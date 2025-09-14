n8n y Make: ¿cuál es la herramienta de automatización que te conviene más para hacer tu trabajo?

La automatización puede ahorrar 25 000 horas en el primer año y 225 000 horas en el tercer año. Eso es mucho tiempo que tú y tu equipo podéis dedicar a tareas estratégicas. Pero, ¿por dónde empezar?

n8n y Make son dos de las herramientas de automatización más comentadas del mercado. A primera vista, pueden parecer bastante similares, ya que ambas te permiten crear flujos de trabajo. Pero si profundizas un poco más, las diferencias comienzan a hacerse evidentes.

n8n es de código abierto y muy flexible, lo que es ideal si quieres tener un control completo. Por otro lado, Make apuesta por la simplicidad con una interfaz limpia y de arrastrar y soltar.

Entonces, ¿cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo? Comparemos las funciones, la facilidad de uso y mucho más para ayudarte a decidir. Y si ninguna de las dos te convence, te presentamos ClickUp como una alternativa que supera a ambas

n8n y Make de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un breve resumen de cómo se comparan n8n y Make.

Función n8n Make Bonificación: ClickUp 🥇 ClickUp Interfaz y experiencia de usuario Interfaz de usuario de función pero técnica; más adecuada para usuarios con conocimientos tecnológicos Interfaz limpia y visual con generador de arrastrar y soltar; más fácil para usuarios sin conocimientos técnicos Interfaz de usuario intuitiva y moderna que combina tareas, documentos y flujos de trabajo en un solo espacio; ideal para todo tipo de usuarios Flexibilidad y lógica del flujo de trabajo Altamente flexible; con compatibilidad para flujos de trabajo complejos y ramificados con lógica completa Ideal para automatizaciones lineales o modulares; menos control sobre las ramificaciones según la condición Creador visual de flujos de trabajo con automatizaciones personalizadas, condiciones y sugerencias de IA para flujos dinámicos Integraciones y extensión Amplio intervalo de integraciones, especialmente a través de nodos comunitarios Amplia biblioteca de integraciones predefinidas; fácil configuración más de 1000 integraciones, compatibilidad con API, herramientas nativas como Documento, Panel y Automatización *capacidades de IA y automatización Ofrece algunos agentes de IA, pero las herramientas de IA listas para usar tienen un límite Se centra en la automatización agencial, pero la IA es específica para cada tarea ClickUp Brain ayuda a automatizar, resumir y mejorar los flujos de trabajo con lenguaje natural Colaboración y trabajo en equipo Sin colaboración integrada; se necesitan herramientas independientes Carece de herramientas de colaboración nativas Documento integrado para chatear, comentarios y edición en tiempo real para un trabajo en equipo fluido Autoalojamiento y control Totalmente de código abierto y autohospedable Basado en la nube; sin opciones de autoalojamiento No es autohospedada, pero cuenta con una infraestructura en la nube segura con controles de acceso granulares y ajustes de administrador

¿Qué es n8n?

a través de n8n

n8n es una herramienta de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones, transferir datos entre ellas y crear automatizaciones personalizadas, con o sin código. Está diseñada para usuarios que desean más control y flexibilidad de lo que suelen permitir las plataformas de automatización tradicionales.

Esta plataforma de automatización destaca por su editor de flujo de trabajo totalmente visual. Puedes crear flujos de trabajo utilizando lógica, condiciones y bucles; añadir código JavaScript personalizable donde sea necesario; e incluso alojar tú mismo toda la configuración para tener un control y una propiedad completas de los datos.

Con compatibilidad para más de 400 integraciones, n8n facilita la automatización de todo, desde simples tareas diarias hasta complejos procesos empresariales. También puede utilizar plantillas de flujo de trabajo para implementar automatizaciones rápidamente.

La flexibilidad y la capacidad para gestionar flujos de trabajo complejos de este software de automatización de tareas lo convierten en el favorito entre los equipos que gestionan proyectos altamente técnicos.

👀 ¿Sabías que los agentes de IA generativa podrían reducir la duración del ciclo de revisión entre un 20 % y un 60 %? Eso supone un ahorro de horas (o incluso días) en procesos como las evaluaciones de riesgo crediticio o la modernización de software.

funciones de n8n

n8n incluye numerosas funciones que permiten automatizaciones robustas y personalizables para equipos, usuarios técnicos y operadores independientes. Desde la gestión de flujos de trabajo complejos hasta el control total sobre dónde y cómo se mueven tus datos, aquí tienes un resumen de lo que ofrece:

Función n.º 1: Automatización del flujo de trabajo

a través de n8n

el generador visual de flujo de trabajo de n8n se centra en conectar nodos desencadenantes con tareas, formulando flujos de trabajo automatizados que se ajustan a su lógica. Cada nodo representa una acción específica: enviar un correo electrónico, consulta de una base de datos o formato de la salida. Puede correlacionar flujos de trabajo de varios pasos utilizando bucles, lógica condicional o incluso pausas hasta que se cumplan determinadas condiciones.

El nodo de código te permite escribir JavaScript o Python personalizados para transformaciones de datos complejas. También te permite gestionar flujos de trabajo intrincados con conmutadores, combinar y limpieza de datos.

Los usuarios con conocimientos técnicos pueden crear flujos de trabajo avanzados con integraciones API personalizadas o nodos de solicitud HTTP sin dejar de utilizar una interfaz de arrastrar y soltar.

n8n también incluye generadores de flujo de trabajo con IA, con compatibilidad con modelos como OpenAI y Hugging Face, muy útiles para tareas como el análisis de texto o resumir contenido.

Función n.º 2: Autoalojamiento

a través de n8n

n8n te permite ejecutar toda la plataforma de automatización en tu propio servidor o configuración en la nube, lo que te da un control completo sobre los datos y la ejecución de los flujos de trabajo. Con esta configuración, puedes:

Controle las actualizaciones y personalice la plataforma de forma personalizada para adaptarla a sus necesidades

Elimina los límites en los flujos de trabajo, las ejecuciones y las integraciones

Conéctese de forma segura con sistemas internos y bases de datos privadas

Implemente n8n en su máquina local, nube privada o entorno Kubernetes

Establece tus propias políticas de seguridad y acceso

Modifica el código abierto para añadir funciones o ajustar la funcionalidad

Función n.º 3: Plantillas de flujo de trabajo

a través de n8n

Si no tienes los conocimientos técnicos necesarios para crear desde cero, n8n ofrece plantillas de flujo de trabajo listas para usar que agilizan la automatización del flujo de trabajo con IA. Estas integraciones predefinidas son totalmente personalizables y funcionan con las aplicaciones más populares. Puedes:

Explora plantillas para ingeniería, marketing, equipo de ventas y operaciones

Conecta herramientas como Slack, Hojas de cálculo de Google, Airtable y GitHub

Edita flujos de trabajo utilizando una interfaz sin código: añade, elimina o modifica nodos

Explora automatizaciones complejas a través de ejemplos paso a paso

Usa integraciones personalizadas de forma compartida con otros usuarios o reutilízalas en diferentes proyectos

precios de n8n

Precios personalizados

👀 ¿Sabías que...? Un estudio de McKinsey nota que se puede automatizar hasta el 50 % del trabajo con la tecnología disponible actualmente, incluso en el sector industrial.

¿Qué es Make?

a través de Make

Make es una herramienta de automatización sin código diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos que desean conectar aplicaciones y optimizar el trabajo, sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Ofrece una interfaz limpia y visual en la que se pueden crear escenarios arrastrando y soltando pasos en un lienzo.

Es ideal para la gestión del flujo de trabajo en los ámbitos del marketing, las operaciones y el soporte al cliente. Puedes conectar todo, desde Hojas de cálculo de Google y Slack hasta CRM y herramientas de IA, incluidas aquellas que admiten la generación aumentada de recuperación, para automatizaciones más inteligentes y dinámicas.

Lo que distingue a Make es lo fácil que es aprender a utilizarlo. Puedes ver cómo se mueven los datos en cada paso en tiempo real, ajustar las acciones sobre la marcha y crear potentes flujos de trabajo sin apenas necesidad de aprendizaje.

Funciones de Make

Incluso si no tienes los conocimientos técnicos necesarios para crear tus propios flujos de trabajo, Make hace que el proceso sea accesible y flexible. Ya sea para configurar una acción sencilla de un solo paso o para crear un proceso de varias capas en varias apps, se adapta a tu flujo de trabajo.

A continuación, se detallan sus funciones clave:

Función n.º 1: automatización mediante IA

a través de Make

Make te permite integrar herramientas de IA para la automatización sin necesidad de escribir código. Puedes conectar servicios como OpenAI, Hugging Face, Gmail y Slack para resumir correos electrónicos, categorizar tickets, traducir mensajes y generar contenido.

Su interfaz de arrastrar y soltar funciona bien para usuarios sin conocimientos técnicos, mientras que los usuarios avanzados pueden personalizar las entradas de API y crear transformaciones de datos complejas.

Make también ofrece compatibilidad con la automatización agencial, en la que la IA puede razonar y actuar de forma independiente, no solo responder a desencadenantes. Tanto si automatizas flujos de trabajo básicos como si creas configuraciones complejas, Make combina una interfaz fácil de usar con profundas capacidades técnicas para una automatización de flujos de trabajo flexible y escalable.

Función n.º 2: creador de agentes de IA

a través de Make

El generador de agentes de IA de Make te permite crear agentes de IA personalizados que piensan, deciden y actúan dentro de flujos de trabajo automatizados, lo que ayuda a optimizar la ejecución de los flujos de trabajo.

A diferencia de la automatización estándar, estos agentes pueden gestionar metas complejas siguiendo instrucciones, accediendo a datos y eligiendo los mejores pasos a seguir sin necesidad de intervención manual. Está diseñado tanto para usuarios sin conocimientos técnicos como para usuarios avanzados. La interfaz de arrastrar y soltar facilita el diseño de agentes con lógica similar a la humana.

Puedes:

Define el rol, el meta y la personalidad de tu agente utilizando un lenguaje sencillo

Conecta a los agentes con cualquier app, aplicación con compatibilidad, como Gmail, Notion o Hojas de cálculo de Google

Equipa a los agentes /IA con herramientas como búsqueda web, recuperación, generación aumentada y gestión de archivos

Ajusta el comportamiento del agente mediante edición de las indicaciones, los datos de entrada o las herramientas conectadas

Configura rutas de gestión de errores para detectar y resolver problemas automáticamente

Función n.º 3: Integra aplicaciones de IA

a través de Make

Make ofrece un amplio intervalo de aplicaciones de IA que puedes conectar directamente a tus flujos de trabajo. Utiliza integraciones preconfiguradas con herramientas como OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM y plataformas de soporte al cliente para automatizar tareas complejas, mejorar los datos e incorporar inteligencia a tus flujos de trabajo, sin tener que empezar desde cero.

Estas extensiones de IA te permiten:

Enriquece tus datos utilizando modelos de lenguaje para tareas como clasificación, resumir y análisis de opiniones; perfecto para un rápido enriquecimiento de datos

Automatiza tareas complejas como generar correos electrónicos, traducir textos, analizar tickets de soporte y mucho más con una configuración mínima

Utiliza funciones personalizadas para adaptar el comportamiento de las aplicaciones de IA dentro de tus flujos de trabajo

Combina apps de IA con otras herramientas de empresa de marketing, operaciones y compatibilidad

Precios de Make

free Forever (hasta 1000 operaciones al mes )*

Básico: 10,59 $ al mes (para 10 000 operaciones al mes)

Pro: 18,82 $ al mes (para 10 000 operaciones al mes)

Equipos: 34 $ al mes (para 10 000 operaciones al mes)

Corporación: Precio personalizado

🧠 Dato curioso: Puedes utilizar herramientas como Zapier y GitHub para automatizar la generación y reproducción de listas de reproducción de Spotify, programando la reproducción de listas de reproducción en momentos específicos.

n8n y Make: comparación de funciones

Ambas herramientas son potentes plataformas de automatización que satisfacen diferentes necesidades de los usuarios. Pero, ¿cómo se comparan? Comparemos n8n y Make para ver en qué se diferencian en el uso real.

1. Experiencia de usuario e interfaz

n8n utiliza un generador basado en nodos que funciona bien para equipos con conocimientos técnicos y necesidades de automatización más complejas. Es flexible y potente, pero si eres nuevo en la automatización de flujos de trabajo, la curva de aprendizaje puede ser un poco pronunciada. Hay plantillas disponibles, aunque suelen necesitar algunos ajustes técnicos para adaptarse a tu configuración.

Por otro lado, Make adopta un enfoque diferente con una interfaz limpia, sin código y un sencillo sistema de arrastrar y soltar. Make destaca por su interfaz limpia, sin código y su intuitivo sistema de arrastrar y soltar. Está diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos, lo que facilita la creación y gestión de flujos de trabajo sin sentirse abrumado.

La plataforma muestra los datos en tiempo real a medida que avanza por cada paso, lo que le permite realizar un seguimiento del progreso de cada tarea automatizada. Su interfaz fácil de usar permite a cualquier persona, desde principiantes hasta usuarios avanzados, empezar rápidamente y ampliar sus automatizaciones.

🏆 Ganador: Make. Lidera en cuanto a facilidad de uso y facilidad de incorporación.

2. Flexibilidad y complejidad del flujo de trabajo

n8n destaca en la creación de flujos de trabajo complejos y visuales. Cuenta con compatibilidad para bucles, ramificaciones con conmutadores y nodos «if», combina flujos de datos y permite utilizar código personalizado para transformar los datos exactamente como lo necesites.

El manejo de error y el enrutamiento detallado están integrados, lo que facilita la gestión de automatizaciones complejas y de múltiples pasos sin límite. Esta flexibilidad la convierte en la favorita de los usuarios técnicos que desean un control total sobre su lógica de automatización.

Make ofrece sólidas capacidades de flujo de trabajo, pero puede ser menos flexible a la hora de gestionar situaciones muy complejas.

🏆 Ganador: n8n. Es la mejor opción para crear flujos de trabajo avanzados y personalizados.

3. Integraciones y extensión

n8n ofrece un amplio intervalo de integraciones y es de código abierto, lo que permite a los usuarios crear nodos personalizados y ampliar la funcionalidad según sea necesario. Es ideal para aquellos que desean autohospedar y adaptar las integraciones a sus flujos de trabajo únicos. En resumen, ofrece un enfoque más práctico que recompensa a los usuarios que se sienten cómodos con la personalización y la configuración técnica.

Make tiene muchas integraciones con numerosas apps de IA. Sin embargo, estarás atado a sistemas propietarios. También es más restrictivo en cuanto a la personalización en comparación con la plataforma abierta de n8n.

🏆 Ganador: n8n, si quieres una extensión ilimitada y un control total sobre las integraciones y la implementación, n8n ofrece una ventaja significativa

4. Capacidades de /IA e inteligencia de automatización

Make ofrece herramientas de automatización de IA más avanzadas, como agentes de IA, generación aumentada de recuperación y automatización agencial, lo que permite que los flujos de trabajo razonen y se adapten. Las funciones de IA de la plataforma están integradas en su interfaz intuitiva, lo que la hace accesible para usuarios sin conocimientos técnicos, pero lo suficientemente potente para usuarios expertos en tecnología.

n8n también cuenta con compatibilidad con la IA a través de integraciones y te permite crear tus propias API. Sin embargo, esta plataforma de automatización de flujos de trabajo se centra más en la flexibilidad y el autoalojamiento que en la IA integrada.

🏆 Ganador: Make. Es el claro ganador en automatización con IA integrada y flujos de trabajo inteligentes.

🧠 Dato curioso: ¡Existen sistemas basados en IA que pueden realizar seguimiento de los hábitos de tu gato en la caja de arena supervisando la frecuencia con la que la utiliza, el tipo de residuos, su peso y los patrones generales de eliminación!

n8n y Make en Reddit

Las opiniones de los usuarios sobre n8n y Make están divididas en Reddit.

Mientras que algunos usuarios aprecian la configuración y la escalabilidad de Make, aptas para principiantes, otros destacan la flexibilidad y la potencia de n8n, especialmente para gestionar flujos de trabajo complejos con gran volumen de datos y automatizaciones personalizadas.

Por ejemplo, el usuario de Reddit jsreally hizo un uso compartido en r/n8n:

n8n tiene una curva de aprendizaje, especialmente al principio. También tiene capacidades que no tiene Make. Cosas como ejecutar el procesamiento de 1000 elementos con el mismo coste que ejecutar 10 elementos. Esto te permite crear automatizaciones para hacer cosas que antes solo habías soñado.

n8n tiene una curva de aprendizaje, especialmente al principio. También tiene capacidades que no tiene Make. Cosas como ejecutar el procesamiento de 1000 elementos con el mismo coste que ejecutar 10 elementos. Esto le permite crear automatizaciones para hacer cosas que antes solo habría podido soñar.

Otros prefieren Make por su simplicidad. Por ejemplo, Admirable_Shape9854 comenta en un hilo de r/automatización:

Yo optaría por Make para automatizaciones sencillas, ya que es más fácil de configurar, más escalable y más fácil de usar para el cliente. Utiliza n8n si necesitas agentes de IA o flujos de trabajo más complejos, pero los límites de los planes más económicos pueden ser un inconveniente.

Yo optaría por Make para automatizaciones sencillas, ya que es más fácil de configurar, más escalable y más fácil de usar para el cliente. Utiliza n8n si necesitas agentes de IA o flujos de trabajo más complejos, pero los límites de los planes más económicos pueden ser un inconveniente.

Luego hay personas a las que les gusta usar ambas, dependiendo de la tarea. Como dice el usuario de Reddit CompetitiveChoice732:

Yo diría que depende de la complejidad y las necesidades del cliente. Para automatizaciones sencillas y una fácil incorporación, Make es muy fácil de usar y rápido de configurar. Pero si necesitas flujos de trabajo personalizados con agentes de IA o una mayor flexibilidad, n8n destaca, a pesar de sus peculiaridades. A menudo combino Make para flujos más sencillos y n8n para las tareas más pesadas. ¿Por qué no utilizar ambos donde destacan?

Yo diría que depende de la complejidad y las necesidades del cliente. Para automatizaciones sencillas y una fácil incorporación, Make es muy fácil de usar y rápido de configurar. Pero si necesitas flujos de trabajo personalizados con agentes de IA o una mayor flexibilidad, n8n destaca, a pesar de sus peculiaridades. A menudo combino Make para flujos más sencillos y n8n para las tareas más pesadas. ¿Por qué no utilizar ambos donde destacan?

📮 Información de ClickUp: Casi el 88 % de los participantes en nuestra encuesta confían ahora en herramientas de IA para simplificar y acelerar sus tareas personales. ¿Quieres obtener los mismos beneficios en el trabajo? ¡ClickUp está aquí para ayudarte! ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, puede ayudarte a mejorar la productividad en un 30 % con menos reuniones, resúmenes rápidos generados por IA y tareas automatizadas.

Reunión: ClickUp: la mejor alternativa a n8n y Make

Aunque tanto n8n como Make son excelentes para la automatización de tareas, pueden llevar algún tiempo acostumbrarse a ellas, especialmente si estás creando flujos de trabajo complejos y utilizando varias herramientas a la vez. ¿Quieres la misma potencia y flexibilidad sin la curva de aprendizaje?

Te presentamos ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo.

Ofrece una plataforma integral para automatizar tareas, crear agentes de IA personalizados, gestionar proyectos, colaborar con tu equipo e incluso crear tus propios flujos de trabajo de IA para la automatización de la gestión de proyectos.

Es increíblemente fácil de usar, tanto si tu equipo tiene conocimientos técnicos como si no.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: ClickUp Autopilot y agentes de IA personalizados

Configura los agentes Autopilot para supervisar la actividad y actuar según tus instrucciones, sin necesidad de código

Los agentes Autopilot son asistentes inteligentes sin código integrados en ClickUp que ayudan a los equipos a automatizar flujos de trabajo más complejos y sensibles al contexto. A diferencia de las automatizaciones tradicionales, que siguen reglas fijas, los agentes Autopilot pueden analizar información, responder a cambios en tiempo real y llevar a cabo acciones de varios pasos basadas en tus instrucciones.

Se pueden añadir a cualquier espacio, carpeta, lista o canal de chat y funcionan en tareas, documentos, formulario y conversación.

Puedes:

Convierte las notas de las reuniones en elementos

Publica informes diarios o semanales en los canales del equipo

Resumir documentos o actualizaciones para las partes interesadas

Responde a las preguntas utilizando la información de tu entorno de trabajo

Los agentes de Autopilot se encargan de las tareas repetitivas para que tu equipo pueda centrarse en trabajos de mayor impacto.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres automatizar tareas repetitivas y optimizar los flujos de trabajo aprovechando los agentes de IA adaptados a las necesidades específicas de tu empresa? Los agentes personalizados de ClickUp se pueden configurar para gestionar un intervalo de acciones adecuadas para tu equipo, vertical:

Ventaja n.º 2 de ClickUp: Automatizaciones de ClickUp

Automatiza tareas y flujos de trabajo con desencadenantes de acciones utilizando ClickUp Automatización

n8n ofrece un control profundo, pero requiere conocimientos técnicos, mientras que Make es fácil de usar para principiantes, pero puede resultar complicado con flujos de trabajo complejos.

ClickUp Automatización salva esta brecha al ser potente y fácil de usar. Obtienes más de 100 desencadenantes de acciones, plantillas de automatización y la libertad de crear las tuyas propias sin necesidad de código. Ya sea que estés moviendo tareas entre fases, asignando miembros del equipo o enviando actualizaciones, todo funciona sin problemas en segundo plano.

Con Automatización, puedes:

Asigna tareas automáticamente cuando cambia un estado

Mueve las tareas a la siguiente fase cuando lleguen las fechas límite

Notifica a los miembros del equipo cuando se actualicen campos específicos

Activa acciones en diferentes espacios y carpetas

Ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain y Brain Max

Crea flujos de trabajo automatizados y genera sugerencias de mejora con ClickUp Brain

n8n te ofrece un control completo sobre las conexiones de los modelos de IA, pero la configuración es manual y no es ideal para principiantes. Make es más fácil de usar al principio, aunque sus herramientas de IA están dispersas y cuesta esfuerzo reunirlas.

ClickUp Brain te ahorra las molestias.

Está integrado en tu entorno de trabajo, sin necesidad de configuración. Puedes pedirle que resuma tareas, actualice estados, redacte respuestas e incluso cree flujos de trabajo completos a partir de indicaciones en lenguaje natural. También puede revisar y perfeccionar tus automatizaciones existentes. ¿El resultado? Una automatización del flujo de trabajo más inteligente y rápida, sin tener que cambiar de herramienta ni escribir una sola línea de código.

✨ Además, los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre múltiples modelos de IA externos, incluidos GPT-4o, Claude, DeepSeek y Gemini, para diversas tareas de redacción, razonamiento y código

💡 Bonificación: Si quieres dar vida a tus flujos de trabajo Y: Busca de forma instantánea e intuitiva en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus aplicaciones conectadas, además de en la web, para encontrar el contexto de trabajo

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aprovecha herramientas de IA como ChatGPT, Claude y DeepSeek con una única solución independiente de LLM y preparada para corporación Prueba ClickUp Brain MAX , un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para crear flujos de trabajo personalizados, crear documentación, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Ventaja n.º 4 de ClickUp: ClickUp Documento

Colabora en el diseño de flujos de trabajo y esboza planes de procesos con ClickUp Documento

n8n y Make son sólidas para crear automatizaciones, pero no para planearlas, documentarlas o hacer trabajo en ellas. No hay un espacio compartido para esbozar ideas, realizar un seguimiento de los detalles o hacer trabajo con tu equipo en tiempo real.

Ahí es donde entra en juego ClickUp Documento.

Puede correlacionar flujos de trabajo, documentar procedimientos operativos estándar, etiquetar a compañeros de equipo e integrar paneles, todo en un solo lugar. Convierta cualquier viñeta en una tarea, chatear en el documento y enlazado cada conversación a su trabajo. Con los agentes de IA integrados, también obtendrá respuestas sugeridas, resúmenes inteligentes y creación instantánea de tareas.

Automatiza de forma más inteligente, colabora mejor y escala más rápido con ClickUp

n8n te ofrece un control profundo sobre flujos de trabajo complejos. Make ofrece una configuración intuitiva para automatizaciones rápidas. Pero ambos se quedan cortos en lo que respecta a la colaboración integrada y la facilidad de escalabilidad.

ClickUp lo unifica todo: flujos de trabajo automatizados con ClickUp Automatizaciones, lluvia de ideas y documento de tus procesos en ClickUp Docs, y gestión de todo ello con la ayuda de la compatibilidad de IA de ClickUp Brain. Sin cambios de contexto. Sin necesidad de combinar herramientas separadas.

Si estás listo para simplificar la automatización y mantenerte sincronizado, ClickUp es la solución más innovadora y completa.

Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y simplifica la forma en que automatizas, gestionas y colaboras sin curvas de aprendizaje ni dolores de cabeza por la configuración.