10 plantillas gratuitas de diario de operaciones para usar en 2025

No necesitas otra operación fallida para darte cuenta de que no puedes mejorar lo que no controlas. Pregunta a cualquier operador con experiencia y te dirá lo mismo: un registro claro de tus ganancias, pérdidas y proceso de pensamiento separa las conjeturas impulsivas del crecimiento intencionado y la disciplina en el trading.

Pero mirar fijamente una hoja de cálculo en blanco no es inspirador cuando se desarrollan actividades comerciales. Por eso, contar con una plantilla sólida para el diario comercial ayuda a desarrollar buenos hábitos comerciales.

Para ahorrarle tiempo y algunos dolores de cabeza, hemos recopilado algunas de las plantillas de diario de trading más eficaces que puede obtener gratis y utilizar.

Organice sus operaciones y aclare un poco su mente. 📈

¿Qué son las plantillas de diario de operaciones bursátiles?

Las plantillas de diario de trading son formatos prediseñados que puedes utilizar para registrar tus operaciones de forma organizada y sistemática. Suelen presentarse en hojas de cálculo o documentos digitales con columnas preestablecidas para los precios de entrada y salida, el tamaño de la posición, la fecha, la dirección, la estrategia utilizada y el resultado de la operación, entre otros.

Algunas van un paso más allá y ofrecen espacio para anotar tus pensamientos, emociones o por qué realizaste la operación en primer lugar. La clave es que el seguimiento sea coherente, para que no tengas que depender de tu memoria o de capturas de pantalla aleatorias.

Cuando realiza un seguimiento de todas las operaciones de forma similar, surgen patrones a partir de los datos del mercado, como qué estrategias le funcionan o cómo afectan las emociones a sus decisiones. En última instancia, esto le ayuda a ajustar su enfoque para futuras decisiones de trading.

¿Qué hace que una plantilla de diario de trading sea buena?

Una buena plantilla de diario de trading debe facilitar el seguimiento de tus operaciones, de forma coherente y con información detallada. Más allá de ser un simple compañero de trading, debe ayudarte a registrar los detalles esenciales sin complicar demasiado el proceso. Estos son los componentes clave que debes buscar:

Adecuado para el trading: Elija una plantilla de diario de trading que se adapte a su estilo de trading (trading intradía, swing trading o inversión a largo plazo) para llevar un diario coherente

Campos personalizados: Elija plantillas de diario de operaciones con campos para datos básicos de operaciones, como fecha, ticker, tamaño de la posición, puntos de entrada/salida, etc.

Notas: Busque plantillas que le permitan añadir espacio para notas sobre estrategias, motivos de las operaciones, lecciones aprendidas y estado emocional en el momento de la operación

Facilidad de uso: Seleccione plantillas de diario de operaciones con un formato fácil de actualizar, como hojas de cálculo, tableros de Notion o planificadores digitales, todos los cuales funcionan si son rápidos de mantener

Comentarios: Busque plantillas que sean fáciles de revisar, con secciones que le ayuden a analizar el rendimiento de las operaciones a lo largo del tiempo y a detectar patrones para la autorreflexión

10 plantillas de diario de trading que todo trader debería probar

Echa un vistazo a estas plantillas gratuitas de diario de trading de ClickUp, la app todo en uno para el trabajo, y otras plataformas para organizar tu plan de trading y mejorar tu proceso de toma de decisiones.

1. Plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén un registro completo de todas tus operaciones con la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

La plantilla ClickUp Journal and Ledger es un registro de seguimiento estilo diario en un panel unificado que sigue la estructura del libro mayor. Combina entradas comerciales, notas, datos de pérdidas y ganancias y resúmenes de cuentas en un entorno de trabajo digital que se adapta a los flujos de trabajo comerciales diarios o semanales.

Cada entrada se etiqueta fácilmente por clase de activo, estrategia de negociación o condición del mercado, lo que ofrece información contextual que facilita el análisis futuro. Con los campos personalizados para el precio de entrada/salida, el tamaño, las comisiones y la justificación de la operación, los operadores obtienen una visibilidad completa del comportamiento y los resultados sin depender de hojas de cálculo fragmentadas.

💙 Por qué te encantará:

Registre las operaciones y las métricas clave utilizando campos filtrables para una trazabilidad completa

Añade observaciones, capturas de pantalla y aprendizajes de cada día de trading

Visualice las ganancias y pérdidas acumuladas y la tasa de intentos correctos utilizando los paneles de ClickUp en tiempo real

Duplique la configuración para gestionar varias cuentas o carteras de trading por separado

Ideal para: Operadores minoristas, operadores a corto plazo y gestores de carteras que necesitan un formato híbrido de libro mayor y diario para la revisión continua y la gestión del dinero.

2. Plantilla de diario contable de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aborde las finanzas de su empresa con la plantilla de diario contable de ClickUp

Una contabilidad precisa es imprescindible para los operadores que operan como propietarios únicos o bajo sociedades de responsabilidad limitada. La plantilla de diario contable de ClickUp le ayuda a registrar las transacciones con precisión utilizando campos personalizados preestablecidos como fecha de transacción, tipo de diario, número de entrada y débito.

Con todo organizado en un solo lugar, puede reducir las entradas manuales y supervisar fácilmente su rendimiento financiero general y las métricas clave. Las entradas se organizan cronológicamente, con vistas creadas para cuentas o meses específicos. Las tareas enlazadas, los recordatorios y las cargas de documentos ayudan a reducir los dolores de cabeza fiscales de fin de año.

💙 Por qué te encantará:

Etiquete los ingresos y gastos para preparar la temporada de impuestos y enlace las entradas del diario a archivos de soporte, como extractos o recibos

Registre rápidamente las entradas del diario utilizando campos integrados que capturan detalles financieros clave

Obtenga una vista visual del flujo de caja y las tendencias a lo largo del tiempo para tomar decisiones más inteligentes

Ahorre tiempo con un sistema organizado, fácil de actualizar y consultar

Ideal para: Operadores bursátiles o propietarios de empresas que gestionan varias cuentas y necesitan registros precisos y organizados para un seguimiento financiero más inteligente.

Esto es lo que Shireen Shalabi, consultora de proyectos en Raymond James Consultant, dijo sobre el uso de ClickUp:

Además de mantener tus proyectos al día, también es útil para que todos los que trabajan en el proyecto sigan el ritmo. Por ejemplo, si necesito asignar tareas a alguien que está trabajando en el mismo proyecto, puedo etiquetarlo en la tarea y se le notificará inmediatamente por correo electrónico de la tarea y de cuándo debe entregarse.

3. Plantilla de precios de ClickUp Bookkeeping

Obtenga plantillas gratis Organice sus servicios financieros y presupuestos con la plantilla de precios de contabilidad de ClickUp

Muchos traders que ofrecen servicios de señales, tutorías o suscripciones educativas tienen dificultades para formalizar los precios y la facturación con el fin de aumentar sus niveles de beneficio. La plantilla de precios de contabilidad de ClickUp resuelve este problema estableciendo niveles personalizables, ciclos de facturación, servicios incluidos y descuentos específicos para cada cliente.

La plantilla de diario te permite realizar un seguimiento de los servicios, establecer niveles de precios y generar presupuestos rápidamente sin tener que buscar en hojas de cálculo. Cuenta con cinco vistas integradas, que incluyen desgloses mensuales, trimestrales y anuales, para que siempre sepas cuál es la situación de tus números y cómo ajustarlos.

💙 Por qué te encantará:

Acceda a un lugar centralizado para realizar el seguimiento de las condiciones de facturación de los clientes y los entregables relacionados, con actualizaciones de estado y seguimiento de ingresos integrados

Configure diferentes modelos de precios para servicios o productos relacionados con el comercio

Alinee el seguimiento de los ingresos periódicos con las tareas de gestión de cuentas

Obtenga una visibilidad detallada con vistas organizadas por periodos de tiempo y componentes de servicio

Ideal para: autónomos, traders principiantes, contables virtuales o agencias que necesitan gestionar tarifas, presupuestos y estructuras de servicios.

4. Plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase al tanto de todas las facturas antes de que se conviertan en pagos atrasados con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp aclara tu proceso de pago, ayudándote a mantener bajo control las facturas de los proveedores y los ciclos de pago. La plantilla ofrece un sistema predefinido para registrar cada factura como una tarea y realiza un seguimiento de todas las obligaciones de pago en una interfaz clara.

Te permite asignar estados como «Recibir factura», «Verificación» y «Codificación», e incluso adjuntar recibos o notas directamente a la entrada. Además, organiza los pagos por proveedor, fecha límite o cuenta y crea automatizaciones para evitar incumplimientos de plazos mediante un enfoque disciplinado.

💙 Por qué te encantará:

Acceda a la vista del panel para buscar los pagos pendientes y vencidos en su plataforma de trading

Adjunte facturas, anote la forma de pago y supervise el flujo de caja saliente sin abrir una hoja de cálculo separada

Visualice las obligaciones mensuales con resúmenes de gastos para mantener la transparencia de las confirmaciones financieras y estar listo para las auditorías

Configure flujos de trabajo personalizados para que las facturas pasen por controles y aprobaciones internos

Ideal para: Equipos financieros y de compras que gestionan múltiples proveedores, donde es necesario organizar el seguimiento de las aprobaciones de facturas y los cronogramas de pagos.

5. Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Domine las finanzas sin el caos de las hojas de cálculo gracias a la plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp

Cuando se gestionan varias cuentas, como cuentas de ahorro, líneas de crédito o inversiones, es fácil perder la visión global. La plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp combina los saldos de las cuentas, los niveles de margen y el rendimiento específico de cada cuenta en un único entorno de trabajo para que no tengas que estar constantemente persiguiendo números.

La plantilla hace que sea relativamente más fácil detectar tendencias o discrepancias con información en tiempo real sobre las entradas y salidas. Realice un seguimiento de la asignación de activos, el flujo de caja y el rendimiento por cuenta, con filtros en tiempo real y vistas basadas en cronogramas. Esto facilita la comparación del rendimiento de los corredores y la optimización de la asignación de capital.

💙 Por qué te encantará:

Vea todas las cuentas en un solo panel con filtros de clase de activos para supervisar el efectivo frente al capital invertido y los rendimientos no realizados

Comparta resúmenes financieros con asesores fiscales o socios comerciales

Ponga en práctica la automatización para recibir notificaciones sobre cambios clave, como depósitos o retiradas

Utilice el control de tiempo y las etiquetas para añadir aún más contexto a sus datos

Ideal para: Operadores que manejan varias cuentas o estrategias y desean una panorámica clara y centralizada, así como un resumen consolidado en tiempo real de todas las cuentas financieras.

6. Plantilla de operaciones contables de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Facilite las operaciones contables con la plantilla de operaciones contables de ClickUp

Detrás de cada operador profesional o gestor de activos hay una función de back-office, a menudo dispersa en múltiples archivos de Microsoft Excel o Hojas de cálculo de Google. La plantilla de operaciones contables de ClickUp estructura esos flujos de trabajo de back-end: registro de transacciones, conciliación, generación de informes y revisiones de cumplimiento.

Proporciona un espacio metódico y flexible para realizar un seguimiento de las ventas, los gastos, los pagos y todo lo demás. También cuenta con flujos de trabajo recurrentes, como balances de fin de mes o resúmenes de rendimiento trimestrales.

💙 Por qué te encantará:

Cree flujos de trabajo en torno a los ciclos de conciliación, auditoría y elaboración de informes

Asigne tareas para la entrada de datos, la revisión y el seguimiento de la documentación

Céntrese en detectar retrasos y señales de auditoría con estados personalizados

Realice un seguimiento del cumplimiento normativo y de los documentos relacionados con el corretaje

Ideal para: Equipos de contabilidad o pequeñas empresas que desean aportar más estructura a sus operaciones financieras diarias, especialmente aquellas que gestionan procesos contables recurrentes, estructurados y escalables.

7. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Tome el control de su planificación financiera con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

La plantilla de gestión financiera de ClickUp proporciona un centro de comandos para gestionar ingresos, gastos, suscripciones recurrentes, registros fiscales y análisis de rendimiento. Este entorno de trabajo todo en uno está diseñado para sustituir los sistemas fragmentados de seguimiento financiero.

Realice un seguimiento de lo que entra, lo que sale y lo que no cuadra, y elabore presupuestos que se utilicen. Detecte las fugas de gasto antes de que se conviertan en problemas y mantenga a su equipo (y a la dirección) informado sin enviar una docena de actualizaciones de estado.

💙 Por qué te encantará:

Organícelos por mes o trimestre, vincule tareas a transacciones y personalice los widgets de (elaboración de) informes

Utilice widgets del panel para ver el rendimiento frente al presupuesto y realizar un seguimiento de los cambios en los márgenes de beneficio mensuales a lo largo del tiempo

Obtenga una visibilidad completa de su panorama financiero con vistas de lista, calendario y panel

Automatice los recordatorios de facturas, revisiones o próximos controles financieros

Ideal para: equipos financieros, fundadores, responsables de operaciones, operadores bursátiles y consultores que necesitan un historial claro y auditable de la actividad financiera en las funciones comerciales y empresariales para mantener un control estricto del presupuesto y la planificación.

8. Plantilla de libro mayor de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Consigue una forma intuitiva de registrar todos los pagos entrantes y los gastos salientes al mismo tiempo con la plantilla de libro mayor de ClickUp

La plantilla de libro mayor de ClickUp es ideal para traders que operan como entidades empresariales. Aunque esta plantilla se ha creado pensando en los contables, sus funciones flexibles la hacen igual de útil para cualquier equipo empresarial. Ofrece un sistema de contabilidad por partida doble formalizado con cuentas organizadas, categorías de diario y actualizaciones en tiempo real.

Cada elemento de línea admite descripciones, tipos de cuenta, estado de débito/crédito y documentación enlazada. Le permite realizar un seguimiento preciso de las transacciones y generar informes personalizados que tienen sentido (incluso para personas sin conocimientos financieros).

💙 Por qué te encantará:

Supervise y clasifique toda la actividad financiera con precisión

Mantenga registros de auditoría e informes listos para exportar

Alinee las entradas del diario con los códigos fiscales o las categorías aprobadas por los contables públicos certificados (CPA)

Integre documentación, recibos y marcas de tiempo por entrada

Ideal para: Equipos financieros internos, contables autónomos y cualquier persona que haya tenido que desentrañar una hoja de cálculo de hace tres trimestres.

9. Plantilla de hoja de cálculo para diario de operaciones bursátiles de StockBrokers.com

La plantilla de hoja de cálculo para diario de operaciones bursátiles de StockBrokers. com da en el clavo en lo que más importa: claridad, coherencia y perspicacia.

Creado en Excel, pero diseñado pensando en los operadores serios, este diario incluye columnas predefinidas para el símbolo, la hora de entrada/salida, el tamaño, las comisiones, las pérdidas y ganancias netas y las notas. El diseño es sencillo: las celdas naranjas son para que las rellene usted, mientras que las celdas grises calculan automáticamente las ganancias, las pérdidas y los totales.

💙 Por qué te gustará:

Calcule estadísticas continuas como la tasa de ganancias y el múltiplo R medio

Mantenga el acceso sin conexión y el control completo sobre los datos

Utilice el seguimiento automático de ganancias y pérdidas, el beneficio medio por operación y las métricas de tasa de intentos correctos

Las entradas y los cálculos codificados por colores reducen los errores y ahorran tiempo

Ideal para: Operadores intradía, inversores a largo plazo o cualquier persona que intente mantener la coherencia y aprender de operaciones anteriores.

10. Plantilla de diario de operaciones bursátiles de Template. Net

a través de Template.Net

La Plantilla de diario de operaciones de Template. Net es un excelente punto de partida para aquellos que desean mantener organizadas sus operaciones actuales y futuras sin florituras innecesarias. Está diseñada para operadores que desean reflexionar manualmente sobre su rendimiento con notas y resúmenes cualitativos. Esta plantilla es compatible con registros de operaciones, seguimiento de metas, secciones de revisión y espacio para capturas de pantalla u observaciones sobre las operaciones.

Esta sencilla hoja de cálculo te permite registrar los datos básicos: fecha, tipo (compra o venta), precio, cantidad, coste, beneficio/pérdida neta y tu condición objetivo. También hay espacio para registrar los datos de la empresa y los tipos de inversión, lo que resulta útil si deseas supervisar los patrones en distintos sectores.

💙 Por qué te gustará:

Añada notas subjetivas junto con datos comerciales objetivos

Utilice diseños fáciles de imprimir para flujos de trabajo con lápiz y papel o híbridos

Crea secciones personalizadas para tu mentalidad, respuesta emocional o eventos de actualidad

Realice un seguimiento de las operaciones organizándolas en un formato estructurado y centrado en la revisión

Ideal para: Operadores centrados en aprender a través de la autoevaluación y el registro de comportamientos, en lugar de limitarse a las estadísticas.

