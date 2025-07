ClickUp vs. OneNote: diferencias clave para la gestión de tareas y notas

Acabas de pasar 12 minutos buscando esa idea brillante que anotaste en algún lugar entre tu lista de la compra y las notas de la reunión.

Giro inesperado: estaba en tus borradores de correo electrónico todo el tiempo. 😲

Necesitas un sistema que no solo guarde tus ideas, tareas pendientes y planes de proyectos, sino que también te permita encontrarlos fácilmente.

Ahí es donde entran en juego herramientas como ClickUp y OneNote. ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno diseñada para gestionar tareas, documentos, metas y la colaboración en equipo en un solo lugar. OneNote, por otro lado, es el bloc de notas digital de Microsoft diseñado para capturar ideas, organizar notas y sincronizarlas entre dispositivos.

El debate entre ClickUp y OneNote se reduce a lo siguiente: ¿quieres un potente gestor de proyectos que también almacene tus notas, o una herramienta para tomar notas que también se dedique a la gestión de tareas?

Analicemos lo que ofrece cada plataforma cuando necesitas trabajar con notas y tareas al mismo tiempo. 💁

Gráfico comparativo de ClickUp y OneNote

Aquí tienes una rápida comparación de las funciones (y el valor) de ClickUp y OneNote:

Criterios ClickUp OneNote Finalidad principal Plataforma de productividad todo en uno que incluye gestión de tareas, seguimiento de proyectos y toma de notas colaborativa Cuaderno digital que ofrece toma de notas de formato libre, organización por cuadernos, secciones y páginas Funciones para tomar notas capacidades Formato de texto enriquecido, documentos, Bloc de notas, plantillas, resúmenes con IA, incrustación de multimedia Lienzo de formato libre, escritura a mano, multimedia, diseño flexible Gestión de tareas y proyectos Avanzado: tareas, subtareas, dependencias, tareas periódicas, calendario, (diagrama de) Gantt, tablero, vistas de lista Mínimo: listas de control; sin gestión de tareas/proyectos integrada Colaboración Edición en tiempo real, comentarios, asignación de tareas, uso compartido, permisos, chat, colaboración en documentos Cuadernos compartidos, edición simultánea, colaboración básica Funciones de IA La IA resume notas, genera elementos de acción, automatiza actualizaciones y transcribe reuniones dentro del software de actas de reuniones de ClickUp Sin IA nativa; depende de integraciones o herramientas externas Integraciones Se conecta con cientos de apps, incluyendo correo electrónico, calendarios, Slack y más Profunda integración con Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, etc.), sincronización con OneDrive Búsqueda y organización Potente búsqueda, filtros, etiquetas, relaciones, enlaces bidireccionales entre tareas y documentos Potente función de búsqueda, etiquetas, organización jerárquica por cuaderno/sección/página Automatización Automatización integrada para flujos de trabajo, recordatorios y tareas periódicas Sin funciones de automatización integradas

¿Qué es ClickUp?

El trabajo actual no funciona.

el 60 % de nuestro tiempo lo dedicamos a compartir, buscar y actualizar información en diferentes herramientas.

Nuestros proyectos, documentación y comunicación están dispersos en herramientas desconectadas que reducen la productividad.

ClickUp resuelve este problema con la app para el trabajo que lo tiene todo, ya que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA para el trabajo más cohesionada del mundo.

Hoy en día, más de tres millones de equipos utilizan ClickUp para trabajar más rápido con flujos de trabajo más eficientes, conocimientos centralizados y un chat enfocado que elimina las distracciones y libera la productividad de la organización.

Funciones de ClickUp

Exploremos algunas de las funciones que hacen que ClickUp destaque. 👇

Función n.º 1: Documentos de ClickUp

Si gestionas varios proyectos, cursos o entregas de equipos, tener tus notas y tareas en dos lugares diferentes puede ralentizar tu trabajo.

Recurre a ClickUp Docs para conectar tus notas y tu lista de tareas pendientes

Ahí es donde ClickUp Docs puede resultar útil. A diferencia de las apps tradicionales para tomar notas, esta herramienta convierte tus notas en acciones.

Especialmente para estudiantes que planifican tareas, profesionales que gestionan entregas de clientes o equipos que colaboran en metas compartidas, Docs alinea todo el contexto de tu trabajo. ¿El resultado? Nunca pierdes de vista la información clave y eres más productivo.

Supongamos que eres un estudiante que trabaja en un proyecto de investigación en grupo. Puedes: Esboza la estructura de tu informe en un documento con formato de texto enriquecido, páginas y títulos anidados, listas con viñetas o numeradas, e incluso tiras y divisores para separar secciones

Inserta enlaces a fuentes, adjunta imágenes o vídeos e incorpora tablas o diagramas fácilmente para mantener todas las piezas del rompecabezas juntas

Comparte notas con tus compañeros de equipo y asígnales secciones para que las aborden con @menciones y comentarios asignados

Incrusta un cronograma de proyectos, añade un tablero Kanban para visualizar el progreso o convierte texto en tareas de ClickUp con listas de control y fechas límite que se sincronizan con tu entorno de trabajo

La ventaja es igual de clara para los profesionales o los equipos centrados en la productividad. Redacta propuestas para clientes, agendas de reuniones o actualizaciones de estado en un documento y conéctalos directamente a las tareas. Con funciones como @menciones, comentarios en línea y colaboración en directo, los bucles de retroalimentación son más rápidos y no se pierde nada.

Utiliza las funciones de formato avanzado de ClickUp Docs para crear notas atractivas y enlazarlas a tareas

💡 Consejo profesional: Acelera tu flujo de trabajo con las plantillas para tomar notas de ClickUp en Docs. Ya sea que estés capturando las actas de una reunión, anotando los comentarios de los clientes o planificando el esquema de un proyecto, estas plantillas te proporcionan un punto de partida estructurado, con encabezados preformateados, listas de control y enlaces a tareas. Solo tienes que introducir tu contenido, asignar los siguientes pasos y convertir al instante las notas en acciones sin empezar desde cero.

Función n.º 2: Bloc de notas de ClickUp

Imagina que tienes llamadas consecutivas con clientes toda la mañana. Entre capturar ideas, programar seguimientos y marcar tareas como completadas, estás trabajando horas extras y tus notas adhesivas no son suficientes.

Confía en el Bloc de notas de ClickUp para salvar el día aquí.

Captura ideas al instante con el Bloc de notas integrado de ClickUp, tu espacio de referencia para notas rápidas y organizadas

Es un espacio sencillo y privado integrado en ClickUp. Úselo para anotar rápidamente ideas, tareas pendientes o recordatorios en el momento en que se le ocurran.

Supongamos que eres un gestor de proyectos y estás realizando una llamada inicial. A medida que fluyen las ideas, puedes escribir notas en el Bloc de notas, darles formato con encabezados o listas de control y, cuando estés listo, convertir esas notas directamente en tareas de ClickUp para tu equipo o en un documento para un resumen del proyecto.

Puedes acceder a ella desde tu entorno de trabajo, la aplicación móvil o incluso la extensión de Chrome de ClickUp, por lo que siempre estará ahí cuando la necesites.

🧠 Dato curioso: En 1943, el ingeniero Allen Morgenstern creó la frase «trabaja de forma más inteligente, no más dura» mientras diseñaba sistemas de tareas para trabajadores industriales. El objetivo era animarlos a hacer más con menos peligro físico.

Función n.º 3: ClickUp Brain

Además, está ClickUp Brain, tu asistente de productividad inteligente dentro de ClickUp.

Puede sintetizar sesiones de lluvia de ideas en resúmenes claros, refinar notas preliminares en contenido pulido y profesional, y generar información útil o próximos pasos a partir de las discusiones de las reuniones. La herramienta de IA está diseñada para comprender tus tareas, documentos, equipo y conocimientos de la empresa, por lo que, en lugar de buscar en páginas o enviar mensajes a tus compañeros de equipo para obtener actualizaciones, solo tienes que recurrir a ella.

Con reconocimiento contextual y sugerencias basadas en IA, no solo acelera tu flujo de trabajo, sino que mejora tu forma de pensar, comunicarte y ejecutar.

Gestiona el progreso de las tareas de tu equipo con ClickUp Brain

Por ejemplo, te estás preparando para la reunión semanal de tu equipo. En lugar de buscar en diferentes proyectos, notas y documentos para ver en qué punto se encuentra el progreso de cada uno, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain.

📌 Ejemplo de indicación: Resume todas las tareas completadas la semana pasada por el equipo de diseño y marca las que estén vencidas.

En cuestión de segundos, recopila una actualización concisa, lo que le evita tener que buscar en múltiples paneles o hilos.

Resume la actividad del entorno de trabajo con ClickUp Brain

Una de las funciones más destacadas es AI Writer, una potente herramienta que te ayuda a crear y perfeccionar contenidos directamente en tu entorno de trabajo.

Genera contenido nuevo o edita contenido existente con ClickUp Brain dentro de ClickUp Docs

Estás redactando una propuesta de proyecto y necesitas esbozar rápidamente las metas, el alcance y los resultados esperados. En lugar de empezar desde cero, puedes dar indicaciones al redactor de IA con:

📌 Ejemplo de indicación: Redacta una propuesta de proyecto profesional para el rediseño de un sitio web, incluyendo el cronograma, los resultados esperados y las métricas de intentos correctos.

En cuestión de segundos, ClickUp Brain genera un primer borrador sólido, que puedes perfeccionar y compartir con tu equipo.

💡 Consejo profesional: Con ClickUp Brain MAX, la aplicación de IA para escritorio, puedes tomar notas sin escribir una sola palabra, utilizando Talk to Text. Solo tienes que abrir la app, pulsar el micrófono y decir lo que piensas. Brain MAX transcribirá lo que digas, lo añadirá al documento que elijas e incluso convertirá los elementos de acción en tareas automáticamente. Es la forma más rápida de capturar ideas y ponerlas en marcha, cuatro veces más rápido que escribir manualmente. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas 4 veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Tomador de notas para reuniones

Ahora, hablemos de las notas de las reuniones. Si alguna vez has salido de una reunión y te has dado cuenta de que nadie ha tomado notas, o peor aún, que nadie sabe qué hacer a continuación, ClickUp AI Notetaker es para ti.

Utiliza el tomador de notas con IA de ClickUp para tomar notas claras de las reuniones y elementos de acción

Graba y transcribe automáticamente las reuniones de Zoom, Teams o Google Meet, convirtiendo las conversaciones en notas organizadas y fáciles de buscar. Pero eso no es todo. La herramienta de IA para notas de reuniones identifica los puntos clave, los siguientes pasos y las acciones a realizar, y luego los enlaza con las tareas correspondientes.

Diriges una llamada de brainstorming para el lanzamiento de un nuevo producto. Después de la reunión, el tomador de notas con IA te envía un documento con la fecha, los asistentes, las notas de la reunión, un resumen de la discusión y un desglose de las acciones a realizar, como por ejemplo:

Crea el esquema de la página de destino: Asignado a John, con fecha límite el viernes

Borrador del correo electrónico de lanzamiento: Asignado a Dana, con fecha límite la próxima semana

Véalo en acción aquí:

📮 Información de ClickUp: El 50 % de los participantes en nuestra encuesta indican que el viernes es su día más productivo. Esto podría ser un fenómeno exclusivo del trabajo moderno. Los viernes suelen haber menos reuniones, lo que, combinado con el contexto acumulado durante la semana laboral, podría significar menos interrupciones y más tiempo para trabajar de forma profunda y concentrada. ¿Quieres mantener la productividad del viernes durante toda la semana? Adopta prácticas de comunicación asíncrona con ClickUp, ¡la app que lo tiene todo para el trabajo! Graba tu pantalla con ClickUp Clips, obtén transcripciones instantáneas a través de ClickUp Brain o pide al asistente de IA de ClickUp que intervenga y resuma los puntos más destacados de la reunión por ti

Precios de ClickUp

¿Qué es Microsoft OneNote?

a través de OneNote

OneNote es una app de toma de notas digitales de Microsoft Office que sirve como cuaderno digital personal, permitiendo a los usuarios capturar, gestionar y organizar notas, investigaciones, planes y otra información.

Crea cuadernos con secciones y páginas personalizadas para que todo sea fácilmente accesible desde cualquier dispositivo.

¿Qué lo hace destacar? Puedes escribir en cualquier lugar de su lienzo infinito, insertar imágenes, clips de audio, vídeos o archivos, e incluso etiquetar notas para facilitar la búsqueda. También se integra a la perfección con otras apps de Microsoft, como Outlook. Además, es flexible y está basado en la nube, por lo que puedes acceder a tus notas desde cualquier lugar.

📖 Lea también: Métodos populares para tomar notas para diferentes casos de uso

Funciones de OneNote

Estas son algunas de las funciones que ofrece este software de gestión de documentos. 📃

Función n.º 1: Integración avanzada de reuniones

Consigue un asistente inteligente para reuniones con OneNote

La integración de OneNote con Microsoft Teams extrae automáticamente grabaciones, transcripciones, agendas y notas, e las integra directamente en tus cuadernos.

Una vez finalizada la reunión, OneNote rellena automáticamente la página con detalles clave, como el título, la fecha, los asistentes y los elementos de acción, lo que elimina la necesidad de introducirlos manualmente. Además, es compatible con las plantillas de Microsoft Planner, que se pueden incrustar directamente en las notas de la reunión para facilitar la programación de tareas.

🔍 ¿Sabías que...? En el siglo XVI, los eruditos utilizaban libros de lugares comunes para recopilar citas, ideas y bocetos. Se trataba de sistemas de conocimiento personal mucho antes de la llegada de OneNote.

Utiliza las herramientas de escritura a mano de OneNote para crear notas atractivas con un formato enriquecido.

Las herramientas de escritura a mano de OneNote se han mejorado con un toque creativo. Ahora puedes dar formato a tus notas con:

Nuevos tipos de lápiz: Elige el lápiz pluma para escribir con estilo caligráfico y el lápiz pincel para trazos dinámicos

Cuentagotas de tinta: Seleccione cualquier color de su pantalla para que coincida con la marca o los temas visuales de sus notas

Enderezado de tinta: Perfecciona las notas o diagramas a mano alzada para que la escritura manuscrita desordenada sea legible automáticamente

Adherencia de la tinta: Bloquea las anotaciones realizadas en archivos PDF o imágenes, incluso si los mueves o cambias su tamaño

Caso de uso: Prueba los tintes codificados por colores, endereza las anotaciones y alinéalas al ajustar el diseño

Función n.º 3: Grabación de audio y vídeo con notas enlazadas al tiempo

Obtenga notas de reuniones automáticas con OneNote

Con OneNote, puedes grabar audio o vídeo directamente en una página del bloc de notas, lo que aumenta la productividad de los estudiantes, entrevistadores o profesionales en reuniones. Cada nota de los vídeos tiene una marca de tiempo, por lo que al hacer clic en ella más tarde se accede al momento exacto de la reproducción.

Además, cuenta con reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que permite convertir el texto de imágenes, como notas escaneadas, folletos impresos o fotos de pizarras, en texto que se puede buscar.

Precios de OneNote

Para uso doméstico

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mes (para entre una y seis personas)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mes (para una persona)

Para empresas

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Apps para empresas: 9,90 $ al mes por usuario

ClickUp frente a OneNote: comparación de funciones

En lo que respecta a la productividad, tanto ClickUp como OneNote tienen fines diferentes.

Analicemos cómo se comparan sus funciones principales para que puedas decidir cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo. ⚒️

Función n.º 1: Funcionalidad general

Veamos cómo se integra todo en general.

ClickUp

ClickUp es una plataforma de productividad completa que combina documentos, tareas, gestión de proyectos, colaboración y funciones de IA, todo en un solo lugar. Es tu herramienta ideal para crear documentos completos con formato, plantillas y medios incrustados, y luego vincular directamente esas notas a tus tareas sin tener que saltar entre diferentes apps.

Todo el mundo puede colaborar en tiempo real, y ClickUp Brain (el compañero de IA) trabaja entre bastidores como tu asistente personal de productividad. Resumirá las notas de esas reuniones maratonianas, detectará elementos de acción que podrías haber pasado por alto e incluso convertirá las grabaciones en texto ordenado y organizado.

OneNote

Esta app, aplicación, es excelente para tomar notas de forma libre. Puedes hacer clic en cualquier lugar, escribir, dibujar, insertar medios y organizar todo en cuadernos, secciones y páginas. Es ideal para anotar pensamientos, garabatear ideas u organizar notas de clase.

Pero si buscas herramientas integradas de gestión de proyectos o automatización, tendrás que combinarlo con otras apps de Microsoft, como Planner o Outlook.

🏆 Ganador: ClickUp, ya que incluye más funciones, especialmente para equipos que gestionan proyectos y tareas.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué pasa con estas brillantes ideas después? Aquí es donde necesitas una pizarra con IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Función n.º 2: Organización y estructura

Veamos cómo cada herramienta te ayuda a mantener todo ordenado y fácil de navegar.

ClickUp

ClickUp ofrece una estructura organizativa profunda, por capas y jerárquica con espacios, carpetas, listas, tareas y documentos. Está diseñado para organizar flujos de trabajo complejos y enlazar todo en tu entorno de trabajo. Y con Enterprise AI Search and Ask, puedes encontrar y navegar rápidamente por notas, tareas y documentos relacionados, independientemente de dónde se encuentren.

OneNote

Con su configuración clásica de cuaderno > sección > página, OneNote resulta familiar e intuitivo. Puedes anidar contenido sin límite y reorganizarlo fácilmente.

🏆 Ganador: ClickUp! Aunque el veredicto depende de lo que busques (un enfoque más libre o un entorno de trabajo estructurado), ClickUp ofrece una estructura jerárquica más potente, perfecta para organizar notas dentro de flujos de trabajo más grandes. Además, su búsqueda basada en IA te permite encontrar al instante tareas y notas relacionadas en todo tu entorno de trabajo.

Función n.º 3: IA y automatización

¡Es hora de ver cuál aporta más capacidad intelectual a la tabla con IA y automatización!

ClickUp

ClickUp Brain conecta tus notas en una base de conocimientos coherente y cohesionada. Puede resumir y analizar largas notas de reuniones con el resumidor de notas con IA, convertir sesiones de lluvia de ideas en listas de tareas estructuradas e incluso generar automáticamente subtareas basadas en tus tareas. Junto con el motor de automatización de ClickUp, puedes utilizarlo para configurar flujos de trabajo que asignen tareas, muevan elementos a través de etapas y activen notificaciones por sí mismos a medida que avanzan las tareas.

OneNote

OneNote no tiene funciones nativas de IA o automatización integradas en la app. Aún puedes usar Microsoft Copilot en el ecosistema más amplio de Microsoft 365, pero sus capacidades de IA no se encuentran directamente dentro de OneNote. Eso significa que tendrás que depender de integraciones o herramientas externas para obtener una funcionalidad similar.

🏆 Ganador: ClickUp, por su IA integrada en el flujo de trabajo, que te ofrece un aumento significativo de la productividad.

🧠 Dato curioso: El bloc de notas se inventó en 1888 por un trabajador de una fábrica de papel que cosió varios trozos. Más tarde, un juez solicitó un margen en el lado izquierdo para poder anotar elementos de acción junto a sus argumentos.

ClickUp frente a OneNote en Reddit

A la hora de elegir entre ClickUp y OneNote, los usuarios reales de Reddit ofrecen opiniones sinceras. Aunque no hay hilos que comparen específicamente ambas herramientas, veamos algunas reseñas que hablan de ellas.

Un usuario considera que OneNote es mejor si se quiere escribir a mano y mantener la flexibilidad de cambiar a la escritura a máquina cuando sea necesario:

Si quieres escribir a mano, probablemente me decantaría por OneNote. No he visto nada que pueda rivalizar con su formato libre, que te ofrece flexibilidad para alternar entre escribir a mano y a máquina.

Si quieres escribir a mano, probablemente me decantaría por OneNote. No he visto nada que pueda rivalizar con su formato libre, que te ofrece flexibilidad para fluir entre la escritura a máquina y la escritura a mano.

Otro usuario veterano de OneNote lo elogia por algunos casos de uso específicos:

solo consideraría utilizarlo si toma notas manuscritas junto con grabaciones de audio. O si le gusta imprimir cosas. Lo dice alguien que lo ha utilizado durante más de una década. No hay ecosistema, y Outlook Boards era el único proyecto cohesionado, y Google lo compró a principios de este año.

solo consideraría usarlo si toma notas escritas a mano junto con grabaciones de audio. O si le gusta imprimir cosas. Lo dice alguien que lo ha usado durante más de una década. No hay ecosistema, y Outlook Boards era el único proyecto cohesionado, y Google lo compró a principios de este año.

Por otro lado, los usuarios de ClickUp aprecian su enfoque todo en uno:

Hola, tengo más de 10 años de experiencia en gestión de tareas, proyectos y bases de conocimientos. He probado prácticamente todas las herramientas comerciales serias que hay en el mercado. Lo que me gusta de ClickUp es básicamente lo que promocionan: una app, aplicación, para todo. Me gusta mucho el nivel de personalización de la gestión de tareas y la base de conocimientos también es bastante sólida. Recientemente han lanzado una gran mejora del chat, por lo que también vamos a sustituir Slack.

Hola, tengo más de 10 años de experiencia en gestión de tareas, proyectos y bases de conocimientos. He probado prácticamente todas las herramientas comerciales serias que hay en el mercado. Lo que me gusta de ClickUp es básicamente lo que promocionan: una app, aplicación, para todo. Me gusta mucho el nivel de personalización de la gestión de tareas y la base de conocimientos también es bastante sólida. Recientemente han lanzado una gran mejora del chat, por lo que también vamos a sustituir Slack.

Otro usuario destaca su gran funcionalidad:

Lo uso desde 2017. Es genial. La IA es muy buena. Utilizo los documentos como mi segundo cerebro para mi empresa. No tengo ninguna queja, salvo que puede resultar difícil saber por dónde empezar. Las plantillas ayudan con eso. He probado la mayoría de las otras herramientas que hay y ClickUp sigue superándolas a todas como plataforma integral de gestión de proyectos/productos (incluso Jira).

Lo uso desde 2017. Es genial. La IA es muy buena. Utilizo los documentos como mi segundo cerebro para mi empresa. No tengo ninguna queja, salvo que puede resultar difícil saber por dónde empezar. Las plantillas ayudan con eso. He probado la mayoría de las otras herramientas que hay y ClickUp sigue superándolas a todas como plataforma integral de gestión de proyectos/productos (incluso Jira).

La elección correcta depende, obviamente, de tu estilo de trabajo y tus preferencias individuales. Sin embargo, si necesitas notas que convivan con tu trabajo, y no separadas de él, ClickUp podría ser la mejor opción.

🧠 Dato curioso: El PalmPilot original (1996) permitía a los usuarios tomar notas con un lápiz óptico y realizar el seguimiento de tareas en una pantalla apenas más grande que una tarjeta de crédito. Esto dio inicio a la primera ola real de herramientas de productividad digital.

¿Qué app para tomar notas es la mejor?

El veredicto está claro... y ha sido una decisión difícil. ¡Pero ClickUp se lleva la victoria! 👑

En la comparativa entre ClickUp y OneNote, queda claro que ambas herramientas destacan. OneNote destaca por su experiencia de toma de notas manuscritas y de formato libre, y es una opción sólida para aquellas personas que aprecian la libertad de un lienzo en blanco.

Cuando se trata de realizar el trabajo, ClickUp cumple.

Transforma tus notas en tareas procesables y reúne todo, desde la creación de documentos hasta flujos de trabajo impulsados por IA y colaboración en equipo en tiempo real.

