las 11 mejores alternativas a Ideogram en 2025

Hace poco me decidí por Canva Pro, que me resultó muy útil para mis proyectos. Diseños y plantillas aún mejores con los que trabajar. Las imágenes profesionales son exactamente lo que buscaba. La nueva función mágica de IA es increíble. Canva es una herramienta insustituible. He añadido un equipo y lo he integrado con algunas de mis cuentas de redes sociales. Una experiencia increíble.