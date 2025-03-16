Las 11 mejores alternativas a DeepSeek en 2025

Lo mejor del rápido crecimiento de la IA es que los competidores siguen subiendo la barra.

Cada nuevo modelo de IA supera los límites, ofreciendo a los usuarios mejores opciones y manteniendo a las empresas, los directores generales y los inversores en vilo.

DeepSeek AI es un excelente ejemplo. A diferencia de ChatGPT y otros modelos de lenguaje de gran tamaño, que prosperan gracias a las cuotas de suscripción mensuales, DeepSeek AI ofrece una alternativa gratuita y de código abierto que desafía el modelo tradicional de ingresos de la IA.

DeepSeek IA también presume de un menor uso de memoria, lo que reduce el coste de ejecutar tareas de IA, algo que aprecian los profesionales de las empresas y los analistas de datos.

Si ahora estás reconsiderando DeepSeek AI y buscando varios modelos de IA que sean igual de eficientes (y que no te dejen sin blanca), no eres el único. Aquí tienes una lista de las 11 mejores alternativas a DeepSeek AI que puedes probar para aumentar tu productividad y mejorar tu trabajo.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes un breve resumen de las mejores alternativas a DeepSeek y asistentes de IA que transformarán lo que sabes sobre cómo utilizar la IA para mejorar la productividad: ClickUp: La mejor opción para la gestión de proyectos y la gestión del conocimiento basadas en IA.

Google Gemini: ideal para la automatización de flujos de trabajo y la generación de contenido basados en IA.

Perplexity AI: La mejor para búsquedas basadas en IA y análisis de investigación.

ChatGPT: Ideal para la asistencia y automatización de proyectos basados en IA.

Meta Llama 3: La mejor para el desarrollo y la experimentación con IA de código abierto.

Claude IA: Ideal para la asistencia en programación y la exploración de ideas.

Qwen 2. 5: La mejor opción para la codificación y automatización rentables de IA.

Elicit IA: Ideal para la investigación académica y las reseñas bibliográficas basadas en IA.

Hugging Face Transformers: ideal para el aprendizaje automático y la implementación de modelos de PLN.

Algolia AI: La mejor para la búsqueda y el descubrimiento basados en IA.

Elasticsearch: ideal para búsquedas en corporaciones y análisis en tiempo real.

¿Qué es DeepSeek IA?

DeepSeek AI es una plataforma de IA gratuita y de código abierto que aprovecha los datos web en tiempo real para generar información, ayudar con la redacción, analizar tendencias e incluso abordar tareas de codificación.

Desarrollado por Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. , DeepSeek se fundó en 2023 y lanzó su chatbot y el modelo DeepSeek-R1 en enero de 2025.

Aquí tienes un resumen de lo que DeepSeek IA puede hacer:

Procesa y genera texto con un avanzado procesamiento del lenguaje natural, lo que permite todo, desde la asistencia en la redacción hasta la creación de documentos técnicos ✅.

Tiene compatibilidad con múltiples lenguajes de programación y puede hacer frente a retos de codificación complejos , lo que lo convierte en una potente herramienta para el desarrollo de software ✅.

Realiza análisis de datos en tiempo real , lo que ayuda a los analistas de datos a extraer información de grandes conjuntos de datos de forma rápida y eficiente ✅.

Compite con modelos de IA de primer nivel como Perplexity AI y Google Gemini, ofreciendo funciones comparables a un coste menor ✅.

¿Por qué optar por alternativas a DeepSeek IA?

Las capacidades de IA de DeepSeek han causado sensación, pero si leemos las reseñas de los usuarios, empezaremos a encontrar muchos defectos. Estos son los mayores retos que hacen que la gente se lo piense dos veces:

1. Problemas con el servidor: cuando «gratis» significa «no disponible» 😥

DeepSeek IA puede ser de código abierto y rentable, pero si alguna vez ha intentado utilizarlo en horas punta, sabrá lo complicado que resulta. Muchos usuarios informan de frecuentes caídas de los servidores y tiempos de respuesta lentos.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere que su IA sea más inteligente, rápida y eficiente? Los agentes LLM pueden realizar la automatización de los flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y personalizar las experiencias de los usuarios.

2. Preocupaciones por la privacidad: ¿Quién está mirando? 👀

DeepSeek IA ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los datos y las prácticas éticas de la IA. Aunque no hay pruebas concretas que sugieran problemas de seguridad, las empresas que manejan datos confidenciales de clientes o información privada pueden mostrarse reticentes a integrarlo en sus flujos de trabajo.

3. Acceso limitado a la API: muros de pago acechando en las sombras 👤

Claro, el chatbot web es gratis, pero ¿el acceso a la clave de API? No tanto. Si eres un desarrollador que utiliza DeepSeek para la automatización basada en IA, el desarrollo de software o la IA conversacional, prepárate para encontrarte rápidamente con un muro de pago.

4. Diferencias de rendimiento: impresionante, pero no inigualable 📉

Aunque DeepSeek destaca por su rentabilidad, sigue estando por detrás de herramientas de IA premium como los últimos modelos de lenguaje grande de OpenAI en lo que respecta al razonamiento avanzado y el rendimiento óptimo.

5. Dependencias de hardware: no todo el mundo tiene un superordenador 🧑‍💻

Sí, DeepSeek AI es de código abierto, lo que significa que puede ejecutarlo localmente, si dispone de una granja de GPU de gama alta. De lo contrario, tendrá que conformarse con la versión web, que, como hemos mencionado, suele estar inactiva o tener una velocidad limitada en comparación con otras herramientas de IA.

Dato curioso: John McCarthy acuñó el término «inteligencia artificial» en 1956 e impulsó el desarrollo del primer lenguaje de programación de IA, LISP, en la década de 1960. Los primeros sistemas de IA se centraban en las reglas, lo que llevó al desarrollo de sistemas más complejos en las décadas de 1970 y 1980, junto con un aumento de la financiación.

Alternativas a DeepSeek de un vistazo

Herramienta Caso de uso Lo mejor para ClickUp Gestión de proyectos y gestión del conocimiento impulsadas por IA. Profesionales de empresas, gestores de proyectos y analistas de datos. Google Gemini Automatización de flujos de trabajo y generación de contenido con IA. Equipos que utilizan Google Workspace, profesionales Perplexity IA Información sobre búsquedas e investigaciones basadas en IA. Investigadores, profesionales ChatGPT Asistencia y automatización de proyectos impulsadas por IA. Equipos empresariales, profesionales Meta Llama 3 Desarrollo y experimentación de IA de código abierto. Desarrolladores, empresas Claude IA Asistencia en programación y exploración de ideas. Desarrolladores, investigadores, profesionales Qwen 2. 5 Codificación y automatización de IA rentables. Desarrolladores, corporaciones, usuarios de IA multilingüe. Elicit IA Investigación académica y reseñas bibliográficas impulsadas por IA. Académicos, investigadores, estudiantes Hugging Face Transformers Aprendizaje automático e implementación de modelos de PLN Investigadores de IA, desarrolladores, científicos de datos Algolia IA Búsqueda y descubrimiento asistidos por IA. Comercio electrónico, SaaS, empresas Elasticsearch Búsqueda de corporación y análisis en tiempo real. Grandes organizaciones, corporaciones

Las 11 mejores alternativas a DeepSeek que puedes utilizar

Puede que DeepSeek IA no sea lo que buscas, y no pasa nada.

Ya sea por el tiempo de inactividad del servidor, por cuestiones de privacidad o por el deseo de probar algo nuevo, hay muchas alternativas a DeepSeek IA que pueden igualarlo o incluso superarlo. Aquí tienes una lista seleccionada:

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos y la gestión del conocimiento basadas en IA)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo: una plataforma única donde la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo se combinan con la automatización y las capacidades de búsqueda de IA de última generación.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, el asistente de IA de la plataforma, responde a todas tus preguntas sobre el entorno de trabajo extrayendo detalles de documentos, tareas e incluso comentarios.

Si alguna vez ha sentido que todo tiene que estar listo ya, ClickUp Brain le aporta claridad al ordenar las tareas según su urgencia, dependencias y plazos. Incluso puede preguntar «¿En qué debería trabajar ahora?» y obtener una respuesta basada en IA. ¡Vea la magia de ClickUp Brain a continuación!

Pregunta a ClickUp Brain por actualizaciones o tareas pendientes y obtén respuestas instantáneas.

🚀 Aquí tienes más información sobre lo que ClickUp Brain puede hacer por ti:

Resúmenes automáticos = menos lectura, más acción: el contenido del lugar de trabajo es abrumador y nadie quiere desplazarse por hilos de tareas interminables. ClickUp Brain resume correos electrónicos largos, actualizaciones de proyectos y notas de reuniones.

Reuniones personales, sin reuniones: StandUp por IA genera actualizaciones de estado breves para que los equipos puedan mantenerse alineados sin sincronizaciones innecesarias.

Correos electrónicos, material de marketing y contenido : Brain redacta excelentes textos de marketing, desde correos electrónicos hasta contenido para presentaciones y publicaciones en redes sociales, cuando te quedas atascado.

Automatizaciones de lenguaje natural: ClickUp lleva la automatización al siguiente nivel al permitir a los usuarios crear flujos de trabajo con solo describirlos en inglés sencillo.

Utilice ClickUp Brain para crear automatizaciones y despídase de las actualizaciones manuales.

Gestión del conocimiento de ClickUp

Una de las principales razones por las que los profesionales de empresas, los gestores de proyectos y los analistas de datos adoran ClickUp es su capacidad para centralizar la información sin esfuerzo.

La función de gestión del conocimiento con IA de ClickUp facilita la recuperación de información en tiempo real al extraer al instante la información relevante de tareas, comentarios, documentos y wikis. ¡Di adiós a la búsqueda interminable de contexto!

Simplemente haz preguntas y encuentra respuestas junto con recursos utilizando el sistema de gestión del conocimiento basado en IA de ClickUp.

🚀 Así es como te ayuda:

Importar conocimientos del equipo : importe de forma segura documentos y conocimientos desde cualquier herramienta.

Utiliza plantillas Wiki : agiliza el trabajo de tu equipo con un conjunto de plantillas wiki, que incluyen edición en tiempo real y comentarios integrados.

Permisos avanzados: mantén el control de tus conocimientos con permisos completos y un historial de versiones.

Búsqueda conectada de ClickUp

Sin embargo, las capacidades de gestión del conocimiento de ClickUp están incompletas sin la función ClickUp Connected Search.

Si estás inmerso en un proyecto crítico y de repente necesitas un documento de hace dos meses que apenas recuerdas, la búsqueda conectada de ClickUp lo encontrará en segundos. Si estuviera enterrado en Slack o perdido en un hilo de correo electrónico, pasarías horas buscándolo o acabarías pidiendo a un compañero de trabajo que te lo reenviara.

Encuentre documentos y archivos con una simple búsqueda en todas las bases de datos utilizando ClickUp Connected Search.

Connected Search escanea todas tus aplicaciones integradas, desde Google Drive hasta Jira y Salesforce, y te proporciona la información adecuada en cuestión de segundos. Con estas funciones, ClickUp ofrece un entorno de trabajo organizado, accesible y útil.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestión del conocimiento basada en IA : obtenga búsquedas inteligentes, resúmenes automatizados e información en tiempo real basada en IA con ClickUp Brain.

Búsqueda conectada para un acceso unificado : busca en Google Drive, Slack, Jira, Salesforce y otras herramientas integradas para encontrar al instante lo que necesitas.

Colaboración en tiempo real : edita en : edita en ClickUp Docs , asigna tareas y comunícate con tu equipo en un solo lugar sin tener que cambiar de aplicación.

Flujos de trabajo automatizados y priorización de tareas : utilice la automatización basada en IA para actualizar estados, asignar tareas y organizar el trabajo en función de la urgencia.

Espacio de trabajo altamente personalizable: personalice ClickUp según sus necesidades específicas de gestión de proyectos con categorías, etiquetas y paneles flexibles.

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones y opciones de personalización pueden llevar tiempo configurarlas y dominarlas.

ClickUp Brain solo está disponible con planes de pago.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2 : 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp ofrece una plataforma de gestión de proyectos altamente integrada. Es adecuada tanto para proyectos sencillos como complejos. También utiliza la IA de forma que reduce los niveles de administración necesarios para todos los aspectos de los proyectos.

ClickUp ofrece una plataforma de gestión de proyectos altamente integrada. Es apta tanto para proyectos sencillos como complejos. También utiliza la IA de forma que reduce los niveles de administración necesarios para todos los aspectos de los proyectos.

📮 ClickUp Insight: De media, un trabajador del conocimiento interactúa con seis personas diferentes al día solo para recopilar la información necesaria para completar sus tareas. Eso supone seis conversaciones de ida y vuelta para obtener contexto, alinear prioridades y mantener los proyectos en marcha. Preguntar «¿Dónde está ese archivo?» se convierte en algo habitual y, pronto, merma la productividad. La búsqueda conectada y el AI Knowledge Manager de ClickUp eliminan el caos al permitir acceder al contexto relevante al instante, siempre que lo necesites.

2. Google Gemini (la mejor para la automatización de flujos de trabajo y la generación de contenido basados en IA)

a través de Google Gemini

Google Gemini funciona como un par de manos extra dentro del entorno de trabajo de Google Workspace, encargándose del trabajo pesado para que tú no tengas que hacerlo.

Una de las ventajas de Gemini es su profunda integración con el ecosistema de Google. Si ya utiliza Gmail, Calendario o Drive, Gemini se adapta perfectamente a su flujo de trabajo y le ofrece acceso a datos en tiempo real.

¿Necesita extraer elementos de acción de un largo hilo de correo electrónico? Gemini puede resumirlo por usted. ¿Quiere un cronograma rápido del proyecto? Puede generar una tabla estructurada en Sheets y resumir las funciones clave del proyecto.

Las mejores funciones de Google Gemini

Genera listas de tareas, informes de proyectos y resúmenes en documentos, lo que reduce el trabajo manual.

Realiza la automatización de las respuestas por correo electrónico y los elementos pendientes en Gmail para mantener los proyectos en marcha.

Extrae información de largas cadenas de correos electrónicos y las convierte en listas de tareas organizadas.

Crea imágenes personalizadas en Slides utilizando la generación de texto a imagen impulsada por IA.

Mejora la evaluación y la previsión de riesgos mediante el análisis de las tendencias de los datos en Sheets.

Limitaciones de Google Gemini

Las funciones avanzadas de IA de Gemini requieren una suscripción a Google Workspace.

Funciona mejor dentro del ecosistema de Google, con integraciones limitadas para aplicaciones que no sean de Google.

Carece de personalización de IA personalizada para cada rol en comparación con algunos competidores.

Precios de Google Gemini

Free

Gemini Advanced: 24 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini.

G2 : 4,4/5 (más de 160 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Gemini ofrece una experiencia maravillosa. Es muy fácil de usar, ofrece un rendimiento excelente y es una herramienta muy útil. Con el chatbot de IA, se puede terminar el trabajo fácilmente y en mucho menos tiempo.

Gemini ofrece una experiencia maravillosa. Es muy fácil de usar, ofrece un rendimiento excelente y es una herramienta muy útil. Con el chatbot de IA, se puede realizar el trabajo fácilmente y en mucho menos tiempo.

3. Perplexity IA (la mejor para búsquedas basadas en IA y conocimientos de investigación)

a través de Perplexity IA

Los motores de búsqueda tradicionales suelen exigir a los usuarios que revisen múltiples enlaces para encontrar información fiable. Perplexity AI cambia esto al actuar como un asistente de investigación impulsado por IA que ofrece respuestas instantáneas y bien documentadas.

Además, a diferencia de los motores de búsqueda estándar, Perplexity IA extrae información de múltiples fuentes en tiempo real, resume las ideas clave e incluso refina los resultados mediante preguntas de seguimiento.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Proporciona resultados de búsqueda basados en IA con citas de fuentes para mayor transparencia.

Compatibilidad con múltiples LLM, incluidos GPT-4, Claude 3 y sus propios modelos.

Ofrece índice web en tiempo real para la recuperación de datos en tiempo real de la información más reciente.

Permite realizar investigaciones exhaustivas con Pro Search, que refina las respuestas con seguimientos.

Organiza las búsquedas en colecciones, lo que permite a los usuarios guardar y clasificar la información.

Limitaciones de Perplexity IA

Tiene dificultades con temas menos documentados, y en ocasiones proporciona información superficial.

Carece de las funciones de personalización avanzadas que se encuentran en algunas herramientas de IA.

La búsqueda profesional y el acceso a los LLM premium requieren una suscripción de pago.

Precios de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario

Enterprise Pro: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA.

G2 : 4,6/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Sigo recurriendo a Perplexity cuando quiero una buena respuesta rápida o resumir algunas ideas de forma coherente. Parece que nadie había oído hablar de ella durante un tiempo, pero yo la he estado utilizando más que cualquier otra.

Sigo recurriendo a Perplexity cuando quiero una respuesta rápida y buena o resumir algunas ideas de forma coherente. Parece que nadie había oído hablar de ella durante un tiempo, pero yo la he estado utilizando más que cualquier otra.

4. ChatGPT (la mejor para la asistencia y automatización de proyectos basados en IA)

a través de ChatGPT

Es casi seguro que ya conoce ChatGPT, así que veamos cómo puede ayudarnos en la gestión de proyectos.

Lo que ocurre con los proyectos es que hay que coordinar y realizar un seguimiento de múltiples plazos, equipos y actualizaciones interminables. Y esto puede resultar abrumador muy pronto cuando se hace manualmente.

ChatGPT simplifica estos retos al actuar como un asistente de proyectos virtual que automatiza las tareas repetitivas, mejora la toma de decisiones y simplifica la comunicación.

🍪 Bonificación: La capacidad de ChatGPT para integrarse con diversas herramientas empresariales lo convierte en un activo valioso para los equipos corporativos que buscan mejorar su eficiencia.

Las mejores funciones de ChatGPT

Automatiza la planificación de proyectos mediante la generación de listas de tareas, calendarios y evaluaciones de riesgos.

Proporciona respuestas e información instantáneas, lo que reduce la dependencia de la investigación manual.

Resumir informes y notas de reuniones, mejorando el uso compartido de conocimientos dentro de los equipos.

Ayuda con la asignación de tareas mediante el análisis de la carga de trabajo y los puntos fuertes del equipo.

Tiene compatibilidad con análisis predictivos, lo que ayuda a los gestores a anticipar los riesgos de los proyectos.

Limitaciones de ChatGPT

Dificultades para gestionar necesidades de proyectos muy específicas y adaptadas al sector.

La precisión depende de la calidad de los datos introducidos, lo que a veces requiere una verificación manual.

Las funciones avanzadas basadas en IA requieren una suscripción de pago para tener acceso completo.

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $ al mes por usuario.

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 680 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

ChatGPT ha sido la herramienta más útil para todos nosotros en nuestra empresa. Ya sea para la generación de código, consultas sencillas o análisis de datos, es la mejor opción que existe. Por supuesto, DeepSeek también está disponible, pero por ahora, ChatGPT es una opción mucho más segura.

ChatGPT ha sido la herramienta más útil para todos nosotros en nuestra empresa. Ya sea para la generación de código, consultas sencillas o análisis de datos, es la mejor opción que existe. Por supuesto, DeepSeek también está disponible, pero por ahora, ChatGPT es una opción mucho más segura.

Dato curioso: En 2016, el programa AlphaGo de DeepMind, basado en una red neuronal profunda, venció a Lee Sedol, el campeón mundial de Go, en cinco partidas.

5. Meta Llama 3 (la mejor para el desarrollo y la experimentación con IA de código abierto)

vía Meta

Para las empresas y los desarrolladores que buscan un modelo de IA personalizable sin dependencia de un proveedor, Meta Llama 3 ofrece una sólida alternativa de código abierto.

A diferencia de los modelos propietarios como GPT-4 o Claude, Llama 3 permite a las organizaciones ajustar y desplegar modelos de IA en su propia infraestructura, lo que garantiza un mayor control sobre la privacidad de los datos y los costes.

🍪 Bonificación: su amplia escalabilidad, su potencial multilingüe y su integración con plataformas como AWS, Azure y Hugging Face lo convierten en una opción flexible para proyectos basados en IA.

Las 3 mejores funciones de Meta Llama

Permite la personalización y el ajuste con disponibilidad de código abierto para empresas.

Mejora las tareas de razonamiento, codificación y seguimiento de instrucciones con un gran rendimiento.

Tiene compatibilidad con capacidades multimodales, incluidos modelos de IA basados en la visión.

Optimiza la eficiencia con la atención a consultas agrupadas (GQA) y la compresión de tokens.

Garantiza una implementación flexible y escalable en las principales plataformas de nube.

Limitaciones de Meta Llama 3

Carece de compatibilidad nativa con aplicaciones de chat en tiempo real en comparación con los modelos de código cerrado.

Requiere conocimientos técnicos para ajustar y desplegar de forma eficaz.

Todavía está poniéndose al día con los modelos patentados en el manejo de consultas matizadas.

Precios de Meta Llama 3

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Meta Llama 3

G2 : 4,3/5 (más de 140 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Meta Llama 3?

Lo uso todos los días para complementar los modelos OpenAI y Anthropic como una alternativa de bajo costo para casos de uso específicos. Fácil accesibilidad y sólida posición como competidor de código abierto.

Lo uso todos los días para complementar los modelos OpenAI y Anthropic como una alternativa de bajo costo para casos de uso específicos. Fácil accesibilidad y sólida posición como competidor de código abierto.

Dato curioso: En 1980, John Searle explicó la división entre IA «débil» e IA «fuerte». La IA débil se centra en una tarea concreta, mientras que la IA fuerte es similar a la inteligencia humana completa.

6. Claude IA (la mejor para asistencia en programación y exploración de ideas)

a través de Claude IA

Claude AI, desarrollada por Anthropic, está diseñada con un fuerte énfasis en el razonamiento, la seguridad y el uso ético de la IA. A diferencia de muchos modelos de IA que se centran en la velocidad y la versatilidad, Claude destaca en tareas que requieren mucha lógica, asistencia en la codificación y discusiones filosóficas en profundidad, lo que se refleja en las interacciones con los usuarios.

La capacidad de Claude para manejar indicaciones complejas y mantener al mismo tiempo un estilo de respuesta conversacional y estructurado lo convierte en una buena opción para desarrolladores, investigadores y pensadores profundos por igual.

Las mejores funciones de Claude IA

Proporciona compatibilidad con depuración avanzada y generación de código con potentes capacidades de programación.

Gestiona documentos largos y conversaciones de varios turnos con una ventana de contexto amplia (hasta 200 000 palabras).

Interpreta imágenes y gráficos con capacidades de visión mejoradas en los modelos más recientes.

Minimiza los sesgos y los resultados perjudiciales con una alineación ética de la IA basada en principios constitucionales.

Proporciona acceso a la API para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones personalizadas basadas en IA.

Limitaciones de Claude IA

La versión gratuita tiene un límite en el número de mensajes por sesión.

Carece de acceso a Internet en tiempo real, lo que lo hace menos fiable para verificar datos sobre eventos recientes.

Dificultades con consultas de dominio especializadas que requieren un profundo conocimiento contextual.

Precios de IA Claude

Free

Pro : 18 $ al mes por usuario

Equipo : 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Claude IA

G2 : 4,5/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Claude IA?

Claude es bueno programando. Lo uso mucho. Me parece que Claude está más abierto a la filosofía y a explorar ideas de una manera más receptiva.

Claude es bueno programando. Lo uso mucho. Me parece que Claude está más abierto a la filosofía y a explorar ideas de una manera más receptiva.

7. Qwen 2. 5 (la mejor opción para la codificación y automatización rentables de IA)

a través de Qwen 2.5

Desarrollado por Alibaba Cloud, Qwen 2. 5 es relativamente nuevo en el mercado, pero está conquistando al público con su avanzado modelo de IA diseñado para el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento y la generación de código.

Este modelo chino de IA compite con modelos de primer nivel como GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet y DeepSeek V3, al tiempo que mantiene un coste por millón de tokens significativamente menor.

Qwen 2. Las 5 mejores funciones

Proporciona soporte para el procesamiento de texto, imágenes y audio con una ventana de contexto de 128 000 tokens.

Destaca en código con una precisión del 92,7 % en HumanEval, superando a GPT-4o y DeepSeek V3.

La flexibilidad del código abierto permite a los desarrolladores ajustarlo e integrarlo en aplicaciones.

Capacidades multilingües con compatibilidad para 29 idiomas, incluidos el mandarín, el árabe y el hindi.

Económico, con un precio de 0,38 dólares por millón de tokens, lo que lo hace 10 veces más barato que GPT-4o.

Qwen 2. 5 límites

Código cerrado para las versiones Enterprise, lo que establece un límite en la personalización por parte de terceros.

Rendimiento ligeramente inferior en escritura creativa en comparación con Claude's 3. 5 Sonnet.

Degradación del rendimiento más allá de los 100 000 tokens en tareas muy complejas.

Precios de Qwen 2. 5

Free

Acceso a la API : 0,38 $ por millón de tokens.

Planes Enterprise: precios personalizados.

Qwen 2. 5 valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qwen 2. 5?

Sí. Los modelos Qwen son sorprendentemente buenos en general. Incluso cuando se comparan con buenos modelos comerciales en LMSYS, a menudo están a la altura, y depende en gran medida del tema que se trate.

Sí. Los modelos Qwen son sorprendentemente buenos en general. Incluso cuando se comparan con buenos modelos comerciales en LMSYS, a menudo están a la altura, y depende en gran medida del tema que se esté tratando.

Dato curioso: El «Retrato de Edmond Belamy» es la primera pintura creada por IA que se subasta en el mundo del arte. El colectivo creó una pintura utilizando un método de IA llamado Red Generativa Adversarial (GAN), y era tan realista que se vendió por la friolera de 432 500 dólares.

8. Elicit IA (la mejor para la investigación académica y las reseñas bibliográficas basadas en IA)

a través de Elicit IA

Elicit es un asistente de investigación basado en IA diseñado para facilitar las revisiones bibliográficas y realizar la automatización de las tediosas tareas de investigación académica.

Con acceso a una base de datos de más de 125 millones de artículos de investigación, ayuda a los usuarios a encontrar estudios relevantes, extraer información clave y sintetizar los resultados.

Obtenga las mejores funciones.

Encuentra artículos relevantes y ofrece resúmenes de una sola frase con su motor de búsqueda basado en IA.

Extrae datos clave de documentos y los organiza en tablas estructuradas.

Genera síntesis temáticas a partir de múltiples artículos para identificar tendencias de investigación.

Permite a los usuarios cargar archivos PDF y recibir resúmenes e información automatizados.

Ofrece flujos de trabajo de revisión sistemática, lo que proporciona soporte para la investigación académica y profesional.

Obtenga información sobre los límites.

Los resúmenes abstractos pueden simplificar en exceso los complejos resultados de las investigaciones.

Es posible que la extracción de datos no siempre dé prioridad a los detalles más relevantes.

Compatibilidad móvil limitada, lo que lo hace menos accesible para los investigadores que se desplazan.

Solicite precios

Básico : Gratis

Plus : 10 $ al mes por usuario.

Pro : 42 $ al mes por usuario

Equipo : 65 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Obtenga valoraciones y reseñas.

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Elicit?

Resume el artículo de forma excelente y ofrece una muestra, técnicas, objetivos y otra información relevante de forma precisa y clara.

Resume el artículo de forma excelente y ofrece una muestra, técnicas, objetivos y otra información relevante de forma precisa y clara.

9. Hugging Face Transformers (ideal para el aprendizaje automático y la implementación de modelos de PLN)

a través de Hugging Face Transformers

Hugging Face se ha convertido en el GitHub del aprendizaje automático, ya que proporciona una plataforma de código abierto en la que los desarrolladores e investigadores pueden realizar un uso compartido, ajuste e implementación de modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Lo mejor es que alberga más de un millón de modelos y conjuntos de datos, lo que lo convierte en un recurso imprescindible para los entusiastas y profesionales de la IA que buscan modelos preentrenados de última generación.

Las mejores funciones de Hugging Face

Aloja una amplia colección de modelos preentrenados, incluidos GPT, BERT y RoBERTa.

Proporciona la biblioteca Transformers para una implementación perfecta del modelo NLP en PyTorch, TensorFlow y JAX.

Ofrece capacidades de ajuste fino, lo que permite a los usuarios adaptar los modelos a casos de uso específicos.

Tiene soporte para conjuntos de datos y espacios, lo que permite un fácil acceso a los conjuntos de datos y la posibilidad de mostrar modelos de IA en aplicaciones interactivas.

Funciones Puntos finales de inferencia para implementar modelos en una infraestructura de nube escalable.

Limitaciones de Hugging Face

La documentación puede resultar compleja para los principiantes que se inician en la configuración de modelos.

Algunas funciones requieren planes de pago, especialmente para el acceso a GPU de alto rendimiento.

Carece de una gran precisión en la detección de contenido de IA en comparación con herramientas especializadas como Originality. IA

Precios de Hugging Face

Free

Pro : 9 $ al mes por usuario

Corporación: desde 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Hugging Face.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hugging Face?

Hugging Face es una excelente biblioteca para realizar tareas sencillas. Funcionamiento preciso basado en un conjunto de datos cargado. Generación de texto utilizando un modelo preentrenado, etc.

Hugging Face es una excelente biblioteca para realizar tareas sencillas. Funcionamiento preciso basado en un conjunto de datos cargado. Generación de texto utilizando un modelo preentrenado, etc.

10. Algolia AI (la mejor para búsquedas y descubrimientos basados en IA)

a través de Algolia

Si busca una plataforma de búsqueda y descubrimiento basada en IA que ofrezca experiencias de búsqueda rápidas, precisas y escalables, Algolia es la mejor opción.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, Algolia utiliza la búsqueda neuronal, que combina la búsqueda semántica y la basada en palabras clave. Esto garantiza que los usuarios encuentren los resultados más relevantes en milisegundos. Se utiliza ampliamente en los sectores del comercio electrónico, el SaaS y los medios de comunicación para mejorar la funcionalidad de búsqueda en sitios web y aplicaciones.

Las mejores funciones de Algolia

Reclasificación dinámica para optimizar automáticamente los resultados de búsqueda en función del comportamiento del usuario.

Personalización y sinónimos de IA para adaptar los resultados y mejorar la capacidad de descubrimiento.

Infraestructura escalable que gestiona miles de millones de búsquedas al año con un tiempo de actividad del 99,999 %.

Amplias extensiones con plataformas como Shopify, Salesforce Commerce Cloud y Adobe Commerce.

Limitaciones de Algolia

El precio puede ser elevado en comparación con otras soluciones de búsqueda, especialmente para operaciones a gran escala.

La configuración y personalización complejas pueden requerir conocimientos técnicos para una optimización completa.

Algunos usuarios informan de tiempos de indexación más lentos en comparación con alternativas como Elasticsearch.

Precios de Algolia

Build : Gratis hasta 10 000 solicitudes de búsqueda al mes, 1 millón de registros incluidos.

Crecer : Gratis hasta 10 000 solicitudes de búsqueda al mes, luego 0,50 $ por cada 1000 solicitudes adicionales.

Premium : Precio personalizado

Elevate: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Algolia

G2 : 4,5/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Algolia?

Algolia es una solución de búsqueda altamente escalable que se integra a la perfección con otras tecnologías componibles. Permite una colaboración eficaz entre los equipos de producto, marketing e ingeniería, agilizando el proceso de gestión de las estrategias de posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Algolia es una solución de búsqueda altamente escalable que se integra a la perfección con otras tecnologías componibles. Permite una colaboración eficaz entre los equipos de producto, marketing e ingeniería, agilizando el proceso de gestión de las estrategias de posicionamiento en los resultados de búsqueda.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere dejar de rebuscar entre un sinfín de archivos para encontrar lo que necesita? La IA conectada hace que todo sea buscable y accesible en segundos, sin más conjeturas.

11. Elasticsearch (la mejor para búsquedas en corporaciones y análisis en tiempo real)

a través de Elasticsearch

Elasticsearch es un potente motor de búsqueda y análisis de código abierto basado en Apache Lucene. Se utiliza ampliamente para la búsqueda de texto completo, el análisis de datos de registros y eventos, y el índice de datos escalable.

Algunas de las funciones que más le interesarán son la relevancia de la búsqueda basada en IA y la distribución de la escalabilidad. Estas funciones son especialmente útiles para organizaciones que gestionan grandes conjuntos de datos y necesitan capacidades de búsqueda en tiempo real.

Las mejores funciones de Elasticsearch

Gestiona grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados con una arquitectura distribuida y escalable.

Mejora el posicionamiento en las búsquedas con la relevancia impulsada por IA utilizando Elasticsearch Relevance Engine (ESRE).

Procesa registros, métricas e inteligencia empresarial con búsqueda y análisis en tiempo real.

Se integra a la perfección con proveedores de servicios en la nube, bases de datos y herramientas de seguridad.

Tiene compatibilidad con aprendizaje automático, detección de anomalías y búsqueda geoespacial para obtener información avanzada.

Limitaciones de Elasticsearch

Curva de aprendizaje pronunciada, que requiere conocimientos avanzados para una configuración óptima.

Alto consumo de recursos, requiere una CPU y una memoria significativas para implementaciones de gran tamaño.

Modelo de licencia complejo con precios variados, lo que dificulta la estimación de los costes.

Precios de Elasticsearch

Estándar : 95 $ al mes por usuario.

Gold : 109 $ al mes por usuario

Platinum : 125 $ al mes por usuario

Corporación: 175 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Elasticsearch

G2 : 4,3/5 (más de 199 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 67 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Elasticsearch?

Es extremadamente eficiente unificar todas las fuentes de datos de la organización para mejorar la búsqueda y la organización. Además, en comparación con sus competidores, es rentable.

Es extremadamente eficiente unificar todas las fuentes de datos de la organización para mejorar la búsqueda y la organización. Además, en comparación con sus competidores, es rentable.

💡 Consejo profesional: la IA en el análisis de datos funciona como un asistente inteligente, detectando patrones y dando sentido a datos complejos más rápido de lo que los métodos tradicionales podrían hacerlo.

¿Busca una opción mejor? ClickUp estará encantado de ayudarle.

¿Recuerdas cuando hablamos de ClickUp Brain y de que lo único que tienes que hacer es plantear una pregunta y él ya sabe la respuesta?

Bueno, Mike Coon, director de programas de DISH Network, puede dar fe de ello:

Todo lo que tengo que hacer es escribir una pregunta como «¿Cuáles son las últimas novedades de este proyecto en este momento?» y obtengo una lista completamente formateada de todo lo que ha sucedido durante el período de tiempo que quiero ver. ClickUp Brain es como un miembro a tiempo completo de nuestro equipo. Es una aplicación increíble. Es muy fácil de usar y ahorra mucho tiempo.

Todo lo que tengo que hacer es escribir una pregunta como «¿Cuáles son las últimas novedades de este proyecto en este momento?» y obtengo una lista completamente formateada de todo lo que ha sucedido durante el período de tiempo que quiero ver. ClickUp Brain es como un miembro a tiempo completo de nuestro equipo. Es una aplicación increíble. Es muy fácil de usar y ahorra mucho tiempo.

Pero eso es solo un día más en el mundo de ClickUp, donde la IA y la automatización no son solo una función, sino que están perfectamente integradas en el trabajo.

Una vez que te incorporas a ClickUp, se convierte en el centro neurálgico de tu equipo. Realiza la automatización de tareas, gestiona conocimientos, centraliza búsquedas y mantiene los proyectos en marcha sin necesidad de constantes idas y venidas.

¿Listo para cambiar la confusión por claridad? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!