las 10 mejores plantillas de presupuestos de marketing para gestionar las finanzas

¿Alguna vez has creado un presupuesto de marketing? Si es así, sabes lo difícil que puede ser alinearlo con tu estrategia general. ¿Sabías que la mayoría de los equipos de marketing acaban desperdiciando undefined de su dinero presupuestado? 😱 Sin embargo, esto no es normal. ¡O no debería serlo! Se producen pequeñas fugas, pero si al final del año te encuentras con dificultades para asignar presupuestos o demostrar el retorno de la inversión en tus gastos de marketing, es hora de mejorar tu presupuesto. Introduce la plantilla de presupuesto de marketing.

Estas plantillas le ayudan a asignar recursos, hacer un seguimiento de los gastos y asegurarse de que sus campañas siguen el rumbo previsto. Con todo organizado en un solo lugar, puede optimizar su presupuesto y centrarse en lo que realmente importa: obtener resultados sin quebraderos de cabeza. Así que lea este blog, en el que enumeramos 10 plantillas de presupuesto gratis para profesionales del marketing. 😎

##Una plantilla de presupuesto de marketing /%href/ https://clickup.com/blog/marketing-budget// es un documento prediseñado y personalizable. Te ayuda a realizar un seguimiento y gestionar todos los gastos de marketing, asegurando que tus iniciativas se alineen con tus metas.

Al igual que una hoja de cálculo, estas plantillas contienen varias filas y columnas. Puede utilizarlas para registrar diferentes aspectos como la actividad de marketing, los canales, los recursos, el gasto planificado, el gasto real, la variación, el retorno de la inversión, etc. Este método le permite visualizar su

10 plantillas de presupuesto de marketing

para realizar fácilmente el seguimiento de las metas financieras de cada proyecto de marketing. Automatice cálculos, cree presupuestos, determine beneficios y mucho más sin esfuerzo manual. ### 1. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-412.png Plantilla de presupuesto de marketing: Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-182377231&department=marketing&\_gl=1\*hm4ho5\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Descargar esta plantilla /%cta/ El undefined es como un asistente personal para su gasto en marketing. Realiza un seguimiento de cada actividad y su coste, lo que le ofrece una vista completa de su presupuesto. La división de los gastos por trimestre muestra si está en el camino correcto hacia sus metas, ¡muy útil para el marketing de productos! Puede detectar oportunidades de ahorro de costes con antelación e incluso prever gastos futuros. En definitiva, ayuda a crear presupuestos más inteligentes y eficaces. #### Por qué le encantará Visualice la asignación presupuestaria utilizando Campos personalizados para obtener información en tiempo real Compare sin esfuerzo los gastos planificados con los reales con las herramientas integradas de (elaboración de) informes Agilice las aprobaciones con automatizaciones para una toma de decisiones más rápida *Ideal para: Equipos de marketing que realizan un seguimiento y optimizan los gastos de las campañas

Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de llevar esa coherencia a todas nuestras propiedades en cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que vaya. Jessie Whitman, directora sénior (eventos), Convene ### 2. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-413.png Plantilla de presupuesto simple de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211273050&department=finance-accounting Descargar esta plantilla

/%cta/ La /href/ https://clickup.com/templates/simple-budget-t-211273050 Plantilla de presupuesto simple de ClickUp /%href/ registra sus ingresos y gastos de marketing. Visualiza sus pagos mensuales, ganancias y ahorros con cada entrada. Le permite realizar un seguimiento de su presupuesto anual registrando los ingresos y gastos mensuales.

Al igual que una hoja de cálculo de Microsoft Excel, esta plantilla está dividida en filas y columnas. La mitad superior registra los ingresos, mientras que la mitad inferior registra los gastos. #### Por qué te encantará Organiza los gastos con una estructura limpia y sencilla para facilitar el seguimiento Utiliza categorías preestablecidas para registrar los ingresos, los costes fijos y los gastos variables en un solo lugar * Obtén visibilidad instantánea con actualizaciones del estado del presupuesto codificadas por colores

Ideal para: Pequeñas empresas que buscan una plantilla de presupuesto de marketing sencilla para gestionar presupuestos básicos ➡️ Leer más: /href/ https://clickup.com/blog/promotion-strategy// Estrategias de promoción eficaces: Impulse las ventas y aumente el conocimiento de la marca /%href/

3. Plantilla de presupuesto de proyecto de ClickUp con EDT /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-414.png Plantilla de presupuesto de marketing: Plantilla de presupuesto de proyecto de ClickUp con EDT

¿Se te están yendo de las manos los gastos de marketing? Reduce los costes de contenido reutilizando el contenido de calidad en fragmentos para redes sociales, boletines de correo electrónico y guiones de vídeo.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427355&department=pmo&\_gl=1\*rysmym\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Descargar esta plantilla /%cta/ Usando el [También le permite visualizar todo su proyecto por adelantado. Esto ayuda a estimar los gastos futuros y garantiza que no se quede sin fondos antes de que finalice el proyecto. #### Por qué le encantará * https://clickup.com/templates/marketing-proposal-kkmvq-6232304 /%href/ es un recurso inestimable que puede guiarle en este sentido.

Con su estructura profesional, esta plantilla le permite resaltar las propuestas únicas de venta (USP), estrategias, cronogramas, costos, etc., dando a los clientes potenciales una vista clara de sus metas. Si se especializa en un nicho como relaciones públicas o marketing de influencia, también puede mencionarlo, haciendo su propuesta aún más persuasiva. #### Por qué le encantará Esquema undefined , presupuesto y estrategia en un solo documento Utilice tablas personalizadas y campos de presupuesto para justificar los costes y los rendimientos esperados Añada elementos visuales como maquetas y vistas previas de campañas para una presentación impecable *Ideal para: Profesionales del marketing que presentan estrategias respaldadas por presupuestos a las partes interesadas

9. Plantilla de propuesta de campaña ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-420.png Plantilla de presupuesto de marketing: Plantilla de propuesta de campaña ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109564&department=marketing&\_gl=1\*1syq0ia\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Descargar esta plantilla /%cta/

¿Está intentando que le aprueben su presupuesto creativo? La plantilla de propuesta de campaña de ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/campaign-proposal-kkmvq-6109564 /%href/ será su mejor aliada. Le ayudará a elaborar una propuesta clara y persuasiva que refleje las metas de su campaña, perfecta para ganarse a las partes interesadas.

Supongamos que está lanzando una iniciativa de marketing de contenidos. Esta plantilla le permite mostrar su impacto, proponer cronogramas y esbozar estrategias, asegurando que su propuesta sea viable y esté orientada a resultados. ¡Es su boleto para la aprobación del presupuesto! #### Por qué le encantará Automatice los flujos de trabajo de aprobación para acelerar la toma de decisiones Adjunte activos de campaña como creatividades publicitarias, documentos de estrategia y planes de medios

Seguimiento de los comentarios y revisiones de las partes interesadas con actualizaciones en tiempo real Ideal para: Equipos de marketing que presentan ideas de campañas estructuradas con presupuestos undefined

10. Plantilla de plan de campaña de ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-421.png Plantilla de plan de campaña de ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-30m66cx&department=marketing&\_gl=1\*bq3st3\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Descargar esta plantilla /%cta/

Si planea llevar a cabo una campaña de marketing en su organización, utilice la plantilla de planificación de campañas de ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/campaign-plan-t-30m66cx /%href/ para agilizar el proceso. Ya se trate de anuncios pagados o de relaciones públicas, esta plantilla ayuda a definir las metas de la campaña y a alinear a su equipo para que pueda alcanzarlas más rápidamente (sin caos).

Puede ajustar metas, hacer seguimiento del progreso y medir el éxito, porque ¿a quién no le gusta marcar casillas? Además, al igual que un presupuesto tradicional, puede proponer anuncios, relaciones públicas y más costos. Es como el nuevo mejor amigo de su campaña, sin el drama. #### Por qué le encantará: * Organice las tareas, los plazos y los presupuestos de la campaña utilizando las vistas Gantt y Lista

Asignación de responsabilidades y seguimiento de los entregables en un entorno de trabajo compartido Automatización de tareas repetitivas como aprobaciones de contenido y programación de anuncios *Ideal para: Profesionales del marketing que planifican la ejecución de campañas y el seguimiento del rendimiento undefined

➡️ Leer más: /href/ https://clickup.com/blog/marketing-planning-software// El mejor software de planificación de marketing para campañas /%href/ ## Haz un seguimiento de tu gasto en marketing como un profesional con las plantillas de presupuesto de ClickUp

Crear un presupuesto de marketing puede parecer como navegar por un laberinto: las cosas pueden complicarse rápidamente sin la estructura adecuada. ¡Ahí es donde una plantilla de presupuesto sólida te salva el día! Simplifica el proceso, automatiza los cálculos y mantiene todo organizado. Ya sea para planificar una campaña o ajustar tu estrategia, una buena plantilla garantiza la transparencia y reduce los errores.

Le presentamos ClickUp, que ofrece una amplia gama de plantillas gratis para ayudar a empresas de todos los tamaños a optimizar el gasto e impulsar el crecimiento, todo en un solo lugar. ¡La elaboración de presupuestos es ahora mucho más fácil! Para más detalles, /href/ https://clickup.com/signup regístrese para obtener una (versión de) prueba gratis en ClickUp /%href/ !