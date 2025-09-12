Cómo utilizar la función de conversión de voz a texto de Slack: guía rápida

Slack es una herramienta fiable para comunicarse rápidamente, hasta que tienes las manos ocupadas, estás en medio de una tarea o escribir actualizaciones largas empieza a ralentizarte. Si alguna vez has pensado: «Podría haber dicho eso en cinco segundos», no te equivocas.

La función de voz a texto es una herramienta práctica y útil para mejorar la productividad de los trabajadores remotos, los jefes de equipo y cualquier persona que realice múltiples tareas.

En esta entrada del blog, te mostraremos cómo hacer que funcione la función de conversión de voz a texto de Slack. Como bonus, también te mostraremos cómo ClickUp ofrece formas más inteligentes de comunicarse, automatizar y realizar tareas.

¡Empecemos! 🏁

¿Se puede utilizar la función de voz a texto en Slack?

Sí, puedes utilizar la función de voz a texto en Slack, pero necesitas un poco de ayuda de herramientas de terceros.

Aunque Slack te permite enviar clips de audio y vídeo, e incluso añade transcripciones básicas a los mismos, todavía no te permite dictar un mensaje y enviarlo como texto. Sin embargo, puedes enviar mensajes utilizando las herramientas de dictado por voz de tu dispositivo, como Gboard en Android o el dictado de Siri en iOS y macOS.

Con las herramientas adecuadas y algunas soluciones inteligentes, puedes dictar mensajes de Slack o incluso convertir audio en texto.

🧠 Dato curioso: Resulta que tu voz puede superar a tus pulgares en cualquier momento. Las personas que utilizan el reconocimiento de voz en sus teléfonos alcanzan unas 150 palabras por minuto, mientras que al escribir apenas llegan a las 50. Y aquí está lo mejor: también cometen menos errores al hablar que al escribir.

Cómo activar la función de voz a texto en tu entorno de trabajo de Slack

Puedes dictar mensajes utilizando las herramientas de mensajería de voz de tu dispositivo. A continuación te explicamos cómo hacerlo tanto en el escritorio como en el móvil.

En el escritorio (Windows/macOS)

Abre Slack y haz clic en tu imagen de perfil → Preferencias → Audio y vídeo para confirmar que se ha concedido acceso al micrófono en los ajustes de privacidad del sistema

Conceda acceso al micrófono para continuar

Utiliza la función de dictado de tu sistema operativo: Windows: pulsa Win + H en cualquier lugar para activar la escritura por voz. MacOS: activa Apple Dictation en Preferencias del sistema → Teclado → Dictado y, a continuación, pulsa el atajo de dictado (por ejemplo, Fn dos veces) para hablar en el campo de texto de Slack Windows: pulsa Win + H en cualquier lugar para activar la escritura por voz MacOS: activa el dictado de Apple en Preferencias del sistema → Teclado → Dictado y, a continuación, pulsa el atajo de dictado (por ejemplo, Fn dos veces) para hablar en el campo de texto de Slack

Windows: pulsa Win + H en cualquier lugar para activar la escritura por voz

MacOS: activa el dictado de Apple en Preferencias del sistema → Teclado → Dictado y, a continuación, pulsa el atajo de dictado (por ejemplo, Fn dos veces) para hablar en el campo de texto de Slack

En dispositivos móviles (iOS y Android)

Utiliza el teclado de dictado por voz de tu dispositivo. Abre Slack, pulsa en el campo de mensaje, pulsa el icono del micrófono en el teclado de tu móvil y habla. Tus palabras se convertirán en texto transcrito al instante.

💡 Consejo profesional: Graba notas de voz durante las reuniones virtuales utilizando Slack móvil + escritura por voz y, a continuación, pega el resumen transcrito directamente en el hilo de la reunión mientras te desplazas.

Cómo enviar mensajes de voz en Slack

La función de mensajes de voz de Slack es muy útil cuando quieres compartir ideas sobre la marcha. A continuación te explicamos cómo utilizarla tanto en el escritorio como en el móvil:

🖥️ En el escritorio

Abre cualquier canal o mensaje directo En el cuadro de mensaje, haz clic en el icono del micrófono situado a la derecha Slack comenzará a grabar inmediatamente

Haz clic en el botón de marca de verificación cuando hayas terminado

Verás las opciones de reproducción: Pulsa Reproducir para revisar. Selecciona Eliminar para descartar. Pulsa Enviar para compartir el mensaje en la conversación Pulsa Reproducir para revisar Seleccione Eliminar para descartar Haz clic en Enviar para hacer uso compartido del mensaje en la conversación

Pulsa Reproducir para revisar

Seleccione Eliminar para descartar

Haz clic en Enviar para hacer un uso compartido del mensaje en la conversación

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los encuestados utiliza asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con tecnología de IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas

📱 En dispositivos móviles (iOS y Android)

Abre un chat o canal de Slack Pulsa el icono + o directamente el icono del micrófono junto al cuadro de mensaje

Pulsa «Grabar un clip de audio» para comenzar

Graba tu mensaje mientras mantienes pulsado o tocas el micrófono (dependiendo de tu sistema operativo) Suelta o pulsa «detener» cuando hayas terminado Previsualiza o envía la grabación al instante

💡 Consejo profesional: Dicta breves informes de sprint o bloqueos en Slack justo después de las reuniones de puesta al día para capturar el contexto actual y reducir el cansancio de las reuniones.

Cómo transcribir mensajes de voz en Slack

Transcribir mensajes de voz en Slack puede ayudarte a capturar rápidamente actualizaciones habladas, compartir notas de reuniones o revisar información sin tener que reproducir el audio. Slack ofrece una función de transcripción básica integrada, pero su funcionalidad es limitada.

Si necesitas más control, el software de voz a texto de terceros o los servicios de transcripción pueden cubrir esa necesidad.

Analicemos ambos métodos para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

Parte 1: Uso del servicio de transcripción integrado de Slack

Abre cualquier conversación de Slack con un mensaje de voz Haz clic en las tres líneas horizontales del clip de voz Slack mostrará la transcripción del mensaje justo debajo del clip

Vista la transcripción del audio

Eso es todo. Obtienes la transcripción básica, y eso es todo lo que ofrece Slack. No hay botón de exportación, ni opciones de edición, ni compatibilidad con varios idiomas o formatos.

💡 Consejo profesional: Comience su entrada de voz con una palabra clave como «acción», «nota» o «decisión» para ayudar a los oyentes y a las herramientas de transcripción de alta precisión a comprender rápidamente la intención de su mensaje.

Si quieres ir más allá de estos problemas de Slack, la aplicación Transcriber es una mejora sólida. Se integra directamente en tu entorno de trabajo de Slack y ofrece potentes funciones de transcripción con IA en la tabla.

A continuación te explicamos cómo realizar el ajuste y empezar a utilizarlo:

Consulte la descripción de la app para ver si cumple con sus necesidades

Busca «Transcriber» en Slack App Marketplace y haz clic en Añadir a Slack Pulsa Permitir en la página de permiso cuando te indiquen Tras la confirmación, el canal Transcriber aparecerá automáticamente en tu entorno de trabajo de Slack Abre este canal y haz clic en el botón + para subir tu archivo de audio o vídeo

Selecciona el idioma de la grabación

La transcripción se procesa en segundos. Una vez lista, haz clic en el archivo para ver la vista completa de la transcripción

Haz clic en Vista para abrir la transcripción en una nueva pestaña

Desde allí, puedes:

Revisa y realiza edición en la transcripción utilizando el editor del navegador

Exporta el archivo en varios formatos, incluidos TXT, DOCX, PDF, SRT y VTT

Utiliza la transcripción para subtítulos, contenido SEO, notas de reunión o documentación

Pendiente de sacar más partido a tus clips de audio para comunicarte sin problemas

🔍 ¿Sabías que...? En entornos de salud mental, las herramientas de transcripción suelen pasar por alto los matices. Un estudio reveló que la IA cometía un error en una de cada cuatro palabras durante las sesiones de terapia. La situación empeoraba aún más en momentos emotivos o delicados.

Cómo solucionar problemas con la función de escritura por voz de Slack

Si la función de escritura por voz o las funciones de audio de Slack no hacen el trabajo como esperabas, aquí tienes algunas formas rápidas de solucionar el problema:

Haz clic en el icono de resolución de problemas de reunión rápida (en la parte inferior izquierda durante una reunión rápida) para comprobar los problemas de audio, vídeo y conexión (a internet). Si ves un icono de advertencia, haz clic en él para obtener información.

También puede utilizar Slack IA o ejecutar la prueba de audio, vídeo y uso compartido de pantalla para una comprobación más profunda.

Comprueba el ancho de banda

Las reuniones rápidas requieren una velocidad mínima de 200 kbps de descargar y 100 kbps de subida. Realiza una prueba de velocidad para confirmarlo y, si es necesario, cambia a una conexión por cable o reinicia el router.

Soluciona los problemas de conexión (a internet)

Actualiza a la última versión de Slack. Si la aplicación de escritorio no funciona, prueba Slack en Chrome u otro navegador, o en el móvil. Si la aplicación móvil funciona pero la de escritorio no, puede que se trate de un problema con el cortafuegos o el antivirus.

Comprueba los ajustes de audio

Asegúrate de que tu micrófono no esté silenciado y de que Slack tenga acceso al micrófono (comprueba los ajustes de privacidad del sistema operativo). En Windows, asegúrate también de que tu micrófono preferido esté configurado como el predeterminado/a en el sistema.

Reinicie y vuelva a comprobar

Cierra y vuelve a abrir Slack, reinicia tu dispositivo y confirma la selección correcta del micrófono y del altavoz en los ajustes de audio de Slack.

📖 Lea también: Las mejores grabadoras de voz con IA para transcripción y creación de contenido

dato curioso: *Los médicos que pasaron al dictado por voz terminaron sus notas entre dos y cuatro veces más rápido. Incluso con algunas ediciones, ahorraron mucho tiempo.

Límite de la función de conversión de voz a texto de Slack

La transcripción nativa de Slack tiene una utilidad básica, pero cuando se sopesan las ventajas y desventajas de Slack, queda claro que la función tiene límites. Estas son algunas de las más notables:

*compatibilidad lingüística con límite: solo disponible para algunos idiomas (por ejemplo, inglés, japonés y español a través de Slack IA Nota)

Restringido a reuniones y clips: las transcripciones solo aparecen dentro de clips de voz/audio o lienzos de reunión rápida anotados por IA, no en chats ni comentarios de tareas

Inexacto con ruido o acentos: Tiene dificultades con acentos no nativos, ruido de fondo o términos específicos de un ámbito concreto

sin herramientas de exportación ni edición:* puedes ver la vista y copiar el texto transcrito, pero no editarlo, exportarlo, darle formato ni procesarlo por lotes

Falta de integración de tareas: no convierte el contenido hablado en tareas, resúmenes o listas de tareas pendientes, lo que establece un límite en la productividad

Hoy en día, los trabajadores del conocimiento se ven abrumados por la proliferación de herramientas, y tienen que cambiar constantemente entre múltiples apps, aplicación para gestionar tareas, comunicaciones e información. Esta fragmentación conduce a una pérdida de productividad y a un aumento de la frustración. La IA contextual de ClickUp agiliza los flujos de trabajo al reunir todo en una sola plataforma, mostrar de forma inteligente la información relevante y automatizar las acciones rutinarias. Con ClickUp, los equipos pueden centrarse en el trabajo significativo en lugar de hacer malabarismos con las herramientas, lo que facilita la colaboración y agiliza la toma de decisiones.

Alternativa a la función de voz a texto integrada en Slack

La función de conversión de voz a texto de Slack te permite enviar mensajes de voz y transcribir audio. Es útil, pero se limita a la transcripción.

Si está buscando una alternativa a Slack, algo que realmente ofrezca un sistema de productividad con función de voz integral, ClickUp ofrece un enfoque radicalmente más avanzado e integrado.

Jack Kosakowski, director ejecutivo de Creation Agency, hace uso compartido:

Nuestra productividad global ha aumentado significativamente desde que implementamos ClickUp. Actualmente contamos con más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran entre sí en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el tiempo de entrega de los proyectos.

Nuestra productividad global ha aumentado significativamente desde que implementamos ClickUp. Actualmente contamos con más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran entre sí en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el tiempo de entrega de los proyectos.

Veamos cómo se aplica esto en un flujo de trabajo real. 👇

Graba, transcribe e interactúa con Clip, una herramienta basada en IA

ClickUp Clips es una función de grabación de pantalla integrada que se incorpora a la perfección en la plataforma de gestión de proyectos. Te permite capturar fragmentos de vídeo, añadir voces en off a los vídeos y realizar un uso compartido inmediato en tareas, chats, comentarios o documentos dentro del ecosistema de ClickUp.

Graba clips en ClickUp Captura flujos de trabajo e intégralos directamente en tareas o documentos con ClickUp Clips

Lo que hace que Clips sea realmente potente es su integración con ClickUp Brain, el motor de IA que transcribe automáticamente el audio del vídeo grabado con marcas de tiempo, genera resúmenes inteligentes y le permite interactuar con el contenido a través de preguntas y respuestas de conversación.

Convierte las grabaciones en información útil con ClickUp Brain

Esta información basada en IA se puede convertir en tareas o elementos con una fricción mínima, lo que convierte a Clip en algo más que una simple herramienta de grabación.

📌 Ejemplo: Supongamos que tu jefe graba un breve Clip dentro de una tarea o comentario en el que explica una nueva estrategia de contenido. Al abrir el clip, verás inmediatamente la transcripción generada automáticamente, que completará las marcas de tiempo para guiarte por las secciones clave.

Crea elementos de acción a partir de transcripciones utilizando ClickUp Brain

Ahora, si tienes poco tiempo y no quieres ver el vídeo completo, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain: ¿Cuál era la estrategia para el SEO?

Basándose únicamente en el contenido hablado del Clip, el resumen de transcripción de IA devuelve una respuesta concisa y precisa que resume el enfoque SEO descrito por el gerente. Puede convertir estos en tareas, asignar miembros del equipo, establecer fechas de vencimiento e incluso enlazarlos a la lista de proyectos relevante.

Continúa la conversación con chat

Ahora que ha revisado el Clip, desea recibir comentarios de su equipo. Con ClickUp Chat, puede pasar fácilmente a una conversación en tiempo real sin necesidad de salir del contexto de trabajo.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Resalte los mensajes importantes con FollowUps™ y conviértalos en tareas

Talk-to-Text para dictar su mensaje y Utilicepara dictar su mensaje y transcribir notas de voz al instante

Realice una sincronización (videollamada/audio en directo) directamente en el chat. Haga uso compartido de pantallas, asigne comentarios en tiempo real y la IA publicará un resumen y las acciones a realizar posteriormente

Inicie conversaciones en tiempo real a partir de transcripciones utilizando ClickUp Chat

🔍 ¿Sabías que...? El modelo Whisper de OpenAI ha mostrado una tasa de alucinación del 1 %: inventa frases completas que nunca se han dicho en la conversación. Peor aún, alrededor del 38 % de esas alucinaciones incluyen contenido dañino o engañoso.

Captura la voz de las reuniones

Para las reuniones en directo, ClickUp AI Notetaker se encarga de todo. Se conecta automáticamente a Zoom, Google Meet o Teams a través de tu calendario. Después de la reunión, genera:

Un documento con una transcripción completada

Puntos clave

Elementos asignados

Grabación en vídeo de la sesión (opcional)

Únase automáticamente a las reuniones con ClickUp AI Notetaker y reciba elementos en tiempo real

Puedes preguntarle a ClickUp Brain cosas como «¿Qué prometió Sarah en nuestra llamada de planing del sprint?» y obtener una respuesta instantánea.

Para estructurar tus notas aún más rápido, aprovecha las plantillas de notas de reunión de ClickUp, diseñadas para todo, desde la plan de sprint y reuniones individuales hasta el inicio de proyectos.

💥 Bonificación: Prueba ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX lleva la función de voz a texto mucho más allá de la transcripción. Es como tener un copiloto con IA que entiende tu trabajo y habla tu idioma.

Envía una nota de voz y deja que ClickUp Brain Max la convierta en tareas, que se añadirán instantáneamente a tu flujo de trabajo

Esto es lo que diferencia a Brain MAX:

✅ Utiliza comandos de voz en cualquier lugar

Puede utilizar Brain MAX abriendo la aplicación de escritorio y simplemente escribiendo o diciendo su solicitud en la barra de búsqueda. La IA busca en ClickUp, en sus aplicaciones conectadas y en la web para ofrecer respuestas y acciones instantáneas.

Por ejemplo, puedes pedir: «Busca los últimos archivos Figma para la campaña de marketing ABC» o utilizar «Talk to Text» para redactar rápidamente un mensaje en cualquier app, aplicación de tu ordenador.

🧠 Obtenga respuestas más inteligentes con la IA multimodelo

Brain MAX te permite cambiar entre ChatGPT, Claude, Gemini y el modelo propio de ClickUp. Puedes elegir el más adecuado para cada tarea, de modo que, tanto si estás resumiendo un documento, traduciendo un mensaje o haciendo una lluvia de ideas, obtendrás siempre los mejores resultados.

📆 Conéctese directamente con su calendario

Pregunta a Brain MAX: ¿Qué tengo hoy en mi agenda?

Resumirá tu agenda y te ayudará a reservar reuniones, preparar órdenes del día y generar resúmenes posteriores.

¡Descubre todas las formas en que ClickUp Brain MAX puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu jornada laboral!

¿Por qué limitarse a transcribir cuando puede ejecutar con ClickUp?

Las funciones de conversión de voz a texto de Slack son un buen punto de partida, especialmente para respuestas rápidas. Pero si buscas algo más que una transcripción básica, ahí es donde ClickUp toma la delantera.

Con ClickUp Brain, obtienes resúmenes instantáneos, acciones automáticas y una IA que entiende tu trabajo. Usa ClickUp Chat para enviar notas de voz, convertirlas en tareas, hacer llamadas en vivo y mantener todo en un solo hilo.

Regístrese en ClickUp y experimente lo que realmente es la comunicación basada en la inteligencia artificial.