, personalizada para ti.

Listas personales: tu lista privada de tareas pendientes, exactamente como la necesitas

Las listas personales de ClickUp 4.0 te permiten organizar y realizar un seguimiento de tus tareas personales a través de una lista privada dentro de tu entorno de trabajo. Actúan como un lienzo donde puedes centralizar tus prioridades.

Visualiza tu lista personal a tu manera: elige tu vista preferida de ClickUp, como la vista Lista o la vista Tablero.

Organiza tus proyectos, ideas y tareas pendientes: planifica tu día, realiza el seguimiento de tus metas y gestiona tu carga de trabajo, todo ello en tu propio espacio dedicado dentro de ClickUp.

Importa tareas de otras listas: incorpora rápidamente tareas a tu lista personal para acceder a ellas y gestionarlas fácilmente.

¿Qué novedades trae ClickUp 4.0?

Esto es el trabajo que estamos realizando y lo que tenemos previsto lanzar en las próximas semanas.

Subcarpetas (beta): organización a nivel granular

Estamos encantados de satisfacer una de las principales peticiones de la comunidad: ¡la posibilidad de anidar carpetas unas dentro de otras! Ahora puedes organizar tu entorno de trabajo con carpetas dentro de carpetas, con todas las potentes funciones que esperas de nuestras carpetas. Piensa en la elaboración de informes de arriba abajo, vistas personalizables, permisos heredados y mucho más.

Campos personalizados por tipo de tarea (beta): máxima flexibilidad, cero pérdida de información

Realiza un seguimiento exacto de lo que importa para cada tipo de trabajo. Los campos personalizados por tipo de tarea te permiten adaptar los campos de datos a flujos de trabajo específicos, de modo que cada equipo obtenga el contexto que necesita, sin abrumar a los demás con detalles minuciosos.

El futuro del trabajo, hoy mismo

ClickUp 4.0 es donde el trabajo finalmente se siente sin esfuerzo. Cada tarea, cada flujo de trabajo, cada conversación ahora vive en un único entorno de trabajo altamente intuitivo.

Notará la diferencia la primera vez que abra la barra lateral, la primera vez que le haga una pregunta a Brain, la primera vez que su equipo pase de la idea a la ejecución sin perder el ritmo.

Bienvenido a la era de la convergencia. ¡Bienvenido a ClickUp 4.0!