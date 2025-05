Cómo utilizar las indicaciones negativas de Midjourney para generar mejores imágenes

Si las imágenes generadas por IA no salen bien, el problema podría no ser lo que estás pidiendo, sino lo que «no» estás excluyendo.

Los generadores de imágenes de IA, incluido Midjourney, interpretan las indicaciones literalmente, por lo que no especificar los elementos no deseados puede dar lugar a resultados desordenados, poco realistas o irrelevantes. Además de especificar lo que quieres, también debes indicar al modelo de IA lo que «no» quieres en el diseño.

Al añadir indicaciones negativas, se obtiene un mayor control sobre la composición, el estilo y las distorsiones no deseadas.

En esta entrada del blog, hablaremos del poder de las indicaciones negativas en Midjourney.

⏰ Resumen de 60 segundos He aquí una rápida panorámica de las indicaciones negativas de Midjourney: Las indicaciones negativas ayudan a perfeccionar las imágenes generadas por IA al especificar qué elementos excluir

El uso de «-no» elimina los elementos no deseados, mientras que los pesos negativos reducen su presencia sin eliminarlos por completo

Las indicaciones negativas ahorran tiempo al reducir las (versiones de) prueba y los errores, garantizar la coherencia del estilo y perfeccionar los fondos para obtener imágenes más nítidas

Las indicaciones negativas también tienen limitaciones: pueden no funcionar siempre como se espera, dependen en gran medida del entrenamiento, tienen dificultades con la complejidad y tienen una curva de aprendizaje pronunciada. A menudo se necesita un ajuste fino

Intente no sobrecargar el modelo de IA con múltiples indicaciones y proporcione instrucciones claras sobre el estilo y más

ClickUp mejora los procesos de diseño al ofrecer funciones avanzadas, lo que permite a los equipos intercambiar ideas, planificar y ejecutar proyectos de manera eficiente.

¿Qué son las indicaciones negativas de Midjourney?

Las indicaciones negativas son instrucciones que especifican lo que no quieres en tu imagen. Piensa en las indicaciones negativas como filtros que le dicen a la IA específicamente qué elementos evitar en una imagen.

Por ejemplo, si su indicación de Midjourney es «campus universitario vibrante», podría incluir elementos como estudiantes, caminos y otras estructuras relevantes.

Pero puede generar una imagen con extrema precisión a través de indicaciones negativas. Por ejemplo, si agrega «–no students» a su indicación, le indica a la IA que excluya las imágenes de estudiantes, lo que da como resultado una imagen más limpia y enfocada de un campus universitario, como puede ver a continuación.

¿Por qué utilizar las indicaciones negativas de Midjourney?

¿No se puede escribir otra indicación para crear una nueva imagen? Eso sería más sencillo, pero no obtendría los mismos resultados que la indicación negativa. Así es como ayuda la indicación negativa:

🎨 Mejor control creativo

Los modelos de diseño de IA, incluido Midjourney, funcionan en base a probabilidades estadísticas, generando imágenes a partir de amplios conjuntos de datos. Sin embargo, esto significa que la IA a veces introduce elementos que no has solicitado explícitamente. Una indicación negativa le dice a Midjourney que se aleje de los detalles no deseados, refinando tus imágenes.

🔁 Coherencia de estilo

Midjourney a veces predetermina una estética concreta, como anime o cyberpunk, dependiendo de su entrenamiento. Si quieres establecer un aspecto único, las indicaciones negativas ayudan a eliminar los estilos que interfieren. Por ejemplo, «–sin estilo de cómic» garantiza que tu obra de arte no tenga elementos ilustrativos de estilo de cómic.

⏳ Eficiencia de tiempo

Sin indicaciones negativas, es posible que tengas que volver a generar las imágenes varias veces para obtener el resultado deseado. Las indicaciones negativas reducen significativamente este proceso de prueba y error, ya que le indicas al modelo de IA que excluya elementos específicos, lo que ahorra tiempo de edición.

🖼️ Fondos y composiciones refinados

A veces, las imágenes generadas por IA incluyen elementos de fondo innecesarios que desordenan la composición. Por ejemplo, si necesitas un retrato sencillo, puedes añadir «–sin fondo» para centrarte únicamente en el sujeto. Esto es especialmente útil para la fotografía de productos, donde se prefiere un aspecto limpio.

Las indicaciones negativas en Midjourney desbloquean niveles más profundos de personalización, pero no son una solución mágica. Las indicaciones negativas requieren una cuidadosa ingeniería y experimentación para lograr los resultados deseados, al igual que se necesitaría escribir una indicación detallada de ChatGPT o de Claude.ai para generar un texto significativo.

📖 Leer más: Las mejores ideas de indicaciones de arte con IA para despertar tu creatividad

¿Cómo trabajan las indicaciones negativas en Midjourney?

Al leer las secciones anteriores, puede que haya notado que hemos utilizado «–no». Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de las indicaciones negativas? Básicamente, hay dos formas principales de utilizar las indicaciones negativas: el (parámetro –no) y los pesos de indicaciones negativas. A continuación, las desglosamos:

1. El parámetro –no

Este es el método más fácil para eliminar elementos no deseados. Simplemente añada «-no» seguido de los objetos, estilos o colores que no desee.

📌 Cómo funciona: Midjourney escanea su conjunto de datos, reconoce los patrones asociados a los elementos no deseados y hace un esfuerzo por excluirlos de la imagen final.

🌻 Ejemplo: Quiere una escena serena de un lago, pero no quiere barcos ni personas en él. Su indicación y resultado se verían así:

Sin embargo, no siempre es perfecto: algunos elementos pueden colarse debido a asociaciones contextuales. Si eso sucede, intente utilizar sinónimos adicionales o ampliar la lista de exclusión.

2. Ponderaciones de indicaciones negativas

Mientras que «–no» elimina un elemento por completo, los pesos negativos te permiten reducir la presencia de un elemento en lugar de eliminarlo por completo. Este método es útil cuando quieres influir en la imagen sin forzar la exclusión absoluta.

📌 Cómo funciona: Midjourney te permite asignar pesos positivos o negativos a diferentes partes de tu indicación utilizando la sintaxis «::». Un peso de 1 es neutro, un número más alto aumenta la importancia y un número negativo reduce la presencia del elemento.

Básicamente, no estás eliminando un elemento por completo a través de pesos, sino que le estás diciendo a Midjourney que le quite énfasis.

🌻 Ejemplo: Quieres generar una imagen de una calle concurrida con coches, pero el coche no debe ser el foco principal. Tu indicación sería algo así:

Midjourney interpreta esto como: «Incluye un coche, pero haz que sea la mitad de importante que la calle». ¿El resultado? Un ajuste de calle donde los coches parecen más pequeños o se mezclan con el fondo.

Pero, ¿qué pasa si quieres reducir aún más la presencia del coche, sin eliminarlo por completo? Utiliza un peso negativo.

Aquí, Midjourney minimiza activamente los coches de la imagen. Puede hacer que los coches apenas sean visibles colocándolos en un rincón sombreado o eliminándolos por completo si no encajan en la composición (como puede ver en la imagen de arriba).

💡 Consejo profesional: Si quieres que algo desaparezca por completo, los pesos negativos por sí solos pueden no ser suficientes; es posible que tengas que combinarlos con «–no» o retocarlos y ajustarlos para obtener los resultados deseados. Si quieres utilizar varias indicaciones, utiliza dos puntos dobles (::) para separarlas.

Puede que tengas dudas de que «Oye, ¿por qué no puedo usar simplemente no y terminar con eso?». Bueno, es comprensible. Pero tenemos una explicación.

¿Por qué «no» no funciona?

Mucha gente asume que escribir «no» o «sin» en una indicación hará que Midjourney evite ciertos elementos. Pero no funciona así. Cuando escribes «no incluir lluvia», la IA no entiende intrínsecamente «no» como una negación. En su lugar, procesa toda la frase como una descripción que incluye la palabra «lluvia»

Esto puede llevar paradójicamente a que la IA se centre en el concepto de lluvia, incluso si su intención era excluirla.

Cómo solucionarlo: ❌ Indicación: Un castillo de fantasía no incluye dragones. ✅ Indicación: Un castillo de fantasía, sin dragones ✅ Indicación: Un castillo de fantasía mágico::1, dragones::-1

Las opciones segunda y tercera garantizan que Midjourney entienda correctamente qué debe evitar, mientras que la primera podría crear un castillo con dragones.

🧠 ¿Sabías que...? Midjourney está disponible en Discord y requiere una suscripción de pago para generar imágenes generadas por IA. También es el servidor de Discord más popular.

¿Cómo crear indicaciones negativas eficaces en Midjourney?

Aquí tiene algunos consejos sobre cómo crear indicaciones negativas eficaces en Midjourney:

Identificar elementos no deseados: Averigüe qué es lo que no quiere en la imagen. ¿Es un color, un objeto o un estilo? Una vez que lo sepa, añada «-no» seguido del elemento no deseado. Por ejemplo, «-no detalles borrosos» o «-no estilo caricaturesco» puede mejorar sus resultados

Sea específico: En lugar de términos vagos como «–sin cosas malas», utilice descripciones precisas como «–sin colores sobresaturados» o «–sin caras distorsionadas». Cuanto más claro sea, mejor entenderá Midjourney su intención

Experimenta con combinaciones y pesos: si estás generando un paisaje urbano futurista pero sigues obteniendo árboles, prueba con «árboles::-0. 5, –sin vegetación» o algo similar. Esto reduce el enfoque, asegurando que la herramienta de IA se ciña a tu visión

💡Consejo profesional: Utiliza indicaciones negativas solo cuando sea necesario y para exclusiones precisas en lugar de restricciones generales. Por ejemplo, en lugar de decir «Evita diseños desordenados», opta por «Un diseño limpio y minimalista con amplio espacio en blanco y un punto focal claro» para lograr el aspecto deseado.

más de 20 indicaciones negativas de Midjourney para diferentes casos de uso

Hemos seleccionado más de 20 ejemplos de indicaciones negativas de Midjourney en diferentes escenarios para que puedas evitar (versiones de) prueba y errores, alimentar tus ideas y técnicas creativas y aprovechar al máximo Midjourney.

Indicación 1: Atardecer en la playa limpia

Caso de uso: Eliminar el desorden o los elementos innecesarios para crear una imagen más limpiaIndicación: «Puesta de sol sobre una playa tranquila, tonos dorados reflejados en olas calmadas, sin gente, basura, huellas, barcos, edificios, madera a la deriva»

Indicación 2: Horizonte urbano minimalista

Caso de uso: Evitar distracciones para una estética moderna y limpiaIndicación: «Horizonte urbano futurista de noche, reflejos de neón brillantes en calles mojadas, sin coches, peatones, vallas publicitarias, grafitis, niebla

Indicación 3: Paisaje sereno de montaña

Caso de uso: Realzar la belleza natural eliminando objetos artificialesIndicación: «Majestuosas montañas nevadas, suave luz matutina, cielo despejado, sin líneas eléctricas, casas, remontes, personas, carreteras, señales»

Indicación 4: Sendero de bosque tranquilo

Caso de uso: Mantener el enfoque en la naturaleza sin influencia humanaIndicación: «Sinuoso sendero forestal cubierto de hojas otoñales, suave luz dorada del sol filtrándose a través de los árboles, sin bancos, señales, papeleras, gente, bicicletas»

Indicación 5: Cielo nocturno de ensueño

Caso de uso: Creación de una escena celestial impresionante y sin distraccionesIndicación: «Galaxia con nebulosas vívidas e innumerables estrellas, tonos morados y azules profundos, sin satélites, aviones, luces de la ciudad, texto ni marcas de agua»

Indicación 6: Cascada majestuosa

Caso de uso: Mantener la naturaleza prístina e intactaIndicación: «Cascada en una exuberante selva verde, niebla que se eleva desde abajo, sin puentes, turistas, barcos, señales, vallas»

Indicación 7: Fotografía elegante de productos

Caso de uso: Tomas de productos comerciales enfocadasIndicación: «Elegante reloj inteligente negro sobre una superficie reflectante, iluminación dramática, sin texto, logotipos, reflejos, desorden, manecillas, personas»

Indicación 8: Castillo de fantasía

Caso de uso: Mejorar un ajuste mágico sin elementos modernosIndicación: «Gran castillo medieval en una colina brumosa, cálidas antorchas encendidas, sin líneas eléctricas, edificios modernos, coches, antenas, carreteras»

Indicación 9: Jardín zen

Caso de uso: Mantener una estética pacífica y minimalista. Indicación: «Jardín zen japonés con arena rastrillada y bonsáis, iluminación ambiental suave, sin estatuas, señales, bancos, personas ni turistas».

Indicación 10: Ruinas antiguas

Caso de uso: Preservar la belleza histórica sin elementos modernos. Indicación: «Ruinas de un antiguo templo cubierto de maleza en una densa selva, enredaderas trepando por la piedra, sin turistas, vallas, carteles, andamios, basura».

Indicación 11: Fotografía perfecta de alimentos

Caso de uso: Hacer que la comida sea el foco principal sin distraccionesIndicación: «Hamburguesa gourmet en una tabla de madera, iluminación suave, vapor que se eleva, sin platos, manos, utensilios, servilletas, desorden de fondo»

Indicación 12: Paisaje cósmico

Caso de uso: Centrarse en el espacio sin distracciones terrenalesIndicación: «Planeta alienígena con plantas bioluminiscentes brillantes, lunas gemelas en el cielo, sin naves espaciales, astronautas, satélites, texto ni marcas de agua»

Indicación 13: Fotografía callejera vintage

Caso de uso: Capturar la autenticidad histórica sin distracciones modernas. Indicación: «Calle adoquinada de los años 40, cálidos tonos sepia, suaves luces nocturnas, sin coches modernos, personas con teléfonos, vallas publicitarias, letreros de neón»

Indicación 14: Configuración de escritorio limpio

Caso de uso: Crear un entorno de trabajo estéticamente agradable y ordenado.Indicación: «Configuración de escritorio minimalista y moderna, portátil elegante, iluminación ambiental cálida, sin cables enredados, tazas de café, libros, papeles ni desorden»

Indicación 15: Escena de océano tranquilo

Caso de uso: Mejorar una vista pacífica del océano eliminando distraccionesIndicación: «Vasto horizonte oceánico bajo un amanecer rosado, suaves olas rodando, sin barcos, personas, edificios, basura, boyas»

Indicación 16: Nubes de tormenta dramáticas

Caso de uso: Centrarse en el poder de la naturaleza sin interferencias. Indicación: «Nubes oscuras de tormenta sobre un vasto campo vacío, relámpagos crepitantes: sin edificios, coches, personas, señales, antenas»

Indicación 17: Dunas de desierto aisladas

Caso de uso: Mantener un paisaje desértico intacto y en brutoIndicación: «Dunas de arena dorada que se extienden sin fin, luz suave al atardecer, sin huellas, vehículos, personas, señales, edificios»

Indicación 18: Bosque encantado mágico

Caso de uso: Mantener un ajuste de fantasía inmersivo y misterioso. Indicación: «Setas brillantes en un bosque encantado brumoso, suaves luces de hadas, sin gente, edificios modernos, vallas, farolas»

Indicación 19: Fotografía de coches de lujo

Caso de uso: Resaltar el coche sin distracciones innecesariasIndicación: «Elegante coche deportivo negro bajo una suave iluminación de estudio, reflejos pulidos, sin logotipos, personas, fondo de sala de exposición, texto ni marcas de agua»

Indicación 20: Vista aérea de una isla tropical

Caso de uso: Mantener un ajuste de paraíso prístinoIndicación: «Aguas turquesas cristalinas que rodean una isla verde exuberante, playas de arena dorada, sin barcos, muelles, hoteles, turistas ni contaminación»

📮ClickUp Insight: El 11 % de los encuestados en nuestra encuesta sobre el uso de la IA utilizan la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra con IA, como las Pizarras de ClickUp, que te ayuden a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no puedes explicar un concepto, simplemente pídele al generador de imágenes de IA que cree una visual basada en tu indicación. ¡Es la app, aplicación, Todo para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Veamos también algunos ejemplos de pesos de indicaciones negativas:

Indicación 21: Bosque encantado

Caso de uso: Creación de una escena mística en el bosqueIndicación: Árboles centenarios::2, setas brillantes::1. 5, niebla suave::-1

Indicación 22: Callejón ciberpunk

Caso de uso: Capturar un ambiente urbano futurista. Indicación: Callejón iluminado con neón: 3, reflejos de la lluvia: 1,5, horizonte lejano: -0,5

Indicación 23: Tigre majestuoso

Caso de uso: Mostrar un retrato de un animal poderoso. Indicación: Tigre blanco: 2, ojos azules penetrantes: 1,5, textura de piel suave: 1

Indicación 24: Guerrero vikingo

Caso de uso: Representación de la fuerza históricaIndicación: Guerrero vikingo::2, armadura desgastada por la batalla::1. 5, fondo brumoso::1 - sin elementos de ciencia ficción

Indicación 25: Biblioteca acogedora

Caso de uso: Creación de un espacio de lectura cálidoIndicación: Estanterías de madera::2, iluminación cálida::1. 5, libros antiguos::1 -sin estanterías vacías:: -1

📖 Leer más: Alternativas a Dall-E para crear imágenes de IA

Errores comunes que se deben evitar con las indicaciones negativas de Midjourney

Las indicaciones negativas pueden parecer un superpoder, pero es fácil tropezar si no se tiene cuidado. Estos son algunos errores a los que hay que prestar atención:

❗Sobrecarga de indicaciones: Uno de los errores más comunes es sobrecargar la indicación con demasiadas exclusiones. Por ejemplo, añadir «sin coches, árboles, personas, edificios, nubes o animales» puede parecer exhaustivo, pero puede confundir a la IA, lo que da lugar a resultados inesperados o incluso inutilizables. En su lugar, concéntrese en los elementos más críticos que desea excluir y mantenga su lista concisa

❗Aleatorio: Otro escollo es ser demasiado vago. Decir «–sin objetos» no da suficiente dirección a la IA. ¿Qué tipo de objetos? ¿Muebles? ¿Vehículos? Sea siempre específico. Por ejemplo, si está creando un paisaje minimalista, utilice «–sin coches, edificios o líneas eléctricas» para garantizar la claridad

❗Ignorar conflictos de estilo: Las indicaciones negativas no solo eliminan objetos, sino que también pueden alterar el estilo. Por ejemplo, si dices «–no anime» y la IA sigue inclinándose hacia el arte estilizado, puede deberse a que otros elementos de la indicación influyen involuntariamente en el resultado. Asegúrate de que tu indicación sea muy clara en cuanto al estilo

📖 Leer más: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

Límites del uso de Midjourney

Cuando se lanzó Midjourney, sus capacidades causaron revuelo en el mercado de la generación de imágenes. Aunque la plataforma de IA alteró en gran medida el proceso de generación de imágenes, tiene sus limitaciones.

Problemas con escenas complejas

Midjourney funciona bien con imágenes de un solo sujeto, pero tiene dificultades para manejar escenas con muchos personajes.

🌻 Ejemplo: Si intentas generar un mercado abarrotado, un grupo de personas interactuando o una batalla detallada, las cosas suelen salir mal. Los personajes pueden tener miembros faltantes, expresiones faciales extrañas u objetos colocados de forma extraña. La iluminación y la perspectiva también pueden parecer desajustadas, haciendo que la imagen parezca poco natural.

Aunque puedes mejorar las imágenes de Midjourney con mejores indicaciones, conseguir que todo salga bien requiere muchos (versiones de) prueba y error.

Gran dependencia de la claridad de las indicaciones

Midjourney toma literalmente todo lo que escribes, por lo que las indicaciones vagas o generales pueden dar lugar a resultados completamente diferentes a los esperados. Como mencionamos anteriormente, el proceso creativo de la IA es diferente al nuestro.

🌻 Ejemplo: Pedir una «ciudad futurista» sin detalles podría darte cualquier cosa, desde un horizonte ciberpunk brillante hasta un mundo desierto y en ruinas. La IA no «adivina» lo que quieres decir, así que si dejas de lado detalles importantes, puede cambiar todo el aspecto de la imagen generada por la IA.

Dificultad para interpretar conceptos abstractos

Midjourney es excelente para hacer cosas que existen en el mundo real o en ajustes de fantasía, pero tiene dificultades con ideas más profundas, emocionales o simbólicas.

🌻 Ejemplo: Si agrega la indicación «la sensación de soledad», la IA probablemente solo genere una sola persona sentada sola; es probable que no capture las sutilezas del aislamiento, el anhelo o la melancolía.

En otras palabras, no puede capturar o leer emociones por completo para dar los resultados deseados.

Curva de aprendizaje pronunciada

Aunque Midjourney es fácil de usar, obtener resultados precisos puede llevar tiempo. Funciones como las indicaciones negativas y los pesos de indicaciones requieren práctica. Muchos principiantes pueden tener dificultades para eliminar elementos no deseados, crear estilos consistentes o ajustar las imágenes.

Además, a diferencia de otras herramientas de diseño en las que se pueden corregir los errores, Midjourney no tiene la opción de «editar indicaciones». Eso significa que hay que seguir probando y volviendo a introducir las indicaciones para obtener los mejores resultados.

Datos de entrenamiento limitados

Midjourney solo puede generar imágenes basadas en lo que ha entrenado. Si intentas hacer algo único, como un estilo artístico cultural específico o un ajuste histórico inusual, la IA podría crear una versión muy genérica o fallar por completo.

🌻 Ejemplo: Si pides un tipo raro de arquitectura antigua, podría confundirse con algo más común. Esto lo hace menos fiable cuando necesitas algo muy específico o culturalmente preciso.

Por lo tanto, aunque Midjourney es una herramienta extraordinaria, no es una solución válida para todos los casos.

✨Dato curioso: En la segunda mitad de 2024, durante las elecciones estadounidenses, Midjourney impuso restricciones a la generación de imágenes de Joe Biden y Donald Trump.

Alternativas de Midjourney para explorar

El espacio artístico de la IA es mucho más grande que Midjourney. Y si quieres llevar tu proceso creativo a un nivel superior, ClickUp, una de las mejores alternativas a Midjourney, puede hacer que toda la experiencia sea más fluida, desde la ideación hasta la ejecución.

Haz que las ideas cobren vida en Pizarras ClickUp

ClickUp Pizarras es más que un lienzo digital. Puede llevar sus ideas de la visualización a la ejecución. Considérelo como un compañero para la lluvia de ideas, correlacionar conceptos y planificar flujos de trabajo creativos.

¿Necesitas esbozar una composición artística con IA? ¿Estás planificando un proyecto visual de varios pasos? Con sus figuras, conectores y notas adhesivas de arrastrar y soltar, puedes organizar tus ideas en tiempo real. Cuando se te ocurra una idea sólida, conviértela en una tarea rastreable directamente desde tu Pizarra.

Convierta las ideas en tareas procesables directamente desde las Pizarras de ClickUp

Además, las funciones de colaboración en tiempo real permiten que su equipo trabaje en conjunto, perfeccionando y repitiendo diseños sin ningún problema. Vea más aquí. 👇🏼

Potencie sus técnicas de visualización con ClickUp AI

¿Esperar a que ClickUp? genere imágenes con IA? Por supuesto. ClickUp Brain no solo sirve para la productividad, sino que también es un potente asistente de IA que ayuda con los flujos de trabajo creativos. Tanto si estás haciendo una lluvia de ideas sobre imágenes como si estás perfeccionando indicaciones, ClickUp Brain puede ayudarte.

Simplemente pídale a ClickUp Brain que genere imágenes dentro de las Pizarras y podrá visualizar ideas en un santiamén. ¡Así de fácil!

Haz una lluvia de ideas y genera imágenes listas para usar con ClickUp Brain

Domine las indicaciones de su IA con ClickUp Docs

Crear la indicación de IA perfecta es un arte. Requiere experimentación, refinamiento y un enfoque estructurado. Con múltiples indicaciones en juego, necesitas un espacio dedicado para organizar y optimizar tu proceso de creación de indicaciones

Entra en ClickUp Docs: tu hub centralizado para crear, almacenar y perfeccionar indicaciones de IA.

Cree un repositorio de indicaciones de diseño de IA para una ejecución fluida del proyecto

Con ClickUp Docs, puede:

🎨 Capture las ideas iniciales de las indicaciones, pruebe variaciones y ajuste las descripciones hasta que las imágenes generadas por IA se ajusten perfectamente a su visión

📚 Cree una biblioteca de indicaciones centralizada organizando sus indicaciones ganadoras para facilitar el acceso y la inspiración futura

🤝 Colabore a la perfección con su equipo añadiendo notas, sugiriendo ediciones y haciendo un seguimiento de las revisiones, garantizando resultados consistentes en todos los proyectos

🔗 Enlaza la documentación de tus indicaciones directamente a las Pizarras y Tareas de ClickUp para una ejecución optimizada del proyecto, desde la ideación hasta su completación

Integre la IA en su flujo de trabajo de diseño con ClickUp

Los proyectos de diseño interdepartamentales pueden ser caóticos. Las solicitudes dispersas, los comentarios desordenados y las prioridades cambiantes crean una experiencia frustrante. La solución de diseño de ClickUp para Teams elimina este caos centralizando todo el flujo de trabajo de diseño:

Organiza todas las solicitudes de diseño entrantes en un solo lugar, asegurándote de que nada se pierda

Genere al instante recorridos de usuario , perfiles y resúmenes de diseño con ClickUp Brain

Uso compartido de maquetas , lluvia de ideas en Pizarras y seguimiento del progreso del proyecto, todo en una sola plataforma

Anotar diseños , incrustar archivos Figma e InVision y agilizar las aprobaciones

Integración con más de 200 herramientas (Slack, Miro, Figma, Google Suite y más), simplificando su flujo de trabajo de diseño

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido en redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita edición, programada, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina todas las comunicaciones de ida y vuelta por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea puede utilizarse para deliberar y delegar tareas/siguientes pasos (sirviendo a la necesidad de seguimiento y control de nuestro ciclo de creación de contenido).

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido en redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita edición, programada, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina todas las comunicaciones de ida y vuelta por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea puede utilizarse para deliberar y delegar tareas/siguientes pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento de nuestro ciclo de creación de contenido).

ClickUp, la app, aplicación, de todo para el trabajo, es una potencia para los creativos en todos los sentidos, especialmente para aquellos que necesitan estructura sin sacrificar la flexibilidad.

📖 Leer más: Las mejores herramientas de automatización creativa para aumentar la productividad

Optimice sus procesos de diseño con ClickUp

Crear imágenes de alta calidad no debería ser como luchar con un software complicado o perder horas ajustando indicaciones. Tanto si eres un diseñador que hace malabarismos con varios proyectos como si eres un comercializador que necesita creatividades rápidas y acordes a la marca, la lucha puede ser real. Pero no con ClickUp.

Desde la organización de las solicitudes de diseño hasta el seguimiento de las revisiones, ClickUp lo mantiene todo en un solo lugar: se acabaron los archivos perdidos, los comentarios dispersos o las interminables cadenas de correo electrónico. Con la automatización de tareas, las revisiones en tiempo real y las sencillas integraciones con las herramientas de diseño, su flujo de trabajo se mantiene fluido y sin frustraciones.

¿Listo para tomar el control de tu proceso creativo? Regístrate en ClickUp hoy mismo y redefine tus procesos creativos.