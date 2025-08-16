Whisper vs. Google Speech-to-Text: ¿cuál debería usar?

En la batalla entre Whisper y Google Speech-to-Text, lo importante es cuál lo hace bien (incluso cuando el micrófono capta el ruido de la batidora de tu vecino).
Whisper, el modelo de código abierto de OpenAI, ofrece un reconocimiento de voz de alta precisión utilizando múltiples modelos entrenados en diferentes idiomas. Es flexible, compatible con ajustes precisos y ofrece un rendimiento impresionante en entornos ruidosos.
Google Speech-to-Text, parte del paquete Google Cloud Speech, es una potente herramienta de transcripción con IA probada y comprobada. Con transcripción en tiempo real, fácil integración y compatibilidad sólida con API de conversión de voz a texto, está diseñada para manejar múltiples hablantes, acentos y mucho ruido de fondo.
Piensa en este blog como tu anillo decodificador para dos potentes sistemas de ASR (reconocimiento automático de voz), porque elegir el servicio de transcripción adecuado no debería requerir una intervención divina (ni un doctorado en lingüística).
¿Qué es Whisper?
Whisper es un modelo de código abierto desarrollado por OpenAI para el reconocimiento automático del habla (ASR).
Está diseñado para transcribir archivos de audio en diferentes idiomas con una precisión impresionante, incluso en condiciones menos que ideales (como grabaciones caóticas en cafeterías).
Con sus múltiples modelos entrenados en diversos conjuntos de datos lingüísticos, Whisper ofrece funciones de conversión de voz a texto muy flexibles para diversos casos de uso, desde podcasts hasta herramientas para desarrolladores.
👀Dato curioso: Whisper de OpenAI se entrenó con un enorme conjunto de datos de 680 000 horas de datos supervisados multilingües y multitarea recopilados de la web.
Las mejores funciones de Whisper
Entonces, ¿por qué destaca Whisper IA? A continuación, te mostramos algunas de las funciones más destacadas que hacen de Whisper la mejor opción para equipos que buscan alta precisión, adaptabilidad y un rendimiento fiable.
🙋♀️ Transcripción multilingüe
Whisper es compatible con varios idiomas desde el primer momento, lo que lo convierte en una opción ideal para apps, podcasts y proyectos multimedia globales. Tanto si tu audio está en inglés, español o swahili, Whisper ofrece un rendimiento de transcripción constante.
Puedes elegir recibir el texto transcrito en el idioma original del discurso o como traducción al inglés.
🔊 Sólida gestión del ruido de fondo
A diferencia de la mayoría de las herramientas de transcripción, que fallan con el ruido de fondo, Whisper IA mantiene la precisión incluso con charlas, ladridos o ruidos fuertes, lo que ayuda a mantener una baja tasa de errores de palabras.
✅ Flexibilidad de código abierto y ajuste preciso
A los desarrolladores les encanta Whisper porque es de código abierto, lo que te permite inspeccionar el código, realizar ajustes y crear soluciones personalizadas.
Con un ajuste fino, puedes adaptarlo para apps, notas de voz o procesamiento de audio masivo.
📝 Documentación clara y API centrada en los desarrolladores
La API de Whisper incluye documentación clara, lo que facilita su integración en los flujos de trabajo existentes. Además, con el soporte activo de la comunidad OpenAI, empezar a utilizarla es muy sencillo: no se necesitan foros crípticos ni tutoriales obsoletos.
Precios de Whisper
- 0,006 $ por minuto de audio, facturado por segundos (es decir, 0,0001 $ por segundo)
¿Qué es Google Speech-to-Text?
Google Speech-to-Text es una herramienta de reconocimiento de voz basada en la nube que convierte el audio en texto utilizando los modelos avanzados de IA de Google Cloud. Ofrece una gran precisión, un procesamiento rápido y un rendimiento escalable para tareas como aplicaciones con voz o la transcripción de llamadas de Zoom.
Con transcripción en tiempo real, compatibilidad con múltiples idiomas y una integración perfecta, es la solución ideal tanto para startups como para servicios de transcripción de nivel empresarial.
Las mejores funciones de Google Speech-to-Text
Lo que distingue a Google Speech-to-Text es su preparación para la corporación. Está diseñado para desarrolladores y propietarios de productos que necesitan transcripciones fiables, un rendimiento ágil y compatibilidad sin esfuerzo con varios idiomas y hablantes.
A continuación se presentan algunas de las funciones más destacadas que hacen que esta API de conversión de voz a texto sea tan utilizada.
⏲ Opciones de procesamiento en tiempo real y por lotes
Google Speech-to-Text es compatible con la transcripción en tiempo real y el procesamiento por lotes. Puede transcribir entrevistas en directo o procesar archivos de audio de gran tamaño, lo que lo hace ideal para creadores de contenido, centros de llamadas y cualquier persona que maneje un gran número de grabaciones.
🔊 Diariización de hablantes y reconocimiento multilingüe
Google Speech-to-Text puede distinguir y etiquetar a diferentes hablantes en un archivo de audio, lo que simplifica la transcripción de diálogos.
También ofrece reconocimiento multilingüe, perfecto para equipos y empresas que trabajan con varios idiomas en la misma grabación (un saludo a todos los supervivientes de la fatiga global de Zoom).
💪 Potente cancelación de ruido y alta precisión
Gracias a los modelos de aprendizaje profundo de Google Cloud, Google Speech-to-Text ofrece una gran precisión incluso con ruido de fondo.
Desde cafeterías abarrotadas hasta salas de juntas con eco, su reconocimiento de voz sigue siendo nítido, lo que ayuda a reducir la tasa de error de palabras (WER) y mantiene las transcripciones utilizables sin necesidad de reescribirlas por completo.
🛠 Fácil integración con las herramientas existentes
Google hace que sea muy sencillo conectar su API a tu app, plataforma o herramienta basada en voz. Con una amplia compatibilidad lingüística, una sólida documentación y conexiones (a internet) nativas con otros productos de Google Cloud, se adapta perfectamente a la mayoría de los flujos de trabajo existentes sin consumir el tiempo ni la cordura de tu equipo.
Precios de Google Speech-to-Text
- API Speech-to-Text V1: 0,024 $ por minuto
- API Speech-to-Text V2: 0,016 $ por minuto
Whisper frente a Google Speech-to-Text: comparación de funciones
Antes de profundizar en el análisis de las funciones, aquí tienes una comparación rápida entre Whisper y Google Speech-to-Text para ayudarte a decidir qué herramienta se adapta mejor a tus necesidades de transcripción.
|Función
|Whisper
|Google Speech-to-text
|Transcripción en tiempo real
|✅
|✅
|Funcionalidad sin conexión
|✅
|❌
|Servicio basado en la nube
|❌
|✅
|Gestión del ruido de fondo
|✅
|✅
|Diariización de hablantes
|❌
|✅
|Ajuste fino
|✅
|❌
|Optimizado para corporaciones
|❌
|✅
|Modelo de código abierto
|✅
|❌
|Transcripción multilingüe
|✅
|✅
Función n.º 1: asistente con IA nativa
Aunque Whisper AI impresiona por su encanto y flexibilidad de código abierto, no incluye un asistente de IA integrado. Si quieres resúmenes basados en IA, sugerencias de notas inteligentes o indicaciones interactivas, tendrás que ajustarlos o añadirlos tú mismo.
Por el contrario, Google Speech-to-Text cuenta con el respaldo de la completa pila de IA de Google Cloud, lo que le ofrece funciones nativas listas para usar sin necesidad de configuración manual.
Es como comparar un kit para preparar tu propia hamburguesa con una hamburguesa doble con queso ya preparada: ambas están deliciosas, pero una es definitivamente más rápida.
✨ Ideal para:
- Whisper: Desarrolladores y equipos que crean flujos de trabajo de IA personalizados desde cero
- Google Speech-to-Text: usuarios que desean una transcripción inteligente mejorada con IA como servicio listo para usar sin esfuerzo adicional
🏆 Ganador: Google Speech-to-Text. Con inteligencia IA integrada, funciones de asistente nativas y configuración cero, es la opción más rápida e inteligente lista para usar.
💡 Consejo profesional: Resuma transcripciones largas al instante con los resumidores de transcripciones con IA, perfectos para saltarse lo superfluo.
Función n.º 2: Gestión del ruido y precisión
Tanto Whisper como Google Speech-to-Text gestionan el ruido de fondo de forma impresionante.
Whisper se ha entrenado con archivos de audio ruidosos del mundo real, por lo que está diseñado para funcionar cuando alguien está preparando batidos a medio metro de tu micrófono. Google, sin embargo, aprovecha la avanzada cancelación de ruido y la magia del aprendizaje automático de Google Cloud.
En términos prácticos, ambos ofrecen una alta precisión y un menor WER (índice de errores de palabras) en entornos ruidosos. Tira una moneda al aire o, mejor aún, haz tu propia prueba.
✨ Ideal para:
- Whisper: Desarrolladores que se enfrentan a entornos de audio impredecibles y reales
- Google Speech-to-Text: Empresas que necesitan transcripciones coherentes y de alta precisión en llamadas o reuniones ruidosas
🏆 Ganador: Empate. Ambas herramientas ofrecen una precisión y una resistencia al ruido de primer nivel, lo que hace que sea muy difícil decidir entre ellas sin realizar pruebas en el mundo real.
Función n.º 3: Personalización y control
Si te gusta modificar el código, jugar con varios modelos y ajustar los diales para adaptarlos a casos de uso específicos, Whisper ofrece la libertad que no ofrece el ASR de Google.
Al ser un modelo de código abierto, Whisper permite realizar ajustes precisos, lo que te permite optimizarlo para dialectos específicos, sectores o ese invitado del podcast que insiste en murmurar.
Google Speech-to-Text, en comparación, es más un servicio de transcripción plug-and-play, ideal por su facilidad, pero no tanto para los fanáticos del control.
✨ Ideal para:
- Whisper: Inventores, equipos de producto e investigadores que desean un control profundo y un ajuste preciso
- Google Speech-to-Text: equipos que prefieren la comodidad a la personalización
🏆 Ganador: Whisper. Con acceso de código abierto, capacidades de ajuste fino y control completo del modelo, es el kit de herramientas soñado para los desarrolladores prácticos.
Función n.º 4: Facilidad de integración
¿Necesitas que tu API de conversión de voz a texto se adapte a tu infraestructura tecnológica sin complicaciones? Google te lo ofrece. Desde una implementación fluida a través de Google Cloud hasta la sincronización con otros servicios como Gmail, Meet o Docs, está diseñado para empresas que buscan minimizar el esfuerzo de desarrollo.
Aunque es flexible, Whisper requiere una configuración e integración manuales, por lo que puede suponer un mayor esfuerzo inicial, a menos que se tenga experiencia con scripts y flujos de trabajo.
✨ Ideal para:
- Whisper: usuarios avanzados a los que no les importa arremangarse
- Google Speech-to-Text: Startups, corporaciones y cualquiera que necesite rapidez en la configuración
🏆 Ganador: Google Speech-to-Text. Las API sin fisuras, la compatibilidad nativa con la nube y la compatibilidad instantánea hacen que sea muy fácil conectarse a cualquier pila tecnológica.
Función n.º 5: Soporte multilingüe
Ambas herramientas son compatibles con varios idiomas, pero Whisper lleva una ligera ventaja gracias a su mejor transcripción multilingüe desde el principio. Entrenado con un conjunto de datos enorme y diverso, maneja dialectos poco comunes y cambios de código como un campeón.
Google también es compatible con varios idiomas, pero la calidad de la transcripción puede variar en función del par de idiomas y los patrones de habla. Si tu audio cambia a menudo de idioma o contiene acentos mezclados, elige Whisper.
✨ Ideal para:
- Whisper: Equipos que trabajan con audio diverso, multilingüe o con gran variedad de dialectos
- Google Speech-to-Text: Usuarios generales que trabajan con pares de idiomas populares
🏆 Ganador: Whisper. Con una cobertura lingüística más amplia y un mejor reconocimiento de dialectos, es la mejor opción para una transcripción verdaderamente global.
Función n.º 6: Rendimiento y capacidades en tiempo real
Si buscas una transcripción ultrarrápida y en tiempo real, Google Speech-to-Text es la mejor opción. Está optimizado para cargas de trabajo de baja latencia y ofrece un rendimiento de nivel empresarial que se adapta a todos los dispositivos.
Whisper es compatible con casos de uso en tiempo real a través de la API de Whisper, pero no es tan fluido ni está tan optimizado de fábrica, especialmente cuando se utiliza en hardware de gama baja.
✨ Ideal para:
- Whisper: Procesamiento local y entornos controlados
- Google Speech-to-Text: Empresas que necesitan velocidad, escalabilidad y resultados rápidos en tiempo real
🏆 Ganador: Google Speech-to-Text. La transcripción en tiempo real ultrarrápida y la fiabilidad de nivel empresarial le dan una ventaja en cuanto a rendimiento.
Función n.º 7: Seguridad de los datos y acceso a la nube
La infraestructura en la nube de Google proporciona una protección de datos estándar en el sector, ideal para entornos regulados. Whisper, por el contrario, procesa los archivos de audio localmente, a menos que usted mismo cree un flujo de trabajo seguro en la nube.
Por lo tanto, si la seguridad de los datos es una prioridad y no está creando desde cero, Google Cloud gana en materia de cumplimiento normativo.
✨ Ideal para:
- Whisper: equipos que necesitan procesamiento solo local o transparencia de código abierto
- Google Speech-to-Text: Corporaciones con estrictas necesidades de cumplimiento normativo e infraestructura en la nube
🏆 Ganador: Google Speech-to-Text. Con seguridad en la nube y estándares de cumplimiento normativo de nivel corporativo, es la opción más segura para entornos regulados.
Función n.º 8: Flexibilidad operativa y de costes
Whisper es gratis (solo se paga si se utiliza la API alojada por OpenAI) y, al ser de código abierto, es ideal para desarrolladores o equipos con un presupuesto limitado que necesitan transcribir a gran escala.
Google Speech-to-Text, aunque es robusto, funciona con un modelo de pago por uso. Si transcribes horas de audio, espera que los costes se acumulen rápidamente.
✨ Ideal para:
- Whisper: desarrolladores con presupuestos ajustados, investigadores y startups con ambición de crecer
- Google Speech-to-Text: Empresas que valoran la comodidad y están dispuestas a pagar por ella
🏆 Ganador: Whisper. Gratis, de código abierto y rentable a gran escala, es perfecto para equipos que buscan maximizar el valor sin arruinarse.
Whisper vs. Google Speech-to-Text: el veredicto
Aquí tienes un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta comparación entre Google Speech-to-Text y Whisper IA:
|Función
|IA de Whisper
|Google Speech-to-Text
|Gestión del ruido y precisión
|Entrenado con audio real con ruido; eficaz con acentos y ruido de fondo
|Cancelación avanzada de ruido a través de Google Cloud; precisión igualmente sólida
|Personalización y control
|Código abierto; ajuste para dialectos, sectores o hablantes específicos
|Personalización limitada; servicio plug-and-play
|Facilidad de integración
|Configuración manual; requiere más esfuerzo de desarrollo
|API sin interrupciones, nativa en la nube, se integra con los servicios de Google
|Soporte multilingüe
|Excelente para dialectos diversos y cambio de código. Compatible con más de 90 idiomas para transcripción, además de traducción al inglés
|Compatible con más de 125 idiomas/dialectos, pero la calidad puede variar; potentes modelos multilingües como USM
|Asistente de IA nativo
|No tiene asistente de IA integrado; requiere una configuración personalizada para resúmenes, notas o indicaciones
|Funciones de IA integradas a través de la pila de IA de Google Cloud; listas para usar
|Rendimiento
|En tiempo real, aproximadamente; depende del hardware y la configuración
|Optimizado para baja latencia, transcripción en tiempo real de nivel corporativo
|Seguridad de los datos y acceso a la nube
|El procesamiento local es posible; la configuración de la seguridad depende del usuario
|Seguridad y cumplimiento normativo en la nube a nivel de corporación
|Flexibilidad operativa y de costes
|Gratis (autohospedado) o bajo costo a través de API; ideal para escalar
|Pago por uso; puede resultar costoso con un volumen elevado
Whisper es la mejor opción si valoras el control y la rentabilidad, y deseas transcribir grandes volúmenes de archivos de audio localmente en diferentes idiomas utilizando un modelo de código abierto que puedes adaptar a tu voluntad.
Google Speech-to-Text es ideal si necesita un reconocimiento de voz rápido, escalable y listo para su empresa que ofrezca fiabilidad y compatibilidad de nivel corporativo, y que se integre a la perfección en los flujos de trabajo existentes, sin necesidad de ajustes.
👀Dato curioso: Es posible ejecutar Whisper en modo tiempo real en dispositivos integrados como Raspberry Pi, lo que permite acceder a un reconocimiento de voz avanzado en hardware de baja potencia.
Whisper vs. Google Speech-to-Text en Reddit
Reddit está repleto de información valiosa sobre herramientas de transcripción en el mundo real, y la batalla entre Whisper y Google Speech-to-Text no es una excepción.
Empecemos con Whisper. Creado por OpenAI, es de código abierto y muy apreciado entre los desarrolladores y creadores independientes. La gente suele elogiar su capacidad para manejar audios complicados, como el ruido de fondo, los acentos y las grabaciones de baja calidad.
🗣 Un usuario de Reddit dijo:
Yo utilizo WhisperAI, un sistema de conversión de voz a texto basado en IA que utiliza un modelo de IA para transcribir tu discurso y casi nunca comete errores. También tiene modos que puedes aplicar a tu discurso, lo que le permite transformar el texto en lo que le indiques a la IA que haga.
Yo uso WhisperAI, un sistema de conversión de voz a texto basado en IA que utiliza un modelo de IA para transcribir tu discurso y casi nunca comete errores. También tiene modos que puedes aplicar a tu discurso, lo que le permite transformar el texto en lo que le indiques a la IA que haga.
Pero no todo es de color de rosa. Whisper, especialmente los modelos más grandes, puede consumir muchos recursos. Puede ser un fastidio si no tienes una GPU decente o no quieres esperar.
🚩 Un comentario destacado lo resumió así:
OA Whispers lleva más de dos años en el mercado, ¿hay algo mejor que eso? Mis principales quejas sobre Whisper son: 1. El tamaño del modelo preciso es demasiado grande. 2. No es compatible con la mezcla de varios idiomas. 3. No es en tiempo real.
OA Whispers lleva más de dos años en el mercado, ¿hay algo mejor? Mis principales quejas sobre Whisper son: 1. El tamaño del modelo preciso es demasiado grande. 2. No es compatible con la mezcla de varios idiomas. 3. No es en tiempo real.
Ahora pasemos a Google Speech-to-Text. Este es el servicio «predeterminado» para muchas personas que trabajan en apps de corporación o en cualquier cosa que necesite escalarse. Es rápido, estable y maneja un montón de idiomas. Además, todo está basado en la nube: solo tienes que enviar el audio y obtienes la transcripción. Pero tiene un par de inconvenientes.
🚩 Como dijo un usuario de Reddit:
También he notado que cada vez es peor. En la era actual de avances en IA, esto es realmente imperdonable. Es casi como si Google nos estuviera castigando por algo. Lo uso principalmente para enviar mensajes de texto, ya que tengo los pulgares torpes, pero si vuelvo atrás e intento corregir los errores, me lleva tres veces más tiempo.
También he notado que cada vez es peor. En la era actual del avance de la IA, esto es realmente imperdonable. Es casi como si Google nos estuviera castigando por algo. Lo uso principalmente para enviar mensajes de texto, ya que tengo los pulgares torpes, pero si vuelvo atrás e intento corregir los errores, me lleva tres veces más tiempo.
📮 ClickUp Insight: El 88 % de los usuarios que encuestamos ya utilizan la IA para tareas personales, pero más de la mitad la evitan en el trabajo. ¿Por qué? Las sospechosas de siempre: mala integración, falta de conocimientos y preocupaciones por la seguridad.
ClickUp Brain cambia las reglas del juego. Es un asistente de IA integrado que entiende el lenguaje sencillo, mantiene tus datos seguros y se conecta sin esfuerzo con tus tareas, documentos, chats y base de conocimientos, todo en un solo entorno de trabajo.
Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Whisper frente a Google Speech-to-Text
Whisper y Google Speech-to-Text son fuertes competidores en el espacio del reconocimiento de voz. Pero, ¿qué pasa si quieres algo más que una simple transcripción? ¿Qué pasa si quieres convertir ese audio transcrito en información útil, notas de reuniones o actualizaciones de proyectos, todo en un solo lugar?
Ahí es donde entra en juego ClickUp. Es más que un servicio de transcripción o una API de voz a texto. Es un completo hub de productividad con IA integrada, documentación inteligente y automatización que hacen que herramientas como Whisper y Google Cloud Speech parezcan un poco... unidimensionales.
Ventaja n.º 1 de ClickUp: tomas de notas con IA
ClickUp AI Notetaker toma tus reuniones desordenadas, videollamadas y notas de voz incoherentes y crea automáticamente resúmenes, elementos de acción y seguimientos perfectamente estructurados. No se limita a transcribir lo que se ha dicho, sino que entiende el contexto.
Esto significa que no tendrás que revisar horas de archivos de audio ni preocuparte por perderte algo importante durante una sesión de brainstorming. El tomador de notas con IA funciona en herramientas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, capturando los puntos clave y convirtiéndolos en listas de tareas prácticas.
Obtienes más que una salida de voz a texto: obtienes un resumen inteligente y compartible que ayuda a tu equipo a mantenerse alineado, sin el caos habitual después de las reuniones.
Ventaja n.º 2 de ClickUp: documentos
Mientras que Whisper y Google Speech se limitan a convertir la voz en texto, ClickUp te permite ir un paso más allá al integrar ese texto en documentos colaborativos enriquecidos. Documentos de ClickUp te permite tomar esos resúmenes de reuniones o transcripciones de audio y convertirlos en documentos vivos, con tablas, marcadores, widgets y enlaces a tareas.
¿Quieres asignar un seguimiento desde tu transcripción? Solo tienes que resaltar el texto y convertirlo en una tarea dentro del mismo documento.
ClickUp Docs convierte las transcripciones estáticas en documentos procesables. Puedes colaborar con tu equipo, dejar comentarios, mencionar a compañeros y realizar un seguimiento de las actualizaciones del proyecto, todo sin tener que cambiar de app o exportar archivos.
💡 Consejo profesional: Ahorra tiempo con plantillas de notas de reunión listas para usar y sincronizables con todo tipo de equipos.
Ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain (IA)
Si Whisper AI y Google Cloud Speech se centran en el audio, ClickUp Brain se centra en los resultados. Este compañero de IA integrado ayuda a generar notas, reformular contenidos, resumir debates e incluso escribir documentación basada en tus transcripciones.
También puede analizar el contexto, extraer elementos de acción y sugerir los siguientes pasos, sin necesidad de revisar manualmente párrafos de texto transcrito ni preocuparse por la precisión.
En lugar de tener solo una transcripción, obtienes un asistente inteligente que te ayuda a actuar en función de tus datos. Perfecto para propietarios de productos, gerentes ocupados o cualquier persona que tenga que hacer malabarismos con múltiples modelos, tareas y reuniones.
Así, mientras Whisper ofrece procesamiento local y el ASR de Google aporta la escalabilidad de la nube, ClickUp te ofrece un potente asistente de transcripción con IA, además de un centro de comandos central para convertir esas palabras en trabajo real.
Sin herramientas adicionales. Sin integraciones improvisadas. Solo una plataforma elegante que lo gestiona todo.
💜Bonus: Brain Max de ClickUp lleva la productividad al siguiente nivel con su función Talk to Text, rápida como un rayo. Simplemente habla y Brain Max transforma instantáneamente tus palabras en notas precisas y organizadas, sin necesidad de escribir.
Ya sea que esté capturando ideas sobre la marcha o grabando discusiones importantes de reuniones, nunca se perderá un detalle.
Con acceso a los principales modelos de IA premium y a todas tus apps conectadas, no necesitarás ningún otro asistente de IA para tus actividades diarias.
ClickUp al rescate: tu superpoder de transcripción te espera
Whisper vs. Google Speech-to-Text es una decisión difícil. Ambas herramientas ofrecen impresionantes capacidades de reconocimiento de voz, gestionan el ruido de fondo como profesionales y son compatibles con un amplio intervalo de idiomas.
Si buscas un control y una personalización completos, Whisper es tu mejor opción. Si quieres velocidad y una integración perfecta para tu corporación, Google Speech-to-Text es lo que necesitas.
Dicho esto, si buscas algo más inteligente que no solo transcriba, sino que realmente te ayude a utilizar ese texto, ClickUp es la solución. Se trata de una elegante plataforma de productividad basada en IA que convierte el audio en acción.
Y sí, probarlo es completamente gratis. Regístrate en ClickUp y deja que tu voz (y la de tu equipo) consiga más sin tener que cambiar de pestaña mil veces.