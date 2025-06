los 12 mejores gestores de archivos para 2025

Según Gartner, casi el 50 % de los trabajadores digitales se enfrentan a diario al problema de perder tiempo en sistemas de archivos desorganizados. Pero, ¿y si esto no fuera así?

Presentamos los modernos gestores de archivos: herramientas diseñadas para mejorar tu entorno de trabajo digital, haciendo que la navegación por tus archivos sea más rápida e inteligente.

Ya sea que estés haciendo malabares con los informes de los clientes, gestionando bibliotecas multimedia o coordinando proyectos en equipo, estos programas de organización de archivos están aquí para salvarte el día (y tu cordura).

Desde búsquedas con IA hasta automatización, esta lista destaca los mejores gestores de archivos para ayudarte a organizarte en el trabajo y mantener tu productividad.

⏰ Resumen de 60 segundos No importa cuántos archivos tengas o lo complejo que sea tu sistema, estos gestores de archivos tienen la solución: ClickUp: Ideal para crear, organizar y compartir archivos Ideal para crear, organizar y compartir archivos

Total Commander: Ideal para usuarios avanzados que necesitan una gestión de archivos avanzada

Directory Opus: Lo mejor para soluciones de gestión de archivos personalizables

xplorer²: Ideal para una organización de archivos moderna y eficiente

Q-Dir: El mejor para ver archivos en varios paneles

Double Commander: El mejor para la gestión de archivos multiplataforma

X-plore: El mejor para la gestión de archivos móviles en Android

FreeCommander: El mejor para la gestión de archivos portátiles en Windows

Explorer++: Ideal para una gestión de archivos ligera

Archivos: Lo mejor para una experiencia moderna en Windows

Dolphin File Manager: Ideal para usuarios versátiles de Linux

Administrador de archivos de Windows: Ideal para los entusiastas nostálgicos de la gestión de archivos

¿Qué debes buscar en un gestor de archivos?

Elegir el gestor de archivos adecuado puede tener un impacto drástico en tu flujo de trabajo diario y en tu productividad. Los mejores gestores de archivos combinan un diseño intuitivo con potentes funciones que simplifican la administración de archivos complejos y te ayudan a ordenar tus archivos digitales.

Estas son las funciones clave que debes tener en cuenta:

Funciones de búsqueda: Busca herramientas que ofrezcan una ubicación rápida de los archivos mediante filtros de búsqueda avanzados, incluida la búsqueda basada en el contenido y el filtrado de metadatos

Flexibilidad de la interfaz : personalice su vista con múltiples paneles, pestañas y pantallas con información detallada sobre los archivos para mejorar significativamente la eficiencia del flujo de trabajo

Operaciones con archivos: Busca gestores que ofrezcan operaciones por lotes, herramientas avanzadas para renombrar archivos y funciones de comparación de archivos que vayan más allá de las funciones básicas de copiar y mover

Integración en la nube: Utiliza herramientas que se integren fácilmente con los servicios en la nube, ya que los sistemas de archivos modernos suelen abarcar múltiples plataformas

Funciones de seguridad: Asegúrate de disponer de cifrado de archivos, eliminación segura y gestión de permisos para ayudar a proteger los datos confidenciales

Compatibilidad con formatos: Busca una compatibilidad completa con formatos de archivo, incluidas funciones de vista previa para diversos tipos de documentos y medios

Centrarse en estas funciones esenciales le permite seleccionar un gestor de archivos que se adapte a sus necesidades actuales y se adapte a sus requisitos crecientes. Exploremos los mejores gestores de archivos que destacan en estas áreas cruciales.

Lea también: Cómo organizar manuales de usuario y garantías

Los 12 mejores gestores de archivos

Un gestor de archivos debe hacer algo más que mover todos tus archivos. Las mejores soluciones combinan potentes capacidades de organización con interfaces intuitivas y funciones innovadoras que se adaptan a tu estilo de trabajo.

Estos gestores de archivos de primera categoría representan lo último en organización digital.

1. ClickUp (el mejor para crear, organizar y compartir archivos)

ClickUp es la app que lo tiene todo para trabajar, ya que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Transforma los sistemas de archivos tradicionales gracias a sus funciones inteligentes de organización y colaboración. Piensa en él como tu sede digital, donde los archivos, las tareas y la colaboración en equipo se unen a la perfección.

En el corazón del sistema de gestión de documentos de ClickUp se encuentran los documentos de ClickUp. Aquí, los equipos pueden colaborar en documentos en tiempo real, crear jerarquías de documentos anidados para bases de conocimiento organizadas e incrustar archivos de Google Drive o Dropbox.

Crea fácilmente un nuevo documento ClickUp desde cualquier ubicación dentro de tu entorno de trabajo

La posibilidad de crear plantillas de documentos garantiza la coherencia, tanto si estás redactando POE como creando un wiki para tu empresa.

La Guía de jerarquía de ClickUp proporciona una estructura organizativa lógica que complementa esta función de colaboración en documentos. Los entornos de trabajo albergan toda tu organización, mientras que los espacios la dividen en departamentos o equipos.

Dentro de cada espacio, las carpetas agrupan proyectos relacionados, las listas organizan elementos similares y las tareas desglosan resultados específicos.

Organiza todos tus archivos sin esfuerzo con la jerarquía de proyectos de ClickUp, que te garantiza un fácil acceso siempre que lo necesites

Esta progresión intuitiva ayuda a los equipos a organizar sus archivos de forma natural, al tiempo que les ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes flujos de trabajo.

Encontrar archivos rápidamente se vuelve crucial a medida que crece tu entorno de trabajo, y aquí es donde destaca la búsqueda conectada de ClickUp.

Olvídate de hacer clic y rebuscar en carpetas interminables: tanto si un archivo está en un comentario de una tarea, adjunto a un documento o almacenado en un servicio integrado en la nube, la búsqueda conectada lo encuentra al instante.

Libérate de los sistemas aislados con ClickUp Connected Search, que permite que todos los miembros de tu organización accedan al conocimiento al instante

Y lo que es mejor, aprende de tus patrones de búsqueda para ofrecerte resultados cada vez más relevantes.

ClickUp Brain mejora la inteligencia de búsqueda al proporcionar respuestas en tiempo real basadas en la información de tu entorno de trabajo, ya sea sobre tus tareas, documentos o equipo.

Accede a todas tus apps conectadas al instante con ClickUp Brain sin salir de tu entorno de trabajo

Te ayuda a comprender y extraer información de los archivos, en lugar de simplemente encontrarlos. Puedes resumir el contenido de documentos, analizar datos de apps integradas u obtener respuestas rápidas en diferentes herramientas integradas en tu entorno de trabajo.

Las integraciones nativas de ClickUp con Google Drive, Dropbox y Microsoft Office garantizan que tus herramientas existentes funcionen a la perfección dentro de este sistema mejorado.

Gemma Kuenzi, directora de arte de Kredo Inc. , destaca la increíble versatilidad de las integraciones de ClickUp:

Utilizamos la integración Toggl para el control de tiempo. También utilizamos la integración Sharepoint para el uso compartido de archivos. Las integraciones disponibles son muy amplias y nos permiten gestionar toda la productividad a través de una sola interfaz.

Utilizamos la integración Toggl para el control de tiempo. También utilizamos la integración Sharepoint para el uso compartido de archivos. Las integraciones disponibles son muy amplias y nos permiten gestionar toda la productividad a través de una sola interfaz.

¿Qué más? Las automatizaciones de ClickUp te permiten automatizar la gestión de archivos y liberar tiempo para centrarte en el trabajo que realmente importa, sin necesidad de conocimientos de programación. Configura aprobaciones de archivos automatizadas, personaliza las notificaciones de actualizaciones y crea plantillas de tareas que organizan los archivos adjuntos automáticamente mediante sencillas secuencias «si-entonces».

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app, aplicación, para todo el trabajo como ClickUp, ¡tu gestión de proyectos, mensajería, correos electrónicos y chats convergen en un solo lugar!

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte documentos en tareas procesables con un solo clic para optimizar la implementación de proyectos

Protege la información confidencial mediante ajustes personalizados de permisos de acceso a nivel de documento, carpeta o espacio

Realiza un seguimiento de los cambios en los documentos con un historial completo de versiones y comparaciones en paralelo

Crea estados de documentos personalizados para visualizar el progreso del contenido (borrador, revisión, aprobado)

Genera incrustaciones enriquecidas para incluir vídeos, códigos y contenido de aplicaciones externas en documentos

Exporta documentos en múltiples formatos (PDF, Word, HTML) manteniendo el formato original

Limitaciones de ClickUp

Una estructura de entorno de trabajo compleja requiere una configuración inicial cuidadosa

Una curva de aprendizaje más pronunciada para las capacidades avanzadas de automatización de documentos

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

Lea también: ¿Por qué es importante el control de versiones de documentos?

2. Total Commander (ideal para usuarios avanzados que necesitan operaciones avanzadas con archivos)

a través de Total Commander

Total Commander se distingue por su enfoque único de las operaciones con archivos masivos y su alto rendimiento.

A diferencia de los gestores de archivos típicos, ofrece un gestor de colas de nivel militar que permite a los administradores de sistemas y a los usuarios avanzados gestionar múltiples transferencias de archivos pesados sin sobrecargar el sistema.

Sus robustas capacidades FTP permiten hasta 10 conexiones simultáneas y la recuperación automática de transferencias interrumpidas, lo que lo hace indispensable para gestionar servidores remotos.

La herramienta de renombrado múltiple transforma las tediosas tareas de organización de archivos en operaciones sencillas basadas en reglas.

Sus modalidades de gestión de archivos a gran escala lo diferencian: la verificación automatizada, los controles de integridad y las operaciones en cola eliminan la necesidad de supervisar las transferencias manualmente.

Estas capacidades se traducen directamente en horas de productividad recuperadas para los equipos que gestionan operaciones masivas de archivos a diario.

Las mejores funciones de Total Commander

Navega por estructuras de archivos complejas utilizando una interfaz de doble panel con navegación por pestañas

Configura operaciones de archivos en segundo plano con límites de velocidad de transferencia personalizables

Busca contenido de texto en archivos PDF y archivos comprimidos

Extraiga archivos específicos de varios archivos simultáneamente

Compara el contenido de los archivos en distintos directorios para identificar duplicados y diferencias

Limitaciones de Total Commander

El proceso de pago requiere unos días para la entrega de la clave

Modelo shareware con (versión de) prueba obligatoria de 30 días

Precios de Total Commander

Licencia para estudiantes: 31,50 € (~34 USD)

Licencia estándar: 42 € (~46 USD)

(Nota: los precios en USD son aproximados y pueden variar en función de los tipos de cambio actuales)

Valoraciones y opiniones sobre Total Commander

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Total Commander?

así que sustituye a mi explorador de Windows y lo mejora en muchos aspectos, por ejemplo: muestra muchas más miniaturas (soy diseñador gráfico, por lo que me resulta útil ver miniaturas de archivos como PSD, EPS, PDF, etc.), tiene complementos si es necesario, ha incorporado funciones FTP, se puede configurar de un número inimaginable de formas y su función de búsqueda también es mucho más eficiente. Por ejemplo, utilizo mucho la función que, cuando estás en un directorio, escribes una o dos letras del nombre del archivo que buscas y oculta todos los archivos que no incluyen las letras escritas cuando las escribes... Ha sido el software más utilizado para mí desde que estaba en la escuela hace 10-15 años

así que sustituye a mi explorador de Windows y lo mejora en muchos aspectos, por ejemplo: muestra muchas más miniaturas (soy diseñador gráfico, por lo que me resulta útil ver miniaturas de archivos como PSD, EPS, PDF, etc.), tiene complementos si es necesario, ha incorporado funciones FTP, se puede configurar de un número inimaginable de formas y su función de búsqueda también es mucho más eficiente. Por ejemplo, utilizo mucho la función que, cuando estás en un directorio, al escribir una o dos letras del nombre del archivo que buscas, oculta todos los archivos que no incluyen las letras escritas... Es el software que más he utilizado desde que estaba en el colegio, hace 10-15 años

🧠 Dato curioso: La NASA ha utilizado sistemas de gestión de archivos personalizados para organizar datos críticos para sus misiones durante proyectos de exploración espacial.

3. Directory Opus (el mejor para soluciones de gestión de archivos personalizables)

a través de Directory Opus

Si estás buscando un gestor de archivos premium, no busques más: Directory Opus. Reimagina por completo las operaciones de gestión de archivos de Windows.

Esta potente herramienta combina un alto rendimiento con una personalización sin igual, lo que la hace perfecta para usuarios que desean un control total sobre la gestión de sus archivos.

El sistema de secuencias de comandos visuales automatiza las tareas repetitivas sin necesidad de conocimientos de programación, mientras que las carpetas inteligentes organizan automáticamente los archivos según reglas y criterios personalizables.

Las herramientas de procesamiento de imágenes integradas gestionan las conversiones por lotes a la perfección, lo que las hace muy valiosas para gestionar colecciones multimedia extensas.

La memoria específica de cada carpeta del software conserva las vistas personalizadas y las preferencias de clasificación, lo que agiliza la navegación por estructuras de proyectos complejas.

Las mejores funciones de Directory Opus

Crea barras de herramientas personalizadas con configuración de comandos mediante arrastrar y soltar

Diseña flujos de trabajo completos para la gestión de archivos con el modo de sustitución del Explorador

Configura filtros de archivos condicionales basados en metadatos y propiedades de los archivos

Procesa múltiples operaciones de archivos simultáneamente a través de una arquitectura multihilo

Personaliza los modos de visualización, desde simples listas hasta diseños detallados con varios paneles

Limitaciones de Directory Opus

Los precios premium pueden no ser adecuados para usuarios ocasionales

Compatibilidad solo con la plataforma Windows

Precios de Directory Opus

Único: 89 AUD (aproximadamente 58 USD)

Dual: 129 AUD (aproximadamente 84 USD)

Cinco: 249 AUD (aproximadamente 162 USD)

Nota: Los precios en USD son aproximados y pueden variar en función de los tipos de cambio actuales.

Valoraciones y opiniones sobre Directory Opus

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Directory Opus?

Nunca he tenido que lidiar con tantos archivos, pero tengo un montón de archivos PDF que tengo que renombrar cada mes. Con Directory Opus puedo configurar la clasificación en «Manual» y luego empezar a renombrar desde arriba sin que los archivos se desplacen al renombrarlos. Además, tiene una ventana de vista previa para que no tenga que abrir cada archivo. También es compatible con tus propios rótulos (si utilizas NTFS), por lo que probablemente puedas marcar las carpetas como completadas. Y tiene una tecla de atajo para poner rápidamente todos los archivos seleccionados en una carpeta con fecha. Es compatible con archivos RAR.

Nunca he tenido que lidiar con tantos archivos, pero tengo un montón de PDF que tengo que renombrar cada mes. Con Directory Opus puedo configurar la clasificación en «Manual» y luego empezar a renombrar desde arriba sin que los archivos se desplacen al renombrarlos. Además, tiene una ventana de vista previa, por lo que no tengo que abrir cada archivo. También es compatible con tus propios rótulos (si utilizas NTFS), por lo que probablemente puedas marcar las carpetas como completadas. Y tiene una tecla de atajo para poner rápidamente todos los archivos seleccionados en una carpeta con fecha. Tiene compatibilidad con archivos RAR.

👀 ¿Sabías que... Directory Opus puede crear carpetas virtuales en las que los archivos se agrupan en función de los metadatos en lugar de su ubicación, lo que te ofrece nuevas formas de organizar tu información más importante.

4. xplorer² (El mejor para una gestión de archivos moderna y eficiente)

a través de xplorer²

xplorer² está dirigido a profesionales que necesitan más potencia que la que ofrecen los exploradores de archivos estándar. Su interfaz de doble panel y sus funciones de búsqueda avanzada son especialmente útiles para creadores de contenidos y profesionales de TI.

Como gestor de archivos avanzado, xplorer² cubre la brecha entre la gestión de archivos tradicional y la experiencia moderna del usuario.

Lo que distingue a xplorer² es su cuidada combinación de funciones innovadoras y un sistema de archivos eficiente. Su distintiva función «Sticky Selecting» evita la deselección accidental de archivos durante operaciones masivas, mientras que la detección de archivos duplicados integrada ayuda a mantener el disco organizado.

las mejores funciones de xplorer²

Vea y gestione simultáneamente archivos en distintos directorios, lo que permite comparaciones y transferencias ultrarrápidas

Alterna entre la moderna cinta y las interfaces de menú clásico para disfrutar de una experiencia de gestión de archivos personalizada

Aplica códigos de colores para clasificar visualmente los archivos, simplificando la navegación y la organización del contenido digital

Explora rápidamente las estructuras de directorios utilizando columnas Miller y la navegación por pestañas para mejorar la gestión de archivos

límites de xplorer²

El diseño de paneles horizontales puede no adaptarse a todos los flujos de trabajo

La configuración predeterminada requiere personalización

precios de xplorer²

Pro: 29,95 $

Ultimate: 49,95 $

valoraciones y opiniones sobre xplorer²

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

5. Q-Dir (el mejor para la vista multipanel)

a través de Q-Dir

Adopta un enfoque diferente para la gestión de archivos con hasta cuatro paneles de visualización simultáneos en Q-Dir (Quad Directory Explorer).

Esta alternativa gratuita y ligera al Explorador de archivos de Windows ofrece una vista completa de varias carpetas a la vez, perfecta para usuarios que trabajan con frecuencia en diferentes directorios.

Lo que destaca de Q-Dir es su eficiente sistema portátil Quadro-view. El programa no requiere instalación y se puede ejecutar desde cualquier ubicación, lo que lo convierte en una excelente opción para los profesionales de TI que trabajan con diferentes sistemas.

Las mejores funciones de Q-Dir

Crea marcadores de carpetas instantáneos para acceder rápidamente a los directorios que utilizas con más frecuencia

Aplica filtros de color a archivos y carpetas, mejorando la organización visual y la identificación de archivos

Muestra al instante información completa sobre el tamaño de las carpetas, lo que te ayuda a gestionar el espacio en disco de forma eficiente

Marque las carpetas a las que accede con frecuencia para acceder rápidamente al directorio

Transfiere archivos fácilmente entre paneles con la función intuitiva de arrastrar y soltar

Limitaciones de Q-Dir

Pequeños elementos de interfaz en pantallas de alta resolución

Capacidades limitadas de transferencia de archivos para operaciones de gran tamaño

Precios de Q-Dir

Free

Valoraciones y opiniones sobre Q-Dir

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Q-Dir?

He utilizado muchos gestores de archivos diferentes a lo largo de mi vida, pero siempre he vuelto a este, incluso hoy en día. Hace mucho más de lo que necesito, pero siempre hace lo que necesito que haga. El único problema que no consigo resolver es que yo utilizo principalmente la vista de doble panel, pero el panel derecho no guarda la memoria de cómo tengo ordenados los elementos. Siempre los ordeno alfabéticamente de la A a la Z. Pruébalos durante un tiempo y comprueba si es solo cosa mía o si realmente es un problema. He aprendido a acostumbrarme y simplemente pulso el botón de ordenar a diario, ¡sigue siendo un gestor increíble!

He utilizado muchos gestores de archivos diferentes a lo largo de mi vida, pero siempre he vuelto a este, incluso hoy en día. Hace mucho más de lo que necesito, pero siempre hace lo que necesito que haga. El único problema que no consigo resolver es que yo utilizo principalmente la vista de doble panel, pero el panel derecho no recuerda cómo he ordenado los elementos. Siempre los ordeno alfabéticamente de la A a la Z. Pruébalos durante un tiempo y comprueba si es solo cosa mía o si realmente es un problema. He aprendido a acostumbrarme y simplemente pulso el botón de ordenar a diario, ¡sigue siendo un gestor increíble!

💡 Consejo profesional: Para los administradores de archivos con compatibilidad con doble panel, asigna un panel para los directorios a los que accedes con frecuencia y el otro para tus tareas actuales. Esto reduce el tiempo de navegación y aumenta la eficiencia.

6. Double Commander (el mejor para uso multiplataforma)

a través de Double Commander

Double Commander es una solución de código abierto inspirada en Total Commander que ofrece funciones avanzadas de gestión de archivos para Windows, Linux y macOS.

Este gestor de archivos de doble panel combina una potente funcionalidad de línea de comandos con una interfaz gráfica accesible, lo que facilita las operaciones complejas con archivos a usuarios de todos los niveles.

Lo que distingue a Double Commander es su enfoque en la funcionalidad práctica. Cada elemento del menú tiene un propósito, ofreciendo acceso directo a operaciones avanzadas como la creación de enlaces simbólicos, el renombramiento masivo y la comparación de archivos, tareas que normalmente se reservan para la línea de comandos.

Las mejores funciones de Double Commander

Crea y gestiona enlaces simbólicos y enlaces duros en múltiples sistemas de archivos

Extraiga y gestione formatos de archivo completos con operaciones de un solo clic

Conéctate y transfiere archivos de forma segura utilizando los protocolos FTP, SFTP y SSH

Ejecute operaciones de archivos en segundo plano sin interrumpir las tareas principales del flujo de trabajo

Realiza búsquedas de texto completo en múltiples directorios y tipos de archivos al instante

Edita archivos con un editor de texto integrado con resaltado de sintaxis para modificaciones rápidas

Límites de Double Commander

Problemas de rendimiento en macOS

Comportamiento de desplazamiento inconsistente

Precios de Double Commander

Free

Valoraciones y opiniones sobre Double Commander

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Double Commander?

Probé Double Commander durante 1 minuto y, como resultado, eliminé inmediatamente OneCommander y me pasé a este. FOSS es increíble.

Probé Double Commander durante 1 minuto y, como resultado, eliminé inmediatamente OneCommander y me pasé a este. FOSS es increíble.

7. X-plore (el mejor para la gestión de archivos móviles en Android)

a través de X-plore

Navegar por extensos directorios de archivos en un teléfono puede ser especialmente complicado. X-plore transforma la gestión de archivos móviles gracias a su completa interfaz de doble panel, lo que lo convierte en una potente herramienta para los usuarios de Android.

Este gestor de archivos móvil con numerosas funciones, desarrollado por Lonely Cat Games, ofrece capacidades de gestión de archivos al nivel de los escritorios para smartphones y tabletas.

Lo que distingue a X-plore es su amplia funcionalidad combinada con capacidades de acceso root.

La interfaz con vista en árbol de doble panel hace que la navegación sea intuitiva, mientras que la compatibilidad con servicios en la nube, USB OTG y varios formatos de archivo crean una solución completa para la gestión de archivos móviles.

Las mejores funciones de X-plore

Los visores integrados para imágenes, audio y archivos PDF mejoran la comodidad y la accesibilidad

La integración del almacenamiento en la nube con Google Drive y OneDrive agiliza la gestión de archivos

La compatibilidad con USB OTG permite acceder fácilmente a dispositivos de almacenamiento externos mientras te desplazas

La función Mapa de discos visualiza la asignación de almacenamiento para una gestión eficiente del espacio

Las capacidades de acceso root permiten explorar y modificar los archivos del sistema

La compatibilidad con la transferencia de archivos SSH facilita las transferencias seguras y eficientes (función premium)

Limitaciones de X-plore

Algunas funciones avanzadas requieren pago

La interfaz puede resultar compleja en pantallas más pequeñas

Precios de X-plore

Free

Funciones premium disponibles mediante donaciones a través de Google Play Store

Valoraciones y opiniones sobre X-plore

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

8. FreeCommander (el mejor para la gestión de archivos portátiles en Windows)

a través de FreeCommander

FreeCommander ofrece una alternativa flexible al Explorador de Windows, centrándose en la portabilidad y en funciones prácticas de gestión de archivos.

Esta app, ligera y portátil, combina las funciones esenciales de Windows con funciones avanzadas que satisfacen tanto a usuarios ocasionales como a profesionales de TI.

FreeCommander ofrece verdadera portabilidad, ya que todo el programa se puede ejecutar directamente desde una memoria USB o un CD, lo que lo hace perfecto para usuarios que necesitan capacidades de gestión de archivos consistentes en diferentes equipos Windows.

Las mejores funciones de FreeCommander

Previsualiza al instante tipos de archivos complejos con un completo visor multiformato

Navega más allá de los límites tradicionales de 255 caracteres de longitud de ruta con facilidad

Aplica potentes filtros basados en expresiones regulares para realizar búsquedas avanzadas y precisas de archivos

Organiza tus archivos de forma eficiente con una interfaz flexible con vista en árbol y doble panel

Accede directamente a carpetas ocultas del sistema y a las interfaces del panel de control de Windows

Conecta y gestiona fácilmente archivos en múltiples plataformas de dispositivos móviles

Sincroniza carpetas de forma eficiente en diferentes ubicaciones de almacenamiento locales y en red

Recupera archivos borrados accidentalmente utilizando sofisticados mecanismos de restauración integrados

Límites de FreeCommander

Solo para la plataforma Windows

Opciones limitadas de integración con la nube

Precios de FreeCommander

Gratis (versión de 32 bits)

Descarga única: 10 $ (versión de 64 bits)

Acceso durante un año: 20 $ (versiones de 32 y 64 bits)

Acceso durante dos años: 28 $ (versiones de 32 y 64 bits)

Valoraciones y opiniones sobre FreeCommander

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

9. Explorer++ (el mejor para una gestión ligera de archivos)

a través de Explorer++

Si eres usuario de Windows y buscas una alternativa compacta y eficiente al sistema de gestión de archivos predeterminado/por defecto, no busques más: Explorer++ es lo que necesitas.

Esta alternativa de código abierto ofrece funciones esenciales de gestión de archivos y se centra en la velocidad y la simplicidad, añadiendo valiosas funciones que van más allá de la funcionalidad básica de Microsoft Explorer.

Su interfaz con pestañas y su procesamiento en segundo plano garantizan un funcionamiento fluido incluso durante operaciones intensivas con archivos, lo que lo hace ideal para usuarios que prefieren un gestor de archivos ligero pero capaz.

Las mejores funciones de Explorer

Implemente un sistema de marcadores para acceder rápidamente a los directorios que utiliza con más frecuencia y mejorar así la eficiencia

Realice operaciones avanzadas con archivos para poder combinarlos y dividirlos y así disfrutar de una mayor versatilidad

Ejecuta el gestor de archivos directamente desde unidades USB u otros medios utilizando opciones de configuración portátiles

Personaliza las preferencias del usuario con opciones de almacenamiento en el registro o en archivos de configuración para mayor comodidad

Limitaciones de Explorer

Supervisión real solo de carpetas del sistema de archivos

Solo para la plataforma Windows

Precios de Explorer++

Free

Valoraciones y opiniones sobre Explorer

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

10. Archivos (lo mejor para una experiencia moderna en Windows)

a través de Archivos

Files reinventa la gestión de archivos de Windows con un diseño contemporáneo y funciones de productividad mejoradas. Este gestor de archivos de terceros combina una estética moderna con una funcionalidad robusta, ofreciendo una nueva forma de interactuar con los archivos y carpetas.

Lo que distingue a Files es su enfoque en una filosofía de diseño centrada en Windows, al tiempo que añade funciones que faltan en el explorador nativo. La combinación de la integración en la nube, la navegación por pestañas y las vistas previas enriquecidas de los archivos crea una experiencia de gestión de archivos moderna que resulta natural para los usuarios de Windows.

Las mejores funciones de archivos

Utiliza una interfaz limpia y moderna con diseños personalizables para mejorar la experiencia del usuario y la personalización

Accede a la compatibilidad integrada de vista previa para documentos, medios y código para una vista rápida sin abrir los archivos

Integra servicios en la nube como OneDrive, Google Drive e iCloud para optimizar la gestión de archivos en todas las plataformas

Implemente un sistema de etiquetado personalizado con códigos de colores para organizar los archivos y facilitar su recuperación e identificación

Aprovecha la compatibilidad con Markdown y el resaltado de sintaxis para mejorar la usabilidad para desarrolladores y escritores

Limitaciones de archivos

Problemas ocasionales de rendimiento

Retos de sincronización con los servicios en la nube

Precios de los archivos

Free

Valoraciones y opiniones sobre archivos

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

11. Dolphin File Manager (el mejor para usuarios de Linux)

a través de Dolphin

El gestor de archivos predeterminado de la popular comunidad de software libre KDE, Dolphin combina un rendimiento ligero con amplias opciones de personalización.

Este versátil gestor de archivos navega y gestiona de forma eficiente los archivos en distintos dispositivos de almacenamiento, al tiempo que mantiene la flexibilidad en la forma en que los usuarios interactúan con su contenido.

Lo que destaca de Dolphin es su naturaleza adaptable combinada con funciones centradas en la productividad. El equilibrio entre simplicidad y potente funcionalidad lo hace ideal para usuarios de Linux que desean un gestor de archivos avanzado que crezca con sus necesidades.

Las mejores funciones de Dolphin

Utiliza múltiples modos de vista (cuadrícula, detallada y árbol) para mejorar la navegación y la organización de los archivos

Habilita la vista dividida y la compatibilidad con pestañas para acceder simultáneamente a varios directorios

Accede a un completo menú contextual con acciones personalizables para gestionar rápidamente tus archivos

Utiliza la función de arrastrar y soltar entre vistas para simplificar el movimiento o la copia de archivos sin esfuerzo

Utilice opciones sencillas de compresión y uso compartido de archivos para optimizar la colaboración y el manejo de archivos

Personaliza la configuración de la interfaz adaptable para personalizar tu entorno de trabajo según tus necesidades

Conéctate con varios dispositivos de almacenamiento (discos duros, USB, tarjetas SD) para garantizar la versatilidad en la gestión de archivos

Limitaciones de Dolphin

Solo para la plataforma Linux/KDE

Algunas funciones requieren dependencias de KDE

Precios de Dolphin

Free

Valoraciones y opiniones sobre Dolphin

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

12. Windows File Manager (ideal para los nostálgicos de la gestión de archivos)

a través de Microsoft

El Administrador de archivos de Windows es un recuerdo del pasado. Microsoft lo revivió desde sus orígenes en Windows 3. x y lo convirtió en un proyecto de código abierto en GitHub.

Esta herramienta clásica está dirigida a los aficionados a la informática retro y a aquellos que aprecian la simplicidad de la gestión de archivos a la antigua usanza.

Con su icónica interfaz de doble panel y su funcionalidad sencilla, Windows File Manager es una alternativa funcional y nostálgica a los exploradores de archivos modernos.

Diseñado inicialmente a principios de la década de 1990, el Administrador de archivos de Windows se ha modernizado para funcionar en los sistemas Windows actuales.

Aunque carece de las funciones llamativas de las herramientas actuales, este gestor de archivos básico ofrece un rendimiento sólido para las operaciones básicas con archivos y destaca como una ventana a los primeros días de la informática con Windows.

Las mejores funciones del Administrador de archivos de Windows

Navega y gestiona archivos en dos paneles, lo que facilita operaciones como copiar y mover archivos entre directorios

Descarga y utiliza fácilmente esta aplicación ligera y de código abierto sin sobrecargar los recursos del sistema

Copia, mueve, renombra y elimina archivos de forma eficaz y sencilla, como en los primeros años de la década de 1990

Límites del Administrador de archivos de Windows

Carece de las sofisticadas funcionalidades como la navegación por pestañas, la búsqueda avanzada o la integración con la nube que se encuentran en los gestores de archivos modernos

El diseño retro puede resultar extraño o anticuado para los usuarios acostumbrados a los exploradores de archivos modernos

Dirigido principalmente a aficionados, más que a profesionales que necesitan flujos de trabajo avanzados

Precios del Administrador de archivos de Windows

Free

Valoraciones y opiniones sobre gestores de archivos para Windows

G2: No hay valoraciones disponibles

Capterra: No hay valoraciones disponibles

💡 Consejo profesional: Combina un gestor de archivos como Windows File Manager, para operaciones ligeras, con ClickUp, para una gestión avanzada de proyectos, y tendrás todas las bases cubiertas.

Elige tu camino para organizar mejor tus archivos

El administrador de archivos adecuado puede mejorar drásticamente tu productividad y organización digital. A la hora de elegir las herramientas de administración de archivos adecuadas, ten en cuenta los requisitos del flujo de trabajo, el tamaño del equipo, el ecosistema digital y los retos específicos de productividad.

Explora diferentes soluciones, prueba varias interfaces y compara funciones para encontrar el enfoque de gestión de archivos perfecto.

Una tecnología de gestión de archivos eficaz debe potenciar la productividad profesional, no añadir complejidad. Una solución de organización digital ideal complementa las capacidades existentes, lo que permite a los equipos centrarse en los objetivos principales de forma precisa y eficiente.

¿Nuestra recomendación? ClickUp es el hub definitivo de gestión centralizada de archivos y productividad para profesionales que buscan soluciones integrales para sus entornos de trabajo digitales. Su sólida plataforma transforma la gestión tradicional de archivos en un sistema inteligente y adaptable.

Regístrate en ClickUp para transformar tu experiencia de gestión de archivos y descubre lo organizado que puede estar tu entorno de trabajo digital.