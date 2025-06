Los 8 mejores generadores de mapas con IA para crear mapas personalizados con facilidad

Crear mapas profesionales puede ser frustrante. Un pequeño error de cálculo y, de repente, te ves obligado a redibujar la mitad del proyecto, con horas de trabajo perdidas. Pero hay una solución ingeniosa: ¡las herramientas de generación de mapas con IA!

Con un crecimiento anual del 12,2 % en el sector de la cartografía, no es de extrañar que diseñadores, arquitectos, urbanistas, desarrolladores e incluso jugadores empedernidos estén recurriendo a la IA para crear mapas personalizados más rápidos y precisos. Estas herramientas no solo ofrecen velocidad, sino que también incluyen funciones de nivel empresarial (a menudo sin el precio de las soluciones corporativas).

Tanto si necesitas un generador de mapas de fantasía, un generador de mapas del mundo o algo para uso comercial, tenemos lo que buscas. Echa un vistazo a las mejores herramientas basadas en IA que hacen que la creación de mapas sea más fácil, más inteligente y mucho menos estresante.

Aquí tienes un resumen de las mejores herramientas de generación de mapas de IA:

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Flujos de trabajo de proyectos específicos para cada ubicación Vista Mapa, pizarras con IA con generación de imágenes, campos personalizados para tareas de geoetiquetado Plan Free disponible; planes de pago personalizables para corporaciones Inkarnate Creadores de mundos fantásticos y jugadores de juegos de mesa Biblioteca de recursos, edición de capas, herramientas de pincel/máscara Gratis; Pro: 5 $ al mes Maptive Visualización geográfica rica en datos Mapas de calor, planificación territorial, optimización de rutas 250 $/pase de 45 días; 110-220 $/mes; Enterprise: personalizado Scribble Maps Educadores, organizadores de eventos y diseñadores de rutas Mapas isócronos, dibujos personalizados, exportaciones SHP/KML Gratis; 19-100 $ al mes; Enterprise: personalizado ArcGIS Online Correlacionar datos espaciales complejos Capas de datos, filtros SQL, mapas de densidad de puntos Precios personalizados Google Maps Desarrolladores que necesitan una integración sólida de mapas Acceso API, geocodificación, Street View, tráfico en tiempo real Free Mapbox Soluciones de mapeo personalizadas y orientadas al rendimiento puntos de referencia en 3D, compatibilidad con RA, rutas con tráfico en tiempo real, SDK/API Gratis, gratuito/a; Pago por uso Kepler. gl Visualización de datos de ubicación a gran escala Mapas de calor/arco, capas de datos, personalización de información sobre herramientas Gratis, de código abierto

¿Qué debe buscar en los generadores de mapas de IA?

Los mejores generadores de mapas mundiales con IA combinan el aprendizaje automático con la cartografía tradicional, lo que hace que la creación de mapas sea más rápida e inteligente. A la hora de elegir una herramienta de mapas con IA para uso comercial, esto es lo que más importa:

Rendimiento y velocidad: El tiempo es dinero, y su generador de mapas de IA debería acelerar los flujos de trabajo de gestión de proyectos. Si antes se tardaba dos horas en realizar un mapeo preciso, ahora debería tardarse solo unos minutos

Personalización innovadora: Las mejores herramientas equilibran el control y la facilidad de uso. Busque funciones como modelado del terreno, planificación medioambiental, paletas de colores personalizadas y plantillas de estilo que se adapten a las necesidades de su proyecto

Herramientas de visualización de datos : Los mapas eficaces van más allá de la estética. Su herramienta debe ser compatible con mapas de calor, superposiciones de zonificación del uso del suelo y visualizaciones de redes de infraestructura para ofrecer una visión más profunda

Funciones prácticas de edición: Un buen mapa no solo se genera, sino que se perfecciona. Al igual que la IA para el diseño gráfico, las herramientas con funciones de arrastrar y soltar y edición basada en capas te ayudan a ajustar los puntos de interés con solo unos clics

Colaboración en tiempo real: El uso compartido es esencial si trabajas con equipos en diferentes ubicaciones. Tu herramienta de IA debe permitir ediciones simultáneas, compartir enlaces y una fácil integración en presentaciones

El generador de mapas de IA adecuado trabaja con usted, no contra usted. Exploremos las mejores herramientas (incluidos algunos generadores de mapas de IA gratuitos) que cumplen todos estos requisitos.

👀 ¿Sabías que... Con las modernas herramientas de IA, puedes transformar tu smartphone en un escáner 3D para crear mapas detallados de tu hogar en solo unos minutos. Las apps que utilizan la tecnología LiDAR generan planos 2D y 3D precisos, lo que facilita el diseño de interiores y la distribución de las habitaciones.

Los 8 mejores generadores de mapas de IA

Las necesidades de mapeo profesional pueden variar significativamente según la industria y el proyecto, incluyendo la consideración de las fronteras políticas. Hemos reunido los mejores generadores de mapas de IA, cada uno de los cuales destaca en su propio nicho. Conocer lo que ofrece cada herramienta le ayudará a encontrar la que mejor se adapta a su flujo de trabajo.

1. ClickUp (el mejor para la creación de mapas y la optimización de flujos de trabajo de proyectos específicos de una ubicación)

Empieza a trazar tu mapa en ClickUp Desde organizar eventos hasta realizar el seguimiento de obras, gestiona fácilmente tu trabajo geográfico con la vista Mapa de ClickUp

Empecemos esta lista con ClickUp, que redefine la forma de gestionar las tareas basadas en la ubicación mediante la integración de la cartografía y la gestión de proyectos para simplificar la planificación visual.

Con la vista Mapa de ClickUp, puedes trazar las direcciones y ubicaciones relevantes para tus tareas de ClickUp, mover tareas por el mapa para cambiar sus campos de ubicación y filtrar diferentes proyectos por regiones, todo ello sin perder la conexión con la configuración básica de gestión de proyectos.

Úselo para planificar la cobertura del servicio para equipos de campo, optimizar rutas de entrega o programar visitas in situ. Asigne tareas en función de la región o la proximidad. Y combine la ubicación con el estado, la prioridad y las fechas límite para obtener una vista completa del rendimiento regional.

También puedes crear un diseño básico del mundo o de una ciudad utilizando la generación de imágenes con IA en ClickUp Whiteboards. A medida que definas los puntos de referencia clave de tu ciudad (hospitales, edificios, tiendas, zonas seguras), querrás realizar un seguimiento de sus ubicaciones reales o ficticias.

Utiliza la generación de imágenes con IA en Pizarras de ClickUp para crear tu mapa con sencillas indicaciones, en cuestión de segundos

Crea tareas en ClickUp para cada ubicación y añade una dirección, coordenadas o un marcador de posición descriptivo en los campos personalizados (por ejemplo, «La Torre Roja, Sector 3»). Cambia a la vista Mapa para ver todos tus puntos clave trazados visualmente, lo que resulta ideal para la orientación espacial, el equilibrio y la planificación.

Asigne colaboradores a tareas vinculadas a cada ubicación:

Diseñadores de niveles para zonas de juego

Arquitectos para crear planos

Planificadores para servicios públicos o carreteras

Escritores para la historia relacionada con cada zona

Utiliza los estados personalizados y las prioridades de tareas de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso en cada área. Vuelve a tu pizarra para esbozar nuevas zonas, resaltar las zonas en desarrollo y fijar imágenes, enlaces a tareas y documentos directamente en el mapa. Esto se convertirá en tu centro de comandos en tiempo real para la colaboración visual.

💡 Consejo profesional: Utilice la Pizarra como su «tablero de planificación maestro». Superponga ideas, notas y zonas sobre su mapa generado por IA como si fueran notas adhesivas digitales.

Las mejores funciones de ClickUp

Realice un seguimiento de los datos específicos de cada ubicación con campos personalizados para mediciones del sitio, requisitos de zonificación y factores ambientales

Gestiona proyectos desde múltiples ángulos utilizando vistas de lista, tablero, calendario y cronograma

Enlaza tareas a direcciones geográficas para una edición y actualización fluidas

Límites de ClickUp

La interfaz puede resultar abrumadora al principio debido a sus numerosas funciones

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp

Desde paneles para realizar el seguimiento de los clientes a los que prestamos servicio con mapas, hasta la comunicación con voluntarios, personal y clientes, nos encanta esta herramienta y estamos encantados de haber cambiado de otras herramientas que eran difíciles de gestionar.

Desde paneles para realizar el seguimiento de los clientes a los que prestamos servicio con mapas, hasta la comunicación con voluntarios, personal y clientes, nos encanta esta herramienta y estamos encantados de haber cambiado de otras herramientas que eran difíciles de gestionar.

📖 Lea también: ¿Qué es la gestión de proyectos con pizarra?

2. Inkarnate (ideal para creadores de mundos fantásticos y jugadores de juegos de mesa)

vía Inkarnate

¿Quieres crear mapas detallados y completos para tu próxima campaña de D&D o mundo de fantasía? Inkarnate, un generador de mapas de fantasía con IA, te permite diseñar entornos inmersivos con un editor de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de recursos.

Su innovador sistema de combinación te permite mezclar estilos y recursos, dando vida a reinos en expansión, ruinas antiguas y criaturas míticas. Empieza con una plantilla y, a medida que tu proyecto evoluciona, añade capas y perfecciona los elementos.

Tu elección inicial de estilo no es definitiva: puedes cambiar o combinar estilos en cualquier momento, lo que facilita la creación de diseños urbanos complejos o paisajes fantásticos únicos.

Las mejores funciones de Inkarnate

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo, perfecto para sesiones de creación de mundos en grupo

Ajusta los detalles con las precisas herramientas Pincel y Máscara

Ajusta la resolución de edición para equilibrar la calidad y el rendimiento

Acelere el flujo de trabajo con atajos de teclado y herramientas de navegación

Organiza los objetos en capas para facilitar la edición y la manipulación

Utiliza una amplia biblioteca de recursos personalizables, que incluye terrenos, edificios y vegetación

Limitaciones de Inkarnate

los mapas con resolución 4K tienen algunas restricciones de funcionalidad

Las herramientas de colocación de objetos pueden ser limitantes en modos de alta resolución

Precios de Inkarnate

Free Forever

Pro: 5 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Inkarnate

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Maptive (el mejor para la visualización geográfica con gran cantidad de datos)

a través de Maptive

¿Quieres convertir tus datos de ubicación en información útil? Maptive te lo pone fácil.

Arrastra tu hoja de cálculo a Maptive (funciona con Excel, Hojas de cálculo de Google o CSV) y observa cómo tus datos cobran vida en el mapa. Se acabó el trazado manual: cada dirección y coordenada encuentra su ubicación perfecta automáticamente.

Las herramientas de análisis de Maptive le ayudan a detectar tendencias de un vistazo. Puede ver dónde se agrupan sus clientes con mapas de calor, comparar el rendimiento de las ubicaciones utilizando mapas de burbujas y dibujar y optimizar los territorios de ventas en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de Maptive

Genera mapas de radio para analizar el alcance del mercado y las áreas de servicio

Codifica por colores los datos demográficos para detectar tendencias y oportunidades de los clientes

Planifique las rutas de los equipos sobre el terreno con estimaciones de distancia y tiempo de conducción

Comparte mapas de forma segura con niveles de acceso personalizados

Crea territorios con herramientas de delimitación inteligentes para la planificación de equipos de ventas

Limitaciones de Maptive

Los límites de uso pueden restringir los proyectos que requieren mostrar varios mapas estáticos simultáneamente

Precios de Maptive

Pase de 45 días: 250 $

Pro: 110 $ al mes

Equipo: 220 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Maptive

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Las mejores ideas de indicaciones de IA para despertar su creatividad

4. Scribble Maps (ideal para educadores, organizadores de eventos y diseñadores de rutas)

a través de Scribble Maps

Scribble Maps te permite dibujar, marcar y resaltar mapas con la misma naturalidad con la que lo harías con un bolígrafo sobre papel.

Supongamos que quieres plan una excursión escolar al Museo de Historia Natural. Puedes dibujar la ruta a pie desde la parada del autobús, marcar con un círculo la zona designada para almorzar, señalar los puntos de reunión de emergencia y resaltar las zonas restringidas para los niños.

Le permite calcular rutas entre ubicaciones, crear zonas de amortiguación alrededor de puntos específicos y generar mapas de tiempo de viaje (isócronas) para mostrar la distancia que alguien puede recorrer en un plazo determinado.

Las mejores funciones de Scribble Maps

Cambia los mapas base para encontrar el fondo ideal para tus necesidades

Genera mapas personalizados con numerosas opciones de estilo y datos en capas para obtener imágenes claras

Utiliza herramientas espaciales avanzadas, como rutas e isócronas, para obtener información más detallada

Comparte mapas en formatos SHP, KML y GeoJSON, o incrústalos en sitios web

Edita mapas sin esfuerzo en cualquier dispositivo, ya sea en tu escritorio o en el campo

Limitaciones de Scribble Maps

Carece de funciones GIS avanzadas, lo que lo hace menos adecuado para análisis espaciales complejos

La versión gratuita carece de funciones premium, como limitaciones de exportación y menos opciones de personalización

Precios de Scribble Maps

Free Forever

Pro Basic: 19 $ al mes

Pro Business: 100 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Scribble Maps

G2: 4,6/5 (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Scribble Maps

Yo recomendaría Scribble Maps. Es ideal para el uso compartido y la edición en grupo. Te permite personalizar el aspecto de todos los elementos de los mapas de Google. No he visto otros con esa capacidad.

Yo recomendaría Scribble Maps. Es ideal para el uso compartido y la edición en grupo. Te permite personalizar el aspecto de todos los elementos de Google Maps. No he visto otros con esa capacidad.

🧠 Dato curioso: El famoso pirata Bartholomew Sharpe capturó una vez un barco español cargado con valiosos mapas. Reconociendo su valor, encargó al cartógrafo londinense William Hack la creación de un atlas basado en estos gráficos robados, lo que pone de relieve la gran importancia del conocimiento cartográfico en la era de los descubrimientos.

5. ArcGIS Online (el mejor para mapear datos espaciales complejos)

a través de ArcGIS

Estás analizando un barrio para construir un nuevo centro comunitario. En lugar de hacer malabarismos con múltiples hojas de cálculo, puedes utilizar ArcGIS Online para organizar tus datos en capas, como si fuera un pastel.

Empieza con la densidad de población (esa es tu capa base), añade la renta media (eso es la guinda) y termina con los servicios comunitarios existentes (¡la cereza del pastel!)

De repente, ya no solo ves números, sino oportunidades y lagunas.

Utilice el visor de escenas para situarse virtualmente en cualquier tejado y ver lo que se ve. Sabrá exactamente qué tablas tendrán las mejores vistas de la ciudad.

Las mejores funciones de ArcGIS Online

Refina el uso compartido de datos concediendo acceso a grupos específicos para actualizaciones colaborativas

Identifica tendencias más rápidamente con patrones visuales claros

Genere mapas interactivos de densidad de puntos para resaltar la distribución de la población o la concentración de recursos

Automatice las actualizaciones de los mapas con canales de datos personalizados que se sincronizan con los datos de origen

Aproveche las expresiones SQL para realizar cálculos en tiempo real en el campo y obtener información dinámica

Límites de ArcGIS Online

La falta de capas de grupo hace que la gestión de múltiples conjuntos de datos requiera más tiempo

Precios de ArcGIS Online

Precios personalizados según el tipo de licencia que necesites

Valoraciones y opiniones sobre ArcGIS Online

G2: 4,5/5 (más de 530 opiniones)

Capterra: 4,5 (más de 500 opiniones)

6. Google Maps (ideal para desarrolladores que necesitan una integración sólida con mapas)

a través de Google Maps

Usted confía en Google Maps para ir del punto A al B, pero ¿sabía que también le permite crear algo mucho más grande? No es solo una herramienta de navegación, es un generador de mapas del mundo completo que se esconde a plena vista.

Con su potente API, puede acceder a la enorme base de datos de ubicaciones de Google y superponer sus propios datos. Los desarrolladores están dando rienda suelta a su creatividad, combinando representaciones arquitectónicas con imágenes de Street View para crear visitas interactivas a propiedades, utilizando mapas detallados, añadiendo marcadores personalizados para servicios e incluso incorporando datos de tránsito en tiempo real.

Básicamente, si alguna vez has querido convertir Google Maps en tu campo de juego personal para crear mapas, ahora es tu oportunidad.

Las mejores funciones de Google Maps

Acceda a datos detallados de ubicación, incluyendo reseñas, horas punta e información local con la API de Places

Añade perspectivas inmersivas a nivel del suelo con imágenes de Street View

Mantente al día con el tráfico en tiempo real, los horarios de transporte público y los cortes de carretera

Personaliza los estilos de los mapas para que se adapten a tu marca sin perder la familiaridad de Google Maps

Convierte direcciones en coordenadas (y viceversa) con geocodificación avanzada

Limitaciones de Google Maps

Consume una cantidad significativa de datos móviles, especialmente con funciones como Street View y el tráfico en tiempo real

La información sobre el transporte público puede mostrar horarios y ubicaciones de paradas de autobús desactualizados

Precios de Google Maps

Free

Valoraciones y reseñas de Google Maps

G2: 4,6/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1700 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Google Maps

Solía perder mucho tiempo buscando en Google mi lista de «lugares que no me puedo perder» para averiguar dónde estaban en relación con mi ubicación en la ciudad en un momento dado. Ahora siempre creo un mapa de Google con los mejores restaurantes, museos, etc., para poder mirar el mapa mientras camino y ver qué lugares están más cerca de mí.

Solía perder mucho tiempo buscando en Google mi lista de «lugares que no me puedo perder» para averiguar dónde estaban en relación con mi ubicación en la ciudad en un momento dado. Ahora siempre creo un mapa de Google con los mejores restaurantes, museos, etc., para poder mirar el mapa mientras camino y ver qué lugares están más cerca de mí.

💡 Consejo profesional: Utilice estilos de mapas personalizados en combinación con capas de datos para crear visualizaciones únicas y mantener al mismo tiempo patrones de navegación familiares para los clientes.

7. Mapbox (ideal para soluciones de mapeo altamente personalizables y orientadas al rendimiento)

a través de Mapbox

Mapbox va mucho más allá de las herramientas de cartografía tradicionales que se utilizan con fines comerciales. Con sus potentes API y SDK, puedes crear todo lo que quieras, desde elegantes interfaces web hasta experiencias de RA inmersivas.

Tanto si estás desarrollando aplicaciones web, móviles o incluso para automóviles, Mapbox te ofrece las herramientas necesarias para hacerlo realidad.

Lo que lo hace realmente potente es cómo maneja los grandes datos. Mientras que otras plataformas pueden tener dificultades con conjuntos de datos masivos, el enfoque de renderización de conjuntos de mosaicos de Mapbox mantiene todo funcionando sin problemas. Cargue datos complejos, añada elementos interactivos y observe cómo sus mapas responden al instante.

Las mejores funciones de Mapbox

Personaliza los estilos de los mapas con plantillas o crea diseños únicos que se adapten a las necesidades de tu marca

Mejora los mapas con iluminación dinámica y edificios emblemáticos en 3D para crear experiencias inmersivas

Aproveche los conjuntos de datos globales de más de 500 millones de usuarios mensuales para obtener información precisa

Busca direcciones y puntos de interés precisos con API sencillas

Optimiza la navegación con motores de rutas que tienen en cuenta el tráfico en tiempo real

Limitaciones de Mapbox

Las personalizaciones avanzadas requieren conocimientos técnicos, lo que supone un reto para los no expertos

Precios de Mapbox

Free

Estructura de precios de pago por uso para solicitudes mensuales

Valoraciones y opiniones sobre Mapbox

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Mapbox

Los tiempos de carga de los mapas son rápidos, hay muchas opciones de personalización y mapas base, sus precios son generosos y justos, y su equipo ha sido muy servicial en todo momento.

Los tiempos de carga de los mapas son rápidos, hay muchas opciones de personalización y mapas base, sus precios son generosos y justos, y su equipo ha sido muy servicial en todo momento.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para mapas mentales y lluvia de ideas

8. Kepler. gl (el mejor para gestionar datos de ubicación a gran escala)

a través de Kepler.gl

Kepler.gl convierte la información geoespacial sin procesar en impresionantes mapas interactivos en cuestión de minutos.

Solo tiene que introducir su conjunto de datos (coordenadas GPS, rutas de viaje o estadísticas regionales) y ver cómo se transforma en imágenes significativas. Apile capas como mapas de calor, mapas de arcos o nubes de puntos para revelar tendencias ocultas.

Personaliza colores, aplica filtros y ajusta los detalles espaciales para centrarte en lo que importa. No importa el tamaño o el formato de los datos, Kepler.gl te ayuda a darles sentido.

Las mejores funciones de Kepler.gl

Mejora la narración de datos con iluminación dinámica, superposición de sombras y otros efectos de posprocesamiento para obtener imágenes de gran impacto

Cambia entre estilos básicos seleccionados y utiliza filtros inteligentes para destacar los puntos de datos clave al instante

Crea interacciones intuitivas con información personalizada que revela un contexto rico a medida que los espectadores exploran tu mapa

Superpone múltiples conjuntos de datos a la perfección para descubrir patrones ocultos mediante comparaciones en paralelo

Comparte información fácilmente exportando visualizaciones en formatos ideales para presentaciones, informes o colaboración en equipo

Límites de Kepler.gl

Carece de almacenamiento en la nube integrado, lo que requiere soluciones externas para guardar y compartir proyectos

Maneja bien grandes conjuntos de datos, pero puede tener dificultades con la transmisión de datos en tiempo real

Precios de Kepler.gl

Gratis, de código abierto

Valoraciones y opiniones sobre Kepler.gl

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Los profesores están dando rienda suelta a su creatividad con los generadores de mapas con IA, que utilizan para crear mapas interactivos para sus clases de geografía, historia y ciencias ambientales. En lugar de limitarse a leer sobre fronteras, batallas o ecosistemas, los alumnos pueden explorarlos y visualizarlos. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más atractivo (¡y mucho menos aburrido!)

