Cómo utilizar ChatGPT para planificar lecciones

Puede que un profesor y un alumno no siempre estén de acuerdo en las tareas o las normas de evaluación, pero ambos ven el valor de la IA.

Según Quizlet, el 47 % de los alumnos y el 48 % de los profesores creen que las herramientas de IA mejoran el progreso de los alumnos.

El director ejecutivo de Quizlet, Lex Bayer, también reflexionó sobre el hecho de que el 65 % de los profesores utilizan la IA (frente al 61 % de los alumnos):

Es alentador ver el número de profesores que defienden la IA en la educación. Muchos de los profesores con los que hablamos hacen hincapié en que están tratando de preparar lo mejor posible a sus alumnos para el mundo futuro en el que vivirán, y consideran que la IA es una parte inevitable de nuestro futuro.

El informe destaca los usos más populares de la IA generativa en la enseñanza: investigación (44 %), planes de lecciones (38 %), resumir (38 %) y preparación de materiales (37 %).

Muchos educadores utilizan la IA para aliviar la carga de trabajo y adoptar la última tecnología con herramientas de enseñanza en línea.

Sea cual sea su motivo, esta guía detallada le ayudará a crear un plan de clases con ChatGPT de forma eficaz.

⏰Resumen de 60 segundos Elabore un plan de clases con ChatGPT para ahorrar tiempo y crear ejercicios interesantes que motiven a los alumnos.

Revise y pida a ChatGPT que modifique el contenido para el grado específico o el nivel universitario.

Incorpore ChatGPT para optimizar el contenido según las necesidades de aprendizaje especiales o diversas de los alumnos, asegurándose de que todos se beneficien de la lección.

ChatGPT puede ofrecer un plan de lecciones básico, pero añadir su estilo de enseñanza único o sus ideas creativas puede mejorar el impacto de la lección.

Tenga en cuenta los límites, como el conocimiento contextual mínimo, la falta de medidas de privacidad sólidas, la capacidad de alucinar información, etc., que hacen que las respuestas de ChatGPT sean propensas a errores. Compruebe siempre la exactitud.

Al utilizar una aplicación integral para el trabajo como ClickUp , puedes planificar, realizar el seguimiento y optimizar tu plan de estudios fácilmente en un solo lugar.

ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, puede extraer contexto de planes de lecciones, documentos y registros de progreso existentes dentro de ClickUp para crear planes optimizados y recursos de estudio sin esfuerzo.

Uso de ChatGPT para crear planes de clase

Un profesor de inglés compartió con entusiasmo una reseña sobre la creación de un plan de lecciones con ChatGPT para estudiantes de ESL (inglés como segunda lengua).

vía Reddit

Algunos consejos y ideas que destacaron en esta narración fueron:

Defina sus necesidades específicas para ChatGPT mediante indicaciones, y la herramienta seguirá esas instrucciones.

Ahorre mucho tiempo y esfuerzo generando rápidamente planes de lecciones y actividades estructurados.

Reproduce la calidad de los planes de lecciones gratuitos o de pago existentes con ChatGPT (esto proporciona a los educadores materiales comparables a los disponibles en línea).

Aborda diferentes requisitos de planificación de lecciones con ChatGPT, como generar textos, elaborar ejercicios de vocabulario y preparar preguntas para el debate (aprovecha su flexibilidad).

Aunque ChatGPT mejora la productividad, el rol del profesor sigue siendo fundamental para la implementación, la contextualización y la interacción. La IA aún no puede replicar completamente estos aspectos.

Aun así, la inteligencia artificial puede hacer maravillas cuando se utiliza correctamente.

Repasemos estos cinco casos de uso de la IA generativa (ChatGPT) en la planificación de lecciones con las preguntas de muestra que le hicimos a ChatGPT.

1. Genere ideas

Las herramientas de IA para profesores ofrecen multitud de ideas nuevas. Pueden crear planes de lecciones para enseñar temas complejos de forma más sencilla, desarrollar tareas interesantes y lograr mucho más en cuestión de minutos.

Indicación:

«Genera ideas para una clase de [nivel educativo] que estudia [tema]. »

Respuesta:

a través de ChatGPT

2. Desarrolla recursos inclusivos

Planifique lecciones para diversas necesidades de aprendizaje, como alumnos avanzados o estudiantes que requieren soporte adicional, sin confusión ni omisión de detalles.

Indicación:

«Sugiera un plan de lecciones personalizado para un estudiante de [grado/nivel universitario] con [sus necesidades] que estudia [tema]. Incluya estrategias y recursos específicos para desarrollar sus habilidades de comunicación y reforzar su interés por el aprendizaje».

Respuesta:

3. Solicite sugerencias multimedia

Puede pedirle a ChatGPT recomendaciones de vídeos, juegos y herramientas interactivas para presentar las lecciones a los alumnos de forma creativa.

Indicación:

«¿Qué elementos multimedia, como vídeos, imágenes, películas, juegos, etc., pueden ayudar a los alumnos a aprender [tema]? Sugiera para [nivel de grado/universitario]. »

Respuesta:

🧠 Dato curioso: En 2022, el trabajo de arte generado por IA de Jason Allen, «Théâtre d'Opéra Spatial», ganó el primer lugar en la categoría de arte digital en la Feria Estatal de Colorado, tras lo cual solicitó la protección de los derechos de autor para su trabajo. Sin embargo, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos denegó su solicitud, alegando que los trabajos producidos por no humanos no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor.

4. Combina la creatividad con preguntas de evaluación

Desarrolle cuestionarios, preguntas abiertas o ideas de proyectos para complementar su proceso de enseñanza y ayudar a los alumnos a aprender nuevas ideas y habilidades.

Indicación:

«Crea una tarea para las vacaciones de verano para alumnos de [curso/nivel universitario] sobre [tema]. Incluye instrucciones y metas».

Respuesta:

👀 ¿Sabías que...? El 70 % de los educadores cree que los alumnos que utilizan ChatGPT o inteligencia artificial para completar sus evaluaciones o tareas escolares cometen plagio.

5. Ayude a los padres a proporcionar soporte a los alumnos en casa.

Mientras crea un plan de lecciones para los alumnos en las aulas escolares, también puede proporcionar instrucciones adecuadas a los padres para desarrollar un entorno de apoyo en casa.

Indicación:

«¿Cómo pueden los padres apoyar a sus hijos [de grado] en casa? Proporcione formas de desarrollar actividades específicas, recursos o temas de debate y ayude al aprendizaje sobre [tema]. »

Respuesta:

Limitaciones del uso de ChatGPT para la planificación de lecciones

El uso de herramientas de IA para planificar lecciones parece divertido y podría ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, un plan de lecciones con ChatGPT puede fallar como cualquier otra herramienta de IA.

Recuerda estas seis desventajas antes de confiar en ChatGPT para planificar tus lecciones:

ChatGPT no puede acceder a un contexto específico del aula, como los estilos de aprendizaje de los alumnos, sus antecedentes culturales o sus necesidades individuales, sin tus indicaciones detalladas y contextuales.

La calidad del plan de clase generado es directamente proporcional a la claridad y especificidad de sus indicaciones.

La herramienta de IA puede proporcionar ocasionalmente información inexacta o demasiado simplificada, especialmente en temas avanzados o técnicos.

Puede que no siempre genere enfoques muy originales para la planificación de lecciones, por lo que se convierte solo en un punto de partida para la gestión del plan de estudios y no en la herramienta definitiva para completar tareas.

No puede ajustar los planes en tiempo real en función de la dinámica del aula o de cambios inesperados.

Dado que la formación de ChatGPT se basa principalmente en la información proporcionada por el usuario, el uso compartido de información confidencial sobre los alumnos o las aulas en las indicaciones podría plantear problemas de privacidad.

💡Consejo profesional: Inicie sesión en ChatGPT y vaya al icono de su perfil en la esquina superior derecha. Haga clic en Ajustes y seleccione Controles de datos en el panel izquierdo. Desactive la opción Mejorar el modelo para todos para evitar el uso compartido de sus datos.

Uso de ClickUp Brain para la planificación de lecciones

Además de ChatGPT, también puede probar ClickUp a la hora de elegir una herramienta adecuada para planificar lecciones.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en el equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, la mensajería, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo, ClickUp Brain.

Acceder a ClickUp Brain para planificar lecciones ofrece varias ventajas.

A diferencia de ChatGPT, ClickUp Brain se integra con su entorno de trabajo y le ayuda a organizar tareas, documentos y otros conocimientos. Absorbe datos específicos en tiempo real de las conversaciones en el aula (por ejemplo, las necesidades actuales de los alumnos o la disponibilidad de recursos) para crear planes de lecciones personalizados.

A continuación te explicamos cómo puedes hacer preguntas a Brain en inglés sencillo y obtener las respuestas correctas al alcance de tu mano.

Aunque sigue siendo necesario guiarlo con los datos adecuados, su integración en su flujo de trabajo actual hace que sea más probable que se adapte a sus necesidades.

Utilice ClickUp Brain para realizar la edición del contenido de su material didáctico.

Esta profunda integración también permite a ClickUp Brain recurrir a conversaciones anteriores. Por ejemplo, puede extraer información de los últimos planes de lecciones, documentos y registros de progreso discutidos, eliminando la vaguedad en los resultados.

Como resultado, sus respuestas se ajustan mejor a los planes de estudio requeridos y proporcionan una forma más fácil de mantener la coherencia en la planificación de las lecciones en diferentes materias o cursos.

Cuanto más lo utilice, más personalizados y refinados serán los planes de lecciones, lo que mejorará la calidad general con el tiempo.

Aquí tienes algunas indicaciones y respuestas en las que inspirarte:

1. Generación de planes de lecciones

Los educadores pueden utilizar ClickUp Brain para generar planes de lecciones completos y personalizados proporcionando detalles como la asignatura, el nivel académico y los objetivos de aprendizaje.

La IA analiza los recursos educativos, las estrategias pedagógicas y los marcos curriculares para sugerir enfoques docentes innovadores, actividades de aprendizaje diversas y métodos de evaluación.

Genere planes de lecciones completos desde cero con ClickUp Brain.

2. Personalización de planes de lecciones

Los planes de lecciones se pueden personalizar para adaptarse al ritmo de aprendizaje, los intereses y las metas educativas de cada alumno.

Personaliza los planes de lecciones según la edad, el nivel de aprendizaje, el ritmo y el estilo de aprendizaje de los alumnos con ClickUp Brain.

3. Creación de recursos adicionales

Complemente sus planes de lecciones con recursos adicionales. Pida a ClickUp Brain que le sugiera ideas y materiales interesantes para captar mejor la atención de los alumnos.

Haz que el aprendizaje sea más divertido con materiales y recursos poco convencionales. ¡Pide ideas a ClickUp Brain!

4. Educación en el hogar

Para la educación en casa, Brain puede ayudar a los padres a diseñar un plan de estudios diverso que no solo cubra las materias básicas, sino que también incluya actividades extracurriculares y educación en habilidades para la vida.

Personaliza tus planes de lecciones para la educación en casa con ClickUp Brain.

Un profesor con experiencia también puede utilizar plantillas de planes de lecciones para marcos existentes, sin dejar de disfrutar de margen para la creatividad a la hora de dar forma al producto final.

Por ejemplo, la plantilla de plan de gestión del aula de ClickUp integra la gestión del comportamiento con la planificación de lecciones, creando un entorno de enseñanza más holístico.

Esta plantilla combina la gestión del aula con la planificación didáctica a través de sus cuatro vistas especializadas: Lista de la clase, Guía de inicio, Calendario de la clase y Vista Gantt. Los profesores pueden utilizar estas vistas para realizar el seguimiento del comportamiento de los alumnos, establecer expectativas claras y ceñirse a sus planes de lecciones con objetivos de comportamiento.

Otra ventaja destacada de ClickUp Brain es su capacidad para realizar el seguimiento del progreso de los planes de lecciones, ajustar los plazos y sugerir modificaciones basadas en las tareas en curso o los cambios de prioridades.

Si es necesario adaptar una lección sobre la marcha, los educadores pueden actualizar la lista de tareas o el flujo de la lección en tiempo real, lo que permite una mayor flexibilidad que la que ofrece ChatGPT.

Convierte los comentarios en tareas de ClickUp o asígnalos al equipo.

Puede que ClickUp Brain no genere ideas novedosas por sí solo. Sin embargo, su capacidad para gestionar y realizar el seguimiento de los flujos de trabajo puede convertirlo en dos soluciones: puede convertirse en su aplicación de planificación diaria y, al mismo tiempo, actuar como un software de programación de tareas.

🧠 Es bueno saberlo: ClickUp Brain también procesa datos confidenciales, pero ofrece un mayor control sobre la privacidad de los datos. Como parte de la plataforma segura de ClickUp, los educadores pueden gestionar los permisos, limitar el acceso y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan ver los planes de lecciones o la información relacionada con los alumnos. Dado que se integra en un ecosistema cerrado (ClickUp), cuenta con funciones de privacidad y seguridad más sólidas, lo que reduce el riesgo de fugas accidentales de datos.

También puede combinar Brain con el conjunto de herramientas que ofrece el software de gestión de proyectos educativos de ClickUp. Este ecosistema ahorra tiempo y mejora la colaboración y el cumplimiento de las metas educativas.

Desarrolla y gestiona el trabajo del curso:

Utilice ClickUp Docs para redactar, realizar la edición y organizar planes de lecciones, programas de estudios y notas de clase

Combine las lecciones con tareas prácticas, añadiendo fechas límite, objetivos y recursos para una ejecución más fluida.

Centralice el contenido educativo, permitiendo que sus colegas y alumnos accedan fácilmente a los materiales.

Ejemplo de uso: un profesor puede crear un programa de estudios en ClickUp Docs, vincularlo a las tareas semanales de la lección y asignar plazos específicos, lo que garantiza un cronograma claro para la impartición de la lección.

Realiza la configuración de tareas periódicas con plazos de entrega utilizando ClickUp.

Lea también: Plantillas de planes de lecciones en Documentos de Google

Gestiona y visualiza horarios:

Planifique lecciones para semanas o meses utilizando diagramas de Gantt y calendarios para visualizar los cronogramas.

Automatice actividades repetitivas como cuestionarios semanales o recordatorios de tareas.

Cambie entre las vistas Lista, Calendario o Tablero para adaptarse a sus preferencias de planificación.

Ejemplo de uso: un educador que imparte clases en casa puede planificar un semestre configurando las lecciones en un diagrama de Gantt y aclarando el cronograma.

Visualice los hitos del proyecto con la vista Gantt en ClickUp.

Colabora y comunícate con el equipo:

Colabora con otros profesores o administradores para perfeccionar los planes de lecciones.

Crea espacios de chat específicos utilizando ClickUp Chat para que los equipos debatan sobre actualizaciones del plan de estudios o estrategias para el aula.

Añada comentarios a las tareas o documentos como retroalimentación y realice el seguimiento de las aprobaciones de los cambios en el plan de estudios.

Ejemplo de uso: un grupo de profesores que trabajan en un proyecto interdisciplinario pueden intercambiar ideas en Chat y recibir comentarios instantáneos sobre las tareas dentro de la plataforma ClickUp.

Colabora sin problemas a través de comentarios y opiniones en las respectivas tareas de ClickUp.

Utilice plantillas ClickUp prediseñadas para la educación:

La plantilla de plan de lecciones de ClickUp College está diseñada para simplificar el proceso de planificación de los profesores, garantizando que se cubran todos los elementos esenciales de una lección.

Descargar esta plantilla Organice planes de enseñanza y colabore utilizando la plantilla de plan de lecciones universitarias de ClickUp.

Los profesores y otras personas relacionadas con el sector educativo pueden utilizar la plantilla de ClickUp para:

Divida las lecciones en tareas manejables con fechas límite y prioridades.

Añada información específica, como los objetivos de la lección, los materiales necesarios y las estrategias para involucrar a los alumnos.

Trabaje con otros profesores en el mismo plan de clase, con un uso compartido de ideas y recursos en tiempo real.

Supervise el progreso de cada lección y realice los ajustes necesarios.

Redacta programas detallados con cronogramas integrados.

Gestiona actividades extracurriculares o reuniones entre padres y profesores.

Aunque fue diseñado originalmente para estudiantes, los educadores pueden reutilizar de forma inteligente la estructura de la plantilla de educación para estudiantes de ClickUp para crear un entorno de planificación dinámico.

Marque los estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso de la lección: planificación, listo para enseñar, enseñado, necesita revisión.

Organice el sistema de tres vistas (plan de estudios, requisitos previos, introducción) para una planificación integral.

Adapta los campos «Número del curso» y «Unidades de crédito» para realizar el seguimiento de los estándares curriculares y los objetivos de aprendizaje.

Utilice la vista «Requisitos previos» para correlacionar las dependencias entre conceptos y garantizar una progresión lógica de los temas.

Lea también: El mejor software de gestión universitaria para la educación superior

Hace unos años implementamos ClickUp en la institución educativa en la que trabajo porque teníamos que mejorar los procesos de la organización, era muy complicado en una empresa con alrededor de 150 empleados saber qué estaban haciendo y medir el progreso, algo que se ha logrado gracias al uso de ClickUp.

Planifica y organiza las lecciones más rápido con ClickUp.

A pesar de sus puntos fuertes, ChatGPT carece de una comprensión contextual de las necesidades específicas de su aula, como los estilos de aprendizaje de los alumnos o los requisitos del plan de estudios.

Los profesores deben proporcionar indicaciones detalladas y específicas para obtener resultados relevantes, ya que ChatGPT no se ajusta de forma inherente a los estándares escolares o universitarios.

Por otro lado, ClickUp ofrece una versatilidad y profundidad sin igual. Su capacidad para combinar la gestión de tareas, la información basada en la IA y la colaboración en tiempo real en una plataforma cohesionada permite a los profesores centrarse en lo que realmente importa: impartir clases impactantes.

